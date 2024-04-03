Как открыть кофейню

Рассказываем, как открыть свою кофейню, с какими подводными камнями сталкиваются начинающие предприниматели и какие шаги нужно предпринять, прежде чем получить первую прибыль.

В последние годы кофейни стали очень популярным видом бизнеса. Люди начинают с кофе свой день, покупают стакан ароматного напитка по пути на работу или учебу, встречаются в кофейнях с друзьями.

Этот бизнес может быть успешным и прибыльным. Но перед тем как его начать, нужно учесть множество нюансов и провести предварительные исследования.

Если вы решили открыть кофейню, действуйте пошагово.

1. Проанализируйте рынок

Чтобы бизнес мог выдержать конкуренцию и не «прогорел» в первый год, исследуйте рынок:

Проанализируйте конкурентов. Посмотрите, сколько кофеен в городе, в районе предполагаемого места открытия. Нужно выяснить, в чем их особенность и как они развиваются. Возможно, они предлагают особые сорта кофе или выгодные акции.

Проведите макроэкономическое исследование. Если смотреть глобально, как общие тенденции в экономике страны и региона влияют на бизнес в целом и в сфере общепита в частности, какова динамика номинальных и реальных зарплат в городе.

Изучите потенциальных потребителей. Проведите маркетинговые исследования, чтобы узнать, какие напитки пользуются наибольшей популярностью, какие закуски, снеки, выпечку покупатели чаще всего заказывают к кофе.

Исследуйте тенденции. Что нового появляется в индустрии, чьим опытом можно вдохновиться.

Изучите законодательство. К общепиту предъявляются особые требования со стороны закона, важно их знать и соблюдать. Например, только помещение кофейни могут проверить сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, местной администрации, полиции.

2. Подготовьте бизнес-план

Сначала определите, какую сумму вы готовы вложить в свое дело. Затем составьте финансовую модель на первые 1–1,5 года, которая учитывает предполагаемые расходы и прибыль.

На этом же этапе определитесь с концепцией заведения. Тогда можно понять, какой нужен бюджет. Бизнес-план не позволит с максимальной точностью просчитать все риски. Но он поможет учесть многие распространенные проблемы и заранее продумать их решение.

В бизнес-плане отражают сведения:

Описание идеи. Указывают концепцию заведения, его услуги, на кого из потребителей направлено предложение.

Результаты исследования рынка. Отражают количество конкурентов, их плюсы и минусы. Описывают, как новая кофейня будет отстраиваться от тех, что уже работают, определяют свои конкурентные преимущества.

Маркетинговая стратегия. Перечисляют методы привлечения клиентов, особенности кофейни, виды и форматы рекламы, которые планируют использовать.

Организационный план. Отражают информацию по необходимому оборудованию, планы по найму персонала, организации рабочего процесса.

Финансовый план. Производят расчеты затрат, необходимых для запуска бизнеса и его работы в первый год. Также прогнозируют прибыль и срок окупаемости.

Правовые моменты. Перечисляют, какие лицензии, сертификаты и разрешительные документы требуется оформить.

Анализ рисков и способы снизить их. Прогнозируют вероятные проблемы и подбирают наиболее оптимальные пути их решения.

План развития. Описывают, как именно планируется развивать бизнес в ближайшее время и в перспективе.

3. Определите источники финансирования

На этапе бизнес-планирования станет ясно, какие вложения вам потребуются. Теперь нужно определиться с тем, где взять деньги:

Собственные сбережения. Если у вас есть достаточная сумма для запуска проекта, это значительно упрощает процесс.

Банковский кредит. Если собственных денег недостаточно, можно обратиться в банк за кредитом. Изучите условия кредитования и оцените свои возможности по погашению долга. Некоторые банки предлагают кредиты специально для малого и среднего бизнеса.

Гранты и субсидии. В стране и в регионах есть программы поддержки малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют гранты и субсидии на открытие бизнеса. Информацию о таких программах можно найти в местных органах власти или на сайте мойбизнес.рф. Например, есть гранты для молодых предпринимателей.

Партнеры и инвесторы. Еще одним источником финансирования могут стать партнеры или инвесторы, которые готовы вложить свои деньги в ваш проект. Возможно, вы сможете найти заинтересованных людей среди своих друзей или знакомых.

4. Зарегистрируйте бизнес

Когда бизнес-план готов и деньги найдены, приступайте к регистрации юрлица. Сделать это можно в ИФНС или МФЦ.

Если вы планируете быть единственным владельцем бизнеса и не хотите продавать алкогольную продукцию, можно зарегистрировать ИП.

Выберите подходящую систему налогообложения. Например, на упрощенной системе нужно платить 6% от выручки, либо 15% от доходов за минусом расходов.

Выберите вид осуществляемой деятельности, то есть ОКВЭД. Код зависит от особенностей заведения. Так, для формата кофе с собой подходит ОКВЭД 56.10.21 деятельность предприятия с обслуживанием навынос.

5. Выберите поставщиков

Первый шаг на пути к заключению договоров с поставщиками — поиск подходящих компаний. Используйте различные источники информации, такие как интернет, выставки и конференции. Выбирайте поставщиков, которые предлагают качественные товары и услуги по приемлемым ценам.

После того как вы нашли несколько потенциальных поставщиков, проведите переговоры с каждым из них.

Обсудите условия сотрудничества, цены, сроки поставки и другие важные моменты. Не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять все детали, чтобы быть уверенным в том, что вы выбрали наиболее подходящего партнера.

Заключите с поставщиками договоры. Они должны содержать все условия сотрудничества, включая цены, сроки поставки, условия оплаты и гарантии качества товаров и услуг.

Обратите внимание на юридическую сторону вопроса. Убедитесь, что договор составлен грамотно и не содержит ошибок или двусмысленных формулировок. Проверьте, чтобы необходимые документы были подписаны обеими сторонами.

6. Найдите помещение

На старте бизнеса большинство предпочитают покупке помещения аренду. Во-первых, не придется выкладывать большую сумму сразу, а во-вторых, если вы не уверены, что выбрали наиболее подходящее место, при аренде проще перевезти кофейню в другое помещение.

Чтобы подобрать оптимальный вариант, учтите следующие параметры:

Целевая аудитория кофейни. Нужно понять, в каком районе города сконцентрировано максимальное число потенциальных клиентов заведения.

Уровень трафика и проходимости. Оцените, насколько людное место выбрано, есть ли рядом автобусная остановка, метро, ТЦ, офисы, учебные заведения и прочее.

Анализ затрат на аренду. При выборе учитывайте стоимость использования помещения — сверьтесь, не отклоняется ли она от бизнес-плана.

Конкуренты. Узнайте, сколько их в выбранной локации, что они предлагают, какие их слабые стороны.

Прогноз развития района. Оцените, как будет развиваться выбранный район, как строительство новых объектов, открытие ТЦ могут отразиться на бизнесе.

Тщательно продумайте интерьер помещения. Он должен быть приятным, не напрягать глаз и соответствовать концепции заведения.

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7. Закупите оборудование и подключите программы

Составьте подробный список всего, что понадобится для работы кофейни. Это различное оборудование для основного процесса — прежде всего, хорошая кофемашина, инвентарь, продукты.

Дополнительно потребуются сервисы, которые обеспечат работу заведения. Среди них:

Онлайн-касса.

Согласно закону 54-ФЗ, все платежи от покупателей нужно проводить через кассу и выдавать им чеки. В кассу устанавливается специальный чип — фискальный накопитель, который хранит данные. А информация о пробитых чеках отправляется в налоговую через оператора фискальных данных — организацию-посредника.

То есть помимо самого устройства, необходимо выбрать ОФД и заключить с ним договор об отправке данных в ФНС. Также кассу нужно поставить на учет в налоговой.

Банковский терминал и эквайринг.

Большинство гостей платят по безналу. Чтобы принимать такие платежи, нужен банковский терминал. Его можно взять в аренду у банка — и там же подключить эквайринг.

Сервис электронного документооборота.

Наверняка вы будете работать с товарами, которые подлежат обязательной маркировке — молоком или бутилированной водой. Полный список можно посмотреть на официальном сайте ГИС МТ. Чтобы работать в соответствии с законом, отчитываться в систему «Честный ЗНАК» о приемке и выбытии маркированных товаров нужно через систему ЭДО.

Бухгалтерская программа, если у вас свой бухгалтер, а не аутсорсинговая фирма.

Программа для учета продукции и работы кассы.

Она позволяет управлять продажами, контролировать остатки товаров и составлять отчеты о работе заведения. Также с ее помощью можно формировать чеки на кассе.

Fusion POS — удобная программа для автоматизации кофейни. Она поможет вести учет и анализировать продажи, отслеживать работу персонала, складские запасы и многое другое:

Рассчитывает себестоимость, благодаря чему вы контролируете наценку и прибыль. Отслеживает убыточные и прибыльные позиции.

Поддерживает подключение онлайн-кассы и позволяет настроить передачу данных, которые нужны для отправки электронных чеков в ФНС.

Позволяет создать систему лояльности с учетом пожеланий гостей. Начисляет баллы, ведет учет постоянных посетителей и частоты их заказов.

Интегрируется с 1С, UDS Game, Statix Pro и другими сторонними программами.

Программа сохраняет введенные данные. Даже в случае внезапного отключения интернета информация не потеряется, вы сможете принять несколько новых гостей и рассчитать тех, кто уже оформил заказ. После того как соединение восстановится, данные синхронизируются, можно будет передать чеки в налоговую и списать остатки со склада.

Есть бесплатное приложение для руководителя, которое показывает данные о работе кофейни в режиме онлайн. Вы всегда будете знать, что происходит сейчас в заведении.

С Fusion POS вы получаете техническую поддержку 24/7 даже на минимальном тарифе. Кроме программы, вы можете приобрести готовый комплект оборудования: смарт-терминал + фискальный накопитель на 36 месяцев + договор с ОФД. Регистрация в ИФНС и отправка до пункта выдачи транспортной компании СДЭК — бесплатно. Если у вас остались вопросы, запишитесь на консультацию — мы поможем во всем разобраться.

8. Наймите сотрудников

Дружелюбные и вежливые работники — один из ключевых факторов, который позволяет заведению завоевать одобрение гостей. В кофейне должно быть приятно находиться, тогда клиенты захотят вернуться сюда снова.

Количество персонала зависит от площади кофейни и ее проходимости.

При подборе сотрудников учитывайте их личностные качества, опыт работы на определенной должности и в данной сфере.

9. Продумайте концепцию продвижения

Пробуйте разные рекламные форматы, чтобы выявить те, которые привлекают больше всего клиентов.

Устройте праздник в честь открытия, розыгрыш сертификатов на посещение кофейни, дарите десерты при заказе на определенную сумму. Дополнительно запустите рекламу в социальных сетях. Хорошо работают группы от имени кофейни. В них можно публиковать новости заведения, интересные тематические посты, устраивать розыгрыши с вкусными призами.

10. Оцените перспективу

Если в течение года после открытия кофейни дела идут хорошо, можно подумать о дальнейшем развитии заведения — обновлении меню или открытии еще одной кофейни.

В этом поможет система автоматизации для кофейни. Вместе с Fusion POS вы сможете эффективно вести учет, подсчитывать расходы и прибыль, анализировать продажи, контролировать действия персонала и отслеживать наличие продуктов.

В чем преимущества FusionPOS:

Идеален для новичков и опытных предпринимателей.

Внести изменения в заказ можно парой кликов.

В интерфейсе легко разобраться за несколько минут.

Благодаря автоматизации можно увеличить прибыль. Быстрое обслуживание и программы лояльности помогают повысить продажи, а ускорение работы персонала и грамотное управление запасами — сократить издержки.

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