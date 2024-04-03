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Как открыть кофейню

Рассказываем, как открыть свою кофейню, с какими подводными камнями сталкиваются начинающие предприниматели и какие шаги нужно предпринять, прежде чем получить первую прибыль. 
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Как открыть кофейню
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В последние годы кофейни стали очень популярным видом бизнеса. Люди начинают с кофе свой день, покупают стакан ароматного напитка по пути на работу или учебу, встречаются в кофейнях с друзьями.

Этот бизнес может быть успешным и прибыльным. Но перед тем как его начать, нужно учесть множество нюансов и провести предварительные исследования. 

Если вы решили открыть кофейню, действуйте пошагово.

1. Проанализируйте рынок

Чтобы бизнес мог выдержать конкуренцию и не «прогорел» в первый год, исследуйте рынок:

  • Проанализируйте конкурентов. Посмотрите, сколько кофеен в городе, в районе предполагаемого места открытия. Нужно выяснить, в чем их особенность и как они развиваются. Возможно, они предлагают особые сорта кофе или выгодные акции.

  • Проведите макроэкономическое исследование. Если смотреть глобально, как общие тенденции в экономике страны и региона влияют на бизнес в целом и в сфере общепита в частности, какова динамика номинальных и реальных зарплат в городе. 

  • Изучите потенциальных потребителей. Проведите маркетинговые исследования, чтобы узнать, какие напитки пользуются наибольшей популярностью, какие закуски, снеки, выпечку покупатели чаще всего заказывают к кофе.

  • Исследуйте тенденции. Что нового появляется в индустрии, чьим опытом можно вдохновиться.

  • Изучите законодательство. К общепиту предъявляются особые требования со стороны закона, важно их знать и соблюдать. Например, только помещение кофейни могут проверить сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, местной администрации, полиции.

2. Подготовьте бизнес-план

Сначала определите, какую сумму вы готовы вложить в свое дело. Затем составьте финансовую модель на первые 1–1,5 года, которая учитывает предполагаемые расходы и прибыль.

На этом же этапе определитесь с концепцией заведения. Тогда можно понять, какой нужен бюджет. Бизнес-план не позволит с максимальной точностью просчитать все риски. Но он поможет учесть многие распространенные проблемы и заранее продумать их решение.

В бизнес-плане отражают сведения:

  • Описание идеи. Указывают концепцию заведения, его услуги, на кого из потребителей направлено предложение.

  • Результаты исследования рынка. Отражают количество конкурентов, их плюсы и минусы. Описывают, как новая кофейня будет отстраиваться от тех, что уже работают, определяют свои конкурентные преимущества.

  • Маркетинговая стратегия. Перечисляют методы привлечения клиентов, особенности кофейни, виды и форматы рекламы, которые планируют использовать.

  • Организационный план. Отражают информацию по необходимому оборудованию, планы по найму персонала, организации рабочего процесса.

  • Финансовый план. Производят расчеты затрат, необходимых для запуска бизнеса и его работы в первый год. Также прогнозируют прибыль и срок окупаемости.

  • Правовые моменты. Перечисляют, какие лицензии, сертификаты и разрешительные документы требуется оформить.

  • Анализ рисков и способы снизить их. Прогнозируют вероятные проблемы и подбирают наиболее оптимальные пути их решения.

  • План развития. Описывают, как именно планируется развивать бизнес в ближайшее время и в перспективе.

3. Определите источники финансирования

На этапе бизнес-планирования станет ясно, какие вложения вам потребуются. Теперь нужно определиться с тем, где взять деньги:

  • Собственные сбережения. Если у вас есть достаточная сумма для запуска проекта, это значительно упрощает процесс. 

  • Банковский кредит. Если собственных денег недостаточно, можно обратиться в банк за кредитом. Изучите условия кредитования и оцените свои возможности по погашению долга. Некоторые банки предлагают кредиты специально для малого и среднего бизнеса.

  • Гранты и субсидии. В стране и в регионах есть программы поддержки малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют гранты и субсидии на открытие бизнеса. Информацию о таких программах можно найти в местных органах власти или на сайте мойбизнес.рф. Например, есть гранты для молодых предпринимателей.

  • Партнеры и инвесторы. Еще одним источником финансирования могут стать партнеры или инвесторы, которые готовы вложить свои деньги в ваш проект. Возможно, вы сможете найти заинтересованных людей среди своих друзей или знакомых.

4. Зарегистрируйте бизнес

Когда бизнес-план готов и деньги найдены, приступайте к регистрации юрлица. Сделать это можно в ИФНС или МФЦ. 

Если вы планируете быть единственным владельцем бизнеса и не хотите продавать алкогольную продукцию, можно зарегистрировать ИП

Выберите подходящую систему налогообложения. Например, на упрощенной системе нужно платить 6% от выручки, либо 15% от доходов за минусом расходов.

Выберите вид осуществляемой деятельности, то есть ОКВЭД. Код зависит от особенностей заведения. Так, для формата кофе с собой подходит ОКВЭД 56.10.21 деятельность предприятия с обслуживанием навынос.

5. Выберите поставщиков

Первый шаг на пути к заключению договоров с поставщиками — поиск подходящих компаний. Используйте различные источники информации, такие как интернет, выставки и конференции. Выбирайте поставщиков, которые предлагают качественные товары и услуги по приемлемым ценам.

После того как вы нашли несколько потенциальных поставщиков, проведите переговоры с каждым из них.

Обсудите условия сотрудничества, цены, сроки поставки и другие важные моменты. Не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять все детали, чтобы быть уверенным в том, что вы выбрали наиболее подходящего партнера.

Заключите с поставщиками договоры. Они должны содержать все условия сотрудничества, включая цены, сроки поставки, условия оплаты и гарантии качества товаров и услуг.

Обратите внимание на юридическую сторону вопроса. Убедитесь, что договор составлен грамотно и не содержит ошибок или двусмысленных формулировок. Проверьте, чтобы необходимые документы были подписаны обеими сторонами.

6. Найдите помещение

На старте бизнеса большинство предпочитают покупке помещения аренду. Во-первых, не придется выкладывать большую сумму сразу, а во-вторых, если вы не уверены, что выбрали наиболее подходящее место, при аренде проще перевезти кофейню в другое помещение.

Чтобы подобрать оптимальный вариант, учтите следующие параметры:

  • Целевая аудитория кофейни. Нужно понять, в каком районе города сконцентрировано максимальное число потенциальных клиентов заведения.

  • Уровень трафика и проходимости. Оцените, насколько людное место выбрано, есть ли рядом автобусная остановка, метро, ТЦ, офисы, учебные заведения и прочее. 

  • Анализ затрат на аренду. При выборе учитывайте стоимость использования помещения — сверьтесь, не отклоняется ли она от бизнес-плана.

  • Конкуренты. Узнайте, сколько их в выбранной локации, что они предлагают, какие их слабые стороны.

  • Прогноз развития района. Оцените, как будет развиваться выбранный район, как строительство новых объектов, открытие ТЦ могут отразиться на бизнесе.

Тщательно продумайте интерьер помещения. Он должен быть приятным, не напрягать глаз и соответствовать концепции заведения. 

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7. Закупите оборудование и подключите программы

Составьте подробный список всего, что понадобится для работы кофейни. Это различное оборудование для основного процесса — прежде всего, хорошая кофемашина, инвентарь, продукты. 

Дополнительно потребуются сервисы, которые обеспечат работу заведения. Среди них:

  • Онлайн-касса.

Согласно закону 54-ФЗ, все платежи от покупателей нужно проводить через кассу и выдавать им чеки. В кассу устанавливается специальный чип — фискальный накопитель, который хранит данные. А информация о пробитых чеках отправляется в налоговую через оператора фискальных данных — организацию-посредника. 

То есть помимо самого устройства, необходимо выбрать ОФД и заключить с ним договор об отправке данных в ФНС. Также кассу нужно поставить на учет в налоговой.

  • Банковский терминал и эквайринг.

Большинство гостей платят по безналу. Чтобы принимать такие платежи, нужен банковский терминал. Его можно взять в аренду у банка — и там же подключить эквайринг. 

  • Сервис электронного документооборота.

Наверняка вы будете работать с товарами, которые подлежат обязательной маркировке — молоком или бутилированной водой. Полный список можно посмотреть на официальном сайте ГИС МТ. Чтобы работать в соответствии с законом, отчитываться в систему «Честный ЗНАК» о приемке и выбытии маркированных товаров нужно через систему ЭДО.

  • Бухгалтерская программа, если у вас свой бухгалтер, а не аутсорсинговая фирма. 

  • Программа для учета продукции и работы кассы.

Она позволяет управлять продажами, контролировать остатки товаров и составлять отчеты о работе заведения. Также с ее помощью можно формировать чеки на кассе.

Fusion POS — удобная программа для автоматизации кофейни. Она поможет вести учет и анализировать продажи, отслеживать работу персонала, складские запасы и многое другое: 

  • Рассчитывает себестоимость, благодаря чему вы контролируете наценку и прибыль. Отслеживает убыточные и прибыльные позиции. 

  • Поддерживает подключение онлайн-кассы и позволяет настроить передачу данных, которые нужны для отправки электронных чеков в ФНС.

  • Позволяет создать систему лояльности с учетом пожеланий гостей. Начисляет баллы, ведет учет постоянных посетителей и частоты их заказов.

  • Интегрируется с 1С, UDS Game, Statix Pro и другими сторонними программами.

  • Программа сохраняет введенные данные. Даже в случае внезапного отключения интернета информация не потеряется, вы сможете принять несколько новых гостей и рассчитать тех, кто уже оформил заказ. После того как соединение восстановится, данные синхронизируются, можно будет передать чеки в налоговую и списать остатки со склада.

  • Есть бесплатное приложение для руководителя, которое показывает данные о работе кофейни в режиме онлайн. Вы всегда будете знать, что происходит сейчас в заведении.

С Fusion POS вы получаете техническую поддержку 24/7 даже на минимальном тарифе. 

Кроме программы, вы можете приобрести готовый комплект оборудования: смарт-терминал + фискальный накопитель на 36 месяцев + договор с ОФД. Регистрация в ИФНС и отправка до пункта выдачи транспортной компании СДЭК — бесплатно.

Если у вас остались вопросы, запишитесь на консультацию — мы поможем во всем разобраться.

8. Наймите сотрудников

Дружелюбные и вежливые работники — один из ключевых факторов, который позволяет заведению завоевать одобрение гостей. В кофейне должно быть приятно находиться, тогда клиенты захотят вернуться сюда снова.

Количество персонала зависит от площади кофейни и ее проходимости. 

При подборе сотрудников учитывайте их личностные качества, опыт работы на определенной должности и в данной сфере. 

9. Продумайте концепцию продвижения

Пробуйте разные рекламные форматы, чтобы выявить те, которые привлекают больше всего клиентов.

Устройте праздник в честь открытия, розыгрыш сертификатов на посещение кофейни, дарите десерты при заказе на определенную сумму. Дополнительно запустите рекламу в социальных сетях. Хорошо работают группы от имени кофейни. В них можно публиковать новости заведения, интересные тематические посты, устраивать розыгрыши с вкусными призами. 

10. Оцените перспективу

Если в течение года после открытия кофейни дела идут хорошо, можно подумать о дальнейшем развитии заведения — обновлении меню или открытии еще одной кофейни.

В этом поможет система автоматизации для кофейни. Вместе с Fusion POS вы сможете эффективно вести учет, подсчитывать расходы и прибыль, анализировать продажи, контролировать действия персонала и отслеживать наличие продуктов.

В чем преимущества FusionPOS:

  • Идеален для новичков и опытных предпринимателей.

  • Внести изменения в заказ можно парой кликов. 

  • В интерфейсе легко разобраться за несколько минут. 

  • Благодаря автоматизации можно увеличить прибыль. Быстрое обслуживание и программы лояльности помогают повысить продажи, а ускорение работы персонала и грамотное управление запасами — сократить издержки.

Автоматизация кофейни

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