Как открыть магазин по продаже пива: гид для новичков

Бизнес на разливных пенных напитках считается одним из стабильных и достаточно быстро окупает вложения. Продукция востребована, независимо от времени года, кризиса и прочих обстоятельств.

Для открытия пивной точки нужны вложения по минимуму. Важно лишь знать, какие потребуются разрешительные документы, какое оборудование нужно купить и еще несколько нюансов.

В статье собран материал по теме, включая нормы законодательства, список необходимого оборудования, средства для автоматизации учета и многое другое.

Требования законодательства

Реализаторы пива должны руководствоваться в своей деятельности ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и досконально исполнять его постановления.

Для реализации пива у ИП нет необходимости в получении лицензии.

Также разрешена торговля пива на разлив, если торговая точка работает в режиме общепита: кафе, работающее летом, магазин-бар. В таких случаях разрешается продажа пива на территории заправок и аэропортов, культурно-развлекательных учреждений, рядом со спортивными объектами и в объектах нестационарной торговли («Тонарах», киосках).

С 15 января 2024 года, началась новая эра в учете пива. Теперь заведения общественного питания должны регистрировать информацию о подключении бочек к системе разлива.

Данный шаг позволит прослеживать всю цепочку продукта от производителя до конечного потребителя. Каждая бочка будет оснащена специальным кодом маркировки, который содержит информацию о сорте пива, его объеме, дате изготовления и сроке годности.

С 1 апреля 2024 года стартовал следующий этап ужесточения контроля — все сведения о продажах разливного пива без проверок кодов маркировки должны передаваться в Роспотребнадзор. Это означает, что каждая продажа будет заноситься в единую информационную систему в режиме реального времени, что минимизирует возможность подделки или незаконной реализации продукции.

Подобная система учета поможет не только в борьбе с нелегальным оборотом алкоголя, но и повысит защиту потребительских прав. Покупатель получает возможность удостовериться в подлинности приобретаемого напитка, проверив код маркировки через специальное приложение или на сайте Росалкогольрегулирования.

Завершающий этап изменений наступит с 1 июня 2024 года — теперь данные о продаже пива в потребительской упаковке (ПЭТ и стекло) также должны передаваться для контроля. Это значит, что каждая бутылка будет иметь свой индивидуальный код, по которому можно будет отследить всю цепочку ее движения.

Что это значит для производителей?

Им придется пересмотреть свои логистические и производственные процессы, чтобы соответствовать новым требованиям по маркировке.

Каждый товар требует индивидуального серийного номера, который должен быть зафиксирован не только на упаковке продукта, но и соответствующим образом занесен в базу данных.

Для заведений общественного питания это также означает необходимость адаптации к новой системе работы. Потребуется внедрение специализированного программного обеспечения для отслеживания всех операций с алкоголем и автоматической отправки данных в контролирующие органы.

Одной из такиз программ является Fusion POS.

Эти изменения несомненно увеличат административную нагрузку на бизнес, однако цель таких нововведений — создание прозрачной системы оборота алкогольной продукции на рынке РФ. Усиление контроля поможет минимизировать фискальные риски для государства и повысить безопасность и информированность потребителей.

Особенности ведения пивного бизнеса

Запреты и ограничения

Запрещено продавать алкоголь с 23:00 вечера до 8:00 утра (в регионах время запрета может различаться, например, с 22:00 до 10:00). Но запрет не распространяется на продажу алкоголя в открытых бутылках или в виде коктейля с алкоголем в бокалах. Закон запрещает продажу пива 1 июня, 25 мая, 1 сентября, а в некоторых регионах местные власти могут вводить дополнительные «Дни трезвости», а также запрещать торговлю в выходные или в праздничные дни. Запрещен отпуск любого пива лицам, не достигшим 18 лет, поэтому сотрудник магазина имеет право запросить паспорт, для удостоверения личности и проверки на возраст. Запрещена продажа пива в таре более, чем 1,5 литра.

Особенности учета и декларирования

Декларирование в ЕГАИС

Стоит сказать, что требований к учету пивной продукции существенно меньше, чем для более крепкого алкоголя. В то же время, все продавцы пива обязаны пройти регистрацию на сайте Росалкогольрегулирования и подключиться к системе ЕГАИС (государственная система, отслеживающая оборот алкоголя в России), для подтверждения поступлений оптовых партий и демонстрации остатков напитка в декалитрах.

Без отражений поставок в ЕГАИС закупать пиво запрещено. Но для учета пенных напитков, в отличие от более крепкого алкоголя, используется упрощенная схема работы с системой. В ней должна отражаться лишь информация об оптовых закупках, возвратах товара поставщикам.

Продавцы пива обязаны отчитываться каждый квартал в электронном виде в Росалкогольрегулирование по остаткам продукции.

Разрешительный режим

Это функция системы «Честный ЗНАК», которая обеспечивает онлайн-проверку кодов маркировки при продаже товара. При каждой продаже маркированного товара кассовое программное обеспечение обращается к системе «Честный ЗНАК». Если с продукцией или ее кодом проблемы, онлайн-касса выдает ошибку.

Этот режим введен для блокировки на кассе продажи маркированных товаров, у которых есть проблемы с кодами Data Matrix, истек срок годности или цена не соответствует установленному государством порогу.

Таким образом, разрешительный режим помогает пресекать нелегальную торговлю и сбыт продукции с истекшим сроком годности.

Передача данных в ФНС

Для осуществления розничных продаж как в магазине, так и в общепите потребуется онлайн-касса, которая прошла регистрацию в ФНС и будет служить для передачи сведений о продажах через каждый ОФД.

Автоматизация учета в пивном магазине

К нюансам учета и торговли в пивном магазине можно отнести тот факт, что при продаже пива трудно избежать возникновения излишков или недостач, потому что фактический объем напитка в кегах практически всегда разный, по сравнению с тем количеством, что заявлено в накладной.

Продавцу-бармену, если пенное наливается в кружки, невозможно налить две абсолютно равные порции напитка. Именно поэтому в магазине пива необходим товарный учет, независимо от того, реализуется пиво в розницу или это точка общепита.

Вести учет в бумажном виде, в тетрадках или журналах неудобно — с их помощью трудно провести аналитику, на это уйдет слишком много времени. Таблицы Excel требуют ручного ввода данных, что также отнимает много усилий и времени.

Намного удобнее сразу автоматизировать магазин, используя удобное решение от Fusion POS. Программа Fusion POS позволяет в автоматическом режиме передавать данные в систему «Честный знак», выгружать информацию для отчетности в систему ЕГАИС, и позволяет не только передавать сведения о каждой продаже, но и:

вести учет на складе,

рассчитывать зарплату продавцам,

контролировать работу персонала,

анализировать продажи с точки зрения прибыльных позиций.

Владелец может сформировать любую отчетность по товару или персоналу и смотреть за продажами, не выходя из дома, через специальное мобильное приложение — Fusion Board.

Аналитика программы Fusion POS поможет понять, сколько предприниматель заработал с каждой единицы, продемонстрирует, какие позиции выгоднее реализовывать, какой продавец работает лучше и пр. Автоматизированная система учета оперативно поможет принять решение, какой товар можно продать подороже или, напротив, на что можно сделать скидку, если продажи идут плохо.

Кроме того, в программе Fusion POS доступно подключение дополнительного оборудования – можно подключить ящик для денег, весы, банковский терминал и т.д.

С помощью программы можно предотвратить недостачи и воровство. Все данные надежно защищены и конфиденциальны. И самое главное, программу легко использовать уже через 15 минут после установки, благодаря дружелюбному интерфейсу, техподдержке и системе помощи.

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Что требуется для открытия магазина пива

Форма бизнеса

Перед тем, как выбрать ОПФ, в рамках которой будет вестись бизнес, стоит определиться с бухгалтерским учетом, и схемой уплаты налогов.

У ИП есть существенное достоинство — они могут использовать упрощенный учет, и, следовательно, сдавать гораздо меньше отчетов, уплачивать меньше налогов. Индивидуальные предприниматели могут выбирать между тремя вариантами налогообложения: ОСН, УСН и Патент.

При патентной системе налогообложения, нужно будет платить фиксированный налог, причем, независимо от полученных доходов (до шестидесяти млн руб. в год). А сдавать потребуется минимум отчетности, и только за наемных работников, которых должно быть не больше 15 человек.

Гораздо сложнее дело обстоит с ООО. Организации могут выбрать между ОСН и УСН, и намного чаще бухгалтерский учет ведется по схеме «Доходы минус расходы».

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Документы, необходимые для открытия пивного магазина

Для открытия магазина пива требуется:

Разрешение, полученное от местных органов самоуправления на на размещение торгового объекта;

Документ, подтверждающий прохождение проверка в МЧС;

Заключение от санэпидемстанции для использования помещения как магазина;

Регистрация онлайн-кассы в ФНС, заключение соглашения на обслуживание с оператором фискальных данных;

Заключение договора на утилизацию отходов, дезинсекцию и дератизацию торгового зала и складских помещений.

Кроме того, также потребуется выполнить ряд действий:

Оповестить о начале своей деятельности Роспотребнадзор;

Зарегистрировать в ФРС договор аренды помещения, или заключить соглашение об аренде на 11 месяцев с пролонгацией;

Удостовериться, что все сотрудники имеют санитарные книжки.

Выбор помещения

Конкурентов в пивном бизнесе достаточно много, поэтому желательно выбирать помещение недалеко от остальных точек продаж, рядом с жилыми домами, с целевым пешеходным трафиком.

Некоторые эксперты считают, что желательно открывать магазинчик пива в спальных районах с большой плотностью населения. Тогда люди охотнее будут посещать его, ведь далеко идти не придется.

Отлично, с точки зрения покупателя, выглядят помещения в форме прямоугольника — так удобнее рассматривать продукцию и быстро сделать выбор.

Конкуренты в районе открытия

Если в районе уже есть пивные точки, то это может сыграть только на руку предпринимателю. Можно изучить слабые места конкурентов и сделать более выгодное предложение покупателям.

Следует учесть, что пивная точка не сразу набирает оборот, поэтому необходимо иметь финансовую подушку безопасности, которая поможет погасить траты на закупки, заработную плату продавцам, аренду помещения и пр. Помимо пива стоит уделить внимание и другим продуктам питания — снеки и закуски способны сделать половину выручки!

Оборудование для магазина пива

Для реализации пива потребуется холодильное оборудование и специально оборудованное помещение (с охлаждением) для хранения кег. Потребуются витрины, прилавок, и расходные материалы: емкости ПЭТ, крышки, пакеты, канцтовары, чековая лента и т.д.

Для продажи пива на разлив оборудование можно не покупать с нуля, а приобрести б/у, или даже взять в аренду у поставщиков, например:

холодильную камеру;

емкости с диоксидом углерода;

редукторы;

клапаны для управления розливом пива;

каплесборник метало-пластиковый;

шланги для пива;

сплит-системы;

пеногасители.

В статью расходов стоит внести и затраты на сервис агрегатов, в противном случае, если не выполнять профилактику, чистку, ремонт, то техника быстро выйдет из строя. Но не стоит гнаться за излишней экономией, в противном случае это приведет к снижению качества напитков, а значит, и оттоку покупателей.

Вот основные причины убытков, к которым может привести попытка сэкономить на торговых агрегатах:

Дешевая охлаждающая система. Она быстро выйдет из строя при первых же нагрузках в жаркий сезон.

Нахождение пивной бочки рядом с прибором охлаждения. Прибор выделяет тепло, которое нагревает пиво, а это значит, что оно оказывает разрушительное воздействие на его вкус и быстро снижает срок хранения.

Нерегулярная прочистка пивных клапанов. Если не контролировать их чистоту, то в них моментально размножаются бактерии, а это мгновенно отражается на вкусе напитка — появляется неприятная кислота.

Следует учесть, что если предприниматель соглашается на использование оборудования от поставщика, то он может диктовать свои условия, касаемо ассортимента. Поэтому задача продавца — постепенно выходить на инвестиции в свое оборудование, чтобы была возможность реализовать любой товар.

Ассортимент и ценовая политика пивного магазина

Перед началом закупок следует изучить спрос и предпочтения покупателей. Для этого можно приглядеться к ассортименту конкурентов, обратив внимание на популярные среди покупателей сорта пива.

Эксперты рекомендуют для начала закупать не более 10 сортов пива. Это могут быть 4–5 сортов фильтрованного пива, два темного и нефильтрованного, один-два наименования прохладительных напитков без содержания алкоголя.

Затем, собрав отклики и пожелания у покупателей можно делать вывод о востребованности того или иного пива и заняться формированием окончательного ассортимента. Во избежание просрочек товара стоит заказывать не больше одной кеги одного сорта, объемом 30 л.

Кстати, срок хранения пива в герметичных металлических или пластиковых емкостях может составлять от нескольких дней до месяца, а в бутылках пиво может храниться до одного года.

Возможные варианты торговых точек

Ботл-шоп . Продажа только бутылочного пива, от самых разных производителей. Есть ценные и редкие сорта.

Разливное пиво . Наиболее популярный, всесезонный формат точки продаж. Оформление витрины пива — в виде стены с кранами. Кеги расположены за стеной, в прохладном помещении. Потребуется следить за чистотой оборудования, не допускать просрочек, доля эксклюзивного пива не должна превышать 15% от ассортимента.

Комбинированный вариант. Магазин реализует как бутылочное, так и разливное пиво. Такой формат один из популярных, так как совмещает достоинства обеих точек продаж, а значит увеличивает число лояльных покупателей.

Сколько стоит открыть пивной магазин

Расходы на открытие магазина держатся на четырех «китах»: плата за аренду помещения, затраты на приобретение продукции, покупка или аренда оборудования, его обслуживание.

Тем не менее, и здесь можно сэкономить. Эксперты рекомендуют провести переговоры с арендодателем, чтобы отсрочить внесение арендной платы или снизить ее сумму (так называемые «арендные каникулы»). Ремонтные работы в помещении можно выполнить своими силами.

Сегодня, в среднем, предпринимателям для открытия пивного магазина потребуется от 400 тысяч рублей. В крупных городах сумма может превышать один миллион.

Примерный бюджет на открытие пивного магазина в городе миллионнике

Статья расходов Цена, рубли Госпошлина на регистрацию ИП 800 Холодильник для пива (новый или б/у) 90 тыс/30 тыс. Холодильная витрина для рыбы/снеков, новая/б/у 41290/30500 Касса/весы/планшет 17200/4300/17000

Поставщики продукции

Как правило, в их роли выступают представители пивоварен, дистрибьюторы. Выходить на крупные заводы нет смысла — с мелкими торговыми точками они не работают, лучше закупаться мелкими оптовыми партиями у их представителей, официальных дилеров.

Найм сотрудников точки

С учетом ограничения времени розничной торговли пивом, оптимальное время работы пивного магазина станет диапазон с 10:00 до 22:00. Для небольшой точки хватит двух человек, которые будут работать в режиме 2/2, а для среднего магазина потребуется 4 человека. На старте продаж и сам владелец может выступать в роли продавца, это поможет ему быстро понять вкусовые предпочтения основных покупателей, понять механику бизнес-процессов.

Реклама

Здесь также существуют особенные требования, так, баннеры допускается размещать лишь в пределах торговой точки. Сообщать об акциях, распродажах можно лишь на официальных страницах магазина и в закрытых группах в социальных сетях.

Можно использовать привлекательную вывеску на фасаде, и привлечь совершеннолетних промоутеров для раздачи рекламных материалов, но следует составлять рекламные призывы с учетом имеющихся ограничений запретов на пропаганду алкоголя.

Франшиза пивных магазинов

Гораздо удобнее применить франшизу. Схема бизнеса уже опробована, учтены все спорные нюансы, имеются контакты поставщиков, есть схема оформления вывесок и прилавков, с учетом требований закона — остается только воплотить франшизу на месте. В этом случае старт бизнеса пройдет гораздо легче и с минимальным количеством ошибок.

Подбор и регистрация кассы

Эксперты Fusion POS предоставляют услуги выбора подходящего кассового комплекса. Они могут помочь зарегистрировать кассу в налоговой службе и предоставят консультации по установке и настройке программы.

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