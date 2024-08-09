Как сэкономить на эквайринге

Когда дело доходит до открытия, приобретения бизнеса или оптимизации уже существующего, предприниматели думают о том, как сделать его рентабельным. Существует множество советов о том, как это сделать: от сокращения оптовых закупок до приобретения бизнеса в смежной отрасли.

Тем не менее, не многие задумываются о том, что повысить выручку своего предприятия можно при помощи упрощенной системы эквайринга. Так что же такое эквайринг и чем он отличается от СБП?

Эквайринг — это специальная услуга, предоставляемая банком, согласно которой физическое лицо может оплатить свои покупки без использования наличных средств. В 21 веке люди привыкли платить картами через терминал на кассе, ведь это удобно и доступно почти каждому.

СБП (Система Быстрых Платежей) появилась в 2019 году в России и позволила переводить денежные средства между различными счетами банков по номеру телефона, что значительно упростило ведение платежей, как и физическим, так и юридическим лицам.

В 2022 году СБП сделала скачок в инновациях и внедрила новую фичу в виде QR-кода, которая стала заменой ApplePay, SamsungPay и AndroidPay и позволила оплачивать товары и услуги при помощи телефона.

QR-код представляет собой специальную ссылку в виде рисунка, который можно отсканировать камерой телефона. Далее происходит переадресация на сайт, где необходимо выбрать любой сервис или банк, через который будет произведена оплата.

Основные характеристики QR-кода:

QR-код состоит из черных квадратов, расположенных на белом фоне в виде квадратной сетки.

QR-коды предназначены только для мобильных устройств. Хотя мобильные телефоны и являются основными сканерами, QR-коды также могут быть считаны специальными сканерами, веб-камерами и другими устройствами.

В отличие от стандартных штрих-кодов, QR-коды можно считывать в двух направлениях: сверху вниз и справа налево.

Как работают QR-коды:

QR-коды кодируют информацию в виде последовательности пикселей в своей сетке;

При сканировании камера смартфона или QR-сканер обрабатывает встроенные данные.

Данные могут направлять пользователей на веб-сайты, с помощью которых будет производиться дальнейшая оплата, где клиент сам выбирает каким банком ему удобнее воспользоваться.

Для совершения оплаты так же можно заранее открыть на телефоне приложение банка и в разделе «Оплата» выбрать пункт «Сканировать QR» и навести камеру телефона на изображение QR-кода.

Такой способ оплаты доступен и в системе автоматизации для заведений общепита — Fusion POS. Попробуйте 14 дней бесплатно.

Преимущества QR-кода:

Оплата с помощью QR-кода осуществляется быстро и бесконтактно. Клиенты могут сканировать QR-коды для безопасного совершения платежей;

QR-коды легко печатать или отображать в цифровом виде в любом месте.

Платежи с помощью QR-кодов, как правило, очень безопасны, так как используют шифрование и специальные протоколы для защиты конфиденциальных данных во время передачи.

Это гарантирует конфиденциальность информации, передаваемой с помощью QR-кодов, и предотвращает несанкционированный доступ к сети клиента.

Всего выделяют два вида QR-кодов:

Статичные QR-коды чаще всего представлены в напечатанном виде и содержат либо фиксированную сумму, которую необходимо оплатить, либо клиент должен сам ввести сумму для покупки какого-либо товара (в большинстве случаев — это товары с фиксированной ценой на все). Также есть вид Статичных QR-кодов, которые, как правило, размещаются на пластиковой табличке. Это вид статичного QR-кода с изменяющейся суммой. Иными словами, кассир активирует оплату на сумму покупки с кассового ПО, и эта сумма передается в статичный QR-код на табличке; Динамичные QR-коды используются в цифровом формате, то есть изображены на терминале или ином носителе, где каждый раз загорается новая ссылка для оплаты товара. Интересным фактом является то, что изображение каждого нового QR-кода будет также разным, так как меняется сама ссылка транзакции.

Так почему же выгодно проводить операции именно через QR-код

Ответ достаточно прост! И через эквайринг, и через QR-код юридическое лицо платит комиссию за использование услуг. Однако комиссия от эквайринга может варьироваться от 0,9% до 3,5%, в то время как от QR-кода комиссия составляет в 2–3 раза ниже. Отсюда следует, что производить платежи по второму способу выгоднее для бизнеса, так как это позволяет существенно сократить издержки.

Сегодня подключить QR-код для оплаты можно в любом банке и платежном сервисе при условии, если вы открываете расчетный счет в банке или подключаете СБП там, где у вас уже открыт расчетный счет.

Система автоматизации Fusion POS поддерживает интеграцию с одним из таких сервисов — NewPay. Он позволяет быстро и просто настроить оплату по статичному QR-коду с использованием динамичной ссылки.

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