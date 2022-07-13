Социальные сети транспортной компании. О чем и как говорить с клиентами и партнерами

Зачем социальные сети грузоперевозчикам?

Первое с чем необходимо определиться — цель. Она может быть не одна. Однако уже на этапе запуска необходимо понимать, зачем вы будете вести свои паблики и группы в социальных сетях. Что хотите получить? От целей будет зависеть выбор целевой аудитории, контентный план и то, какие возможности разных социальных сетей вы будете задействовать и для чего.

Например, целью может быть формирование имиджа компании как работодателя. Привлечение и удержание сотрудников. Значит весь контент будет направлен на главного клиента— персонал. А клиенты и партнеры будут видеть, насколько у вас дружный коллектив, профессиональные сотрудники и как компания заботится о своих людях.

Если основная цель это привлечение новых клиентов, то ваша аудитория — физические либо юридические лица.

Им нужны: услуги переезда, доставка грузов различного объема, быстрая отправка документов или небольших заказов.

Для этой аудитории подготовьте контент про услуги:

объяснение от чего зависит цена и как рассчитывается;

условия сотрудничества;

информацию про возможности и специфику компании;

географию работы.

Им также будет интересно узнать об акциях и специальных тарифах, предложениях для партнеров. Доверить свой груз они смогут компании, которая оперативно работает с обратной связью, реагирует на претензии и соблюдает интересы своих клиентов.

Пример поста для привлечения новых клиентов в группе VK

Привлечение деловых партнеров и инвесторов, развитие франчайзинга на новых территориях, также может быть вашей главной целью. Портрет целевой аудитории и темы для постов здесь будут совсем другие. Тон общения более сдержанный и серьезный.

Но в любом варианте всегда необходимо помнить о двух главных задачах, которые вы решаете с помощью социальных сетей: формирование репутации транспортной компании и выстраивание коммуникаций с клиентами и партнерами.

Репутация транспортной компании в сети. Как ее сформировать?

Вы наверняка встречали такие фразы в описание разных организаций: «надежная компания», «ценим ваше время и деньги», «доставим точно в срок», «держим слово», «доверие клиентов превыше всего». Очень заезженные фразы и штампы, за которыми нет реальных доказательств. Звучит красиво, но доверия не вызывает.

Люди поверят в то, что вы надежная компания, когда в очередной раз прочитают историю о том, как вы доставили груз в целости и сохранности несмотря на непредвиденные обстоятельства, погоду и прочие внешние препятствия. В вашу честность и открытость поверят, если вы расскажите об ошибках, срывах сроков и как при этом вы сумели выйти из положения не потеряв лицо и клиента.

Только реальные истории и герои, пусть и с измененными именами, помогут вам сформировать доверие целевой аудитории.

Пример поста в группе VK компании ГАЗ

Хотите положительный имидж в сети — используйте сторителлинг (подавайте информацию в формате историй). Рассказывайте о самых сложных или необычных кейсах из опыта.

Вводите в соцсети героев. Читать обезличенные посты с сухой констатацией фактов никому не интересно. Положительные отзывы и благодарственные письма тоже. А вот за живыми, реальными людьми, которые делают эту компанию успешной, работают в ней и умеют решать самые нестандартные задачи — будут внимательно следить.

Старайтесь сделать из контента историю с продолжением. Как телесериал. Чтобы в ваших постах было начало, продолжение, стремительное развитие событий и завершение.

Например, логистическая компания решила установить новое оборудование на складе. Это отличный информационный повод. В первом посте можно рассказать почему приняли такое решение и зачем вам его менять. В следующем напишите, как вы выбирали поставщика оборудования и почему остановили свой выбор именно на этой организации.

Дальше сделайте видео о начале работ. Покажите сам рабочий процесс с вашими комментариями. Затем итоговое видео или фото, текст с подробностями проекта. Подписчикам будет любопытно узнать детали, стоимость и оценить результат. Потенциальные партнеры сделают свои выводы о вашей компании.

Спустя некоторое время можно вернуться к этой истории с заменой оборудования и поделиться с подписчиками своим опытом. Расскажите, как вам работается на новом оборудование, окупились ли вложения, все ли исправно, довольны вы результатом или нет.

Репутация компании и доверие клиентов складываются из деталей и не за один день. Это работа, которую делает вся команда — от руководителя до водителя и SMM-специалиста.

Казалось бы, зачем показывать в социальных сетях, как идет погрузка на ваших складах? Что клиенты и партнеры там увидят? Очень многое. Как выглядят машины и люди. Чистота вокруг или поддоны с грузом стоят в луже. Насколько виртуозно работают погрузчики. Как они плавно, аккуратно перемещают чей-то товар. Как быстро происходит погрузка одной единицы транспорта. Если вы смогли показать важные детали своей работы, то и выводы клиентам будет сделать легко.

Будьте полезными — рассказывайте новости, связанные со сферой логистики, давайте полезные советы и инструкции. Так вы будете привлекать новых подписчиков, которые вместе с полезными новостями и рассылками станут получать и ваши предложения, информацию об акциях, услугах и т. д.

Пример поста-инструкции

Продающий контент для логистической компании

В контентном плане любой транспортной компании будут посты про саму организацию, ее историю и сегодняшнюю жизнь, опыт и достижения. Это репутационный контент. Его задача сформировать положительный образ бренда, работать на имидж. Однако продажи и новые клиенты нужны всем.

Что же необходимо сообщить потенциальным клиентам, чтобы они сделали заявку прямо сейчас?

Тут не обойтись без описания ваших услуг. Делайте это доходчиво, на понятном для клиентов языке. Если вы специализируетесь на перемещении особенных грузов, у вас есть для этого все необходимое плюс опыт, то обязательно поделитесь своей экспертизой с клиентами. Помогите им принять решение в вашу пользу. Расскажите, как не ошибиться при расчетах стоимости логистики. Полезные советы и списки, на что надо обратить внимание при заказе сложной услуги.

В таких сообщениях уместно делать призыв к действиюи писать: позвоните, узнайте, закажите, получите и т. п.

Помните про удобство для пользователей. Предложили новую услугу и пишите о том, что необходимо оставить заявку на расчёт стоимости?

Дайте ссылку на форму заявки, укажите телефон для консультаций с менеджером здесь же в тексте. Не заставляйте клиентов искать контакты или писать вам в комментариях.

Добавляйте игровые элементы и интерактив в ваши посты, так пользователи будут втягиваться в общение с вами, оставлять комментарии, что положительно сказывается на рейтинге вашей группы или аккаунта в соцсетях.

Пост в группе VK компании ГАЗ, предлагающий читателю почувствовать себя детективом

Соцсети — это вообще должно быть про легко, быстро и доступно — узнать, сделать выбор, заказать, достучатся, получить обратную связь от компании.

Не частите с продажами, акциями, розыгрышами купонов на скидку. Совмещайте их с репутационным контентом, делитесь моментами из жизни компании. Старайтесь сделать это нативно, без навязывания услуг и продаж в лоб как в текстах объявлений.

В социальных сетях каждый текст, видео или сторис, так или иначе, работают на вашу компанию. Помогают сформировать ее репутацию, стимулируют продажи и помогают найти новых клиентов и партнеров.

Если вы грамотно выстроили свою стратегию в сети и ведете свои аккаунту регулярно, то результат будет отличный. А социальные сети станут вашим самым надежным каналом продвижения.

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