Последняя миля. Что это такое и как ее оптимизировать

Пообщались с Камилем Баймухаметовым — консультантом по транспортной логистике, автором книги «Как стать логистом», спикером многих международных конференций.

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Что такое последняя миля?

Для начала давайте разберемся.

Последняя миля — это доставка груза от двери до двери или в транспортной логистике компаний от склада отправителя до склада получателя.

По сути, это та же самая доставка, в которой со временем оптимизировались некоторые функции. Например, раньше с водителем ездил экспедитор, который следил за качеством доставки груза, теперь данная функция возложена на водителя-экспедитора. Также со временем компании стали предоставлять услугу по отслеживанию движения груза от момента загрузки на складе до выгрузки получателю, благодаря системам навигации в автомобиле.

В России на сегодняшний момент нет единых требований к транспортной логистике. Многие компании формируют свои требования и рекомендации к процессам доставки грузов.

Потому государство ввело ряд требований, регламентирующих режим сна и отдыха водителя, чтобы не было круглосуточных рейсов, и внедрило электронные транспортные накладные, чтобы водители не задумывались о бумажных документах и правильности их оформления.

Что сейчас важнее: обучение сотрудников или автоматизация в логистике?

На самом деле начинать надо с обучения, причем университетского.

В институтах очень устарело видение логистики, некоторые студенты не понимают текущей ситуации на рынке автоперевозок, а некоторые впервые видят фуру. Конечно, такой менеджер не может сразу работать качественно, выстраивать логистику и формировать заказы, поэтому на рынке наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

Что касается обучения водителей, то тут тоже есть свои нюансы, мало обучиться в автошколе и сдать на права соответствующей категории, нужно знать и понимать специфику логистической деятельности, поскольку в автошколах не преподают дисциплины о дорогах, правилах труда и отдыха, накладных, процессах закрепления различных грузов и т. п.

Как обычному водителю стать грузоперевозчиком?

Водитель с личным автомобилем чаще идет работать в такси или занимается мелкими перевозками. Если же говорить о крупной транспортной логистике, то тут чаще встречается ситуация, когда у водителя просто есть права определенной категории и он хочет работать в транспортной компании.

Обычно компании устраивают внутренние испытания для потенциальных водителей, проверяя их умение управлять автомобилем и работать с прицепом и грузом. Знаний в области подготовки документации, понимании того, как выглядят отчетные документы, водителям обычно не дают, им приходится разбираться со всеми вопросами уже в пути.

Как обстоят дела с автоматизацией в грузоперевозках?

До появления искусственного интеллекта в любой сфере деятельности все формировалось на бумаге. Поэтому прежде чем говорить о переходе к искусственному интеллекту, нужно, чтобы тот, кто будет работать с данной системой, поработал с бумажными вариантами построения маршрутов, подбора дорог и т. д., чтобы он точно понимал как все взаимосвязано.

Сейчас отрасль крупной транспортной логистики испытывает трудности в программном обеспечении, которое позволяет оптимизировать и автоматизировать процессы автоперевозок.

Для транспортников есть всего две программы, которые позволяют отследить навигацию, при этом будучи интегрированы с 1С и CRM. Однако единой удобной платформы еще не придумали.

Какие грузовые автомобили станут неотъемлемой частью развития логистики в России?

Для начала необходимо определиться, куда мы стремимся в своем развитии:

если это строительная отрасль , то нужна определенная строительная техника;

если говорить о грузоперевозках , то хотелось бы видеть вместительные полуприцепы и развитие малотоннажной техники ( для маркетплейсов ).

Многие ритейлеры сейчас запрашивают более вместительные полуприцепы (до 25 тонн), которых в настоящее время в России мало, хотя необходимо добавить всего лишь дополнительную заднюю ось.

Такая техника стоит незначительно дороже обычной, но благодаря ей транспортные компании смогут предоставлять скидки своим партнерам и перевозить гораздо больше груза.

Если говорить о производителях техники, то с уходом иностранных компаний мы можем рассчитывать на собственные силы или на силы азиатских партнеров.

В кризисное время выживает тот, кто понял желания грузовладельцев.

Что поможет оптимизировать последнюю милю?

Квалифицированные кадры ( менеджеры, водители ). Понимание ситуации с заказчиками, специфики груза, особенностей перевозки. Стремление к новому и обмен опытом.

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