Последняя миля. Что это такое и как ее оптимизировать

Пообщались с Камилем Баймухаметовым — консультантом по транспортной логистике, автором книги «Как стать логистом», спикером многих международных конференций.
Вы можете прочитать краткий обзор ниже или прослушать полную беседу с Олегом в нашем подкасте.
Что такое последняя миля?
Для начала давайте разберемся.
Последняя миля — это доставка груза от двери до двери или в транспортной логистике компаний от склада отправителя до склада получателя.
По сути, это та же самая доставка, в которой со временем оптимизировались некоторые функции. Например, раньше с водителем ездил экспедитор, который следил за качеством доставки груза, теперь данная функция возложена на водителя-экспедитора. Также со временем компании стали предоставлять услугу по отслеживанию движения груза от момента загрузки на складе до выгрузки получателю, благодаря системам навигации в автомобиле.
В России на сегодняшний момент нет единых требований к транспортной логистике. Многие компании формируют свои требования и рекомендации к процессам доставки грузов.
Потому государство ввело ряд требований, регламентирующих режим сна и отдыха водителя, чтобы не было круглосуточных рейсов, и внедрило электронные транспортные накладные, чтобы водители не задумывались о бумажных документах и правильности их оформления.
Что сейчас важнее: обучение сотрудников или автоматизация в логистике?
На самом деле начинать надо с обучения, причем университетского.
В институтах очень устарело видение логистики, некоторые студенты не понимают текущей ситуации на рынке автоперевозок, а некоторые впервые видят фуру. Конечно, такой менеджер не может сразу работать качественно, выстраивать логистику и формировать заказы, поэтому на рынке наблюдается дефицит квалифицированных кадров.
Что касается обучения водителей, то тут тоже есть свои нюансы, мало обучиться в автошколе и сдать на права соответствующей категории, нужно знать и понимать специфику логистической деятельности, поскольку в автошколах не преподают дисциплины о дорогах, правилах труда и отдыха, накладных, процессах закрепления различных грузов и т. п.
Как обычному водителю стать грузоперевозчиком?
Водитель с личным автомобилем чаще идет работать в такси или занимается мелкими перевозками. Если же говорить о крупной транспортной логистике, то тут чаще встречается ситуация, когда у водителя просто есть права определенной категории и он хочет работать в транспортной компании.
Обычно компании устраивают внутренние испытания для потенциальных водителей, проверяя их умение управлять автомобилем и работать с прицепом и грузом. Знаний в области подготовки документации, понимании того, как выглядят отчетные документы, водителям обычно не дают, им приходится разбираться со всеми вопросами уже в пути.
Как обстоят дела с автоматизацией в грузоперевозках?
До появления искусственного интеллекта в любой сфере деятельности все формировалось на бумаге. Поэтому прежде чем говорить о переходе к искусственному интеллекту, нужно, чтобы тот, кто будет работать с данной системой, поработал с бумажными вариантами построения маршрутов, подбора дорог и т. д., чтобы он точно понимал как все взаимосвязано.
Сейчас отрасль крупной транспортной логистики испытывает трудности в программном обеспечении, которое позволяет оптимизировать и автоматизировать процессы автоперевозок.
Для транспортников есть всего две программы, которые позволяют отследить навигацию, при этом будучи интегрированы с 1С и CRM. Однако единой удобной платформы еще не придумали.
Какие грузовые автомобили станут неотъемлемой частью развития логистики в России?
Для начала необходимо определиться, куда мы стремимся в своем развитии:
- если это строительная отрасль, то нужна определенная строительная техника;
- если говорить о грузоперевозках, то хотелось бы видеть вместительные полуприцепы и развитие малотоннажной техники (для маркетплейсов).
Многие ритейлеры сейчас запрашивают более вместительные полуприцепы (до 25 тонн), которых в настоящее время в России мало, хотя необходимо добавить всего лишь дополнительную заднюю ось.
Такая техника стоит незначительно дороже обычной, но благодаря ей транспортные компании смогут предоставлять скидки своим партнерам и перевозить гораздо больше груза.
Если говорить о производителях техники, то с уходом иностранных компаний мы можем рассчитывать на собственные силы или на силы азиатских партнеров.
В кризисное время выживает тот, кто понял желания грузовладельцев.
Что поможет оптимизировать последнюю милю?
- Квалифицированные кадры (менеджеры, водители).
- Понимание ситуации с заказчиками, специфики груза, особенностей перевозки.
- Стремление к новому и обмен опытом.
Больше полезных материалов: