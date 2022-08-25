Перспективы бизнеса грузоперевозок в 2022 году. Стоит ли выходить на рынок?

Что изменилось на логистическом рынке в 2022 году

Введенные против России санкции сильно ударили по всем отраслям экономики, в том числе и по автоперевозкам — растут цены на топливо и запчасти, а сами запчасти на иностранные автомобили не достать.

По данным некоторых бирж грузоперевозок, тарифы на них сильно упали из-за отказа от поставок из/в ЕС. В совокупности с ростом цен на топливо и автозапчасти это создает угрозы для бизнеса перевозок — убытки и вероятность банкротства менее устойчивых компаний.

С другой стороны, многие грузоперевозчики сумели оперативно перестроить свою работу:

Так как практически отсутствует возможность прямой доставки грузов, особенно из Европы, создаются более сложные логистические схемы (перецепка на территории дружественных стран или перегрузка). Это делает перевозку дороже, зато позволяет заказчикам продолжать получать поставки необходимого товара.

(перецепка на территории дружественных стран или перегрузка). Это делает перевозку дороже, зато позволяет заказчикам продолжать получать поставки необходимого товара. Российские компании ищут новые пути для доставки грузов — активно развивается восточное направление. Так, например, в июне был открыт автомобильный мост между Россией и Китаем. Обратите внимание, с 10 августа проезд по нему стал платным. Узнать тарифы можно здесь.

Популярными также стали поставки из Казахстана, Турции, Индии. Одной из привлекательных стран стали ОАЭ, где российские компании создают представительства или открывают новые организации с целью продолжать ведения бизнеса с европейцами и США, к тому же налоговая политика региона благоприятная.

Многие автоперевозчики, которые не вели экспедиторской деятельности, теперь вынуждены работать с экспедиционными компаниями, так как из-за сложных схем доставки перевозки сложно правильно организовать и задокументировать.

Сейчас можно самостоятельно упростить ведение документов по перевозкам. Этому способствует появление электронных документов, в частности электронных транспортных накладных (ЭТН). Уже с 1 марта 2022 года ЭТН, согласно приказу ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065, получили юридическую силу.

С 31 марта заработал приказ Минтранса от 16.02.2022 № 49 — он ввел в эксплуатацию систему ГИС ЭПД (Государственная информационная система электронных перевозочных документов). Пока система еще тестируется, в полную силу заработает с 1 сентября.

С 1 сентября 2022 года также вступят в силу приказ Минтранса от 10.02.2022 № 40 «Об утверждении Порядка ведения реестра операторов информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД)», Правила представления информации в ГИС ЭПД (утв. постановлением Правительства от 03.03.2022 № 281) и ряд других.

Электронный документооборот способствует упрощению и ускорению обмена документами: заявками, счетами, накладными и т. д. Все участники грузоперевозок смогут оперативно получать информацию о движениях груза.

Как себя чувствует рынок автоперевозок сегодня

С рынка ушли крупные международные игроки, такие как DHL или FedEX.

Другие крупнейшие компании, несмотря на возникшие сложности и неблагоприятные прогнозы некоторых аналитиков, не спешат покидать рынок автоперевозок. Связано это с тем, что государство вводит меры поддержки:

Утвержден перечень товаров для параллельного импорта, в который включены автомобили, запчасти и комплектующие. Представители Минпромторга говорят о том, что данный перечень будет постоянно расширяться и дополняться в зависимости от нужд автоперевозчиков. Автоперевозчики могут получить кредит по льготной ставке. Для организаций, занятых в области пассажирских автоперевозок, предусмотрены кредитные каникулы (максимальный срок — 6 месяцев). Временно отменен весогабаритный контроль для автоперевозчиков, которые перевозят продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. До 2023 года Минтранс не будет поднимать тарифы для грузового транспорта на систему «Платон».

Некоторые стартапы, работающие в области логистики, получили признание инвесторов. Например, российский стартап GTLogistics, который специализируется на автоматизации логистики, получил вливания в 18 млн рублей, а сам бизнес был оценен в 150 млн рублей.

Помимо прочего, наблюдается дефицит по некоторым транспортным коридорам, почти в два раза выросло число заявок на перевозку грузов из Грузии в Россию, а также более чем в 1,5 раза — из Казахстана. Специалисты отмечают, что рынок вернулся к допандемийному состоянию со здоровым уровнем конкуренции.

Можно ли быть успешным в бизнесе автоперевозок в 2022 году?

Возможности для открытия стартапов в сфере автоперевозок безусловно есть.

Для внутреннего российского рынка это:

Малогабаритные перевозки. С ростом продаж на маркетплейсах и онлайн-продаж в целом растет потребность в таких автоперевозках. Экспресс-доставки. В продолжение малогабаритных перевозок можно развить стартап быстрых доставок от склада до двери.

Что касается международных перевозок, то стоит обратить внимание на новые восточные маршруты, а также оказание дополнительных услуг — экспедирование, таможенное оформление, помощь в поиске поставщика и заключении контракта.

В Китае, например, покупателям товаров лучше всего сотрудничать напрямую с производителями, а не через посредников. Но не каждая компания готова направлять сотрудника в командировку в Китай, оплачивать услуги переводчика, заниматься самостоятельным поиском поставщика. Открывается отличная ниша для посредника со связями на таком рынке.

Автоматизация логистики

Не обязательно быть автоперевозчиком, чтобы работать в логистике. Большое число процессов нуждается в автоматизации, мы уже говорили об этом выше.

На рынке существуют отдельные программы, позволяющие отследить местоположение автомобиля или состояние здоровья водителя, процессы формирования и отправки документов, но программы, интегрирующей и оптимизирующей все логистические операции, до сих пор нет.

Вы можете выбрать путь развития IT-компании в области логистики — создавать программы, приложения, онлайн-сервисы в помощь отрасли. Тем более, что IT-компаниям сейчас предложены лучшие условия для работы — снижение налогового бремени, отсутствие проверок, льготное кредитование, преференции для сотрудников.

За каждым кризисом неминуемо следует подъем, да и кризис зачастую становится настоящим трамплином для новых начинаний. Вы получите колоссальный опыт и сможете развить успешную компанию, нужно только правильно оценить состояние рынка и выбрать нишу для входа.

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