Восемь новых мер поддержки транспортных компаний

Поддержка автоперевозчиков

Продлена отмена весового контроля нагрузки крупногабаритного транспорта до 1 февраля 2023 года (постановление Правительства от 22.09.2022 № 1670). Речь о транспортных средствах, которые перевозят через границу товары первой необходимости.

8 октября вышло постановление Правительства № 2955-р о выделении российским автоперевозчикам 1,6 млрд руб. На территории Украины задержаны или конфискованы 139 грузовиков и 128 полуприцепов. Выделенные денежные средства будут направлены пострадавшим автоперевозчикам. Это позволит восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места, продолжать работу по перевозке грузов.

Электронные транспортные документы

С 1 сентября заработала государственная информационная система электронных перевозочных документов. Постановлением от 21.05.2022 № 931 власти утвердили правила обмена электронными транспортными документами.

Участники перевозок теперь могут обмениваться транспортными накладными в электронном виде. Осуществляется электронный документооборот через операторов ЭДО, которые получили специальное разрешение Минтранса. Эта система позволяет оперативно обмениваться информацией и о движениях груза.

Многократное использование контейнеров

Для обеспечения потребностей в контейнерах для перевозки отменено ограничение в использовании иностранных контейнеров внутри страны. Поправки, внесенные законом от 15.04.2022 № 92-ФЗ, в закон о таможенном регулировании от 03.08.2018 № 289-ФЗ сняли запрет на многократное использование контейнеров, прибывших страну железнодорожными, морскими, смешанными путями.

Судоходство и морские порты

Введенные санкции осложнили ситуацию с комплектующими для постройки морских судов, увеличили их стоимость. В связи с этим на программу льготного лизинга будет выделено 15 млрд руб. До 2030 года планируется построить более 300 морских судов.

Также на стадии проработки находятся проекты по строительству новых портов на Дальнем Востоке. Существующие порты в связи с возросшей нагрузкой также требуют модернизации.

Поддержка железнодорожных перевозок

За последние месяцы все больше производителей переориентируют грузопотоки на восток. Возросла нагрузка на железную дорогу в этом направлении. С целью модернизации железнодорожной инфраструктуры и подвижного парка правительством было выделено 217 млрд руб. на докапитализацию ОАО «РЖД» (постановление от 06.04.2022 № 602).

Выделенные средства направлены на развитие инфраструктуры БАМа и Транссиба, приобретение тягового и моторвагонного подвижного состава, вагонов дальнего следования.

Дотации авиаотрасли

Для поддержания авиационной отрасли правительство направило из фонда национального благосостояния 17 млрд рублей на приобретение облигаций трех российских авиаперевозчиков (постановление от 02.05.2022 № 1015). Авиаотрасль получила денежные средства на обслуживание воздушных судов, обеспечение аэронавигационным оборудованием, повышение безопасности перелетов.

Льготное кредитование МСП

Минэкономразвития, Корпорация МСП, Банк России реализуют различные государственные льготные программы кредитования. Эти программы отличаются целями на которые выдаются кредиты, размерами кредитов, ставками процентов, требованиями к организациям.

Для участия в программе компания должна

входить в реестр МСП;

не заниматься добычей и реализацией полезных ископаемых;

не производить и не продавать подакцизные товары (исключение составляют компании общественного питания, розничной торговли, гостиничного бизнеса).

С мая 2022 года бизнесу доступны услуги льготного лизинга и факторинга. Ставки составляют для малого бизнеса не выше 15%, для среднего не выше 13,5%.

Зонтичное поручительство для МСП

Если компания может предоставить в качестве залога свое имущество, например, недвижимость, оборудование, то шансы получить кредит вырастут. Если имущества нет, можно воспользоваться зонтичным поручительством корпорации МСП. МСП гарантирует банку выполнение обязательств взятых на себя должником.

До 50% суммы кредита может быть покрыто этим поручительством. Кредит можно получить на:

развитие бизнеса;

инвестиционные цели;

пополнения оборотных средств.

Мы видим, что есть перспектива крупных капиталовложений в развитие транспортной инфраструктуры со стороны государства. Эту необходимость диктуют сложившиеся экономические условия. Поэтому транспортные и логистические компании могут рассчитывать и на дальнейшую поддержку государственных органов. Особенно хорошие перспективы развития имеет логистика, ориентированная на Дальний Восток.