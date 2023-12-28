Обучение на продакт-менеджера с нуля: рейтинг лучших курсов и школ

В последние годы офлайн-бизнес начинает переходить в онлайн и ищет для себя специалистов для продвижения их новых продуктов на рынке. Из-за этого спрос на продуктологов довольно высокий, и обучение на продакт-менеджера в 2023-2024 году очень перспективное.

Приятно и то, что Минцифры России развивает IT-отрасль и постоянно вводит новые меры поддержки специалистов: льготную ипотеку, отсрочку от армии и призыва по частичной мобилизации. Поэтому сейчас быть продакт-менеджером весьма выгодно. Некоторые школы предлагают освоить эту профессию с нуля, без каких-либо навыков и опыта работы с IT-проектами.

В этой подборке мы собрали лучшие курсы для продакт-менеджеров, среди которых у большинства есть помощь с трудоустройством и поддержка экспертов. Предложений много, поэтому если будут трудности с выбором, смотрите наш ТОП.

ТОП-10 курсов продакт-менеджеров в 2023 году



Обзор онлайн-курсов для product-manager

Здесь мы отобрали и сравнили между собой курсы для продуктовых менеджеров с разной обучающей программой, стоимостью и форматом занятий. Мы создали подробное описание к каждому из них, чтобы вы могли быстро найти себе подходящий.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.

В рамках курса по управлению продуктом вы изучите 9 инструментов продакт-менеджера, поработаете с реальными кейсами, исследуете целевую аудиторию продукта (customer development) и сделаете несколько проектов для портфолио. В программу курса включены видеолекции, онлайн-вебинары, теоретические материалы и бизнес-игры.

Все ученики получают развернутый фидбэк по практическим заданиям и помощь с трудоустройством после окончания курса. Учиться можно в браузере или с мобильного приложения.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 9 месяцев.

Цена: 129 300 ₽.

Цена в рассрочку: от 3 779 ₽/мес. до 36 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: оформление резюме и портфолио + подбор вакансий + стажировка.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке продуктового менеджера.

Достоинства:

Онлайн-вебинары и воркшопы.

Помощь с поиском работы.

Поддержка наставников и обратная связь по домашним заданиям.

Возможность принять участие в буткэмпе и отточить свои навыки на реальном проекте.

Собственная онлайн-платформа.

Возможность учиться с компьютера, планшета или телефона.

Несколько обучающих программ на выбор: для быстрого старта и углубленная.

Возможность оформить налоговый вычет.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность вернуть полную стоимость курса до начала четвертого занятия, если обучение вам не понравится.

Недостатки:

Высокий темп обучения: нарекания в некоторых отзывах.

Подробнее о программе на странице.

Другие похожие курсы обучения продукту от школы Нетологии: «Product marketing manager».

2. Продакт-менеджер — Eduson Academy

Здесь вы научитесь с нуля запускать проекты, анализировать рынок, проводить исследования и тестировать гипотезы.

Курс подойдет не только начинающим продакт-менеджерам, но и тем, кто не имеет каких-либо знаний в IT-сфере.

Вы погрузитесь в рабочую среду и будете практиковаться на реальных кейсах. Теорию можно изучать в своем темпе, видеолекции уже записаны и размещены на онлайн-платформе школы. Дополнительно ученикам выдают конспекты и чек-листы.

Доступ к первым модулям можно получить бесплатно. Для этого нужно оставить заявку на сайте.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 4 месяца.

Цена: 68 784 ₽.

Цена в рассрочку: от 2 866 ₽/мес. до 24 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: 11 уроков по трудоустройству + отправка резюме в компании-партнеры школы.

Документ об окончании: диплом, удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

Бесплатный доступ к первым модулям программы.

Помощь с трудоустройством.

365 дней поддержки эксперта.

Работа с 9 практическими кейсами.

100 интерактивных уроков, 20+ тестов и тренажеров.

Обучение на онлайн-платформе в удобное время.

Дополнительные материалы: конспекты и чек-листы.

Бессрочный доступ к курсу и его обновлениям.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Отсутствие онлайн-вебинаров.

Подробнее о программе курса на странице.

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 55%.

Здесь вы сможете попрактиковаться на тренажере с задачами от реальных заказчиков и отточить навыки продакт-менеджмента. Школа предлагает несколько тарифов: с базовой и углубленной программой.

В минимальный пакет входят видеолекции, практические задания с фидбэком от куратора и работа с онлайн-тренажером. В расширенные тарифы дополнительно включены персональные консультации с экспертом, 2 бонусных курса по управлению командой и дизайну на Tilda, а также гарантия трудоустройства.

Формат: онлайн.

Можно учиться в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 8 месяцев.

Цена: от 135 532 ₽.

Цена в рассрочку: от 4 372 ₽/мес. до 31 месяца.

Помощь в трудоустройстве: консультации с HR + подбор вакансий + оформление резюме.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Тренажер с задачами реальных заказчиков.

Гарантия трудоустройства и индивидуальные консультации с экспертом на тарифах «Продвинутый» и «Эксперт».

Закрытое комьюнити продукт-менеджеров.

3 проекта для портфолио.

Обратная связь от куратора.

Беспроцентная рассрочка.

Просмотр видеолекций на онлайн-платформе в удобное время.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

В минимальный тариф не включена гарантия трудоустройства.

Нет онлайн-вебинаров.

Подробнее о материале на странице.

Другие похожие курсы управления продуктом от школы Skillbox: «Акселератор продуктовых IT-команд», «Продакт-менеджмент».

4. Продакт-менеджер — Bang Bang Education

На курсе вы научитесь создавать и развивать IT-продукты, а также оформите 27 кейсов и прототип цифрового продукта для своего портфолио. Обучение проводят эксперты из Google, Яндекс, Тинькофф и VK.

В программе 188 уроков, 35 онлайн-вебинаров и практические задания с фидбэком от наставника. На учебу нужно будет выделять около 10 часов в неделю. После обучения эксперты школы проведут с вами тестовое собеседование и помогут оформить резюме.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 11 месяцев.

Цена: 117 500 ₽.

Цена в рассрочку: от 4 896 ₽/мес. до 24 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: консультации с HR + оформление резюме + тестовое собеседование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

Онлайн-вебинары и «живое» общение с преподавателями.

Оплачиваемая стажировка.

Персональный фидбэк от наставника.

Работа с реальными кейсами.

Доступ на 1 год к онлайн-библиотеке школы.

Просмотр видеолекций на онлайн-платформе в удобное время.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

27 кейсов и прототип IT-продукта для портфолио.

Недостатки:

Не обнаружены.

Подробнее о программе на странице.

Курс от экспертов из Amazon, Yandex и Skyeng. Школа поможет вам получить необходимые навыки продакт-менеджера, прокачать оформить портфолио и найти работу продуктовым менеджером после обучения.

В программу входят видеоуроки, домашние задания с обратной связью и part-time стажировки в компаниях-партнерах школы. Хоть программа рассчитана на 10 месяцев, пройти обучение можно в ускоренном режиме.

Бонусные курсы для студентов: «Введение в программирование» и «Бизнес-английский от AgileFluent».

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 10 месяцев.

Цена: от 129 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 5 792 ₽/мес. до 24 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: оплачиваемые стажировки в компаниях-партнерах + оформление резюме и портфолио.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Гарантия трудоустройства.

Домашние задания с обратной связью.

Просмотр видеоуроков на онлайн-платформе в удобное время.

Школа трудоустраивает более 80% учеников.

Возможность пройти курс в ускоренном темпе.

Беспроцентная рассрочка.

В процессе учебы можно попасть на стажировку в компании-партнеры школы.

Доступ к комьюнити экспертов.

Недостатки:

Отсутствие онлайн-вебинаров.

Плохое качество видеолекций: претензии в некоторых отзывах.

Подробнее о материале на странице.

Другие похожие курсы управления продуктом от школы Productstar: «Junior Product manager», «Менеджмент Mobile-продуктов».

6. Продакт-менеджер для специалистов с опытом — Яндекс Практикум

В рамках курса вы изучите все этапы запуска и развития продукта, поработаете с аналитикой и сделаете 7 проектов для портфолио. Обучение проходит на онлайн-платформе, учиться можно в любое время, главное — уложиться в дедлайн.

Все проектные работы проверяет эксперт. Помимо видеолекций, вас ждут воркшопы, где вы сможете решать типичные задачи продакт-менеджера.

Программа рассчитана на специалистов с опытом работы в IT, на сайте школы можно пройти короткий тест и узнать, подойдет ли вам курс.

Формат: онлайн.

Порог входа: для опытных.

Длительность: 4–9 месяцев, зависит от программы.

Цена: от 120 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 18 500 ₽/мес. до 9 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Обратная связь по проектным работам от эксперта.

Практические задания с автопроверкой.

Онлайн-воркшопы, на которых можно отработать типичные задачи продакт-менеджера.

Видеоуроки в записи можно смотреть в удобное время.

У школы есть стандартная обучающая программа и углубленная.

7 проектов для портфолио.

Гарантия возврата средств: если курс не понравится, можно вернуть деньги за оставшуюся часть обучения.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

Курс не подходит для новичков.

На учебу нужно выделять от 15 часов в неделю.

Подробнее о программе на странице.

Здесь вы освоите навыки, которые помогут занять в компании позицию Middle Product Manager. Практика — основа обучения в этой школе.

После каждого теоретического модуля ученики получают домашние задания и отдают их на проверку экспертам. Во время обучения вы пройдете все этапы развития проекта и получите представление, что вас ожидает в работе.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 9 месяцев.

Цена: от 119 808 ₽.

Цена в рассрочку: от 4 992 ₽/мес. до 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: оформление резюме + митапы и карьерные консультации.

Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Помощь в трудоустройстве.

Обратная связь от менторов.

Онлайн-вебинары проходят каждые 2 недели, остальные видеолекции можно смотреть в удобное время.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Индивидуальные консультации с ментором на тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный».

Доступ в сообщество экспертов с бизнес-опытом.

Специалисты техподдержки отвечают на любой вопрос в течение часа с 10:00 до 22:00.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

В базовый тариф не включены карьерные консультации.

Подробнее о материале на странице.

Курс поможет вам изучить инструменты продакт-менеджера, прокачать свои навыки, научиться эффективно запускать продукты и управлять командой. Здесь вы можете учиться по свободному графику.

В программу входят короткие видеолекции, теоретические материалы и домашние задания. Автор курса запустил мобильные приложения М.Видео и Эльдорадо, поэтому у него есть чему поучиться.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 4 недели.

Цена: от 36 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 3 000 ₽/мес. до 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Поддержка куратора.

Можно учиться в своем темпе.

110+ дополнительных материалов.

Беспроцентная рассрочка.

Дополнительные курсы в подарок на тарифах «Выгодный» и «Выгодный+».

Доступ к курсу на 3–12 месяцев, в зависимости от тарифа.

Гарантия возврата средств: можно вернуть полную сумму в течение 14 дней, если курс вам не подойдет.

Недостатки:

Отсутствие онлайн-вебинаров.

Подробнее о программе на странице.

9. Продуктовая аналитика — OTUS

На курсе вы научитесь решать аналитические задачи в SQL и Python, проводить А/В-тесты, анализировать рынок и презентовать свои идеи. Уроки проходят в формате онлайн-вебинаров, на каждое домашнее задание эксперты дают развернутый ответ.

Ученики получают бессрочный доступ к записям занятий. Курс подойдет тем, кто уже работает в сфере IT.

Формат: онлайн.

Порог входа: для опытных.

Длительность: 6 месяцев.

Цена: 68 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 6 800 ₽/мес. до 10 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: карьерные мероприятия + публичные прохождения собеседований + разбор резюме и размещение его в базе школы.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Онлайн-трансляции можно пересматривать в записи.

«Живое» общение с преподавателями и развернутый фидбэк по домашним заданиям.

Помощь в трудоустройстве.

Работа в группах.

Доступ в телеграм-чат.

Если курс не понравится, можно сделать возврат средств пропорционально оставшимся дням обучения.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

Низкое качество видеолекций: претензии в некоторых отзывах.

Подробнее о программе на странице.

10. Руководитель продукта — Русская школа управления

Этот курс подойдет опытным специалистам и новичкам, желающим развиваться в IT без необходимости изучать программирование. Вас ждет интенсивное обучение: в программе 5 онлайн-лекций, каждая проходит с 9.00 до 14.30 по московскому времени.

70% учебы — практика, поэтому в этой школе вы сможете быстро изучить все то, что должен знать продукт-менеджер и попробовать себя в деле уже во время занятий.

Формат: онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 5 дней.

Цена: 71 700 ₽.

Цена в рассрочку: от 5 975 ₽/мес. до 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

Доступ ко всем обучающим материалам на 30 дней.

Общение с преподавателями онлайн.

Курс длится всего 5 дней.

Онлайн-лекции можно пересматривать в записи.

Практика занимает большую часть.

Пошаговые алгоритмы для решения прикладных задач.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

Лекции длятся 5,5 часов.

Подробнее о программе на странице.

Еще 5 курсов для обучения продакт-менеджменту

Еще несколько интересных курсов, которые не попали в наш ТОП, но тоже хороши по-своему, ведь над ними работали эксперты из IT.

Product Manager продвинутый LvL от центра «Слёрм» — на курсе вы разработаете продукт для ввода на рынок, сформируете стратегию и получите обратную связь от эксперта. В программе вас ждут видеоуроки и домашние задания. Вся практика применима к реальным кейсам. Курс можно пройти за 2 месяца, доступ ко всем материалам дается на 2 года.

Менеджер продуктов в ИТ от GeekBrains — вы будете уверенно владеть инструментами продукт-менеджера и сможете с нуля запускать новые продукты на рынок. Вы узнаете, как считать юнит-экономику и управлять бюджетом проекта. Прохождение курса займет 9 месяцев, на учебу нужно выделять до 12 часов в неделю. В программу включены не только видеолекции, но и прямые эфиры. Школа гарантирует трудоустройство после обучения.

Product Management от Moscow Business Academy — курс от российских и международных экспертов. В программу включены видеолекции, групповые практикумы, тесты, работа с кейсами и тренажерами. После обучения школа поможет оформить портфолио, резюме и познакомит вас с площадками для поиска работы. Длительность курса — 9 месяцев.

Научим управлять продуктом на основе аналитики и данных от GoPractice — курс с практикой на симуляторе работы в реальной компании. Вы будете развивать продукт, анализировать данные и строить стратегию по продвижению. Здесь не будет видеолекций и онлайн-уроков, вы получите теоретические материалы и сразу приступите к практике. В программу включены 285 реальных кейсов и задач.

Продукт-менеджер от Product University — здесь вы можете начать учиться бесплатно, а оплатить стоимость курса только после трудоустройства. Длительность программы — 8 недель, обучение проводят одни из лучших IT-экспертов на рынке. Вас ждет работа с кейсами, практические задания с обратной связью, видеолекции и групповые «созвоны». После окончания курса ученикам помогают с трудоустройством.

5 бесплатных курсов для продакт-менеджеров

Бесплатные уроки — отличный шанс познакомиться с профессией и попробовать себя в роли продакт-менеджера. В некоторые курсы входят не только лекции, но и практические задания.

Как мы подбирали школы и курсы для нашего рейтинга?

При подборе курсов мы учитывали следующие параметры:

Порог входа на курс : некоторые обучающие программы могут пройти новички, другие — только опытные IT-специалисты.

Стоимость курса и возможность приобрести его в рассрочку.

Наличие бесплатных вводных уроков или пробного периода для ознакомления с программой.

Формат обучения : некоторые курсы включают только видеоуроки, другие — онлайн-вебинары, консультации и групповые практикумы.

Наличие обратной связи от экспертов и возможность общения с ними онлайн.

Реальный результат обучения на курсе : что студенты изучат на курсе и сколько проектов оформят для портфолио.

Выдается ли документ об окончании : сертификат, диплом или удостоверение.

Оказывает ли школа помощь в трудоустройстве и что в нее включено.

Репутация школы и отзывы студентов , прошедших обучение.

Возможность возврата средств , если курс не подойдет.

Наличие у школы лицензии на образовательную деятельность и возможность оформления налогового вычета.

Итоги

Освоив профессию продакт-менеджера, вы сможете сами решать, как и где работать: в офисе, на «удаленке» или же начнете развивать собственный проект.

Если у вас пока нет опыта работы с IT-проектами, можно пройти курсы для начинающих, например: «Продакт-менеджер» от Нетологии, «Продакт-менеджер» от Eduson Academy или некоторые другие, которые мы пометили в статье как «порог входа: с нуля».

Для опытных специалистов подойдут такие курсы, как Профессия «Продакт-менеджер»от Skillbox или «Продакт-менеджер для специалистов с опытом»от Яндекс Практикума. Надеемся, вы нашли подходящий для себя курс. Желаем успехов в освоении профессии!

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