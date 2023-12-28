Обучение на продакт-менеджера с нуля: рейтинг лучших курсов и школ

Приятно и то, что Минцифры России развивает IT-отрасль и постоянно вводит новые меры поддержки специалистов: льготную ипотеку, отсрочку от армии и призыва по частичной мобилизации. Поэтому сейчас быть продакт-менеджером весьма выгодно. Некоторые школы предлагают освоить эту профессию с нуля, без каких-либо навыков и опыта работы с IT-проектами.
В этой подборке мы собрали лучшие курсы для продакт-менеджеров, среди которых у большинства есть помощь с трудоустройством и поддержка экспертов. Предложений много, поэтому если будут трудности с выбором, смотрите наш ТОП.
ТОП-10 курсов продакт-менеджеров в 2023 году
«Продакт-менеджер» от Нетологии — курс, в который включены онлайн-вебинары и воркшопы, а также программа трудоустройства (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение)
«Продакт-менеджер» от Eduson Academy — с бесплатным доступом к первым обучающим модулям, практикой на тренажерах и годичной поддержкой наставника
Профессия «Продакт-менеджер»от Skillbox — с гарантией трудоустройства, прописанной в договоре, и практикой на реальных задачах сферы (промокод ГДЕКУРС — скидка 55%)
«Продакт-менеджер»от Bang Bang Education — от экспертов из Google, Яндекса, Тинькофф и VK с персональной обратной связью и оплачиваемой стажировкой
Профессия «Продакт-менеджер» от Productstar — курс, в который включены part-time стажировки в компаниях-партнерах
«Продакт-менеджер для специалистов с опытом»от Яндекс Практикума — курс, где вы создадите 7 проектов для портфолио и будете участвовать в воркшопах
Профессия «Product Manager» от SkillFactory — для обучения с нуля до уровня Middle Product Manager
«Управление продуктом: от стратегии до запуска» от PMClub — для обучения в своем темпе с полезными дополнительными материалами
«Продуктовая аналитика» от OTUS — для опытных специалистов в формате онлайн-вебинаров
«Руководитель продукта» от Русской школы управления— интенсивный курс, который можно пройти всего за 5 дней
Обзор онлайн-курсов для product-manager
Здесь мы отобрали и сравнили между собой курсы для продуктовых менеджеров с разной обучающей программой, стоимостью и форматом занятий. Мы создали подробное описание к каждому из них, чтобы вы могли быстро найти себе подходящий.
1. Продакт-менеджер — Нетология
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.
В рамках курса по управлению продуктом вы изучите 9 инструментов продакт-менеджера, поработаете с реальными кейсами, исследуете целевую аудиторию продукта (customer development) и сделаете несколько проектов для портфолио. В программу курса включены видеолекции, онлайн-вебинары, теоретические материалы и бизнес-игры.
Все ученики получают развернутый фидбэк по практическим заданиям и помощь с трудоустройством после окончания курса. Учиться можно в браузере или с мобильного приложения.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 9 месяцев.
Цена: 129 300 ₽.
Цена в рассрочку: от 3 779 ₽/мес. до 36 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: оформление резюме и портфолио + подбор вакансий + стажировка.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке продуктового менеджера.
Достоинства:
Онлайн-вебинары и воркшопы.
Помощь с поиском работы.
Поддержка наставников и обратная связь по домашним заданиям.
Возможность принять участие в буткэмпе и отточить свои навыки на реальном проекте.
Собственная онлайн-платформа.
Возможность учиться с компьютера, планшета или телефона.
Несколько обучающих программ на выбор: для быстрого старта и углубленная.
Возможность оформить налоговый вычет.
Беспроцентная рассрочка.
Возможность вернуть полную стоимость курса до начала четвертого занятия, если обучение вам не понравится.
Недостатки:
Высокий темп обучения: нарекания в некоторых отзывах.
Подробнее о программе на странице.
Другие похожие курсы обучения продукту от школы Нетологии: «Product marketing manager».
2. Продакт-менеджер — Eduson Academy
Здесь вы научитесь с нуля запускать проекты, анализировать рынок, проводить исследования и тестировать гипотезы.
Курс подойдет не только начинающим продакт-менеджерам, но и тем, кто не имеет каких-либо знаний в IT-сфере.
Вы погрузитесь в рабочую среду и будете практиковаться на реальных кейсах. Теорию можно изучать в своем темпе, видеолекции уже записаны и размещены на онлайн-платформе школы. Дополнительно ученикам выдают конспекты и чек-листы.
Доступ к первым модулям можно получить бесплатно. Для этого нужно оставить заявку на сайте.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 4 месяца.
Цена: 68 784 ₽.
Цена в рассрочку: от 2 866 ₽/мес. до 24 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: 11 уроков по трудоустройству + отправка резюме в компании-партнеры школы.
Документ об окончании: диплом, удостоверение о повышении квалификации.
Достоинства:
Бесплатный доступ к первым модулям программы.
Помощь с трудоустройством.
365 дней поддержки эксперта.
Работа с 9 практическими кейсами.
100 интерактивных уроков, 20+ тестов и тренажеров.
Обучение на онлайн-платформе в удобное время.
Дополнительные материалы: конспекты и чек-листы.
Бессрочный доступ к курсу и его обновлениям.
Беспроцентная рассрочка.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Отсутствие онлайн-вебинаров.
Подробнее о программе курса на странице.
3. Профессия «Продакт-менеджер» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 55%.
Здесь вы сможете попрактиковаться на тренажере с задачами от реальных заказчиков и отточить навыки продакт-менеджмента. Школа предлагает несколько тарифов: с базовой и углубленной программой.
В минимальный пакет входят видеолекции, практические задания с фидбэком от куратора и работа с онлайн-тренажером. В расширенные тарифы дополнительно включены персональные консультации с экспертом, 2 бонусных курса по управлению командой и дизайну на Tilda, а также гарантия трудоустройства.
Формат: онлайн.
Можно учиться в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 8 месяцев.
Цена: от 135 532 ₽.
Цена в рассрочку: от 4 372 ₽/мес. до 31 месяца.
Помощь в трудоустройстве: консультации с HR + подбор вакансий + оформление резюме.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Тренажер с задачами реальных заказчиков.
Гарантия трудоустройства и индивидуальные консультации с экспертом на тарифах «Продвинутый» и «Эксперт».
Закрытое комьюнити продукт-менеджеров.
3 проекта для портфолио.
Обратная связь от куратора.
Беспроцентная рассрочка.
Просмотр видеолекций на онлайн-платформе в удобное время.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
В минимальный тариф не включена гарантия трудоустройства.
Нет онлайн-вебинаров.
Подробнее о материале на странице.
Другие похожие курсы управления продуктом от школы Skillbox: «Акселератор продуктовых IT-команд», «Продакт-менеджмент».
4. Продакт-менеджер — Bang Bang Education
На курсе вы научитесь создавать и развивать IT-продукты, а также оформите 27 кейсов и прототип цифрового продукта для своего портфолио. Обучение проводят эксперты из Google, Яндекс, Тинькофф и VK.
В программе 188 уроков, 35 онлайн-вебинаров и практические задания с фидбэком от наставника. На учебу нужно будет выделять около 10 часов в неделю. После обучения эксперты школы проведут с вами тестовое собеседование и помогут оформить резюме.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 11 месяцев.
Цена: 117 500 ₽.
Цена в рассрочку: от 4 896 ₽/мес. до 24 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: консультации с HR + оформление резюме + тестовое собеседование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
Онлайн-вебинары и «живое» общение с преподавателями.
Оплачиваемая стажировка.
Персональный фидбэк от наставника.
Работа с реальными кейсами.
Доступ на 1 год к онлайн-библиотеке школы.
Просмотр видеолекций на онлайн-платформе в удобное время.
Беспроцентная рассрочка.
Возможность оформить налоговый вычет.
27 кейсов и прототип IT-продукта для портфолио.
Недостатки:
Не обнаружены.
Подробнее о программе на странице.
5. Профессия «Продакт-менеджер» — Productstar
Курс от экспертов из Amazon, Yandex и Skyeng. Школа поможет вам получить необходимые навыки продакт-менеджера, прокачать оформить портфолио и найти работу продуктовым менеджером после обучения.
В программу входят видеоуроки, домашние задания с обратной связью и part-time стажировки в компаниях-партнерах школы. Хоть программа рассчитана на 10 месяцев, пройти обучение можно в ускоренном режиме.
Бонусные курсы для студентов: «Введение в программирование» и «Бизнес-английский от AgileFluent».
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 10 месяцев.
Цена: от 129 000 ₽.
Цена в рассрочку: от 5 792 ₽/мес. до 24 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: оплачиваемые стажировки в компаниях-партнерах + оформление резюме и портфолио.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Гарантия трудоустройства.
Домашние задания с обратной связью.
Просмотр видеоуроков на онлайн-платформе в удобное время.
Школа трудоустраивает более 80% учеников.
Возможность пройти курс в ускоренном темпе.
Беспроцентная рассрочка.
В процессе учебы можно попасть на стажировку в компании-партнеры школы.
Доступ к комьюнити экспертов.
Недостатки:
Отсутствие онлайн-вебинаров.
Плохое качество видеолекций: претензии в некоторых отзывах.
Подробнее о материале на странице.
Другие похожие курсы управления продуктом от школы Productstar: «Junior Product manager», «Менеджмент Mobile-продуктов».
6. Продакт-менеджер для специалистов с опытом — Яндекс Практикум
В рамках курса вы изучите все этапы запуска и развития продукта, поработаете с аналитикой и сделаете 7 проектов для портфолио. Обучение проходит на онлайн-платформе, учиться можно в любое время, главное — уложиться в дедлайн.
Все проектные работы проверяет эксперт. Помимо видеолекций, вас ждут воркшопы, где вы сможете решать типичные задачи продакт-менеджера.
Программа рассчитана на специалистов с опытом работы в IT, на сайте школы можно пройти короткий тест и узнать, подойдет ли вам курс.
Формат: онлайн.
Порог входа: для опытных.
Длительность: 4–9 месяцев, зависит от программы.
Цена: от 120 000 ₽.
Цена в рассрочку: от 18 500 ₽/мес. до 9 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Обратная связь по проектным работам от эксперта.
Практические задания с автопроверкой.
Онлайн-воркшопы, на которых можно отработать типичные задачи продакт-менеджера.
Видеоуроки в записи можно смотреть в удобное время.
У школы есть стандартная обучающая программа и углубленная.
7 проектов для портфолио.
Гарантия возврата средств: если курс не понравится, можно вернуть деньги за оставшуюся часть обучения.
Беспроцентная рассрочка.
Недостатки:
Курс не подходит для новичков.
На учебу нужно выделять от 15 часов в неделю.
Подробнее о программе на странице.
7. Профессия «Product Manager» — SkillFactory
Здесь вы освоите навыки, которые помогут занять в компании позицию Middle Product Manager. Практика — основа обучения в этой школе.
После каждого теоретического модуля ученики получают домашние задания и отдают их на проверку экспертам. Во время обучения вы пройдете все этапы развития проекта и получите представление, что вас ожидает в работе.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 9 месяцев.
Цена: от 119 808 ₽.
Цена в рассрочку: от 4 992 ₽/мес. до 12 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: оформление резюме + митапы и карьерные консультации.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.
Достоинства:
Помощь в трудоустройстве.
Обратная связь от менторов.
Онлайн-вебинары проходят каждые 2 недели, остальные видеолекции можно смотреть в удобное время.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Индивидуальные консультации с ментором на тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный».
Доступ в сообщество экспертов с бизнес-опытом.
Специалисты техподдержки отвечают на любой вопрос в течение часа с 10:00 до 22:00.
Беспроцентная рассрочка.
Недостатки:
В базовый тариф не включены карьерные консультации.
Подробнее о материале на странице.
8. Управление продуктом: от стратегии до запуска — PMClub
Курс поможет вам изучить инструменты продакт-менеджера, прокачать свои навыки, научиться эффективно запускать продукты и управлять командой. Здесь вы можете учиться по свободному графику.
В программу входят короткие видеолекции, теоретические материалы и домашние задания. Автор курса запустил мобильные приложения М.Видео и Эльдорадо, поэтому у него есть чему поучиться.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 4 недели.
Цена: от 36 000 ₽.
Цена в рассрочку: от 3 000 ₽/мес. до 12 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Можно учиться в своем темпе.
110+ дополнительных материалов.
Беспроцентная рассрочка.
Дополнительные курсы в подарок на тарифах «Выгодный» и «Выгодный+».
Доступ к курсу на 3–12 месяцев, в зависимости от тарифа.
Гарантия возврата средств: можно вернуть полную сумму в течение 14 дней, если курс вам не подойдет.
Недостатки:
Отсутствие онлайн-вебинаров.
Подробнее о программе на странице.
9. Продуктовая аналитика — OTUS
На курсе вы научитесь решать аналитические задачи в SQL и Python, проводить А/В-тесты, анализировать рынок и презентовать свои идеи. Уроки проходят в формате онлайн-вебинаров, на каждое домашнее задание эксперты дают развернутый ответ.
Ученики получают бессрочный доступ к записям занятий. Курс подойдет тем, кто уже работает в сфере IT.
Формат: онлайн.
Порог входа: для опытных.
Длительность: 6 месяцев.
Цена: 68 000 ₽.
Цена в рассрочку: от 6 800 ₽/мес. до 10 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: карьерные мероприятия + публичные прохождения собеседований + разбор резюме и размещение его в базе школы.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Онлайн-трансляции можно пересматривать в записи.
«Живое» общение с преподавателями и развернутый фидбэк по домашним заданиям.
Помощь в трудоустройстве.
Работа в группах.
Доступ в телеграм-чат.
Если курс не понравится, можно сделать возврат средств пропорционально оставшимся дням обучения.
Беспроцентная рассрочка.
Недостатки:
Низкое качество видеолекций: претензии в некоторых отзывах.
Подробнее о программе на странице.
10. Руководитель продукта — Русская школа управления
Этот курс подойдет опытным специалистам и новичкам, желающим развиваться в IT без необходимости изучать программирование. Вас ждет интенсивное обучение: в программе 5 онлайн-лекций, каждая проходит с 9.00 до 14.30 по московскому времени.
70% учебы — практика, поэтому в этой школе вы сможете быстро изучить все то, что должен знать продукт-менеджер и попробовать себя в деле уже во время занятий.
Формат: онлайн.
Порог входа: с нуля.
Длительность: 5 дней.
Цена: 71 700 ₽.
Цена в рассрочку: от 5 975 ₽/мес. до 12 месяцев.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Достоинства:
Доступ ко всем обучающим материалам на 30 дней.
Общение с преподавателями онлайн.
Курс длится всего 5 дней.
Онлайн-лекции можно пересматривать в записи.
Практика занимает большую часть.
Пошаговые алгоритмы для решения прикладных задач.
Беспроцентная рассрочка.
Недостатки:
Лекции длятся 5,5 часов.
Подробнее о программе на странице.
Еще 5 курсов для обучения продакт-менеджменту
Еще несколько интересных курсов, которые не попали в наш ТОП, но тоже хороши по-своему, ведь над ними работали эксперты из IT.
Product Manager продвинутый LvL от центра «Слёрм» — на курсе вы разработаете продукт для ввода на рынок, сформируете стратегию и получите обратную связь от эксперта. В программе вас ждут видеоуроки и домашние задания. Вся практика применима к реальным кейсам. Курс можно пройти за 2 месяца, доступ ко всем материалам дается на 2 года.
Менеджер продуктов в ИТ от GeekBrains — вы будете уверенно владеть инструментами продукт-менеджера и сможете с нуля запускать новые продукты на рынок. Вы узнаете, как считать юнит-экономику и управлять бюджетом проекта. Прохождение курса займет 9 месяцев, на учебу нужно выделять до 12 часов в неделю. В программу включены не только видеолекции, но и прямые эфиры. Школа гарантирует трудоустройство после обучения.
Product Management от Moscow Business Academy — курс от российских и международных экспертов. В программу включены видеолекции, групповые практикумы, тесты, работа с кейсами и тренажерами. После обучения школа поможет оформить портфолио, резюме и познакомит вас с площадками для поиска работы. Длительность курса — 9 месяцев.
Научим управлять продуктом на основе аналитики и данных от GoPractice — курс с практикой на симуляторе работы в реальной компании. Вы будете развивать продукт, анализировать данные и строить стратегию по продвижению. Здесь не будет видеолекций и онлайн-уроков, вы получите теоретические материалы и сразу приступите к практике. В программу включены 285 реальных кейсов и задач.
Продукт-менеджер от Product University — здесь вы можете начать учиться бесплатно, а оплатить стоимость курса только после трудоустройства. Длительность программы — 8 недель, обучение проводят одни из лучших IT-экспертов на рынке. Вас ждет работа с кейсами, практические задания с обратной связью, видеолекции и групповые «созвоны». После окончания курса ученикам помогают с трудоустройством.
5 бесплатных курсов для продакт-менеджеров
Бесплатные уроки — отличный шанс познакомиться с профессией и попробовать себя в роли продакт-менеджера. В некоторые курсы входят не только лекции, но и практические задания.
Продакт-менеджер: практическое погружение в профессию от Нетологии (3 онлайн-урока, квизы и курс по лидерству в подарок, без сертификата; доступ после регистрации).
Product manager от Eduson Academy (4 часа, 8 интерактивных уроков, диплом от академии; доступ после регистрации).
Введение в профессию Project Manager за 3 дня от Skillbox (трехдневный интенсив в записи, без сертификата; доступ после регистрации).
Product management от VK Team (9 вебинаров в записи, без сертификата; доступ без регистрации).
Школа менеджеров Яндекса от канала «Управление проектами и продуктом» (39 видеоуроков, без сертификата; доступ без регистрации).
Как мы подбирали школы и курсы для нашего рейтинга?
При подборе курсов мы учитывали следующие параметры:
Порог входа на курс: некоторые обучающие программы могут пройти новички, другие — только опытные IT-специалисты.
Стоимость курса и возможность приобрести его в рассрочку.
Наличие бесплатных вводных уроков или пробного периода для ознакомления с программой.
Формат обучения: некоторые курсы включают только видеоуроки, другие — онлайн-вебинары, консультации и групповые практикумы.
Наличие обратной связи от экспертов и возможность общения с ними онлайн.
Реальный результат обучения на курсе: что студенты изучат на курсе и сколько проектов оформят для портфолио.
Выдается ли документ об окончании: сертификат, диплом или удостоверение.
Оказывает ли школа помощь в трудоустройстве и что в нее включено.
Репутация школы и отзывы студентов, прошедших обучение.
Возможность возврата средств, если курс не подойдет.
Наличие у школы лицензии на образовательную деятельность и возможность оформления налогового вычета.
Итоги
Освоив профессию продакт-менеджера, вы сможете сами решать, как и где работать: в офисе, на «удаленке» или же начнете развивать собственный проект.
Если у вас пока нет опыта работы с IT-проектами, можно пройти курсы для начинающих, например: «Продакт-менеджер» от Нетологии, «Продакт-менеджер» от Eduson Academy или некоторые другие, которые мы пометили в статье как «порог входа: с нуля».
Для опытных специалистов подойдут такие курсы, как Профессия «Продакт-менеджер»от Skillbox или «Продакт-менеджер для специалистов с опытом»от Яндекс Практикума. Надеемся, вы нашли подходящий для себя курс. Желаем успехов в освоении профессии!
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