20 лучших курсов для проджект-менеджера по управлению проектами в IT

Чтобы стать руководителем проекта (project-менеджером), можно пройти обучение на релевантных курсах, выполняя каждое задание в процессе и впитывая новые знания и навыки. Мы создали подборку лучших онлайн-курсов, которые позволят изучить специфику работы проджект-менеджера и претендовать на должность по новой специальности, либо просто повысить квалификацию.

По данным известного онлайн-сервиса по поиску работы HeadHunter, средняя зарплата опытного проджект-менеджера в IT — 200 000 ₽ в месяц. Этот уровень оплаты полностью соответствует обязанностям, которые ложаться на плечи специалиста: разработка плана IT-проекта, определение требований и целей, распределение ролей и обязанностей в команде, мониторинг и отчетность, контроль качества и управление изменениями.

ТОП-10 курсов для менеджера проектов в 2023 году

Обзор онлайн-курсов для обучения проект менеджеров

Сравним все курсы для тех, кто хочет войти в IT с минимальными затратами времени и получить новую специальность. После прохождения курсов вы получаете официальный документ, подтверждающий уровень знаний, а также уверенность в себе, которая поможет при трудоустройстве.

1. Менеджер проектов — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

В рамках курса научат управлять проектами, вести продуктивные переговоры с клиентами и грамотно организовывать работу целой команды специалистов. Курс для новичков, которые не работали в IT.

В процессе обучения вас будут поддерживать менторы-эксперты (чаты + менторские сессии). Обучение проводится онлайн на платформе школы. После обучения вы станете и уверенным пользователем Excel, Trello, MindManager, Jira, P&L﻿.

Формат: вебинары + тесты + воркшопы + видеоуроки + практика + бизнес-игры.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 10 месяцев (105 часов теории, 175 часов практики).

Цена: 148 400 ₽ со скидкой.

Цена в рассрочку: 4 338 ₽/мес. на 36 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: научат составлять резюме, грамотно вести себя на собеседовании, дадут варианты компаний для стажировки.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

В процессе обучения вы будете принимать участие в буткемпе — практическом интенсиве с максимальным погружением в специальность.

Кроме онлайн-платформы для обучения, проходить курс можно со смартфона или планшета — школа разработала собственное мобильное приложение.

Учиться можно без доступа к интернету — все уроки и дополнительные материалы есть в приложении.

Спикеры курса — эксперты-практики со средним опытом 10–15 лет из топовых компаний: QIWI, SkyengLife, ЮKassa, EKF и других.

В ходе обучения вы добавите 4 проекта в портфолио, которые можно смело показывать потенциальному работодателю.

Недостатки:

Некачественная работа службы поддержки: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице.

Здесь помогут освоить новую профессию всего за 3 месяца. Научат понимать методологии Waterfall, Scrum, Agile, Kanban. Покажут, как работать в профильном ПО и сервисах: Miro, Trello, Notion, Asana, Figma, Jiro.

Ведут курс эксперты-практики с опытом преподавания 15 лет, работающие в крупных компаниях (Ozon, Альфа-Банк, Rubbles). Доступ к материалам курса открывается навсегда и все его обновления будут для вас бесплатны.

Формат: видеолекции + чек-листы + статьи + тренажеры.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 3 месяца (159 уроков, 7 практик, 20+ тестов).

Цена: 59 184 ₽.

Цена в рассрочку: 2 366 ₽/мес. на 24 месяца.

Помощь в трудоустройстве: помогают составлять резюме, рассказывают про каналы поиска работы, отправляют резюме компаниям-партнерам.

Документ об окончании: диплом о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

Обучают на симуляторе управления проектами — эффективном инструменте, позволяющем закреплять теоретические знания на практике.

Бесплатный пробный урок, на котором вы познакомитесь с IT-сферой, тонкостями работы менеджера проектов.

Курс одинаково полезен как новичкам, так и руководителям отделов и предпринимателям.

Школа проджект менеджеров имеет лицензию, поэтому выдаваемый диплом и удостоверение имеют юридическую силу и заносятся в реестры.

Недостатки:

Перебои в работе тренажеров: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие курсы Eduson Academy: «Project Manager в IT».

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 55% на обучение.

Вас научат управлять проектами, вести переговоры и разрешать конфликты, разрабатывать концепты проектов и их жизненные циклы, собирать команду и управлять ею, планировать оценивать эффективность команды.

В ходе обучения проектному менеджменту вы освоите работу с инструментами: Google Slides, Google Sheets, Google Docs, Яндекс Метрика, Lean Canvas, Матрица RACI, Customer persona, Excel, Модель MoSCoW, Miro, Диаграмма Ганта.

Формат: вебинары + чаты.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 6 месяцев (85 часов теории, 270 часов практики).

Цена: 128 744 ₽.

Цена в рассрочку: 4 372 ₽/мес.

Помощь в трудоустройстве: с гарантией трудоустройства, что закреплено в договоре.

Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

Все практические задания выполняются на основе реальных задач от компаний-партнеров школы.

По договору, если после окончания курса школа не сможет устроить ва на работу, вы получите возврат денег за обучение.

8 полноценных и реальных кейсов для портфолио: концепцию развития личного кабинета, гипотезы для компании, разработка проекта с нуля, внедрение торговой системы и прочие.

Стажировка в red_mad_robot для лучших учеников.

Бонусные материалы по английскому языку и программированию, воркшопы с экспертами, «ChatGPT для проектных менеджеров».

Возможность оформить налоговый вычет — школа поможет оформить документы.

После оплаты курса доступ к его материалам остается навсегда — в любой момент можно вернуться и актуализировать знания за счет обновлений.

Недостатки:

В некоторых модулях курса чрезмерно много теории, которую можно было бы заменить практикой: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие курсы Skillbox: «Управление проектами».

4. Профессия Project Manager — Productstar

Обучение ведению проектов с нуля в любой IT-компании. Курс ведут преподаватели — эксперты, работающие в Яндекс, Amazon, Skyeng. Обучают управлению проектами и командами, работе с P&L, документами и бюджетами.

Практика на курсе проходит в реальных работающих компаниях-партнерах школы, и после успешной part-time стажировки в одну из таких компаний можно устроиться на работу.

Формат: видеолекции + практические задания + интерактивные и текстовые материалы.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 10 месяцев.

Цена: от 129 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 5 792 ₽/мес. на 24 месяца.

Помощь в трудоустройстве: с гарантией трудоустройства, что закреплено в договоре.

Документ об окончании: по запросу.

Достоинства:

В ходе обучения проджект менеджменту можно подготовить 10 полноценных работ в свое портфолио.

Программа универсальна — рассчитана как на абсолютных новичков, так и на руководителей проектов без опыта в IT и экспертов из других IT-сфер.

Всем студентам бонусом дают доступ к 2 курсам по бизнес-английскому и введению в программирование.

Возможность оформить налоговый вычет.

3 тарифа на выбор.

Недостатки:

В базовом тарифе слишком мало информации, чтобы стать уверенным в себе менеджером проектов: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие курсы по PM от школы Productstar: «Управление проектами: быстрый старт».

5. Профессия Project Manager в IT — SkillFactory

В рамках курса не просто научат работать с основными инструментами Project-менеджера, но и помогут изменить мышление, а также окажут помощь в вопросах трудоустройства. Программа рассчитана на начинающих проджект-менеджеров и IT-специалистов.

Главная изюминка курса — можно устроиться на работу и начать зарабатывать уже после прохождения 50% программы.

Формат: видеоуроки + ролевые игры + симуляторы + практические задания.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 9 месяцев.

Цена: от 123 700 ₽.

Цена в рассрочку: от 5 158 ₽/мес.

Помощь в трудоустройстве: помогают наработать реальные кейсы и подобрать вакансии.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат о прохождении курса.

Достоинства:

В процессе обучения вы сделаете 3 проекта для портфолио: разработка мобильного приложения для ЗОЖников, внедрение call-центра и его интеграция с CRM, создание сервиса найма персонала через видеоинтервью.

Преподаватели курса — эксперты в сфере управления проектов, бизнес-коучи, психотерапевты, Product Designer с опытом работы в нише.

Можно обучаться в комфортном темпе (всего 5–7 часов в неделю).

По любым вопросам получить поддержку эксперта в течение 1 часа после обращения (в рабочее время).

За каждым учеником закрепляется личный тьютор, который контролирует прогресс обучения и всегда на связи.

По каждой практической работе вы получите развернутую обратную связь от преподавателя.

Недостатки:

Слабая поддержка в процессе поиска работодателя: претензия в отзывах.

Переплата при использовании рассрочки.

Программу курса можно изучить на его странице.

6. «Менеджер проектов» — Яндекс Практикум

На курсе вы научитесь анализировать рынок, запускать IT-проекты с нуля, брифовать разработчиков, создавать прототипы приложений, вести переговоры с клиентами, продвигать проекты на рынке и управлять командами.

Есть 2 варианта программы: базовая и расширенная. Вторая подходит для новичков в IT, первая — для тех, у кого есть минимальный опыт в менеджменте.

Формат: видеоуроки + воркшопы + онлайн-встречи.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 6 или 9 месяцев.

Цена: от 102 000 ₽.

Цена в рассрочку: от 18 000 ₽/мес. на 9 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства:

Научат на профессиональном уровне использовать инструменты: GanttPRO, Miro, Figma, Kaiten, Google Sheets, Kanban, Waterfall, Agile, Scrum, Пачка.

ПРеподаватели курса — практикующие project-менеджеры из крупных компания (Redmadrobot, Яндекс Go, Microsoft, Luxoft).

Можно обучаться как на платформе школы, так и через ее приложение, дублирующее функционал основной площадки.

На групповых онлайн-встречах можно пообщаться с преподавателем и разобрать все свои ошибки.

Менеджеры школы помогают оформить налоговый вычет и получить обратно 13% от полной стоимости курса.

Недостатки:

Некачественная работа службы поддержки: претензия в отзывах.

Отсутствие помощи в трудоустройстве.

Программу курса можно изучить на его странице.

7. «Руководитель проекта / Project manager» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Курс с упором в практику. Затрагиваются базовые темы, важные для менеджера проектов: операционный и стратегический менеджмент, повышение эффективности управления проектами.

По итогам курса вы сможете разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии развития проектов, будете знать актуальные методы управления проектами и разработаете собственный бизнес-проект.

Формат: очно или онлайн.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 5 месяцев.

Цена: 103 500 ₽.

Цена в рассрочку: от 9 583 ₽/мес. на 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Достоинства:

Преподаватели курса — практики-эксперты в сфере проектного и процессного управления, бизнес-консультанты, разработчики своих подходов к управлению проектами.

В качестве бонуса все ученики курса получают безлимитный доступ к очным или онлайн-курсам школы, закрытому бизнес-клубу, электронным библиотекам.

Дают доступ к своей базе вакансий — от компаний-партнеров, которые заинтересованы в выпускниках школы.

Тьюторы дают обратную связь на платформе по выполненным заданиям и в рамках вебинаров.

Недостатки:

В ходе обучения можно создать только 1 проект для портфолио.

Мало актуальной информации в материалам курса: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице.

8. «Менеджер проектов» — Бруноям

Этот курс научит вас управлять проектами, планировать, коммуницировать с клиентами и командой. Формат обучения — интенсив. В процессе обучения разбирают как важные технические навыки менеджера проектов, так и софт-скиллы, также показывают успешные кейсы.

Научат работать с современными инструментами проджект-менеджера: Jira, Trello, YouGile, Agile, Scrum и Kanban.

Формат: видеоуроки + практические задания + онлайн-встречи + чат.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 3 месяца.

Цена: 44 900 ₽.

Цена в рассрочку: 3 741 ₽/мес. на 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: индивидуальная полноценная поддержка в трудоустройстве — от резюме до вакансий и переговоров с работодателем.

Документ об окончании: именной сертификат, по запросу — удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства:

После отправки работы на проверку наставнику он даст по ней развернутую обратную связь в течение суток.

Преподаватели — эксперты в нише управления и развития персонала в IT-секторе с опытом от 10 лет.

В качестве бонуса дарят курс «Учись учиться», который поможет понять, как «выжать максимум» из основного курса.

Затрагивают важную тему — разработку эффективной стратегии развития после приема на работу.

Курс можно пройти не в группе, а индивидуально, цена зависит от часов обучения и разработанной программы.

Недостатки:

Привязка начала обучения к старту потока.

Программу курса можно изучить на его странице.

9. Project Management — Компьютерная академия TOP

Программа для всех: от школьников до желающих повысить квалификацию в IT-сфере. Курс поможет получить и систематизировать новые знания.

Вас научат общим принципам процесса управления проектами и человеческими ресурсами, планированию и контролю коммуникаций внутри проекта, правилам разработки плана конфигурации поставки и релиза продукта.

Формат: вебинары + чаты + онлайн-встречи + текстовые и интерактивные материалы.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 10 месяцев.

Цена: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3 130 ₽/мес.

Помощь в трудоустройстве: учат разработке продающих резюме, грамотному заполнению профиля на LinkedIn, рассказывают про основные вопросы на интервью.

Документ об окончании: международный диплом, международные сертификаты от компаний-партнеров.

Достоинства:

Программа курса постоянно актуализируется.

У школы много авторитетных компаний-партнеров, в которых работают выпускники (Dell, Oracle, IBM. Microsoft, WIX).

Все преподаватели — практики со средним опытом работы в топовых IT-компаниях не менее 5 лет.

Недостатки:

Уроки проводятся в группах по 25 человек, из-за чего преподаватель физически не может на одной лекции уделить внимание всем студентам.

Слабая помощь в трудоустройстве: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице.

Обучают всем навыкам Project-менеджера и тонкостям его работы — от создания концепта проекта до его реализации. После прохождения курса вы будете знать, как искать и объединять команды для работы с проектом, как ставить и достигать целей, как управлять рисками и составлять бизнес-планы, обоснованные инвестиционные проекты. Упор в обучении на готовые кейсы и практические задания.

Формат: вебинары + текстовые материалы + кейсы + практические задания.

Порог входа: с нуля.

Длительность: 5 месяцев.

Цена: 20 100 ₽.

Цена в рассрочку: от 1 675 ₽/мес. на 12 месяцев.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций.

Достоинства:

В качестве бонуса дают доступ к базе из 10 500+ вебинаров и дополнительным лекциям, за которые отдельно выдают сертификат.

После успешного прохождения курса студенты получают пожизненный доступ ко всем материала курса.

Недостатки:

Отсутствие помощи в трудоустройстве.

Программу курса можно изучить на его странице.

Еще 5 курсов по управлению проектами

Курсы раздела подходят новичкам, планирующим начать карьеру в IT. Они содержат много ценной информации, секретов, советов, и также позволяют войти в IT с высокооплачиваемой профессией.

Управление проектами с методологией p3express от PMClub — 8 недель обучения дадут базовые знания о специальности. Упор в методологию P3express. Курс подходит для начинающих менеджеров проектов. Выдают именной сертификат. Цена с сертификатом 205 000 ₽, без — 150 000 ₽.

Онлайн-курсы project-менеджера от Международной школы профессий — 2-месячный курс с 15 практическими заданиями. После покупки доступ к материалам дают на 3 месяца. Помогают с трудоустройством. Цена — 20 300 ₽ или в рассрочку 3 400 ₽/мес.

Управление проектами от Moscow Business Academy — 9 месяцев обучения эффективному управлению бюджетами, процессами и человеческими ресурсами. Цена — 8 200 ₽/мес. Выдается диплом с занесением данных в ФРДО.

Менеджер корпоративных проектов в Microsoft Project Professional от центра «Специалист» — узкоспециализированный курс по работе с Microsoft Project Professional и Microsoft Project Server. Научат настраивать и администрировать ПО, работать с проектами. Цена — 42 790 ₽.

Project manager в IT от ИТМО — 2 месяца, в течение которых научат основам проектного менеджмента, управлению IT-проектами, этапам разработки проектов и работе с документами. Цена — 29 000 ₽. Выдают удостоверение ИТМО.

5 бесплатных курсов для проджект-менеджеров

Ниже — бесплатные курсы для будущих Project-менеджеров. Их особенность заключается в том, что можно познакомиться со школой, а также получить базовые знания в новой отрасли.

Менеджер проектов. Быстрый старт от Eduson Academy (рассказывают про навыки проджект-менеджера и важные моменты управления проектами; выдают диплом).

Как стать продакт- или проджект-менеджером от Нетологии (курс для новичков в формате видеоуроков, тестов и квизов; в процессе вы разработаете карту компетенций и карьерный план).

Бесплатный курс по управлению проектами от PMClub (60+ полезных ссылок для будущих Project-менеджеров и 3 блока в рамках самого курса — про навыки и обязанности проджект-менеджера, принципы и этапы управления проектами).

Project Management от Hillel IT School (плейлист на YouTube о методологии Agile, среде командной работы Scrum; 12 видеоуроков длительностью 3–4 минуты каждый).

Введение в Project Management от ITVDN (плейлист на YouTube об основах работы менеджера проектов, коммуникации с командой; 8 видеоуроков длительностью 15–20 минут каждый).

Как мы отбирали курсы для руководителей проекта

Чтобы вы были уверены в курсах, которые предлагаются в статье, мы тщательно занимаемся их подбором. В своем выборе опираемся на следующие критерии:

Порог входа на курс (с нуля или для опытных). Полная стоимость курса и наличие рассрочки. Разнообразие форматов обучения и обратной связи. Документ об окончании (сертификат, удостоверение или диплом государственного образца). Помощь в трудоустройстве (карьерные консультации, стажировки в компаниях-партнерах). Экспертность и опыт преподавателя (крупные компании-работодатели, масштабные проекты). Репутация школы и отзывы выпускников (часто повторяющиеся негативные комментарии вынесли в «недостатки» школы).

Итоги

Качественные курсы и тренинги дают базовый набор знаний и навыков, с которым вы будете чувствовать себя уверенно и претендовать на должность проджект-менеджера:

Менеджер проектов от Нетологии — если вы хотите не только получить навыки Project-менеджера, но и устроиться на работу с высокой зарплатой; Профессия «Менеджер проектов от Skillbox — вариант для тех, кому нужна качественная постоянная обратная связь от преподавателя-практика в нише; Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта от НИИДПО — курс для желающих получить навыки проджект-менеджера и бонусом — бесплатный доступ к огромной базе обучающих вебинаров (10 500+).

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