ГдеКурс
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

20 лучших курсов для проджект-менеджера по управлению проектами в IT

Чтобы стать руководителем проекта (project-менеджером), можно пройти обучение на релевантных курсах, выполняя каждое задание в процессе и впитывая новые знания и навыки. Мы создали подборку лучших онлайн-курсов, которые позволят изучить специфику работы проджект-менеджера и претендовать на должность по новой специальности, либо просто повысить квалификацию.
14 2
20 лучших курсов для проджект-менеджера по управлению проектами в IT
Иллюстрация: ГдеКурс

По данным известного онлайн-сервиса по поиску работы HeadHunter, средняя зарплата опытного проджект-менеджера в IT — 200 000 ₽ в месяц. Этот уровень оплаты полностью соответствует обязанностям, которые ложаться на плечи специалиста: разработка плана IT-проекта, определение требований и целей, распределение ролей и обязанностей в команде, мониторинг и отчетность, контроль качества и управление изменениями.

ТОП-10 курсов для менеджера проектов в 2023 году

  1. «Менеджер проектов» от Нетологии — 10-месячный курс, поможет освоить новую профессию и получить помощь с трудоустройством, включая стажировки в реальных компаниях (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5%).

  2. Профессия «Менеджер проектов» от Eduson Academy — обучение можно начать бесплатно и за 3 месяца получить базовые знания Project-менеджера на симуляторе управления проектами.

  3. Профессия «Менеджер проектов» от Skillbox — обучение, в рамках которого можно собрать мощное портфолио и получить персональную обратную связь от экспертов по домашним заданиям (промокод ГДЕКУРС — скидка 55%).

  4. «Профессия Project Manager» от Productstar — 10-месячный курс, где вам помогут трудоустроиться на должность Project-менеджера уже в процессе обучения.

  5. «Профессия Project Manager в IT» от SkillFactory — бесплатное обучение первые полгода (первый платеж через 6 месяцев) в формате ролевых игр с сопровождением персонального тьютора, который следит за прогрессом и всегда на связи.

  6. «Менеджер проектов» от Яндекс Практикума — обучение по выбранной программе с поддержкой действующих Project-менеджеров топовых компаний (Яндексе, Авито, МегаФон).

  7. «Руководитель проекта / Project manager» от Moscow Business School — обучение по направлению Project-менеджер с бонусом — бесплатным и безлимитным посещением курсов бизнес-школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  8. «Менеджер проектов» от Бруноям — можно учиться по своему комфортному графику, получать индивидуальную обратную связь от эксперта по домашним заданиям и помощь с устройством на работу в центре карьеры школы.

  9. «Project Management» от Компьютерной академии TOP — актуальная программа от преподавателей-практиков, живое общение в режиме реального времени.

  10. «Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» от НИИДПО — можно изучить 10 дисциплин с дополнительными полезными материалами, бонусом дают доступ к базе из записей 10 500+ вебинаров.

Обзор онлайн-курсов для обучения проект менеджеров

Сравним все курсы для тех, кто хочет войти в IT с минимальными затратами времени и получить новую специальность. После прохождения курсов вы получаете официальный документ, подтверждающий уровень знаний, а также уверенность в себе, которая поможет при трудоустройстве.

1. Менеджер проектов — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

В рамках курса научат управлять проектами, вести продуктивные переговоры с клиентами и грамотно организовывать работу целой команды специалистов. Курс для новичков, которые не работали в IT. 

В процессе обучения вас будут поддерживать менторы-эксперты (чаты + менторские сессии). Обучение проводится онлайн на платформе школы. После обучения вы станете и уверенным пользователем Excel, Trello, MindManager, Jira, P&L﻿. 

  • Формат: вебинары + тесты + воркшопы + видеоуроки + практика + бизнес-игры.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 10 месяцев (105 часов теории, 175 часов практики).

  • Цена: 148 400 ₽ со скидкой.

  • Цена в рассрочку: 4 338 ₽/мес. на 36 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: научат составлять резюме, грамотно вести себя на собеседовании, дадут варианты компаний для стажировки.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства: 

  • В процессе обучения вы будете принимать участие в буткемпе — практическом интенсиве с максимальным погружением в специальность.

  • Кроме онлайн-платформы для обучения, проходить курс можно со смартфона или планшета — школа разработала собственное мобильное приложение.

  • Учиться можно без доступа к интернету — все уроки и дополнительные материалы есть в приложении.

  • Спикеры курса — эксперты-практики со средним опытом 10–15 лет из топовых компаний: QIWI, SkyengLife, ЮKassa, EKF и других. 

  • В ходе обучения вы добавите 4 проекта в портфолио, которые можно смело показывать потенциальному работодателю.

Недостатки: 

  • Некачественная работа службы поддержки: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице

2. Профессия «Менеджер проектов» — Eduson Academy

Здесь помогут освоить новую профессию всего за 3 месяца. Научат понимать методологии Waterfall, Scrum, Agile, Kanban. Покажут, как работать в профильном ПО и сервисах: Miro, Trello, Notion, Asana, Figma, Jiro. 

Ведут курс эксперты-практики с опытом преподавания 15 лет, работающие в крупных компаниях (Ozon, Альфа-Банк, Rubbles). Доступ к материалам курса открывается навсегда и все его обновления будут для вас бесплатны.

  • Формат: видеолекции + чек-листы + статьи + тренажеры. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 3 месяца (159 уроков, 7 практик, 20+ тестов).

  • Цена: 59 184 ₽.

  • Цена в рассрочку: 2 366 ₽/мес. на 24 месяца.

  • Помощь в трудоустройстве: помогают составлять резюме, рассказывают про каналы поиска работы, отправляют резюме компаниям-партнерам.

  • Документ об окончании: диплом о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства: 

  • Обучают на симуляторе управления проектами — эффективном инструменте, позволяющем закреплять теоретические знания на практике.

  • Бесплатный пробный урок, на котором вы познакомитесь с IT-сферой, тонкостями работы менеджера проектов.

  • Курс одинаково полезен как новичкам, так и руководителям отделов и предпринимателям.

  • Школа проджект менеджеров имеет лицензию, поэтому выдаваемый диплом и удостоверение имеют юридическую силу и заносятся в реестры.

Недостатки: 

  • Перебои в работе тренажеров: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице

Другие курсы Eduson Academy: «Project Manager в IT».

3. Профессия «Менеджер проектов» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 55% на обучение.

Вас научат управлять проектами, вести переговоры и разрешать конфликты, разрабатывать концепты проектов и их жизненные циклы, собирать команду и управлять ею, планировать оценивать эффективность команды.

В ходе обучения проектному менеджменту вы освоите работу с инструментами: Google Slides, Google Sheets, Google Docs, Яндекс Метрика, Lean Canvas, Матрица RACI, Customer persona, Excel, Модель MoSCoW, Miro, Диаграмма Ганта.

  • Формат: вебинары + чаты.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 6 месяцев (85 часов теории, 270 часов практики).

  • Цена: 128 744 ₽.

  • Цена в рассрочку: 4 372 ₽/мес.

  • Помощь в трудоустройстве: с гарантией трудоустройства, что закреплено в договоре.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства: 

  • Все практические задания выполняются на основе реальных задач от компаний-партнеров школы.

  • По договору, если после окончания курса школа не сможет устроить ва на работу, вы получите возврат денег за обучение.

  • 8 полноценных и реальных кейсов для портфолио: концепцию развития личного кабинета, гипотезы для компании, разработка проекта с нуля, внедрение торговой системы и прочие.

  • Стажировка в red_mad_robot для лучших учеников.

  • Бонусные материалы по английскому языку и программированию, воркшопы с экспертами, «ChatGPT для проектных менеджеров».

  • Возможность оформить налоговый вычет — школа поможет оформить документы.

  • После оплаты курса доступ к его материалам остается навсегда — в любой момент можно вернуться и актуализировать знания за счет обновлений.

Недостатки: 

  • В некоторых модулях курса чрезмерно много теории, которую можно было бы заменить практикой: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице

Другие курсы Skillbox: «Управление проектами».

4. Профессия Project Manager — Productstar

Обучение ведению проектов с нуля в любой IT-компании. Курс ведут преподаватели — эксперты, работающие в Яндекс, Amazon, Skyeng. Обучают управлению проектами и командами, работе с P&L, документами и бюджетами. 

Практика на курсе проходит в реальных работающих компаниях-партнерах школы, и после успешной part-time стажировки в одну из таких компаний можно устроиться на работу.

  • Формат: видеолекции + практические задания + интерактивные и текстовые материалы.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Цена: от 129 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 5 792 ₽/мес. на 24 месяца.

  • Помощь в трудоустройстве: с гарантией трудоустройства, что закреплено в договоре.

  • Документ об окончании: по запросу.

Достоинства: 

  • В ходе обучения проджект менеджменту можно подготовить 10 полноценных работ в свое портфолио.

  • Программа универсальна — рассчитана как на абсолютных новичков, так и на руководителей проектов без опыта в IT и экспертов из других IT-сфер.

  • Всем студентам бонусом дают доступ к 2 курсам по бизнес-английскому и введению в программирование.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • 3 тарифа на выбор.

Недостатки: 

  • В базовом тарифе слишком мало информации, чтобы стать уверенным в себе менеджером проектов: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице

Другие курсы по PM от школы Productstar: «Управление проектами: быстрый старт».

5. Профессия Project Manager в IT — SkillFactory

В рамках курса не просто научат работать с основными инструментами Project-менеджера, но и помогут изменить мышление, а также окажут помощь в вопросах трудоустройства. Программа рассчитана на начинающих проджект-менеджеров и IT-специалистов.

Главная изюминка курса — можно устроиться на работу и начать зарабатывать уже после прохождения 50% программы.

  • Формат: видеоуроки + ролевые игры + симуляторы + практические задания.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Цена: от 123 700 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 5 158 ₽/мес.

  • Помощь в трудоустройстве: помогают наработать реальные кейсы и подобрать вакансии.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат о прохождении курса.

Достоинства: 

  • В процессе обучения вы сделаете 3 проекта для портфолио: разработка мобильного приложения для ЗОЖников, внедрение call-центра и его интеграция с CRM, создание сервиса найма персонала через видеоинтервью.

  • Преподаватели курса — эксперты в сфере управления проектов, бизнес-коучи, психотерапевты, Product Designer с опытом работы в нише.

  • Можно обучаться в комфортном темпе (всего 5–7 часов в неделю).

  • По любым вопросам получить поддержку эксперта в течение 1 часа после обращения (в рабочее время).

  • За каждым учеником закрепляется личный тьютор, который контролирует прогресс обучения и всегда на связи.

  • По каждой практической работе вы получите развернутую обратную связь от преподавателя.

Недостатки: 

  • Слабая поддержка в процессе поиска работодателя: претензия в отзывах.

  • Переплата при использовании рассрочки.

Программу курса можно изучить на его странице

6. «Менеджер проектов» — Яндекс Практикум

На курсе вы научитесь анализировать рынок, запускать IT-проекты с нуля, брифовать разработчиков, создавать прототипы приложений, вести переговоры с клиентами, продвигать проекты на рынке и управлять командами. 

Есть 2 варианта программы: базовая и расширенная. Вторая подходит для новичков в IT, первая — для тех, у кого есть минимальный опыт в менеджменте.

  • Формат: видеоуроки + воркшопы + онлайн-встречи.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 6 или 9 месяцев.

  • Цена: от 102 000 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 18 000 ₽/мес. на 9 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: нет.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Достоинства: 

  • Научат на профессиональном уровне использовать инструменты: GanttPRO, Miro, Figma, Kaiten, Google Sheets, Kanban, Waterfall, Agile, Scrum, Пачка.

  • ПРеподаватели курса — практикующие project-менеджеры из крупных компания (Redmadrobot, Яндекс Go, Microsoft, Luxoft).

  • Можно обучаться как на платформе школы, так и через ее приложение, дублирующее функционал основной площадки.

  • На групповых онлайн-встречах можно пообщаться с преподавателем и разобрать все свои ошибки.

  • Менеджеры школы помогают оформить налоговый вычет и получить обратно 13% от полной стоимости курса.

Недостатки: 

  • Некачественная работа службы поддержки: претензия в отзывах.

  • Отсутствие помощи в трудоустройстве.

Программу курса можно изучить на его странице

7. «Руководитель проекта / Project manager» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Курс с упором в практику. Затрагиваются базовые темы, важные для менеджера проектов: операционный и стратегический менеджмент, повышение эффективности управления проектами. 

По итогам курса вы сможете разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии развития проектов, будете знать актуальные методы управления проектами и разработаете собственный бизнес-проект. 

  • Формат: очно или онлайн.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Цена: 103 500 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 9 583 ₽/мес. на 12 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: нет.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Достоинства: 

  • Преподаватели курса — практики-эксперты в сфере проектного и процессного управления, бизнес-консультанты, разработчики своих подходов к управлению проектами.

  • В качестве бонуса все ученики курса получают безлимитный доступ к очным или онлайн-курсам школы, закрытому бизнес-клубу, электронным библиотекам.

  • Дают доступ к своей базе вакансий — от компаний-партнеров, которые заинтересованы в выпускниках школы.

  • Тьюторы дают обратную связь на платформе по выполненным заданиям и в рамках вебинаров.

Недостатки: 

  • В ходе обучения можно создать только 1 проект для портфолио.

  • Мало актуальной информации в материалам курса: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице

8. «Менеджер проектов» — Бруноям

Этот курс научит вас управлять проектами, планировать, коммуницировать с клиентами и командой. Формат обученияинтенсив. В процессе обучения разбирают как важные технические навыки менеджера проектов, так и софт-скиллы, также показывают успешные кейсы.

Научат работать с современными инструментами проджект-менеджера: Jira, Trello, YouGile, Agile, Scrum и Kanban. 

  • Формат: видеоуроки + практические задания + онлайн-встречи + чат.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Цена: 44 900 ₽.

  • Цена в рассрочку: 3 741 ₽/мес. на 12 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: индивидуальная полноценная поддержка в трудоустройстве — от резюме до вакансий и переговоров с работодателем.

  • Документ об окончании: именной сертификат, по запросу — удостоверение о повышении квалификации.

Достоинства: 

  • После отправки работы на проверку наставнику он даст по ней развернутую обратную связь в течение суток.

  • Преподаватели — эксперты в нише управления и развития персонала в IT-секторе с опытом от 10 лет.

  • В качестве бонуса дарят курс «Учись учиться», который поможет понять, как «выжать максимум» из основного курса.

  • Затрагивают важную тему — разработку эффективной стратегии развития после приема на работу.

  • Курс можно пройти не в группе, а индивидуально, цена зависит от часов обучения и разработанной программы.

Недостатки: 

  • Привязка начала обучения к старту потока.

Программу курса можно изучить на его странице

9. Project Management — Компьютерная академия TOP

Программа для всех: от школьников до желающих повысить квалификацию в IT-сфере. Курс поможет получить и систематизировать новые знания.

Вас научат общим принципам процесса управления проектами и человеческими ресурсами, планированию и контролю коммуникаций внутри проекта, правилам разработки плана конфигурации поставки и релиза продукта.

  • Формат: вебинары + чаты + онлайн-встречи + текстовые и интерактивные материалы.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Цена: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3 130 ₽/мес.

  • Помощь в трудоустройстве: учат разработке продающих резюме, грамотному заполнению профиля на LinkedIn, рассказывают про основные вопросы на интервью.

  • Документ об окончании: международный диплом, международные сертификаты от компаний-партнеров.

Достоинства: 

  • Программа курса постоянно актуализируется.

  • У школы много авторитетных компаний-партнеров, в которых работают выпускники (Dell, Oracle, IBM. Microsoft, WIX).

  • Все преподаватели — практики со средним опытом работы в топовых IT-компаниях не менее 5 лет. 

Недостатки: 

  • Уроки проводятся в группах по 25 человек, из-за чего преподаватель физически не может на одной лекции уделить внимание всем студентам.

  • Слабая помощь в трудоустройстве: претензия в отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице

10. «Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта» — НИИДПО

Обучают всем навыкам Project-менеджера и тонкостям его работы — от создания концепта проекта до его реализации. После прохождения курса вы будете знать, как искать и объединять команды для работы с проектом, как ставить и достигать целей, как управлять рисками и составлять бизнес-планы, обоснованные инвестиционные проекты. Упор в обучении на готовые кейсы и практические задания.

  • Формат: вебинары + текстовые материалы + кейсы + практические задания.

  • Порог входа: с нуля.

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Цена: 20 100 ₽.

  • Цена в рассрочку: от 1 675 ₽/мес. на 12 месяцев.

  • Помощь в трудоустройстве: нет.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций.

Достоинства: 

  • В качестве бонуса дают доступ к базе из 10 500+ вебинаров и дополнительным лекциям, за которые отдельно выдают сертификат.

  • После успешного прохождения курса студенты получают пожизненный доступ ко всем материала курса.

Недостатки: 

  • Отсутствие помощи в трудоустройстве.

Программу курса можно изучить на его странице

Еще 5 курсов по управлению проектами

Курсы раздела подходят новичкам, планирующим начать карьеру в IT. Они содержат много ценной информации, секретов, советов, и также позволяют войти в IT с высокооплачиваемой профессией.

  • Управление проектами с методологией p3express от PMClub — 8 недель обучения дадут базовые знания о специальности. Упор в методологию P3express. Курс подходит для начинающих менеджеров проектов. Выдают именной сертификат. Цена с сертификатом 205 000 ₽, без — 150 000 ₽.

  • Онлайн-курсы project-менеджера от Международной школы профессий — 2-месячный курс с 15 практическими заданиями. После покупки доступ к материалам дают на 3 месяца. Помогают с трудоустройством. Цена — 20 300 ₽ или в рассрочку 3 400 ₽/мес. 

  • Управление проектами от Moscow Business Academy — 9 месяцев обучения эффективному управлению бюджетами, процессами и человеческими ресурсами. Цена — 8 200 ₽/мес. Выдается диплом с занесением данных в ФРДО.

  • Менеджер корпоративных проектов в Microsoft Project Professional от центра «Специалист» — узкоспециализированный курс по работе с Microsoft Project Professional и Microsoft Project Server. Научат настраивать и администрировать ПО, работать с проектами. Цена — 42 790 ₽.

  • Project manager в IT от ИТМО — 2 месяца, в течение которых научат основам проектного менеджмента, управлению IT-проектами, этапам разработки проектов и работе с документами. Цена — 29 000 ₽. Выдают удостоверение ИТМО.

5 бесплатных курсов для проджект-менеджеров

Ниже — бесплатные курсы для будущих Project-менеджеров. Их особенность заключается в том, что можно познакомиться со школой, а также получить базовые знания в новой отрасли.  

  • Менеджер проектов. Быстрый старт от Eduson Academy (рассказывают про навыки проджект-менеджера и важные моменты управления проектами; выдают диплом).

  • Как стать продакт- или проджект-менеджером от Нетологии (курс для новичков в формате видеоуроков, тестов и квизов; в процессе вы разработаете карту компетенций и карьерный план).

  • Бесплатный курс по управлению проектами от PMClub (60+ полезных ссылок для будущих Project-менеджеров и 3 блока в рамках самого курса — про навыки и обязанности проджект-менеджера, принципы и этапы управления проектами).

  • Project Management от Hillel IT School (плейлист на YouTube о методологии Agile, среде командной работы Scrum; 12 видеоуроков длительностью 3–4 минуты каждый).

  • Введение в Project Management от ITVDN (плейлист на YouTube об основах работы менеджера проектов, коммуникации с командой; 8 видеоуроков длительностью 15–20 минут каждый).

Как мы отбирали курсы для руководителей проекта

Чтобы вы были уверены в курсах, которые предлагаются в статье, мы тщательно занимаемся их подбором. В своем выборе опираемся на следующие критерии:

  1. Порог входа на курс (с нуля или для опытных).

  2. Полная стоимость курса и наличие рассрочки.

  3. Разнообразие форматов обучения и обратной связи.

  4. Документ об окончании (сертификат, удостоверение или диплом государственного образца).

  5. Помощь в трудоустройстве (карьерные консультации, стажировки в компаниях-партнерах).

  6. Экспертность и опыт преподавателя (крупные компании-работодатели, масштабные проекты).

  7. Репутация школы и отзывы выпускников (часто повторяющиеся негативные комментарии вынесли в «недостатки» школы).

Итоги

Качественные курсы и тренинги дают базовый набор знаний и навыков, с которым вы будете чувствовать себя уверенно и претендовать на должность проджект-менеджера:

  1. Менеджер проектов от Нетологии — если вы хотите не только получить навыки Project-менеджера, но и устроиться на работу с высокой зарплатой;

  2. Профессия «Менеджер проектов от Skillbox — вариант для тех, кому нужна качественная постоянная обратная связь от преподавателя-практика в нише;

  3. Проектный менеджмент. Организация и управление жизненным циклом проекта от НИИДПО — курс для желающих получить навыки проджект-менеджера и бонусом — бесплатный доступ к огромной базе обучающих вебинаров (10 500+).

Если вы нашли неактуальную информацию в подборке или хотите добавить проверенный курс или школу в созданный нами перечень, напишите в комментариях под подборкой.

Комментарии

Выездные налоговые проверки

ФНС начала проверять блогера Ивлееву после организации «голой вечеринки»

Налоговики с 26 декабря проводят выездную проверку деятельности блогера Анастасии Ивлеевой.

20
Зарплата

Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2023 года: таблица

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников. Кроме того, с 2024 года меняются правила уплаты НДФЛ.

drazenzigic/freepik
9
48,6 тыс.

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

20 лучших курсов для проджект-менеджера по управлению проектами в IT

Чтобы стать руководителем проекта (project-менеджером), можно пройти обучение на релевантных курсах, выполняя каждое задание в процессе и впитывая новые знания и навыки. Мы создали подборку лучших онлайн-курсов, которые позволят изучить специфику работы проджект-менеджера и претендовать на должность по новой специальности, либо просто повысить квалификацию.

20 лучших курсов для проджект-менеджера по управлению проектами в IT
14
Бесплатно с Премии

13 зарплата  по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

13 зарплата  по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить
448
Интернет и IT

Из-за сбоя в Битрикс24 у бизнеса возникли проблемы по коммуникации с клиентами

Сбой в работе Битрикс24, который произошел 20 декабря, все еще дает свои отголоски.

18
Бухгалтерские программы

Excel: 11 простых и полезных лайфхаков для бухгалтера

«Клерк» собрал для вас полезные советы, которые помогут упростить и ускорить работу в программе Excel.

1
70
Пенсии

Пенсии на карту переведут досрочно 28-29 декабря

Сроки пенсионных выплат перенесли тем, кто получает пенсию на карту с период с 1 по 8 января.

3
56

Записи вебинаров

710
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Клерк
Клерк
Финансовый анализ

Собственный капитал: что это такое и зачем в нем разбираться бухгалтеру

Собственный капитал — важный показатель эффективности бизнеса. Если он растет — все в ажуре, если падает — возможно, пришла пора закрывать лавочку. Давайте разбираться.

Собственный капитал: что это такое и зачем в нем разбираться бухгалтеру
1
207
Уклонение от уплаты налогов

С блогера Чекалиной сняли все ограничения

Валерия Чекалина погасила задолженность перед налоговой. С блогера сняли ограничения на перемещение и пользование интернетом.

80
Маркировка товаров

Пробить просроченные лекарства на кассе будет технически невозможно

Правительство закроет лазейку, которой пользовались аптеки при продаже просроченных и нелегальных лекарств. Теперь провести продажу будет невозможно.

47
КоАП РФ

🎉Какой штраф можно получить за запуск новогодних фейерверков

Задумали организовать фейерверк на корпоративе, не забывайте о пожарной безопасности. За неправильный запуск компании заплатят до 400 тысяч рублей.

106
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будет ли ООО с ГД из Киргизии считаться компанией с иностранными инвестициями?

Всем добрый день. Если гражданин Киргизии с ВНЖ (по факту постоянно проживает в РФ) зарегистрирует ООО и будет в нем же ГД, то будет ли эта компания рассматриваться, как ООО с иностранными инвестициями? И сможет ли эта компания получить потом аккредитацию Минцифры для IT, где речь идёт о российских компаниях..остальные критерии пока опускаем? 🤔

10
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Что происходит с личным кабинетом налоговой службы?

Друзья и коллеги всех с наступающим! Вопрос, может кто-то, знает, что происходит. С понедельника невозможно ни с одного браузера зайти в ЛК налоговой как ИП так и юр. лица, что у них случилось?

27
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум на месяц в подарок. А к годовой подписке на Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации с удостоверением в ФИС ФРДО!

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!
1
51
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Индивидуальный предприниматель

Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику

Понятно стремление фактического «работодателя» сэкономить на налогах и взносах благодаря сотрудничеству на постоянной основе с гражданином–ИП. Закон в целом не запрещает ни такого рода постоянства, ни работы с ИП. Но есть условие: сотрудничество должно носить именно гражданско-правовой характер, а не маскировать собой трудовые отношения.

Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику
85
Логотип Такском
Такском
Зарплата

Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность

Скоро наступит Новый год. При этом бухгалтера ждут не только подарки под елкой, но и традиционный вопрос: как платить декабрьскую зарплату? Когда производить выплаты, как уплачивать зарплатные налоги и подавать отчетность? Расскажем о том, как решается этот ребус в декабре 2023 года.

Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность
1,5 тыс.
Бухгалтеры

Читайте «Клерк» не только на сайте, но и в социальных сетях! Присоединяйтесь к нам ВКонтакте

В группе «Клерка» ВКонтакте уже 42 тысяч человек и с каждым днем становится больше. Вступайте в большую и дружную семью!

Читайте «Клерк» не только на сайте, но и в социальных сетях! Присоединяйтесь к нам ВКонтакте
8
127
Банки

Почти во всех банкоматах «Сбера» можно внести наличные без карты

Сбербанк массово запустил в банкоматах сервис, который позволяет пополнять счет с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Носить с собой карту теперь не нужно.

151
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли перенести вычет по УСН на следующий год?

Добрый день! Вопрос по расчету УСН (доходы) ИП. Взносы 1% за 2023 год можно взять в уменьшение как в 2023, так и в 2024 году, но однократно, и не зависимо от оплаты.

17
Логотип ВДГБ
ВДГБ

1C облако — что это такое, как работает

Рассказываем, кому подходит 1С облако, как работает такое решение и каковы плюсы и минусы облачных технологий.

1C облако — что это такое, как работает
68