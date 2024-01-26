Топ-20 онлайн-курсов по налогам и бухгалтерскому учету

Если ваша цель стать профессионалом в сфере налогового контроля, наш ТОП курсов по данной теме предоставляет уникальную возможность погрузиться в мир эффективного управления налоговой политикой, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешной карьеры в этой важной области.
Изучите стратегии налогового контроля, расширьте свой профессиональный потенциал с нашими рекомендованными курсами, созданными ведущими экспертами в области налогового управления. У нас вы найдете все необходимое для освоения ключевых аспектов налоговой системы и успешного применения их в практической деятельности.
ТОП-10 курсов по налогам и налогообложению в 2023 году
«Налоги и налогообложение» от Moscow Business School — углубленный курс по основным темам налогообложения (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10%).
«Налоги в бухгалтерском учете организации» от Moscow Digital School — курс по выявлениям и минимизации налоговых рисков для компании (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5%).
«Начальник отдела налогового учета и отчетности» от Русской школы управления — обучение на высокую управляющую должность.
«Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение» от МИПО — углубленный 7-месячный курс по бухгалтерскому учету и работе с налогами (🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10%).
«Бухгалтерский учет и налогообложение» от НИИДПО — 2-месячный курс с сильным упором на практику.
«Онлайн-курс по налогообложению» от Onskills — недорогой курс по налогообложению и законодательству.
«Налог на добавленную стоимость (НДС)» от Контур.Школы — курс акцентируется на узкую специализацию по работе с налогами на добавленную стоимость.
«Экономика и право: налоги и налогообложение» от ИнфоУрока — месячный курс по налоговому законодательству (🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса).
«Курсы налогообложения» от Специалиста — перечень курсов по налогообложению для самых разных ситуаций.
«Налоги в РФ» от Stepik — самый недорогой курс по основам работы с налогами.
1. Налоги и налогообложение — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% (суммируется с другими акциями школы).
Профессиональный онлайн-курс по налогам представляет образовательную программу, разработанную в соответствии с передовыми принципами MBA и нацеленную на развитие как теоретических знаний, так и практических навыков в области налогов и финансов. Ведущими преподавателями являются эксперты-практики российского и мирового бизнеса, обладающие обширным опытом в сфере налогового управления.
Гибкий график обучения, предоставляемый курсом, исключает необходимость срочных вебинаров, при этом также предоставляется возможность выбора формы обучения — как дистанционно, так и очно.
Кроме того, участники получают дополнительные преимущества, такие как участие в аукционах, опыт работы с тендерными площадками и расширение компетенций в области риск-менеджмента.
Стоимость: уточняйте при оформлении заявки.
Длительность курса: индивидуально.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
По отзывам учеников — очное обучение организовано отлично: есть перерывы на кофе, хорошая аудитория, бесплатные расходные материалы.
Необычные игровые подходы к обучению позволяют гораздо лучше воспринимать информацию.
Школа сотрудничает с опытными преподавателями и практикующими специалистами.
Недостатки школы:
Часть материала приходится искать и осваивать самостоятельно.
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2. Налоги в бухгалтерском учете организации — Moscow Digital School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% (суммируется с другими акциями школы).
На этом интенсивном онлайн-курсе по налоговому учету вы освоите навыки выявления и минимизации налоговых рисков компании.
Программа предусматривает глубокое погружение в различные виды обязательных платежей, таких как УСН, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы. По завершении обучения вас ожидает получение сертификата MDS. Помимо сертификата MDS, вы обретете уверенность в работе с налогообложением и взаимодействии с контролирующими органами.
Программа предоставит детальное понимание систем налогообложения компаний, различий между бухгалтерским и налоговым учетом внутри организации. Вы также узнаете о ключевых изменениях в налоговом законодательстве с 2023 года. Системные знания, полученные в ходе обучения, позволят вам квалифицированно и эффективно вести документооборот в сфере налогового управления.
Стоимость: от 15 576 ₽.
Рассрочка: от 1 298 ₽ в мес. на 12 месяцев.
Длительность курса: 1 меc..
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
По отзывам учеников, в этой школе много отзывчивых преподавателей.
В школе стараются делать максимально гибкий график.
Недостатки школы:
Дается много теории, но она не всегда подкрепляется практикой.
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3. Начальник отдела налогового учета и отчетности — Русская школа управления
Этот онлайн-курс по налогам предназначен для тех, кто стремится оптимизировать расходы своего бизнеса и повысить его эффективность. Вы научитесь устанавливать контроль над затратами компании, строить системы управленческого учета и разбираться в учетной политике организации. Программа также охватывает использование нововведений в бухгалтерском и налоговом законодательстве, обеспечение прохождения налоговых проверок и самостоятельное выявление налоговых рисков.
Практическая часть курса включает в себя реальные кейсы, такие как выбор способа калькулирования затрат, расчет целесообразности специального заказа, анализ операционной деятельности компании, выбор бизнес-процесса для аутсорсинга, а также расчет кредитного риска.
Вы проведете сравнительную оценку налоговых оптимизаций, а также построите тепловую карту налоговых рисков. Все это позволит не только углубить теоретические знания, но и непосредственно применить их в практике управления налоговыми ресурсами компании.
Стоимость: от 64 530 ₽.
Рассрочка: от 5 377 ₽ в мес. на 12 мес..
Длительность курса: 20 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.
За короткое время дается выжимка из важной информации.
Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.
Недостатки школы:
Кому-то может быть сложно запомнить такой объем информации за 20 часов.
Очень мало практики.
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4. Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10%.
Курс по налогам и налогообложению предназначен для предпринимателей и финансовых специалистов, стремящихся оптимизировать бизнес-процессы и эффективно управлять налоговыми ресурсами компании. В ходе обучения вы углубитесь в основные понятия бухгалтерского учета и налогообложения, разберетесь в механизмах налоговой политики России, а также усвоите принципы возникновения и уплаты налогов. Курс не только предоставляет теоретическую базу, но и фокусируется на практических аспектах управления налоговыми ресурсами.
Практическая часть курса включает в себя решение реальных кейсов, таких как выбор метода калькулирования затрат, расчет целесообразности специального заказа и анализ операционной деятельности компании.
После успешного завершения обучения вы получите сертификат, который будет сопровождаться международным приложением. Это приложение дополнительно подтвердит ваше образование и компетенции, придавая им международное признание и открывая двери к новым возможностям в области финансов и бухгалтерии.
Стоимость: от 29 900 ₽.
Рассрочка: от 2 500 ₽ в мес. на 12 мес.
Продолжительность: 710 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Большинство учеников отмечают отличное соотношение цены и качества учебного материала.
Есть возможность брать индивидуальные консультации с преподавателями школы.
Есть возможность оформить налоговый вычет.
Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.
Недостатки школы:
На образовательной платформе иногда бывают технические проблемы.
5. Бухгалтерский учет и налогообложение — НИИДПО
Этот онлайн-курс по налоговому менеджменту предоставляет вам всесторонние навыки и знания в области бухгалтерского учета и налогообложения. После его окончания вы будете владеть не только основами бухгалтерского учета, но и системами налогообложения, приобретя практические навыки работы с программой «1С: Бухгалтерия». Вы сможете контролировать бухгалтерский учет, компетентно составлять финансовые отчеты и вести налоговый учет.
Курс также обучит вас планированию уплаты налогов, составлению отчетов для налоговых органов и оптимизации налоговой нагрузки бизнеса. Вы получите навыки выполнения финансового анализа, планирования бюджета и управления денежными потоками.
Сочетание теоретических знаний с практическими навыками делает этот курс отличным выбором для тех, кто стремится стать компетентным профессионалом в области бухгалтерии и налогообложения, готовым эффективно управлять финансовыми аспектами бизнеса.
Стоимость: от 17 900 ₽.
Рассрочка: от 1 495 ₽ в мес. на 12 мес.
Продолжительность: 2 мес.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Оперативная обратная связь от преподавателей.
Гибкий график обучения.
Оригинальная подача материала, например, в игровой форме.
Недостатки школы:
Некоторые студенты жалуются на необъективную оценку преподавателями.
Неудобный интерфейс образовательной платформы.
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6. Онлайн-курс по налогообложению — Onskills
Этот онлайн-курс по налогам предоставляет участникам необходимый инструментарий для успешного взаимодействия с налоговой системой России. Вы получите ценный опыт взаимодействия с порталом налоговой службы, освоите основные положения Налогового кодекса и разберетесь в возможных льготах, на которые вы можете претендовать.
Курс дает комплексное представление о различных видах налогов, а также разовьет практические навыки составления деклараций и другой налоговой отчетности. Также ознакомитесь с механизмами подачи жалобы на действия налоговых органов.
Этот обширный курс подготовит вас к эффективному управлению своими финансами, обеспечивая понимание налоговой системы и важные навыки для успешного взаимодействия с налоговыми органами.
Стоимость: от 1 900 ₽.
Рассрочка: нет.
Длительность: 12 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Можно дешево приобрести неплохой курс.
Гибкий график обучения.
Недостатки школы:
Обратная связь может быть некачественной.
Небольшой объем знаний, возможно, часть информации придется искать самостоятельно.
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7. Налог на добавленную стоимость (НДС) — Контур.Школа
Этот онлайн-курс призван актуализировать знания о начислении и уплате НДС, обеспечивая вам необходимые навыки для работы без ошибок в сфере бухгалтерии. В процессе обучения вы освежите свои знания, восполните пробелы и восстановите ключевые аспекты, связанные с налогом на добавленную стоимость. Курс не только предоставит фундаментальные знания о механизмах расчета и уплаты НДС, но и подготовит к практическому применению этих знаний в повседневной бухгалтерской деятельности.
По завершении обучения вы получите документ об обучении, который подтвердит ваше соответствие профстандарту «Бухгалтер».
Этот курс призван стать надежным партнером для всех, кто стремится обновить свои знания в области НДС и повысить свою профессиональную компетентность в бухгалтерии.
Стоимость: от 10 000 ₽.
Рассрочка: от 1 667 ₽ в мес. на 6 мес.
Продолжительность: 46 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Информация подается в максимально понятном формате с минимумом воды.
Персонал школы быстро и по существу отвечает на запросы учеников.
Недостатки школы:
Доступ к материалам курса всего 1 мес.
8. Экономика и право: налоги и налогообложение — ИнфоУрок
🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.
Курс исследует темы налогового законодательства, предоставляя обширный обзор основных аспектов организации налогообложения в РФ.
Структурированный подход обеспечивает студентам понимание ключевых элементов налоговой системы, включая общую характеристику налогов и сборов. Особое внимание уделяется налоговому регулированию экономики и социальной сферы, а также современному состоянию налоговой системы РФ.
Курс включает анализ последних изменений в налоговом законодательстве, что делает его важным инструментом для профессионалов, желающих поддерживать свои компетенции в области экономики и права. Участники программы получат глубокие знания и навыки, позволяющие успешно ориентироваться в современной налоговой среде и эффективно применять свои знания в профессиональной деятельности.
Стоимость: от 2 590 ₽.
Рассрочка: от 647 ₽ в мес. на 4 мес.
Продолжительность: 144 академических часа.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Доступные цены по сравнению с другими школами.
Дополнительно можно получить скидки, если вы связаны как-либо со сферой образования.
Можно скачивать материалы курсов к себе.
Недостатки школы:
По отзывам учеников, не все преподаватели хорошо справляются со своими обязанностями.
Иногда может встречаться устаревшая информация.
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9. Курсы налогообложения — Специалист
Курсы по налогообложению включают в себя как общие основы налогового учета, так и специализированные разделы, охватывая налогообложение для предприятий малого бизнеса и упрощенной системы налогообложения (УСН).
В Центре также доступны практические семинары по бухгалтерскому и налоговому учету, которые предоставляют участникам возможность углубленного изучения новейших изменений в законодательстве и их практического применения.
Все это полезно для бухгалтеров и предпринимателей, стремящихся поддерживать высокий уровень квалификации и оперативно соответствовать современным требованиям в области налогового учета.
Стоимость: от 9 990 ₽.
Рассрочка: рассматривается индивидуально.
Продолжительность: зависит от выбранного курса.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Учебный материал разбит по удобным модулям с теорией и практикой.
Среди преподавателей встречаются специалисты из МГТУ Баумана.
Недостатки школы:
Цена за некоторые курсы завышена.
10. Налоги в РФ — Stepik
Курс, цель которого — детальное рассмотрение основных принципов построения системы налогообложения в России. В рамках 18-часового обучения эксперты SF Education разбирают основные виды налогов и делятся методами минимизации рисков в сфере налогообложения.
Этот курс предоставляет идеальную платформу для тех, кто только начинает свой путь в области налогообложения, а также для опытных специалистов, желающих обновить свои знания.
Программа обучения включает в себя обширный материал, который помогает построить прочный фундамент даже новичкам, не знакомым с налоговой сферой. В то же время, опытные специалисты найдут ценную информацию для освежения своих знаний. Курс SF Education предоставляет не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешного навигирования в сложной области налогообложения в России.
Стоимость: от 500 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 18 академических часов.
Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Очень низкая цена на курсы, плюс, есть дополнительные бесплатные курсы.
Удобная образовательная платформа.
Недостатки школы:
Платформа не гарантирует качественную обратную связь от авторов курса.
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Дополнительные курсы по налогам и налогообложению
1. Бухгалтерский учет и налогообложение + 1С: Бухгалтерия 8.3 от МГТУ Учебный центра
Стоимость: от 19 400 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
Курс обеспечит вас всеми необходимыми навыками — от базовых элементов профессии бухгалтера до углубленного понимания узких областей. Он нацелен на обучение автоматизации бухгалтерских процессов и уверенного выполнения разнообразных операций в программе 1C: Бухгалтерия 8.3.
Обновленный до последних изменений на 2024 год, курс соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер».
Завершив этот курс, вы не только приобретете фундаментальные знания, но и сможете адаптироваться к новейшим требованиям в сфере бухгалтерии, укрепив свою позицию как востребованного и квалифицированного профессионала.
2. Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение от ИПО
Стоимость: от 29 900 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
Этот курс обеспечит вас всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной деятельности в сфере финансового учета и налогообложения.
Вы углубитесь в основы бухгалтерского учета, изучите международные стандарты финансовой отчетности и освоите техники бухгалтерского и финансового управленческого учета.
Курс также охватывает широкий спектр тем, включая налоги и налогообложение юридических и физических лиц, налоговое планирование, региональные местные налоги и организацию налогового учета на предприятии.
3. Налоги и налогообложение от Северо-Западного института повышения квалификации ФНС России
Стоимость: от 20 000 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
На курсе вы научитесь не только определять и выбирать оптимальный режим налогообложения, но и освоите техники правильного учета и исчисления налогов, а также своевременного предоставления отчетности.
Продолжительность обучения составляет 256 часов, в течение которых вы углубитесь в суть налоговой сферы, разберетесь в актуальных правилах и регуляциях.
Курс ориентирован на тех, кто стремится не только повысить свою экспертизу в области налогообложения, но и эффективно применять полученные знания на практике.
4. Налоги и налогообложение в рамках дисциплины Экономика и право от РОПКиП
Стоимость: от 740 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
В процессе обучения вы изучите современные концепции налогового регулирования, проведете анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в области налогообложения, и выявите основные направления налоговой политики государства.
Курс также охватывает основы современной теории налогов и налогообложения, а также закономерности развития налоговой системы России, что позволит вам глубоко понять суть налогового вопроса в стране.
По завершении обучения, вы не только усвоите теоретические аспекты, но и изучите виды налогов и налоговые режимы, действующие в РФ. Курс ориентирован на тех, кто стремится развивать свои компетенции в области налогов и готов стать экспертом, способным анализировать и решать актуальные налоговые проблемы.
5. МСФО: отложенный налог на прибыль от СТЕК
Стоимость: от 740 ₽.
Обратная связь: есть.
О чем курс?
Обучение построено на рассмотрении конкретных расчетных примеров и решении задач, что обеспечит вам не только теоретические знания, но и практическую экспертизу.
Научитесь анализировать экономическую сущность, взаимосвязь отложенных и текущих налогов, а также их влияние на чистую прибыль компании. Кроме того, вы освоите различные методы расчета отложенного налога, такие как метод прибыли и убытка, балансовый метод, и сможете применять их в различных ситуациях.
Обучение также охватывает вопросы пересчета отложенного налога при изменении налогового статуса, таких как ставки налога на прибыль.
5 бесплатных курсов по налоговому менеджменту онлайн
Бесплатные учебные курсы позволяют приобрести базовое понимание работы с налогами, законодательной базы и прочих аспектов. Они включают как краткосрочные вводные программы, так и более глубокие и детальные учебные материалы.
Итоги‑2023. Перспективы‑2024. Практические рекомендации для бухгалтера от Контур.Школы (бесплатный курс с 2 месячным доступом и итоговым тестированием).
Митап от KPMG. Налоговый мониторинг. Цифровая революция и применение Big Data в налогах от GeekBrains (полуторачасовой митап, показывающий как эффективно применять инструменты Big Data при работе с налогами).
Видеоуроки об учете и налогах от школы «Налоги и бухучет» (канал на YouTube, посвященный налогам и бухучету).
Видеоуроки об учете и налогах от проекта «PRO Налоги» (еще один канал по работе с налогами в РФ).
Налоги и налогообложение от ВШГА МГУ (плейлист из 23 видео, идущее по 20–30 минут в среднем).
Итог
Завершая наш обзор курсов по налоговому учету и налогообложению, мы подчеркиваем, что углубление в эту область становится неотъемлемой частью профессионального роста в сфере бухгалтерии и финансов. Освоение навыков работы с налоговыми вопросами является ключевым элементом для успешной деятельности компании в современной бизнес-среде.
Лучшие курсы из подборки по мнению редакции:
«Налоги и налогообложение» от Moscow Business School — углубленное обучение по основным темам налогообложения (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение).
«Налоги в бухгалтерском учете организации» от Moscow Digital School — обучение выявления и минимизации налоговых рисков для компании (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение).
«Начальник отдела налогового учета и отчетности» от Русской школы управления — обучение на высокую управляющую должность.
«Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение» от МИПО — углубленный 7-месячный курс по бухгалтерскому учету и работе с налогами (🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение).
«Бухгалтерский учет и налогообложение» от НИИДПО — 2-месячный курс с сильным упором на практику.
Представленные курсы обеспечат вас не только фундаментальными знаниями, но и современными методиками работы с налогами и законодательством, позволяя эффективно решать бизнес-задачи. Некоторые курсы также предлагают поддержку в поиске работы или повышении квалификации, обеспечивая вам доступ к новым возможностям в области налогов.
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