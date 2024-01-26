Топ-20 онлайн-курсов по налогам и бухгалтерскому учету

В бизнес-мире налоговые специалисты играют важнейшую роль в обеспечении финансовой устойчивости и законности деятельности компаний. Это высококвалифицированные эксперты, обладающие стратегическим мышлением и навыками в области налогов, которые формируют основу успешного управления фискальными ресурсами.

Если ваша цель стать профессионалом в сфере налогового контроля, наш ТОП курсов по данной теме предоставляет уникальную возможность погрузиться в мир эффективного управления налоговой политикой, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешной карьеры в этой важной области.

Изучите стратегии налогового контроля, расширьте свой профессиональный потенциал с нашими рекомендованными курсами, созданными ведущими экспертами в области налогового управления. У нас вы найдете все необходимое для освоения ключевых аспектов налоговой системы и успешного применения их в практической деятельности.

ТОП-10 курсов по налогам и налогообложению в 2023 году

1. Налоги и налогообложение — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% (суммируется с другими акциями школы).

Профессиональный онлайн-курс по налогам представляет образовательную программу, разработанную в соответствии с передовыми принципами MBA и нацеленную на развитие как теоретических знаний, так и практических навыков в области налогов и финансов. Ведущими преподавателями являются эксперты-практики российского и мирового бизнеса, обладающие обширным опытом в сфере налогового управления.

Гибкий график обучения, предоставляемый курсом, исключает необходимость срочных вебинаров, при этом также предоставляется возможность выбора формы обучения — как дистанционно, так и очно.

Кроме того, участники получают дополнительные преимущества, такие как участие в аукционах, опыт работы с тендерными площадками и расширение компетенций в области риск-менеджмента.

Стоимость: уточняйте при оформлении заявки.

Длительность курса: индивидуально.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

По отзывам учеников — очное обучение организовано отлично: есть перерывы на кофе, хорошая аудитория, бесплатные расходные материалы.

Необычные игровые подходы к обучению позволяют гораздо лучше воспринимать информацию.

Школа сотрудничает с опытными преподавателями и практикующими специалистами.

Недостатки школы:

Часть материала приходится искать и осваивать самостоятельно.

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2. Налоги в бухгалтерском учете организации — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% (суммируется с другими акциями школы).

На этом интенсивном онлайн-курсе по налоговому учету вы освоите навыки выявления и минимизации налоговых рисков компании.

Программа предусматривает глубокое погружение в различные виды обязательных платежей, таких как УСН, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы. По завершении обучения вас ожидает получение сертификата MDS. Помимо сертификата MDS, вы обретете уверенность в работе с налогообложением и взаимодействии с контролирующими органами.

Программа предоставит детальное понимание систем налогообложения компаний, различий между бухгалтерским и налоговым учетом внутри организации. Вы также узнаете о ключевых изменениях в налоговом законодательстве с 2023 года. Системные знания, полученные в ходе обучения, позволят вам квалифицированно и эффективно вести документооборот в сфере налогового управления.

Стоимость: от 15 576 ₽.

Рассрочка: от 1 298 ₽ в мес. на 12 месяцев.

Длительность курса: 1 меc..

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

По отзывам учеников, в этой школе много отзывчивых преподавателей.

В школе стараются делать максимально гибкий график.

Недостатки школы:

Дается много теории, но она не всегда подкрепляется практикой.

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3. Начальник отдела налогового учета и отчетности — Русская школа управления

Этот онлайн-курс по налогам предназначен для тех, кто стремится оптимизировать расходы своего бизнеса и повысить его эффективность. Вы научитесь устанавливать контроль над затратами компании, строить системы управленческого учета и разбираться в учетной политике организации. Программа также охватывает использование нововведений в бухгалтерском и налоговом законодательстве, обеспечение прохождения налоговых проверок и самостоятельное выявление налоговых рисков.

Практическая часть курса включает в себя реальные кейсы, такие как выбор способа калькулирования затрат, расчет целесообразности специального заказа, анализ операционной деятельности компании, выбор бизнес-процесса для аутсорсинга, а также расчет кредитного риска.

Вы проведете сравнительную оценку налоговых оптимизаций, а также построите тепловую карту налоговых рисков. Все это позволит не только углубить теоретические знания, но и непосредственно применить их в практике управления налоговыми ресурсами компании.

Стоимость: от 64 530 ₽.

Рассрочка: от 5 377 ₽ в мес. на 12 мес..

Длительность курса: 20 академических часов.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.

За короткое время дается выжимка из важной информации.

Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.

Недостатки школы:

Кому-то может быть сложно запомнить такой объем информации за 20 часов.

Очень мало практики.

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🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10%.

Курс по налогам и налогообложению предназначен для предпринимателей и финансовых специалистов, стремящихся оптимизировать бизнес-процессы и эффективно управлять налоговыми ресурсами компании. В ходе обучения вы углубитесь в основные понятия бухгалтерского учета и налогообложения, разберетесь в механизмах налоговой политики России, а также усвоите принципы возникновения и уплаты налогов. Курс не только предоставляет теоретическую базу, но и фокусируется на практических аспектах управления налоговыми ресурсами.

Практическая часть курса включает в себя решение реальных кейсов, таких как выбор метода калькулирования затрат, расчет целесообразности специального заказа и анализ операционной деятельности компании.

После успешного завершения обучения вы получите сертификат, который будет сопровождаться международным приложением. Это приложение дополнительно подтвердит ваше образование и компетенции, придавая им международное признание и открывая двери к новым возможностям в области финансов и бухгалтерии.

Стоимость: от 29 900 ₽.

Рассрочка: от 2 500 ₽ в мес. на 12 мес.

Продолжительность: 710 академических часов.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Большинство учеников отмечают отличное соотношение цены и качества учебного материала.

Есть возможность брать индивидуальные консультации с преподавателями школы.

Есть возможность оформить налоговый вычет.

Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.

Недостатки школы:

На образовательной платформе иногда бывают технические проблемы.

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5. Бухгалтерский учет и налогообложение — НИИДПО

Этот онлайн-курс по налоговому менеджменту предоставляет вам всесторонние навыки и знания в области бухгалтерского учета и налогообложения. После его окончания вы будете владеть не только основами бухгалтерского учета, но и системами налогообложения, приобретя практические навыки работы с программой «1С: Бухгалтерия». Вы сможете контролировать бухгалтерский учет, компетентно составлять финансовые отчеты и вести налоговый учет.

Курс также обучит вас планированию уплаты налогов, составлению отчетов для налоговых органов и оптимизации налоговой нагрузки бизнеса. Вы получите навыки выполнения финансового анализа, планирования бюджета и управления денежными потоками.

Сочетание теоретических знаний с практическими навыками делает этот курс отличным выбором для тех, кто стремится стать компетентным профессионалом в области бухгалтерии и налогообложения, готовым эффективно управлять финансовыми аспектами бизнеса.

Стоимость: от 17 900 ₽.

Рассрочка: от 1 495 ₽ в мес. на 12 мес.

Продолжительность: 2 мес.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Оперативная обратная связь от преподавателей.

Гибкий график обучения.

Оригинальная подача материала, например, в игровой форме.

Недостатки школы:

Некоторые студенты жалуются на необъективную оценку преподавателями.

Неудобный интерфейс образовательной платформы.

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Этот онлайн-курс по налогам предоставляет участникам необходимый инструментарий для успешного взаимодействия с налоговой системой России. Вы получите ценный опыт взаимодействия с порталом налоговой службы, освоите основные положения Налогового кодекса и разберетесь в возможных льготах, на которые вы можете претендовать.

Курс дает комплексное представление о различных видах налогов, а также разовьет практические навыки составления деклараций и другой налоговой отчетности. Также ознакомитесь с механизмами подачи жалобы на действия налоговых органов.

Этот обширный курс подготовит вас к эффективному управлению своими финансами, обеспечивая понимание налоговой системы и важные навыки для успешного взаимодействия с налоговыми органами.

Стоимость: от 1 900 ₽.

Рассрочка: нет.

Длительность: 12 академических часов.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Можно дешево приобрести неплохой курс.

Гибкий график обучения.

Недостатки школы:

Обратная связь может быть некачественной.

Небольшой объем знаний, возможно, часть информации придется искать самостоятельно.

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Этот онлайн-курс призван актуализировать знания о начислении и уплате НДС, обеспечивая вам необходимые навыки для работы без ошибок в сфере бухгалтерии. В процессе обучения вы освежите свои знания, восполните пробелы и восстановите ключевые аспекты, связанные с налогом на добавленную стоимость. Курс не только предоставит фундаментальные знания о механизмах расчета и уплаты НДС, но и подготовит к практическому применению этих знаний в повседневной бухгалтерской деятельности.

По завершении обучения вы получите документ об обучении, который подтвердит ваше соответствие профстандарту «Бухгалтер».

Этот курс призван стать надежным партнером для всех, кто стремится обновить свои знания в области НДС и повысить свою профессиональную компетентность в бухгалтерии.

Стоимость: от 10 000 ₽.

Рассрочка: от 1 667 ₽ в мес. на 6 мес.

Продолжительность: 46 академических часов.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Информация подается в максимально понятном формате с минимумом воды.

Персонал школы быстро и по существу отвечает на запросы учеников.

Недостатки школы:

Доступ к материалам курса всего 1 мес.

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Курс исследует темы налогового законодательства, предоставляя обширный обзор основных аспектов организации налогообложения в РФ.

Структурированный подход обеспечивает студентам понимание ключевых элементов налоговой системы, включая общую характеристику налогов и сборов. Особое внимание уделяется налоговому регулированию экономики и социальной сферы, а также современному состоянию налоговой системы РФ.

Курс включает анализ последних изменений в налоговом законодательстве, что делает его важным инструментом для профессионалов, желающих поддерживать свои компетенции в области экономики и права. Участники программы получат глубокие знания и навыки, позволяющие успешно ориентироваться в современной налоговой среде и эффективно применять свои знания в профессиональной деятельности.

Стоимость: от 2 590 ₽.

Рассрочка: от 647 ₽ в мес. на 4 мес.

Продолжительность: 144 академических часа.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Доступные цены по сравнению с другими школами.

Дополнительно можно получить скидки, если вы связаны как-либо со сферой образования.

Можно скачивать материалы курсов к себе.

Недостатки школы:

По отзывам учеников, не все преподаватели хорошо справляются со своими обязанностями.

Иногда может встречаться устаревшая информация.

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9. Курсы налогообложения — Специалист

Курсы по налогообложению включают в себя как общие основы налогового учета, так и специализированные разделы, охватывая налогообложение для предприятий малого бизнеса и упрощенной системы налогообложения (УСН).

В Центре также доступны практические семинары по бухгалтерскому и налоговому учету, которые предоставляют участникам возможность углубленного изучения новейших изменений в законодательстве и их практического применения.

Все это полезно для бухгалтеров и предпринимателей, стремящихся поддерживать высокий уровень квалификации и оперативно соответствовать современным требованиям в области налогового учета.

Стоимость: от 9 990 ₽.

Рассрочка: рассматривается индивидуально.

Продолжительность: зависит от выбранного курса.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Учебный материал разбит по удобным модулям с теорией и практикой.

Среди преподавателей встречаются специалисты из МГТУ Баумана.

Недостатки школы:

Цена за некоторые курсы завышена.

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10. Налоги в РФ — Stepik

Курс, цель которого — детальное рассмотрение основных принципов построения системы налогообложения в России. В рамках 18-часового обучения эксперты SF Education разбирают основные виды налогов и делятся методами минимизации рисков в сфере налогообложения.

Этот курс предоставляет идеальную платформу для тех, кто только начинает свой путь в области налогообложения, а также для опытных специалистов, желающих обновить свои знания.

Программа обучения включает в себя обширный материал, который помогает построить прочный фундамент даже новичкам, не знакомым с налоговой сферой. В то же время, опытные специалисты найдут ценную информацию для освежения своих знаний. Курс SF Education предоставляет не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешного навигирования в сложной области налогообложения в России.

Стоимость: от 500 ₽.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 18 академических часов.

Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Очень низкая цена на курсы, плюс, есть дополнительные бесплатные курсы.

Удобная образовательная платформа.

Недостатки школы:

Платформа не гарантирует качественную обратную связь от авторов курса.

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Дополнительные курсы по налогам и налогообложению

1. Бухгалтерский учет и налогообложение + 1С: Бухгалтерия 8.3 от МГТУ Учебный центра

Стоимость: от 19 400 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс обеспечит вас всеми необходимыми навыками — от базовых элементов профессии бухгалтера до углубленного понимания узких областей. Он нацелен на обучение автоматизации бухгалтерских процессов и уверенного выполнения разнообразных операций в программе 1C: Бухгалтерия 8.3.

Обновленный до последних изменений на 2024 год, курс соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер».

Завершив этот курс, вы не только приобретете фундаментальные знания, но и сможете адаптироваться к новейшим требованиям в сфере бухгалтерии, укрепив свою позицию как востребованного и квалифицированного профессионала.

2. Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение от ИПО

Стоимость: от 29 900 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Этот курс обеспечит вас всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной деятельности в сфере финансового учета и налогообложения.

Вы углубитесь в основы бухгалтерского учета, изучите международные стандарты финансовой отчетности и освоите техники бухгалтерского и финансового управленческого учета.

Курс также охватывает широкий спектр тем, включая налоги и налогообложение юридических и физических лиц, налоговое планирование, региональные местные налоги и организацию налогового учета на предприятии.

3. Налоги и налогообложение от Северо-Западного института повышения квалификации ФНС России

Стоимость: от 20 000 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

На курсе вы научитесь не только определять и выбирать оптимальный режим налогообложения, но и освоите техники правильного учета и исчисления налогов, а также своевременного предоставления отчетности.

Продолжительность обучения составляет 256 часов, в течение которых вы углубитесь в суть налоговой сферы, разберетесь в актуальных правилах и регуляциях.

Курс ориентирован на тех, кто стремится не только повысить свою экспертизу в области налогообложения, но и эффективно применять полученные знания на практике.

4. Налоги и налогообложение в рамках дисциплины Экономика и право от РОПКиП

Стоимость: от 740 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

В процессе обучения вы изучите современные концепции налогового регулирования, проведете анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в области налогообложения, и выявите основные направления налоговой политики государства.

Курс также охватывает основы современной теории налогов и налогообложения, а также закономерности развития налоговой системы России, что позволит вам глубоко понять суть налогового вопроса в стране.

По завершении обучения, вы не только усвоите теоретические аспекты, но и изучите виды налогов и налоговые режимы, действующие в РФ. Курс ориентирован на тех, кто стремится развивать свои компетенции в области налогов и готов стать экспертом, способным анализировать и решать актуальные налоговые проблемы.

5. МСФО: отложенный налог на прибыль от СТЕК

Стоимость: от 740 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Обучение построено на рассмотрении конкретных расчетных примеров и решении задач, что обеспечит вам не только теоретические знания, но и практическую экспертизу.

Научитесь анализировать экономическую сущность, взаимосвязь отложенных и текущих налогов, а также их влияние на чистую прибыль компании. Кроме того, вы освоите различные методы расчета отложенного налога, такие как метод прибыли и убытка, балансовый метод, и сможете применять их в различных ситуациях.

Обучение также охватывает вопросы пересчета отложенного налога при изменении налогового статуса, таких как ставки налога на прибыль.

5 бесплатных курсов по налоговому менеджменту онлайн

Бесплатные учебные курсы позволяют приобрести базовое понимание работы с налогами, законодательной базы и прочих аспектов. Они включают как краткосрочные вводные программы, так и более глубокие и детальные учебные материалы.

Итог

Завершая наш обзор курсов по налоговому учету и налогообложению, мы подчеркиваем, что углубление в эту область становится неотъемлемой частью профессионального роста в сфере бухгалтерии и финансов. Освоение навыков работы с налоговыми вопросами является ключевым элементом для успешной деятельности компании в современной бизнес-среде.

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Представленные курсы обеспечат вас не только фундаментальными знаниями, но и современными методиками работы с налогами и законодательством, позволяя эффективно решать бизнес-задачи. Некоторые курсы также предлагают поддержку в поиске работы или повышении квалификации, обеспечивая вам доступ к новым возможностям в области налогов.