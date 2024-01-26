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Обзоры для бухгалтера

Топ-20 онлайн-курсов по налогам и бухгалтерскому учету

В бизнес-мире налоговые специалисты играют важнейшую роль в обеспечении финансовой устойчивости и законности деятельности компаний. Это высококвалифицированные эксперты, обладающие стратегическим мышлением и навыками в области налогов, которые формируют основу успешного управления фискальными ресурсами.
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Топ-20 онлайн-курсов по налогам и бухгалтерскому учету
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Если ваша цель стать профессионалом в сфере налогового контроля, наш ТОП курсов по данной теме предоставляет уникальную возможность погрузиться в мир эффективного управления налоговой политикой, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешной карьеры в этой важной области.

Изучите стратегии налогового контроля, расширьте свой профессиональный потенциал с нашими рекомендованными курсами, созданными ведущими экспертами в области налогового управления. У нас вы найдете все необходимое для освоения ключевых аспектов налоговой системы и успешного применения их в практической деятельности.

ТОП-10 курсов по налогам и налогообложению в 2023 году

  1. «Налоги и налогообложение» от Moscow Business School — углубленный курс по основным темам налогообложения (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10%).

  2. «Налоги в бухгалтерском учете организации» от Moscow Digital School — курс по выявлениям и минимизации налоговых рисков для компании (🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5%).

  3. «Начальник отдела налогового учета и отчетности» от Русской школы управления — обучение на высокую управляющую должность.

  4. «Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение» от МИПО — углубленный 7-месячный курс по бухгалтерскому учету и работе с налогами (🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10%).

  5. «Бухгалтерский учет и налогообложение» от НИИДПО — 2-месячный курс с сильным упором на практику.

  6. «Онлайн-курс по налогообложению» от Onskills — недорогой курс по налогообложению и законодательству.

  7. «Налог на добавленную стоимость (НДС)» от Контур.Школы — курс акцентируется на узкую специализацию по работе с налогами на добавленную стоимость.

  8. «Экономика и право: налоги и налогообложение» от ИнфоУрока — месячный курс по налоговому законодательству (🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса).

  9. «Курсы налогообложения» от Специалиста — перечень курсов по налогообложению для самых разных ситуаций.

  10. «Налоги в РФ» от Stepik — самый недорогой курс по основам работы с налогами.

1. Налоги и налогообложение — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% (суммируется с другими акциями школы).

Профессиональный онлайн-курс по налогам представляет образовательную программу, разработанную в соответствии с передовыми принципами MBA и нацеленную на развитие как теоретических знаний, так и практических навыков в области налогов и финансов. Ведущими преподавателями являются эксперты-практики российского и мирового бизнеса, обладающие обширным опытом в сфере налогового управления.

Гибкий график обучения, предоставляемый курсом, исключает необходимость срочных вебинаров, при этом также предоставляется возможность выбора формы обучения — как дистанционно, так и очно.

Кроме того, участники получают дополнительные преимущества, такие как участие в аукционах, опыт работы с тендерными площадками и расширение компетенций в области риск-менеджмента.

  • Стоимость: уточняйте при оформлении заявки.

  • Длительность курса: индивидуально.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • По отзывам учеников — очное обучение организовано отлично: есть перерывы на кофе, хорошая аудитория, бесплатные расходные материалы.

  • Необычные игровые подходы к обучению позволяют гораздо лучше воспринимать информацию.

  • Школа сотрудничает с опытными преподавателями и практикующими специалистами.

Недостатки школы:

  • Часть материала приходится искать и осваивать самостоятельно.

Посмотреть полную программу курса

2. Налоги в бухгалтерском учете организации — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% (суммируется с другими акциями школы).

На этом интенсивном онлайн-курсе по налоговому учету вы освоите навыки выявления и минимизации налоговых рисков компании.

Программа предусматривает глубокое погружение в различные виды обязательных платежей, таких как УСН, налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы. По завершении обучения вас ожидает получение сертификата MDS. Помимо сертификата MDS, вы обретете уверенность в работе с налогообложением и взаимодействии с контролирующими органами. 

Программа предоставит детальное понимание систем налогообложения компаний, различий между бухгалтерским и налоговым учетом внутри организации. Вы также узнаете о ключевых изменениях в налоговом законодательстве с 2023 года. Системные знания, полученные в ходе обучения, позволят вам квалифицированно и эффективно вести документооборот в сфере налогового управления.

  • Стоимость: от 15 576 ₽.

  • Рассрочка: от 1 298 ₽ в мес. на 12 месяцев.

  • Длительность курса: 1 меc..

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • По отзывам учеников, в этой школе много отзывчивых преподавателей.

  • В школе стараются делать максимально гибкий график.

Недостатки школы:

  • Дается много теории, но она не всегда подкрепляется практикой.

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3. Начальник отдела налогового учета и отчетности — Русская школа управления

Этот онлайн-курс по налогам предназначен для тех, кто стремится оптимизировать расходы своего бизнеса и повысить его эффективность. Вы научитесь устанавливать контроль над затратами компании, строить системы управленческого учета и разбираться в учетной политике организации. Программа также охватывает использование нововведений в бухгалтерском и налоговом законодательстве, обеспечение прохождения налоговых проверок и самостоятельное выявление налоговых рисков. 

Практическая часть курса включает в себя реальные кейсы, такие как выбор способа калькулирования затрат, расчет целесообразности специального заказа, анализ операционной деятельности компании, выбор бизнес-процесса для аутсорсинга, а также расчет кредитного риска.

Вы проведете сравнительную оценку налоговых оптимизаций, а также построите тепловую карту налоговых рисков. Все это позволит не только углубить теоретические знания, но и непосредственно применить их в практике управления налоговыми ресурсами компании.

  • Стоимость: от 64 530 ₽.

  • Рассрочка: от 5 377 ₽ в мес. на 12 мес..

  • Длительность курса: 20 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Оперативная обратная связь как преподавателей, так и администрации школы.

  • За короткое время дается выжимка из важной информации.

  • Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.

Недостатки школы:

  • Кому-то может быть сложно запомнить такой объем информации за 20 часов.

  • Очень мало практики.

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4. Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10%.

Курс по налогам и налогообложению предназначен для предпринимателей и финансовых специалистов, стремящихся оптимизировать бизнес-процессы и эффективно управлять налоговыми ресурсами компании. В ходе обучения вы углубитесь в основные понятия бухгалтерского учета и налогообложения, разберетесь в механизмах налоговой политики России, а также усвоите принципы возникновения и уплаты налогов. Курс не только предоставляет теоретическую базу, но и фокусируется на практических аспектах управления налоговыми ресурсами.

Практическая часть курса включает в себя решение реальных кейсов, таких как выбор метода калькулирования затрат, расчет целесообразности специального заказа и анализ операционной деятельности компании.

После успешного завершения обучения вы получите сертификат, который будет сопровождаться международным приложением. Это приложение дополнительно подтвердит ваше образование и компетенции, придавая им международное признание и открывая двери к новым возможностям в области финансов и бухгалтерии.

  • Стоимость: от 29 900 ₽.

  • Рассрочка: от 2 500 ₽ в мес. на 12 мес.

  • Продолжительность: 710 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Большинство учеников отмечают отличное соотношение цены и качества учебного материала.

  • Есть возможность брать индивидуальные консультации с преподавателями школы.

  • Есть возможность оформить налоговый вычет.

  • Большинству учеников очень понравились преподаватели школы.

Недостатки школы:

  • На образовательной платформе иногда бывают технические проблемы.

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5. Бухгалтерский учет и налогообложение  — НИИДПО

Этот онлайн-курс по налоговому менеджменту предоставляет вам всесторонние навыки и знания в области бухгалтерского учета и налогообложения. После его окончания вы будете владеть не только основами бухгалтерского учета, но и системами налогообложения, приобретя практические навыки работы с программой «1С: Бухгалтерия». Вы сможете контролировать бухгалтерский учет, компетентно составлять финансовые отчеты и вести налоговый учет.

Курс также обучит вас планированию уплаты налогов, составлению отчетов для налоговых органов и оптимизации налоговой нагрузки бизнеса. Вы получите навыки выполнения финансового анализа, планирования бюджета и управления денежными потоками.

Сочетание теоретических знаний с практическими навыками делает этот курс отличным выбором для тех, кто стремится стать компетентным профессионалом в области бухгалтерии и налогообложения, готовым эффективно управлять финансовыми аспектами бизнеса.

  • Стоимость: от 17 900 ₽.

  • Рассрочка: от 1 495 ₽ в мес. на 12 мес.

  • Продолжительность: 2 мес.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Оперативная обратная связь от преподавателей.

  • Гибкий график обучения.

  • Оригинальная подача материала, например, в игровой форме.

Недостатки школы:

  • Некоторые студенты жалуются на необъективную оценку преподавателями.

  • Неудобный интерфейс образовательной платформы.

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6. Онлайн-курс по налогообложению — Onskills

Этот онлайн-курс по налогам предоставляет участникам необходимый инструментарий для успешного взаимодействия с налоговой системой России. Вы получите ценный опыт взаимодействия с порталом налоговой службы, освоите основные положения Налогового кодекса и разберетесь в возможных льготах, на которые вы можете претендовать.

Курс дает комплексное представление о различных видах налогов, а также разовьет практические навыки составления деклараций и другой налоговой отчетности. Также ознакомитесь с механизмами подачи жалобы на действия налоговых органов.

Этот обширный курс подготовит вас к эффективному управлению своими финансами, обеспечивая понимание налоговой системы и важные навыки для успешного взаимодействия с налоговыми органами.

  • Стоимость: от 1 900 ₽.

  • Рассрочка: нет.

  • Длительность: 12 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Можно дешево приобрести неплохой курс.

  • Гибкий график обучения.

Недостатки школы:

  • Обратная связь может быть некачественной.

  • Небольшой объем знаний, возможно, часть информации придется искать самостоятельно.

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7. Налог на добавленную стоимость (НДС) — Контур.Школа

Этот онлайн-курс призван актуализировать знания о начислении и уплате НДС, обеспечивая вам необходимые навыки для работы без ошибок в сфере бухгалтерии. В процессе обучения вы освежите свои знания, восполните пробелы и восстановите ключевые аспекты, связанные с налогом на добавленную стоимость. Курс не только предоставит фундаментальные знания о механизмах расчета и уплаты НДС, но и подготовит к практическому применению этих знаний в повседневной бухгалтерской деятельности.

По завершении обучения вы получите документ об обучении, который подтвердит ваше соответствие профстандарту «Бухгалтер».

Этот курс призван стать надежным партнером для всех, кто стремится обновить свои знания в области НДС и повысить свою профессиональную компетентность в бухгалтерии.

  • Стоимость: от 10 000 ₽.

  • Рассрочка: от 1 667 ₽ в мес. на 6 мес.

  • Продолжительность: 46 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Информация подается в максимально понятном формате с минимумом воды.

  • Персонал школы быстро и по существу отвечает на запросы учеников.

Недостатки школы:

  • Доступ к материалам курса всего 1 мес.

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8. Экономика и право: налоги и налогообложение — ИнфоУрок

🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.

Курс исследует темы налогового законодательства, предоставляя обширный обзор основных аспектов организации налогообложения в РФ.

Структурированный подход обеспечивает студентам понимание ключевых элементов налоговой системы, включая общую характеристику налогов и сборов. Особое внимание уделяется налоговому регулированию экономики и социальной сферы, а также современному состоянию налоговой системы РФ.

Курс включает анализ последних изменений в налоговом законодательстве, что делает его важным инструментом для профессионалов, желающих поддерживать свои компетенции в области экономики и права. Участники программы получат глубокие знания и навыки, позволяющие успешно ориентироваться в современной налоговой среде и эффективно применять свои знания в профессиональной деятельности.

  • Стоимость: от 2 590 ₽.

  • Рассрочка: от 647 ₽ в мес. на 4 мес.

  • Продолжительность: 144 академических часа.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Доступные цены по сравнению с другими школами.

  • Дополнительно можно получить скидки, если вы связаны как-либо со сферой образования.

  • Можно скачивать материалы курсов к себе.

Недостатки школы:

  • По отзывам учеников, не все преподаватели хорошо справляются со своими обязанностями.

  • Иногда может встречаться устаревшая информация.

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9. Курсы налогообложения — Специалист

Курсы по налогообложению включают в себя как общие основы налогового учета, так и специализированные разделы, охватывая налогообложение для предприятий малого бизнеса и упрощенной системы налогообложения (УСН).

В Центре также доступны практические семинары по бухгалтерскому и налоговому учету, которые предоставляют участникам возможность углубленного изучения новейших изменений в законодательстве и их практического применения.

Все это полезно для бухгалтеров и предпринимателей, стремящихся поддерживать высокий уровень квалификации и оперативно соответствовать современным требованиям в области налогового учета.

  • Стоимость: от 9 990 ₽.

  • Рассрочка: рассматривается индивидуально.

  • Продолжительность: зависит от выбранного курса.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Учебный материал разбит по удобным модулям с теорией и практикой.

  • Среди преподавателей встречаются специалисты из МГТУ Баумана.

Недостатки школы:

  • Цена за некоторые курсы завышена.

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10. Налоги в РФ — Stepik

Курс, цель которого — детальное рассмотрение основных принципов построения системы налогообложения в России. В рамках 18-часового обучения эксперты SF Education разбирают основные виды налогов и делятся методами минимизации рисков в сфере налогообложения.

Этот курс предоставляет идеальную платформу для тех, кто только начинает свой путь в области налогообложения, а также для опытных специалистов, желающих обновить свои знания.

Программа обучения включает в себя обширный материал, который помогает построить прочный фундамент даже новичкам, не знакомым с налоговой сферой. В то же время, опытные специалисты найдут ценную информацию для освежения своих знаний. Курс SF Education предоставляет не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешного навигирования в сложной области налогообложения в России.

  • Стоимость: от 500 ₽.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: 18 академических часов.

  • Формат: теория + практические занятия + кураторская поддержка.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Очень низкая цена на курсы, плюс, есть дополнительные бесплатные курсы.

  • Удобная образовательная платформа.

Недостатки школы:

  • Платформа не гарантирует качественную обратную связь от авторов курса.

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Дополнительные курсы по налогам и налогообложению

1. Бухгалтерский учет и налогообложение + 1С: Бухгалтерия 8.3 от МГТУ Учебный центра

Стоимость: от 19 400 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Курс обеспечит вас всеми необходимыми навыками — от базовых элементов профессии бухгалтера до углубленного понимания узких областей. Он нацелен на обучение автоматизации бухгалтерских процессов и уверенного выполнения разнообразных операций в программе 1C: Бухгалтерия 8.3.

Обновленный до последних изменений на 2024 год, курс соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер».

Завершив этот курс, вы не только приобретете фундаментальные знания, но и сможете адаптироваться к новейшим требованиям в сфере бухгалтерии, укрепив свою позицию как востребованного и квалифицированного профессионала.

2. Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение от ИПО

Стоимость: от 29 900 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Этот курс обеспечит вас всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной деятельности в сфере финансового учета и налогообложения.

Вы углубитесь в основы бухгалтерского учета, изучите международные стандарты финансовой отчетности и освоите техники бухгалтерского и финансового управленческого учета.

Курс также охватывает широкий спектр тем, включая налоги и налогообложение юридических и физических лиц, налоговое планирование, региональные местные налоги и организацию налогового учета на предприятии.

3. Налоги и налогообложение от Северо-Западного института повышения квалификации ФНС России

Стоимость: от 20 000 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

На курсе вы научитесь не только определять и выбирать оптимальный режим налогообложения, но и освоите техники правильного учета и исчисления налогов, а также своевременного предоставления отчетности.

Продолжительность обучения составляет 256 часов, в течение которых вы углубитесь в суть налоговой сферы, разберетесь в актуальных правилах и регуляциях.

Курс ориентирован на тех, кто стремится не только повысить свою экспертизу в области налогообложения, но и эффективно применять полученные знания на практике.

4. Налоги и налогообложение в рамках дисциплины Экономика и право от РОПКиП

Стоимость: от 740 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

В процессе обучения вы изучите современные концепции налогового регулирования, проведете анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в области налогообложения, и выявите основные направления налоговой политики государства.

Курс также охватывает основы современной теории налогов и налогообложения, а также закономерности развития налоговой системы России, что позволит вам глубоко понять суть налогового вопроса в стране.

По завершении обучения, вы не только усвоите теоретические аспекты, но и изучите виды налогов и налоговые режимы, действующие в РФ. Курс ориентирован на тех, кто стремится развивать свои компетенции в области налогов и готов стать экспертом, способным анализировать и решать актуальные налоговые проблемы.

5. МСФО: отложенный налог на прибыль от СТЕК

Стоимость: от 740 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем курс?

Обучение построено на рассмотрении конкретных расчетных примеров и решении задач, что обеспечит вам не только теоретические знания, но и практическую экспертизу.

Научитесь анализировать экономическую сущность, взаимосвязь отложенных и текущих налогов, а также их влияние на чистую прибыль компании. Кроме того, вы освоите различные методы расчета отложенного налога, такие как метод прибыли и убытка, балансовый метод, и сможете применять их в различных ситуациях.

Обучение также охватывает вопросы пересчета отложенного налога при изменении налогового статуса, таких как ставки налога на прибыль.

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Бесплатные учебные курсы позволяют приобрести базовое понимание работы с налогами, законодательной базы и прочих аспектов. Они включают как краткосрочные вводные программы, так и более глубокие и детальные учебные материалы.

Итог

Завершая наш обзор курсов по налоговому учету и налогообложению, мы подчеркиваем, что углубление в эту область становится неотъемлемой частью профессионального роста в сфере бухгалтерии и финансов. Освоение навыков работы с налоговыми вопросами является ключевым элементом для успешной деятельности компании в современной бизнес-среде.

Лучшие курсы из подборки по мнению редакции:

Представленные курсы обеспечат вас не только фундаментальными знаниями, но и современными методиками работы с налогами и законодательством, позволяя эффективно решать бизнес-задачи. Некоторые курсы также предлагают поддержку в поиске работы или повышении квалификации, обеспечивая вам доступ к новым возможностям в области налогов.

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Топ-20 онлайн-курсов по налогам и бухгалтерскому учету

В бизнес-мире налоговые специалисты играют важнейшую роль в обеспечении финансовой устойчивости и законности деятельности компаний. Это высококвалифицированные эксперты, обладающие стратегическим мышлением и навыками в области налогов, которые формируют основу успешного управления фискальными ресурсами.

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