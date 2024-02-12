ТОП-20 курсов по финансовой аналитике в 2024 году

В подборке мы рассмотрим платные и бесплатные онлайн-курсы по финансовой аналитике, которые помогут вам стать профессионалом в этой сфере.

После прохождения вы научитесь анализировать финансовую информацию, принимать решения на основе этого анализа и составлять прогнозы. Также они помогут понять, как работает экономика и как ее законы влияют на бизнес и потребителей.

Почти каждая онлайн-платформа предоставит вам помощь в трудоустройстве или даст возможность пройти стажировку.

Последнее обновление: 20 января 2024 года.

10 лучших курсов по финансовому анализу

Обзор и сравнение онлайн-курсов по финансовой аналитике

В этом блоке мы сравним 15 платных курсов по финансовому анализу. Обучение проходит в свободном темпе. При этом вам будут напоминать о дедлайнах для сдачи домашнего задания и практической работы. Некоторые курсы предусматривают бессрочный доступ к контенту, так что вы сможете вернуться к материалу и повторить его.

1. Финансовый аналитик — Skypro

Вы изучите 6 специальных программ, которые помогут вам в дальнейшей работе финансовым аналитиком. Это программы: Excel, SQL, Google Sheets, Power BI, 1C и Datalens. Подходит как новичкам, так и опытным специалистам.

К концу программы обучения по аналитике вы будете уметь составлять и анализировать бизнес-метрики в различных разрезах и прогнозировать финансовое развитие компании.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 12 месяцев.

Формат: видеоуроки + онлайн-уроки + курсовые работы.

Домашние задания: да.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Наличие собственной образовательной платформы.

При покупке вы получите дополнительно 3 блока обучения.

Помощь с трудоустройством в карьерном центре школы.

Недостатки школы:

По словам учащихся, некоторую часть материала приходится искать самостоятельно.

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2. Финансовый аналитик — Eduson Academy

Посвящен изучению специальных методик для анализа и оценки прибыльности бизнеса. Обучение будет проходить с помощью онлайн-тренажеров, на которых вы будете отрабатывать изученную теорию по фин анализу. С помощью различных финансовых отчетов вы сможете выстроить курс по развитию бизнеса или компании.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 2 862 ₽/мес (9 541 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 2–3 месяца.

Формат: видеолекции + дополнительные материалы + чек-листы + практические задания + тренажер.

Домашние задания: не указано.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Быстрое обучение в сравнении с другими программами.

Бесплатный доступ ко всем материалам обновлениям.

Преподаватели на курсе профессора из Гарварда и Стэнфорда.

Недостатки школы:

Некоторые студенты считают, что на курсе много воды.

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Другие курсы Eduson Academy: Финансовое моделирование.

3. Финансовый аналитик — Нетология

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Учебный процесс построен таким образом, чтобы студенты могли быстрее начать карьеру финансового аналитика после окончания обучения. Для этого вы выполните 6 проектных работ по аналитике, которые будут релевантны у любого работодателя.

Вы научитесь анализировать, оценивать и строить финансовые модели, чтобы определять траекторию развития бизнеса. На воркшопах с преподавателями вы будете разбирать кейсы различных компаний. Это поможет лучше разобраться в теме.

Стоимость: 90 000 ₽ (145 800 ₽ без скидки).

Рассрочка: от 3 948 ₽/мес (6 075 ₽ без скидки).

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: лекции + воркшопы + тесты + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Вы выполните 6 реальных проектов для портфолио.

Вы получите 3 мини-курса в подарок.

Возможность пройти стажировку у компаний-партнеров.

Недостатки школы:

Ученики говорят, что качество подачи материала разнится от преподавателя к преподавателю.

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4. Финансовый аналитик — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45%.

Вы будете обучаться финансовому анализу на кейсах крупных российских компаний. В конце курса вы даже составите собственный проект с анализом доходов и расходов. Этот проект можно будет использовать при собеседовании с работодателями. Еще школа предоставит возможность пройти стажировку в компании, чтобы вы могли набраться опыта в анализе финансов.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 3 927 ₽/мес (6 545 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: презентации + конспекты + чек-листы + шаблоны + видеоуроки.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат о прохождении.

Особенности и преимущества школы:

Годовой доступ к курсу по английскому.

Анализ кейсов реальных компаний.

Вы пополните свое портфолио 10 реальными проектами.

Недостатки школы:

. Некоторые жалуются на назойливость менеджеров.

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Другие курсы Skillbox: Профессия «Экономист-финансист».

5. Финансовый аналитик — SkillFactory

На занятиях вы будете осваивать необходимые навыки финансового аналитика для приема на работу. В процессе обучения вы освоите несколько полезных инструментов, которые помогут вам составлять, анализировать и оценивать финансовые модели, состояние компании. После прохождения лучшие ученики смогут сразу пройти собеседование в крупные финансовые компании.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 2 890 ₽/мес (4 817 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 7 месяцев.

Формат: интерактивные вебинары + реальные кейсы + дипломный проект + воркшопы +.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом о прохождении курса.

Особенности и преимущества школы:

12 практических работ в портфолио.

Лучшие студенты получат оффер для работы.

В подарок вы получите 3 бесплатных курса-тренажера.

Недостатки школы:

По словам учеников, слишком сложный процесс возврата средств.

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6. Финансовый аналитик — Яндекс Практикум

Во время курса вы получите практические навыки работы с некоторыми программами. Это позволит вам делать прогнозы и разрабатывать стратегию по развитию бизнеса. Еще вы научитесь рассчитывать прибыль и расходы компании.

Вы с нуля создадите 11 проектных работы, которые будут хорошим подспорьем на собеседовании.

Стоимость: 90 000 ₽.

Рассрочка: от 16 000 ₽/мес.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: онлайн-занятия + видеоуроки + тренажеры + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Преподаватели ― финансовые аналитики из Яндекса и СберБанка.

Доступ к курсу по трудоустройству.

Каникулы во время обучения.

Недостатки школы:

Дата начала обучения может меняться по неизвестным причинам.

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7. Финансовый аналитик — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60%.

Вы научитесь составлять финансовые модели для развития бизнеса или компании. Вы сможете разрабатывать стратегии по выводу компаний из долгов. Вы узнаете как правильно делать отчетность по доходам и расходам.

Все время курса вы будете работать над одним сквозным проектом, который будете совершенствовать и дополнять. В итоге у вас получится готовый проект в портфолио.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 7 916 ₽/мес.

Продолжительность: 5 месяцев.

Формат: видеоуроки + вебинары + кейсы + симуляторы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке + международный диплом.

Особенности и преимущества школы:

Возможность бесплатно тестировать программу обучения в течение 3-х дней.

Доступ к закрытому телеграм-каналу с экспертами.

Лучшие ученики смогут пройти собеседования в крупные компании.

Недостатки школы:

Некоторые жалуются на некомпетентность менеджеров.

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8. Финансовый аналитик — GeekBrains

Вам предстоит изучить более 8 финансовых инструментов для успешного освоения профессии финансового аналитика. Совместно со стандартными программами вы будете изучать язык программирования Python. Это позволит вам автоматизировать рутинную работу и ускорить анализ данных.

Помимо основной программы вы пройдете дополнительный курс по сохранению здоровья при работе за компьютером.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 3 048 ₽/мес (5 255 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 9 месяцев.

Формат: онлайн-занятия + видеоуроки + дополнительные материалы + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Помощь с трудоустройством в течение 3-х месяцев.

Возможность поучаствовать в буткемпах от крупных компаний.

Возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах.

Недостатки школы:

Ученики говорят, что служба поддержки не дает обратную связь.

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Во время учебы вы будете обучаться анализу кадрового состояния бизнеса. Это позволит более точно делать расчеты и составлять модели финансового развития для компаний. При этом программа обучения рассчитана только на действующих специалистов или владельцев бизнеса.

На открытых онлайн-занятиях с преподавателем вы будете анализировать кейсы некоторых компаний и отрабатывать изученное.

Стоимость: 40 000 ₽.

Рассрочка: 6 667 ₽/мес.

Продолжительность: 120 академических часов.

Формат: видеоуроки + онлайн-встреча с экспертом + практические задания + итоговый тест.

Домашние задания: практические задания с проверкой.

Документ об окончании: диплом о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Небольшая стоимость по сравнению с другими программами.

Доступ к телеграм-каналу с учащимися.

Все время курса вас будет сопровождать ментор.

Недостатки школы:

Учащиеся жалуются на отсутствие практики.

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10. Аналитика для руководителей — Productstar

В течение курса вы будете учиться быстро разрабатывать стратегии для быстрого внедрения. Вы освоите некоторые программы, которые помогут при работе с огромным количеством финансовых данных. Большую часть времени у вас займет практика. Поэтому все навыки вы будете получать при работе над реальными проектами.

Стоимость: 75 600 ₽ (175 000 ₽ без скидки).

Рассрочка: от 3 500 ₽/мес.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат о прохождении курса.

Особенности и преимущества школы:

Преподавать занятия будут эксперты из Amazon, Yandex и Skyeng.

После прохождения основной программы вы получите доступ к курсу по трудоустройству.

Возможность поучаствовать в стажировке.

Недостатки школы:

Со слов учащихся, менторы слишком долго отвечают на сообщения.

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11. Финансовый аналитик — Русская школа управления

Перед началом обучения на финансового аналитика вам предстоит самостоятельно выбрать трек и график. Вы изучите несколько эффективных алгоритмов, которые помогут вам с решением задач. Помимо оценки финансового состояния компании, вы научитесь привлекать дополнительное финансирование для дальнейшего развития.

Стоимость: 71 700 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 1 месяц.

Формат: онлайн-уроки + видеоуроки.

Домашние задания: не указано.

Документ об окончании: диплом о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Возможность бесплатно посетить пробный урок.

Сопровождение личного куратора на протяжении всего курса.

Недостатки школы:

Некоторые говорят, что стоимость обучения чересчур завышена.

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Другие курсы Русской школы управления: Экономист-аналитик, Финансовый анализ.

12. Бизнес-аналитик — Changellenge >> Education

На курсе вы будете учиться командной работе. Вы вместе с другими учениками будете анализировать ситуацию в финансовой компании. На основе этих данных вы будете разрабатывать стратегии по развитию. При этом вы будете решать задачи настоящих компаний вместе с другими учениками.

К концу курса по финансовой аналитике у вас будет 4 проектные работы для портфолио.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 5 791 ₽/мес (11 581 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + практические задания + воркшопы.

Домашние задания: да.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Оттачивание навыков командной работы.

Реальные бизнес-задачи в портфолио.

Неформальные встречи и мастер-классы.

Недостатки школы:

Ученики жалуются на слишком долгий возврат средств.

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13. Управление финансами — Moscow Business Academy

Курс предназначен для полноценного изучения стратегий управления финансами. Вы научитесь оценивать и анализировать источники прибыли и находить новые. Это позволит разработать стратегию по увеличению доходности. Все время обучения вас будет сопровождать личный ментор, который поможет, если что-то непонятно.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 10 050 ₽/мес (18 250 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 9 месяцев.

Формат: видеоуроки + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом с присвоением степени.

Особенности и преимущества школы:

Круглосуточная поддержка от преподавателей.

Поддержка от личного куратора все время обучения.

Сразу 2 документа об окончании курса.

Недостатки школы:

В отзывах ученики жалуются на плохое качество преподавания.

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14. Финансовый аналитик — Высшая школа Главбух

Посвящен освоению профессии финансового аналитика. Курс могут пройти только те, у кого уже есть специальность бухгалтера.

На курсе вы научитесь быстро строить финансовые модели и выбирать оптимальные пути для дальнейшего развития бизнеса. Еще вы научитесь грамотно составлять отчетности, чтобы представлять результаты работы.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: видеоуроки + конспект.

Домашние задания: не указано.

Документ об окончании: не выдается.

Особенности и преимущества школы:

Быстрое обучение в сравнении с другими курсами.

Возможность обучаться бесплатно в течение 7 дней.

Недостатки школы:

Присутствуют нарекания по поводу качества обучения.

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15. Финансовый аналитик — ЭКОДПО

Начать обучение на финансового аналитика в этой школе можно только с наличием среднего профессионального или высшего образования. Будет проходить на встроенной платформе школы.

Сначала вы будете проходить теоретические занятия, а потом отрабатывать их с помощью практических заданий. К концу курса вы будете уметь делать финансовый анализ компаний и создавать наилучшие пути для увеличения прибыли.

Стоимость: от 24 990 ₽ (33 990 ₽ без скидки).

Рассрочка: от 2 083 ₽/мес (2 833 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 250–800 часов.

Формат: онлайн-лекции + методические материалы + итоговый проект.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Оплата курса по беспроцентной рассрочке.

Возможность несколько раз пересдавать итоговую аттестацию.

Недостатки школы:

. Не обнаружено.

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5 бесплатных курсов по финансовому анализу

Этот блок посвящен бесплатным онлайн-курсам по финансовому анализу, которые помогут составить план по развитию карьеры аналитика. Если вы действующий специалист, то сможете получить новые знания, полезные для работы. Владельцы ИП и малого бизнеса смогут наладить управление финансами.

Как мы отбирали курсы для рейтинга

1. Порог входа. Этот критерий работает в обе стороны, программа обучения должна быть адаптирована как для начинающих, так и для действующих специалистов.

2. Стоимость курса полностью и в рассрочку. Зачастую стоимость довольно высокая, поэтому должна быть возможность разбить оплату на несколько частей.

3. Формат обучения и обратной связи. Формат обучения должен быть удобным и практичным, чтобы учащиеся смогли получить максимальную пользу от курса. При этом должна быть качественная обратная связь, если ученик что-то не понял.

4. Реальный результат обучения. В конце обучения ученик должен быть уверен, что способен составить конкуренцию другим специалистам на рынке труда.

5. Документ об окончании. Документ об окончании образования может стать неплохим подспорьем на собеседованиях.

6. Помощь в трудоустройстве, если курсы профессиональные. Центр карьеры школы или просто видеоуроки по составлению резюме помогут новоиспеченному специалисту не потеряться среди других кандидатов.

7. Экспертиза спикера. Опыт преподавателя играет ключевую роль в освоении информации. Если спикер не разбирается в теме или не может правильно преподнести материал, то ученик не усвоит его.

8. Репутация школы и отзывы выпускников. Одним из самых важных критериев отбора являются отзывы учеников и выпускников. Они формируют непредвзятую репутацию школы и качества обучения.

9. Решение проблемных ситуаций. Этот критерий относится к работе поддержки и менеджеров школы. Как быстро ученик получит ответ по интересующим его вопросам и получит ли их вообще.

10. Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Наличие лицензии подтверждает, что организация будет соблюдать закон и выполнит все условия согласно договору.

Итоги

В подборке мы рассматривали несколько онлайн-курсов для финансовых аналитиков. После прохождения вы станете полноценным специалистом. При этом профессия является крайне популярной.

На hh.ru размещено более 4 500 вакансий со средней зарплатой в 120 000 ₽. Лучше всего изучить эту профессию помогут ТОП-3 курса из подборки.

1. Финансовый аналитик от Skypro, если вы хотите обучаться у экспертов из крупных компаний.

2. Финансовый анализ от Eduson Academy, если вы хотите сразу начать работать после окончания курса.

3. Финансовый аналитик от Нетологии, если вы хотите получить практический опыт работы.

Если вы нашли неактуальную информацию в подборке или хотите добавить проверенный курс или школу в созданный нами перечень, напишите в комментариях под подборкой!