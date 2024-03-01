ТОП-25 курсов по инвестициям для начинающих в 2024 году

Если вы давно интересовались темой инвестирования, но не знали, с чего начать, то эта статья точно для вас. Здесь рассмотрим подборку курсов для начинающих инвесторов от топовых школ с сопровождением кураторов и обратной связью. Благодаря этим программам вы сможете в короткие сроки освоить тему инвестирования и увеличить свои доходы.

Мы подобрали для вас 20 полноценных платных программ с подробной финансовой теорией и практикой, а также 5 бесплатных курсов для новичков, со структурированной базовой информацией.

ТОП-10 лучших курсов по инвестициям

Онлайн курсы по инвестированию

В этом разделе рассмотрим подробно онлайн-курсы по инвестициям c подробной программой обучения. Вас научат основам финансовой грамотности. Расскажут про увеличение пассивного дохода. Обучение проходит по реальным кейсам. Рассмотрим детальнее следующие программы.

1. Школа инвестиций — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Погрузитесь в мир финансов: освойте управление инвестициями с нуля, вкладывая деньги с оценкой рисков. Исследуйте финансовые инструменты, анализируйте фондовый рынок, создавайте собственный доходный портфель из акций и облигаций. Разберитесь в стратегиях трейдеров и портфельных менеджеров, выберите подходящий для вас путь в торговле.

Вы можете попробовать курс инвестора бесплатно в течение 3 дней. Обучение проходит в формате вебинаров, практики на реальных кейсах и чата с преподавателем. Обучение рассчитано на новичков. По окончании обучения выдается документ установленного образца.

Стоимость: 49 000 ₽.

Рассрочка: 2 041 ₽/мес. на 24 месяца.

Продолжительность: 5 месяцев.

Формат: вебинары + видеоуроки + кейсы + симуляторы + обратная связь от кураторов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: документ установленного образца.

Особенности и преимущества:

Быстрая обратная связь по всем вопросам.

Практика проходит на примерах реальных кейсов.

Преподавателю можно задавать вопросы на регулярных вебинарах.

Можно познакомиться с курсом бесплатно в течение трех дней доступа.

Возможен асинхронный формат обучения.

Обучение подходит для новичков.

Доступ к материалам и чату остается навсегда.

Ведут практикующие эксперты в сфере инвестиций со средним стажем 9 лет.

Можно пройти бесплатную консультацию по курсу.

Помощь с трудоустройством от карьерного центра.

Недостатки:

В отзывах отмечают проблему с возвратом денежных средств.

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Другие курсы SF Education: Инвестиционный банкир.

На курсе про личные инвестиции вы изучите классификацию и виды финансирования, финансовый анализ, диверсификацию, налоги и многое другое. Хотите освоить искусство инвестирования с нуля и достичь стабильного дохода всего за месяц? Получите ценные советы от опытных кураторов, изучайте видеоинструкции от ведущих брокеров, выполняйте задания для закрепления знаний.

Менеджеры школы помогут вам выбрать идеальный тариф. А еще вас ждет практика, видеоуроки в записи и 3 обучающих модуля.

Стоимость: от 14 900 ₽.

Рассрочка: есть, по запросу.

Продолжительность: 4 недели.

Формат: видеоуроки + практика + обратная связь в зависимости от тарифа.

Домашние задания: с проверкой в зависимости от тарифа.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Предусмотрено много практики.

Ведут опытные профессионалы.

Перед покупкой можно проконсультироваться с менеджером.

Обратная связь от профессиональных кураторов.

Обучение проходит только по актуальной программе.

Обучение проходит на удобной платформе.

Подойдет новичкам.

Недостатки:

Помощь куратора не на всех тарифах.

Доступ к материалам ограничен.

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3. Капитал, финансы, инвестиции — Школа практического инвестирования

На курсе по инвестициям представлены 3 тарифа на выбор: стартовый, основной и эксперт. Подходит для начинающих инвесторов. С вами разработают долгосрочный портфель с надежными криптовалютами. Вы научитесь зарабатывать на коротких сделках в крипте, анализировать финансовый рынок, увеличите доход на текущем или новом месте работы. Программа подходит для людей с различным капиталом.

Обучение на инвестора рассчитано от 3 месяцев, после чего вы сможете увеличить свой доход почти в 2 раза. Курс можно оплатить в рассрочку. С вами будут заниматься профи в сфере инвестирования.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 7 800 ₽/мес. на 24 месяца.

Продолжительность: от 3 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + групповые сессии + обратная связь.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: не уточняется.

Особенности и преимущества:

Подробная теоретическая программа от экспертов.

Индивидуальные сессии с сертифицированным коучем.

Обучение через личный кабинет, где собраны все записи занятий.

Доступ в Telegram-чат c кураторами и однокурсниками.

Сессии по разбору портфелей.

Практика с обратной связью.

Несколько тарифов на выбор.

Недостатки:

Большие ограничения у тарифа стартовый.

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🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

На занятиях курса про инвестиции вы освоите навык балансировки финансов даже при небольшом доходе, будь то 30 000 рублей или меньше. Вместе с экспертами вы раскроете секреты фондового рынка, узнаете, как умело зарабатывать и избегать финансовых потерь на московской бирже. В итоге вы разработаете уникальную стратегию инвестирования, нацеленную на достижение ваших финансовых планов.

Инвестиционный курс рассчитан на 5 месяцев, за время которых вы сможете превратить сбережения в источник пассивного дохода. Программа подходит для новичков.

Преподаватель — Юлия Афанасьева, опытный инвестор на бирже с личным торговым счётом, превышающим 1 миллион долларов.

Стоимость: 94 050 ₽.

Рассрочка: 4 950 ₽/мес. на 20 месяцев.

Продолжительность: 5 месяцев.

Формат: видеоуроки + интерактивная платформа с материалами + помощь кураторов + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Программа рассчитана на новичков.

Информация постоянно обновляется.

Можно пройти бесплатную консультацию по программе курса.

Обучение на интерактивной платформе школы, где собраны все материалы.

Кураторы-эксперты дают обратную связь.

Доступ к комьюнити для общения.

Доступ к чату в Telegram и материалам курса навсегда.

Помощь по всем техническим вопросам.

70 % составляет практика.

1 год английского языка в подарок.

Недостатки:

В отзывах есть нарекания по агрессивному маркетингу.

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Другие курсы Skillbox: Личные инвестиции.

5. Основы трейдинга и инвестиций — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

В процессе обучения на специалиста по инвестициям вы создадите собственную инвестиционную стратегию, научитесь решать реальные финансовые задачи трейдера, работать с брокерским счетом, и выполните свои первые сделки под руководством опытных брокеров. У вас будет возможность не только улучшить свою экономическую грамотность, но и освоить тонкости анализа фондового рынка. Вы научитесь делать точные прогнозы, выбирать ведущих брокеров и успешно осуществлять выгодные сделки, становясь независимым игроком на финансовой арене.

Курс финансового инвестирования рассчитан на 6 месяцев. Обучение проходит в формате видеолекций, воркшопов, практики и обратной связи.

Заниматься можно по гибкому графику в удобное для вас время. Авторы — специалисты в области финансов и инвестиций.

Стоимость: 82 700 ₽.

Рассрочка: 3 625 ₽/мес. на 24 месяца.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + вебинары + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества:

Перед покупкой курса можно проконсультироваться у специалистов.

Обилие практики, в том числе создание риск-портфеля.

Программа создана при поддержке БКС Мир инвестиций.

Вебинары с экспертами, которые ответят на ваши вопросы.

Комментарии по итоговому проекту от инвестиционного консультанта.

Проходить курс можно при помощи мобильного приложения.

Обучение по гибкому графику.

Преподаватели программы — специалисты в области финансов и инвестиций.

Помощь Центра карьеры в поиске работы.

В течение первых 3 занятий вы сможете вернуть деньги, если обучение не понравилось.

Недостатки:

В отзывах есть нарекания по техническим проблемам платформы во время обучения.

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Другие курсы Нетологии: Личные финансы и инвестиции: как вложить деньги без ошибок, Как привлечь инвестиции в стартап.

6. Онлайн-курсы инвестирования для начинающих — Международная школа профессий

Обучающий курс по инвестициям для новичков не только поможет достичь финансовой независимости, но и значительно увеличит доход, представив инвестиционные инструменты с самого начала. Вы изучите финансовые стратегии, управление рисками, а также обращение с недвижимостью, ценными бумагами и драгоценными металлами.

Студентов ждет «живое» онлайн-общение с преподавателем, гибкий график обучения и обилие практических заданий.

Старт новой группы каждую неделю. Практические задания будет проверять опытный наставник и давать обратную связь.

Стоимость: 9 400 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 3 недели.

Формат: видеоуроки + вебинары + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Обучение можно полностью оплатить материнским капиталом.

Старт новой группы каждую неделю.

При поддержке экспертов вы сможете разработать свой финансовый план, создать уникальный инвестиционный портфель и разработать стратегии инвестирования.

Обучение по гибкому графику.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

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7. Формула современного инвестирования — Федор Сидоров

Программа рассчитана на людей с различным стартом капиталовложения. Этот курс разработан для того, чтобы постепенно провести вас от освоения азов инвестирования до приобретения навыков, необходимых для становления профессиональным инвестором в течение трех месяцев. Ведет опытный специалист в сфере финансов, который начинал с дохода 25 000 рублей в месяц.

Курс по финансам и инвестициям состоит из 3 ступеней. Вы сможете общаться с сокурсниками в групповом чате, а также будете смотреть вебинары с приглашенными инвесторами. На выбор предлагается 3 тарифа обучения.

Стоимость: от 38 900 ₽.

Рассрочка: 3 242 ₽/мес.

Продолжительность: от 5 недель.

Формат: видеоуроки + практика + вебинары.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: не уточняется.

Особенности и преимущества:

Доступ в личный кабинет, на котором собраны все материалы и лекции.

Обучение у топовых финансистов.

Консультации и общение с преподавателями и одногруппниками в чате Telegram.

Обратная связь по вопросам.

3 тарифа на выбор: можно купить 1 или несколько ступеней обучения.

В течение 30 дней вы сможете вернуть всю сумму за курс, если он вам не подошел.

Недостатки:

Не обнаружены.

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8. Школа инвестора — Николай Солабуто

Все учебные занятия записаны на видео и имеют продолжительность от 1 до 2 часов. После совершения оплаты вы моментально получаете доступ ко всем видеоурокам, позволяя обучаться в удобное время и в комфортном ритме.

Практические задания присутствуют в учебном процессе, а поддержка кураторов гарантирована во время их выполнения.

Чтобы вам было легче справляться с заданиями, ко всем урокам прилагаются необходимые материалы и файлы для загрузки.

Стоимость: от 4 200 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: не уточняется.

Формат: видеоуроки + практические задания + поддержка кураторов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

Поддержка куратора по практическим заданиям.

Обширная теоретическая база.

Первый урок – бесплатный.

3 тарифа на выбор.

Бонусные курсы.

Автор — специалист со стажем свыше 20 лет.

Материалы остаются в доступе навсегда.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

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9. Как начать инвестировать в акции — Рамина Исхакова

Этот онлайн-курс по инвестированию создан специально для тех, кто только начинает свой путь и стремится познакомиться с проверенными методами и стратегиями, применимыми на российских фондовых рынках. Тем, у кого уже есть немного опыта в инвестировании, этот курс поможет усвоить надежные инструменты для создания инвестиционного портфеля из акций и облигаций с высокой доходностью. Занятия ведет опытный эксперт Рамина Исхаков со стажем свыше 5 лет в инвестициях.

Учебный материал предлагает полезные финансовые советы, анализ успешных случаев и рекомендации по инвестированию. Вас ждет 15 видеоуроков в записи с доступом к материалам навсегда.

Стоимость: 2 490 ₽.

Рассрочка: от 623 ₽ на 4 платежа.

Продолжительность: 3 часа 18 минут, в своем темпе.

Формат: видеоуроки.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

15 подробных видеоуроков.

Доступ к материалам навсегда.

Уроки представлены в записи.

Автор — опытный специалист.

Курс можно проходить по гибкому графику в любое время.

Недостатки:

Не выдается сертификат.

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10. Основы прибыльных инвестиций — Максим Петров

Всего представлено 4 топовых курса, собранных вместе, из которых вы узнаете, как погрузиться в правильное инвестирование, как создать весомый капитал с нуля, а также как создать прочный фундамент.

Всего будет доступно 54 урока, которые можно изучать на удобной платформе. Слушателям будут выданы удобные шаблоны и таблицы. Ведет опытный специалист в сфере финансов и инвестиций.

Стоимость: 37 840 ₽.

Рассрочка: 499 ₽/мес.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: не уточняется.

Особенности и преимущества:

4 топовых курса в одном.

Разработан специалистом с большим опытом.

Есть программа рассрочки.

Обучение на удобной платформе.

Шаблоны и полезные таблицы выдаются на программе.

Недостатки:

В отзывах есть нарекания по качеству обучения

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Обучение инвестированию в недвижимость

В этом разделе рассмотрим программы, специализирующиеся на инвестициях в недвижимости. Если курсы из списка выше вам не подошли, то предлагаем обратить внимание на эту сферу. Возможно, именно здесь вы найдете подходящее обучение.

1. Активы.Недвижимость — Город Инвесторов

Стоимость: от 150 000 ₽ или 6 250 ₽/мес. в рассрочку.

Обратная связь: есть.

О чем?

Хотите инвестировать безопасно и удобно, с минимальными затратами времени и денег? Если вы только начинаете свой путь, то можно обратить внимание на начальный тариф «Start» с необходимым капиталом от 30 000 ₽.

В комплекте вы найдете: психологию инвестирования в недвижимость, проведение сделок и привлечение ресурсов, инвестиции в новостройки и вторичное жилье. Также на сайте представлены тарифы более продвинутых капиталовложений. Вы изучите 7 актуальных стратегий инвестирования. К каждому пакету прилагаются бонусные занятия.

2. Коммерческая недвижимость с торгов — Вадим Куклин

Стоимость: по запросу.

Обратная связь: есть.

О чем?

В сравнении с жилой недвижимостью, коммерческая имеет свои преимущества и это стоит учитывать. Где искать «правильные» цены на недвижимость? Как же заработать на коммерческой недвижимости в настоящее время? И что ждать в будущем от коммерческой недвижимости в России? На курсе инвестиций в бизнес разбираются все ключевые вопросы от опытного эксперта, который не первый год занимается инвестированием.

3. Твердые инвестиции — Мила Колоколова

Стоимость: 25 900 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем?

На курсе инвестора вы узнаете инсайдерскую информацию от владельцев управляющих компаний, юристов и топовых успешных инвест-практиков. Вам расскажут о минимизации рисков в условиях кризиса, куда вкладывать деньги, чтобы их не потерять, а также об антикризисных стратегиях, которые можно положить в инвест-портфель.

На курсе будет дана информация о нюансах подписания договоров, куда надежно вкладывать деньги, а какие стратегии нужно исключить из практики. Запись вебинара остается у вас навсегда.

4. Секреты инвестирования в недвижимость — Николай Мрочковский

Стоимость: 97 000 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем?

Обучающий курс от Николая Мрочковского о повышении финансов через инвестиции в недвижимость является источником ценных знаний. Инвестиционная стратегия Николая уже многократно подтвердила свою успешность и пользуется популярностью среди начинающих инвесторов.

В течение 3 месяцев вас ждет курс в онлайн-формате. Готовьтесь к погружению в мир инвестиций с экспертом, который поделится с вами собственными стратегиями: от инвестиционных расчётов до анализа рынков недвижимости — и не только! Совершив небольшие вложения, вы откроете себе доступ к инвестициям с минимальным стартовым капиталом и начнете получать пассивный доход.

5. Первый миллион на недвижимости — Федор Сидоров

Стоимость: по запросу.

Обратная связь: нет.

О чем?

Марафон рассчитан на 3 дня от опытных инвесторов, из которого вы узнаете, стоит ли инвестировать в недвижимость, какие есть стратегии заработка, а также сколько можно на недвижимости заработать. Вы разработаете понимание и план для инвестирования в недвижимость с доходом от 10% до 100% в год.

Курсы по инвестиционному анализу

В этом разделе рассмотрим курсы по инвестиционному анализу. Эта сфера является актуальной и подойдет всем, кто хочет грамотно подойти к данной сфере и разработать работающие стратегии.

1. Инвестиционный анализ: эффективное управление инвестициями. Повышение квалификации — Moscow Business School

Стоимость: 36 900 ₽ или рассрочка от 1 538 руб/мес.

Обратная связь: есть.

О чем?

Благодаря наставнику вы освоите расчеты финансовых показателей, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений. Вы также узнаете о распространённых ошибках и сложностях в подготовке инвестиционных проектов, учитывая специфику отрасли.

На курсе обучения по инвестированию вы освоите навык разбора финансовой документации, изучите техники вычисления финансовых показателей и прибыльности, познакомитесь с методами оценки привлекательности инвестиций и научитесь детальному анализу рисков, связанных с различными проектами.

Стоимость: 122 892 ₽ или 6 468 ₽/мес. в рассрочку на 20 месяцев.

Обратная связь: есть.

О чем?

После прохождения курса по инвестициям у вас появится навык оценки бизнес-проектов и инвестиций, создания финансовых моделей, разработки детальных бизнес-планов и убедительной презентации информации перед потенциальными инвесторами. Становясь экспертом в этой динамичной области, вы открываете для себя множество возможностей в профессиональном росте и привлекательных карьерных горизонтах.

В состав программы входят 7 курсов. Спикерами выступают эксперты рынка. Студентов ждет много практики и шанс попасть на стажировку в инвестиционный отдел Skillbox. А еще слушателей ждет 1 год английского языка в подарок.

Стоимость: по запросу, рассрочка 3 332 ₽/мес. на 24 месяца.

Обратная связь: есть.

О чем?

Студенты узнают, как приобрести основные навыки профессии с нуля, чтобы иметь возможность претендовать на перспективные должности в областях инвестиционного анализа и корпоративных финансов. Они научатся составлять финансовые модели и бизнес-планы для различных отраслей, уметь определять и выбирать активы, компании, стартапы для инвестиций.

Обучение на курсе осуществляется через онлайн-лекции, анализ реальных проектов, вебинары, изучение кейсов, постоянное общение с преподавателями в чате 24/7, а также неограниченный доступ к образовательным материалам. Всего курс рассчитан на 9 месяцев.

4. Инвестиционный аналитик — Русская школа управления

Стоимость: 64 700 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем?

Вы получите знания по методологии аналитической работы, технологии бизнес-моделирования, финансовому анализу бизнеса и правилам управленческого учета. В результате вы сможете планировать бюджет компании, разрабатывать финансовые модели, оценивать целесообразность инвестиционных проектов, анализировать риски и эффективность инвестиционных решений, а также составлять финансовые отчеты.

5. Инвестиционный анализ: эффективное управление инвестициями. Повышение квалификации — Moscow Business School

Стоимость: 22 990 ₽ или от 1 227 ₽/месяц.

Обратная связь: есть.

О чем?

Студенты приобретают важные знания в сфере инвестиционного анализа через курс, который основан на опыте преподавателя с 18-летним стажем в крупных промышленных холдингах. Кроме того, этот курс соответствует профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию» Министерства труда и соцзащиты.

На занятиях студенты получат возможность ознакомиться с актуальными технологиями в финансовой математике и методах расчета ставок дисконтирования. Кроме того, они изучат разнообразные виды инвестиционных проектов и научатся применять их для решения бизнес-задач в своей компании. Важным аспектом обучения будет повышение управленческих навыков. Каждый модуль курса по инвестициям включает в себя решение множества практических задач.

Бесплатные курсы по инвестициям

В этом разделе рассмотрим бесплатные курсы по инвестициям. Если вы пока не готовы приобретать полноценные программы обучения или желаете изучить эту сферу для себя, то бесплатные курсы помогут вам в этом, предлагая базовую структурированную информацию.

Первые шаги в инвестировании от Федора Сидорова (бесплатный 3-дневный тренинг, продолжительностью 1,5–2 часа каждый урок, вебинар в подарок всем участникам, без выдачи сертификата, доступ после регистрации).

Как сохранить и приумножить свои деньги от Александра Кожевникова (8 коротких видеоролика со стартом сразу после регистрации, ведущие практикума являются действующими инвесторами, без выдачи сертификата).

Как создать капитал от Егора Арсланова (мастер-класс от инвестора с 14-летним опытом, обучение американской стратегии, без выдачи сертификата, доступ после регистрации).

Торговый алгоритм, приносящий доход от Николая Солабуто (онлайн-вебинар инвестора с 20-летним опытом, без выдачи сертификата, доступ после регистрации).

Психология Инвестиций от Максима Темченко (онлайн-вебинар по распределению финансовых ресурсов, без выдачи сертификата, доступ после регистрации).

Как мы отбирали курсы для статьи

Отбор курсов по инвестированию для статьи — это процесс, который требует внимательного исследования, анализа и оценки различных образовательных предложений. В данном случае, при отборе курсов для статьи по инвестированию учитывались следующие критерии:

Стоимость. Цена может быть значительным фактором выбора, поэтому важно иметь информацию о возможности оплаты в рассрочку, что обычно делает обучение доступнее для большего числа людей.

Бесплатный ознакомительный контент. Предоставление бесплатного вводного материала дает возможность потенциальным студентам понять, насколько подходит им подход школы и преподавателей.

Формат обучения и обратной связи. Формат и качество обучения играют ключевую роль в успешном усвоении материала. Важно иметь обратную связь для эффективного обучения.

Реальный результат обучения. Курсы должны обеспечивать студентов актуальными навыками и реальными проектами, способствующими построению карьеры в инвестиционной сфере.

Документ об окончании. Получение признанного документа о завершении курса может быть важным для будущей карьеры и продолжения образования.

Помощь в трудоустройстве. Поддержка в поиске работы — это большой плюс, так как помогает студентам успешно распределить полученные знания на практике.

Экспертиза спикера. Квалификация преподавателей играет важную роль в качестве обучения. Опытные и успешные преподаватели способствуют более глубокому пониманию материала.

Репутация школы и отзывы выпускников. Мнения бывших студентов и репутация учебного заведения могут дать представление о качестве обучения и его результативности.

Итоги

При выборе хорошего курса по финансам и инвестициям следует обратить внимание на рейтинг и отзывы организатора, проверить его квалификацию и опыт в инвестировании. Также стоит убедиться, что курс покрывает нужные вам темы и соответствует вашему уровню знаний. Проверьте доступность материалов, формат обучения и возможность задать вопросы преподавателям. Не забудьте оценить стоимость и сравнить ее с предоставляемым контентом. Важно выбирать курсы от проверенных и авторитетных источников, чтобы получить качественные знания и навыки в области инвестирования. А мы предлагаем обратить внимание на следующие программы:

Школа инвестиций от SF Education — предлагает множество вебинаров и практических занятий на реальных примерах;

Инвестирование. Школа пассивного дохода от LanaInvest — позволит вам освоить основы инвестирования всего за 4 недели, даже если вы новичок в этой области;

Капитал, финансы, инвестиции от Школы практическогоинвестирования — поможет вам увеличить ваш доход на 30–50%.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!