ТОП-15 курсов по инвестициям в недвижимость в 2024 году

Благодаря устойчивому росту цен на жилье и активному развитию коммерческой инфраструктуры, инвестиции в недвижимость в этом году обещают быть особенно прибыльными. Если у вас появилось желание влиться в мир инвестиций в недвижимость, нынешний год — отличное для этого время.

В статье вы найдете множество курсов, с помощью которых можно научиться выгодно инвестировать в недвижимость и заработать свои первые деньги. Некоторые подойдут не только новичкам, но и опытным инвесторам, желающим узнать о новых стратегиях.

Также мы добавили в статью бесплатные видеоуроки и онлайн-марафоны. На них спикеры поделятся прибыльными стратегиями инвестирования и расскажут, как выбрать, купить и выгодно сдать недвижимость в аренду.

ТОП-7 лучших курсов по недвижимости

Мы составили подробное описание курсов по инвестированию в недвижимость, чтобы вы могли быстро найти подходящий для себя.

Курсы по инвестициям в недвижимость

В этой статье мы рассмотрим онлайн-курсы по недвижимости, которые помогут вам разобраться в нюансах этого бизнеса и увеличить свои шансы на успех.

1. Капитал, финансы, инвестиции — Школа практического инвестирования

У школы несколько курсов для начинающих и опытных инвесторов. Если вы новичок, вам подойдет годовая премиальная программа «Капитал, финансы, инвестиции».

На курсе по недвижимости вы создадите пассивный доход: до 20% годовых на аренде или до 100% годовых на быстрой перепродаже. В программу включены видеоуроки, групповые онлайн-сессии и обратная связь от экспертов.

Опытным инвесторам рекомендуем присоединиться к инвестиционному клубу школы и получать обзоры финансовых рынков и отчеты компаний.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 4 190 ₽/мес. до 24 месяцев.

Продолжительность: 1 год.

Формат: видеоуроки + групповые онлайн-сессии + домашние задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Обратная связь от действующих инвесторов.

Возможность посещать бесплатные мастер-классы от экспертов школы.

У школы есть курсы для начинающих и опытных инвесторов.

Групповые сессии и разборы портфелей учеников.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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Школа разработала 5 курсов, один из них — инвестиции в недвижимость. Преподаватель LanaInvest — инвестор с 18-летним опытом.

Обучение инвестициям в недвижимость проходит на онлайн-платформе: вы получаете доступ к видеоурокам и видеоинструкциям по работе в терминалах и приложениях основных брокеров.

Те, кто выбрал расширенный тариф, также получат рабочую тетрадь с дополнительными материалами и смогут общаться с опытными инвесторами.

Стоимость: от 14 900 ₽.

Рассрочка: есть, подробности узнавайте у менеджеров школы.

Продолжительность: от 2 месяцев.

Формат: видеоуроки + домашние задания + консультации с тьютором.

Домашние задания: с проверкой на тарифах «Премиум» и «Личное сопровождение».

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Обратная связь от экспертов и консультации с тьютором на тарифах «Премиум» и «Личное сопровождение».

Видеоинструкции по работе в приложениях основных брокеров.

Рабочая тетрадь с дополнительными материалами и углубленными заданиями.

Обучение на удобной онлайн-платформе.

Доступ к видеоурокам на 2–6 месяцев после старта.

Беспроцентная рассрочка.

Подходит для новичков и опытных специалистов.

Недостатки школы:

В тариф «Стандарт» не входит поддержка куратора.

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3. Активы.Недвижимость — Город Инвесторов

На курсе по инвестированию в недвижимость вы разберете 7 актуальных стратегий инвестирования: в новостройки, во вторичную недвижимость и в сдачу квартир посуточно. Эксперты школы не только обучат вас, но и проверят подобранный вами объект и предоставят доступ к телеграм-каналу с готовыми сделками.

Минимальный капитал для участия — всего 30 000 ₽. На сайте школы вы можете записаться на диагностику и получить индивидуальную стратегию инвестиционных действий.

Стоимость: от 150 000 ₽.

Рассрочка: от 6 250 ₽/мес. до 24 месяцев.

Продолжительность: от 2 месяцев.

Формат: видеоуроки + домашние задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества школы:

Проверка подобранного вами объекта.

Доступ к телеграм-каналу с готовыми сделками.

Обратная связь от экспертов.

Небольшая длительность марафона.

Возможность записаться на диагностику и получить индивидуальную стратегию инвестиционных действий.

Беспроцентная рассрочка.

Видеоуроки можно изучать в любое свободное время.

Подходит для новичков и специалистов с опытом.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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4. Скорость в зарубежной недвижимости — Школа зарубежного риелтора

Курс по недвижимости от экспертов рынка и действующих риелторов. Обучение интенсивное: за 7 недель вы создадите бизнес на зарубежной недвижимости и заработаете первые деньги.

Входят видеоуроки, еженедельные консультации с экспертами и практические задания. Также вы получите партнерские базы объектов под реализацию и трехмесячный доступ к CRM-системе, содержащей 250 000+ объектов недвижимости в 18 странах.

Обучение инвестированию в недвижимость могут проходить новички, действующие риелторы, руководители агентств недвижимости и инвесторы.

Стоимость: от 150 000 ₽.

Рассрочка: от 12 500 ₽/мес. до 12 месяцев.

Продолжительность: 7 недель.

Формат: онлайн-встречи + видеоуроки + домашние задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

При выполнении всех заданий вам предоставят реальных клиентов.

3 месяца доступа к CRM-системе, содержащей 250 000+ объектов недвижимости.

Обратная связь от куратора.

Работа в команде.

Беспроцентная рассрочка.

Еженедельные консультации с экспертами.

Партнерские базы объектов под реализацию.

Подходит для новичков и специалистов с опытом.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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5. Секреты инвестирования в недвижимость — Николай Мрочковский

На курсе по недвижимости вы узнаете разные стратегии инвестирования, научитесь зарабатывать на недвижимости с помощью чужих денег, а также выгодно покупать и продавать объекты.

Разработан экспертом-практиком в сфере недвижимости. В программу включены видеоуроки в записи и практические задания для отработки навыков.

Курс можно проходить в комфортном для себя темпе.

Стоимость: 97 000 ₽.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: видеоуроки + домашние задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества школы:

Обучение в своем темпе.

Поддержка эксперта.

Доступ сразу после оплаты.

Небольшая длительность – всего 3 месяца.

Обучающая программа подходит для новичков.

Недостатки школы:

Нет «живых» вебинаров.

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6. Твердые инвестиции — Мила Колоколова

Эта конференция по капиталу на недвижимости для тех, кто начинает свой путь в инвестировании и хочет сохранить и приумножить свои деньги в условиях кризиса. Спикеры поделятся рабочими стратегиями по инвестированию и расскажут о перспективных вариантах приумножения капитала.

После оплаты вы получите доступ к конференции в записи, презентациям и чат-боту с актуальными стратегиями и контактами экспертов.

Стоимость: 25 900 ₽.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: конференция в записи + презентации спикеров.

Домашние задания: без проверки.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества школы:

Обучение можно пройти за 1 день.

Доступ в чат-бот с актуальными инвест-стратегиями.

Ученики получают контакты всех спикеров.

Бессрочный доступ к записи конференции и дополнительным материалам.

Обучение подходит для новичков.

Недостатки школы:

Нет «живого» общения с экспертами.

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7. Однушка на пенсию — InvestFuture

С помощью этого мастер-класса по недвижимости вы узнаете, как выгодно приобрести квартиру и начать сдавать ее в аренду. Это не просто теория, после окончания лекции у вас будет пошаговый план и понимание работы с рынком недвижимости.

Мастер-класс длится всего несколько часов, поэтому его точно стоит пройти всем, кто хочет начать зарабатывать на жилой недвижимости.

Стоимость: 690 ₽.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 1,5–2 часа.

Формат: мастер-класс.

Домашние задания: без проверки.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества школы:

Опытный преподаватель, который занимается инвестированием в недвижимость уже 8 лет.

Мастер-класс можно посмотреть за пару часов.

Доступ к мастер-классу на 30 дней после покупки.

Небольшая стоимость обучающей программы, по сравнению с другими предложениями из нашей подборки.

Обучение подходит для новичков.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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8. Коммерческая недвижимость с торгов — Вадим Куклин

Здесь вам расскажут, где найти недвижимость по выгодным ценам и как на ней заработать при нынешней ситуации на рынке.

Мастер-класс бесплатный, поэтому регистрируйтесь и смотрите его в удобное время. Лекцию ведет эксперт по покупке недвижимости и земли на торгах.

Стоимость: бесплатно.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 1,5–2 часа.

Формат: мастер-класс в записи.

Домашние задания: без проверки.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества школы:

Для получения мастер-класса нужно лишь зарегистрироваться.

Спикер – эксперт по торгам по банкротству.

Длительность обучения всего несколько часов.

Программа подходит для новичков.

Недостатки школы:

Не обнаружено.

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На курсе по инвестициям в недвижимость вы найдете, купите и сдадите в аренду квартиру под руководством опытных инвесторов. Вас ждет более 40 онлайн-эфиров с наставниками, 45+ практических уроков и множество гайдов для работы с недвижимостью.

Учиться можно в своем темпе, доступ к видеоурокам дается на 1 год. Все практические задания вы будете выполнять на своем объекте и получать обратную связь от экспертов.

Стоимость: от 7 000 ₽.

Рассрочка: от 700 ₽/мес до 10 месяцев.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: онлайн-эфиры + видеоуроки + домашние задания + теоретические материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Поддержка опытных инвесторов.

Обучение в своем темпе.

Онлайн-эфиры и «живое» общение с экспертами.

Доступ в комьюнити инвесторов.

1 год доступа к обучающим материалам.

Беспроцентная рассрочка.

Подходит для новичков и действующих инвесторов.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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10. Инвестиции в коммерческую недвижимость от А до Я — Деньги в квадрате

На курсе по коммерческой недвижимости эксперты школы помогут вам собрать инвестиционный портфель и расскажут, как правильно подбирать объекты и выгодно инвестировать деньги в недвижимость.

Вы будете обучаться по видеоурокам, делать практические задания и получать обратную связь от эксперта с 25-летним опытом работы с недвижимостью.

Можно учиться в своем темпе, доступ к урокам дается на 100 дней.

Стоимость: 129 900 ₽.

Рассрочка: от 12 990 ₽/мес до 10 месяцев.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + практические задания + теоретические материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Обратная связь от эксперта.

Доступ к урокам сразу после оплаты.

Полезные чек-листы для работы.

100 дней доступа ко всем обучающим материалам.

Возможность «Заморозить» обучение.

Доступ в закрытый чат выпускников.

Курс подходит для новичков.

Недостатки школы:

Нет онлайн-вебинаров.

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Бесплатное обучение по инвестициям в недвижимость

С помощью этих видеоуроков и мастер-классов вы сможете узнать о стратегиях заработка на рынке недвижимости. Длительность этих курсов всего 1,5–3 часа, поэтому точно стоит посмотреть хотя бы один из них.

Как мы отбирали курсы для статьи

При отборе курсов по недвижимости мы учитывали:

их стоимость и возможность приобретения в рассрочку;

наличие обратной связи от действующих инвесторов;

формат обучения: одни программы включают только видеоуроки, другие – онлайн-консультации и групповые практикумы;

помощь ученикам с подбором объектов и составлением персональной стратегии по инвестированию;

реальный результат обучения на курсе;

отзывы учеников, прошедших обучение;

бонусы для учеников: доступ в закрытый клуб, к CRM-системе или же чат-боту с актуальными стратегиями инвестирования;

наличие документа об окончании курса: сертификат.

Инвестиции в недвижимость — как заработать и чему учат на курсах

Чтобы начать зарабатывать на недвижимости в России, нужно, прежде всего, ее правильно выбирать. Важно научиться распознавать перспективные объекты, анализировать риски и принимать обоснованные решения. Этому всему вы можете научиться на курсах по инвестированию.

Помимо этих навыков, во время обучения вы пообщаетесь с опытными инвесторами и узнаете о прибыльных стратегиях и типичных ошибках новичков. Все это вам поможет быстро стартовать в новой нише и приумножить свой капитал.

Итоги

С помощью инвестиций в недвижимость можно существенно улучшить свое финансовое положение. Но, несмотря на свою привлекательность, инвестиции сопряжены с определенными рисками, поэтому новичкам стоит пройти специальные обучающие курсы или проконсультироваться с опытными инвесторами.

Некоторые хорошие курсы по недвижимости, которые точно заслуживают ваше внимание:

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