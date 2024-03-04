ТОП-15 курсов по инвестициям в недвижимость в 2024 году

В статье вы найдете множество курсов, с помощью которых можно научиться выгодно инвестировать в недвижимость и заработать свои первые деньги. Некоторые подойдут не только новичкам, но и опытным инвесторам, желающим узнать о новых стратегиях.
Также мы добавили в статью бесплатные видеоуроки и онлайн-марафоны. На них спикеры поделятся прибыльными стратегиями инвестирования и расскажут, как выбрать, купить и выгодно сдать недвижимость в аренду.
ТОП-7 лучших курсов по недвижимости
«Капитал, финансы, инвестиции» от Школы практического инвестирования — углубленный курс для новичков, желающих создать пассивный доход на недвижимости.
«Инвестирование. Школа пассивного дохода» от LanaInvest — интенсив от инвестора с 18-летним опытом.
«Активы.Недвижимость» от Города Инвесторов — интересный курс, в который входит проверка подобранного вами объекта.
«Скорость в зарубежной недвижимости» от Школы зарубежного риелтора — интенсив, где можно за 7 недель заработать первые деньги на инвестициях.
«Секреты инвестирования в недвижимость» от Николая Мрочковского — программа по созданию пассивного дохода на автопилоте.
«Твердые инвестиции» от Милы Колоколовой — полезная конференция, где рассказывают о перспективных вариантах приумножения капитала
.Однушка на пенсию от InvestFuture — отличный курс для тех, кто хочет выгодно купить «однушку» и зарабатывать на ее аренде.
Мы составили подробное описание курсов по инвестированию в недвижимость, чтобы вы могли быстро найти подходящий для себя.
Курсы по инвестициям в недвижимость
В этой статье мы рассмотрим онлайн-курсы по недвижимости, которые помогут вам разобраться в нюансах этого бизнеса и увеличить свои шансы на успех.
1. Капитал, финансы, инвестиции — Школа практического инвестирования
У школы несколько курсов для начинающих и опытных инвесторов. Если вы новичок, вам подойдет годовая премиальная программа «Капитал, финансы, инвестиции».
На курсе по недвижимости вы создадите пассивный доход: до 20% годовых на аренде или до 100% годовых на быстрой перепродаже. В программу включены видеоуроки, групповые онлайн-сессии и обратная связь от экспертов.
Опытным инвесторам рекомендуем присоединиться к инвестиционному клубу школы и получать обзоры финансовых рынков и отчеты компаний.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4 190 ₽/мес. до 24 месяцев.
Продолжительность: 1 год.
Формат: видеоуроки + групповые онлайн-сессии + домашние задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Обратная связь от действующих инвесторов.
Возможность посещать бесплатные мастер-классы от экспертов школы.
У школы есть курсы для начинающих и опытных инвесторов.
Групповые сессии и разборы портфелей учеников.
Беспроцентная рассрочка.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
2. Инвестирование. Школа пассивного дохода — LanaInvest
Школа разработала 5 курсов, один из них — инвестиции в недвижимость. Преподаватель LanaInvest — инвестор с 18-летним опытом.
Обучение инвестициям в недвижимость проходит на онлайн-платформе: вы получаете доступ к видеоурокам и видеоинструкциям по работе в терминалах и приложениях основных брокеров.
Те, кто выбрал расширенный тариф, также получат рабочую тетрадь с дополнительными материалами и смогут общаться с опытными инвесторами.
Стоимость: от 14 900 ₽.
Рассрочка: есть, подробности узнавайте у менеджеров школы.
Продолжительность: от 2 месяцев.
Формат: видеоуроки + домашние задания + консультации с тьютором.
Домашние задания: с проверкой на тарифах «Премиум» и «Личное сопровождение».
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Обратная связь от экспертов и консультации с тьютором на тарифах «Премиум» и «Личное сопровождение».
Видеоинструкции по работе в приложениях основных брокеров.
Рабочая тетрадь с дополнительными материалами и углубленными заданиями.
Обучение на удобной онлайн-платформе.
Доступ к видеоурокам на 2–6 месяцев после старта.
Беспроцентная рассрочка.
Подходит для новичков и опытных специалистов.
Недостатки школы:
В тариф «Стандарт» не входит поддержка куратора.
3. Активы.Недвижимость — Город Инвесторов
На курсе по инвестированию в недвижимость вы разберете 7 актуальных стратегий инвестирования: в новостройки, во вторичную недвижимость и в сдачу квартир посуточно. Эксперты школы не только обучат вас, но и проверят подобранный вами объект и предоставят доступ к телеграм-каналу с готовыми сделками.
Минимальный капитал для участия — всего 30 000 ₽. На сайте школы вы можете записаться на диагностику и получить индивидуальную стратегию инвестиционных действий.
Стоимость: от 150 000 ₽.
Рассрочка: от 6 250 ₽/мес. до 24 месяцев.
Продолжительность: от 2 месяцев.
Формат: видеоуроки + домашние задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: отсутствует.
Особенности и преимущества школы:
Проверка подобранного вами объекта.
Доступ к телеграм-каналу с готовыми сделками.
Обратная связь от экспертов.
Небольшая длительность марафона.
Возможность записаться на диагностику и получить индивидуальную стратегию инвестиционных действий.
Беспроцентная рассрочка.
Видеоуроки можно изучать в любое свободное время.
Подходит для новичков и специалистов с опытом.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
4. Скорость в зарубежной недвижимости — Школа зарубежного риелтора
Курс по недвижимости от экспертов рынка и действующих риелторов. Обучение интенсивное: за 7 недель вы создадите бизнес на зарубежной недвижимости и заработаете первые деньги.
Входят видеоуроки, еженедельные консультации с экспертами и практические задания. Также вы получите партнерские базы объектов под реализацию и трехмесячный доступ к CRM-системе, содержащей 250 000+ объектов недвижимости в 18 странах.
Обучение инвестированию в недвижимость могут проходить новички, действующие риелторы, руководители агентств недвижимости и инвесторы.
Стоимость: от 150 000 ₽.
Рассрочка: от 12 500 ₽/мес. до 12 месяцев.
Продолжительность: 7 недель.
Формат: онлайн-встречи + видеоуроки + домашние задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
При выполнении всех заданий вам предоставят реальных клиентов.
3 месяца доступа к CRM-системе, содержащей 250 000+ объектов недвижимости.
Обратная связь от куратора.
Работа в команде.
Беспроцентная рассрочка.
Еженедельные консультации с экспертами.
Партнерские базы объектов под реализацию.
Подходит для новичков и специалистов с опытом.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
5. Секреты инвестирования в недвижимость — Николай Мрочковский
На курсе по недвижимости вы узнаете разные стратегии инвестирования, научитесь зарабатывать на недвижимости с помощью чужих денег, а также выгодно покупать и продавать объекты.
Разработан экспертом-практиком в сфере недвижимости. В программу включены видеоуроки в записи и практические задания для отработки навыков.
Курс можно проходить в комфортном для себя темпе.
Стоимость: 97 000 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 3 месяца.
Формат: видеоуроки + домашние задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: отсутствует.
Особенности и преимущества школы:
Обучение в своем темпе.
Поддержка эксперта.
Доступ сразу после оплаты.
Небольшая длительность – всего 3 месяца.
Обучающая программа подходит для новичков.
Недостатки школы:
Нет «живых» вебинаров.
6. Твердые инвестиции — Мила Колоколова
Эта конференция по капиталу на недвижимости для тех, кто начинает свой путь в инвестировании и хочет сохранить и приумножить свои деньги в условиях кризиса. Спикеры поделятся рабочими стратегиями по инвестированию и расскажут о перспективных вариантах приумножения капитала.
После оплаты вы получите доступ к конференции в записи, презентациям и чат-боту с актуальными стратегиями и контактами экспертов.
Стоимость: 25 900 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: конференция в записи + презентации спикеров.
Домашние задания: без проверки.
Документ об окончании: отсутствует.
Особенности и преимущества школы:
Обучение можно пройти за 1 день.
Доступ в чат-бот с актуальными инвест-стратегиями.
Ученики получают контакты всех спикеров.
Бессрочный доступ к записи конференции и дополнительным материалам.
Обучение подходит для новичков.
Недостатки школы:
Нет «живого» общения с экспертами.
7. Однушка на пенсию — InvestFuture
С помощью этого мастер-класса по недвижимости вы узнаете, как выгодно приобрести квартиру и начать сдавать ее в аренду. Это не просто теория, после окончания лекции у вас будет пошаговый план и понимание работы с рынком недвижимости.
Мастер-класс длится всего несколько часов, поэтому его точно стоит пройти всем, кто хочет начать зарабатывать на жилой недвижимости.
Стоимость: 690 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 1,5–2 часа.
Формат: мастер-класс.
Домашние задания: без проверки.
Документ об окончании: отсутствует.
Особенности и преимущества школы:
Опытный преподаватель, который занимается инвестированием в недвижимость уже 8 лет.
Мастер-класс можно посмотреть за пару часов.
Доступ к мастер-классу на 30 дней после покупки.
Небольшая стоимость обучающей программы, по сравнению с другими предложениями из нашей подборки.
Обучение подходит для новичков.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
8. Коммерческая недвижимость с торгов — Вадим Куклин
Здесь вам расскажут, где найти недвижимость по выгодным ценам и как на ней заработать при нынешней ситуации на рынке.
Мастер-класс бесплатный, поэтому регистрируйтесь и смотрите его в удобное время. Лекцию ведет эксперт по покупке недвижимости и земли на торгах.
Стоимость: бесплатно.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 1,5–2 часа.
Формат: мастер-класс в записи.
Домашние задания: без проверки.
Документ об окончании: отсутствует.
Особенности и преимущества школы:
Для получения мастер-класса нужно лишь зарегистрироваться.
Спикер – эксперт по торгам по банкротству.
Длительность обучения всего несколько часов.
Программа подходит для новичков.
Недостатки школы:
Не обнаружено.
9. Недвижимость: Как выбрать, купить и заработать — InvestFuture
На курсе по инвестициям в недвижимость вы найдете, купите и сдадите в аренду квартиру под руководством опытных инвесторов. Вас ждет более 40 онлайн-эфиров с наставниками, 45+ практических уроков и множество гайдов для работы с недвижимостью.
Учиться можно в своем темпе, доступ к видеоурокам дается на 1 год. Все практические задания вы будете выполнять на своем объекте и получать обратную связь от экспертов.
Стоимость: от 7 000 ₽.
Рассрочка: от 700 ₽/мес до 10 месяцев.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: онлайн-эфиры + видеоуроки + домашние задания + теоретические материалы.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Поддержка опытных инвесторов.
Обучение в своем темпе.
Онлайн-эфиры и «живое» общение с экспертами.
Доступ в комьюнити инвесторов.
1 год доступа к обучающим материалам.
Беспроцентная рассрочка.
Подходит для новичков и действующих инвесторов.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
10. Инвестиции в коммерческую недвижимость от А до Я — Деньги в квадрате
На курсе по коммерческой недвижимости эксперты школы помогут вам собрать инвестиционный портфель и расскажут, как правильно подбирать объекты и выгодно инвестировать деньги в недвижимость.
Вы будете обучаться по видеоурокам, делать практические задания и получать обратную связь от эксперта с 25-летним опытом работы с недвижимостью.
Можно учиться в своем темпе, доступ к урокам дается на 100 дней.
Стоимость: 129 900 ₽.
Рассрочка: от 12 990 ₽/мес до 10 месяцев.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки + практические задания + теоретические материалы.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Обратная связь от эксперта.
Доступ к урокам сразу после оплаты.
Полезные чек-листы для работы.
100 дней доступа ко всем обучающим материалам.
Возможность «Заморозить» обучение.
Доступ в закрытый чат выпускников.
Курс подходит для новичков.
Недостатки школы:
Нет онлайн-вебинаров.
Бесплатное обучение по инвестициям в недвижимость
С помощью этих видеоуроков и мастер-классов вы сможете узнать о стратегиях заработка на рынке недвижимости. Длительность этих курсов всего 1,5–3 часа, поэтому точно стоит посмотреть хотя бы один из них.
Первый миллион на недвижимости от Федора Сидорова (3-дневный онлайн-марафон + чек-лист «Стратегии заработка на недвижимости», без сертификата; доступ после регистрации).
Коммерческая недвижимость с торгов от Вадима Куклина (1 мастер-класс, проводится онлайн, без сертификата; доступ после регистрации).
Мастер-класс по заработку на зарубежной недвижимости от Школы зарубежного риелтора (1 мастер-класс, можно посетить онлайн или посмотреть в записи, без сертификата; доступ после регистрации).
Поставщик недвижимости для государственных нужд от Академии госзакупок недвижимости (мастер-класс + гайд, без сертификата; доступ после регистрации).
Инвестиции в недвижимость от Stepik (29 видеоуроков + 94 теста и 5 интерактивных задач, без сертификата; доступ после регистрации).
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов по недвижимости мы учитывали:
их стоимость и возможность приобретения в рассрочку;
наличие обратной связи от действующих инвесторов;
формат обучения: одни программы включают только видеоуроки, другие – онлайн-консультации и групповые практикумы;
помощь ученикам с подбором объектов и составлением персональной стратегии по инвестированию;
реальный результат обучения на курсе;
отзывы учеников, прошедших обучение;
бонусы для учеников: доступ в закрытый клуб, к CRM-системе или же чат-боту с актуальными стратегиями инвестирования;
наличие документа об окончании курса: сертификат.
Инвестиции в недвижимость — как заработать и чему учат на курсах
Чтобы начать зарабатывать на недвижимости в России, нужно, прежде всего, ее правильно выбирать. Важно научиться распознавать перспективные объекты, анализировать риски и принимать обоснованные решения. Этому всему вы можете научиться на курсах по инвестированию.
Помимо этих навыков, во время обучения вы пообщаетесь с опытными инвесторами и узнаете о прибыльных стратегиях и типичных ошибках новичков. Все это вам поможет быстро стартовать в новой нише и приумножить свой капитал.
Итоги
С помощью инвестиций в недвижимость можно существенно улучшить свое финансовое положение. Но, несмотря на свою привлекательность, инвестиции сопряжены с определенными рисками, поэтому новичкам стоит пройти специальные обучающие курсы или проконсультироваться с опытными инвесторами.
Некоторые хорошие курсы по недвижимости, которые точно заслуживают ваше внимание:
Капитал, финансы, инвестиции от Школы практического инвестирования.
Активы.Недвижимость от Города Инвесторов.
Скорость в зарубежной недвижимости от Школы зарубежного риелтора.
Если вы нашли неактуальную информацию в подборке или хотите добавить проверенный курс или школу в созданный перечень, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию