ТОП-20 курсов по трейдингу в 2024 году

В статье рассмотрим подборку курсов по трейдингу для начинающих инвесторов. Профессия трейдера сохраняет свою актуальность благодаря постоянным изменениям на финансовых рынках, технологическим инновациям и возможностям для заработка.

В этой подборке представляем большой выбор программ, которые помогут освоить эту перспективную область и стать как специалистом в компании, так и создать собственный независимый доход.

Мы рассмотрим полноценные платные программы с поддержкой преподавателя и куратора и помощью в трудоустройстве, а также бесплатные курсы трейдинга , которые помогут ознакомиться со специальностью и получить базовую структурированную информацию.

ТОП-10 лучших курсов трейдера

Курсы по трейдингу для начинающих

В этом разделе рассмотрим онлайн-курсы по трейдингу для новичков и опытных специалистов, которые хотят увеличить свой доход в сфере инвестирования. Вам будет оказана помощь кураторов или преподавателя и будет дана подробная обратная связь по всем вопросам и практическим заданиям. Курс ведут опытные специалисты в сфере трейдинга.

На курсе трейдера вам расскажут, как быстро стартовать на фондовом рынке. Вы познакомитесь с производными финансовыми инструментами — деривативами, изучив их преимущества и недостатки. Вы разберетесь в разнице между спотовой и маржинальной торговлей, осознавая их особенности и специфику.

Пройдя обучение по торговле на бирже, вы получите навыки технического анализа, поиска торговых идей, а также разработаете собственную торговую стратегию.

Доступ открывается сразу после покупки. Обучение только по актуальным данным с обилием практики. Ведет инвестор с 18-летним опытом.

Стоимость: от 29 900 ₽.

Рассрочка: есть, по запросу.

Продолжительность: доступ от 2 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: есть, проверка в зависимости от тарифа.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Подробная теоретическая программа.

Опытный автор курса со стажем свыше 18 лет.

Помощь куратора в зависимости от тарифа.

Обучение проходит на удобной платформе.

Для старта в трейдинге достаточен депозит в размере 5 000 рублей.

Обучение по актуальной программе 2024 года.

Доступ к курсу открывается сразу после регистрации.

Недостатки:

Большие ограничения у стандартного тарифа.

Помощь кураторов не на всех тарифах.

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2. Разумный трейдер — Школа практического инвестирования

После курса по биржевой торговли вы сможете выйти на доход в размере 100–200 тысяч рублей в месяц и мастерски увеличивать свой капитал, системно расширяя финансовые возможности. Всего за 6 месяцев вы усвоите эффективные техники инвестирования, которые позволят вам не только увеличить доходность своего портфеля, но и получить стабильный активный доход.

Курс по трейдингу на фондовом рынке состоит из 3 ступеней обучения, состоящих из теории и практики. Вас ждет обилие дополнительных заданий, командные чаты для обмена опытом, трейдерский тренажер, техническая поддержка, а также групповые сессии для получения ответов на вопросы.

Старший куратор помогает в течение 3 месяцев после окончания курса.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 4 900 ₽/мес. при оплате в рассрочку на 12 месяцев.

Продолжительность: 1,5–6 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + поддержка куратора.

Домашние задания: с проверкой, в зависимости от тарифа.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

В течение 30 дней вам вернут деньги за курс, если он вам не подошел.

Доступ к материалам от 6 до 24 месяцев.

Ведут опытные специалисты, которые помогут увеличить прибыль.

Общение в чатах с командой для обмена опытом.

Обратная связь от куратора, в зависимости от тарифа.

Техническая помощь по всем вопросам.

Практика в виде тренажеров для трейдеров.

Дополнительные материалы по заработку на фьючерсах.

Обучение по актуальным данным.

Недостатки:

Большие ограничения у стартового тарифа.

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3. Академия Трейдинга — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Хотите овладеть умением эффективного управления капиталом на фондовых рынках и создания торговых стратегий, основанных на разумном подходе и прогнозах доходности с учетом риска? Погрузитесь в основы фондовых рынков и ценных бумаг, применение технического и VPA-анализа для установления целей краткосрочной торговли и освойте инструментарий трейдинга (включая акции, фьючерсы, криптовалюты, опционы и другие) на практике.

Всего за 1 месяц вы пройдете 4 модуля с практикой в формате вебинаров, изучения кейсов и общения с экспертами в сфере управления финансами. Программа рассчитана на новичков, а по окончании обучения вы получите сертификат от SF Education.

Стоимость: 17 600 ₽.

Рассрочка: 733 ₽/мес. в рассрочку на 24 месяца.

Продолжительность: 1 месяц.

Формат: вебинары + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат SF Education.

Особенности и преимущества:

3 дня бесплатного доступа к курсу.

Возможен асинхронный формат обучения.

Выгодная система скидок на обучение.

Подходит новичкам.

Обилие практики для закрепления материалов.

Бонусный видеоконтент.

Доступ к модулям курса и чату остается навсегда.

Можно проконсультироваться с экспертом курса перед приобретением программы.

Составление индивидуального учебного графика по запросу.

Быстрая обратная связь по всем вопросам.

Начало обучения сразу после оплаты курса.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на навязчивую рекламу.

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Другие курсы SF Education: Школа инвестиций.

4. Основы трейдинга и инвестиций — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

В ходе обучения основам трейдинга и инвестиций вы разработаете собственную инвестиционную стратегию, научитесь решать реальные задачи трейдера и работать с брокерским счетом, совершая первые сделки при поддержке профессионалов. Курс для начинающих трейдеров написали с поддержкой БКС Мир инвестиций.

Обучение трейдингу на бирже рассчитано на 6 месяцев и проходит в формате видеолекицй, воркшопов, практики и обратной связи от экспертов.

Когда вы будете готовить свой заключительный проект, вас поддержат специалисты из российских брокерских компаний, у которых опыт работы в финансовом консультировании составляет не менее 3 лет.

Стоимость: 82 700 ₽.

Рассрочка: 3 625 ₽/мес. на 24 месяца.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + воркшопы + обратная связь от экспертов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение установленного образца.

Особенности и преимущества:

Обилие практики, в том числе составление риск-портфеля, комплексный анализ брокеров, разбор стратегий и многое другое.

Программа разработана при поддержке БКС Мир инвестиций.

Вы создадите итоговый проект, в котором вам поможет инвестиционный консультант.

Практика на демо–счете или на своем личном брокерском счете.

Все задания можно загружать через мобильное приложение школы.

Авторы — опытные специалисты в сфере финансов и инвестиций.

Помощь в поиске работы через Центр карьеры.

Если обучение вам не подойдет, то вам вернут деньги.

Недостатки:

В отзывах есть нарекания по навязчивому маркетингу.

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5. Трейдинг — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Курс трейдинг инвестиций состоит из 20 часов теории и 12 часов практики. Вы изучите аспекты финансового планирования, как выбирать стратегии по уровню риска, основные инструменты трейдинга, работу с биржевой информацией, риск-менеджмент и многое другое. Также студентов ждут бонусы: вебинары по криптовалюте, по работе с торговым терминалом Transaq и 1 год английского языка в подарок.

Профессиональное обучение трейдеров проходит на удобной интерактивной платформе школы с доступом к материалам курса навсегда. Курс ведет эксперт со счётом 1,5 млн $.

Обучайтесь по свободному графику в любое удобное время. К концу обучения вы пополните портфолио сильными кейсами.

Стоимость: 49 533 ₽.

Рассрочка: 4 345 ₽/мес. на 12 месяцев.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Можно легко совмещать с основной работой.

Обучение проходит по гибкому графику.

Пополнение портфолио новыми кейсами.

Доступ к материалам курс навсегда.

1 год английского языка в подарок.

Обучение проходит на удобной интерактивной платформе школы.

Персональная обратная связь каждому участнику.

Регулярные встречи с экспертами-трейдерами.

Практика составляет более 70% всего обучения.

Бонусные уроки для студентов.

Недостатки:

В отзывах отмечают проблему с возвратом денежных средств.

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Другие курсы Skillbox: Личные финансы: инвестиции и трейдинг.

6. Профессия «Трейдер» — Международная школа профессий

Как только вы освоите тонкости функционирования биржи и научитесь проводить анализ рыночных событий, вы сможете создать уникальную стратегию торговли криптовалютой всего за месяц и начать регулярно получать прибыль от успешных сделок. Вы научитесь определять свой инвестиционный профиль, ставить финансовые цели, проводить грамотный анализ рынка и совершать успешные операции с криптовалютой.

Программа состоит из 2 блоков и занимают 5 недель обучения. Вас ждет «живое» онлайн-общение с преподавателями и наставником, обучение по гибкому графику и практика. Наставники — опытные трейдеры.

Стоимость: 23 800 ₽.

Рассрочка: 4 000 ₽ до 9 месяцев.

Продолжительность: 5 недель.

Формат: видеоуроки + живое общение с преподавателями + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом.

Особенности и преимущества:

Обучение можно оплатить материнским капиталом на 100%.

По программе «Социальный контракт» можно оплатить до 30 000 рублей курса.

Обратная связь от преподавателей и наставников.

Подробная теория всего за 5 недель обучения.

Обучение по гибкому графику в удобное для вас время.

Можно проходить в формате индивидуального мастер-класса.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

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7. Начинающий трейдер — Николай Солабуто

На курсе трейдинга для начинающих вы познакомитесь с основными инструментами инвестирования, такими как акции, облигации, форвардные контракты, фьючерсы, опционы, а также узнаете об основах фундаментального и технического анализа. Кроме того, вы научитесь выбирать подходящего брокера, открывать счет и начнете зарабатывать, основываясь на торговых сигналах.

Вы сможете обучаться в удобное время и в своем темпе, так как доступ к материалам не ограничен по времени. Вам будут доступны практические задания, при выполнении которых вы можете рассчитывать на поддержку кураторов.

К урокам прилагаются все необходимые материалы и файлы для скачивания. Таким образом, вы сможете самостоятельно возвращаться к урокам в любое удобное для вас время.

Стоимость: 2 450 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

Бесплатный доступ на 1 месяц к закрытому «сообществу инвесторов».

Бессрочный доступ к материалам курса.

Автор — трейдер с 20 летним опытом.

Домашние задания предусмотрены по каждой теме.

Подарок — доступ к торговым сигналам на месяц.

Обилие практики.

Недостатки:

Нет помощи куратора.

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8. Как правильно стартовать в трейдинге — Роман Ерин

После успешного прохождения обучающего курса у Романа Ерина вы обретете глубокое понимание сферы трейдинга: узнаете о ключевых аспектах профессии, освоите стратегии начала работы на финансовых рынках и определите подходящие биржи для входа в эту сферу. Вам предстоит освоить навык проведения первых инвестиций, научиться генерировать доходы и эффективно выводить бонусы.

Чтобы избежать типичных ошибок при старте в трейдинге, вам предстоит рассмотреть наиболее распространенные ошибки, которые могут совершить как новички, так и опытные специалисты. Вы узнаете о возможных финансовых потерях на начальном этапе и методах их минимизации.

Курс по трейдингу на бирже рассчитан на новичков и предполагает самостоятельное обучение через видеоуроки.

Стоимость: 499 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + материалы на email.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

Обучение возможно в любое удобное для вас время.

Обучение в самостоятельном формате.

Обучение подходит новичкам в сфере трейдинга.

Есть техническая поддержка.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

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Осуществите эксклюзивный доступ к прямым онлайн-трансляциям, которые гарантируют прибыль от 10% до 25% ежемесячно. Единственный способ сделать торговлю стабильным и безопасным источником дохода — это метод «Побарного анализа».

Курс по ценным бумагам ведет опытный трейдер, переживших 4 кризиса и заработавший на них. А после регистрации вы получите подарок — «Метод Побарного Анализа/Суть и отличия от технарей».

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 1 эфир = 1 час.

Формат: прямые эфиры с экспертом.

Домашние задания: отсутствуют.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

3 эфира бесплатно после регистрации.

Курс ведет опытный трейдер.

В подарок студенты получат бонусный эфир в подарок.

Подходит новичкам.

Недостатки:

Нет сопровождения куратора.

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10. Первые шаги в трейдинге — Андрей Мирный

Андрей Мирный, автор торговой системы «Снайпер Трейдинга», представляет новую образовательную программу о трейдинге на финансовых рынках через онлайн-курс. Этот курс нацелен на тех, кто ищет углубленные знания в области психологии трейдинга, особенно подходит новичкам, которые стремятся разработать конкретную торговую стратегию и научиться определять, когда и что покупать или продавать.

Андрей Мирный поможет студентам понять суть трейдинга и инвестирования, разъяснит различия между ними.

По мере прохождения курса по биржевой торговли вы постепенно погрузитесь в детали работы на финансовых рынках, включая FOREX. Вы освоите навыки анализа рынков, оценки рисков, прогнозирования котировок и много другой полезной информации.

Стоимость: 2 990 ₽.

Рассрочка: от 748 ₽ на 4 платежа.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + текстовые материалы.

Домашние задания: отсутствуют.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

Дополнительные текстовые материалы.

Бесплатный пробный урок в виде презентации курса.

Автор программы — опытный специалист в сфере трейдинга.

Техническая поддержка по всем вопросам.

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Подходит новичкам.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

Не выдается сертификат.

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11. Профессия «Трейдер» — Юрий Чугунов

На курсе трейдера вы узнаете множество ключевых знаний для торговли на фондовом рынке. Это включает шаги к успеху в трейдинге, работу с адаптацией к условиям рынка, использование анализа и управление риском. Вы узнаете, сколько времени и средств потребуется для успешного старта, чтобы избежать типичных ошибок.

После обучения трейдингу на бирже вы сможете независимо принимать решения, не полагаясь на консультантов, благодаря умению анализировать рынок и строить стратегии.

Вам также расскажут, как построить эффективную торговую систему и начать получать прибыль. Окончив курс, вы будете готовы к успешной торговле на финансовых рынках.

Стоимость: от 39 900 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: доступ от 3 месяцев.

Формат: видеоуроки + обратная связь от преподавателя + доступ в чат по всем курсам.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

Доступ к единому чату по всем курсам.

Возможно общаться с другими студентами.

12 подробных видеоуроков.

Обучение по гибкому графику в удобное время.

Ежеквартальные вебинары со студентами.

Много практических заданий.

Недостатки:

Нет постоянной помощи куратора.

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Курс по обучению трейдингу предполагает материалы свыше 100 часов и более 10 презентаций. Вы пройдете 20 практических занятий продолжительностью от 3 до 4 часов каждое, где сможете погрузиться в реальную среду торговли. Во время этих занятий вы будете анализировать различные рыночные ситуации непосредственно во время совершения сделок.

Вы изучите успешные и неудачные сделки, чтобы лучше понять, что приводит к прибыли и убыткам. Это поможет закрепить знания, полученные в теоретической части курса. Автор — Live-трейдер с опытом свыше 13 лет.

Стоимость: 30 000 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: не уточняется.

Особенности и преимущества:

Более 100 часов записи полного курса.

20 практических занятий в режиме реального времени в общей сумме более 50 часов.

По результатам курса вы сможете улучшить свой торговый алгоритм.

Автор — эксперт с опытом более 13 лет.

Обучение проходит через личный кабинет школы.

Недостатки:

Нет информации по рассрочке.

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13. Трейдинг — AGMI Academy

Курс по торговле на бирже состоит из 3 модулей, из которых вы узнаете, как правильно использовать TradingView, функционал биржи, структуру рынка, ликвидность на рынке, уровни фибоначчи и многое другое. Вы приобретете фундаментальные знания в сфере торговли, которые помогут вам гарантировать стабильный доход каждый месяц. Также вы разработаете стратегию для успешных сделок, которую сможете дорабатывать и улучшать постепенно.

На выбор представлены 3 тарифа: «Базовый», «С куратором» и «С трейдинг гуру». Доступ ко всем урокам предоставлен без временных ограничений, а также есть чат с куратором и прямые эфиры в зависимости от тарифа.

Стоимость: от 349 $ ~ 31 000 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + практика + помощь куратора.

Домашние задания: с проверкой, в зависимости от тарифа.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

Обилие практики.

Чат с куратором и прямые эфиры в зависимости от тарифа.

Можно получить бесплатную консультацию перед приобретением курса.

Доступ ко всем урокам без ограничений по времени.

Недостатки:

Большие ограничения у тарифа Базовый.

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14. Базовое обучение трейдингу с нуля — SDG Trade

Учебный курс по трейдингу с нуля представляет собой оптимальный старт для всех, кто стремится освоить основы. Благодаря опыту преподавателей, которые успешно действуют на ведущих американских биржах уже более десяти лет, вы получите не только теоретические знания, но и ценные практические навыки, которые пригодятся как начинающим, так и опытным трейдерам.

Если возникли проблемы с доступом к видеоконтенту или личному кабинету обучающего центра — достаточно воспользоваться VPN.

После покупки вы сразу же получите доступ к обучающим курсам, где сможете изучать материал в удобном для вас формате, а также получите его на почту для удобства в обучении.

Стоимость: от 7 € ~ 700 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: от 4 часов.

Формат: видеоуроки.

Домашние задания: с самопроверкой.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества:

Проверка знаний через тестирование с самостоятельной проверкой.

Можно задавать вопросы под каждым видеоуроком для получения обратной связи.

Материал преподносится структурировано и подходит для начинающих.

Пособие для начинающего трейдера в подарок.

Недостатки:

Нет личной обратной связи или помощи куратора.

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15. Деньги делают деньги — Школа Московской Биржи

Курс по обучению трейдингу от Школы Московской биржи обучает инвестициям, фокусируясь на умном подходе к управлению личными финансами и выборе инвестиций. Отсутствие знаний в инвестировании — большой риск. Развитие финансовой грамотности поможет сделать вложения безопасными и эффективными.

Опытные специалисты из Школы Московской биржи разъяснят принципы управления личными финансами, помогут выявить цели инвестирования и разработать финансовый план.

Кроме того, участники научатся вкладывать средства в акции, облигации и инвестиционные фонды, соберут собственный инвестиционный портфель, и изучат ключевые аспекты выбора активов с учетом как фундаментального, так и технического анализа.

Стоимость: 29 900 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: доступ на 12 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + личные консультации.

Домашние задания: с обратной связью.

Документ об окончании: нет информации.

Особенности и преимущества:

Состоит из 42 занятий и 7 тестов, а также много дополнительных материалов.

Программу ведут опытные эксперты.

Обучение рассчитано на новичков.

Эксперты ответят на все вопросы.

Доступны индивидуальные консультации с экспертом биржи.

Много дополнительных материалов.

Недостатки:

Доступ к материалам ограничен.

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Бесплатные курсы по торговле на бирже

Здесь рассмотрим бесплатные курсы по трейдингу. Если вы пока сомневаетесь в приобретении полноценного курса и хотите только ознакомиться со спецификой профессии, то предлагаем пройти бесплатные курсы, которые предлагают базовую структурированную информацию. Рассмотрим детальнее следующие программы.

Как мы отбирали курсы для статьи

Когда мы отбирали лучшие курсы по трейдингу на фондовом рынке для нашей статьи, мы учитывали несколько важных критериев:

Порог входа. Мы оценивали курсы, которые подходят как для начинающих, так и для более опытных трейдеров, а также для тех, кто хочет подняться на следующий уровень в своей карьере.

Стоимость. Мы изучали полную стоимость и возможность оплаты в рассрочку, если такая опция предоставлялась, чтобы сделать обучение доступным для большего числа людей.

Бесплатный ознакомительный контент. Мы обращали внимание на наличие бесплатных предложений, таких как первая лекция или вебинар, чтобы у посетителей была возможность ознакомиться с качеством материалов и методами преподавания.

Формат обучения и обратная связь. Мы анализировали различные формы обучения (онлайн или офлайн) и методы обратной связи, такие как вебинары, разборы от менторов на системах управления обучением (LMS), текстовые обратные связи и анализ ошибок на практических занятиях.

Реальный результат обучения . Нас интересовали курсы трейдеров, которые предлагают конкретные навыки, которые можно применить на практике, а также возможность создания портфолио для будущей карьеры в торговле.

Документ об окончании. Мы учитывали наличие сертификатов или дипломов государственного образца, подтверждающих прохождение курса.

Помощь в трудоустройстве. Мы уделяли внимание курсам, которые предоставляют поддержку в поиске работы, такие как карьерные гайды, консультации, круглые столы с потенциальными работодателями и другие инструменты для успешного трудоустройства.

Репутация школы и отзывы выпускников. Мы изучали рейтинг школы, а также отзывы учеников, оценивая качество образовательного процесса и результаты, достигнутые выпускниками.

Лицензия и налоговый вычет. Мы учитывали наличие лицензии на оказание образовательных услуг, а также возможность получения налогового вычета при оплате обучения.

Эти критерии помогли нам выбрать курсы биржевой торговли, которые являются наиболее полезными и подходящими для нашей статьи.

Кто такой трейдер и как им стать

Трейдер — это специалист, который занимается торговлей на финансовых рынках, покупая и продавая активы (акции, валюту, товары и т.д.) с целью получения прибыли. У трейдеров бывает разные стили и методы торговли: от краткосрочной спекуляции до долгосрочного инвестирования.

Чтобы стать успешным трейдером, нужно изучить множество аспектов финансовых рынков, анализа данных, уметь принимать решения в условиях неопределенности и контролировать риски.

Это довольно сложная профессия, требующая постоянного обучения и совершенствования. Рассмотрим, какие аспекты важны, чтобы стать успешным трейдером:

Обучение . Начните с изучения основ трейдинга, анализа рынка, финансовой грамотности. Можно пройти курсы трейдинга, почитать специализированную литературу.

Практика . Откройте демо-счет на бирже и начните тренироваться без риска потерь реальных денег. Это поможет тебе понять основные принципы торговли и навыки управления позициями.

Выбор торговой платформы . Изучите различные торговые платформы и выбери ту, с которой вам будет удобно работать.

Разработка стратегии. Определите свой стиль торговли, разработай торговую стратегию и придерживайся её.

Постоянное обучение. Финансовые рынки постоянно меняются, поэтому важно быть в курсе последних тенденций и новостей.

Помните, что трейдинг — это высокорискованная деятельность, и не стоит вкладывать все свои средства в торговлю. Важно уметь дисциплинированно следовать своей стратегии.

Итоги

При выборе хороших курсов по трейдингу в первую очередь стоит обращать внимание на репутацию и опыт преподавателей, отзывы учеников, актуальность материалов, наличие практических заданий и кейсов, доступность поддержки и консультаций, стоимость обучения и возможность получения сертификата или диплома. Также полезно ознакомиться с программой и убедиться, что она соответствует вашим целям и уровню знаний. А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы:

Трейдинг. Легкий старт от LanaInvest — поможет вам изучить у опытных трейдеров, как начать зарабатывать деньги;

Разумный трейдер от Школы практического инвестирования — поможет вам достичь дохода от 100 до 200 тысяч рублей ежемесячно;

Академия Трейдинга от SF Education — от профессионалов с бесплатным доступом на три дня для ознакомления.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!