ТОП-15 курсов по 1С-программированию в 2024 году

Мы предлагаем вам ознакомиться с курсами 1С программист от топовых школ, которые предлагают много практики и обратную связь от экспертов.
Последнее обновление: 14 февраля 2024 года.
Мы предлагаем вам ознакомиться с 10 платными полноценными курсами по 1С-программированию с поддержкой кураторов, подробной теорией и помощью в трудоустройстве, а также с 5 бесплатными курсами для знакомства с данной сферой.
ТОП-7 лучших курсов по 1С-программированию
Профессия «1C-разработчик» от Skillbox — курс с гарантией трудоустройства (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
«1C-программист: расширенный курс» от Нетологии — курс, на котором вас подготовят к сдаче экзаменов «1С: Профессионал» и «1С: Специалист» (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
Профессия «1С-программист» от SkillFactory — курс, за который вам вернут деньги, если вы не найдете работу после выпуска.
«1С-разработчик с нуля до Junior» от GeekBrains — курс с обилием практики и помощью экспертов по всем вопросам.
«Разработчик 1С» от Яндекс Практикум — курс, на котором вы сможете пополнить свое портфолио 6 новыми работами.
«1С-разработчик» от Бруноям — курс в формате интенсивного обучения
«1С программист» от Содействия занятости — с поддержкой государства с бесплатным обучением и помощью в трудоустройстве.
Курсы программиста 1С
В этом разделе рассмотрим курсы по 1С-программированию с обилием практики, помощью или гарантией трудоустройства и выдачей официальных дипломов и сертификатов. Программы предлагают подробное обучение в ускоренном или длительном формате. Давайте разберем все плюсы и минусы следующих курсов.
1. Профессия «1C-разработчик» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.
Курс 1С-разработчик состоит из 180 часов теории и 282 часов практики, за время которых вы изучите регистры сведений, язык запросов и виды таблиц, виды форм и их управление, основы программирования в 1C и многое другое. Уже во время обучения школа начнет программу по вашему трудоустройству. Обучение на курсе программирования 1С проходит с учетом требований работодателей.
Вы получите опыт в решении задач прямо в своей основной программе работы — «1С:Предприятие». Этот софт предоставляется вам бесплатно.
Ваши практические задания будут проверены опытным куратором. Вы будете решать сложные задачи вместе с экспертами в реальном времени, задавать вопросы представителям компаний и пройдете тестовые собеседования на карьерных мероприятиях.
Стоимость: 125 400 ₽.
Рассрочка: 4 714 ₽/мес. в рассрочку на 28 месяцев.
Продолжительность: 6 месяцев.
Формат: видеоуроки + практика + трансляции с HR-специалистами + персональная обратная связь.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: свидетельство 1С.
Особенности и преимущества школы:
Бесплатный доступ к софту программе «1С:Предприятие».
Персональная обратная связь по практическим заданиям.
Доступ ко всем материалам курса навсегда.
Обучение на собственной интерактивной платформе школы.
Персональная обратная связь по всем вопросам.
Консультации от HR-экспертов о профессиональном росте.
Выполнение итогового проекта по реальному ТЗ.
1 год английского языка в подарок.
Обучение по гибкому графику в удобное для вас время.
Общение в Телеграм-чате с одногруппниками.
Гарантия трудоустройства или школа вернет деньги за обучение.
По завершении программы выдается Свидетельство 1С.
Недостатки школы:
В отзывах есть жалобы на навязчивый маркетинг школы.
2. 1C-программист: расширенный курс — Нетология
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
После 8 месяцев обучения на программиста 1С вы сможете освоить востребованную профессию с нуля и работать с продвинутыми инструментами «1С: EDT» и Git, разработать мобильное приложение, а также успешно подготовиться к сдаче экзаменов «1С: Профессионал» и «1С: Специалист».
Во время обучения 1С-разработке вы познакомитесь с работой на платформе «1С:Предприятие», разработаете свое приложение и научитесь интегрировать его с другими сервисами, используя инструменты «1С: EDT» и Git.
За время обучения 1С-программированию вы выполните 3 крупных проекта. Обучение проходит в формате просмотра видеолекций, вебинаров, выполнения тестов и участия в квизах. Обучение проходит через личный кабинет, где собраны все материалы. Вы будете получать регулярную обратную связь от экспертов.
Стоимость: 115 700 ₽.
Рассрочка: 3 383 ₽/месяц на 36 месяцев.
Продолжительность: 18 месяцев.
Формат: видеоуроки + тесты + вебинары + квизы + проектные работы.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Особенности и преимущества школы:
Школа поможет вам найти работу или стажировку.
Обучение через личный кабинет, на котором собраны все обучающие материалы.
Бонусные модули: английский язык для начинающих разработчиков и карьера в 1C-разработке.
Обратная связь от экспертов по практическим работам.
Поддержка от наставников курса.
Обучение по гибкому графику в удобное время.
Вес занятия можно смотреть через мобильное приложение.
Преподаватели курса являются практикующими экспертами.
Если обучение вам не подойдет в течение первых 3 занятий, школа вернет деньги.
Недостатки школы:
В отзывах есть нарекания по качеству обучающей программы.
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3. Профессия «1С-программист» — SkillFactory
Курс по программированию на 1С длится 9,5 месяцев и после его завершения вы будете квалифицированным кандидатом на позицию junior разработчика на платформе 1С. За время обучения вам предстоит реализовать 6 проектов, сфокусированных на реальных бизнес-задачах. Это поможет вам пополнить портфолио и получить опыт для будущих собеседований.
Занятия проходят по гибкому графику в удобное для вас время. 20% обучения составляет теория, а 80% — практика. Основной фокус программы на подготовке студентов к трудоустройству.
По окончании курса вы сможете сдать экзамен компании 1С и получить сертификат «1С Профессионал», который признан и востребован работодателями, чего вы часто увидите в объявлениях о вакансиях.
Стоимость: от 106 596 ₽.
Рассрочка: от 3 290 ₽/мес. при рассрочке на 36 мес.
Продолжительность: 9,5 месяцев.
Формат: видеоуроки + практика + вебинары.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: «1С Профессионал» сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Полный доступ к материалам курса навсегда.
Менторы всегда на связи, готовы помочь с любыми вопросами.
Координаторы не только помогут с учебой, но и разрешат все организационные вопросы.
Помощь в трудоустройстве, а если вы не найдете работу, вам вернут деньги.
Выполнение 6 проектов, которые можно добавить в портфолио.
Курс подойдет новичкам.
Начать трудоустраиваться можно через 6 месяцев со старта курса.
Обучение на русском языке, английский необязательный.
Перед приобретением программы можно проконсультироваться по вопросам обучения.
Недостатки школы:
В отзывах есть жалобы на коммуникацию с преподавателями.
4. 1С-разработчик с нуля до Junior — GeekBrains
Приобретите профессиональные навыки программирования на платформе 1С с нулевого уровня. В рамках обучения вы овладеете умениями формирования архитектуры приложений, разработки подсистем и подготовки к сдаче экзаменов по продукту 1С.
Курс подойдет новичкам и желающих сменить профиль на востребованную высокооплачиваемую специальность. Если осознаете, что текущее направление вас не удовлетворяет, есть возможность изменить специализацию.
Обучение на 1С-разработчика проходит в формате прямых эфиров, семинаров с доступом к онлайн-библиотеке, а также курсов для улучшения общения, умения мыслить системно, управления собой, работы с эмоциями и многое другое.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 3 107 ₽/мес. в рассрочку на 36 месяцев.
Продолжительность: от 12 месяцев.
Формат: прямые эфиры + семинары + практика + обратная связь от экспертов.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Особенности и преимущества школы:
Гарантия трудоустройства через 9 месяцев.
Обучение на практике: вы решите более 50 практических упражнений.
Подойдет новичкам.
Вы сможете выбрать 5 вариантов специализации.
Методические материалы, в которых расскажут, как сберечь зрение, как правильно сидеть за компьютером, о самых важных навыках IT-специалиста и многое другое.
Курс по нейросетям в подарок.
Курс по английскому языку на 1 год в подарок.
Трудоустроенные выпускники поделятся с вами своим опытом.
Получите возможность пользоваться обширным арсеналом полезной информации с рекомендациями и советами по развитию своей карьеры.
Обучение на удобной интерактивной платформе.
Недостатки школы:
В отзывах есть нарекания по поводу работы кураторов.
5. Разработчик 1С — Яндекс Практикум
За шесть месяцев вы освоите один из наиболее простых и популярных языков программирования — 1С:Предприятие, пройдете стажировку, научитесь создавать информационные системы и разрабатывать собственные конфигурации.
По результатам обучения 1С-программированию вы сможете решать бизнес-задачи, интегрировать 1С с другими сервисами, а также создавать мобильные версии программ.
На вебинарах авторы курса поделятся информацией о 1С, мобильной разработке, сертификации и прочих интересных темах. Вы соберете топовое портфолио, а после завершения курса по программированию на 1С сможете пройти стажировку у партнеров школы.
Стоимость: 124 000 ₽.
Рассрочка: 21 500 ₽/мес. на 6 месяцев.
Продолжительность: 6 месяцев.
Формат: вебинары + воркшопы + практика + обратная связь от экспертов.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Особенности и преимущества школы:
Вас подготовят к сертификациям: 1С:Специалист и 1С:Профессионал.
Вы пополните портфолио 6 проектами.
После курса можно пройти стажировку у партнеров школы.
Разработана экспертами из Яндекса, которые обладают более чем 10-летним опытом работы с 1С.
Материалы на курсе регулярно обновляются.
Вас подготовят к сертификации 1С:Специалист и 1С:Профессионал.
YandexGPT будет помогать вам в обучении.
Недостатки школы:
В отзывах есть нарекания по качеству образовательного материала.
6. 1С-разработчик — Бруноям
За 4 месяца вы освоите навыки программирования и управления системами на основе архитектуры 1С. Курс разработчика 1С представлен в интенсивном формате с вебинарами, видеоматериалами и практическими заданиями. Участие возможно из любой точки мира, с установленным расписанием и сроками выполнения.
Вы получите доступ к предзаписанным лекциям и интерактивным онлайн-занятиям с преподавателями, где изучите теорию, инструменты и практические кейсы.
Курс разработан с учетом запросов компаний к специалистам по 1С и включает проектную работу для закрепления знаний. На всех этапах у вас будет личный наставник для помощи и поддержки.
Стоимость: 59 900 ₽.
Рассрочка: от 4 991 ₽/мес.
Продолжительность: 4 месяца.
Формат: видеоуроки + практика + обратная связь.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Обучение в ускоренном режиме, что позволит быстро освоить специальность.
2 проекта вы выполните за время обучения.
Помощь в трудоустройстве от Центра карьеры.
Обучение по гибкому графику в удобное для вас время.
Развернутая обратная связь от наставника в течение 24 часов.
На курсе представлена только актуальная информация.
Если вам не подойдет курс, вам вернут полную сумму оплаты в течение месяца после покупки.
Бонусный курс о систематизации обучения.
Перед покупкой курса можно проконсультироваться.
Недостатки школы:
В отзывах есть нарекания на качество обратной связи.
7. Программист 1С: подготовка по специальности — Специалист
Центр сертифицированного обучения 1С предлагает программы с различным количеством академических часов и уровнем сложности. Здесь каждый найдет что-то подходящее: от комплексных и дипломных программ до краткосрочных курсов, направленных на расширение навыков действующих программистов. Обучение на программиста 1С ведут опытные специалисты.
Стоимость: от 20 490 ₽.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: от 24 академических часов.
Формат: вебинары + видеозаписи занятий + обмен опытом с единомышленниками + поддержка куратора.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международные сертификаты.
Особенности и преимущества школы:
Курс ведут опытные специалисты со стажем.
Помощь ментора.
За время обучения вы пополните портфолио новыми кейсами.
Обучение по системе от простого к сложному.
Недостатки школы:
Доступ к материалам курса не навсегда.
Начало обучения со стартом потока.
В отзывах присутствуют жалобы на работу организаторов.
8. 1С-программист — Университет Иннополис
Вы освоите навык создания конфигурации с нуля и редактирования типовых настроек. Вы сможете подготовиться к сдаче экзамена «1С Профессионал» для того, чтобы повысить свои шансы на успешное трудоустройство перед остальными кандидатами.
Курс по программированию 1С включает в себя 4 модуля, более 100 воркшопов и лекций, а также обширное количество практических занятий. Дополнительно предусмотрена подготовка к сертификационному экзамену по 1С.
В рамках обучения проводятся регулярные онлайн-занятия с преподавателем, консультации с наставниками и тренировки практических навыков несколько раз в неделю.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: 7 000 ₽/мес. на 12 месяцев.
Продолжительность: 5,5 месяцев.
Формат: онлайн-занятия + практика + обратная связь от наставника.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат 1С.
Особенности и преимущества школы:
Курс подойдет всем желающим освоить 1С-программирование.
Обилие практики.
Обратная связь от ментора и преподавателя.
Обучение по гибкому графику в любое удобное время.
Обучение на специализированном тренажере для достижения статуса «1С:Профессионал».
Бесплатный демо-модуль для знакомства с программой.
Недостатки школы:
В отзывах присутствуют нарекания по вопросу работы менторов.
9. Программист 1С: с нуля до профи — IRONSKILLS
Уникальная онлайн-программа от IRONSKILLS, которая позволит вам стать профессиональным программистом 1С всего за 8 месяцев. Курс с уроками и заданиями разработан для бухгалтеров, предпринимателей, новичков и сотрудников компаний.
По окончании дистанционного обучения по 1С-программированию участник сможет улучшать функционал 1С, находить и устранять ошибки в коде.
Завершающим фактором станет создание дипломного проекта, демонстрирующего новые навыки и знания Вы сможете понимать код, разрабатывать собственные алгоритмы, находить и исправлять ошибки в коде других программистов.
Стоимость: 75 600 ₽.
Рассрочка: 10 500 ₽/мес.
Продолжительность: 8 месяцев.
Формат: видеолекции + практические задания + обратная связь с преподавателем.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат 1С.
Особенности и преимущества школы:
Подробная теоретическая программа.
Обратная связь от куратора по практическим заданиям.
Каждую неделю организовываются онлайн-встречи с преподавателем, где обсуждаются вопросы.
Практика на основе реальных кейсов.
Помощь в подготовке к сдаче экзаменов 1С:Профессионал и 1С:Специалист.
Преподаватели являются опытными экспертами.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
10. 1С Разработчик. Быстрый старт — Свифт Лаб
Обучение от онлайн-школы программистов 1С сфокусировано на формировании топовых специалистов, которые будут в полной мере владеть областями логистики, производства и торговли.
Они обретут навыки по автоматизации бизнес-процессов, разработке систем учета, проектированию баз данных, созданию CRM-систем, а также успешной интеграции программы 1С с другими программными продуктами. Курс рассчитан на новичков в сфере 1С-программирования.
Состоит из 24 уроков с практикой. Скорость обучения вы выбираете сами, так как доступ к материалам курса остается у вас навсегда. Обучение 1С-программированию для начинающих проходит через личный кабинет.
Стоимость: 2 990 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции + практические задания.
Домашние задания: без проверки.
Документ об окончании: отсутствует.
Особенности и преимущества школы:
Вечный доступ к учебным материалам.
Выгодные акции и лояльностей.
Уникальная авторская программа обучения.
Доступное ценообразование.
Преподаватель курса — опытный специалист.
Недостатки школы:
Отсутствие обратной связи.
Бесплатные курсы 1С-разработчика
В этом разделе рассмотрим бесплатные курсы по 1С-программированию. Если вы пока не уверены в своих силах и не готовы покупать полноценный платный курс, то бесплатные базовые программы со структурированной информации вам помогут разобраться в основах.
1С программист от Содействия занятости (государственный проект, предоставляющий бесплатное обучение от 1 до 4 месяцев, с обратной связью от преподавателей, с выдачей диплома, доступ после регистрации).
1C-разработка от Skillbox (видеокурс из 10 уроков, без выдачи сертификата, доступ без регистрации).
1С-программист: первые шаги в профессию от Нетологии (бесплатный курс для новичков, всего 5 занятий, гайд по развитию в профессии в подарок, в формате вебинаров и практики, без выдачи сертификатов, доступ после регистрации).
Бесплатные видеоуроки по основам программирования на платформе 1С 8.2, 8.3 от учебного центра «1С Верный Старт» (7,5 часов видеоуроков, бонусные уроки в подарок, без выдачи сертификата, доступ после регистрации).
Курс по программированию на 1С от Stepik (23 урока и 11 тестов, курс для новичков, без выдачи сертификата, доступ после регистрации).
Как мы отбирали курсы для статьи
Мы рассматривали несколько важных критериев, чтобы убедиться, что каждый курс программиста 1С, который мы упоминаем, соответствует определенным стандартам. Рассмотрим подробнее критерии, которые мы использовали:
Стоимость курса. Мы анализировали как полную стоимость, так и возможность оплаты в рассрочку, если такая опция имелась.
Бесплатный ознакомительный контент. Нас интересовало наличие бесплатного вводного контента (первая лекция, вебинар), который помог бы оценить качество и подход курса.
Формат обучения и обратная связь. Мы учитывали формат обучения (онлайн или офлайн) и доступность обратной связи для студентов (вебинары, разборы от менторов, текстовые отзывы и обсуждения ошибок).
Документ об окончании курса. Мы уделяли внимание наличию сертификата или диплома государственного образца после окончания обучения.
Помощь в трудоустройстве. Мы проверяли наличие помощи по трудоустройству для профессиональных курсов, такие как карьерные консультации, гайды, встречи с потенциальными работодателями.
Репутация школы и отзывы выпускников. Мы учитывали рейтинг и отзывы выпускников о курсе или об образовательном учреждении.
Решение проблемных ситуаций. Мы проверяли политику возврата денег и возможности переноса обучения в случае возникновения проблем.
Эти критерии позволяют сделать осознанный выбор при поиске курсов и обеспечить качественное обучение по 1С-программированию.
Язык программирования 1С — что это и где применяется
Язык программирования 1С (OneC или OneS) — это специализированный язык, созданный для разработки программного обеспечения на платформе 1С:Предприятие. Он широко используется для автоматизации учета, управления предприятием, создания бухгалтерских и управленческих отчетов, а также для разработки информационных систем различного уровня сложности.
Ключевые области применения языка программирования 1С:
бухгалтерия и управленческий учет;
управление производственными процессами;
торговля и складской учет;
управление отношениями с клиентами (CRM);
создание персонализированных информационных систем для различных предприятий.
Язык программирования 1С имеет широкий спектр применения в сфере бизнеса и позволяет создавать индивидуальные решения под конкретные потребности компаний.
Итоги
1С-программирование актуально из-за широкого применения в бизнесе, простоты языка, быстрого развертывания, удобной интеграции с другими системами. Оно пользуется популярностью и востребовано на рынке труда.
Выбирая курсы по 1С программированию, следует обратить внимание на актуальность содержания, квалификацию преподавателей и возможность получения практического опыта.
Курсы должны покрывать основные аспекты разработки на платформе 1С: управление предприятием и обеспечивать возможность применения полученных знаний на практике. А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы разработчика 1С:
Профессия «1C-разработчик» от Skillbox — предусмотрены гарантии трудоустройства;
1C-программист: расширенный курс от Нетологии — курс, который поможет вам подготовиться к сдаче экзаменов на сертификаты «1С: Профессионал» и «1С: Специалист»;
Профессия «1С-программист от SkillFactory — на этом курсе вам вернут деньги, если у вас не получится найти работу после выпуска.
Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!
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