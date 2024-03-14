ТОП-15 курсов по 1С-программированию в 2024 году

В этой статье рассмотрим онлайн-курсы по 1C-программированию. 1C является одной из наиболее широко используемых платформ для автоматизации управления в России и странах СНГ. Множество компаний используют программное обеспечение, разработанное на 1C, что делает специалистов по этой платформе востребованными на рынке труда.

Мы предлагаем вам ознакомиться с курсами 1С программист от топовых школ, которые предлагают много практики и обратную связь от экспертов.

Последнее обновление: 14 февраля 2024 года.

Мы предлагаем вам ознакомиться с 10 платными полноценными курсами по 1С-программированию с поддержкой кураторов, подробной теорией и помощью в трудоустройстве, а также с 5 бесплатными курсами для знакомства с данной сферой.

ТОП-7 лучших курсов по 1С-программированию

Профессия «1C-разработчик» от Skillbox — курс с гарантией трудоустройства (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы). «1C-программист: расширенный курс» от Нетологии — курс, на котором вас подготовят к сдаче экзаменов «1С: Профессионал» и «1С: Специалист» (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение). Профессия «1С-программист» от SkillFactory — курс, за который вам вернут деньги, если вы не найдете работу после выпуска. «1С-разработчик с нуля до Junior» от GeekBrains — курс с обилием практики и помощью экспертов по всем вопросам. «Разработчик 1С» от Яндекс Практикум — курс, на котором вы сможете пополнить свое портфолио 6 новыми работами. «1С-разработчик» от Бруноям — курс в формате интенсивного обучения «1С программист» от Содействия занятости — с поддержкой государства с бесплатным обучением и помощью в трудоустройстве.

Курсы программиста 1С

В этом разделе рассмотрим курсы по 1С-программированию с обилием практики, помощью или гарантией трудоустройства и выдачей официальных дипломов и сертификатов. Программы предлагают подробное обучение в ускоренном или длительном формате. Давайте разберем все плюсы и минусы следующих курсов.

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Курс 1С-разработчик состоит из 180 часов теории и 282 часов практики, за время которых вы изучите регистры сведений, язык запросов и виды таблиц, виды форм и их управление, основы программирования в 1C и многое другое. Уже во время обучения школа начнет программу по вашему трудоустройству. Обучение на курсе программирования 1С проходит с учетом требований работодателей.

Вы получите опыт в решении задач прямо в своей основной программе работы — «1С:Предприятие». Этот софт предоставляется вам бесплатно.

Ваши практические задания будут проверены опытным куратором. Вы будете решать сложные задачи вместе с экспертами в реальном времени, задавать вопросы представителям компаний и пройдете тестовые собеседования на карьерных мероприятиях.

Стоимость: 125 400 ₽.

Рассрочка: 4 714 ₽/мес. в рассрочку на 28 месяцев.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + трансляции с HR-специалистами + персональная обратная связь.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: свидетельство 1С.

Особенности и преимущества школы:

Бесплатный доступ к софту программе «1С:Предприятие».

Персональная обратная связь по практическим заданиям.

Доступ ко всем материалам курса навсегда.

Обучение на собственной интерактивной платформе школы.

Персональная обратная связь по всем вопросам.

Консультации от HR-экспертов о профессиональном росте.

Выполнение итогового проекта по реальному ТЗ.

1 год английского языка в подарок.

Обучение по гибкому графику в удобное для вас время.

Общение в Телеграм-чате с одногруппниками.

Гарантия трудоустройства или школа вернет деньги за обучение.

По завершении программы выдается Свидетельство 1С.

Недостатки школы:

В отзывах есть жалобы на навязчивый маркетинг школы.

Посмотреть программу курса

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

После 8 месяцев обучения на программиста 1С вы сможете освоить востребованную профессию с нуля и работать с продвинутыми инструментами «1С: EDT» и Git, разработать мобильное приложение, а также успешно подготовиться к сдаче экзаменов «1С: Профессионал» и «1С: Специалист».

Во время обучения 1С-разработке вы познакомитесь с работой на платформе «1С:Предприятие», разработаете свое приложение и научитесь интегрировать его с другими сервисами, используя инструменты «1С: EDT» и Git.

За время обучения 1С-программированию вы выполните 3 крупных проекта. Обучение проходит в формате просмотра видеолекций, вебинаров, выполнения тестов и участия в квизах. Обучение проходит через личный кабинет, где собраны все материалы. Вы будете получать регулярную обратную связь от экспертов.

Стоимость: 115 700 ₽.

Рассрочка: 3 383 ₽/месяц на 36 месяцев.

Продолжительность: 18 месяцев.

Формат: видеоуроки + тесты + вебинары + квизы + проектные работы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Школа поможет вам найти работу или стажировку.

Обучение через личный кабинет, на котором собраны все обучающие материалы.

Бонусные модули: английский язык для начинающих разработчиков и карьера в 1C-разработке.

Обратная связь от экспертов по практическим работам.

Поддержка от наставников курса.

Обучение по гибкому графику в удобное время.

Вес занятия можно смотреть через мобильное приложение.

Преподаватели курса являются практикующими экспертами.

Если обучение вам не подойдет в течение первых 3 занятий, школа вернет деньги.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по качеству обучающей программы.

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Другие курсы Нетологии: 1С-программист

Курс по программированию на 1С длится 9,5 месяцев и после его завершения вы будете квалифицированным кандидатом на позицию junior разработчика на платформе 1С. За время обучения вам предстоит реализовать 6 проектов, сфокусированных на реальных бизнес-задачах. Это поможет вам пополнить портфолио и получить опыт для будущих собеседований.

Занятия проходят по гибкому графику в удобное для вас время. 20% обучения составляет теория, а 80% — практика. Основной фокус программы на подготовке студентов к трудоустройству.

По окончании курса вы сможете сдать экзамен компании 1С и получить сертификат «1С Профессионал», который признан и востребован работодателями, чего вы часто увидите в объявлениях о вакансиях.

Стоимость: от 106 596 ₽.

Рассрочка: от 3 290 ₽/мес. при рассрочке на 36 мес.

Продолжительность: 9,5 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + вебинары.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: «1С Профессионал» сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Полный доступ к материалам курса навсегда.

Менторы всегда на связи, готовы помочь с любыми вопросами.

Координаторы не только помогут с учебой, но и разрешат все организационные вопросы.

Помощь в трудоустройстве, а если вы не найдете работу, вам вернут деньги.

Выполнение 6 проектов, которые можно добавить в портфолио.

Курс подойдет новичкам.

Начать трудоустраиваться можно через 6 месяцев со старта курса.

Обучение на русском языке, английский необязательный.

Перед приобретением программы можно проконсультироваться по вопросам обучения.

Недостатки школы:

В отзывах есть жалобы на коммуникацию с преподавателями.

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Приобретите профессиональные навыки программирования на платформе 1С с нулевого уровня. В рамках обучения вы овладеете умениями формирования архитектуры приложений, разработки подсистем и подготовки к сдаче экзаменов по продукту 1С.

Курс подойдет новичкам и желающих сменить профиль на востребованную высокооплачиваемую специальность. Если осознаете, что текущее направление вас не удовлетворяет, есть возможность изменить специализацию.

Обучение на 1С-разработчика проходит в формате прямых эфиров, семинаров с доступом к онлайн-библиотеке, а также курсов для улучшения общения, умения мыслить системно, управления собой, работы с эмоциями и многое другое.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 3 107 ₽/мес. в рассрочку на 36 месяцев.

Продолжительность: от 12 месяцев.

Формат: прямые эфиры + семинары + практика + обратная связь от экспертов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Гарантия трудоустройства через 9 месяцев.

Обучение на практике: вы решите более 50 практических упражнений.

Подойдет новичкам.

Вы сможете выбрать 5 вариантов специализации.

Методические материалы, в которых расскажут, как сберечь зрение, как правильно сидеть за компьютером, о самых важных навыках IT-специалиста и многое другое.

Курс по нейросетям в подарок.

Курс по английскому языку на 1 год в подарок.

Трудоустроенные выпускники поделятся с вами своим опытом.

Получите возможность пользоваться обширным арсеналом полезной информации с рекомендациями и советами по развитию своей карьеры.

Обучение на удобной интерактивной платформе.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по поводу работы кураторов.

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5. Разработчик 1С — Яндекс Практикум

За шесть месяцев вы освоите один из наиболее простых и популярных языков программирования — 1С:Предприятие, пройдете стажировку, научитесь создавать информационные системы и разрабатывать собственные конфигурации.

По результатам обучения 1С-программированию вы сможете решать бизнес-задачи, интегрировать 1С с другими сервисами, а также создавать мобильные версии программ.

На вебинарах авторы курса поделятся информацией о 1С, мобильной разработке, сертификации и прочих интересных темах. Вы соберете топовое портфолио, а после завершения курса по программированию на 1С сможете пройти стажировку у партнеров школы.

Стоимость: 124 000 ₽.

Рассрочка: 21 500 ₽/мес. на 6 месяцев.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: вебинары + воркшопы + практика + обратная связь от экспертов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Вас подготовят к сертификациям: 1С:Специалист и 1С:Профессионал.

Вы пополните портфолио 6 проектами.

После курса можно пройти стажировку у партнеров школы.

Разработана экспертами из Яндекса, которые обладают более чем 10-летним опытом работы с 1С.

Материалы на курсе регулярно обновляются.

Вас подготовят к сертификации 1С:Специалист и 1С:Профессионал.

YandexGPT будет помогать вам в обучении.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по качеству образовательного материала.

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За 4 месяца вы освоите навыки программирования и управления системами на основе архитектуры 1С. Курс разработчика 1С представлен в интенсивном формате с вебинарами, видеоматериалами и практическими заданиями. Участие возможно из любой точки мира, с установленным расписанием и сроками выполнения.

Вы получите доступ к предзаписанным лекциям и интерактивным онлайн-занятиям с преподавателями, где изучите теорию, инструменты и практические кейсы.

Курс разработан с учетом запросов компаний к специалистам по 1С и включает проектную работу для закрепления знаний. На всех этапах у вас будет личный наставник для помощи и поддержки.

Стоимость: 59 900 ₽.

Рассрочка: от 4 991 ₽/мес.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: видеоуроки + практика + обратная связь.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Обучение в ускоренном режиме, что позволит быстро освоить специальность.

2 проекта вы выполните за время обучения.

Помощь в трудоустройстве от Центра карьеры.

Обучение по гибкому графику в удобное для вас время.

Развернутая обратная связь от наставника в течение 24 часов.

На курсе представлена только актуальная информация.

Если вам не подойдет курс, вам вернут полную сумму оплаты в течение месяца после покупки.

Бонусный курс о систематизации обучения.

Перед покупкой курса можно проконсультироваться.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания на качество обратной связи.

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Центр сертифицированного обучения 1С предлагает программы с различным количеством академических часов и уровнем сложности. Здесь каждый найдет что-то подходящее: от комплексных и дипломных программ до краткосрочных курсов, направленных на расширение навыков действующих программистов. Обучение на программиста 1С ведут опытные специалисты.

Стоимость: от 20 490 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: от 24 академических часов.

Формат: вебинары + видеозаписи занятий + обмен опытом с единомышленниками + поддержка куратора.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международные сертификаты.

Особенности и преимущества школы:

Курс ведут опытные специалисты со стажем.

Помощь ментора.

За время обучения вы пополните портфолио новыми кейсами.

Обучение по системе от простого к сложному.

Недостатки школы:

Доступ к материалам курса не навсегда.

Начало обучения со стартом потока.

В отзывах присутствуют жалобы на работу организаторов.

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8. 1С-программист — Университет Иннополис

Вы освоите навык создания конфигурации с нуля и редактирования типовых настроек. Вы сможете подготовиться к сдаче экзамена «1С Профессионал» для того, чтобы повысить свои шансы на успешное трудоустройство перед остальными кандидатами.

Курс по программированию 1С включает в себя 4 модуля, более 100 воркшопов и лекций, а также обширное количество практических занятий. Дополнительно предусмотрена подготовка к сертификационному экзамену по 1С.

В рамках обучения проводятся регулярные онлайн-занятия с преподавателем, консультации с наставниками и тренировки практических навыков несколько раз в неделю.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: 7 000 ₽/мес. на 12 месяцев.

Продолжительность: 5,5 месяцев.

Формат: онлайн-занятия + практика + обратная связь от наставника.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат 1С.

Особенности и преимущества школы:

Курс подойдет всем желающим освоить 1С-программирование.

Обилие практики.

Обратная связь от ментора и преподавателя.

Обучение по гибкому графику в любое удобное время.

Обучение на специализированном тренажере для достижения статуса «1С:Профессионал».

Бесплатный демо-модуль для знакомства с программой.

Недостатки школы:

В отзывах присутствуют нарекания по вопросу работы менторов.

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Уникальная онлайн-программа от IRONSKILLS, которая позволит вам стать профессиональным программистом 1С всего за 8 месяцев. Курс с уроками и заданиями разработан для бухгалтеров, предпринимателей, новичков и сотрудников компаний.

По окончании дистанционного обучения по 1С-программированию участник сможет улучшать функционал 1С, находить и устранять ошибки в коде.

Завершающим фактором станет создание дипломного проекта, демонстрирующего новые навыки и знания Вы сможете понимать код, разрабатывать собственные алгоритмы, находить и исправлять ошибки в коде других программистов.

Стоимость: 75 600 ₽.

Рассрочка: 10 500 ₽/мес.

Продолжительность: 8 месяцев.

Формат: видеолекции + практические задания + обратная связь с преподавателем.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат 1С.

Особенности и преимущества школы:

Подробная теоретическая программа.

Обратная связь от куратора по практическим заданиям.

Каждую неделю организовываются онлайн-встречи с преподавателем, где обсуждаются вопросы.

Практика на основе реальных кейсов.

Помощь в подготовке к сдаче экзаменов 1С:Профессионал и 1С:Специалист.

Преподаватели являются опытными экспертами.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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10. 1С Разработчик. Быстрый старт — Свифт Лаб

Обучение от онлайн-школы программистов 1С сфокусировано на формировании топовых специалистов, которые будут в полной мере владеть областями логистики, производства и торговли.

Они обретут навыки по автоматизации бизнес-процессов, разработке систем учета, проектированию баз данных, созданию CRM-систем, а также успешной интеграции программы 1С с другими программными продуктами. Курс рассчитан на новичков в сфере 1С-программирования.

Состоит из 24 уроков с практикой. Скорость обучения вы выбираете сами, так как доступ к материалам курса остается у вас навсегда. Обучение 1С-программированию для начинающих проходит через личный кабинет.

Стоимость: 2 990 ₽.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеолекции + практические задания.

Домашние задания: без проверки.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества школы:

Вечный доступ к учебным материалам.

Выгодные акции и лояльностей.

Уникальная авторская программа обучения.

Доступное ценообразование.

Преподаватель курса — опытный специалист.

Недостатки школы:

Отсутствие обратной связи.

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Бесплатные курсы 1С-разработчика

В этом разделе рассмотрим бесплатные курсы по 1С-программированию. Если вы пока не уверены в своих силах и не готовы покупать полноценный платный курс, то бесплатные базовые программы со структурированной информации вам помогут разобраться в основах.

Как мы отбирали курсы для статьи

Мы рассматривали несколько важных критериев, чтобы убедиться, что каждый курс программиста 1С, который мы упоминаем, соответствует определенным стандартам. Рассмотрим подробнее критерии, которые мы использовали:

Стоимость курса. Мы анализировали как полную стоимость, так и возможность оплаты в рассрочку, если такая опция имелась.

Бесплатный ознакомительный контент. Нас интересовало наличие бесплатного вводного контента (первая лекция, вебинар), который помог бы оценить качество и подход курса.

Формат обучения и обратная связь . Мы учитывали формат обучения (онлайн или офлайн) и доступность обратной связи для студентов (вебинары, разборы от менторов, текстовые отзывы и обсуждения ошибок).

Документ об окончании курса. Мы уделяли внимание наличию сертификата или диплома государственного образца после окончания обучения.

Помощь в трудоустройстве. Мы проверяли наличие помощи по трудоустройству для профессиональных курсов, такие как карьерные консультации, гайды, встречи с потенциальными работодателями.

Репутация школы и отзывы выпускников. Мы учитывали рейтинг и отзывы выпускников о курсе или об образовательном учреждении.

Решение проблемных ситуаций. Мы проверяли политику возврата денег и возможности переноса обучения в случае возникновения проблем.

Эти критерии позволяют сделать осознанный выбор при поиске курсов и обеспечить качественное обучение по 1С-программированию.

Язык программирования 1С — что это и где применяется

Язык программирования 1С (OneC или OneS) — это специализированный язык, созданный для разработки программного обеспечения на платформе 1С:Предприятие. Он широко используется для автоматизации учета, управления предприятием, создания бухгалтерских и управленческих отчетов, а также для разработки информационных систем различного уровня сложности.

Ключевые области применения языка программирования 1С:

бухгалтерия и управленческий учет;

управление производственными процессами;

торговля и складской учет;

управление отношениями с клиентами (CRM);

создание персонализированных информационных систем для различных предприятий.

Язык программирования 1С имеет широкий спектр применения в сфере бизнеса и позволяет создавать индивидуальные решения под конкретные потребности компаний.

Итоги

1С-программирование актуально из-за широкого применения в бизнесе, простоты языка, быстрого развертывания, удобной интеграции с другими системами. Оно пользуется популярностью и востребовано на рынке труда.

Выбирая курсы по 1С программированию, следует обратить внимание на актуальность содержания, квалификацию преподавателей и возможность получения практического опыта.

Курсы должны покрывать основные аспекты разработки на платформе 1С: управление предприятием и обеспечивать возможность применения полученных знаний на практике. А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы разработчика 1С:

Профессия «1C-разработчик» от Skillbox — предусмотрены гарантии трудоустройства;

1C-программист: расширенный курс от Нетологии — курс, который поможет вам подготовиться к сдаче экзаменов на сертификаты «1С: Профессионал» и «1С: Специалист»;

Профессия «1С-программист от SkillFactory — на этом курсе вам вернут деньги, если у вас не получится найти работу после выпуска.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!