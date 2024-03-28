ТОП-15 курсов инвестиционного аналитика в 2024 году

В этой подборке мы отобрали лучшие курсы по инвестиционному анализу, которые помогут опытным инвесторам освоить фишки ведущих аналитиков.

На курсах вы научитесь грамотно анализировать рынок. Это поможет находить более выгодные точки входа и выхода из сделки. Вы научитесь покупать долгосрочные и краткосрочные активы и сможете составить диверсифицированный портфель. При этом некоторые программы обучения предусматривают полноценную помощь в трудоустройстве.

Последнее обновление: 14 февраля 2024 года.

ТОП-7 курсов по инвестиционному анализу

Еще не подобрали подходящую программу обучения, тогда советуем ознакомиться с полным описанием курсов.

Обзор всех онлайн-курсов для инвестиционных аналитиков

В этом блоке мы рассмотрели 10 онлайн-курсов по инвестиционному анализу. В процессе обучения вы узнаете, как предугадывать движение финансового рынка и зарабатывать на этом.

На курсе вы всего за 4 недели вы научитесь делать инвестиционный анализ и сможете выйти на пассивный доход. Помимо анализа рынка вы научитесь использовать инфляцию для увеличения дохода. Еще вы узнаете, как действовать в условиях нестабильной экономики.

Выполнять качественный анализ помогут специальные инструменты, которые вы будете осваивать на практических занятиях.

Стоимость: от 14 900 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 4 недели.

Формат: видеоинструкции + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат о прохождении курса.

Особенности и преимущества школы:

Сверхбыстрый курс.

Итоговый проект, который вы будете представлять перед экспертами.

Все время курса вас будет сопровождать куратор.

Недостатки школы:

Присутствуют нарекания по поводу программы обучения.

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2. Инвестиционный клуб Index — Школа практического инвестирования

Курс представлен в специфическом формате. У вас не будет обычных видеоуроков и домашних работ. Уроки представлены в виде выступлений экспертов.

Вы будете просматривать обзоры, на которых преподаватели покажут, как правильно входить и выходить из сделок. При этом вы можете просто скопировать сценарии преподавателей для гарантированного дохода.

К сожалению из-за большого потока учеников запись на курс временно закрыта.

Стоимость: 22 900 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: нет информации.

Формат: онлайн-выступления + дополнительные материалы + обзоры.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: не выдается.

Особенности и преимущества школы:

Одним из преподавателей на курсе будет Даниил Бабич.

Готовый анализ рынка от экспертов.

Недостатки школы:

Некоторые жалуются на затянутые уроки.

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3. Инвестиционный анализ: эффективное управление инвестициями. Повышение квалификации — Moscow Business School

На семинаре вы узнаете, как подготовиться к реализации инвестиционного проекта. С помощью эксперта-практика вы научитесь анализировать финансовые модели.

Это поможет принимать обоснованные решения для дальнейшего развития компании. Еще преподаватель расскажет, как подстроить проект для любой отрасли.

Стоимость: 36 900 ₽.

Рассрочка: от 1 538 ₽/мес.

Продолжительность: 16 академических часов.

Формат: семинар + авторские материалы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат Moscow Business School или удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Вы можете получить сразу 2 документа об окончании учебы.

Доступ в закрытый клуб академии.

Недостатки школы:

Ученики говорят, что цена слегка завышена.

Посмотреть программу курса

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В течение курса вы будете изучать сразу 7 программ обучения. Вы научитесь не только анализировать инвестиционные модели, но и сможете составлять бизнес-планы и презентовать их. При этом у лучших учеников будет возможность пройти стажировку в инвестиционном отделе Skillbox.

Стоимость: 122 892 ₽.

Рассрочка: от 6 468 ₽/мес (10 780 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 8 месяцев.

Формат: видеоуроки + практические задания + тесты.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат о прохождении курса.

Особенности и преимущества школы:

Программа обучения состоит из 7 отдельных курсов.

Возможность пройти стажировку в Skillbox.

Бессрочный доступ к курсу.

Недостатки школы:

Учащиеся жалуются на возможные лаги платформы.

Посмотреть программу курса

На занятиях вы будете в совершенстве осваивать MS Excel. С его помощью вы научитесь оценивать стоимость активов и грамотно составлять диверсифицированный портфель.

В программе обучения вам предстоит выполнить сквозной проект. Вы сравните несколько компаний с помощью сравнительного метода и подведете итог.

Стоимость: 30 000 ₽.

Рассрочка: от 5 000 ₽/мес.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + практические задания + тест.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Возможность получить обратную связь от преподавателей.

Доступ к телеграм-чату с учениками и преподавателем.

Сквозной проект.

Недостатки школы:

Со слов учащихся менеджеры слишком настойчивы.

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🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Во время обучения вы всего за 9 месяцев сможете найти работу с зарплатой от 200 000 ₽. Вы научитесь создавать финансовые модели различных отраслей бизнеса. Это поможет быстрее найти работу. Еще вы научитесь правильно вкладываться в стартапы, которые помогут увеличить прибыль компании.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 3 332 ₽/мес (9 520 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 9 месяцев.

Формат: онлайн-лекции + разбор реальных проектов + вебинары + кейсы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом установленного образца и 2 международных диплома о прохождении курса.

Особенности и преимущества школы:

Возможность получить бесплатный доступ к программе обучения на 3 дня.

Возможность получить помощь в трудоустройстве.

Программа обучения постоянно обновляется, чтобы соответствовать требованиям рынка.

Недостатки школы:

Долгий процесс возврата средств.

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7. Инвестиционный аналитик — Русская школа управления

Курс посвящен скоростному обучению профессии инвестиционного аналитика. Перед началом курса вы самостоятельно рассчитаете собственный график обучения.

На занятиях вы научитесь оценивать финансовое состояние различных компаний и успешность инноваций. Еще вы освоите метод DCF для анализа инвестиционного проекта.

Стоимость: 58 230 ₽ (64 700 ₽ без скидки).

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 4 дня.

Формат: кейсы + практические задания + дополнительные материалы + видеоуроки + онлайн-занятия.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом установленного образца.

Особенности и преимущества школы:

Индивидуальный график обучения.

Разбор реальных кейсов на занятиях.

Недостатки школы:

Доступ к курсу всего на 30 дней.

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8. Инвестиционный анализ акций — Школа Московской Биржи

На онлайн-курсе вы будете делать упор на анализирование акций различных компаний. На уроках вы научитесь предугадывать движение стоимости акций с помощью различных мультипликаторов.

Вы сможете оценивать финансовое состояние компаний на любом этапе развития. Дополнительно к курсу вы получите доступ к дополнительным материалам, которые помогут быстрее изучить тему.

Стоимость: 25 000 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 12 уроков.

Формат: видеоуроки + дополнительные материалы + тесты.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: не выдается.

Особенности и преимущества школы:

Быстрый курс.

Возможность получить доступ к дополнительным материалам.

Недостатки школы:

Некоторые говорят, что курсы не несут полезной информации.

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9. Основы инвестиционного анализа — Специалист

На мини-курсе вы изучите основы профессии инвестиционного аналитика и сможете отработать полученные навыки. Помимо анализа финансовых моделей, вы будете улучшать свои управленческие способности. Это поможет вам в дальнейшем управлять командой аналитиков.

Стоимость: 22 990 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 24 академических часа.

Формат: видеоуроки + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Дополнительные 8 академических часов на отработку навыков.

Преподаватель курса ― эксперт с 15-летним стажем работы.

Недостатки школы:

Для обучения необходима дополнительная подготовка.

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Курс предназначен для развития различных видов бизнеса. Вы научитесь грамотно оценивать успешность той или иной бизнес-идеи. Еще вы освоите некоторые навыки маркетолога и научитесь выстраивать воронку продаж. После окончания курса лучшие ученики могут получить предложение по трудоустройству.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: реальные кейсы + видеоуроки + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат об окончании курса.

Особенности и преимущества школы:

Лучшие ученики получат предложение на трудоустройство.

Доступ в закрытый телеграм-канал.

Дополнительный блок про карьерный путь.

Недостатки школы:

Не обнаружено.

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Бесплатные курсы по инвестиционной аналитике

Бесплатные курсы по инвестициям помогут начинающим инвесторам наметить путь для изучения различных инструментов анализа. Вместе с этим вы получите возможность бесплатно оценить качество обучения известных школ.

Как мы отбирали курсы для статьи

В процессе работы над статьей мы уделяли особое внимание следующим критериям:

Порог входа на курс. Этот критерий показывает адаптацию программы обучения под уровень знаний учеников.

Стоимость курса полностью и в рассрочку. Иногда программы обучения могут стоить чересчур дорого. Оплата курса в рассрочку помогает увеличить количество учащихся. При этом должна быть возможность оплатить курс полностью.

Бесплатный ознакомительный контент. Возможность протестировать продукт, даст ученикам больше уверенности при покупке того или иного курса.

Формат обучения и обратной связи. От формата обучения и обратной связи зависит насколько хорошо ученик усвоит материал. При этом должна быть возможность пересмотреть пройденные уроки.

Реальный результат обучения на курсе. Программа обучения должна быть рассчитана на получение конкурентоспособных навыков. Это поможет ученикам в дальнейшем устроиться на работу.

Документ об окончании. Документ об окончании доказывает, что ученик прошел курс в каком-либо учебном заведении. В дальнейшем такой документ может стать весомым аргументом для работодателей.

Карьерный путь инвестиционного аналитика

При продвижении по карьере инвестиционного аналитика вам предстоит столкнуться со следующими этапами.

Образование. Первым шагом на пути вашей карьеры будет получение специальности в учебных заведениях или на курсах. Начать карьеру можно не только с прямой специализации, но и через смежные профессии: финансовый аналитик,бизнес-аналитик и т.д. Помимо специализации вы должны освоить некоторые инструменты, такие как Microsoft Excel, Bloomberg, Python и R.

Стажировка. Перед полноценной работой вы можете пройти стажировку в различных финансовых учреждениях: инвестиционные банки, хедж-фонды, управляющие компании или страховые компании. После прохождения стажировки у вас будет реальный опыт работы, который поможет сделать вас привлекательнее в глазах работодателей. Зарплата при этом будет около 30 000–60 000 ₽.

Ассоциированный аналитик . Этот этап является первой должностью в карьере инвестиционного аналитика. Ее можно рассматривать в качестве стажировки, так как в ваши обязанности будет входить помощь старшим коллегам с презентацией работ. Оклад не будет отличаться от оклада на стажировке.

Аналитик. После того как вы наберетесь опыта в качестве ассоциированного аналитика или пройдете стажировку, вы сможете претендовать на должность аналитика. Теперь вы в полной мере возьмете ключевые обязанности на себя: анализ финансовой информации, оценка инвестиционных возможностей и т.д. Простой аналитик сможет зарабатывать до 100 000 ₽.

Старший аналитик. Позицию старшего аналитика вы сможете занять после 3–5 лет активной работы. На этой должности ваши обязанности и полномочия вырастут еще больше. Вы сможете управлять несколькими аналитиками и делать более точным финансовый анализ. На этой должности оплата труда уже будет начинаться от 150 000 ₽.

Руководящие позиции. В конце вашего карьерного пути вы сможете продвинуться на руководящие должности. Теперь вам предстоит управлять целым отделом аналитики или стать директором по инвестициям. На руководящей должности ваша работа будет оцениваться от 200 000 ₽.

Итоги

В подборке мы рассмотрели 15 платных и бесплатных онлайн-курсов для начинающих инвестиционных аналитиков. Все программы обучения помогают изучить инструменты и навыки для анализа рынка. Профессия аналитика по инвестициям по-прежнему остается высокооплачиваемой. Так, на hh.ru работодатели предлагают оклад от 100 000 ₽ минимум.

Лучше всего научиться анализировать рынок вам помогут курсы из ТОПа:

1. Инвестирование. Школа пассивного дохода от LanaInvest, если вы хотите научиться понимать принципы работы рынка.

2. Инвестиционный клуб Index от Школы практического инвестирования, если вы хотите обучаться у профессионалов.

3. Инвестиционный анализ: эффективное управление инвестициями. Повышение квалификации от Moscow Business School, если вы хотите убедиться в качестве обучения.

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