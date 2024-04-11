ТОП-30 онлайн-курсов по работе в Excel для начинающих

На сайте hh.ru каждую неделю появляется в среднем 20 000 вакансий, где требуется знание расширенных возможностей Excel. Специалисты с такими hard skills получают в среднем от 60 000 рублей, и эта цифра тем выше, чем сложнее задачи.

Кроме высокой зарплаты, профессиональное владение Excel поможет вам в карьерном росте, если есть ощущение, что вы засиделись на одном месте. По желанию вы сможете брать заказы на фрилансе и получите дополнительный доход, который отложите или потратите на то, о чем давно мечтали.

В подборке вы найдете курсы по Excel, которые не только прокачают ваши навыки работы с таблицами, но и помогут в трудоустройстве. Также некоторые школы предлагают обучаться на примере процессов вашей компании. Это выгодно, потому что, кроме получения новых навыков, вы под контролем экспертов решите собственные бизнес-задачи.

ТОП-7 лучших курсов Excel в 2024 году

Базовые онлайн-курсы по Excel для новичков

Курсы Excel из подборки помогут вам в среднем за два месяца стать экспертом, даже если вы никогда не работали в этой программе. Бонусом вы получите дополнительные материалы, которые автоматизируют ежедневную рутину, и заведете полезные знакомства среди одногруппников и экспертов.

1. Excel и Google-таблицы: от новичка до эксперта — Eduson Academy

Курс по Excel подходит начинающим специалистам из тех отраслей, где активно применяется Excel. Обучение проходит на интерактивных тренажерах, которые полностью копируют интерфейс Microsoft Excel и дают подсказки студентам.

Вы научитесь работать с таблицами, делать их понятными и информативными. Также освоите быстрые расчеты при помощи функций и формул, узнаете, как строить финансовые модели и прочее.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 1 133 ₽ в мес. до 1 980 ₽ в мес. (от 2 832 ₽ в мес. до 4 950 ₽ в мес. без скидки).

Продолжительность: 2 недели.

Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом.

Особенности и преимущества школы:

Бессрочный доступ к материалам курса.

40 шаблонов и шпаргалок в подарок.

Помощь в трудоустройстве: составление резюме, подготовка к интервью, партнёрские вакансии.

Корпоративное обучение для компаний по адаптированной программе.

Оформление налогового вычета.

Поддержка куратора от трех до двенадцати месяцев в тарифах Pro и «Мастер».

Недостатки школы:

Задержки в обратной связи от кураторов.

Сложности с возвратом средств.

Посмотреть программу курса

Базовый курс Excel для новичков —обучает основным возможностям программы: созданию формул, работе с графиками и ссылками, подготовке документов к печати. Вам расскажут о правильном поиске работы, составлении резюме и портфолио.

Excel — сложная программа, поэтому для вас предусмотрена поддержка куратора и после обучения. А если курс не понравится, вам гарантированно вернут деньги в течение месяца после оплаты.

Стоимость: 5 900 ₽ (9 800 ₽ без скидки).

Рассрочка: от 490 ₽ в мес.

Продолжительность: 16 видеуроков.

Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Оформление налогового вычета.

Курс «Учись учиться» в подарок.

Корпоративное обучение для компаний по адаптированной программе.

Работа над собственным проектом во время обучения.

Недостатки:

Долгая обратная связь.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Бруноям: Excel и Google-таблицы с нуля до продвинутого.

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Курс Excel подойдет начинающим специалистам и студентам профильных специальностей. Вам откроют демодоступ к вводной части курса, и вы начнете обучение бесплатно. Эксперт курса Ренат Шагабутдинов — сертифицированный тренер по Microsoft Excel.

Вы комплексно изучите работу в программах, освоите pro-инструменты и ускорите работу за счёт скриптов. А также выполните 50 практических заданий из реальной практики бухгалтеров, финансистов и прочих экспертов.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: 3 817 ₽ в мес. (6 941 ₽ в мес. без скидки) на 10 месяцев.

Продолжительность: —

Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы, вебинары, нетворкинг.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Собственная обучающая платформа.

Практика на реальных кейсах.

Обновление курса каждые полгода.

Оформление налогового вычета.

Обратная связь от куратора в течение суток.

Недостатки:

Сложности с возвратом средств.

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4. Excel для работы — Skypro

Обучающий курс по Excel подходит молодым специалистам, студентам и руководителям компаний. Вы научитесь собирать и анализировать данные, работать с метриками, формулами, фильтрами. На каждом занятии будет разбор реальных кейсов. В качестве итогового проекта создадите калькулятор юнит-экономики и просчитаете прибыльность бизнес-модели.

Новые уроки выходят один раз в неделю, но вы можете заниматься в удобном темпе.

Стоимость: 25 000 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы.

Домашние задания: с самостоятельной проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Преподаватели — опытные аналитики из «Яндекс.Практикума» и Home Credit Bank.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Оформление налогового вычета.

Пошаговый план по смене профессии в подарок.

Недостатки:

Жалобы на малоинформативные лекции.

Сложности с обратной связью.

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5. Excel для анализа данных — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс по работе в Excel подходит для тех, кто хочет стать продуктивным и упростить ежедневные задачи. Сделаете вы это благодаря анализу и визуализации данных, контролю затрат, использованию сложных функций и сводных таблиц.

Также на практике проработаете реальные кейсы, например, создание маркетинговых отчетов и анализ продаж. По каждой работе получите обратную связь от эксперта и сразу сделаете работу над ошибками.

Стоимость: 19 900 ₽ (29 900 ₽ без скидки).

Рассрочка: 1 744 ₽ в мес. (2 491 ₽ в мес. без скидки) на 12 месяцев.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеоуроки, вебинары, практика, дополнительные материалы, воркшопы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Оформление налогового вычета.

Развёрнутая обратная связь: сообщения, видеоотзыв, ответы на вопросы во время вебинара.

Приостановка обучения на срок до 6 месяцев.

Возможность учиться и сдавать домашние задания через мобильное приложение.

Помощь в трудоустройстве: составление резюме, оформление портфолио, стажировка в компаниях-партнёрах.

Корпоративное обучение для компаний по адаптированной программе.

Гарантия возврата средств.

Недостатки:

Сложности с возвратом средств.

Посмотреть программу курса

6. Google SHEETS и Excel — Productstar

Если ваша компания работает в Google Sheets, то этот курс для вас. Вы узнаете, в чем разница между двумя программами, получите лайфхаки работы с таблицами, разберете базовые функции, диапазоны, научитесь прогнозировать.

На практику отводится 70% курса, что в итоге расширяет ваши возможности карьерного роста.

Стоимость: 39 600 ₽ (88 000 ₽ без скидки).

Рассрочка: 1 833 ₽ в мес. на 24 месяца.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Практика после каждого урока на кейсах ведущих компаний России.

Помощь в трудоустройстве: составление портфолио и резюме, стажировка в компаниях-партнёрах.

Оформление налогового вычета.

Дополнительные скидки за рекомендацию курса друзьям.

Гарантия возврата средств.

Недостатки:

Сложности с возвратом средств.

Долгая обратная связь по сложным вопросам.

Посмотреть программу курса

7. Профессия «Специалист Excel» — Международная школа профессий

Курс по Microsoft Excel подойдет и новичкам, и продолжающим. Вас научат создавать сводные таблицы, визуализировать данные, писать макросы и сценарии, которые ускорят выполнение рутинных задач. В итоге вы запрограммируете Excel под себя и повысите свою продуктивность.

Если же хотите пройти какие-то уроки из программы отдельно, их можно купить в качестве индивидуальных мастер-классов. Этот вариант подходит тем, кто уже умеет работать в программе, но хочет прокачать навыки.

Стоимость: 22 000 ₽ (36 700 ₽ без скидки).

Рассрочка: 3 700 ₽ в мес.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеоуроки, вебинары, практика, дополнительные материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом.

Особенности и преимущества школы:

Корпоративное обучение для компаний по адаптированной программе.

Оформление налогового вычета.

Доступ к материалам курса на три месяца.

Выбор подходящего графика обучения.

Оплата курса материнским капиталом.

Недостатки:

Нет бессрочного доступа к материалам курса.

Посмотреть программу курса

8. Excel Academy — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Этот компьютерный курс по Excel поможет новичкам дорасти до уровня специалиста. Вы научитесь визуализировать данные, прогнозировать, составлять сложные отчеты, писать макросы и прочее. На практике выполните реальные кейсы и сквозной проект, который занесете в портфолио.

После обучения вы получите также диплом международного образца, потому что школа входит в Европейскую Ассоциацию вузов и преподавателей высшей школы (Гамбург).

Стоимость: 10 150 ₽ (29 000 ₽ без скидки).

Рассрочка: 422 ₽ в мес. на 24 месяца.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: видеоуроки, вебинары, практика, дополнительные материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации

Особенности и преимущества школы:

Бесплатный доступ ко всем материалам курса на три дня.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Индивидуальный учебный график по запросу.

Опытные преподаватели со средним стажем в аналитике и финансах девять лет.

Тематическая литература в подарок.

Дополнительная скидка на обучение, если вы нашли аналогичный курс дешевле.

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Обновление курса каждые полгода.

Оформление налогового вычета.

Недостатки:

Сложности с возвратом средств.

Посмотреть программу курса

9. Excel-тренажер — Moscow Digital School

Курс по Excel разработан для маркетологов, аналитиков, финансистов и других специалистов, кто использует Google Sheets в работе. Вы освоите основы программы, манипулирование данными и их форматирование, функции, формулы и прочее.

Обучение проводит сертифицированный тренер Microsoft (Excel and Excel 2019), кандидат экономических наук Максим Кушнер.

Стоимость: 12 900 ₽ (16 125 ₽ без скидки).

Рассрочка: от 1 075 ₽ в мес. (от 1 344 ₽ в мес. без скидки) на 12 месяцев.

Продолжительность: 1,5 месяца.

Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Оформление налогового вычета.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Помощь в трудоустройстве: информация о перспективных вакансиях от Центра карьеры.

Доступ в профессиональный чат курса.

Недостатки:

Периодические задержки обратной связи.

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10. Мастер Google таблиц — SkillFactory

Курс по Excel подойдет новичкам, которые работают в маркетинге, аналитике, финансовой сфере. Вы освоите быстрый ввод данных, сводные таблицы, диаграммы, спарклайны и прочее. Это оптимизирует вашу работу, поможет отследить состояние бизнеса в режиме реального времени.

Если же у вас возникли вопросы, тьюторы ответят на них после урока на индивидуальной консультации.

Стоимость: 18 900 ₽ (37 800 ₽ без скидки).

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 1 месяц.

Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы, нетворкинг.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Доступ в профессиональное онлайн-сообщество.

Гибкая система скидок.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, поиск места для стажировки.

Оформление налогового вычета.

Практика на реальных кейсах.

Недостатки:

Сложности с возвратом средств.

Перебои в работе образовательной платформы.

Посмотреть программу курса

11. Excel для карьеры и поиска работы — Changellenge >> ToolKit

Курс стоит пройти тем, кто хочет расширить круг своих обязанностей и пойти на повышение за счет профессиональной работы в Excel.

Вы изучите способы поиска и подготовки данных, создание сводных таблиц, визуализацию информации. Благодаря таким знаниям ваша продуктивность возрастет в два раза.

Стоимость: 14 990 ₽ (19 990 ₽ без скидки).

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 20 часов занятий.

Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы, тестирование.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом.

Особенности и преимущества школы:

Программа построена по гарвардской модели, то есть с упором на практику.

Преподаватели — эксперты из Avito, BCG, Google, McKinsey & Company, VK.

Рекомендательные письма тем, кто набрал финальный балл более 85%.

Подарочные сертификаты на курс.

Доступ к материалам курса на полгода.

Гарантия возврата средств.

Гибкая система скидок.

Недостатки:

Нет бессрочного доступа к материалам курса.

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Онлайн-курсы по Excel для продвинутых пользователей

Курсы, которые мы собрали ниже, подойдут тем, кто уже пользуется Excel и хочет прокачать свои навыки. Улучшив знания, вы будете выполнять сложную работу и получать более высокую зарплату. Или уйдете на фриланс, где потолок дохода определите сами.

1. Продвинутые навыки работы в Excel — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Стоимость: 5 250 ₽ (15 000 ₽ без скидки) или 218 ₽ в мес. на 24 месяца

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

На курсе по Excel освоите продвинутые способы работы с умными таблицами, массивы и чистку данных. Сможете профессионально визуализировать информацию при помощи диаграмм и графиков. Обучать вас будут эксперты из Goldman Sachs, Silicon Valley, PepsiCo, Газпромбанк, ВТБ, Мегафон и других топовых компаний.

После обучения получите удостоверение о повышении квалификации и оформите налоговый вычет.

2. Онлайн-курсы Excel: продвинутый уровень — Международная школа профессий

Стоимость: 13 100 ₽ (21 900 ₽ без скидки) или 4 400 ₽ в мес.

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

Курс даст знания, с которыми вы автоматизируете однотипные расчеты за счет сценариев и макросов. Вы также научитесь языку программирования VBA и создадите собственные функции для эффективной аналитики.

График обучения по Excel можно выбирать, исходя из своих планов, а курс оплатить материнским капиталом и вернуть 13% его стоимости.

Стоимость: 11 300 ₽.

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

Курс подходит тем, кто умеет работать с VBA в Excel и хочет углубить свои знания в программировании. Вы научитесь управлять рабочими книгами, использовать встроенные функции, динамические массивы, запуск макросов и прочее.

Эти знания сделают задачи проще и облегчат работу. После обучения выдаётся сертификат. Учиться можно самостоятельно, дистанционно с преподавателем или очно.

Стоимость: 17 900 ₽.

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

На онлайн-курсе по Excel вас обучат техникам создания электронных, в том числе сводных, таблиц, быстрому поиску нужных данных, работе с формулами. Освоение программы позволит также сдать экзамен MOS (Microsoft Office Specialist).

После обучения вы получаете свидетельство школы и сможете вернуть 13% стоимости курса.

Стоимость: 27 990 ₽, или от 1 494 ₽ в мес. для физических лиц и 30 990 ₽ для организаций.

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

Для прохождения курса вы должны знать расширенные возможности Excel. Вас научат программированию на VBA, автоматической записи макросов, использованию функций. Документ об окончании курса будет зависеть от программы и наличия высшего образования. Также можно обучаться в свободном графике.

Онлайн-курсы по Excel для аналитиков и финансистов

Excel подходит для работы с большими объемами информации. Но без знания углубленных возможностей программы специалисты не смогут сделать свою работу более продуктивной. Курсы из подборки учат тем функциям Excel, которые помогут решить конкретные финансовые задачи бизнеса.

1. Microsoft Excel для экономистов и финансистов — ФИНКОНТ

Стоимость: 43 110 ₽ (47 900 ₽ без скидки).

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

Курс по Excel полезен для тех, кто хочет делать финансовый анализ, заниматься инвестиционным моделированием и прогнозированием. Вы детально рассмотрите работу со сводными таблицами, освоите язык запросов Power Query.

В итоге получите удостоверение о повышении квалификации и методические материалы, которые останутся у вас навсегда.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Стоимость: 27 990 ₽, или от 1 494 ₽ в мес. для физических лиц и 30 990 ₽ для организаций

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

На курсе вы научитесь автоматизировать отчеты, создавать расширенные интерактивные дашборды, освоите углубленную работу в Power Query, Power Pivot, DAX&M. Практиковаться будете на реальных кейсах, например, сведете базу данных из различных источников, сделаете отчет с ключевыми метриками проекта.

Учиться можно через мобильное приложение. В конце вы получаете удостоверение о повышении квалификации и оформляете налоговый вычет.

3. Excel и Google-таблицы для управления финансами — Eduson Academy

Стоимость: от 2 970 ₽ в мес.

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

Курс по Excel для тех, кто хочет автоматизировать свою работу и стать более независимым от помощи коллег. Вас научат делать сводные таблицы, использовать продвинутые приемы, решать нестандартные задачи за счет макросов и формул.

Также вы получаете 40 полезных шаблонов и чек-листов, которые точно пригодятся в профессии, и помощь в трудоустройстве.

4. Финансовое моделирование и оценка инвестиционных проектов в МS EXCEL — Moscow Business School

Стоимость: 12 900 ₽, или от 538 ₽ в мес.

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

Курс по Excel рассчитан на проектных менеджеров, руководителей, финансистов, бизнесменов. После обучения вы будете заниматься финансовым моделированием, делать прогнозы, рассчитывать инвестиционные показатели.

Вы получите авторские дополнительные материалы и сертификат. Обучение также доступно для компаний по адаптированным программам.

Стоимость: 16 150 ₽, или от 960 ₽ в мес. или 19 990 ₽ для компаний

Обратная связь: на время обучения.

О чем курс?

Для обучения нужно знать расширенные возможности Excel. Вы научитесь использованию массивов данных, прогнозированию и вариативному анализу, импорту данных. Вид документа об окончании курса зависит от программы и наличия высшего образования.

Также можно приобрести свободное обучение и пройти предварительное тестирование, чтобы проверить стартовые знания.

Другие курсы Специалиста: М20779В: Анализ данных инструментами Excel.

Бесплатные курсы по работе с таблицами в Excel

Мы собрали подборку бесплатных курсов по Excel для тех, кто сомневается, стоит ли изучать программу углубленно. С их помощью вы выберите подходящую школу, познакомитесь с методикой онлайн-преподавания или структурируете те знания, которые у вас есть. Также на курсах дают полезные дополнительные материалы и действенные лайфхаки:

Как мы отбирали курсы для статьи

Чтобы вы были уверены в качестве предложенных курсов, мы тщательно анализируем разные варианты. В подборку попадают только те программы, которые отвечают таким критериям:

Порог входа на курс. В статье есть варианты обучения как для новичков, так и для продолжающих специалистов. Стоимость курса. Мы предлагаем доступные по цене варианты или те, которые предполагают рассрочку. Бесплатный ознакомительный контент. Некоторые школы из подборки дают демо-доступ к курсу на несколько дней. Формат обучения и обратной связи. При выполнении домашних заданий вам дают развёрнутую обратную связь в форме текста, видеоответа, переписки в чате. Учиться же вы сможете онлайн самостоятельно или под руководством куратора. Реальный результат обучения на курсе. Вы заполните портфолио и получите навыки решения распространённых бизнес-задач. Документ об окончании. Вам выдадут удостоверения, дипломы и сертификаты государственного образца. Помощь в трудоустройстве. В некоторых школах есть Центры карьеры, которые помогают в составлении резюме, портфолио и поиске мест для стажировки. Экспертиза спикера. Все преподаватели — практикующие эксперты, сотрудники крупных российских компаний и сертифицированные тренеры Microsoft. Лицензия на оказание образовательных услуг. Большая часть школ предлагает оформить налоговый вычет.

Итоги

Excel — это универсальная программа, которая позволяет решать широкий перечень бизнес-задач. По данным сайта hh.ru знание пакета Microsoft Office требуется для 88 223 вакансий по всей России. При этом средняя зарплата таких специалистов начинается от 60 000 рублей и выше.

Поэтому если вы хотите прокачать свои навыки и претендовать на более высокий заработок, нужно изучать расширенные возможности Excel. Рекомендуем обратить внимание на такие курсы:

Excel + Google Таблицы с нуля до PRO от Skillbox — гарантируют первые результаты через неделю обучения и предлагают обучение у сертифицированного тренера Microsoft; Excel для анализа данных от Нетологии — предлагают выполнить восемь практических работ и итоговый проект для портфолио: оценку данных по персоналу организации за год; Excel и Google-таблицы: от новичка до эксперта от Eduson Academy — обучают на интерактивных тренажерах выполнять сложные задачи, на которые уходило полдня, за 30 минут.

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