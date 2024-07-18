Обучение управлению бизнес-процессами: 15 курсов в 2024 году

Бизнес-процессы — это повторяющиеся действия внутри компании, например: обработка заявки от клиента, прием на работу нового сотрудника или согласование договора с юристом. Эффективность работы организации напрямую зависит от того, насколько правильно разработаны и описаны алгоритмы операций и исполняются ли они. Научиться внедрять системный подход и управлять бизнес-процессами можно на специальных курсах.

Собрали платные курсы по бизнес-процессам сроком обучения от двух дней до девяти месяцев. Есть программа для освоения профессии с нуля. Включили в статью бесплатные курсы, на которых опытные студенты смогут получить дополнительные навыки в области процессного подхода к управлению компанией.

ТОП-7 курсов по управлению бизнес-процессами

Включили в статью платные курсы, на которых студенты научатся моделировать, анализировать, описывать, внедрять и контролировать бизнес-процессы. Можно выбрать краткосрочные программы длительностью от двух дней или более длительные с получением диплома о предпрофессиональной подготовке. Есть курс с помощью в трудоустройстве.

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс для подготовки специалистов по бизнес-процессам с нуля. Студенты узнают, как проводить аудит, оценивать риски и внедрять улучшения в работу всех подразделений организации. Научатся снижать издержки и выстраивать систему бизнес-процессов для повышения прибыли компании. Поймут, как разрабатывать стратегию развития компании. Изучат автоматизацию и роботизацию бизнес-процессов, а также способы их обновления и улучшения.

Среди преподавателей курса — сотрудники компании ELMA, специализирующейся на автоматизации бизнес-процессов.

Во время обучения студенты выполнят практические задания и получат индивидуальную обратную связь от преподавателя. Поэтапно подготовят дипломную работу по проработке бизнес-процесса, плана оптимизации и механике его внедрения. Получат полугодовой доступ к сервисам для моделирования бизнес-процессов ELMA и Business Studio.

Цена полностью: от 119 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 3501 рубля в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 5,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары и практические задания с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: после успешной защиты диплома выпускники получат приглашение на собеседование в компанию ELMA.

Достоинства:

Возможность пополнить портфолио дипломной работой.

Индивидуальная обратная связь от преподавателей по практическим заданиям.

Среди преподавателей — специалисты профильной компании.

Возврат денег в случае, если курс не подойдет.

Недостатки:

Доступ к материалам курса сохраняется только в течение трех месяцев после окончании обучения.

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2. «Стратегия и набор высоты» — Business Booster

Студенты изучат основы системного бизнеса: организационную структуру, планирование, наем сотрудников и скорость роста. Определят ошибки, которые не позволяют быстро достигать целей. Научатся измерять, анализировать результаты бизнеса и управлять ими. Узнают, как построить систему маркетинга и продаж, а также поймут, как мотивировать сотрудников работать на рост прибыли компании.

Курс ведут основатели Business Booster, эксперты в области управления бизнесом, маркетинга и продаж с опытом работы от 13 до 29 лет. Программа включает в себя онлайн-практикумы и видеоуроки.

Дополнительно студенты получат шаблоны регламентов, чек-листы, инструкции, схемы и готовые планы работы.

Цена полностью: от 58 500 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 6 дней.

Порог входа: для опытных.

Формат: онлайн-практикумы и видеоуроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Опытные преподаватели.

Дополнительные материалы, полезные для работы.

По отзывам студентов, интересная и доступная для восприятия подача материала.

Недостатки:

Не выдается документ об окончании курса.

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Другие курсы Business Booster: «Как владельцу увеличить стоимость компании в 3–5 раз».

Трехнедельный курс, на котором студенты узнают, какие виды бизнес-процессов существуют в организации, как их описывать, анализировать и оценивать эффективность.

На практических занятиях разберутся в автоматизации бизнес-процессов: в возможных проблемах и способах их решения. Поймут, как организовать переход предприятия на процессный подход в управлении. Выпускники курса смогут инициировать и возглавить автоматизацию процессов в компании.

Программа состоит из онлайн-вебинаров, текстовых лекций и практических занятий с обратной связью от преподавателя. Курс ведут кандидаты педагогических, технических и экономических наук. Все студенты получат в подарок доступ к архиву из более чем 10 000 вебинаров на время обучения и 90 дней после него. За каждый дополнительный прослушанный вебинар выдается сертификат. Доступ к материалам курса остается навсегда.

Цена полностью: от 5299 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции, вебинары и практические задания с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Доступ к дополнительным вебинарам.

Индивидуальная обратная связь от преподавателей по практическим заданиям.

Опытные преподаватели с научными степенями.

Недостатки:

Не обнаружены.

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4. «Управление малым бизнесом» — МИПО

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студенты научатся управлять ключевыми организационными процессами и узнают, как разработать и реализовать эффективные стратегии. Изучат традиционные и современные инструменты маркетинга, а также освоят анализ и моделирование бизнес-процессов. Поймут, как оценивать стоимость бизнеса и управлять ею. Разберутся в налоговом менеджменте компании. По итогу обучения слушатели смогут внедрить современные технологии управления в свои проекты.

Курс будет полезен владельцам малого и среднего бизнеса, менеджерам существующих и создателям новых проектов. Преподаватели — эксперты в области бизнес-менеджмента, инновационного и стратегического менеджмента с опытом работы от 7 до 25 лет.

Помимо изучения основных учебных материалов студенты смогут общаться с одногруппниками и единомышленниками в чатах. Есть поддержка персонального куратора.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: онлайн-вебинары, дополнительные учебные материалы, разборы реальных проектов, тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Мастер делового администрирования» и международное приложение к нему.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Опытные преподаватели.

Обратная связь по выполненным практическим заданиям.

Поддержка персонального куратора.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

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5. «Операционный менеджмент бизнес-процессов компании» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Курс, на котором научат понимать бизнес-процессы, происходящие в компании, и уметь эффективно управлять ее ресурсами. Студенты поймут, как создать на предприятии систему менеджмента качества, разберутся в типологии бизнес-моделей и вариантах их применения. Узнают, как анализировать процессы, оптимизировать их и повышать производительность. Научатся управлять качеством и оценивать его. Изучат ситуационный подход к управлению.

Преподаватели — эксперты-практики в области разработки и сопровождения инвестиционных проектов, развития систем стратегического и оперативного управления, клиентского сервиса и управления персоналом. Работали с такими компаниями, как «Банк России», «Газпромбанк», РЖД, «Норильский никель».

По окончании обучения выпускники получат сертификат.

Цена полностью: 8900 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 5,5 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоурок.

Документ об окончании: электронный сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Опытные преподаватели.

По отзывам студентов, интересная и доступная подача материала.

Выдается документ о прохождении курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

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Другие курсы Moscow Business School: «Консультант по бизнес-процессам. Инструменты повышения эффективности компании в условиях кризиса».

6. «Менеджер по развитию бизнеса» — Skillbox

По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Слушатели курса научатся проводить аудит бизнеса, анализировать конкурентов, подбирать источники информации и работать с ними. Поймут, как оценивать эффективность каналов продвижения и проводить переговоры. Узнают, как формировать и тестировать гипотезы, оценивать их и рассчитывать стоимость внедрения. По итогу обучения студенты будут уметь оценивать текущее состояние бизнеса и определять зоны его развития.

Курс ведет коммерческий директор с 20-летним опытом работы в маркетинге и В2В-продажах. Программа будет полезна менеджерам и директорам по продажам, маркетологам и бренд-менеджерам, а также СЕО, управляющим малым бизнесом.

На протяжении всего обучения студенты будут выполнять практические задания на основе реального проекта. Все слушатели курса получат в подарок бесплатный доступ к курсу по английскому языку на год.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 4031 рубль в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки и практические занятия с проверкой от кураторов.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Опытный преподаватель.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не выдается документ о прохождении курса.

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Другие курсы Skillbox: «Профессия "Операционный менеджер"».

На курсе научат моделировать и оптимизировать бизнес-процессы, а также выстраивать управление ими. Расскажут, как составлять дорожные карты для внедрения процессного подхода и преодолевать сопротивление персонала изменениям. Студенты узнают, как проводить качественный анализ рисков и определять факторы, препятствующие достижению поставленных целей. На практических занятиях разработают чек-лист для проведения аудита.

Курс будет полезен топ-менеджерам и директорам департаментов, руководителям отделов, а также специалистам служб контроля качества и клиентских служб.

Преподаватели — практикующие эксперты. Сотрудничали с такими компаниями, как «Газпромнефть, «Транснефть», «Газпром». Обучение проходит на платформе Zoom. Доступ к материалам курса сохраняется в течение 30 дней.

Цена полностью: от 64 530 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 5 занятий.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки в прямом эфире с обратной связью от преподавателей.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Опытные преподаватели.

Бесплатное пробное занятие.

Обратная связь от преподавателей.

Выдается документ о прохождении курса.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

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Другие курсы Русской школы управления: «Профессия "Операционный менеджер"», «Управление бизнес-процессами».

Студенты узнают, как моделировать и автоматизировать бизнес-процессы. Освоят Excel с нуля до продвинутого уровня и будут уметь анализировать информацию с помощью инструментов программы. Изучат язык анализа данных DAX и визуализацию ценных для бизнеса сведений в Power BI. Поймут, как разрабатывать стратегии и успешно внедрять их в бизнес-процессы компании.

Наставники курса – практикующие специалисты с опытом работы от пяти лет. Помогут на каждом этапе обучения как в освоении теории, так и на практических занятиях, а также проконсультируют при подготовке к созданию личного проекта.

Можно оплатить 100% стоимости курса материнским капиталом или до 30 тысяч рублей по программе «Социальный контракт». Доступ к курсу сохраняется в течение трех месяцев.

Цена полностью: от 29 400 рублей.

Цена в рассрочку: от 4900 рублей в месяц.

Длительность: 19 недель.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, записи видеоуроков, интерактивные задания.

Документ об окончании: диплом о прохождении курса и персональный электронный сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность оплатить обучение частично или полностью за счет социальных программ.

Выдается документ о прохождении курса: диплом о прохождении курса и персональный электронный сертификат.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

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Другие курсы «Международной школы профессий»: «Онлайн-курсы управления бизнес-процессами».

Онлайн-трансляция семинара, на котором научат разрабатывать систему управления бизнес-процессами, согласованную со стратегией развития. Студенты разберутся в особенностях планирования и бюджетирования. Изучат виды бизнес-процессов: основные элементы и последовательность операций. Поймут, как внедрить процессное управление в работу организации. Научатся оценивать эффективность бизнес-процессов и разрабатывать рекомендации по их улучшению.

Курс подойдет топ-менеджерам компаний, руководителям среднего звена и линейным менеджерам.

Преподаватель — консультант по организационному развитию и обучению персонала, который проводит открытые и корпоративные тренинги с 1995 года. В ITC Group обучают своих сотрудников такие компании, как «Газпром Нефть», Heinz, ВТБ, «Транснефть», «О’КЕЙ», «Мегафон», LG. Дополнительно к семинару студенты получат электронные обучающие материалы.

Цена полностью: 33 155 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: онлайн-семинар.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Дополнительные обучающие материалы.

Опытный преподаватель.

Выдается документ о прохождении курса.

Недостатки:

Нет возможности оформить рассрочку.

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По промокоду 5023486 начислится кешбэк 10% от стоимости курса.

Студенты изучат теории и виды бизнес-процессов. Научатся создавать и оптимизировать их для повышения эффективности работы организации. Поймут, как анализировать входящие и исходящие документы. Узнают, как моделировать, автоматизировать и контролировать бизнес-процессы, а также как управлять ими. Научатся использовать различные виды схем для описания и анализа конкретной системы организации и выявлять ошибки.

Программа будет полезна менеджерам среднего и высшего звена, специалистам по управлению проектами, аналитикам, консультантам по управлению и информационным технологиям.

Предусмотрена возможность ускоренного обучения по индивидуальному графику. В зависимости от изначального образования выпускники получат сертификат о прохождении обучения или удостоверение о повышении квалификации. В случае, если курс не подойдет, вернут деньги.

Цена полностью: от 1050 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 2 недель.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, электронные методические материалы, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат о прохождении обучения или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Возврат денег в случае, если курс не подходит.

Выдается документ о прохождении курса.

Возможно ускоренное обучение.

Недостатки:

Не обнаружены.

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Бесплатные курсы по управлению бизнес-процессами

Собрали бесплатные курсы, на которых действующие, начинающие специалисты и руководители смогут получить дополнительные знания и навыки в области процессного подхода. Добавили программы от преподавателей НИУ ВШЭ: с бесплатным двухнедельным обучением и подробный курс из 28 уроков. Включили в подборку мастер-класс для топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

На занятии слушатели разберутся в методах и принципах моделирования бизнес-процессов. Поймут, кто такие менеджеры бизнес-процессов и какие задачи они выполняют. На реальных примерах изучат, как моделирование влияет на эффективность бизнеса. Узнают, как определить и исправить проблемы с бизнес-процессами, выявить и оценить сопутствующие риски. Познакомятся с тенденциями и инструментами автоматизации процессов.

Видеолекцию ведет практикующий эксперт с опытом работы в команде системных аналитиков.

Программа подойдет для менеджеров компаний, в которых нужно выстроить бизнес-процессы, владельцев бизнеса и руководителей, а также специалистов смежных профессий, которые хотят сменить деятельность.

Длительность: 1 занятие.

Формат: видеоурок.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: для опытных.

Документ об окончании: нет.

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Запись вебинара, на котором научат моделировать и анализировать бизнес-процессы в компании. Студенты узнают, что такое бизнес-процессы, как их описывать и запускать в работу. Научатся анализировать деятельность организации и на основе полученных данных повышать эффективность ее работы. Поймут, зачем нужно описание бизнес-процессов, кто и как их должен описывать.

Программа будет полезна студентам технических и экономических вузов, начинающим аналитикам, разработчикам, менеджерам проектов и специалистам по запуску продуктов.

Курс ведет генеральный директор консалтинговой компании Business Set, сертифицированный эксперт в области моделирования бизнес-процессов.

Длительность: 1 занятие.

Формат: запись вебинара.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: для опытных.

Документ об окончании: нет.

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3. «Как усилить команду, укрепить фундамент бизнеса и выйти на новый уровень» — Business Booster

Мастер-класс для топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Преподаватель поделится опытом по созданию растущего бизнеса с нуля. Студенты узнают, что в первую очередь влияет на повышение прибыли компании. Изучат инструменты для создания системного бизнеса и получат готовые к инструкции. Узнают секреты создания больших компаний и научатся решать ключевые проблемы в организации.

Мастер-класс ведет основатель Business Booster, компании с филиалами в США и Тайване, автор статей в топовых бизнес-журналах: Forbes и Digital Journal.

После регистрации на занятие студенты получат бонус: пошаговый план «20+1 шаг от операционного хаоса к системному бизнесу» с описанием стадий развития компании, бизнес-инструментов и принципы работы с ними.

Длительность: 1 занятие.

Формат: мастер-класс.

Доступ:после регистрации.

Порог входа: для опытных.

Документ об окончании: нет.

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4. «Моделирование бизнес-процессов» — НОУ ИНТУИТ

Студенты изучат теорию и практические примеры по моделированию организаций разного типа как бизнес-систем. Освоят структурно-ориентированный и процессно-ориентированный подходы к управлению компанией. Научатся анализировать состояние организации и ее положение на рынке. Сравнят методы моделирования и их особенности, в том числе с использованием ARIS и ЕРС. На конкретных примерах из реализованных проектов разберутся в специфике различных бизнес-систем.

Курс ведет кандидат экономических наук, преподаватель НИУ ВШЭ.

Программа подойдет для администраторов коммуникационных и информационных систем, менеджеров, руководителей и экономистов. Практическая часть курса содержит задания по моделированию бизнес-процессов на основе реальных кейсов.

Длительность: 28 занятий.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: для опытных.

Документ об окончании: сертификат.

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Курс с бесплатным двухнедельным пробным периодом. Студенты познакомятся с теорией и практикой процессного подхода в менеджменте. Научатся собирать информацию, необходимую для построения моделей бизнес-процессов с использованием нотаций IDEF0, ARIS, BPMN. Освоят применение SWOT-анализа. Узнают, как управлять рисками, анализировать и оптимизировать процессы. Разовьют навыки системного мышления и управления сложными системами.

Курс разработан в НИУ ВШЭ и адресован всем, кто связан с автоматизацией и управлением: бизнес-аналитикам и архитекторам, разработчикам, менеджерам.

Преподаватель — кандидат физико-математических наук, доцент факультета бизнеса и менеджмента. Для освоения курса необходимы знания математики, основ экономики, менеджмента, информационных технологий в объеме программы средней школы.

Длительность: 10 недель.

Формат: видеолекции, тестовые задания и материалы для самостоятельного изучения.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

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Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов ориентировались на целевую аудиторию образовательных программ. Учитывали занятость, необходимость в получении актуальных знаний и предполагали наличие разных задач у студентов:

Порог входа на курс. Навык внедрения бизнес-процессов может понадобиться как действующим специалистам и руководителям, так и начинающим. Включили в статью программы для обучения с нуля и для опытных студентов.

Стоимость курса полностью и в рассрочку . Собрали курсы в широком ценовом диапазоне, чтобы все будущие студенты смогли выбрать программу под свой бюджет.

Бесплатный ознакомительный контент . На пробных занятиях слушатели смогут понять, подходит ли программа и подача материала прежде, чем они оплатят курс.

Формат обучения . Отдали предпочтение онлайн-курсам, которые позволят студентам проходить обучение без отрыва от основной деятельности. Включили в статью программы с обратной связью от преподавателей, которая поможет правильно усвоить полученные знания.

Результат обучения на курсе. Получение во время обучения актуальной информации и освоение современного программного обеспечения помогут выпускникам сразу применять новые знания и навыки в работе.

Документ об окончании . Документальное подтверждение прохождения обучения повысит доверие к компетентности сотрудника и поможет ему в карьерном росте.

Экспертность преподавателя. Практикующие эксперты с длительным опытом работы смогут объяснить материал на реальных примерах, что делает подачу материала интересной и доступной для восприятия.

Репутация школы и отзывы выпускников. Длительность существования школы на рынке образовательных услуг и положительные отзывы студентов — показатели надежности и профессионального подхода учебного заведения.

Налоговый вычет. Оформление льготы поможет вернуть часть денег, заплаченных за обучение. В случае высокой стоимости курса налоговый вычет поможет существенно сэкономить.

Какой курс по управлению бизнес-процессами выбрать

Овладение навыком системного подхода поможет повысить эффективность работы компании. Чтобы правильно внедрить бизнес-процессы, необходимо уметь моделировать, описывать и контролировать их исполнение. Также нужно хорошо знать каждый алгоритм по отдельности и во взаимосвязи с другими. Освоить управление бизнес-процессами можно на курсах:

«Менеджер бизнес‑процессов» от «Нетологии»: курс для подготовки специалистов по бизнес-процессам с нуля с возможностью трудоустройства в профильной компании (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение). «Как владельцу построить систему в бизнесе, чтобы получить системный доход и свободу» от Business Booster: шестидневный тренинг с онлайн-практикумами, видеоуроками, готовыми шаблонами и инструкциями. «Технологии управления бизнес-процессами» от НИИДПО: курс от кандидатов педагогических, технических и экономических наук с практическими занятиями и обратной связью от преподавателей.

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