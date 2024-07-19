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15 онлайн-курсов для бизнес-ассистента руководителя

Бизнес-ассистент — это специалист, который помогает руководителю решать ежедневные рабочие вопросы: планирует и согласовывает графики, организует переговоры и рабочие встречи. В отличие от секретаря и личного помощника, бизнес-ассистент более глубоко погружен в суть и цели компании. Он управляет проектами и продуктами, анализирует их продвижение и решает бизнес-задачи. Обучиться этой профессии можно на специальных курсах.
15 онлайн-курсов для бизнес-ассистента руководителя
Иллюстрация: Mikhail Nilov/pexels

Собрали платные курсы для подготовки ассистентов с нуля. Можно выбрать программу с получением удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке или свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Секретарь-референт». Добавили бесплатные курсы в виде записей вебинаров и программы с бесплатным пробным занятием.

ТОП-7 курсов для бизнес-ассистента в 2024 году

  1. «Персональный ассистент руководителя» от НИИДПО: трехмесячный курс для подготовки помощников с нуля с бесплатным доступом к дополнительным вебинарам.

  2. «Профессиональный бизнес-ассистент и личный помощник руководителя. Повышение квалификации» от Moscow Business School: онлайн-семинар с практическими занятиями, доступом к закрытому бизнес-клубу и к участию в программе привилегий (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  3. «Бизнес-ассистент» от «Русской школы управления»: курс для начинающих специалистов в бизнес-управлении и менеджеров среднего звена от экспертов в области стратегического и оперативного управления с опытом работы от 20 лет. 

  4. «Ассистент руководителя» от «Института профессионального образования»: курс с присвоением квалификации «Ассистент руководителя» и выдачей международного диплома (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  5. «Ассистент руководителя» от MITM: пятимесячный курс с программой, адаптированной под требования работодателей, для подготовки офис-менеджеров и ассистентов. 

  6. «Профессия: бизнес-ассистент» от Interra: курс с гарантией поддержки в трудоустройстве, прописанной в договоре. 

  7. «Секретарь-референт» от портала «Знанио»: курс с возможностью стажировки и гарантией возврата денег, если программа не подойдет.

На платных курсах можно освоить профессию бизнес-ассистента в сроки от 3 дней до 12 месяцев. Выпускники получат официальный документ о прохождении обучения. Есть программы с помощью в трудоустройстве, где помогут составить резюме, предоставят стажировку и подготовят к собеседованию. Включили в подборку курсы с бесплатным пробным занятием, на котором слушатели смогут познакомиться с программой и преподавателем.

1. «Персональный ассистент руководителя» — НИИДПО

Студенты узнают, какие обязанности выполняет персональный ассистент руководителя. Изучат нормативно-правовые основы делопроизводства. Научатся планировать время, а также системно вести входящую и исходящую документацию, в том числе электронную. Слушатели освоят современные информационные технологии в деятельности секретаря, пройдут практикумы по MS Office и сервисам Google. Разберутся в основах делового общения: этикете и правилах переписки.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведет кандидат психологических наук, эксперт в сфере менеджмента и управления персоналом с опытом работы более 15 лет.

Все студенты получат в подарок доступ к архиву из более чем 10 000 вебинаров на время обучения и 90 дней после него. За каждый дополнительный прослушанный вебинар выдается сертификат. Выпускники смогут работать ассистентами или онлайн-помощниками руководителя. Обучение можно проходить в мобильном приложении. 

  • Цена полностью: 29 785 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2485 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: текстовые лекции, вебинары, тестирования и практические задания с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Возможность оплатить курс в рассрочку.

  • Бесплатный доступ к дополнительным вебинарам.

  • Опытный преподаватель.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

Посмотреть программу курса

2. «Профессиональный бизнес-ассистент и личный помощник руководителя. Повышение квалификации» — Moscow Business School

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

На курсе научат основам культуры делового общения. Студенты научатся выстраивать систему делового и кадрового документооборота. Поймут, как взаимодействовать с руководителем, коллегами и клиентами. Узнают, как создавать и поддерживать благоприятный имидж своей компании. Разберутся в специфике донесения негативной информации.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Помимо получения теоретических знаний, в рамках трехдневного семинара студенты поучаствуют в практикумах по каждой изучаемой теме. Отработают полученные навыки на упражнениях и деловых играх.

Дополнительно все слушатели получат комплект электронных авторских материалов, доступ к закрытому бизнес-клубу и станут участниками программы привилегий школы.

  • Цена полностью: от 53 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2246 рублей в месяц.

  • Длительность: 24 академических часа. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-семинар с практическими занятиями. 

  • Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Достоинства:

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Возможность оплатить курс в рассрочку.

  • Дополнительные учебные материалы.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

Посмотреть программу курса

3. «Бизнес-ассистент» — «Русская школа управления»

Студенты изучат основы построения бизнес-системы и узнают, как помочь руководителю организовать рабочие процессы внутри компании и управлять внутренними ресурсами. Научатся проводить совещания разного уровня, вести деловую переписку и распределять зоны ответственности между сотрудниками. Разберутся в критериях эффективности бизнес-процессов. Изучат основы менеджмента и узнают, как заводить полезные знакомства. 

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведут эксперты в области организационного развития, стратегического и оперативного управления и настройки бизнес-процессов с опытом работы от 20 лет.

Программа подойдет начинающим специалистам в бизнес-управлении и менеджерам среднего звена. Доступ к материалам курса сохраняется в течение 30 дней. Все студенты получат дополнительные материалы и чек-листы.

  • Цена полностью: 65 5000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5458 рублей в месяц.

  • Длительность: 35 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Достоинства:

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Возможность оплатить курс в рассрочку.

  • Дополнительные учебные материалы.

Недостатки: 

  • Доступ к материалам курса остается не навсегда.

Посмотреть программу курса

4. «Ассистент руководителя» — «Институт профессионального образования»

По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат нормативно-правовые вопросы работы помощника руководителя и его должностные обязанности. Узнают, в какой приоритетности нужно выполнять поручения и как доносить негативную информацию. Научатся деловому взаимодействию с руководителем и освоят искусство делегирования. Разберутся в вопросах конфиденциальности. Поймут, как планировать свое время и рабочий день руководителя. 

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведут кандидаты экономических наук, руководители компаний, авторы книг и статей, бизнес-тренеры.

Продолжительность обучения — 616 академических часов, возможно пройти курс экстерном. В подарок студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru. Выпускникам присвоят квалификацию «Ассистент руководителя». 

  • Цена полностью: от 34 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: до 7 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: методические материалы в личном кабинете, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом ID.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Достоинства:

  • Возможность оплатить курс в рассрочку.

  • Сопровождение персонального куратора.

  • Выдается документ об окончании курса.

Недостатки: 

  • Нет обратной связи от преподавателей.

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5. «Ассистент руководителя» — MITM

На курсе расскажут, как организовывать работу офиса и документооборот руководителя. Студенты узнают о типах лидеров и стилях руководства, научатся управлять временем и разграничивать формальное и неформальное общение. Разберутся в правилах ведения деловой беседы и переписки, группового совещания, а также в особенностях онлайн-коммуникаций. Изучат основы охраны труда и поймут, как организовывать деловые мероприятия.  

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс подойдет административным и офисным работникам, начинающим ассистентам руководителей. Преподаватели —  эксперты с опытом работы от 7 до 25 лет.

Программа адаптирована под требования работодателей. Помимо основных учебных материалов, студенты получат доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения. Выпускники смогут работать офис-менеджерами или ассистентами.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 1660 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев с возможностью сокращения срока обучения.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции и иллюстрированные учебные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Поддержка куратора.

  • Выдается документ об окончании курса.

  • Опытные преподаватели.

Недостатки: 

  • Нет обратной связи от преподавателей.

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6. «Профессия: бизнес-ассистент» — Interra

Студенты изучат деловой этикет, делопроизводство и электронный документооборот. Научатся готовить презентации, организовывать вебинары, конференции и путешествия. Разберутся в тонкостях работы в команде и с подрядчиками и поймут, как выстраивать отношения с руководителем. Освоят навык ведения социальных сетей и полезные для работы сервисы и программы, например: Lightshot, Microsoft To Do и Evernote. 

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Школа гарантирует поддержку в трудоустройстве. Студентам помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям. Расскажут, где искать работодателей и как с ними общаться. Проконсультируют во время стажировки.

Слушатели, успешно завершившие обучение, получат свидетельство о повышении квалификации государственного образца, сертификат об успешном прохождении курса и рекомендательное письмо от куратора. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 6125 рублей в месяц.

  • Длительность: 140 уроков.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки и практические занятия.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: подготовка резюме и портфолио, консультации, рекомендательное письмо. 

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Поддержка в трудоустройстве

  • Выдается документ об окончании курса.

  • Опытные преподаватели — бизнес-тренеры, руководители отделов и проектов с опытом работы от семи лет. 

  • Возможность вернуть деньги в первые две недели, если курс не подойдет.

Недостатки: 

  • Нет обратной связи от преподавателей.

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7. «Секретарь-референт» — «Знанио»

За четыре месяца студенты научатся составлять и оформлять документы по ГОСТ, в том числе нормативные правовые акты, положения и инструкции. Поймут, как составлять номенклатуру дел предприятия, вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции и контрольную картотеку. Освоят Word и Excel на продвинутом уровне. Узнают, как организовывать презентации и принимать посетителей.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс включает в себя 300 учебных часов и ориентирован на слушателей, уже имеющих знания по информатике и базовые навыки владения компьютером.

Студентам помогут со стажировкой и трудоустройством. А если курс не подойдет, то вернут заплаченные за него деньги.

  • Цена полностью: 8500 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 4 месяца с возможностью ускоренного обучения.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: текстовые лекции и видеоуроки.

  • Документ об окончании: свидетельство о профессии рабочего с присвоением квалификации «Секретарь-референт».

  • Помощь с трудоустройством: возможность стажировки при обучении и отправки резюме выпускников партнерам школы.

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Поддержка в трудоустройстве.

  • Выдается документ об окончании курса.

  • Возможность вернуть деньги до завершения обучения, если курс не подойдет.

Недостатки: 

  • Нет «живых» вебинаров.

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8. «Офис-менеджер» — ЕШКО

На годичном курсе студенты познакомятся с правилами деловой и офисной культуры. Разберутся в особенностях документооборота и изучат разные стили управления. Научатся контролировать рабочие процессы в офисе и за его пределами. Поймут, как составлять календарные графики и планы, принимать посетителей, организовывать поездки и деловые встречи. Узнают, как решать конфликты и презентовать себя. 

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

В рамках курса школа предоставит 12 учебных журналов с примерами и упражнениями. Студенты подготовят 24 домашних задания, которые проверит, оценит и прокомментирует личный преподаватель.

Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации ИМПЭ имени А. С. Грибоедова, свидетельство и сертификат на английском языке от ЕШКО и сертификат Московского финансово-юридического университета.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 1088 рублей в месяц.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: учебные журналы, домашние занятия с обратной связью от преподавателя.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации 

  • Помощь с трудоустройством: нет

Достоинства:

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Выдается документ об окончании курса.

  • Обратная связь от преподавателя.

Недостатки: 

  • Нет «живых» вебинаров.

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9. «Помощник руководителя» — «Специалист»

Студенты научатся организовывать работу офиса и документооборот руководителя, вести его переписку. Изучат нормы делового общения и этикета, в том числе, особенности ведения телефонных разговоров. Поймут, как расставлять приоритеты в своей работе, планировать свой день, рабочий день руководителя и работу офиса. Узнают, как организовывать мероприятия: переговоры, личные встречи, бизнес-ланчи, совещания и деловые поездки.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Преподаватели — практикующие специалисты с опытом от 19 лет в области делопроизводства, архивного дела, документационного обеспечения управления, в том числе в государственных структурах, а также в банковской сфере.

В зависимости от предыдущего образования, студенты получат свидетельство или удостоверение о повышении квалификации и международный сертификат.

  • Цена полностью: от 14 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 800 рублей в месяц.

  • Длительность: 24 академических часа.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции с обратной связью от преподавателя, практические и домашние задания.

  • Документ об окончании: свидетельство или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет

Достоинства:

  • Опытные преподаватели.

  • Выдается документ об окончании курса.

  • Обратная связь от преподавателя.

  • Бесплатно предоставляют дополнительные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах центра.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

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10. «Школа секретарей, помощников руководителя, персональных и бизнес-ассистентов с последующим трудоустройством» — Smart and Talented

Подготовка ассистентов с нуля. Студенты разовьют стрессоустойчивость, лидерские и управленческие навыки. Изучат основы финансовой грамотности, разберутся в понятиях активов руководителей. Освоят правила делового этикета и поймут, как предотвратить профессиональное выгорание. Слушатели научатся организовывать личные и рабочие поездки руководителя. Узнают, как противостоять манипуляции и отвечать на неудобные вопросы.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Школа одновременно с обучением подбирает персональных ассистентов в российские и западные компании. Учебные программы ориентированы на запросы работодателей.

Можно выбрать курс для подготовки бизнес-ассистентов, онлайн-помощников или администраторов проектов. Среди преподавателей — действующие помощники руководителей из списка Forbes. Студенты получат доступ к закрытому сообществу бизнес-ассистентов PA Club.

  • Цена полностью: от 24 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 15 часов.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или о дополнительном образовании.

  • Помощь с трудоустройством: лучшие студенты получат приоритет в конкурсе на вакансии школы.

Достоинства:

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Опытные преподаватели.

  • Выдается документ об окончании курса.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Рассрочка.

Недостатки: 

  • Доступ к материалам курса остается не навсегда.

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы для бизнес-ассистента

Собрали бесплатные видеоуроки и курсы с пробными занятиями, на которых студенты смогут получить представление о профессии бизнес-ассистента и примерить ее на себя. Преподаватели расскажут, сколько могут зарабатывать помощники руководителей и от чего зависит размер их зарплаты. Есть курс с получением сертификата. Можно выбрать программу с доступом без регистрации, где размещены полезные статьи и чек-листы.

1. «Бизнес-ассистент: кто он и как помогает компании» — «Нетология»

Студенты узнают, кто такой бизнес-ассистент, какие задачи и проблемы компании он может решить. Поймут, чем эти специалисты отличаются от личных помощников и секретарей. Преподаватель на примерах из реальной практики расскажет о специфике профессии и необычных запросах работодателей. Наглядно продемонстрирует зависимость размера заработной платы бизнес-ассистента от набора задач, которые он выполняет.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведет основатель школы Smart and Talented, которая готовит и трудоустраивает бизнес-ассистентов.

Обучение будет полезно начинающим помощникам, желающим развить навыки и перейти от решения личных вопросов руководителя к организации бизнес-процессов. Также курс подойдет владельцам компаний, которые планируют нанять ассистента, но не понимают, какие рабочие процессы он может настроить.

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

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2. «Старт в профессии “Ассистент”» — Interra

Четырехдневный курс для подготовки ассистента предпринимателя в сфере онлайн-бизнеса с нуля. 

Слушатели узнают об особенностях работы в онлайн-сфере и о ее преимуществах. Получат знания о профессии ассистента и о том, почему она актуальна в данное время. Научатся выполнять бизнес-задачи и решать административные вопросы. 

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Автор курса — преподаватель онлайн-школ удаленных профессий с опытом работы личным онлайн-ассистентом. Выпускники получат план развития в профессии «Личный помощник предпринимателя» и именной сертификат.

  • Длительность: 4 дня.

  • Формат: видеоуроки и домашние задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

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3. «Профессия "Бизнес-ассистент"» — Puzzlebrain

Курс с бесплатным пробным занятием для освоения профессии с нуля. Студенты освоят навыки работы с Google Docs, Google Sheets, «Битрикс24» и Weeek. Научатся составлять договоры, разрабатывать презентации и работать с календарем руководителя. Узнают, как организовать отчетность и SMM-сопровождение. Поймут, как управлять временем.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Автор курса — руководитель учебного отдела Puzzlebrain, журналист, специалист по созданию цифрового контента с опытом работы более четырех лет.

Студенты посмотрят 11 видеоуроков и выполнят 10 практических заданий.

  • Длительность: 11 занятий.

  • Формат: видеоуроки и практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

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4. «Бесплатные материалы» — Smart and Talented

База бесплатных обучающих материалов. Студенты узнают, какие бывают ассистенты и какие функции они выполняют. Поймут, каким должен быть имидж помощника. Научатся вести и протоколировать совещания. Изучат распространенные ошибки секретарей. Авторы расскажут, как составить резюме и вести себя на собеседованиях при поиске работы.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Обучающие материалы представлены статьями, видеоуроками и вебинарами. Есть полезные для трудоустройства чек-листы: «Подходит ли мне профессия? 10 признаков», «10 главных качеств ассистента», «10 правил успешного прохождения собеседования».

Также доступны два бесплатных занятия из курсов школы «Система Managing Up» и «Карьера ассистента».

  • Длительность: от 1 занятия.

  • Формат: видеоуроки, статьи, вебинары.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Посмотреть программу курса

5. «Как стать удаленным ассистентом предпринимателя» — «Профи карьера»

Курс с бесплатным вводным уроком, на котором расскажут, как стать онлайн-помощником бизнесмена. Студенты узнают, почему удаленные ассистенты стали востребованы и какие задачи предпринимателей они решают. Поймут, какими качествами должен обладать идеальный помощник и какие перспективы его могут ожидать.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведет автор образовательных программ для подготовки  помощников руководителя и ассистентов с восьмилетним опытом работы в административной сфере. Сотрудничает с такими компаниями, как «Газпром», «Северсталь» и «Лукойл», платежной системой «Мир».

  • Длительность: от 1 занятия.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Посмотреть программу курса

Как мы отбирали курсы для статьи 

При отборе курсов ориентировались на целевую аудиторию и учитывали разные возможности будущих студентов. Выбирали школы по критериям:

  • Порог входа на курс. Профессия помощника руководителя — подходящий вариант для тех, кто только начинает строить карьеру или решил поменять профессию. Поэтому большинство представленных курсов подходят для обучения с нуля.

  • Стоимость курсов. Для начинающих специалистов цена обучения может стать решающим фактором. Собрали курсы с широким диапазоном цен, чтобы каждый смог выбрать программу под свои возможности.

  • Бесплатный ознакомительный контент. На бесплатном занятии или курсе студенты познакомятся с профессией и ее возможностями и смогут решить, стоит ли продолжать обучение. 

  • Формат обучения. Включили в статью онлайн-курсы, на которых можно учиться без отрыва от семьи, основной работы или учебы. Можно выбрать программы с обратной связью от преподавателей, которая поможет закрепить правильные навыки на практике.

  • Результат обучения на курсе. Отобрали курсы, на которых можно получить все необходимые для старта в работе бизнес-ассистентом навыки: владение документооборотом, организация мероприятий, управление временем, деловой этикет. 

  • Документ об окончании. Документально подтвержденное прохождение курса увеличивает шансы найти работу с достойной оплатой в короткие сроки.

  • Помощь в трудоустройстве. Чтобы не растерять полученные во время обучения знания и навыки, нужно как можно скорее начинать применять их на практике. Дополнили статью курсами, где помогут найти работу.

  • Экспертность преподавателя. Собрали курсы, авторы и ведущие которых — практикующие специалисты. Преподаватель с опытом работы погружен в профессию, знает все тонкости и на реальных примерах доступно объясняет материал. 

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Образовательные учреждения с многолетним опытом работы вызывают больше доверия, а положительные отзывы выпускников дополнительно подтверждают высокий уровень обучения в этих школах.

  • Налоговый вычет. Возможность оформить налоговый вычет — это способ уменьшить расходы на обучение. Вернуть часть налога можно только в случае, если школа имеет лицензию на образовательную деятельность.

Какой курс для бизнес-ассистента выбрать

Заработок бизнес-ассистента напрямую зависит от его умений и навыков. Помощники руководителя должны владеть знаниями в разных сферах, например: документооборотом, организацией мероприятий, деловым этикетом и управлением. Освоить профессию бизнес-ассистента с нуля и получить компетенции, необходимые для успешного старта в карьере, можно на курсах: 

  1. «Персональный ассистент руководителя» от НИИДПО: трехмесячный курс для подготовки помощников с нуля с бесплатным доступом к дополнительным вебинарам.

  2. «Профессиональный бизнес-ассистент и личный помощник руководителя. Повышение квалификации» от Moscow Business School: онлайн-семинар с практическими занятиями, доступом к закрытому бизнес-клубу и к участию в программе привилегий (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  3. «Бизнес-ассистент» от «Русской школы управления»: курс для начинающих специалистов в бизнес-управлении и менеджеров среднего звена от экспертов в области стратегического и оперативного управления с опытом работы от 20 лет. 

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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10 навыков эффективного финансового директора
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Обучение для бухгалтеров

15 онлайн-курсов для бизнес-ассистента руководителя

Бизнес-ассистент — это специалист, который помогает руководителю решать ежедневные рабочие вопросы: планирует и согласовывает графики, организует переговоры и рабочие встречи. В отличие от секретаря и личного помощника, бизнес-ассистент более глубоко погружен в суть и цели компании. Он управляет проектами и продуктами, анализирует их продвижение и решает бизнес-задачи. Обучиться этой профессии можно на специальных курсах.

15 онлайн-курсов для бизнес-ассистента руководителя
Страховые взносы

До 2037 года продлят нулевую ставку по взносам на выплаты членам экипажей

Нулевая ставка для российского флота уже действует больше 10 лет. Это позволило повысить число зарегистрированных судов в 2,5 раза.

Коллекторы

Банк «Русский стандарт» создал собственное коллекторское агентство

Банки и микрофинансовые компании начали создавать организации, которые будут заниматься взысканием долгов. Это позволит сохранить маржинальность бизнеса в условиях жесткого регулирования ЦБ.

Налоговые изменения 2025

Как налоговая реформа-2025 изменит работу бухгалтера — обсудим на конференции «Клерка»

На V Всероссийской бухгалтерской конференции эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключений — реформа, затронувшая все налоги, новые правила работы, появление реестра воинского учета, новая отчетность.

Маркировка товаров

Маркировку импортного алкоголя перенесут в Россию

С 1 марта 2026 года импортеры будут оплачивать маркировку иностранного алкоголя в РФ. Это снизит зависимость предпринимателей от маркировочных центров других государств.

Центр СерТраст
Ведение бизнеса

Сертификация сумок — условия, стоимость, нюансы получения сертификата

Сертификация сумок — это процесс проверки и подтверждения соответствия продукции определенным стандартам качества, безопасности и других критериев, установленным регулирующими органами или отраслевыми стандартами.

Информационные технологии

📴 Минцифры: сбой Microsoft говорит о важности импортозамещения иностранного ПО. Время настало, подтверждает гендиректор «Северсталь – ЦЕС»

Иностранные аэропорты, банки и компании не могут работать из-за «синего экрана смерти» на устройствах.

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LANIT Document Management
Ведение бизнеса

Как повысить продуктивность в компании: метод канбан

Канбан — это способ управления задачами. В чем его особенность, зачем его придумали, какие проблемы решаются с его помощью? Давайте разбираться.

Как повысить продуктивность в компании: метод канбан
Первая Экспертная Бухгалтерия
УСН

Что делать, если вы приближаетесь к лимиту по УСН 

Если компания вплотную подходит к лимитам по упрощенке, нужно быстро делать выбор: удерживаться на УСН или переходить на ОСНО, временно или навсегда. Разбираем преимущества и недостатки каждого варианта и даем лайфхаки по сохранению спецрежима. 

Что делать, если вы приближаетесь к лимиту по УСН 
Ольга Неволина
НДС

5% или 7% НДС

С 2025 г. все «упрощенцы» становятся плательщиками НДС. При этом «упрощенцев» с доходом до 60 млн руб. за 2024 год, а также вновь созданных компаний и ИП ⚡️ освободят от НДС автоматически. А остальные имеют право выбрать ставку: пониженную (5%/7%) или общие (20%/10%/0%).

Общество

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На фоне участившихся массовых отравлений Роспотребнадзор подготовил проект изменений в СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».

Инвестиции

Санатории будут реконструировать на деньги частных инвесторов

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Автоматизировать «хаос» невозможно. А роботизировать?