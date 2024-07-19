15 онлайн-курсов для бизнес-ассистента руководителя

Бизнес-ассистент — это специалист, который помогает руководителю решать ежедневные рабочие вопросы: планирует и согласовывает графики, организует переговоры и рабочие встречи. В отличие от секретаря и личного помощника, бизнес-ассистент более глубоко погружен в суть и цели компании. Он управляет проектами и продуктами, анализирует их продвижение и решает бизнес-задачи. Обучиться этой профессии можно на специальных курсах.

Собрали платные курсы для подготовки ассистентов с нуля. Можно выбрать программу с получением удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке или свидетельства о профессии рабочего с присвоением квалификации «Секретарь-референт». Добавили бесплатные курсы в виде записей вебинаров и программы с бесплатным пробным занятием.

ТОП-7 курсов для бизнес-ассистента в 2024 году

«Персональный ассистент руководителя» от НИИДПО: трехмесячный курс для подготовки помощников с нуля с бесплатным доступом к дополнительным вебинарам. «Профессиональный бизнес-ассистент и личный помощник руководителя. Повышение квалификации» от Moscow Business School: онлайн-семинар с практическими занятиями, доступом к закрытому бизнес-клубу и к участию в программе привилегий (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%). «Бизнес-ассистент» от «Русской школы управления»: курс для начинающих специалистов в бизнес-управлении и менеджеров среднего звена от экспертов в области стратегического и оперативного управления с опытом работы от 20 лет. «Ассистент руководителя» от «Института профессионального образования»: курс с присвоением квалификации «Ассистент руководителя» и выдачей международного диплома (промокод GDEKURS — скидка 10%). «Ассистент руководителя» от MITM: пятимесячный курс с программой, адаптированной под требования работодателей, для подготовки офис-менеджеров и ассистентов. «Профессия: бизнес-ассистент» от Interra: курс с гарантией поддержки в трудоустройстве, прописанной в договоре. «Секретарь-референт» от портала «Знанио»: курс с возможностью стажировки и гарантией возврата денег, если программа не подойдет.

На платных курсах можно освоить профессию бизнес-ассистента в сроки от 3 дней до 12 месяцев. Выпускники получат официальный документ о прохождении обучения. Есть программы с помощью в трудоустройстве, где помогут составить резюме, предоставят стажировку и подготовят к собеседованию. Включили в подборку курсы с бесплатным пробным занятием, на котором слушатели смогут познакомиться с программой и преподавателем.

1. «Персональный ассистент руководителя» — НИИДПО

Студенты узнают, какие обязанности выполняет персональный ассистент руководителя. Изучат нормативно-правовые основы делопроизводства. Научатся планировать время, а также системно вести входящую и исходящую документацию, в том числе электронную. Слушатели освоят современные информационные технологии в деятельности секретаря, пройдут практикумы по MS Office и сервисам Google. Разберутся в основах делового общения: этикете и правилах переписки.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведет кандидат психологических наук, эксперт в сфере менеджмента и управления персоналом с опытом работы более 15 лет.

Все студенты получат в подарок доступ к архиву из более чем 10 000 вебинаров на время обучения и 90 дней после него. За каждый дополнительный прослушанный вебинар выдается сертификат. Выпускники смогут работать ассистентами или онлайн-помощниками руководителя. Обучение можно проходить в мобильном приложении.

Цена полностью: 29 785 рублей.

Цена в рассрочку: от 2485 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции, вебинары, тестирования и практические задания с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность оплатить курс в рассрочку.

Бесплатный доступ к дополнительным вебинарам.

Опытный преподаватель.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

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2. «Профессиональный бизнес-ассистент и личный помощник руководителя. Повышение квалификации» — Moscow Business School

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

На курсе научат основам культуры делового общения. Студенты научатся выстраивать систему делового и кадрового документооборота. Поймут, как взаимодействовать с руководителем, коллегами и клиентами. Узнают, как создавать и поддерживать благоприятный имидж своей компании. Разберутся в специфике донесения негативной информации.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Помимо получения теоретических знаний, в рамках трехдневного семинара студенты поучаствуют в практикумах по каждой изучаемой теме. Отработают полученные навыки на упражнениях и деловых играх.

Дополнительно все слушатели получат комплект электронных авторских материалов, доступ к закрытому бизнес-клубу и станут участниками программы привилегий школы.

Цена полностью: от 53 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2246 рублей в месяц.

Длительность: 24 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-семинар с практическими занятиями.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатное пробное занятие.

Возможность оплатить курс в рассрочку.

Дополнительные учебные материалы.

Недостатки:

Не обнаружены.

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Студенты изучат основы построения бизнес-системы и узнают, как помочь руководителю организовать рабочие процессы внутри компании и управлять внутренними ресурсами. Научатся проводить совещания разного уровня, вести деловую переписку и распределять зоны ответственности между сотрудниками. Разберутся в критериях эффективности бизнес-процессов. Изучат основы менеджмента и узнают, как заводить полезные знакомства.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведут эксперты в области организационного развития, стратегического и оперативного управления и настройки бизнес-процессов с опытом работы от 20 лет.

Программа подойдет начинающим специалистам в бизнес-управлении и менеджерам среднего звена. Доступ к материалам курса сохраняется в течение 30 дней. Все студенты получат дополнительные материалы и чек-листы.

Цена полностью: 65 5000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5458 рублей в месяц.

Длительность: 35 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатное пробное занятие.

Возможность оплатить курс в рассрочку.

Дополнительные учебные материалы.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

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4. «Ассистент руководителя» — «Институт профессионального образования»

По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат нормативно-правовые вопросы работы помощника руководителя и его должностные обязанности. Узнают, в какой приоритетности нужно выполнять поручения и как доносить негативную информацию. Научатся деловому взаимодействию с руководителем и освоят искусство делегирования. Разберутся в вопросах конфиденциальности. Поймут, как планировать свое время и рабочий день руководителя.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведут кандидаты экономических наук, руководители компаний, авторы книг и статей, бизнес-тренеры.

Продолжительность обучения — 616 академических часов, возможно пройти курс экстерном. В подарок студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru. Выпускникам присвоят квалификацию «Ассистент руководителя».

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: до 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: методические материалы в личном кабинете, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом ID.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Возможность оплатить курс в рассрочку.

Сопровождение персонального куратора.

Выдается документ об окончании курса.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей.

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5. «Ассистент руководителя» — MITM

На курсе расскажут, как организовывать работу офиса и документооборот руководителя. Студенты узнают о типах лидеров и стилях руководства, научатся управлять временем и разграничивать формальное и неформальное общение. Разберутся в правилах ведения деловой беседы и переписки, группового совещания, а также в особенностях онлайн-коммуникаций. Изучат основы охраны труда и поймут, как организовывать деловые мероприятия.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс подойдет административным и офисным работникам, начинающим ассистентам руководителей. Преподаватели — эксперты с опытом работы от 7 до 25 лет.

Программа адаптирована под требования работодателей. Помимо основных учебных материалов, студенты получат доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения. Выпускники смогут работать офис-менеджерами или ассистентами.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 1660 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев с возможностью сокращения срока обучения.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции и иллюстрированные учебные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Поддержка куратора.

Выдается документ об окончании курса.

Опытные преподаватели.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей.

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Студенты изучат деловой этикет, делопроизводство и электронный документооборот. Научатся готовить презентации, организовывать вебинары, конференции и путешествия. Разберутся в тонкостях работы в команде и с подрядчиками и поймут, как выстраивать отношения с руководителем. Освоят навык ведения социальных сетей и полезные для работы сервисы и программы, например: Lightshot, Microsoft To Do и Evernote.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Школа гарантирует поддержку в трудоустройстве. Студентам помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям. Расскажут, где искать работодателей и как с ними общаться. Проконсультируют во время стажировки.

Слушатели, успешно завершившие обучение, получат свидетельство о повышении квалификации государственного образца, сертификат об успешном прохождении курса и рекомендательное письмо от куратора.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6125 рублей в месяц.

Длительность: 140 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки и практические занятия.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: подготовка резюме и портфолио, консультации, рекомендательное письмо.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Поддержка в трудоустройстве

Выдается документ об окончании курса.

Опытные преподаватели — бизнес-тренеры, руководители отделов и проектов с опытом работы от семи лет.

Возможность вернуть деньги в первые две недели, если курс не подойдет.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей.

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За четыре месяца студенты научатся составлять и оформлять документы по ГОСТ, в том числе нормативные правовые акты, положения и инструкции. Поймут, как составлять номенклатуру дел предприятия, вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции и контрольную картотеку. Освоят Word и Excel на продвинутом уровне. Узнают, как организовывать презентации и принимать посетителей.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс включает в себя 300 учебных часов и ориентирован на слушателей, уже имеющих знания по информатике и базовые навыки владения компьютером.

Студентам помогут со стажировкой и трудоустройством. А если курс не подойдет, то вернут заплаченные за него деньги.

Цена полностью: 8500 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 4 месяца с возможностью ускоренного обучения.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции и видеоуроки.

Документ об окончании: свидетельство о профессии рабочего с присвоением квалификации «Секретарь-референт».

Помощь с трудоустройством: возможность стажировки при обучении и отправки резюме выпускников партнерам школы.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Поддержка в трудоустройстве.

Выдается документ об окончании курса.

Возможность вернуть деньги до завершения обучения, если курс не подойдет.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

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На годичном курсе студенты познакомятся с правилами деловой и офисной культуры. Разберутся в особенностях документооборота и изучат разные стили управления. Научатся контролировать рабочие процессы в офисе и за его пределами. Поймут, как составлять календарные графики и планы, принимать посетителей, организовывать поездки и деловые встречи. Узнают, как решать конфликты и презентовать себя.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

В рамках курса школа предоставит 12 учебных журналов с примерами и упражнениями. Студенты подготовят 24 домашних задания, которые проверит, оценит и прокомментирует личный преподаватель.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 1088 рублей в месяц.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: учебные журналы, домашние занятия с обратной связью от преподавателя.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации

Помощь с трудоустройством: нет

Достоинства:

Бесплатное пробное занятие.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Выдается документ об окончании курса.

Обратная связь от преподавателя.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

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Студенты научатся организовывать работу офиса и документооборот руководителя, вести его переписку. Изучат нормы делового общения и этикета, в том числе, особенности ведения телефонных разговоров. Поймут, как расставлять приоритеты в своей работе, планировать свой день, рабочий день руководителя и работу офиса. Узнают, как организовывать мероприятия: переговоры, личные встречи, бизнес-ланчи, совещания и деловые поездки.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Преподаватели — практикующие специалисты с опытом от 19 лет в области делопроизводства, архивного дела, документационного обеспечения управления, в том числе в государственных структурах, а также в банковской сфере.

В зависимости от предыдущего образования, студенты получат свидетельство или удостоверение о повышении квалификации и международный сертификат.

Цена полностью: от 14 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 800 рублей в месяц.

Длительность: 24 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции с обратной связью от преподавателя, практические и домашние задания.

Документ об окончании: свидетельство или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет

Достоинства:

Опытные преподаватели.

Выдается документ об окончании курса.

Обратная связь от преподавателя.

Бесплатно предоставляют дополнительные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах центра.

Недостатки:

Не обнаружены.

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Подготовка ассистентов с нуля. Студенты разовьют стрессоустойчивость, лидерские и управленческие навыки. Изучат основы финансовой грамотности, разберутся в понятиях активов руководителей. Освоят правила делового этикета и поймут, как предотвратить профессиональное выгорание. Слушатели научатся организовывать личные и рабочие поездки руководителя. Узнают, как противостоять манипуляции и отвечать на неудобные вопросы.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Школа одновременно с обучением подбирает персональных ассистентов в российские и западные компании. Учебные программы ориентированы на запросы работодателей.

Можно выбрать курс для подготовки бизнес-ассистентов, онлайн-помощников или администраторов проектов. Среди преподавателей — действующие помощники руководителей из списка Forbes. Студенты получат доступ к закрытому сообществу бизнес-ассистентов PA Club.

Цена полностью: от 24 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 15 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или о дополнительном образовании.

Помощь с трудоустройством: лучшие студенты получат приоритет в конкурсе на вакансии школы.

Достоинства:

Бесплатное пробное занятие.

Опытные преподаватели.

Выдается документ об окончании курса.

Помощь в трудоустройстве.

Рассрочка.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

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Бесплатные курсы для бизнес-ассистента

Собрали бесплатные видеоуроки и курсы с пробными занятиями, на которых студенты смогут получить представление о профессии бизнес-ассистента и примерить ее на себя. Преподаватели расскажут, сколько могут зарабатывать помощники руководителей и от чего зависит размер их зарплаты. Есть курс с получением сертификата. Можно выбрать программу с доступом без регистрации, где размещены полезные статьи и чек-листы.

Студенты узнают, кто такой бизнес-ассистент, какие задачи и проблемы компании он может решить. Поймут, чем эти специалисты отличаются от личных помощников и секретарей. Преподаватель на примерах из реальной практики расскажет о специфике профессии и необычных запросах работодателей. Наглядно продемонстрирует зависимость размера заработной платы бизнес-ассистента от набора задач, которые он выполняет.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведет основатель школы Smart and Talented, которая готовит и трудоустраивает бизнес-ассистентов.

Обучение будет полезно начинающим помощникам, желающим развить навыки и перейти от решения личных вопросов руководителя к организации бизнес-процессов. Также курс подойдет владельцам компаний, которые планируют нанять ассистента, но не понимают, какие рабочие процессы он может настроить.

Длительность: 1 занятие.

Формат: запись вебинара.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

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Четырехдневный курс для подготовки ассистента предпринимателя в сфере онлайн-бизнеса с нуля.

Слушатели узнают об особенностях работы в онлайн-сфере и о ее преимуществах. Получат знания о профессии ассистента и о том, почему она актуальна в данное время. Научатся выполнять бизнес-задачи и решать административные вопросы.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Автор курса — преподаватель онлайн-школ удаленных профессий с опытом работы личным онлайн-ассистентом. Выпускники получат план развития в профессии «Личный помощник предпринимателя» и именной сертификат.

Длительность: 4 дня.

Формат: видеоуроки и домашние задания.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

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Курс с бесплатным пробным занятием для освоения профессии с нуля. Студенты освоят навыки работы с Google Docs, Google Sheets, «Битрикс24» и Weeek. Научатся составлять договоры, разрабатывать презентации и работать с календарем руководителя. Узнают, как организовать отчетность и SMM-сопровождение. Поймут, как управлять временем.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Автор курса — руководитель учебного отдела Puzzlebrain, журналист, специалист по созданию цифрового контента с опытом работы более четырех лет.

Студенты посмотрят 11 видеоуроков и выполнят 10 практических заданий.

Длительность: 11 занятий.

Формат: видеоуроки и практические задания.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

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4. «Бесплатные материалы» — Smart and Talented

База бесплатных обучающих материалов. Студенты узнают, какие бывают ассистенты и какие функции они выполняют. Поймут, каким должен быть имидж помощника. Научатся вести и протоколировать совещания. Изучат распространенные ошибки секретарей. Авторы расскажут, как составить резюме и вести себя на собеседованиях при поиске работы.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Обучающие материалы представлены статьями, видеоуроками и вебинарами. Есть полезные для трудоустройства чек-листы: «Подходит ли мне профессия? 10 признаков», «10 главных качеств ассистента», «10 правил успешного прохождения собеседования».

Также доступны два бесплатных занятия из курсов школы «Система Managing Up» и «Карьера ассистента».

Длительность: от 1 занятия.

Формат: видеоуроки, статьи, вебинары.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

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Курс с бесплатным вводным уроком, на котором расскажут, как стать онлайн-помощником бизнесмена. Студенты узнают, почему удаленные ассистенты стали востребованы и какие задачи предпринимателей они решают. Поймут, какими качествами должен обладать идеальный помощник и какие перспективы его могут ожидать.

Иллюстрация: fanjianhua/freepik

Курс ведет автор образовательных программ для подготовки помощников руководителя и ассистентов с восьмилетним опытом работы в административной сфере. Сотрудничает с такими компаниями, как «Газпром», «Северсталь» и «Лукойл», платежной системой «Мир».

Длительность: от 1 занятия.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

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Как мы отбирали курсы для статьи

При отборе курсов ориентировались на целевую аудиторию и учитывали разные возможности будущих студентов. Выбирали школы по критериям:

Порог входа на курс. Профессия помощника руководителя — подходящий вариант для тех, кто только начинает строить карьеру или решил поменять профессию. Поэтому большинство представленных курсов подходят для обучения с нуля.

Стоимость курсов. Для начинающих специалистов цена обучения может стать решающим фактором. Собрали курсы с широким диапазоном цен, чтобы каждый смог выбрать программу под свои возможности.

Бесплатный ознакомительный контент. На бесплатном занятии или курсе студенты познакомятся с профессией и ее возможностями и смогут решить, стоит ли продолжать обучение.

Формат обучения. Включили в статью онлайн-курсы, на которых можно учиться без отрыва от семьи, основной работы или учебы. Можно выбрать программы с обратной связью от преподавателей, которая поможет закрепить правильные навыки на практике.

Результат обучения на курсе . Отобрали курсы, на которых можно получить все необходимые для старта в работе бизнес-ассистентом навыки: владение документооборотом, организация мероприятий, управление временем, деловой этикет.

Документ об окончании. Документально подтвержденное прохождение курса увеличивает шансы найти работу с достойной оплатой в короткие сроки.

Помощь в трудоустройстве. Чтобы не растерять полученные во время обучения знания и навыки, нужно как можно скорее начинать применять их на практике. Дополнили статью курсами, где помогут найти работу.

Экспертность преподавателя. Собрали курсы, авторы и ведущие которых — практикующие специалисты. Преподаватель с опытом работы погружен в профессию, знает все тонкости и на реальных примерах доступно объясняет материал.

Репутация школы и отзывы выпускников. Образовательные учреждения с многолетним опытом работы вызывают больше доверия, а положительные отзывы выпускников дополнительно подтверждают высокий уровень обучения в этих школах.

Налоговый вычет. Возможность оформить налоговый вычет — это способ уменьшить расходы на обучение. Вернуть часть налога можно только в случае, если школа имеет лицензию на образовательную деятельность.

Какой курс для бизнес-ассистента выбрать

Заработок бизнес-ассистента напрямую зависит от его умений и навыков. Помощники руководителя должны владеть знаниями в разных сферах, например: документооборотом, организацией мероприятий, деловым этикетом и управлением. Освоить профессию бизнес-ассистента с нуля и получить компетенции, необходимые для успешного старта в карьере, можно на курсах:

«Персональный ассистент руководителя» от НИИДПО: трехмесячный курс для подготовки помощников с нуля с бесплатным доступом к дополнительным вебинарам. «Профессиональный бизнес-ассистент и личный помощник руководителя. Повышение квалификации» от Moscow Business School: онлайн-семинар с практическими занятиями, доступом к закрытому бизнес-клубу и к участию в программе привилегий (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%). «Бизнес-ассистент» от «Русской школы управления»: курс для начинающих специалистов в бизнес-управлении и менеджеров среднего звена от экспертов в области стратегического и оперативного управления с опытом работы от 20 лет.

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