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15 курсов для бухгалтера строительной организации

Курсы бухгалтерии для строительных организаций необходимы для точного учета затрат на материалы, труд и оборудование. Они помогают управлять финансовыми потоками, минимизировать налоговые риски и соблюдать нормативные требования. Это улучшает контроль за проектами и повышает прибыльность компании.
15 курсов для бухгалтера строительной организации
Иллюстрация: Thirdman/pexels

Собрали платные и бесплатные курсы для бухгалтеров строительных организаций, на которых учат основам ведения бухгалтерского учета и особенностям, которые применяются только в строительной отрасли. Есть курсы с одновременной практикой ведения бухгалтерского учета в 1С. 

ТОП-5 онлайн-курсов по бухгалтерии для строительных организаций в 2024 году

  1. «Бухгалтерский и налоговый учет в строительных организациях» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки с бессрочным доступом к материалам.

  2. «Строительство и недвижимость: бухгалтерский учет и налогообложение» от Moscow Business School: семинар для работников строительных компаний, на котором расскажут об учете и налогообложении операций с недвижимым имуществом (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  3. «Бюджетирование и управленческий учет в строительстве и девелопменте» от Moscow Business School: семинар для главных бухгалтеров и аудиторов строительной сферы, на котором научат оценивать эффективность подразделений и внедрять бюджетное управление (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  4. «Управленческий учет, бюджетирование в строительстве» от ITC Group: курс повышения квалификации для руководителей и специалистов финансово-экономических служб, на котором научат организовывать и контролировать бюджетирование в строительных проектах.

  5. «Главный бухгалтер в строительстве подрядных организаций + “1С:Бухгалтерия 8.3”» от «РУНО»: курс повышения квалификации для главных бухгалтеров строительных предприятий, с бесплатным доступом к материалам на десять дней.

Собрали платные онлайн-курсы по бухгалтерии для строительных организаций, на которых можно получить профессиональные знания и навыки, не выходя из дома. Это практичный и гибкий формат обучения для занятых специалистов и слушателей, проживающих в разных регионах страны.

1. «Бухгалтерский и налоговый учет в строительных организациях» — НИИДПО

Цена: от 12 949 рублей или в рассрочку от 1080 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателя по практическим заданиям, во время вебинаров и на форуме.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Программа профессиональной переподготовки длительностью восемь недель. Студенты научатся составлять бухгалтерские проводки, рассчитывать налоги и составлять отчетность. Смогут вести учет материальных ценностей и затрат, а также работать с компаниями на различных системах налогообложения.

Преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты с опытом работы более 25 лет. Студенты будут участвовать в вебинарах, выполнять практические задания и получать обратную связь от педагогов.

В конце обучения выпускники пройдут итоговое тестирование и получат диплом о профессиональной переподготовке. Доступ к материалам курса остается навсегда.

2. «Строительство и недвижимость: бухгалтерский учет и налогообложение» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: по запросу.

Обратная связь: от преподавателей и коллег во время онлайн-семинара.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс подходит сотрудникам строительных организаций, подрядчикам, инвесторам, застройщикам и техническим заказчикам. Студенты рассмотрят вопросы учета и налогообложения операций с недвижимым имуществом.

Преподаватели расскажут о новых положениях в налоговом законодательстве. На конкретных примерах рассмотрят вопросы составления бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Двухдневный семинар доступен в корпоративном или индивидуальном формате. Во время обучения студенты выполнят практические упражнения.

3. «Бюджетирование и управленческий учет в строительстве и девелопменте» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: по запросу

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Семинар для главных бухгалтеров и аудиторов строительной сферы. Студенты научатся организовывать и структурировать центры ответственности. Оценивать эффективность подразделений и принимать управленческие решения. Преподаватели расскажут, как внедрять и анализировать бюджетное управление. Научат разрабатывать и применять системы контроля для минимизации ошибок и манипуляций. 

Двухдневный онлайн-семинар проводится в двух форматах: индивидуальные и корпоративные занятия. Во время обучения студенты выполнят восемь практических упражнений.

4. «Управленческий учет, бюджетирование в строительстве» — ITC Group

Цена: от 33 115 рублей.

Обратная связь: на онлайн-занятиях от преподавателя.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс повышения квалификации для руководителей и специалистов финансово-экономических служб и нефинансовых подразделений строительных компаний.

Студенты изучат основные подходы и методы управленческого учета. Научатся анализировать и регулировать деятельность строительных организаций. А также использовать практические приемы для повышения эффективности управленческого учета. 

Преподаватель — практикующий специалист в области бухгалтерского, налогового учета и аудита с опытом более 15 лет. Обучение можно пройти в корпоративном и индивидуальном формате, а также в форме онлайн-трансляции. 

5. «Главный бухгалтер в строительстве подрядных организаций + “1С:Бухгалтерия 8.3”» — «РУНО»

Цена: от 21 550 рублей или в рассрочку от 2155 рублей в месяц на 10 месяцев.

Обратная связь: ответы на вопросы через форму обратной связи.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс повышения квалификации для главных бухгалтеров строительных предприятий. Студенты изучат теорию и закрепят знания на практике в программе 1С. Освоят особенности ведения договоров строительного подряда и формирование финансового результата. Смогут вести учет материалов и строительных расходов, а также учитывать расходы на страхование и гарантийные обязательства. 

Студенты выполнят 65 практических заданий. После каждого модуля пройдут итоговые тестирования.

Преподаватели — специалисты в области бухгалтерского учета и кадрового дела с опытом более 15 лет. Есть бесплатный доступ к первым десяти урокам.

6. «Учет в строительстве» — «Клерк»

Цена: от 29 600 рублей или в рассрочку от 2467 рублей в месяц.

Обратная связь: от экспертов на онлайн-встречах и в чате.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

За три месяца студенты изучат особенности договоров строительного подряда. Смогут вести учет материалов и расходов, связанных со строительством. Научатся оформлять документацию в соответствии с требованиями строительной отрасли. Преподаватели расскажут, как формировать выручку и затраты в подрядных организациях. Научат подготавливать бухгалтерскую и налоговую отчетность в соответствии с требованиями законодательства. 

Есть бесплатный пробный урок. Студентам окажут помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, проведут карьерную консультацию и пришлют релевантные вакансии.

По окончании обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

7. «Особенности бухгалтерского и налогового учета в строительстве» — «Специалист»

Цена: по запросу.

Обратная связь: от преподавателя через чат во время вебинара.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс повышения квалификации для главных бухгалтеров, руководителей, финансовых директоров и аудиторов. Студенты научатся эффективно вести бухгалтерский учет в строительстве, учитывая специфику отрасли. Анализировать и осуществлять взаиморасчеты в строительной деятельности. Преподаватели расскажут, как нужно составлять отчет о прибылях и убытках с применением ПБУ 2/2008

Слушателям бесплатно предоставляют дополнительные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах центра в случае очного обучения. По окончании курса проводится итоговая аттестация.

Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

8. «Строительные организации. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» — СТЕК

Цена: от 13 700 рублей.

Обратная связь: от преподавателя по текстовым заданиям и на онлайн-занятиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Практический курс для финансовых директоров, бухгалтеров и аудиторов в строительстве. Студенты узнают о проблемах налогообложения инвесторов, заказчиков, подрядчиков в строительном процессе и способах их решения.

Преподаватели расскажут о текущей судебной практике и подходах ФНС к налоговым вопросам в строительстве. В результате слушатели будут владеть знаниями о законодательстве в строительной деятельности.

Преподаватель — консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению с 20-летним стажем. По окончании обучения выдают удостоверение и сертификат о повышении квалификации аудитора или профессионального бухгалтера.

9. «Бухгалтерский и налоговый учет в строительных организациях» — МАПС

Цена: от 9000 рублей или в рассрочку от 750 рублей в месяц.

Обратная связь: по домашним заданиям и итоговому тестированию.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Слушатели изучат порядок организации бухгалтерского учета в строительных компаниях. Научатся выполнять учет затрат на строительство, рассчитывать себестоимость строительных работ. Поймут особенности налогового учета в строительной отрасли. Курс включает практические занятия и анализ реальных кейсов из практики строительных компаний.

Есть возможность оформить беспроцентную рассрочку и налоговый вычет 13% за обучение. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

10. «Бухгалтерский учет в строительстве» — МАДПО

Цена: по запросу.

Обратная связь: сервисы для самопроверки, итоговая аттестация.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Студенты узнают основные стандарты бухгалтерского дела. Поймут специфику документации в строительной деятельности. Научатся вести учет затрат и доходов компании. Преподаватели расскажут, как организовать бухгалтерский учет стройматериалов и объяснят порядок их списания.

Для прохождения обучения необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование. Знания можно получить дистанционно или очно-заочно в Москве.

Бесплатные онлайн-курсы для бухгалтера

На бесплатных курсах для начинающих бухгалтеров можно ознакомиться с основными приемами бухгалтерского учета в строительстве. А также оценить, какие навыки потребуются для освоения этой профессии. Добавили курсы с получением сертификата о прохождении обучения. Есть программа повышения квалификации в рамках федерального проекта.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Для статьи мы отобрали курсы по ведению бухгалтерии с учетом специфики разных строительных организаций, которые ответят на вопросы бухгалтера-практика:

  • Как правильно учитывать поступление, расход и списание строительных материалов? 

  • Как организовать бухгалтерский документооборот по работе с подрядчиками?

  • Как правильно применять налоговое законодательство в строительной сфере?

Кроме того, курсы должны соответствовать и другим критериям: 

  • Стоимость курса. Учитывали доступность обучения и возможность оплаты в рассрочку, если это предусмотрено программой.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Бесплатные первые лекции или вебинары позволяют потенциальным студентам оценить курс перед регистрацией.

  • Формат обучения и обратная связь. Искали курсы с «живыми» вебинарами, тестами, анализом ошибок и обратной связью от преподавателей.

  • Реальный результат обучения. Проверяли, насколько курсы способствуют развитию профессиональных навыков, помогают на практике.

  • Документ об окончании. Проверяли наличие официального документа, подтверждающего прохождение курса.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Изучали рейтинги школ и отзывы выпускников о курсе.

Какой онлайн-курс по бухгалтерии для строительных организаций выбрать

Бухгалтеры в строительной организации должны уметь вести налоговый учет, управлять бюджетом проектов, анализировать финансовые данные, готовить отчеты и соблюдать законодательные требования. Эти навыки обеспечивают эффективное управление финансами и стабильность компании. Получить их можно на специальных курсах:

  1. «Бухгалтерский и налоговый учет в строительных организациях» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки с бессрочным доступом к материалам.

  2. «Строительство и недвижимость: бухгалтерский учет и налогообложение» от Moscow Business School: семинар для работников строительных компаний, на котором расскажут об учете и налогообложении операций с недвижимым имуществом.

  3. «Бюджетирование и управленческий учет в строительстве и девелопменте» от Moscow Business School: семинар для главных бухгалтеров и аудиторов строительной сферы, на котором научат оценивать эффективность подразделений и внедрять бюджетное управление.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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