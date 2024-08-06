15 курсов по переговорам: обучение деловому общению 

Курсы по деловым переговорам отличаются гибкостью расписания и легким доступом к записям лекций и материалам. Собрали онлайн-курсы по деловым переговорам для тех, кто хочет улучшить навыки коммуникации не выходя из дома.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

На курсе студенты научатся говорить уверенно и убедительно, смогут решать конфликты без лишних эмоций и эффективно проводить переговоры. Эксперты расскажут, как настроить коммуникацию внутри команды так, чтобы не оставалось недопониманий, и как не бояться публичных выступлений.

В программе есть практика для отработки ошибок. Студенты отточат навыки деловых переговоров на ситуациях из жизни, чтобы в будущем принимать быстрые и правильные решения.

Цена полностью: от 32 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2666 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа : с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы эффективного общения.

Решение конфликтных ситуаций.

Умение договариваться и решать конфликты.

Эффективные встречи и фасилитация.

Основы переговоров.

Решение переговорных кейсов.

Публичные выступления.

Закрытие целей через питч.

Базовые образы оратора, речевые акценты и энергетика речи.

Достоинства:

Насыщенная программа с упором на практику.

Доступ к записям вебинаров, воркшопам и всем полезным материалам остается навсегда.

Можно вернуть полную стоимость курса в течение первых трех занятий, если обучение не подойдет.

Недостатки:

По отзывам, мало «живого» общения с преподавателями.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Искусство коммуникации» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

В процессе обучения студенты сформируют собственный стиль общения, смогут отстаивать свою позицию и научатся эффективным переговорам с партнерами. Рассмотрят техники влияния на людей через коммуникацию и изучат мастерство деловой переписки.

Вся теория записана с топовыми экспертами рынка, а практика максимально приближена к реальным кейсам. Студенты проходят занятия с игровыми заданиями и смоделированными ситуациями, чтобы научиться говорить уверенно и эффективно.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 7393 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, игровые задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Схема идеальной коммуникации.

Диагностика собеседника и расшифровка сигналов.

Техники влияния и переговоров.

Лидерство в виртуальном мире.

Мощные техники переписки.

Межкультурная коммуникация.

Достоинства:

Доступ к материалам курса остается навсегда.

Год английского языка в подарок после покупки курса.

Бесплатная консультация.

Школа поможет вернуть 13% стоимости курса.

Недостатки:

По отзывам, мало практики и разбора критических ситуаций.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе студенты научатся аргументировать свою точку зрения и увереннее достигать результатов на переговорах. Учеба идет девять дней в интенсивном темпе: больше «живой» практики, чем теории. За это время участники отработают основные инструменты аргументации на четырех групповых воркшопах и разберут свои рабочие кейсы в трех домашних заданиях.

Курс подойдет тем, кто уже управляет командами или стремится к этому: начинающим руководителям, менеджерам и главам отделов.

Цена полностью: от 20 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 1024 рублей в месяц.

Длительность: 9 дней.

Порог входа: с опытом.

Формат: видеолекции, воркшопы, практические занятия.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Подготовка к переговорам.

Аргументация. Подготовка тезиса и аргументов.

Презентация аргументации.

Отработка критики.

Структура аргументации.

Представление позиции.

Подача аргументов.

Моделирование переговоров на кейсах.

Достоинства:

Первые 24 часа бесплатно — чтобы понять, подходит ли курс.

Скидка на курс, если оплатить сразу.

Доступ к учебным материалам навсегда.

Постоянная поддержка и обратная связь от наставников.

Недостатки:

Курс для специалистов с опытом в управлении.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Мастер коммуникации в деловом общении. Конфликтология.» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

За два дня студенты отработают навык эффективной деловой коммуникации, сформируют понимание личной стратегии делового общения и научатся работать с конфликтами. Семинар подойдет топ-менеджерам и собственникам компаний, которые регулируют бизнес-процессы.

Практикум можно пройти в удобном формате: офлайн или онлайн. Студенты становятся участниками закрытого «Бизнес-клуба Moscow Business School», где можно общаться с экспертами и преподавателями школы, обмениваться опытом и получать полезные материалы.

Цена полностью: от 41 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: с опытом.

Формат: офлайн- и онлайн-лекции.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Критерии эффективной деловой коммуникации.

Основные каналы коммуникации и методики «установления личности».

Принципы построения эффективных деловых коммуникаций.

Конфликтогены в деловых коммуникациях.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Комплект электронных авторских материалов входит в стоимость.

Семинар доступен онлайн и офлайн.

Участие в закрытом «Бизнес-клубе Moscow Business School».

Каждый четвертый участник группы обучается бесплатно.

Недостатки:

Курс разработан для специалистов с опытом в сфере бизнеса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Практический курс о том, как выстроить гармоничное общение с окружающими. Студенты научатся использовать техники моделирования в беседе, владеть своими эмоциями и выстраивать отношения в рабочем коллективе.

Курс состоит из трех блоков, каждый из которых посвящен отдельному навыку: эмоциональному интеллекту, коммуникации с людьми и нейролингвистическому программированию.

Если не интересно проходить полную программу курса, то любое из занятий можно пройти в формате индивидуального мастер-класса с преподавателем.

Цена полностью: от 41 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: 10 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: интерактивные задания, вебинары, записи лекций и практические задания.

Документ об окончании: диплом, подтверждающий квалификацию.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Эмоциональный интеллект.

Коммуникация с людьми.

Практический курс по нейролингвистическому программированию.

Достоинства:

Беспроцентная рассрочка.

По запросу выдается диплом международного образца.

Занятия в прямом эфире с обратной связью.

Недостатки:

Материалы курса доступны только три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Деловые коммуникации» — ЭКОДПО

В программе — специфика деловой коммуникации, структура, виды и формы социально-психологических характеристик делового общения. Студенты изучат тонкости ведения переговоров и деловой переписки, предотвращения конфликтов в группах и оформления управленческой документации.

По завершении обучения школа выдаст удостоверения установленного образца и бесплатно доставит документ курьером или «Почтой России».

Цена полностью: от 13 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 2 недель.

Порог входа: высшее или среднее профессиональное образование.

Формат: лекционные материалы, тест.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Принципы формально-ролевого взаимодействия с учетом должностных ролей, прав и функциональных обязанностей.

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности.

Особенности построения долгосрочных бизнес-отношений.

Правила современного делового этикета при общении в интернете, социальных сетях и мессенджерах.

Основные элементы коммуникационного процесса.

Виды барьеров при невербальном общении.

Новые информационные технологии в сфере деловых коммуникаций.

Структура и функции невербальной коммуникации.

Достоинства:

Бесплатная доставка диплома.

Неограниченное количество попыток пересдач итоговых тестов.

Не требуется дожидаться набора группы, чтобы приступить к обучению.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

Необходимо иметь высшее или среднее профессиональное образование.

Нет вебинаров и практических занятий.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Этика ведения переговоров с партнерами» — НАДПО

Студенты научатся правильно определять условия общения в разных рабочих ситуациях, успешно заключать сделки и договоры, проводить совещания, управлять персоналом. Освоят этику делового общения и узнают психологические особенности подготовки бесед и переговоров.

Программа состоит из шести блоков теории и практики. Слушатели изучат основы этики с помощью текстовых материалов и отработают навыки, выполнив самостоятельные задания с обратной связью от эксперта.

По окончании каждого блока студенты проходят тестирование для проверки знаний.

Цена полностью: 3000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 22 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические занятия, тестирование.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в этику и этикет деловых коммуникаций.

Мораль как социальный регулятор.

Мораль: функции, принципы и особенности.

Этапы и направления коммуникативной стороны делового взаимодействия.

Этикет в деятельности современного делового человека.

Психологические особенности подготовки бесед и переговоров.

Итоговая аттестация.

Достоинства:

Доступ к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб» в подарок.

80% преподавателей — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.

Бесплатная консультация.

Недостатки:

Нет «живого» общения с преподавателями.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Эмоциональный интеллект в переговорах» — НИИДПО

Во время обучения студенты научатся управлять эмоциями, распознавать их у себя и других, способствовать разрешению конфликтов, управлять стрессом. Преподаватели расскажут, как применять навыки убеждения, выстраивать доверительные взаимоотношения и противостоять манипуляциям.

Курс подойдет руководителям и собственникам бизнеса, дизайнерам и разработчикам, карьерным специалистам, менеджерам.

Всем, кто хочет развивать свой эмоциональный интеллект, лучше понимать себя и окружающих, выстраивать успешные коммуникации.

Цена полностью: от 12 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 1045 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат : текстовые лекции, практические задания, вебинары.

Документ об окончании: свидетельство о дополнительном образовании.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Эмоциональный интеллект: понятие, модель, драйверы.

Основы эмоциональной грамотности: практический аспект.

Достоинства:

Доступ к архиву вебинаров в записи на весь период обучения и 90 дней после.

Бессрочный доступ к лекциям и пособиям после успешного завершения курса.

Можно получить сертификат за каждый посещенный вебинар.

Несколько вариантов беспроцентной рассрочки.

Недостатки:

Большинство вебинаров в записи.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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В программе — подготовка к переговорам, установление контакта, личностные типы, сложные переговоры и манипуляции. Эксперты расскажут, как устанавливать контакт с собеседником, грамотно аргументировать свою позицию, перехватывать инициативу. Научат противостоять манипуляциям и психологическому давлению, помогут отточить навык ведения жестких переговоров.

Выпускники смогут анализировать психологический портрет собеседника, грамотно выстраивать аргументацию и противостоять давлению.

Цена полностью: от 1200 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 4 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические занятия, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Подготовка к переговорам.

Осмысление содержательной части переговоров.

Установление контакта.

Личностные типы.

Особенности сложных переговоров.

Ложь, манипулирование, давление.

Подведение итогов.

Анализ деловых бесед.

Достоинства:

Доступ к видеозаписям занятий без ограничений.

Академия имеет лицензию Министерства образования РФ.

Обратная связь по практическим заданиям.

Недостатки:

Нет «живой» коммуникации с преподавателем.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Навыки аргументации» — «Русская школа управления»

На тренинге слушатели научатся приемам для «жестких» переговоров и узнают, как побеждать в переговорном поединке. Освоят психологические средства влияния и методы выяснения скрытых мотивов человека. Изучат манипуляции, их причины и последствия, а также техники нейтрализации.

Обучение подойдет руководителям и специалистам, которые часто ведут сложные переговоры и хотят научиться оказывать влияние на собеседника. Программа доступна в нескольких форматах: офлайн, онлайн и в записи.

Цена полностью: от 40 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: с опытом.

Формат: онлайн-трансляции.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

«Жесткие» переговоры: стратегии, точки слома, перехват управления.

Как противостоять манипуляциям. Речевые техники влияния.

Достоинства:

Удобный формат на выбор: онлайн или в записи.

Дополнительные материалы и чек-листы.

70% практики и 30% теории на курсе.

Документ установленного образца по окончании курса.

Недостатки:

Интенсив подойдет только опытным специалистам.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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