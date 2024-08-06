15 курсов по переговорам: обучение деловому общению 

Собрали курсы по деловым переговорам, которые помогут освоить тонкости дискуссии на профессиональном уровне. На некоторых курсах можно получить удостоверение установленного образца и добавить его к резюме. В статье также представлены бесплатные программы для тех, кто хочет научиться деловой коммуникации самостоятельно и без вложений.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по деловым переговорам от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по деловым переговорам
«Основы эффективной коммуникации» от «Нетологии»: курс от практикующих экспертов с возможностью выполнить 12 практических заданий (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Искусство коммуникации» от Skillbox: интерактивный курс от ведущих специалистов с персональными наставниками и доступом к обширной базе знаний (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
«Навыки аргументации для руководителей» от «Яндекс Практикума»: курс с интерактивными заданиями и реальными кейсами, поддержкой наставников и гибким графиком.
«Мастер коммуникации в деловом общении. Конфликтология» от Moscow Business School: студенты интенсива становятся участниками закрытого бизнес-клуба MBS, в котором можно общаться с экспертами и получать полезные материалы (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Онлайн-курсы эффективной коммуникации» от «Международной школы профессий»: курс от профессиональных психологов с вебинарами, практическими заданиями и поддержкой куратора.
«Деловые коммуникации» от ЭКОДПО: программа от ведущих специалистов с акцентом на деловое общение в бизнесе и гибким обучением.
«Этика ведения переговоров с партнерами» от НАДПО: студенты научатся успешно заключать сделки, проводить совещания и управлять сотрудниками так, как это делают в «Ситимобил», «Газпроме» и «Совкомбанке».
«Эмоциональный интеллект в переговорах» от НИИДПО: интенсивный курс с акцентом на развитие эмоционального интеллекта в деловых коммуникациях.
«Онлайн-курсы по ведению переговоров» от Onskills: студенты освоят стратегии и техники достижения выгодных соглашений, чтобы уверенно добиваться своих целей в любой переговорной ситуации.
«Навыки аргументации» от «Русской школы управления»: обучение с акцентом на аргументацию и убеждение и поддержкой опытных наставников.
Курсы по деловым переговорам отличаются гибкостью расписания и легким доступом к записям лекций и материалам. Собрали онлайн-курсы по деловым переговорам для тех, кто хочет улучшить навыки коммуникации не выходя из дома.
1. «Основы эффективной коммуникации» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
На курсе студенты научатся говорить уверенно и убедительно, смогут решать конфликты без лишних эмоций и эффективно проводить переговоры. Эксперты расскажут, как настроить коммуникацию внутри команды так, чтобы не оставалось недопониманий, и как не бояться публичных выступлений.
В программе есть практика для отработки ошибок. Студенты отточат навыки деловых переговоров на ситуациях из жизни, чтобы в будущем принимать быстрые и правильные решения.
Цена полностью: от 32 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2666 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы эффективного общения.
Решение конфликтных ситуаций.
Умение договариваться и решать конфликты.
Эффективные встречи и фасилитация.
Основы переговоров.
Решение переговорных кейсов.
Публичные выступления.
Закрытие целей через питч.
Базовые образы оратора, речевые акценты и энергетика речи.
Достоинства:
Насыщенная программа с упором на практику.
Доступ к записям вебинаров, воркшопам и всем полезным материалам остается навсегда.
Можно вернуть полную стоимость курса в течение первых трех занятий, если обучение не подойдет.
Недостатки:
По отзывам, мало «живого» общения с преподавателями.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Нетологии»: «Голос и речь: как говорить убедительно».
2. «Искусство коммуникации» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.
В процессе обучения студенты сформируют собственный стиль общения, смогут отстаивать свою позицию и научатся эффективным переговорам с партнерами. Рассмотрят техники влияния на людей через коммуникацию и изучат мастерство деловой переписки.
Вся теория записана с топовыми экспертами рынка, а практика максимально приближена к реальным кейсам. Студенты проходят занятия с игровыми заданиями и смоделированными ситуациями, чтобы научиться говорить уверенно и эффективно.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 7393 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, игровые задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Схема идеальной коммуникации.
Диагностика собеседника и расшифровка сигналов.
Техники влияния и переговоров.
Лидерство в виртуальном мире.
Мощные техники переписки.
Межкультурная коммуникация.
Достоинства:
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Год английского языка в подарок после покупки курса.
Бесплатная консультация.
Школа поможет вернуть 13% стоимости курса.
Недостатки:
По отзывам, мало практики и разбора критических ситуаций.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Навыки аргументации для руководителей» — «Яндекс Практикум»
На курсе студенты научатся аргументировать свою точку зрения и увереннее достигать результатов на переговорах. Учеба идет девять дней в интенсивном темпе: больше «живой» практики, чем теории. За это время участники отработают основные инструменты аргументации на четырех групповых воркшопах и разберут свои рабочие кейсы в трех домашних заданиях.
Курс подойдет тем, кто уже управляет командами или стремится к этому: начинающим руководителям, менеджерам и главам отделов.
Цена полностью: от 20 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 1024 рублей в месяц.
Длительность: 9 дней.
Порог входа: с опытом.
Формат: видеолекции, воркшопы, практические занятия.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Подготовка к переговорам.
Аргументация. Подготовка тезиса и аргументов.
Презентация аргументации.
Отработка критики.
Структура аргументации.
Представление позиции.
Подача аргументов.
Моделирование переговоров на кейсах.
Достоинства:
Первые 24 часа бесплатно — чтобы понять, подходит ли курс.
Скидка на курс, если оплатить сразу.
Доступ к учебным материалам навсегда.
Постоянная поддержка и обратная связь от наставников.
Недостатки:
Курс для специалистов с опытом в управлении.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Мастер коммуникации в деловом общении. Конфликтология.» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
За два дня студенты отработают навык эффективной деловой коммуникации, сформируют понимание личной стратегии делового общения и научатся работать с конфликтами. Семинар подойдет топ-менеджерам и собственникам компаний, которые регулируют бизнес-процессы.
Практикум можно пройти в удобном формате: офлайн или онлайн. Студенты становятся участниками закрытого «Бизнес-клуба Moscow Business School», где можно общаться с экспертами и преподавателями школы, обмениваться опытом и получать полезные материалы.
Цена полностью: от 41 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: с опытом.
Формат: офлайн- и онлайн-лекции.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Критерии эффективной деловой коммуникации.
Основные каналы коммуникации и методики «установления личности».
Принципы построения эффективных деловых коммуникаций.
Конфликтогены в деловых коммуникациях.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Комплект электронных авторских материалов входит в стоимость.
Семинар доступен онлайн и офлайн.
Участие в закрытом «Бизнес-клубе Moscow Business School».
Каждый четвертый участник группы обучается бесплатно.
Недостатки:
Курс разработан для специалистов с опытом в сфере бизнеса.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Онлайн-курсы эффективной коммуникации» — «Международная школа профессий»
Практический курс о том, как выстроить гармоничное общение с окружающими. Студенты научатся использовать техники моделирования в беседе, владеть своими эмоциями и выстраивать отношения в рабочем коллективе.
Курс состоит из трех блоков, каждый из которых посвящен отдельному навыку: эмоциональному интеллекту, коммуникации с людьми и нейролингвистическому программированию.
Если не интересно проходить полную программу курса, то любое из занятий можно пройти в формате индивидуального мастер-класса с преподавателем.
Цена полностью: от 41 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 10 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивные задания, вебинары, записи лекций и практические задания.
Документ об окончании: диплом, подтверждающий квалификацию.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Эмоциональный интеллект.
Коммуникация с людьми.
Практический курс по нейролингвистическому программированию.
Достоинства:
Беспроцентная рассрочка.
По запросу выдается диплом международного образца.
Занятия в прямом эфире с обратной связью.
Недостатки:
Материалы курса доступны только три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Деловые коммуникации» — ЭКОДПО
В программе — специфика деловой коммуникации, структура, виды и формы социально-психологических характеристик делового общения. Студенты изучат тонкости ведения переговоров и деловой переписки, предотвращения конфликтов в группах и оформления управленческой документации.
По завершении обучения школа выдаст удостоверения установленного образца и бесплатно доставит документ курьером или «Почтой России».
Цена полностью: от 13 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 2 недель.
Порог входа: высшее или среднее профессиональное образование.
Формат: лекционные материалы, тест.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Принципы формально-ролевого взаимодействия с учетом должностных ролей, прав и функциональных обязанностей.
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности.
Особенности построения долгосрочных бизнес-отношений.
Правила современного делового этикета при общении в интернете, социальных сетях и мессенджерах.
Основные элементы коммуникационного процесса.
Виды барьеров при невербальном общении.
Новые информационные технологии в сфере деловых коммуникаций.
Структура и функции невербальной коммуникации.
Достоинства:
Бесплатная доставка диплома.
Неограниченное количество попыток пересдач итоговых тестов.
Не требуется дожидаться набора группы, чтобы приступить к обучению.
Беспроцентная рассрочка.
Недостатки:
Необходимо иметь высшее или среднее профессиональное образование.
Нет вебинаров и практических занятий.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Этика ведения переговоров с партнерами» — НАДПО
Студенты научатся правильно определять условия общения в разных рабочих ситуациях, успешно заключать сделки и договоры, проводить совещания, управлять персоналом. Освоят этику делового общения и узнают психологические особенности подготовки бесед и переговоров.
Программа состоит из шести блоков теории и практики. Слушатели изучат основы этики с помощью текстовых материалов и отработают навыки, выполнив самостоятельные задания с обратной связью от эксперта.
По окончании каждого блока студенты проходят тестирование для проверки знаний.
Цена полностью: 3000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 22 академических часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия, тестирование.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в этику и этикет деловых коммуникаций.
Мораль как социальный регулятор.
Мораль: функции, принципы и особенности.
Этапы и направления коммуникативной стороны делового взаимодействия.
Этикет в деятельности современного делового человека.
Психологические особенности подготовки бесед и переговоров.
Итоговая аттестация.
Достоинства:
Доступ к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб» в подарок.
80% преподавателей — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.
Бесплатная консультация.
Недостатки:
Нет «живого» общения с преподавателями.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Эмоциональный интеллект в переговорах» — НИИДПО
Во время обучения студенты научатся управлять эмоциями, распознавать их у себя и других, способствовать разрешению конфликтов, управлять стрессом. Преподаватели расскажут, как применять навыки убеждения, выстраивать доверительные взаимоотношения и противостоять манипуляциям.
Курс подойдет руководителям и собственникам бизнеса, дизайнерам и разработчикам, карьерным специалистам, менеджерам.
Всем, кто хочет развивать свой эмоциональный интеллект, лучше понимать себя и окружающих, выстраивать успешные коммуникации.
Цена полностью: от 12 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 1045 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, практические задания, вебинары.
Документ об окончании: свидетельство о дополнительном образовании.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Эмоциональный интеллект: понятие, модель, драйверы.
Основы эмоциональной грамотности: практический аспект.
Достоинства:
Доступ к архиву вебинаров в записи на весь период обучения и 90 дней после.
Бессрочный доступ к лекциям и пособиям после успешного завершения курса.
Можно получить сертификат за каждый посещенный вебинар.
Несколько вариантов беспроцентной рассрочки.
Недостатки:
Большинство вебинаров в записи.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Онлайн-курсы по ведению переговоров» — Onskills
В программе — подготовка к переговорам, установление контакта, личностные типы, сложные переговоры и манипуляции. Эксперты расскажут, как устанавливать контакт с собеседником, грамотно аргументировать свою позицию, перехватывать инициативу. Научат противостоять манипуляциям и психологическому давлению, помогут отточить навык ведения жестких переговоров.
Выпускники смогут анализировать психологический портрет собеседника, грамотно выстраивать аргументацию и противостоять давлению.
Цена полностью: от 1200 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 4 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Подготовка к переговорам.
Осмысление содержательной части переговоров.
Установление контакта.
Личностные типы.
Особенности сложных переговоров.
Ложь, манипулирование, давление.
Подведение итогов.
Анализ деловых бесед.
Достоинства:
Доступ к видеозаписям занятий без ограничений.
Академия имеет лицензию Министерства образования РФ.
Обратная связь по практическим заданиям.
Недостатки:
Нет «живой» коммуникации с преподавателем.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Навыки аргументации» — «Русская школа управления»
На тренинге слушатели научатся приемам для «жестких» переговоров и узнают, как побеждать в переговорном поединке. Освоят психологические средства влияния и методы выяснения скрытых мотивов человека. Изучат манипуляции, их причины и последствия, а также техники нейтрализации.
Обучение подойдет руководителям и специалистам, которые часто ведут сложные переговоры и хотят научиться оказывать влияние на собеседника. Программа доступна в нескольких форматах: офлайн, онлайн и в записи.
Цена полностью: от 40 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: с опытом.
Формат: онлайн-трансляции.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
«Жесткие» переговоры: стратегии, точки слома, перехват управления.
Как противостоять манипуляциям. Речевые техники влияния.
Достоинства:
Удобный формат на выбор: онлайн или в записи.
Дополнительные материалы и чек-листы.
70% практики и 30% теории на курсе.
Документ установленного образца по окончании курса.
Недостатки:
Интенсив подойдет только опытным специалистам.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Русской школы управления»: «Умение говорить убедительно. Управление голосом».
Бесплатные курсы по деловым переговорам
Преподаватели расскажут об основных техниках и стратегиях переговоров, которые можно применить в реальных бизнес-ситуациях. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет улучшить навыки переговоров без финансовых вложений и при этом получить качественное образование.
1. «Переговоры: как прийти к нужному результату» — «Нетология»
Бесплатное занятие по авторским методикам переговорных технологий Владимира Тарасова — социального технолога, бизнес-тренера. Слушатели узнают, как быть, если не получается предложить выгодные для всех условия в переговорах, и рассмотрят кейсы из реальной практики.
Вебинар полезен специалистам, которые взаимодействуют с контрагентами, клиентами и подрядчиками, фрилансерам, руководителям отделов и компаний.
Длительность: 1,5 часа.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: открыт.
Порог входа: с опытом.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как подготовиться к переговорам» — «Контур.Школа»
Короткий курс с поддержкой экспертов и выдачей сертификата. Участники узнают, что такое область торга и почему она важна в деловом общении. Разберут на примерах, как ставить цели на переговоры и достигать их. Выяснят, по каким признакам распознать манипуляции собеседника, и научатся деловой переписке.
Длительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, тест для самопроверки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: электронный сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Универсальная модель убеждения на переговорах» — «Русская школа управления»
Бесплатный модуль платного курса, на котором научат составлять и аргументировать запросы, анализировать выгодные варианты сотрудничества и эффективно преподносить информацию. Преподаватель расскажет, как разрабатывать стратегии обоснования аргументов, и разберет кейсы с реальными ситуациями из бизнес-среды.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеоурок, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Деловые коммуникации» — Stepik
Курс разработан для студентов бакалавриата высших учебных заведений России, но будет полезен каждому, кто работает в деловой сфере. Научат выступать публично, вести переговоры, совещания и вести деловую переписку. Участники смогут решать конфликтные ситуации и управлять персоналом, в том числе в межкультурной среде.
Длительность: 6 недель.
Формат: видеоуроки, практические занятия, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Деловые переговоры» — «Лифт в будущее»
Студенты узнают о «подводных камнях» деловых встреч и достижении целей на переговорах. За 13 уроков коуч и бизнес-консультант Сергей Кулыгин расскажет об этапах деловых переговоров, грамотной аргументации своей позиции и работе с возражениями. Познакомит с наиболее эффективными техниками ведения переговоров, с помощью которых каждый сможет добиться поставленных целей.
Длительность: 2 часа.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Наша подборка включает курсы, которые состоят из теоретических и практических блоков, содержат обратную связь и помогают улучшить навыки деловых переговоров. Чтобы отобрать лучшие программы, которые помогут освоить навыки деловой коммуникации и научиться выступать публично, оценивали следующие параметры.
Порог входа на курс. Учитывали, для кого предназначен курс: студентам без опыта в бизнесе, опытным специалистам или руководителям. Это помогает подобрать программу, которая соответствует текущему уровню знаний студента и будет максимально полезна в обучении.
Цена. Прозрачность в вопросах стоимости важна при покупке курса. В характеристиках курсов указана как полная стоимость обучения, так и возможность оплаты в рассрочку, если она предоставляется.
Формат обучения и обратной связи. Анализировали, проводится обучение онлайн или офлайн, а также какие виды обратной связи предусмотрены: вебинары, разборы домашних заданий, практические задачи на встречах.
Реальный результат обучения. Обращали внимание на то, какие навыки и знания получает студент после завершения курса.
Документ об окончании. Наличие сертификата или диплома установленного образца является важным критерием, так как это подтверждает официальный статус и качество пройденного обучения.
Экспертность спикера. Важно, чтобы спикеры имели значительный опыт и успехи в своей профессии, а также работали с известными работодателями и проектами. Это гарантирует высокий уровень преподаваемого материала.
Репутация школы и отзывы выпускников. Учитывали репутацию образовательного учреждения и отзывы выпускников как о курсе, так и о школе. Это помогло сформировать представление о качестве обучения.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Наличие лицензии подтверждает легитимность учебного заведения, а возможность получения налогового вычета делает обучение финансово привлекательным.
Какой курс по деловым переговорам выбрать
Подборка полезна для тех, кто чувствует себя неуверенно во время переговоров или публичных выступлений. На курсах студенты научатся говорить уверенно, управлять конфликтами, аргументировать свою позицию и находить взаимовыгодные решения. Это особенно важно для тех, кто стремится к карьерному росту и хочет улучшить свои лидерские качества. Освоить тонкости ведения дискуссии можно на курсах:
«Основы эффективной коммуникации» от «Нетологии»: курс от практикующих экспертов с возможностью выполнить 12 практических заданий.
«Искусство коммуникации» от Skillbox: интерактивный курс от ведущих специалистов с персональными наставниками и доступом к обширной базе знаний.
«Навыки аргументации для руководителей» от «Яндекс Практикума»: курс с интерактивными заданиями и реальными кейсами, поддержкой наставников и гибким графиком.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию