20 курсов для главных бухгалтеров

Собрали платные курсы для главных бухгалтеров, на которых помогут изучить новые инструменты и изменения бухгалтерского учета и законодательства. Есть программы с получением удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке. Добавили бесплатные курсы в виде записей вебинаров и видеолекций.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы для главных бухгалтеров от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов для главных бухгалтеров

Собрали платные онлайн-курсы для главных бухгалтеров, на которых можно получить профессиональные знания и навыки, не выходя из дома. Это практичный и гибкий формат обучения для занятых специалистов и слушателей, проживающих в разных регионах страны. После прохождения учебной программы студенты получат свидетельство о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

1. «Главный бухгалтер» — Eduson Academy

Практический курс, на котором слушатели с нуля научатся вести бухгалтерский учет и отчетность. А еще освоят работу в программах Excel и «1С:Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне. Узнают, как управлять сотрудниками бухгалтерии и контролировать их работу. В результате будут уметь анализировать финансовые отчеты и контролировать денежные потоки компании.

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Программа курса включает 340 лекций, 20 практических занятий и отработку знаний на тренажерах. Слушателям курса доступна годовая поддержка куратора и помощь в трудоустройстве. Доступ к материалам курса остается навсегда.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4993 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, тренажеры.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, отправляют резюме в компании-партнеры.

Программа:

Excel для главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет.

Работа в «1С:Бухгалтерии 8.3».

Финансовый менеджмент.

Управленческий учет и отчетность.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам.

Годичная поддержка личного куратора.

Персональная консультация с экспертом курса.

Обучение на онлайн-тренажерах.

Помощь в трудоустройстве.

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Главный бухгалтер коммерческой организации» — НИИДПО

Двухмесячный курс, на котором студенты научатся вести бухгалтерский и налоговый учет. Узнают, как составлять отчетность и управлять бухгалтерией компании. Смогут планировать и анализировать финансовую деятельность предприятия. Выпускники курса смогут трудоустроиться главным бухгалтером в коммерческую компанию любой сферы деятельности.

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После каждого теоретического модуля слушатели выполнят практические задания. В конце обучения — пройдут итоговую аттестацию и получат диплом о профессиональной переподготовке. Доступ к материалам программы остается навсегда.

Цена полностью: от 25 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2085 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы создания организации и общие вопросы учета.

Управление бухгалтерией организации.

Учетная политика организации.

Федеральные стандарты бухгалтерского учета.

Бухгалтерская и бюджетная отчетность организации.

Налогообложение коммерческой деятельности, налоговый учет и отчетность.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам.

Практические задания на основе реальных задач главного бухгалтера.

Поддержка преподавателя во время обучения.

Доступ к 1000 вебинаров в записи на весь период обучения и 90 дней после.

Доступ к biblioclub.ru.

Преподаватель с опытом более 25 лет.

Недостатки:

Только для практикующих специалистов.

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы НИИДПО: «Главный бухгалтер бюджетной сферы».

3. «Главный бухгалтер» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студенты изучат основы законодательства РФ в сфере бухгалтерского учета. Научатся основам аудита и профессиональной этике бухгалтеров и аудиторов. Смогут контролировать экономику предприятия и вести его финансовый учет.

Иллюстрация: freepik/freepik

Эксперты курса имеют международный опыт преподавания в ведущих мировых бизнес-школах от 7 до 25 лет. На протяжении всего курса личный куратор будет помогать во всех возникающих вопросах. По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: от 38 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3200 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Экономика организаций (предприятий).

Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.

Основы аудита.

Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов.

Бухгалтерский финансовый учет.

Достоинства:

Подходит для обучения с нуля.

Доступ к закрытому сообществу для общения с одногруппниками.

Опытные преподаватели.

Поддержка куратора весь период обучения.

Дипломы с международным приложением.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Начало обучения со стартом потока.

Доступ к материалам на год.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Главный бухгалтер» — «Русская школа управления»

Курс, на котором студенты научатся организовывать работу бухгалтерского отдела и служб на предприятии, управлять затратами. Слушатели узнают, как пройти налоговую проверку, наладить документооборот. А еще разберутся во взаимосвязи финансового и управленческого учета. Поймут, как мотивировать сотрудников бухгалтерии для повышения эффективности работы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Познакомиться со структурой и содержанием курса, а также оценить удобство личного кабинета и платформы для обучения можно на бесплатном вводном занятии.

Цена полностью: от 67 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 5625 рублей на 12 месяцев.

Длительность: 5 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управленческий учет: практика применения.

Управление затратами.

Новые аспекты налогового законодательства.

Налоговое планирование в новых реалиях. Налоговые проверки и налоговый контроль.

Организация и оптимизация работы финансово-экономических служб.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Дополнительные полезные материалы, которые можно использовать в работе.

Акцент на практику.

Документ установленного государством образца по окончании курса.

Расширение бизнес-контактов внутри групп в процессе обучения и нетворкинг.

Недостатки:

Бессрочный доступ только к текстовым материалам.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Главный бухгалтер» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Курс разработан для специалистов по налогообложению и бухгалтерскому учету, а также тех, кто претендует на должность главного бухгалтера. За семь месяцев студенты научатся вести бухгалтерский учет в коммерческих организациях и работать с бухгалтерскими документами. Смогут организовывать расчет средств и материалов с нуля.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели будут проверять домашние задания студентов и дадут по ним обратную связь. Также во время обучения слушателя будет сопровождать куратор. После окончания курса выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и помощь с трудоустройством.

Цена полностью: от 62 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 5175 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, практические задания, тренажеры.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и портфолио, поиск вакансий и подготовка к собеседованию.

Программа:

Функциональные направления и развитие карьеры.

Консолидированная финансовая отчетность.

Основы бухгалтерского учета.

Корпоративное и договорное право для главного бухгалтера.

Налоги и налогообложение.

Достоинства:

Дополнительные бонусные модули для развития карьеры.

Опытные преподаватели.

Бесплатная консультация по обучению.

Помощь в трудоустройстве.

Обратная связь от преподавателей.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Начальник отдела бухгалтерского учета» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

На курсе студенты узнают, как грамотно управлять денежными потоками организации, формировать бухгалтерскую отчетность и принимать инвестиционные решения. А еще научатся собирать и строить сильную команду, мотивировать и оптимизировать деятельность финансового отдела. В курс включены все последние изменения в законодательстве, порядке отчетности и налогообложении.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучат аудио-, видео- и текстовые материалы в комфортном темпе, сдадут тесты. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: от 161 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 14 917 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, видеолекции, практические и домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: предоставляют доступ к вакансиям от партнеров.

Программа:

Экономическая среда бизнеса.

Менеджмент.

Стратегический менеджмент.

Финансы в организации.

Управление человеческими ресурсами.

Достоинства:

Разбор кейсов с экспертами.

Участие в офлайн- и онлайн-семинарах и вебинарах.

Учебные материалы в аудио- и текстовом формате.

100 записей вебинаров по тематическим разделам.

Доступ к электронным библиотекам.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Главный бухгалтер» — АПОК

Студенты узнают должностные инструкции и обязанности главного бухгалтера. Научатся организовывать систему внутреннего контроля за правильностью оформления бухгалтерской отчетности. Изучат основы аудита и правила деловой переписки, освоят навыки презентации.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит в формате самоподготовки через личный кабинет студента. В заключение слушателю нужно пройти итоговое тестирование, чтобы получить диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: от 29 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 3 недель.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, видеолекции, практические и домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бухгалтерский управленческий учет.

Документооборот и контроль за ним.

Финансовое и налоговое планирование.

Анализ хозяйственной деятельности.

Изменения в налоговом законодательстве.

Достоинства:

Темы посвящены последним изменениям законодательства.

Полностью дистанционный формат обучения.

Поддержка преподавателя во время курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Только для практикующих специалистов.

Начало обучения со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы АПОК: «Курс повышения квалификации для бухгалтеров».

Курс разработан для бухгалтеров организаций разных направлений. За время обучения слушатели изучат последние изменения ФСБУ и инструкции, пополнят знания по всем участкам учета. На практике приобретут опыт решения бухгалтерских задач, получат разъяснения по формированию и сдаче отчетности.

Для приобретения практического опыта преподаватели используют сборник из 200 практических бухгалтерских ситуаций с пояснениями.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 35 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5834 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы создания учреждения и общие вопросы учета.

Учет нефинансовых актов: основные средства.

Учет нефинансовых актов: материальные запасы и готовая продукция.

Учет финансовых активов.

Учет обязательств.

Достоинства:

Темы посвящены последним изменениям законодательства.

Возможность корпоративного обучения.

Дополнительно выдается сертификат ИПБР.

Опытные преподаватели.

Помощь куратора.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

По отзывам, возникают трудности с возвратом денег при отказе от обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Контур.Школы»: «Главный бухгалтер коммерческой организации в ОСНО».

9. «Главный бухгалтер» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс профессиональной переподготовки для бухгалтеров с высшим и средним специальным образованием. Программа включает темы по бухгалтерскому финансовому и управленческому учету, бухгалтерской отчетности и налогообложению. Студенты обучатся финансовому менеджменту и аудиту. Практическая часть курса состоит из видеоуроков по работе в программе 1С.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность курса может быть сокращена в два раза. На протяжении обучения студентов будет сопровождать личный куратор.

Цена полностью: от 38 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Экономика организаций (предприятий).

Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.

Основы аудита.

Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов.

Бухгалтерский финансовый учет.

Достоинства:

Поддержка куратора во время обучения.

Можно сократить срок обучения в два раза.

Диплом международного образца.

Опытные преподаватели.

Доступ к образовательной платформе urait.ru.

Недостатки:

По отзывам, диплом могут долго доставлять студенту.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Главный бухгалтер» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

На курсе студенты с нуля научатся вести бухгалтерский учет, формировать бухгалтерскую, финансовую и налоговую отчетность. После окончания курса выпускники смогут анализировать показатели деятельности компании с помощью форм финансовой отчетности в соответствии с РСБУ и МСФО, а также контролировать денежные потоки компании. Выпускникам помогут найти работу и выйти на доход в 200 тысяч рублей в месяц.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 1146 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: поиск вакансий.

Программа:

Основы деятельности главного бухгалтера.

Введение в финансовый учет и анализ.

Налоги в РФ.

Российские стандарты бухгалтерского учета.

Международные стандарты финансовой отчетности.

Достоинства:

Поддержка куратора во время обучения.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Диплом международного образца.

Три дня бесплатного доступа к курсу.

Гарантия трудоустройства.

Недостатки:

По отзывам, возникают трудности с возвратом денег при отказе от обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы SF Education: «Основы деятельности главного бухгалтера».

Еще 5 онлайн-курсов для главного бухгалтера

Собрали еще несколько программ для тех, кто планирует освоить профессию с нуля или повысить квалификацию. Студенты будут учиться составлять отчетность, осваивать методы принятия управленческих решений и вести бухгалтерский и налоговый учет. Некоторые школы предоставляют бесплатный доступ к программе 1С для практических занятий на время обучения.

1. «Обучение на главного бухгалтера» — МУПП

Цена: от 9700 рублей.

Обратная связь: от куратора.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Трехмесячный курс, на котором студенты изучат основы бухгалтерского дела и правовое регулирование предпринимательской деятельности. Освоят организацию первичного учета и международные стандарты финансовой отчетности. Для прохождения обучения необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

В тарифах «Специалист» и «Профессионал» доступ к материалам курса — бессрочный. В конце обучения студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.

Цена: от 9400 рублей.

Обратная связь: от куратора.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Обучение для начинающих бухгалтеров и предпринимателей. Студентам расскажут о видах налогообложения, научат организовывать первичный учет. Слушатели узнают, как контролировать экономику предприятия и вести его финансовый учет. Освоят консолидированную финансовую отчетность.

Преподаватели — бухгалтеры с опытом преподавания от трех лет. Длительность обучения — три месяца. После прохождения студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.

3. «Главный бухгалтер» — ЭКОДПО

Цена: от 24 990 рублей.

Обратная связь: от куратора по организационным вопросам и от экспертов по материалам курса.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Двухнедельный курс профессиональной переподготовки с выдачей диплома установленного образца. Во время обучения слушатели изучат основные методы принятия управленческих решений, принципы функционирования бухгалтерского отдела компании. Научатся применять новые компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета.

Обучение могут пройти только слушатели, которые имеют первичное образование колледжа или университета. В тарифе «Стандарт» есть возможность корректировки дисциплин курса. А тариф VIP включает в себя индивидуально составленную под нужны студента программу.

Цена: от 17 950 рублей.

Обратная связь: от преподавателя на занятиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс, на котором расскажут о главном бухгалтере как о руководителе отдела. Слушатели научатся взаимодействовать с другими подразделениями компании, организовывать документооборот, работать с договорами. Изучат основы аудита и поймут, как мотивировать сотрудников бухгалтерии для повышения эффективности работы.

Студентам бесплатно предоставляются дополнительные часы для самостоятельной работы в компьютерных классах учебного центра. По окончании обучения проводится итоговая аттестация.

5. «Главный бухгалтер коммерческой организации» — МГУТУ

Цена: от 29 200 рублей или в рассрочку от 4867 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателя по домашним заданиям.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Студенты научатся составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность и вести учет заработной платы и кадров. Узнают, как проводить внутренний или инициативный аудит и оценивать финансовое состояние предприятия. Поймут, как вести учет основных бухгалтерских операций и создавать отчетность в программе 1С.

Преподаватели — действующие главные бухгалтеры и 1С-специалисты.

После окончания обучения студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и помощь с трудоустройством. А в подарок каждому слушателю выдадут комплект раздаточных материалов и доступ к закрытому Telegram-каналу «Бухучет, финансы, налоги».

Бесплатные курсы для главного бухгалтера

На бесплатных курсах слушатели смогут глубже изучить профессию главного бухгалтера. Поймут, какие знания потребуются для работы по этой профессии. А также получат мотивацию для успешного старта в должности и инструкции по руководству персоналом.

Подборка бесплатных вебинаров для бухгалтеров. Слушатели узнают об изменениях после налоговой реформы. Научатся составлять квартальную отчетность и обучать сотрудников бухгалтерии. А также поймут, как взаимодействовать с другими отделами предприятия.

Для просмотра вебинаров необходимо зарегистрироваться. Есть возможность задавать вопросы лектору в прямом эфире. Запись вебинара можно купить после его завершения.

Длительность: от 7 минут.

Формат: вебинары.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Главный бухгалтер. Обзор профессии» — канал SF Education

Подробная видеолекция об особенностях профессии главного бухгалтера. В лекции рассказывают об основных обязанностях специалиста, необходимых знаниях и навыках, ежедневных задачах и доходах. Также в видео особое внимание уделяется карьерному росту главного бухгалтера и перспективам данной профессии.

Длительность: 20 минут.

Формат: видеолекция.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Запись тренинга «Как стать лучшим бухгалтером» от психолога и бизнес-тренера. Слушатели узнают, какими компетенциями нужно обладать, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Поймут, как грамотно управлять людьми и научатся зарабатывать больше.

Длительность: 60 минут.

Формат: видеолекция.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Ответственность главного бухгалтера» — Сергей Козлов

Видеолекция от действующего адвоката. Студенты узнают о зонах ответственности главного бухгалтера. Поймут юридические последствиях его деятельности. А также получат рекомендации, как вести себя во время следственных действий и защитить свои права.

Длительность: 13 минут.

Формат: видеолекция.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Обучающая видеолекция от финансиста с 15-летним стажем. Преподаватель расскажет о плюсах и минусах профессии главного бухгалтера. Студенты узнают, какие ключевые навыки и знания необходимы для этой должности. А также получат советы по карьерному росту и профессиональному развитию в сфере бухгалтерии.

Длительность: 1 час 58 минут.

Формат: видеолекция.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

При составлении подборки проанализировали десятки онлайн-школ и оценили их по следующим критериям:

Порог входа. Отобрали курсы, которые подойдут как начинающим специалистам, так и бухгалтерам с опытом работы. Добавили образовательные курсы для руководителей финансовых подразделений.

Стоимость курса. Указывали полную стоимость курса и возможность рассрочки, если она предусмотрена. Также проверили наличие сезонных и иных скидок.

Бесплатный ознакомительный контент. Выбирали курсы, предлагающие бесплатные пробные занятия, чтобы потенциальные студенты могли оценить содержание программы перед покупкой.

Формат обучения и обратная связь. Подбирали курсы с вебинарами и разбором реальных задач бухгалтера от преподавателей.

Помощь в трудоустройстве. Все школы в подборке выдают документы о прохождении обучения: сертификат, диплом, удостоверение, чтобы выпускники могли подтвердить свои знания.

Экспертность спикера. Оценили квалификацию преподавателей, их стаж и достижения в профессии, а также их текущую практическую деятельность.

Репутация школы и отзывы учеников. Подробно изучили отзывы учеников и студентов на специализированных сайтах, чтобы представить реальную картину образовательного процесса в школе.

Какой курс для главного бухгалтера выбрать

Главный бухгалтер — это сотрудник, благодаря которому руководитель фирмы не переживает о налогах и документах, а сотрудники вовремя получают заработную плату. Для того, чтобы всегда быть в курсе всех изменений в работе и повышать свои компетенции, специалисту необходимо постоянно развиваться и обучаться. Приобрести необходимые знания и навыки можно на курсах:

«Главный бухгалтер» от Eduson Academy: практический курс с годичной поддержкой личного куратора. «Главный бухгалтер коммерческой организации» от НИИДПО: курс с возможностью посещать бесплатные вебинары по другим направлениям с выдачей сертификата. «Главный бухгалтер» от МИПО: курс профессиональной переподготовки от преподавателей с опытом от 7 до 25 лет.

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