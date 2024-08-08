15 курсов логиста: дистанционное обучение менеджеров-логистов

Собрали подборку курсов, в которых расскажут о транспортировке, работе со складами, управлении цепями поставок и складами. Преподавателями выступают бизнес-тренеры, директора и управляющие компаниями, которые поделятся своим опытом. Помогут наладить работу в отделе или расскажут, как взаимодействовать с отделом.

1. «Специалист по закупкам. Профессия» — Moscow Business School

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Обучение ведет бизнес-тренер и директор логистического центра, который расскажет, как работать с поставщиками, службой логистики и таможней. Научит взаимодействовать с контрагентами и контролировать деятельность поставщиков. Студенты изучат риск-менеджмент, смогут анализировать процессы, создавать прогноз финансовых, таможенных и юридических рисков.

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате обучения участники познакомятся с алгоритмами ведения переговоров и прогнозированием логистических рисков на всех стадиях закупок. Доступны очные или онлайн-семинары и участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

Цена полностью: 125 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 11 583 рубля в месяц на 6 или 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат : онлайн-занятия, практика, дополнительные материалы на платформе школы, чаты с участниками курса, обратная связь от преподавателя.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: есть, не уточняется.

Программа:

Экономическая среда бизнеса.

Маркетинг.

Менеджмент.

Финансы в организации.

Операционный менеджмент.

Специализация «Повышение эффективности управления закупками».

Итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы.

Достоинства:

Обучение ведет директор логистического центра.

Учебные материалы представлены в текстовом и аудиоформате на платформе школы.

Более 100 записей вебинаров по тематикам.

Предоставляют доступ к электронной библиотеке.

Обратная связь от преподавателя во время лекций.

Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Специалист по логистике» — МИПО

🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программу ведут бизнес-тренеры и специалисты по управлению маркетингом. Школа приглашает лекторов из ведущих бизнес-школ мира. Студентам расскажут о нормативно-правовых аспектах логистической деятельности, научат организовывать процессы перевозки груза и контролировать цепи поставок. Курс проходит в формате онлайн-вебинаров и разбором реальных кейсов компаний.

Иллюстрация: freepik/freepik

Общение с одногруппниками проходит в общем чате. После каждой дисциплины проводится тестирование, а куратор поможет по всем вопросам обучения.

Цена полностью : 38 900 рублей.

Цена в рассрочку : 3200 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, онлайн-вебинары, разбор кейсов, общение в чатах с одногруппниками, помощь кураторов.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нормативно-правовые аспекты логистической деятельности.

Организация логистических процессов перевозки груза в цепи поставок.

Подготовка и осуществление перевозки груза в цепи поставок.

Контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок.

Управление логистической деятельностью.

Достоинства:

Обучение ведут специалисты из российских и зарубежных бизнес-школ с опытом от семи лет.

Тестирование после каждой дисциплины для закрепления результата.

Лекции можно просматривать в удобное время.

Обучение можно закончить экстерном.

Доступно корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджер по логистике» — «Русская школа управления»

Обучение подойдет менеджерам отдела логистики и собственникам бизнеса для повышения выручки компании. Студентов научат понимать роль снабжения в цепи поставок, применять методы прогнозирования и выстраивать системы транспортировок. Расскажут, как выбирать перевозчиков, выстраивать работу с привлеченным транспортом и оптимизировать процессы складов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Отдельный блок посвящен управлению складом предприятия. Преподаватели расскажут о видах складской техники, вариантах тары и упаковки, поделятся схемами процессов. Обучение предполагает практикумы для закрепления пройденного материала.

Цена полностью : 60 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : от 4 дней.

Порог входа : с опытом.

Формат : видеоуроки, практика на платформе школы, обратная связь от преподавателя, в зависимости от тарифа, комплект материалов.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление снабжением в цепи поставок.

Управление транспортировкой в логистической системе предприятия.

Современная модель управления автоперевозками предприятия.

Управление складом предприятия: оптимизация, технологические процессы и автоматизация.

Достоинства:

Обучение ведут специалисты по оптимизации бизнес-процессов, области складской и транспортной логистики.

Доступ к бесплатному уроку для знакомства в видеоформате.

Обучение проходит на онлайн-платформе школы.

Доступен очный формат обучения, а также в видео и онлайн-формате.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Выдают дополнительные материалы.

Доступна пополняемая «Библиотека подкастов».

Обучение доступно с любого устройства, в том числе с мобильного телефона.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Русская школа управления»: «Практический курс для специалиста по логистике».

Участников познакомят с компетенциями диспетчера-логиста, расскажут о работе с софтом для ведения отчетности, научат правилам упаковки и страхованию. Студенты узнают о формах налогообложения предприятий и применении фильтра для подборов груза. Познакомятся с нюансами при подписании договора, планировании и мониторинга транспортных процессов. В итоге слушатели научатся работать с транспортными сайтами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 11 600 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 5 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, онлайн-вебинары, обратная связь от преподавателя.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Компетенции диспетчера-логиста.

Инструменты диспетчера-логиста.

Управление грузами.

Организация перевозок.

Поиск выгодных грузов.

Взаимодействие с экспедитором и водителем.

Работа с документами.

Планирование маршрута.

Достоинства:

Курс можно пройти в формате мастер-класса в ускоренном формате.

Программой предусмотрены практические занятия.

Старт новой группы — каждую неделю.

Гибкий формат обучения — можно заниматься с разными группами.

Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс для тех, кто хочет начать карьеру в логистике или повысить навыки оптимизации процессов транспортировки и оценивать эффективность операций. Студентов научат управлять цепочками поставок и закупками, помогут разобраться в закупочной логистике и оценки рентабельности систем. В результате участники смогут оценивать инвестпроекты и логистические системы и операции.

Иллюстрация: freepik/freepik

Вопросы по программе можно задавать преподавателю напрямую. По каждой дисциплине проводится промежуточное тестирование. Слушатели получат доступ к более 10 тысяч вебинаров в записи на период обучения.

Цена полностью : 21 700 рублей.

Цена в рассрочку : от 1810 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, онлайн-вебинары, регулярное тестирование, практика, обратная связь от преподавателя, итоговое тестирование.

Документ об окончании : диплом о профпереподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теория управления.

Планирование и организация логистического процесса в организациях.

Документационное обеспечение логистических процессов.

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.

Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов.

Достоинства:

Обучение ведут кандидаты юридических и экономических наук, эксперты в сфере менеджмента.

Доступ к biblioclub.ru.

Программа подходит начинающим и опытным специалистам.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Специалист по логистике» — Moscow Business Academy

🎁По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студентов познакомят с основными принципами логистики, научат управлять финансовыми ресурсами и осуществлять транспортировку грузов. Участники изучат менеджмент и обязанности руководителя, смогут контролировать цепи поставок и управлять рисками. Отдельный модуль посвящен тайм-менеджменту для управления временем.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа помогает в трудоустройстве: учит составлять резюме и портфолио. Рассказывают, как проходить собеседования успешно. Проводят карьерные консультации.

Цена полностью : 68 900 рублей.

Цена в рассрочку : 5741 рубль в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика, помощь кураторов, итоговый проект, интерактивные онлайн-вебинары.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в оформлении портфолио и резюме.

Программа:

Функциональные направления и развитие карьеры.

Основы современной логистики.

Менеджмент.

Моделирование и проектирование логистической сети.

Управление логистикой в цепях поставок предприятия.

Формирование системы показателей эффективности логистики.

Достоинства:

Диплом школы заносится в систему ФРДО.

Участие в групповых проектах и помощь кураторов.

Бонусные модули по управлению конфликтами, эмоциональному интеллекту и организационной психологии.

В течение 14 дней со дня покупки деньги за курс можно вернуть, если обучение не подойдет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Логистический менеджмент» — MITM

Обучение подойдет начинающим и опытным специалистам, которые хотят эффективно организовывать работу с поставщиками и уменьшить количество затрат. Слушатели узнают, как рассчитать стоимость хранения товарных запасов и смогут оптимизировать процесс транспортировки. Научатся документально обеспечивать логистические операции.

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате слушатели получат доступ к онлайн-библиотеке и дополнительным материалам. Получат круглосуточную поддержку кураторов и смогут управлять бизнес-процессами в логистике.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность :8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практика, помощь куратора, доступ к электронной библиотеке и дополнительным материалам.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы менеджмента.

Стратегический и операционный менеджмент.

Бизнес-процессы в логистике.

Особенности и риски транспортно-логистических процессов.

Управление бизнес-процессами в логистике.

Достоинства:

Записи всех лекций хранятся в личном кабинете студента.

Обучение по гибкой программе.

Круглосуточная поддержка куратора.

в течение первых двух недель со старта школа вернет деньги, если студент передумал учиться.

Доступна корпоративная программа обучения для сотрудников компании.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Специалист по логистике и ВЭД» — «Русская школа управления»

Курс предназначен для директоров, руководителей и специалистов в области внешнеэкономической деятельности. Участники освоят методы глубокого анализа цепочек поставок и научатся эффективно настраивать логистические процессы в своих компаниях.

Иллюстрация: freepik/freepik

Вторая часть программы фокусируется на аспектах внешнеэкономической деятельности, таких как выход на международные рынки, организация транспортировки и сотрудничество с таможенными службами.

Цена полностью : 195 000 рублей.

Цена в рассрочку : 16 250 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность :от 10 дней.

Порог входа: для руководителей компаний.

Формат : видео- или онлайн-лекции, практика, комплект материалов для обучения, интерактивная платформа, обратная связь от преподавателя.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление снабжением в цепи поставок.

Управление транспортировкой в логистической системе предприятия.

Современная модель управления автоперевозками предприятия.

Управление складом предприятия: оптимизация, технологические процессы и автоматизация.

Управление складом в логистической системе предприятия.

Online-обучение. Отдел ВЭД на предприятии: организация, адаптация к санкционным условиям, диверсификация. Выход компании на внешний рынок – с чего начать. Задачи, структура и функции службы ВЭД.

Достоинства:

Обучение можно начать с бесплатного пробного урока.

программу ведут специалисты по оптимизации бизнес-процессов, области складской и транспортной логистики.

Обучение на онлайн-платформе через личный кабинет с доступом к лекциям и дополнительным материалам.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Доступен очный тариф обучения, а также видео- и онлайн-курс.

Бонус — доступ к пополняемой библиотеке Подкастов.

Обучение доступно с любого устройства, в том числе с мобильного телефона.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Директор по закупкам и снабжению» — City Business School

Курс для специалистов отдела снабжения, собственников бизнеса и директоров по производству, которые хотят сократить затраты и циклы закупок. В результате участники смогут разрабатывать закупочные стратегии, управлять товарными запасами и внедрять оптимизационные проекты. Научатся разрабатывать бюджеты МТР и логистики.

Иллюстрация: freepik/freepik

Отдельные блоки программы посвящены трудовому праву и организации бизнес-процессов. Познакомятся со сферой материальной ответственности и проверками ГИТ.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 2450 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : от 3 до 6 месяцев.

Порог входа: с опытом.

Формат : видеоуроки, практика, тестирование, вебинары.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовки, удостоверение международного образца, диплом Европейской Ассоциации Дистанционного Обучения и Образования.

Помощь с трудоустройством: нетворкинг-мероприятия, персональный трек и помощь в развитии личного бренда, за дополнительную плату.

Программа:

Ключевые информационные системы, помогающие управлять закупками.

Инструменты для работы с персоналом.

Закупки. Взгляд со стороны для формирования целевой бизнес-модели.

Подходы к управлению.

Инструмент «интерим-менеджмент».

Подбор команды и управление ею.

Достоинства:

Разбор кейсов российских и международных компаний.

Круглосуточный доступ к материалам и гибкий график обучения.

Программу можно пройти быстрее указанного сроку.

Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

Помощь в трудоустройстве — за отдельную плату.

Ограниченный доступ к материалам курса.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Обучение ведут эксперты в области планировании и организации закупок и логистики. Школа предлагает курсы по логистике и управлению цепями поставок. Студенты научатся организовывать перевозки, выстраивать маршруты и выбирать транспорт. Смогут организовывать таможенное оформление и проводить юридическое сопровождение.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участников научат работать в 1С: Управление торговлей и Excel и расскажут о законе 44-ФЗ. Слушатели смогут принять участие в практике от дистрибьюторских компаний России бесплатно.

Цена полностью : от 8950 рублей.

Цена в рассрочку : от 533 рублей в месяц

Длительность : от 8 академических часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, практика, обратная связь от преподавателя, самостоятельная практика.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации, свидетельство выпускника.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Логистика и управление цепями поставок.

Менеджер по логистике (управление материальными потоками).

Менеджер по логистике (управление материальными потоками) со знанием «1С:Предприятие 8. Управление торговлей».

Менеджер по логистике со знанием «1С:Предприятие 8. Управление торговлей»

Достоинства:

Обучение ведут практикующие эксперты в сфере логистики и закупок.

Доступна оплата от организаций в корпоративных целях.

Доступны программы с гибким обучением по графику студенты.

Доступны программы по 1С: Управление торговлей, научат работать с интерфейсом и данными.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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