15 курсов логиста: дистанционное обучение менеджеров-логистов

На онлайн-курсах по логистике научат налаживать цепи поставок, подготавливать перевозки груза и управлять логистической деятельностью. Бесплатные курсы помогут познакомиться со сферой менеджмента и узнать основные программы и методы работы специалистов.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по деловым переговорам от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по логистике
«Специалист по закупкам. Профессия» от Moscow Business School: исполнительный директор компании 3PL-провайдер расскажет, как работать с поставщиками, таможней и контрагентами (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Специалист по логистике» от МИПО: директора компаний и бизнес-тренеры научат осуществлять цепи поставок и налаживать процессы перевозки груза (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Менеджер по логистике» от «Русской школы управления»: расскажут об источниках потерь в транспортной логистике и научат анализировать себестоимость грузоперевозок.
«Курсы диспетчера-логиста в Москве» от «Международной школы профессий»: научат подбирать маршруты, оптимизировать транспортные расходы и выстраивать отношения с клиентами.
«Менеджмент логистических процессов. Планирование, реализация и контроль поставок товаров и услуг» от НИИДПО: расскажут, как составлять график грузоперевозок, выбирать виды транспорта и разрабатывать схемы и маршруты поставок.
«Специалист по логистике» от Moscow Business Academy: познакомят с цифровой трансформацией в логистической области и проектированием сетей, расскажут о тайм-менеджменте (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Логистический менеджмент» от MITM: научат рассчитывать затраты на хранение товарных запасов и помогут оптимизировать процесс транспортировки.
«Специалист по логистике и ВЭД» от «Русской школы управления»: проводят практику бизнеса и торговли с КНР, а также расскажут об особенностях морской, автомобильной и контейнерной перевозки.
«Директор по закупкам и снабжению» от City Business School: директора и собственники бизнеса научатся ставить задачи перед отделом закупок и смогут наладить коммуникацию с другими отделами.
«Логист / Менеджер по логистике: подготовка по специальности» от центра «Специалист»: обеспечивают практику в одной из ведущих дистрибьюторских компаний России.
Собрали подборку курсов, в которых расскажут о транспортировке, работе со складами, управлении цепями поставок и складами. Преподавателями выступают бизнес-тренеры, директора и управляющие компаниями, которые поделятся своим опытом. Помогут наладить работу в отделе или расскажут, как взаимодействовать с отделом.
1. «Специалист по закупкам. Профессия» — Moscow Business School
🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Обучение ведет бизнес-тренер и директор логистического центра, который расскажет, как работать с поставщиками, службой логистики и таможней. Научит взаимодействовать с контрагентами и контролировать деятельность поставщиков. Студенты изучат риск-менеджмент, смогут анализировать процессы, создавать прогноз финансовых, таможенных и юридических рисков.
В результате обучения участники познакомятся с алгоритмами ведения переговоров и прогнозированием логистических рисков на всех стадиях закупок. Доступны очные или онлайн-семинары и участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.
Цена полностью: 125 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 11 583 рубля в месяц на 6 или 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: онлайн-занятия, практика, дополнительные материалы на платформе школы, чаты с участниками курса, обратная связь от преподавателя.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: есть, не уточняется.
Программа:
Экономическая среда бизнеса.
Маркетинг.
Менеджмент.
Финансы в организации.
Операционный менеджмент.
Специализация «Повышение эффективности управления закупками».
Итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы.
Достоинства:
Обучение ведет директор логистического центра.
Учебные материалы представлены в текстовом и аудиоформате на платформе школы.
Более 100 записей вебинаров по тематикам.
Предоставляют доступ к электронной библиотеке.
Обратная связь от преподавателя во время лекций.
Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Специалист по логистике» — МИПО
🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Программу ведут бизнес-тренеры и специалисты по управлению маркетингом. Школа приглашает лекторов из ведущих бизнес-школ мира. Студентам расскажут о нормативно-правовых аспектах логистической деятельности, научат организовывать процессы перевозки груза и контролировать цепи поставок. Курс проходит в формате онлайн-вебинаров и разбором реальных кейсов компаний.
Общение с одногруппниками проходит в общем чате. После каждой дисциплины проводится тестирование, а куратор поможет по всем вопросам обучения.
Цена полностью: 38 900 рублей.
Цена в рассрочку: 3200 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, разбор кейсов, общение в чатах с одногруппниками, помощь кураторов.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нормативно-правовые аспекты логистической деятельности.
Организация логистических процессов перевозки груза в цепи поставок.
Подготовка и осуществление перевозки груза в цепи поставок.
Контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок.
Управление логистической деятельностью.
Достоинства:
Обучение ведут специалисты из российских и зарубежных бизнес-школ с опытом от семи лет.
Тестирование после каждой дисциплины для закрепления результата.
Лекции можно просматривать в удобное время.
Обучение можно закончить экстерном.
Доступно корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Менеджер по логистике» — «Русская школа управления»
Обучение подойдет менеджерам отдела логистики и собственникам бизнеса для повышения выручки компании. Студентов научат понимать роль снабжения в цепи поставок, применять методы прогнозирования и выстраивать системы транспортировок. Расскажут, как выбирать перевозчиков, выстраивать работу с привлеченным транспортом и оптимизировать процессы складов.
Отдельный блок посвящен управлению складом предприятия. Преподаватели расскажут о видах складской техники, вариантах тары и упаковки, поделятся схемами процессов. Обучение предполагает практикумы для закрепления пройденного материала.
Цена полностью: 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 дней.
Порог входа: с опытом.
Формат: видеоуроки, практика на платформе школы, обратная связь от преподавателя, в зависимости от тарифа, комплект материалов.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление снабжением в цепи поставок.
Управление транспортировкой в логистической системе предприятия.
Современная модель управления автоперевозками предприятия.
Управление складом предприятия: оптимизация, технологические процессы и автоматизация.
Достоинства:
Обучение ведут специалисты по оптимизации бизнес-процессов, области складской и транспортной логистики.
Доступ к бесплатному уроку для знакомства в видеоформате.
Обучение проходит на онлайн-платформе школы.
Доступен очный формат обучения, а также в видео и онлайн-формате.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Выдают дополнительные материалы.
Доступна пополняемая «Библиотека подкастов».
Обучение доступно с любого устройства, в том числе с мобильного телефона.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Русская школа управления»: «Практический курс для специалиста по логистике».
4. «Курсы диспетчера-логиста в Москве» — «Международная школа профессий»
Участников познакомят с компетенциями диспетчера-логиста, расскажут о работе с софтом для ведения отчетности, научат правилам упаковки и страхованию. Студенты узнают о формах налогообложения предприятий и применении фильтра для подборов груза. Познакомятся с нюансами при подписании договора, планировании и мониторинга транспортных процессов. В итоге слушатели научатся работать с транспортными сайтами.
Цена полностью: 11 600 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 5 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, обратная связь от преподавателя.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Компетенции диспетчера-логиста.
Инструменты диспетчера-логиста.
Управление грузами.
Организация перевозок.
Поиск выгодных грузов.
Взаимодействие с экспедитором и водителем.
Работа с документами.
Планирование маршрута.
Достоинства:
Курс можно пройти в формате мастер-класса в ускоренном формате.
Программой предусмотрены практические занятия.
Старт новой группы — каждую неделю.
Гибкий формат обучения — можно заниматься с разными группами.
Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Менеджмент логистических процессов. Планирование, реализация и контроль поставок товаров и услуг» — НИИДПО
Курс для тех, кто хочет начать карьеру в логистике или повысить навыки оптимизации процессов транспортировки и оценивать эффективность операций. Студентов научат управлять цепочками поставок и закупками, помогут разобраться в закупочной логистике и оценки рентабельности систем. В результате участники смогут оценивать инвестпроекты и логистические системы и операции.
Вопросы по программе можно задавать преподавателю напрямую. По каждой дисциплине проводится промежуточное тестирование. Слушатели получат доступ к более 10 тысяч вебинаров в записи на период обучения.
Цена полностью: 21 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 1810 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, регулярное тестирование, практика, обратная связь от преподавателя, итоговое тестирование.
Документ об окончании: диплом о профпереподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теория управления.
Планирование и организация логистического процесса в организациях.
Документационное обеспечение логистических процессов.
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов.
Достоинства:
Обучение ведут кандидаты юридических и экономических наук, эксперты в сфере менеджмента.
Доступ к biblioclub.ru.
Программа подходит начинающим и опытным специалистам.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Специалист по логистике» — Moscow Business Academy
🎁По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Студентов познакомят с основными принципами логистики, научат управлять финансовыми ресурсами и осуществлять транспортировку грузов. Участники изучат менеджмент и обязанности руководителя, смогут контролировать цепи поставок и управлять рисками. Отдельный модуль посвящен тайм-менеджменту для управления временем.
Школа помогает в трудоустройстве: учит составлять резюме и портфолио. Рассказывают, как проходить собеседования успешно. Проводят карьерные консультации.
Цена полностью: 68 900 рублей.
Цена в рассрочку: 5741 рубль в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практика, помощь кураторов, итоговый проект, интерактивные онлайн-вебинары.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в оформлении портфолио и резюме.
Программа:
Функциональные направления и развитие карьеры.
Основы современной логистики.
Менеджмент.
Моделирование и проектирование логистической сети.
Управление логистикой в цепях поставок предприятия.
Формирование системы показателей эффективности логистики.
Достоинства:
Диплом школы заносится в систему ФРДО.
Участие в групповых проектах и помощь кураторов.
Бонусные модули по управлению конфликтами, эмоциональному интеллекту и организационной психологии.
В течение 14 дней со дня покупки деньги за курс можно вернуть, если обучение не подойдет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Логистический менеджмент» — MITM
Обучение подойдет начинающим и опытным специалистам, которые хотят эффективно организовывать работу с поставщиками и уменьшить количество затрат. Слушатели узнают, как рассчитать стоимость хранения товарных запасов и смогут оптимизировать процесс транспортировки. Научатся документально обеспечивать логистические операции.
В результате слушатели получат доступ к онлайн-библиотеке и дополнительным материалам. Получат круглосуточную поддержку кураторов и смогут управлять бизнес-процессами в логистике.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность:8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практика, помощь куратора, доступ к электронной библиотеке и дополнительным материалам.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы менеджмента.
Стратегический и операционный менеджмент.
Бизнес-процессы в логистике.
Особенности и риски транспортно-логистических процессов.
Управление бизнес-процессами в логистике.
Достоинства:
Записи всех лекций хранятся в личном кабинете студента.
Обучение по гибкой программе.
Круглосуточная поддержка куратора.
в течение первых двух недель со старта школа вернет деньги, если студент передумал учиться.
Доступна корпоративная программа обучения для сотрудников компании.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Специалист по логистике и ВЭД» — «Русская школа управления»
Курс предназначен для директоров, руководителей и специалистов в области внешнеэкономической деятельности. Участники освоят методы глубокого анализа цепочек поставок и научатся эффективно настраивать логистические процессы в своих компаниях.
Вторая часть программы фокусируется на аспектах внешнеэкономической деятельности, таких как выход на международные рынки, организация транспортировки и сотрудничество с таможенными службами.
Цена полностью: 195 000 рублей.
Цена в рассрочку: 16 250 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность:от 10 дней.
Порог входа: для руководителей компаний.
Формат: видео- или онлайн-лекции, практика, комплект материалов для обучения, интерактивная платформа, обратная связь от преподавателя.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление снабжением в цепи поставок.
Управление транспортировкой в логистической системе предприятия.
Современная модель управления автоперевозками предприятия.
Управление складом предприятия: оптимизация, технологические процессы и автоматизация.
Управление складом в логистической системе предприятия.
Online-обучение. Отдел ВЭД на предприятии: организация, адаптация к санкционным условиям, диверсификация. Выход компании на внешний рынок – с чего начать. Задачи, структура и функции службы ВЭД.
Достоинства:
Обучение можно начать с бесплатного пробного урока.
программу ведут специалисты по оптимизации бизнес-процессов, области складской и транспортной логистики.
Обучение на онлайн-платформе через личный кабинет с доступом к лекциям и дополнительным материалам.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Доступен очный тариф обучения, а также видео- и онлайн-курс.
Бонус — доступ к пополняемой библиотеке Подкастов.
Обучение доступно с любого устройства, в том числе с мобильного телефона.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Директор по закупкам и снабжению» — City Business School
Курс для специалистов отдела снабжения, собственников бизнеса и директоров по производству, которые хотят сократить затраты и циклы закупок. В результате участники смогут разрабатывать закупочные стратегии, управлять товарными запасами и внедрять оптимизационные проекты. Научатся разрабатывать бюджеты МТР и логистики.
Отдельные блоки программы посвящены трудовому праву и организации бизнес-процессов. Познакомятся со сферой материальной ответственности и проверками ГИТ.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 3 до 6 месяцев.
Порог входа: с опытом.
Формат: видеоуроки, практика, тестирование, вебинары.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовки, удостоверение международного образца, диплом Европейской Ассоциации Дистанционного Обучения и Образования.
Помощь с трудоустройством: нетворкинг-мероприятия, персональный трек и помощь в развитии личного бренда, за дополнительную плату.
Программа:
Ключевые информационные системы, помогающие управлять закупками.
Инструменты для работы с персоналом.
Закупки. Взгляд со стороны для формирования целевой бизнес-модели.
Подходы к управлению.
Инструмент «интерим-менеджмент».
Подбор команды и управление ею.
Достоинства:
Разбор кейсов российских и международных компаний.
Круглосуточный доступ к материалам и гибкий график обучения.
Программу можно пройти быстрее указанного сроку.
Обратная связь от преподавателей.
Недостатки:
Помощь в трудоустройстве — за отдельную плату.
Ограниченный доступ к материалам курса.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Логист / Менеджер по логистике: подготовка по специальности» — «Специалист»
Обучение ведут эксперты в области планировании и организации закупок и логистики. Школа предлагает курсы по логистике и управлению цепями поставок. Студенты научатся организовывать перевозки, выстраивать маршруты и выбирать транспорт. Смогут организовывать таможенное оформление и проводить юридическое сопровождение.
Участников научат работать в 1С: Управление торговлей и Excel и расскажут о законе 44-ФЗ. Слушатели смогут принять участие в практике от дистрибьюторских компаний России бесплатно.
Цена полностью: от 8950 рублей.
Цена в рассрочку: от 533 рублей в месяц
Длительность: от 8 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практика, обратная связь от преподавателя, самостоятельная практика.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство выпускника.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Логистика и управление цепями поставок.
Менеджер по логистике (управление материальными потоками).
Менеджер по логистике (управление материальными потоками) со знанием «1С:Предприятие 8. Управление торговлей».
Менеджер по логистике со знанием «1С:Предприятие 8. Управление торговлей»
Достоинства:
Обучение ведут практикующие эксперты в сфере логистики и закупок.
Доступна оплата от организаций в корпоративных целях.
Доступны программы с гибким обучением по графику студенты.
Доступны программы по 1С: Управление торговлей, научат работать с интерфейсом и данными.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по логистике
Собрали подборку бесплатных курсов, которые помогут познакомиться со специальностью логистика и изучить основы. Научат планировать дистрибуции, производства и закупки. Обучение проходит по гибкому графику с доступом к видеоурокам.
1. «Что делает логист и как им стать» — «Нетология»
Урок ведет учредитель и руководитель Eva Taimer Forwarding. На занятии участникам расскажут, чем занимается логист, как расти в профессии и насколько востребована специальность в России. Расскажут, как проходит работа с поставщиками и как выглядит цепочка перевозок.
Длительность: 1 час 17 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Менеджер по логистике» — «Академия “Сигма”»
Проект при поддержке министерства труда и социальной защиты. Обучение проходит совместно с Томским государственным университетом и Институтом развития профессионального образования. Студентов научат рассчитывать стоимость перевозки на основе данных, расскажут, как разрабатывать схемы прохождения груза и оформлять документацию по требованиям.
Проект предлагает помощь в трудоустройстве за счет карьерных марафонов, доступа к вакансиям и HR-консультаций. Преподаватели и кураторы всегда готовы помочь.
Длительность: от 10 недель.
Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы, помощь куратора.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Бесплатные курсы по логистике» — КСЛ
10 вебинаров по организации склада, оптимизации затрат, снижения финансовой нагрузки и логистике ретейлеров. Студенты узнают, как обеспечить безошибочное внедрение и эффективную эксплуатацию системы управления складом WMS) и какие ключевые факторы следует учитывать при организации логистических процессов для электронной коммерции. Избегут превращения международного контракта купли-продажи в источник финансовых потерь.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Логистика» — «Лекториум»
Курс для студентов бакалавриата и всех, кто хочет познакомиться со сферой логистики. Участники узнают, как создавать эффективные процессы в области планирования дистрибуции, производства и закупок. Системное восприятие логистики позволит выстроить конкурентоспособную бизнес-инфраструктуру и эффективно балансировать между спросом на продукцию и возможностями предприятия.
Длительность: 16 недель.
Формат: видеоуроки в личном кабинете, практика.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Введение в логистику» — НОУ ИНТУИТ
Слушателям расскажут о производственной и транспортной логистике, системе складирования и организации движения потоков. Программа состоит из лекций и практических заданий. В финале предусмотрен экзамен.
Длительность: 11 часов.
Формат: видеоуроки, практика.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов по логистике учитывались несколько ключевых факторов, чтобы обеспечить читателям максимально полное и полезное представление о доступных вариантах.
Порог входа на курс. Проанализировали, какие предварительные знания и навыки требуются для начала обучения.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Важно рассмотреть как общую стоимость курса, так и возможность оплаты в рассрочку, что может сделать обучение более доступным для широкого круга желающих.
Бесплатный ознакомительный контент. Наличие бесплатных материалов позволяет поступающим оценить качество обучения и стиль преподавания перед тем, как принять решение о покупке курса.
Формат обучения и обратная связь. Стоит обратить внимание на формат обучения, так как он влияет на гибкость и удобство учебного процесса, а также на наличие возможности получать обратную связь от преподавателей.
Реальный результат обучения на курсе. Исследование конкретных навыков и знаний, которые студенты получают по окончании курса, возможность применения этих навыков на практике.
Документ об окончании. Наличие сертификата или диплома по окончании курса является важным фактором для студентов, стремящихся подтвердить свои квалификации.
Помощь в трудоустройстве, если курсы профессиональные. Учитывается поддержка в трудоустройстве, что может быть решающим фактором для многих студентов.
Репутация школы и отзывы выпускников. Анализ отзывов выпускников и общая репутация образовательного учреждения.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Важно проверять наличие лицензии у учебного заведения, что подтверждает легитимность курсов, а также возможность получения налогового вычета.
Какой курс по логистике выбрать
При выборе курсов по логистике важно учитывать цели обучения, репутацию учебного заведения, содержание курса (наличие практических занятий) и формат обучения, а также стоимость и возможность получения сертификата. Для того чтобы получить качественное обучение с обратной связью, можно обратиться к следующим курсам:
«Специалист по закупкам. Профессия» от Moscow Business School: руководитель 3PL-компании поделится опытом работы с поставщиками, таможней и партнерами.
«Специалист по логистике» от МИПО: руководители и эксперты по управлению бизнесом предоставят руководства по оптимизации цепочек поставок и логистики.
«Менеджер по логистике» от «Русской школы управления»: научат анализировать расходы на грузоперевозки, объяснят факторы, приводящие к потерям.
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