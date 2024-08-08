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Обзоры для бухгалтера

15 курсов логиста: дистанционное обучение менеджеров-логистов

Менеджер логистических процессов оптимизирует транспортировку грузов, следя за сроками доставки, выбором наилучших маршрутов и безопасным хранением на складах. На курсах расскажут, как осуществлять перевозку товара и работать со складскими операциями, а также научат управлять финансовыми ресурсами. 

На онлайн-курсах по логистике научат налаживать цепи поставок, подготавливать перевозки груза и управлять логистической деятельностью. Бесплатные курсы помогут познакомиться со сферой менеджмента и узнать основные программы и методы работы специалистов. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по деловым переговорам от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по логистике

  1. «Специалист по закупкам. Профессия» от Moscow Business School: исполнительный директор компании 3PL-провайдер расскажет, как работать с поставщиками, таможней и контрагентами (промокод GDEKURS — скидка 5%). 

  2. «Специалист по логистике» от МИПО: директора компаний и бизнес-тренеры научат осуществлять цепи поставок и налаживать процессы перевозки груза (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). 

  3. «Менеджер по логистике» от «Русской школы управления»: расскажут об источниках потерь в транспортной логистике и научат анализировать себестоимость грузоперевозок. 

  4. «Курсы диспетчера-логиста в Москве» от «Международной школы профессий»: научат подбирать маршруты, оптимизировать транспортные расходы и выстраивать отношения с клиентами. 

  5. «Менеджмент логистических процессов. Планирование, реализация и контроль поставок товаров и услуг» от НИИДПО: расскажут, как составлять график грузоперевозок, выбирать виды транспорта и разрабатывать схемы и маршруты поставок. 

  6. «Специалист по логистике» от Moscow Business Academy: познакомят с цифровой трансформацией в логистической области и проектированием сетей, расскажут о тайм-менеджменте (промокод GdeKurs — скидка 10%). 

  7. «Логистический менеджмент» от MITM: научат рассчитывать затраты на хранение товарных запасов и помогут оптимизировать процесс транспортировки. 

  8. «Специалист по логистике и ВЭД» от «Русской школы управления»: проводят практику бизнеса и торговли с КНР, а также расскажут об особенностях морской, автомобильной и контейнерной перевозки. 

  9. «Директор по закупкам и снабжению» от City Business School: директора и собственники бизнеса научатся ставить задачи перед отделом закупок и смогут наладить коммуникацию с другими отделами. 

  10. «Логист / Менеджер по логистике: подготовка по специальности» от центра «Специалист»: обеспечивают практику в одной из ведущих дистрибьюторских компаний России.

Собрали подборку курсов, в которых расскажут о транспортировке, работе со складами, управлении цепями поставок и складами. Преподавателями выступают бизнес-тренеры, директора и управляющие компаниями, которые поделятся своим опытом. Помогут наладить работу в отделе или расскажут, как взаимодействовать с отделом. 

1. «Специалист по закупкам. Профессия» — Moscow Business School

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Обучение ведет бизнес-тренер и директор логистического центра, который расскажет, как работать с поставщиками, службой логистики и таможней. Научит взаимодействовать с контрагентами и контролировать деятельность поставщиков. Студенты изучат риск-менеджмент, смогут анализировать процессы, создавать прогноз финансовых, таможенных и юридических рисков. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате обучения участники познакомятся с алгоритмами ведения переговоров и прогнозированием логистических рисков на всех стадиях закупок. Доступны очные или онлайн-семинары и участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School. 

  • Цена полностью: 125 100 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 11 583 рубля в месяц на 6 или 12 месяцев. 

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: онлайн-занятия, практика, дополнительные материалы на платформе школы, чаты с участниками курса, обратная связь от преподавателя. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: есть, не уточняется. 

Программа:

  • Экономическая среда бизнеса. 

  • Маркетинг. 

  • Менеджмент. 

  • Финансы в организации. 

  • Операционный менеджмент. 

  • Специализация «Повышение эффективности управления закупками». 

  • Итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы. 

Достоинства:

  • Обучение ведет директор логистического центра. 

  • Учебные материалы представлены в текстовом и аудиоформате на платформе школы. 

  • Более 100 записей вебинаров по тематикам. 

  • Предоставляют доступ к электронной библиотеке. 

  • Обратная связь от преподавателя во время лекций. 

  • Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Специалист по логистике» — МИПО

🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программу ведут бизнес-тренеры и специалисты по управлению маркетингом. Школа приглашает лекторов из ведущих бизнес-школ мира. Студентам расскажут о нормативно-правовых аспектах логистической деятельности, научат организовывать процессы перевозки груза и контролировать цепи поставок. Курс проходит в формате онлайн-вебинаров и разбором реальных кейсов компаний. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Общение с одногруппниками проходит в общем чате. После каждой дисциплины проводится тестирование, а куратор поможет по всем вопросам обучения. 

  • Цена полностью: 38 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 3200 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, разбор кейсов, общение в чатах с одногруппниками, помощь кураторов. 

  • Документ об окончании: диплом. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Нормативно-правовые аспекты логистической деятельности. 

  • Организация логистических процессов перевозки груза в цепи поставок.

  • Подготовка и осуществление перевозки груза в цепи поставок.

  • Контроль результатов логистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок.

  • Управление логистической деятельностью.

Достоинства:

  • Обучение ведут специалисты из российских и зарубежных бизнес-школ с опытом от семи лет. 

  • Тестирование после каждой дисциплины для закрепления результата. 

  • Лекции можно просматривать в удобное время. 

  • Обучение можно закончить экстерном. 

  • Доступно корпоративное обучение для сотрудников компаний. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджер по логистике» — «Русская школа управления»

Обучение подойдет менеджерам отдела логистики и собственникам бизнеса для повышения выручки компании. Студентов научат понимать роль снабжения в цепи поставок, применять методы прогнозирования и выстраивать системы транспортировок. Расскажут, как выбирать перевозчиков, выстраивать работу с привлеченным транспортом и оптимизировать процессы складов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Отдельный блок посвящен управлению складом предприятия. Преподаватели расскажут о видах складской техники, вариантах тары и упаковки, поделятся схемами процессов. Обучение предполагает практикумы для закрепления пройденного материала. 

  • Цена полностью: 60 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: от 4 дней. 

  • Порог входа: с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, практика на платформе школы, обратная связь от преподавателя, в зависимости от тарифа, комплект материалов. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Управление снабжением в цепи поставок.

  • Управление транспортировкой в логистической системе предприятия.

  • Современная модель управления автоперевозками предприятия.

  • Управление складом предприятия: оптимизация, технологические процессы и автоматизация. 

Достоинства:

  • Обучение ведут специалисты по оптимизации бизнес-процессов, области складской и транспортной логистики. 

  • Доступ к бесплатному уроку для знакомства в видеоформате. 

  • Обучение проходит на онлайн-платформе школы. 

  • Доступен очный формат обучения, а также в видео и онлайн-формате. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Выдают дополнительные материалы. 

  • Доступна пополняемая «Библиотека подкастов».

  • Обучение доступно с любого устройства, в том числе с мобильного телефона. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Русская школа управления»: «Практический курс для специалиста по логистике».

4. «Курсы диспетчера-логиста в Москве» — «Международная школа профессий»

Участников познакомят с компетенциями диспетчера-логиста, расскажут о работе с софтом для ведения отчетности, научат правилам упаковки и страхованию. Студенты узнают о формах налогообложения предприятий и применении фильтра для подборов груза. Познакомятся с нюансами при подписании договора, планировании и мониторинга транспортных процессов. В итоге слушатели научатся работать с транспортными сайтами.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 11 600 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 5 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, обратная связь от преподавателя. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Компетенции диспетчера-логиста. 

  • Инструменты диспетчера-логиста. 

  • Управление грузами. 

  • Организация перевозок. 

  • Поиск выгодных грузов. 

  • Взаимодействие с экспедитором и водителем. 

  • Работа с документами.

  • Планирование маршрута. 

Достоинства:

  • Курс можно пройти в формате мастер-класса в ускоренном формате. 

  • Программой предусмотрены практические занятия. 

  • Старт новой группы — каждую неделю. 

  • Гибкий формат обучения — можно заниматься с разными группами. 

  • Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт». 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Менеджмент логистических процессов. Планирование, реализация и контроль поставок товаров и услуг» — НИИДПО

Курс для тех, кто хочет начать карьеру в логистике или повысить навыки оптимизации процессов транспортировки и оценивать эффективность операций. Студентов научат управлять цепочками поставок и закупками, помогут разобраться в закупочной логистике и оценки рентабельности систем. В результате участники смогут оценивать инвестпроекты и логистические системы и операции. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Вопросы по программе можно задавать преподавателю напрямую. По каждой дисциплине проводится промежуточное тестирование. Слушатели получат доступ к более 10 тысяч вебинаров в записи на период обучения. 

  • Цена полностью: 21 700 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 1810 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, регулярное тестирование, практика, обратная связь от преподавателя, итоговое тестирование. 

  • Документ об окончании: диплом о профпереподготовке и сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Теория управления. 

  • Планирование и организация логистического процесса в организациях. 

  • Документационное обеспечение логистических процессов. 

  • Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.

  • Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов. 

Достоинства:

  • Обучение ведут кандидаты юридических и экономических наук, эксперты в сфере менеджмента. 

  • Доступ к biblioclub.ru

  • Программа подходит начинающим и опытным специалистам. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Специалист по логистике» — Moscow Business Academy

🎁По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студентов познакомят с основными принципами логистики, научат управлять финансовыми ресурсами и осуществлять транспортировку грузов. Участники изучат менеджмент и обязанности руководителя, смогут контролировать цепи поставок и управлять рисками. Отдельный модуль посвящен тайм-менеджменту для управления временем. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа помогает в трудоустройстве: учит составлять резюме и портфолио. Рассказывают, как проходить собеседования успешно. Проводят карьерные консультации. 

  • Цена полностью: 68 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 5741 рубль в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, помощь кураторов, итоговый проект, интерактивные онлайн-вебинары. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в оформлении портфолио и резюме. 

Программа:

  • Функциональные направления и развитие карьеры. 

  • Основы современной логистики. 

  • Менеджмент.

  • Моделирование и проектирование логистической сети.

  • Управление логистикой в цепях поставок предприятия.

  • Формирование системы показателей эффективности логистики.

Достоинства:

  • Диплом школы заносится в систему ФРДО. 

  • Участие в групповых проектах и помощь кураторов. 

  • Бонусные модули по управлению конфликтами, эмоциональному интеллекту и организационной психологии. 

  • В течение 14 дней со дня покупки деньги за курс можно вернуть, если обучение не подойдет. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Логистический менеджмент» — MITM

Обучение подойдет начинающим и опытным специалистам, которые хотят эффективно организовывать работу с поставщиками и уменьшить количество затрат. Слушатели узнают, как рассчитать стоимость хранения товарных запасов и смогут оптимизировать процесс транспортировки. Научатся документально обеспечивать логистические операции. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В результате слушатели получат доступ к онлайн-библиотеке и дополнительным материалам. Получат круглосуточную поддержку кураторов и смогут управлять бизнес-процессами в логистике. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: 2670 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность:8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, помощь куратора, доступ к электронной библиотеке и дополнительным материалам. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы менеджмента.

  • Стратегический и операционный менеджмент.

  • Бизнес-процессы в логистике.

  • Особенности и риски транспортно-логистических процессов.

  • Управление бизнес-процессами в логистике.

Достоинства:

  • Записи всех лекций хранятся в личном кабинете студента. 

  • Обучение по гибкой программе. 

  • Круглосуточная поддержка куратора. 

  • в течение первых двух недель со старта школа вернет деньги, если студент передумал учиться. 

  • Доступна корпоративная программа обучения для сотрудников компании.

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Специалист по логистике и ВЭД» — «Русская школа управления»

Курс предназначен для директоров, руководителей и специалистов в области внешнеэкономической деятельности. Участники освоят методы глубокого анализа цепочек поставок и научатся эффективно настраивать логистические процессы в своих компаниях. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Вторая часть программы фокусируется на аспектах внешнеэкономической деятельности, таких как выход на международные рынки, организация транспортировки и сотрудничество с таможенными службами.

  • Цена полностью: 195 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 16 250 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность:от 10 дней. 

  • Порог входа: для руководителей компаний. 

  • Формат: видео- или онлайн-лекции, практика, комплект материалов для обучения, интерактивная платформа, обратная связь от преподавателя. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Управление снабжением в цепи поставок.

  • Управление транспортировкой в логистической системе предприятия.

  • Современная модель управления автоперевозками предприятия.

  • Управление складом предприятия: оптимизация, технологические процессы и автоматизация.

  • Управление складом в логистической системе предприятия.

  • Online-обучение. Отдел ВЭД на предприятии: организация, адаптация к санкционным условиям, диверсификация. Выход компании на внешний рынок – с чего начать. Задачи, структура и функции службы ВЭД.

Достоинства:

  • Обучение можно начать с бесплатного пробного урока. 

  • программу ведут специалисты по оптимизации бизнес-процессов, области складской и транспортной логистики. 

  • Обучение на онлайн-платформе через личный кабинет с доступом к лекциям и дополнительным материалам. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Доступен очный тариф обучения, а также видео- и онлайн-курс. 

  • Бонус — доступ к пополняемой библиотеке Подкастов. 

  • Обучение доступно с любого устройства, в том числе с мобильного телефона. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Директор по закупкам и снабжению» — City Business School

Курс для специалистов отдела снабжения, собственников бизнеса и директоров по производству, которые хотят сократить затраты и циклы закупок. В результате участники смогут разрабатывать закупочные стратегии, управлять товарными запасами и внедрять оптимизационные проекты. Научатся разрабатывать бюджеты МТР и логистики. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Отдельные блоки программы посвящены трудовому праву и организации бизнес-процессов. Познакомятся со сферой материальной ответственности и проверками ГИТ. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц на 24 месяца. 

  • Длительность: от 3 до 6 месяцев. 

  • Порог входа: с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, практика, тестирование, вебинары. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовки, удостоверение международного образца, диплом Европейской Ассоциации Дистанционного Обучения и Образования. 

  • Помощь с трудоустройством: нетворкинг-мероприятия, персональный трек и помощь в развитии личного бренда, за дополнительную плату. 

Программа:

  • Ключевые информационные системы, помогающие управлять закупками. 

  • Инструменты для работы с персоналом.

  • Закупки. Взгляд со стороны для формирования целевой бизнес-модели.

  • Подходы к управлению.

  • Инструмент «интерим-менеджмент».

  • Подбор команды и управление ею. 

Достоинства:

  • Разбор кейсов российских и международных компаний. 

  • Круглосуточный доступ к материалам и гибкий график обучения. 

  • Программу можно пройти быстрее указанного сроку. 

  • Обратная связь от преподавателей. 

Недостатки:

  • Помощь в трудоустройстве — за отдельную плату. 

  • Ограниченный доступ к материалам курса. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Логист / Менеджер по логистике: подготовка по специальности» — «Специалист»

Обучение ведут эксперты в области планировании и организации закупок и логистики. Школа предлагает курсы по логистике и управлению цепями поставок. Студенты научатся организовывать перевозки, выстраивать маршруты и выбирать транспорт. Смогут организовывать таможенное оформление и проводить юридическое сопровождение. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Участников научат работать в 1С: Управление торговлей и Excel и расскажут о законе 44-ФЗ. Слушатели смогут принять участие в практике от дистрибьюторских компаний России бесплатно.

  • Цена полностью: от 8950 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 533 рублей в месяц 

  • Длительность: от 8 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия, практика, обратная связь от преподавателя, самостоятельная практика. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство выпускника. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Курсы:

  • Логистика и управление цепями поставок.

  • Менеджер по логистике (управление материальными потоками).

  • Менеджер по логистике (управление материальными потоками) со знанием «1С:Предприятие 8. Управление торговлей».

  • Менеджер по логистике со знанием «1С:Предприятие 8. Управление торговлей»

Достоинства:

  • Обучение ведут практикующие эксперты в сфере логистики и закупок. 

  • Доступна оплата от организаций в корпоративных целях. 

  • Доступны программы с гибким обучением по графику студенты. 

  • Доступны программы по 1С: Управление торговлей, научат работать с интерфейсом и данными. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные курсы по логистике

Собрали подборку бесплатных курсов, которые помогут познакомиться со специальностью логистика и изучить основы. Научат планировать дистрибуции, производства и закупки. Обучение проходит по гибкому графику с доступом к видеоурокам. 

1. «Что делает логист и как им стать» — «Нетология»

Урок ведет учредитель и руководитель Eva Taimer Forwarding. На занятии участникам расскажут, чем занимается логист, как расти в профессии и насколько востребована специальность в России. Расскажут, как проходит работа с поставщиками и как выглядит цепочка перевозок. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час 17 минут. 

  • Формат: видеоурок. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Менеджер по логистике» — «Академия “Сигма”»

Проект при поддержке министерства труда и социальной защиты. Обучение проходит совместно с Томским государственным университетом и Институтом развития профессионального образования. Студентов научат рассчитывать стоимость перевозки на основе данных, расскажут, как разрабатывать схемы прохождения груза и оформлять документацию по требованиям. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Проект предлагает помощь в трудоустройстве за счет карьерных марафонов, доступа к вакансиям и HR-консультаций. Преподаватели и кураторы всегда готовы помочь. 

  • Длительность: от 10 недель. 

  • Формат: видеоуроки, практика, дополнительные материалы, помощь куратора. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: диплом. 

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Бесплатные курсы по логистике» — КСЛ

10 вебинаров по организации склада, оптимизации затрат, снижения финансовой нагрузки и логистике ретейлеров. Студенты узнают, как обеспечить безошибочное внедрение и эффективную эксплуатацию системы управления складом WMS) и какие ключевые факторы следует учитывать при организации логистических процессов для электронной коммерции. Избегут превращения международного контракта купли-продажи в источник финансовых потерь. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 часа. 

  • Формат: вебинар. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Логистика» — «Лекториум»

Курс для студентов бакалавриата и всех, кто хочет познакомиться со сферой логистики. Участники узнают, как создавать эффективные процессы в области планирования дистрибуции, производства и закупок. Системное восприятие логистики позволит выстроить конкурентоспособную бизнес-инфраструктуру и эффективно балансировать между спросом на продукцию и возможностями предприятия.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 16 недель. 

  • Формат: видеоуроки в личном кабинете, практика. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Введение в логистику» — НОУ ИНТУИТ

Слушателям расскажут о производственной и транспортной логистике, системе складирования и организации движения потоков. Программа состоит из лекций и практических заданий. В финале предусмотрен экзамен

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 11 часов. 

  • Формат: видеоуроки, практика. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При отборе курсов по логистике учитывались несколько ключевых факторов, чтобы обеспечить читателям максимально полное и полезное представление о доступных вариантах. 

  • Порог входа на курс. Проанализировали, какие предварительные знания и навыки требуются для начала обучения.

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Важно рассмотреть как общую стоимость курса, так и возможность оплаты в рассрочку, что может сделать обучение более доступным для широкого круга желающих.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Наличие бесплатных материалов позволяет поступающим оценить качество обучения и стиль преподавания перед тем, как принять решение о покупке курса.

  • Формат обучения и обратная связь. Стоит обратить внимание на формат обучения, так как он влияет на гибкость и удобство учебного процесса, а также на наличие возможности получать обратную связь от преподавателей.

  • Реальный результат обучения на курсе. Исследование конкретных навыков и знаний, которые студенты получают по окончании курса, возможность применения этих навыков на практике.

  • Документ об окончании. Наличие сертификата или диплома по окончании курса является важным фактором для студентов, стремящихся подтвердить свои квалификации.

  • Помощь в трудоустройстве, если курсы профессиональные. Учитывается поддержка в трудоустройстве, что может быть решающим фактором для многих студентов.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Анализ отзывов выпускников и общая репутация образовательного учреждения.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Важно проверять наличие лицензии у учебного заведения, что подтверждает легитимность курсов, а также возможность получения налогового вычета.

Какой курс по логистике выбрать

При выборе курсов по логистике важно учитывать цели обучения, репутацию учебного заведения, содержание курса (наличие практических занятий) и формат обучения, а также стоимость и возможность получения сертификата. Для того чтобы получить качественное обучение с обратной связью, можно обратиться к следующим курсам: 

  1. «Специалист по закупкам. Профессия» от Moscow Business School: руководитель 3PL-компании поделится опытом работы с поставщиками, таможней и партнерами.

  2. «Специалист по логистике» от МИПО: руководители и эксперты по управлению бизнесом предоставят руководства по оптимизации цепочек поставок и логистики.

  3. «Менеджер по логистике» от «Русской школы управления»: научат анализировать расходы на грузоперевозки, объяснят факторы, приводящие к потерям.

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