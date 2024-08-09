15 курсов по договорному праву для юристов

«Договорное право» от АПОК: профессиональная переподготовка с акцентом на практическое применение знаний в области договорного права. «Договорное право» от МИПО: курс с гибким графиком обучения и практическими кейсами, разработанный экспертами рынка для эффективного применения знаний на практике (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). «Договорное право» от Moscow Digital School: обучение с интерактивными заданиями и консультациями от практикующих юристов (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%). «Договорное право» от MITM: интенсивная программа с получением международного сертификата, ориентированная на быстрое освоение ключевых аспектов договорного права. «Специалист по договорной работе» от Moscow Business School: курс с углубленным изучением сложных юридических аспектов и практическими семинарами на основе реальных кейсов (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%). «Юрист по договорной работе» от «Русской школа управления»: курс с доступом к уникальной базе правовых документов и консультациями от экспертов, работающих в крупных юридических фирмах. «Договорное право» от ИПО: профессиональная переподготовка с интерактивным форматом обучения и акцентом на практическое применение знаний (промокод GDEKURS — скидка 10%).

Собрали курсы в дистанционном и очном формате, которые помогут студентам освоить договорное право. Программы охватывают теорию и практические аспекты договорного регулирования, включая анализ и разработку договорных условий, стратегии переговоров и подходы к разрешению споров.

1. «Договорное право» — АПОК

Программа включает основные виды договоров: аренда, купля-продажа, трудоустройство. А также специализированные договоры, например, строительного подряда и международные коммерческие контракты. Студенты работают над реальными кейсами, что помогает сразу применять знания на практике. А дополнительные материалы и тесты — закрепить изученное.

Иллюстрация: freepik/freepik

После завершения курса выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, который подтверждает их квалификацию в области договорного права.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа : среднее специальное или высшее образование.

Формат : видеоуроки, тесты, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теория государства и права.

Договорное право.

Система и классификация договоров.

Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора.

Сроки в договоре: значение, контроль, особенности.

Гражданское право.

Виды договоров.

Достоинства:

Работа с реальными кейсами и примерами из юридической практики.

Практические задания для закрепления знаний.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Договорное право» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс разработан для владельцев бизнеса, начинающих юристов в сфере договорного права и уже практикующих специалистов, которые хотят расширить свои знания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся контролировать юридические вопросы компании, составлять отчеты, отвечать на претензии третьих лиц. Также освоят учет арбитражных и судебных дел, в которых участвует компания.

Практика проходит на основе реальных юридических задач, а после каждой темы есть проверочные тесты и работа над ошибками для отработки знаний.

Цена полностью: 48 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4100 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа : среднее специальное или высшее образование.

Формат : видеоуроки, тесты, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теория государства и права.

Право международных договоров.

Основы договорного права.

Система и классификация договоров.

Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора.

Достоинства:

Преподаватели курса — практикующие юристы, следователи и кандидаты наук с опытом работы более десяти лет.

Возможность окончить курс экстерном.

Возможность оформить налоговый вычет.

Диплом международного образца.

Поддержка куратора во время обучения.

Недостатки:

В отзывах студенты пишут о долгой обратной связи от куратора.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Договорное право» — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Студенты подробно изучат все основные виды договоров и научатся правильно их составлять. А еще освоят технологию LegalTech, которая помогает автоматизировать договорную работу компании. Программа курса обновляется и дополняется перед каждым новым потоком, поэтому информация всегда остается актуальной.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит на примерах реальных кейсов практикующих юристов из Ozon, Denuo, BGP Litigation, Verba Legal и НИУ ВШЭ. Выпускники курса смогут минимизировать финансовые риски, с которыми сталкивается компания при заключении договоров.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6570 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Основы договорного права.

Отдельные виды договоров.

Эффективная организация договорной работы.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Доступ к экспертному сообществу для общения и поиска вакансий.

Преподаватели — сотрудник МГУ, советник налоговой практики компании VERBA Legal, руководитель направления правового сопровождения коммерции Ozon.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Договорное право» — MITM

Курс для практикующих специалистов и студентов профильных вузов. Слушатели изучат правовые нормы, которые регулируют порядок составления и подписания договоров или соглашений. А еще освоят принципы судебной практики по разным видам договоров. Программа включает в себя анализ судебных решений, разбор практических кейсов и практические задания, которые помогают закрепить знания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение можно пройти в интенсивном формате за три месяца. Студентам доступна круглосуточная поддержка куратора.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3170 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: среднее специальное или высшее образование.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Теория государства и права.

Понятие, система, классификация гражданско-правового договора.

Место договоров в гражданском праве.

Правовое регулирование договоров.

Договор-сделка. Общий порядок заключения. Принцип свободы.

Обеспечение исполнения договорных обязательств.

Достоинства:

Возможность пройти интенсивное обучение за три месяца.

Круглосуточная поддержка куратора.

Возможность оформить налоговый вычет.

Преподаватели курса — сотрудники МГИМО, консультанты по юридическому сопровождению бизнеса, юрист социального проекта «Ты не одна».

Недостатки:

Рассрочка доступна только студентам из России.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Специалист по договорной работе» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Семинар для изучения анализа норм закона, практики его применения государственными судами России, а также ведущими третейскими судами, включая Третейский суд при РСПП и МКАС при ТПП.

Студенты узнают о типичных ошибках при подписании соглашений, способах принуждения сторон к исполнению условий договора.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 41 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: практикующие специалисты.

Формат: офлайн- или онлайн-семинар.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Алгоритм построения эффективной договорной работы в компании.

Заключение договора и преддоговорная оценка контрагента.

Договоры с пороками: статус, правовые последствия и способы «излечения» пороков.

Исполнение договора.

Изменение и прекращение договора.

Достоинства:

Авторские дополнительные материалы в электронном виде в подарок.

Доступ в закрытый бизнес-клуб Moscow Business School.

Подарочный сертификат на курс.

Возможность оформить налоговый вычет.

Семинар можно прослушать в очном формате.

Недостатки:

Только для практикующих специалистов.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Юрист по договорной работе» — «Русская школа управления»

На курсе студенты изучат принципы договорного права, познакомятся с процессом составления и анализа юридических документов для заключения сделок. Преподаватели — практикующие эксперты в сфере права. Они расскажут о методах защиты интересов клиентов при заключении договоров и дадут обратную связь по практическим заданиям.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа предлагает несколько вариантов обучения. При корпоративном обучении разбираются ситуации из практики компании и разрабатываются алгоритмы решения текущих юридических проблем. А при очном — у студентов есть возможность дополнительно посетить более 30 выставок на ВДНХ в свободное время.

Цена полностью: 70 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 4 дня.

Порог входа: практикующие специалисты.

Формат: видеолекции, практические занятия.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Сделки, обязательства. Договор: как правильно составить, заключить, исполнить.

Инструменты эффективной договорной работы.

Организация судебной работы.

Актуальные вопросы в области договорного права в практике арбитражных судов.

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Обучение по индивидуальному плану.

Доступ к материалам курса на месяц для представителей бизнеса.

Доступ в профессиональное сообщество для общения.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Дополнительные скидки и акции доступны только для физических лиц.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Договорное право» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Программа курса разработана для специалистов с профильным юридическим образованием. Студенты изучат договорное право в комплексе: разные виды соглашений, их налоговые последствия, особенности разрешения судебных споров. Особое внимание уделяется юридической психологии, налоговым последствиям договоров, разрешению споров и профессиональной этике юриста.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники курса получат диплом международного образца и доступ к образовательной платформе «Юрайт», на которой собрано более 10 тысяч вебинаров.

Цена полностью: 48 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: среднее специальное или высшее образование.

Формат: видеолекции, практические занятия.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теория государства и права.

Право международных договоров.

Основы договорного права.

Система и классификация договоров.

Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора.

Достоинства:

Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

Возможность пройти курс в ускоренном формате.

Клиенты ИПО — «Роснефть», «Россети», РЖД, «Татэнерго».

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Обучение только для специалистов с высшим образованием.

4,7— рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс для индивидуальных предпринимателей, руководителей компаний и бухгалтеров. Студенты научатся анализировать различные типы договоров: купли-продажи, аренды, подряда — и находить в них нарушения. После успешного завершения курса выдается сертификат, который можно добавить в резюме и портфолио.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 7900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1317 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: по запросу.

Порог входа: практикующие специалисты.

Формат: видеолекции, тесты для самопроверки.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Сделки и обязательства в гражданском праве.

Договоры.

Достоинства:

Круглосуточная техническая поддержка.

Помощь персонального куратора на время обучения.

Преподаватель — коуч ICF, эксперт по трудовому и гражданскому праву.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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В процессе обучения студенты получат практические навыки в области гражданского законодательства, научатся правильно вести себя с деловыми партнерами, проверять их благонадежность, учитывать налоговые риски и отстаивать свои интересы в суде.

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед началом обучения студенты могут пройти тестирование и определить начальный уровень знаний. Обучение проходит в формате онлайн-лекций с возможностью задавать вопросы преподавателю, участвовать в обсуждениях и дискуссиях.

Цена полностью: от 20 650 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 24 академических часа.

Порог входа: практикующие специалисты.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Понятие договора и общие принципы ведения договорной работы.

Заключение договоров.

Динамика договора.

Типичные ошибки при ведении договорной работы.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Курс «Успешный поиск работы и трудоустройство. Пошаговая инструкция» в подарок.

Возможность оформить налоговый вычет.

Скидки для многодетных семей, инвалидов, военнослужащих.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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На курсе студенты научатся составлять и редактировать договоры, проводить переговоры, разрешать судебные споры. В программе — формирование, модификация и аннулирование договоров, права и обязанности сторон, критерии действительности соглашений и последствия их нарушений.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для студентов доступны несколько вариантов оплаты: через банк, почтовым переводом, наличными, в рассрочку. Выпускники курса могут работать в частных и государственных компаниях или в качестве юридического консультанта.

Цена полностью: от 14 650 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : от 3 месяцев.

Порог входа: среднее специальное или высшее образование.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теория государства и права.

Договорное право.

Система и классификация договоров.

Гражданское право.

Договор коммерческого права.

Достоинства:

Возможность корпоративного обучения.

Бесплатная доставка документов об образовании почтой.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Скидки на приобретение двух и более курсов.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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