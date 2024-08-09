₽ Заказать рекламу
ГдеКурс

15 курсов по договорному праву для юристов

Юристы по договорному праву — это специалисты, которые анализируют договоры и минимизируют возможные риски. А в случае судебного разбирательства отстаивают интересы компании. Специалисты могут работать в государственных и частных компаниях или консалтинговых агентствах. Средняя заработная плата начинающего юриста в этом направлении — около 60 тысяч рублей.

Собрали курсы для начинающих и опытных юристов, которые помогут освоить или улучшить знания в составлении договоров аренды, купли-продажи, найма. Школы из подборки предлагают дополнительные материалы, помощь в трудоустройстве и возможность оформить налоговый вычет. Также в статье представлены бесплатные курсы, которые подойдут для тех, кто хочет получить базовые знания без финансовых вложений. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по договорному праву от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов для юристов в сфере договорного права

  1. «Договорное право» от АПОК: профессиональная переподготовка с акцентом на практическое применение знаний в области договорного права.

  2. «Договорное право» от МИПО: курс с гибким графиком обучения и практическими кейсами, разработанный экспертами рынка для эффективного применения знаний на практике (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  3. «Договорное право» от Moscow Digital School: обучение с интерактивными заданиями и консультациями от практикующих юристов (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).

  4. «Договорное право» от MITM: интенсивная программа с получением международного сертификата, ориентированная на быстрое освоение ключевых аспектов договорного права.

  5. «Специалист по договорной работе» от Moscow Business School: курс с углубленным изучением сложных юридических аспектов и практическими семинарами на основе реальных кейсов (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  6. «Юрист по договорной работе» от «Русской школа управления»: курс с доступом к уникальной базе правовых документов и консультациями от экспертов, работающих в крупных юридических фирмах.

  7. «Договорное право» от ИПО: профессиональная переподготовка с интерактивным форматом обучения и акцентом на практическое применение знаний (промокод GDEKURS — скидка 10%).

Собрали курсы в дистанционном и очном формате, которые помогут студентам освоить договорное право. Программы охватывают теорию и практические аспекты договорного регулирования, включая анализ и разработку договорных условий, стратегии переговоров и подходы к разрешению споров.

1. «Договорное право» — АПОК

Программа включает основные виды договоров: аренда, купля-продажа, трудоустройство. А также специализированные договоры, например, строительного подряда и международные коммерческие контракты. Студенты работают над реальными кейсами, что помогает сразу применять знания на практике. А дополнительные материалы и тесты — закрепить изученное.

Иллюстрация: freepik/freepik

После завершения курса выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, который подтверждает их квалификацию в области договорного права. 

  • Цена полностью: от 29 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: среднее специальное или высшее образование.

  • Формат: видеоуроки, тесты, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Теория государства и права.

  • Договорное право.

  • Система и классификация договоров.

  • Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора. 

  • Сроки в договоре: значение, контроль, особенности.

  • Гражданское право.

  • Виды договоров. 

Достоинства:

  • Работа с реальными кейсами и примерами из юридической практики.

  • Практические задания для закрепления знаний.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Договорное право» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс разработан для владельцев бизнеса, начинающих юристов в сфере договорного права и уже практикующих специалистов, которые хотят расширить свои знания. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся контролировать юридические вопросы компании, составлять отчеты, отвечать на претензии третьих лиц. Также освоят учет арбитражных и судебных дел, в которых участвует компания.

Практика проходит на основе реальных юридических задач, а после каждой темы есть проверочные тесты и работа над ошибками для отработки знаний. 

  • Цена полностью: 48 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4100 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: среднее специальное или высшее образование.

  • Формат: видеоуроки, тесты, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Теория государства и права.

  • Право международных договоров.

  • Основы договорного права.

  • Система и классификация договоров.

  • Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора.

Достоинства:

  • Преподаватели курса — практикующие юристы, следователи и кандидаты наук с опытом работы более десяти лет.

  • Возможность окончить курс экстерном.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Диплом международного образца.

  • Поддержка куратора во время обучения.

Недостатки:

  • В отзывах студенты пишут о долгой обратной связи от куратора.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Договорное право» — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Студенты подробно изучат все основные виды договоров и научатся правильно их составлять. А еще освоят технологию LegalTech, которая помогает автоматизировать договорную работу компании. Программа курса обновляется и дополняется перед каждым новым потоком, поэтому информация всегда остается актуальной.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит на примерах реальных кейсов практикующих юристов из Ozon, Denuo, BGP Litigation, Verba Legal и НИУ ВШЭ. Выпускники курса смогут минимизировать финансовые риски, с которыми сталкивается компания при заключении договоров. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 6570 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Основы договорного права.

  • Отдельные виды договоров.

  • Эффективная организация договорной работы.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Доступ к экспертному сообществу для общения и поиска вакансий.

  • Преподаватели — сотрудник МГУ, советник налоговой практики компании VERBA Legal, руководитель направления правового сопровождения коммерции Ozon.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Договорное право» — MITM

Курс для практикующих специалистов и студентов профильных вузов. Слушатели изучат правовые нормы, которые регулируют порядок составления и подписания договоров или соглашений. А еще освоят принципы судебной практики по разным видам договоров. Программа включает в себя анализ судебных решений, разбор практических кейсов и практические задания, которые помогают закрепить знания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение можно пройти в интенсивном формате за три месяца. Студентам доступна круглосуточная поддержка куратора. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3170 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: среднее специальное или высшее образование.

  • Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Теория государства и права.

  • Понятие, система, классификация гражданско-правового договора. 

  • Место договоров в гражданском праве.

  • Правовое регулирование договоров.

  • Договор-сделка. Общий порядок заключения. Принцип свободы.

  • Обеспечение исполнения договорных обязательств.

Достоинства:

  • Возможность пройти интенсивное обучение за три месяца.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Преподаватели курса — сотрудники МГИМО, консультанты по юридическому сопровождению бизнеса, юрист социального проекта «Ты не одна».

Недостатки:

  • Рассрочка доступна только студентам из России.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Специалист по договорной работе» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Семинар для изучения анализа норм закона, практики его применения государственными судами России, а также ведущими третейскими судами, включая Третейский суд при РСПП и МКАС при ТПП.

Студенты узнают о типичных ошибках при подписании соглашений, способах принуждения сторон к исполнению условий договора. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 41 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 2 дня.

  • Порог входа: практикующие специалисты.

  • Формат: офлайн- или онлайн-семинар.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Алгоритм построения эффективной договорной работы в компании.

  • Заключение договора и преддоговорная оценка контрагента.

  • Договоры с пороками: статус, правовые последствия и способы «излечения» пороков.

  • Исполнение договора.

  • Изменение и прекращение договора.

Достоинства:

  • Авторские дополнительные материалы в электронном виде в подарок.

  • Доступ в закрытый бизнес-клуб Moscow Business School.

  • Подарочный сертификат на курс.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Семинар можно прослушать в очном формате.

Недостатки:

  • Только для практикующих специалистов.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Юрист по договорной работе» — «Русская школа управления»

На курсе студенты изучат принципы договорного права, познакомятся с процессом составления и анализа юридических документов для заключения сделок. Преподавателипрактикующие эксперты в сфере права. Они расскажут о методах защиты интересов клиентов при заключении договоров и дадут обратную связь по практическим заданиям. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа предлагает несколько вариантов обучения. При корпоративном обучении разбираются ситуации из практики компании и разрабатываются алгоритмы решения текущих юридических проблем. А при очном — у студентов есть возможность дополнительно посетить более 30 выставок на ВДНХ в свободное время.

  • Цена полностью: 70 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 4 дня.

  • Порог входа: практикующие специалисты.

  • Формат: видеолекции, практические занятия.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Сделки, обязательства. Договор: как правильно составить, заключить, исполнить.

  • Инструменты эффективной договорной работы.

  • Организация судебной работы.

  • Актуальные вопросы в области договорного права в практике арбитражных судов.

Достоинства:

  • Бесплатный вводный урок.

  • Обучение по индивидуальному плану. 

  • Доступ к материалам курса на месяц для представителей бизнеса.

  • Доступ в профессиональное сообщество для общения.

  • Возможность оформить налоговый вычет. 

Недостатки:

  • Дополнительные скидки и акции доступны только для физических лиц.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Договорное право» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Программа курса разработана для специалистов с профильным юридическим образованием.  Студенты изучат договорное право в комплексе: разные виды соглашений, их налоговые последствия, особенности разрешения судебных споров. Особое внимание уделяется юридической психологии, налоговым последствиям договоров, разрешению споров и профессиональной этике юриста. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники курса получат диплом международного образца и доступ к образовательной платформе «Юрайт», на которой собрано более 10 тысяч вебинаров. 

  • Цена полностью: 48 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: среднее специальное или высшее образование.

  • Формат: видеолекции, практические занятия.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Теория государства и права.

  • Право международных договоров.

  • Основы договорного права.

  • Система и классификация договоров.

  • Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора.

Достоинства:

  • Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

  • Возможность пройти курс в ускоренном формате.

  • Клиенты ИПО — «Роснефть», «Россети», РЖД, «Татэнерго».

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Обучение только для специалистов с высшим образованием.

4,7— рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Правила договорной работы. Как правильно читать и составлять договоры» — «Контур.Школа»

Курс для индивидуальных предпринимателей, руководителей компаний и бухгалтеров. Студенты научатся анализировать различные типы договоров: купли-продажи, аренды, подряда — и находить в них нарушения. После успешного завершения курса выдается сертификат, который можно добавить в резюме и портфолио.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 7900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1317 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: по запросу.

  • Порог входа: практикующие специалисты.

  • Формат: видеолекции, тесты для самопроверки.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Сделки и обязательства в гражданском праве.

  • Договоры.

Достоинства:

  • Круглосуточная техническая поддержка.

  • Помощь персонального куратора на время обучения.

  • Преподаватель — коуч ICF, эксперт по трудовому и гражданскому праву.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Специалист по договорной работе» — «Специалист»

В процессе обучения студенты получат практические навыки в области гражданского законодательства, научатся правильно вести себя с деловыми партнерами, проверять их благонадежность, учитывать налоговые риски и отстаивать свои интересы в суде.

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед началом обучения студенты могут пройти тестирование и определить начальный уровень знаний. Обучение проходит в формате онлайн-лекций с возможностью задавать вопросы преподавателю, участвовать в обсуждениях и дискуссиях. 

  • Цена полностью: от 20 650 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 24 академических часа.

  • Порог входа: практикующие специалисты.

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Понятие договора и общие принципы ведения договорной работы. 

  • Заключение договоров.

  • Динамика договора.

  • Типичные ошибки при ведении договорной работы. 

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок. 

  • Курс «Успешный поиск работы и трудоустройство. Пошаговая инструкция» в подарок.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Скидки для многодетных семей, инвалидов, военнослужащих. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Договорное право» — «Обучение просто»

На курсе студенты научатся составлять и редактировать договоры, проводить переговоры, разрешать судебные споры. В программе — формирование, модификация и аннулирование договоров, права и обязанности сторон, критерии действительности соглашений и последствия их нарушений.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для студентов доступны несколько вариантов оплаты: через банк, почтовым переводом, наличными, в рассрочку. Выпускники курса могут работать в частных и государственных компаниях или в качестве юридического консультанта.

  • Цена полностью: от 14 650 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: среднее специальное или высшее образование.

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Теория государства и права.

  • Договорное право.

  • Система и классификация договоров.

  • Гражданское право.

  • Договор коммерческого права.

Достоинства:

  • Возможность корпоративного обучения. 

  • Бесплатная доставка документов об образовании почтой.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Скидки на приобретение двух и более курсов.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы для юристов в сфере договорного права

Бесплатные курсы подойдут начинающим юристам. На них можно получить базовые знания о заключении, изменении и расторжении договоров, научиться анализировать договорные условия и избегать распространенных ошибок.

1. «Составляем договоры правильно: риски и нюансы» — «Юридическая фирма “Солнцев и партнеры”»

Видеолекция от практикующего юриста. Слушатели изучат особенности заключения договоров с иностранными компаниями, права и ответственность сторон, проверку контрагентов, онлайн-сервисы для проверки договоров. 

В лекции проводится детальный разбор типовых хозяйственных договоров, а также договоров аренды коммерческой недвижимости.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 3 часа.

  • Формат: видеолекция.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Раскрытие информации о корпоративном договоре: законодательное регулирование и актуальные вопросы» — «М-Логос»

Часовая лекция от доктора права из Венского университета, кандидата экономических наук. Из лекции слушатели узнают об особенностях гражданского законодательства и корпоративных договоров. 

Презентация доступна для скачивания, что позволит легко ознакомиться с ключевыми материалами лекции и иметь к ним доступ в любое время.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час.

  • Формат: видеолекция.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Курс по договорному праву» — Александр Скворцов

Курс состоит из 24 аудиоуроков. Автор —  профессор «Российской школы частного права при Правительстве РФ». Лекции посвящены разбору основ договорного права: от заключения, выполнения, изменения и расторжения договоров до защиты прав сторон и урегулирования споров.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: аудиолекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Договорное право» — «Постнаука»

В видеолекции разъясняют границы свободы договора на примерах из реальной юридической практики. Лектор также рассказывает о распространенных ошибках, которые допускают юристы в работе с текстами, и их последствиях.

Лекция содержит практические рекомендации по предотвращению таких ошибок и улучшению качества договорной работы.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 15 минут.

  • Формат: видеолекция.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Работа с договором: лекция для начинающих юристов» — «Дикий консалтинг»

Видеолекция, в которой рассказывают о роли юриста при заключении договора и правилах анализа условий договора. В лекции также представлены лайфхаки от эксперта и истории из реальной юридической практики, иллюстрирующие типичные ошибки и успешные подходы при работе с договорными документами.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час.

  • Формат: видеолекция.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов мы учитывали следующие аспекты: 

  1. Порог входа на курс. Отобрали курсы, которые подходят для разных целевых аудиторий: от базовых до специализированных для руководителей и middle-специалистов. 

  2. Стоимость курса и условия оплаты. Все курсы предполагают беспроцентную рассрочку на несколько месяцев, что делает обучение более доступным.

  3. Формат обучения и обратная связь. Рассмотрели, в каком формате проводятся курсы — онлайн или офлайн, а также как организована обратная связь. Наличие вебинаров и разбора работ от преподавателей помогает студентам лучше усваивать материал.

  4. Документ об окончании. Важным фактором было наличие сертификатов или дипломов установленного образца для подтверждения квалификации выпускников. 

  5. Помощь в трудоустройстве. Большинство курсов из подборки предполагает помощь в трудоустройстве: карьерные консультации, помощь в создании портфолио, поиск вакансий. 

Какой курс по договорному праву для юристов выбрать

Юристы, специализирующиеся на договорном праве, играют ключевую роль в бизнесе, обеспечивая защиту интересов своих клиентов. Они не только помогают разрабатывать и анализировать контракты, но и минимизируют риски, связанные с заключением сделок. В условиях быстрых изменений законодательства и экономической ситуации, особенно в условиях санкций, правильное составление договоров становится жизненно важным для успешной деятельности компаний.

Для получения актуальных знаний и практических навыков в договорном праве можно пройти курсы:

  1. «Договорное право» от АПОК: профессиональная переподготовка с акцентом на практическое применение знаний в области договорного права.

  2. «Договорное право» от МИПО: курс с гибким графиком обучения и практическими кейсами, разработанный экспертами рынка для эффективного применения знаний на практике.

  3. «Договорное право» от Moscow Digital School: обучение с интерактивными заданиями и консультациями практикующих юристов.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию