15 курсов по договорному праву для юристов

Собрали курсы для начинающих и опытных юристов, которые помогут освоить или улучшить знания в составлении договоров аренды, купли-продажи, найма. Школы из подборки предлагают дополнительные материалы, помощь в трудоустройстве и возможность оформить налоговый вычет. Также в статье представлены бесплатные курсы, которые подойдут для тех, кто хочет получить базовые знания без финансовых вложений.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по договорному праву от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов для юристов в сфере договорного права
«Договорное право» от АПОК: профессиональная переподготовка с акцентом на практическое применение знаний в области договорного права.
«Договорное право» от МИПО: курс с гибким графиком обучения и практическими кейсами, разработанный экспертами рынка для эффективного применения знаний на практике (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Договорное право» от Moscow Digital School: обучение с интерактивными заданиями и консультациями от практикующих юристов (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).
«Договорное право» от MITM: интенсивная программа с получением международного сертификата, ориентированная на быстрое освоение ключевых аспектов договорного права.
«Специалист по договорной работе» от Moscow Business School: курс с углубленным изучением сложных юридических аспектов и практическими семинарами на основе реальных кейсов (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Юрист по договорной работе» от «Русской школа управления»: курс с доступом к уникальной базе правовых документов и консультациями от экспертов, работающих в крупных юридических фирмах.
«Договорное право» от ИПО: профессиональная переподготовка с интерактивным форматом обучения и акцентом на практическое применение знаний (промокод GDEKURS — скидка 10%).
Собрали курсы в дистанционном и очном формате, которые помогут студентам освоить договорное право. Программы охватывают теорию и практические аспекты договорного регулирования, включая анализ и разработку договорных условий, стратегии переговоров и подходы к разрешению споров.
1. «Договорное право» — АПОК
Программа включает основные виды договоров: аренда, купля-продажа, трудоустройство. А также специализированные договоры, например, строительного подряда и международные коммерческие контракты. Студенты работают над реальными кейсами, что помогает сразу применять знания на практике. А дополнительные материалы и тесты — закрепить изученное.
После завершения курса выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, который подтверждает их квалификацию в области договорного права.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: среднее специальное или высшее образование.
Формат: видеоуроки, тесты, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теория государства и права.
Договорное право.
Система и классификация договоров.
Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора.
Сроки в договоре: значение, контроль, особенности.
Гражданское право.
Виды договоров.
Достоинства:
Работа с реальными кейсами и примерами из юридической практики.
Практические задания для закрепления знаний.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Договорное право» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс разработан для владельцев бизнеса, начинающих юристов в сфере договорного права и уже практикующих специалистов, которые хотят расширить свои знания.
Студенты научатся контролировать юридические вопросы компании, составлять отчеты, отвечать на претензии третьих лиц. Также освоят учет арбитражных и судебных дел, в которых участвует компания.
Практика проходит на основе реальных юридических задач, а после каждой темы есть проверочные тесты и работа над ошибками для отработки знаний.
Цена полностью: 48 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4100 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: среднее специальное или высшее образование.
Формат: видеоуроки, тесты, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теория государства и права.
Право международных договоров.
Основы договорного права.
Система и классификация договоров.
Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора.
Достоинства:
Преподаватели курса — практикующие юристы, следователи и кандидаты наук с опытом работы более десяти лет.
Возможность окончить курс экстерном.
Возможность оформить налоговый вычет.
Диплом международного образца.
Поддержка куратора во время обучения.
Недостатки:
В отзывах студенты пишут о долгой обратной связи от куратора.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Договорное право» — Moscow Digital School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Студенты подробно изучат все основные виды договоров и научатся правильно их составлять. А еще освоят технологию LegalTech, которая помогает автоматизировать договорную работу компании. Программа курса обновляется и дополняется перед каждым новым потоком, поэтому информация всегда остается актуальной.
Обучение проходит на примерах реальных кейсов практикующих юристов из Ozon, Denuo, BGP Litigation, Verba Legal и НИУ ВШЭ. Выпускники курса смогут минимизировать финансовые риски, с которыми сталкивается компания при заключении договоров.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6570 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Основы договорного права.
Отдельные виды договоров.
Эффективная организация договорной работы.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Доступ к экспертному сообществу для общения и поиска вакансий.
Преподаватели — сотрудник МГУ, советник налоговой практики компании VERBA Legal, руководитель направления правового сопровождения коммерции Ozon.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Договорное право» — MITM
Курс для практикующих специалистов и студентов профильных вузов. Слушатели изучат правовые нормы, которые регулируют порядок составления и подписания договоров или соглашений. А еще освоят принципы судебной практики по разным видам договоров. Программа включает в себя анализ судебных решений, разбор практических кейсов и практические задания, которые помогают закрепить знания.
Обучение можно пройти в интенсивном формате за три месяца. Студентам доступна круглосуточная поддержка куратора.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3170 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: среднее специальное или высшее образование.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Теория государства и права.
Понятие, система, классификация гражданско-правового договора.
Место договоров в гражданском праве.
Правовое регулирование договоров.
Договор-сделка. Общий порядок заключения. Принцип свободы.
Обеспечение исполнения договорных обязательств.
Достоинства:
Возможность пройти интенсивное обучение за три месяца.
Круглосуточная поддержка куратора.
Возможность оформить налоговый вычет.
Преподаватели курса — сотрудники МГИМО, консультанты по юридическому сопровождению бизнеса, юрист социального проекта «Ты не одна».
Недостатки:
Рассрочка доступна только студентам из России.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Специалист по договорной работе» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Семинар для изучения анализа норм закона, практики его применения государственными судами России, а также ведущими третейскими судами, включая Третейский суд при РСПП и МКАС при ТПП.
Студенты узнают о типичных ошибках при подписании соглашений, способах принуждения сторон к исполнению условий договора.
Цена полностью: 41 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: практикующие специалисты.
Формат: офлайн- или онлайн-семинар.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Алгоритм построения эффективной договорной работы в компании.
Заключение договора и преддоговорная оценка контрагента.
Договоры с пороками: статус, правовые последствия и способы «излечения» пороков.
Исполнение договора.
Изменение и прекращение договора.
Достоинства:
Авторские дополнительные материалы в электронном виде в подарок.
Доступ в закрытый бизнес-клуб Moscow Business School.
Подарочный сертификат на курс.
Возможность оформить налоговый вычет.
Семинар можно прослушать в очном формате.
Недостатки:
Только для практикующих специалистов.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Юрист по договорной работе» — «Русская школа управления»
На курсе студенты изучат принципы договорного права, познакомятся с процессом составления и анализа юридических документов для заключения сделок. Преподаватели — практикующие эксперты в сфере права. Они расскажут о методах защиты интересов клиентов при заключении договоров и дадут обратную связь по практическим заданиям.
Школа предлагает несколько вариантов обучения. При корпоративном обучении разбираются ситуации из практики компании и разрабатываются алгоритмы решения текущих юридических проблем. А при очном — у студентов есть возможность дополнительно посетить более 30 выставок на ВДНХ в свободное время.
Цена полностью: 70 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 4 дня.
Порог входа: практикующие специалисты.
Формат: видеолекции, практические занятия.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Сделки, обязательства. Договор: как правильно составить, заключить, исполнить.
Инструменты эффективной договорной работы.
Организация судебной работы.
Актуальные вопросы в области договорного права в практике арбитражных судов.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Обучение по индивидуальному плану.
Доступ к материалам курса на месяц для представителей бизнеса.
Доступ в профессиональное сообщество для общения.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Дополнительные скидки и акции доступны только для физических лиц.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Договорное право» — ИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Программа курса разработана для специалистов с профильным юридическим образованием. Студенты изучат договорное право в комплексе: разные виды соглашений, их налоговые последствия, особенности разрешения судебных споров. Особое внимание уделяется юридической психологии, налоговым последствиям договоров, разрешению споров и профессиональной этике юриста.
Выпускники курса получат диплом международного образца и доступ к образовательной платформе «Юрайт», на которой собрано более 10 тысяч вебинаров.
Цена полностью: 48 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: среднее специальное или высшее образование.
Формат: видеолекции, практические занятия.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теория государства и права.
Право международных договоров.
Основы договорного права.
Система и классификация договоров.
Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора.
Достоинства:
Доступ к образовательной платформе «Юрайт».
Возможность пройти курс в ускоренном формате.
Клиенты ИПО — «Роснефть», «Россети», РЖД, «Татэнерго».
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Обучение только для специалистов с высшим образованием.
4,7— рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Правила договорной работы. Как правильно читать и составлять договоры» — «Контур.Школа»
Курс для индивидуальных предпринимателей, руководителей компаний и бухгалтеров. Студенты научатся анализировать различные типы договоров: купли-продажи, аренды, подряда — и находить в них нарушения. После успешного завершения курса выдается сертификат, который можно добавить в резюме и портфолио.
Цена полностью: 7900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1317 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: по запросу.
Порог входа: практикующие специалисты.
Формат: видеолекции, тесты для самопроверки.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Сделки и обязательства в гражданском праве.
Договоры.
Достоинства:
Круглосуточная техническая поддержка.
Помощь персонального куратора на время обучения.
Преподаватель — коуч ICF, эксперт по трудовому и гражданскому праву.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Специалист по договорной работе» — «Специалист»
В процессе обучения студенты получат практические навыки в области гражданского законодательства, научатся правильно вести себя с деловыми партнерами, проверять их благонадежность, учитывать налоговые риски и отстаивать свои интересы в суде.
Перед началом обучения студенты могут пройти тестирование и определить начальный уровень знаний. Обучение проходит в формате онлайн-лекций с возможностью задавать вопросы преподавателю, участвовать в обсуждениях и дискуссиях.
Цена полностью: от 20 650 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 24 академических часа.
Порог входа: практикующие специалисты.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Понятие договора и общие принципы ведения договорной работы.
Заключение договоров.
Динамика договора.
Типичные ошибки при ведении договорной работы.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Курс «Успешный поиск работы и трудоустройство. Пошаговая инструкция» в подарок.
Возможность оформить налоговый вычет.
Скидки для многодетных семей, инвалидов, военнослужащих.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Договорное право» — «Обучение просто»
На курсе студенты научатся составлять и редактировать договоры, проводить переговоры, разрешать судебные споры. В программе — формирование, модификация и аннулирование договоров, права и обязанности сторон, критерии действительности соглашений и последствия их нарушений.
Для студентов доступны несколько вариантов оплаты: через банк, почтовым переводом, наличными, в рассрочку. Выпускники курса могут работать в частных и государственных компаниях или в качестве юридического консультанта.
Цена полностью: от 14 650 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: среднее специальное или высшее образование.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теория государства и права.
Договорное право.
Система и классификация договоров.
Гражданское право.
Договор коммерческого права.
Достоинства:
Возможность корпоративного обучения.
Бесплатная доставка документов об образовании почтой.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Скидки на приобретение двух и более курсов.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы для юристов в сфере договорного права
Бесплатные курсы подойдут начинающим юристам. На них можно получить базовые знания о заключении, изменении и расторжении договоров, научиться анализировать договорные условия и избегать распространенных ошибок.
1. «Составляем договоры правильно: риски и нюансы» — «Юридическая фирма “Солнцев и партнеры”»
Видеолекция от практикующего юриста. Слушатели изучат особенности заключения договоров с иностранными компаниями, права и ответственность сторон, проверку контрагентов, онлайн-сервисы для проверки договоров.
В лекции проводится детальный разбор типовых хозяйственных договоров, а также договоров аренды коммерческой недвижимости.
Длительность: 3 часа.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Раскрытие информации о корпоративном договоре: законодательное регулирование и актуальные вопросы» — «М-Логос»
Часовая лекция от доктора права из Венского университета, кандидата экономических наук. Из лекции слушатели узнают об особенностях гражданского законодательства и корпоративных договоров.
Презентация доступна для скачивания, что позволит легко ознакомиться с ключевыми материалами лекции и иметь к ним доступ в любое время.
Длительность: 1 час.
Формат: видеолекция.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Курс по договорному праву» — Александр Скворцов
Курс состоит из 24 аудиоуроков. Автор — профессор «Российской школы частного права при Правительстве РФ». Лекции посвящены разбору основ договорного права: от заключения, выполнения, изменения и расторжения договоров до защиты прав сторон и урегулирования споров.
Длительность: в своем темпе.
Формат: аудиолекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Договорное право» — «Постнаука»
В видеолекции разъясняют границы свободы договора на примерах из реальной юридической практики. Лектор также рассказывает о распространенных ошибках, которые допускают юристы в работе с текстами, и их последствиях.
Лекция содержит практические рекомендации по предотвращению таких ошибок и улучшению качества договорной работы.
Длительность: 15 минут.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Работа с договором: лекция для начинающих юристов» — «Дикий консалтинг»
Видеолекция, в которой рассказывают о роли юриста при заключении договора и правилах анализа условий договора. В лекции также представлены лайфхаки от эксперта и истории из реальной юридической практики, иллюстрирующие типичные ошибки и успешные подходы при работе с договорными документами.
Длительность: 1 час.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов мы учитывали следующие аспекты:
Порог входа на курс. Отобрали курсы, которые подходят для разных целевых аудиторий: от базовых до специализированных для руководителей и middle-специалистов.
Стоимость курса и условия оплаты. Все курсы предполагают беспроцентную рассрочку на несколько месяцев, что делает обучение более доступным.
Формат обучения и обратная связь. Рассмотрели, в каком формате проводятся курсы — онлайн или офлайн, а также как организована обратная связь. Наличие вебинаров и разбора работ от преподавателей помогает студентам лучше усваивать материал.
Документ об окончании. Важным фактором было наличие сертификатов или дипломов установленного образца для подтверждения квалификации выпускников.
Помощь в трудоустройстве. Большинство курсов из подборки предполагает помощь в трудоустройстве: карьерные консультации, помощь в создании портфолио, поиск вакансий.
Какой курс по договорному праву для юристов выбрать
Юристы, специализирующиеся на договорном праве, играют ключевую роль в бизнесе, обеспечивая защиту интересов своих клиентов. Они не только помогают разрабатывать и анализировать контракты, но и минимизируют риски, связанные с заключением сделок. В условиях быстрых изменений законодательства и экономической ситуации, особенно в условиях санкций, правильное составление договоров становится жизненно важным для успешной деятельности компаний.
Для получения актуальных знаний и практических навыков в договорном праве можно пройти курсы:
«Договорное право» от АПОК: профессиональная переподготовка с акцентом на практическое применение знаний в области договорного права.
«Договорное право» от МИПО: курс с гибким графиком обучения и практическими кейсами, разработанный экспертами рынка для эффективного применения знаний на практике.
«Договорное право» от Moscow Digital School: обучение с интерактивными заданиями и консультациями практикующих юристов.
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