15 курсов по методологиям Agile и Scrum

Собрали курсы по Agile и Scrum, на которых учат сопровождению команды при создании продукта, фасилитации, планированию работы, соблюдению сроков и достижению поставленных целей. Добавили бесплатные курсы, на которых рассказывают об основах гибких методологий и их внедрении в компанию.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по гибким методологиям от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-5 курсов по Agile и Scrum
«Agile: от основ до скрам-мастера» от «Нетологии»: курс с практическими задачами и индивидуальной обратной связью от эксперта (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Agile, Scrum, Kanban. Управление продуктом в ИТ. Повышение квалификации» от Moscow Business School: интенсивный семинар с реальными кейсами по применению инструментов Agile, Scrum, Kanban и FDD в компаниях (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Управление проектами: методология, технология, практика» от «Русской школы управления»: курс с акцентом на практическое применение методологий управления проектами, поддержка опытных кураторов и дипломный проект для портфолио.
«Agile: Scrum и Kanban в работе над продуктом» от Skillbox: студенты будут работать над проектами под руководством менторов из ведущих ИТ-компаний, таких как VK и Avito, и получат доступ к карьерным консультациям (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
«Agile Project Manager» от OTUS: на курсе готовят профессиональных проектных менеджеров с акцентом на Agile-методологии, сочетая теорию и практику.
«Agile в командах» от «Контур.Школы»: обучение под руководством опытных преподавателей с реальными кейсами и выдачей сертификата.
«Освойте гибкие методологии в управлении проектами» от City Business School: студенты применят свои знания на практике, работая над реальными проектами под руководством менторов из «Сбера», «Яндекса» и «МТС Банка».
«Профессия Project Manager в IT» от SkillFactory: курс с акцентом на практическое обучение, включая создание собственного проекта для стартапа или крупной компании.
«Изучаем основы управления проектами по Agile за 3 дня» от Skillbox: запись трехдневного интенсива с практическими заданиями и обратной связью от спикера.
«Что такое Agile и зачем он нужен бизнесу» от «Нетологии»: бесплатный курс, на котором спикер делится алгоритмом использования Agile в реальных проектах по созданию продукта.
Дистанционный формат курсов позволяет просматривать видеолекции, общаться со спикерами на вебинарах, выполнять практические задания и тесты, получать обратную связь от преподавателей или кураторов. Собрали десять курсов от ведущих школ.
1. «Agile: от основ до скрам-мастера» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Программа освещает методологии Agile, Scrum, Kanban, Lean. Студенты научатся проводить Scrum-события, взаимодействовать с командой, формулировать задачи проекта, улучшать производительность команды и эффективно использовать техники фасилитации.
Кроме участия в вебинарах и выполнения заданий, слушатели смогут отрабатывать практические навыки в группах. Материалы курса проходят трехступенчатую проверку на актуальность — анализ вакансий на платформах по поиску работы, соответствие профессиональным стандартам, обратная связь от работодателей.
Выпускникам выдают два удостоверения о повышении квалификации по программам: «Управление по Agile, Scrum, Kanban, Lean» и «Скрам-мастер».
Цена полностью: от 98 300 рублей.
Цена в рассрочку: от 2873 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, воркшопы, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление по Agile.
Lean.
Scrum.
Kanban.
Переход к Agile-культуре в организации.
Достоинства:
Эффективная подготовка к сертификации Professional Scrum Master I.
Трехуровневая проверка учебного материала на актуальность для рынка.
Доступ к материалам курса остается на три года.
Доступ к закрытому чату.
Обратная связь от преподавателей.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,8 — рейтинг школы на основе 23 отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Нетологии»: «Управление по Agile, Scrum, Kanban, Lean», «Скрам-мастер».
2. «Agile, Scrum, Kanban. Управление продуктом в ИТ. Повышение квалификации» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Слушатели курса изучат суть и особенности применения Agile, Scrum и Kanban в управлении команд.
Спикер — кандидат наук, эксперт международного уровня по продуктовому маркетингу и стратегии коммуникаций. Он расскажет, как и в каких условиях можно комбинировать разные подходы к управлению.
Во время практических занятий студенты смоделируют разработку конечного вида продукта, создадут дорожную карту развития, отработают проведение скрипт-интервью и групповые методы для генерации идей. Также на курсе расскажут о методах получения аналитических данных в продуктовом маркетинге: А/В-тесты, опросы, выбор метрик, поиск респондентов.
Цена полностью: 41 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: офлайн или онлайн-уроки, практикумы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Фреймворки и методологии создания продукта. Гибкие методологии и новый формат формирования задач.
Менеджмент стартапов по Agile, Scrum, Kanban. Работа со стейкхолдерами.
Продуктовая разработка по Agile, Scrum, Kanban.
Customer Development.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Доступ в закрытое бизнес-сообщество для налаживания деловых контактов и общения.
Два формата на выбор: онлайн или офлайн в Москве или в Алма-Аты.
Недостатки:
Занятия проходят строго в определенное время.
4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Управление проектами: методология, технология, практика» — «Русская школа управления»
Во время обучения студенты научатся формировать уставы проектов, разрабатывать иерархические структуры работ, составлять календарные графики, разбираться в методологии Agile и предотвращать проблемы, связанные с внедрением Scrum.
Практическая часть включает анализ требований и основных аспектов при разработке нового продукта. Курс ведут опытные преподаватели и эксперты в области проектного менеджмента.
Цена полностью: 40 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Традиционный подход к управлению проектами.
Управление проектами по Agile.
OKR: инструмент стратегического развития и управления изменениями.
Достоинства:
Преподаватели — опытные эксперты.
70% программы курса занимают практические задания.
Изучение сразу нескольким подходам к управлению проектами.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателей.
4,7 — рейтинг школы на основе 13 отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Agile: Scrum и Kanban в работе над продуктом» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРC доступна скидка 45% на курсы.
Студенты научатся собирать эффективную команду, использовать инструменты Scrum и Kanban в зависимости от поставленных задач и продукта, правильно распределять ресурсы компании. А также — работать в системах Trello и Jira, разрабатывать дорожную карту развития продукта.
Обучение проходит на платформе школы. В личном кабинете доступны видеоуроки, практические задания.
Разбираться с учебными материалами и заданиями помогают кураторы. Задавать вопросы и обсуждать учебные темы можно также с другими студентами в закрытом чате в Telegram.
Цена полностью: от 44 604 рублей.
Цена в рассрочку: от 3717 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством:
Программа:
Фреймворки в Agile.
События в Scrum.
Запуск и отслеживание производственных метрик.
Kanban-метод. Оптимизация работы команды.
Работа с распределенной или удаленной командой, инструменты команды.
Достоинства:
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Бесплатный годичный курс английского языка в подарок.
Доступ к закрытому сообществу курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Некоторые работодатели могут требовать подтверждение квалификации, которое не дает сертификат школы.
4,8 — рейтинг школы на основе 40 отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Agile Project Manager» — OTUS
Курс рассчитан на проектных и продуктовых менеджеров, руководителей разных уровней, специалистов из ИТ. На курсе студенты обучатся методологиям Agile, Scrum, Kanban и Waterfall, научатся грамотно проводить Scrum-события, работать с конфликтами в команде, выстраивать рабочие отношения в коллективе, контролировать этапы и достигать целей.
Во время интерактивных вебинаров студенты разбирают реальные кейсы, могут напрямую задавать вопросы спикерам курса. При пропуске урока будет доступна его запись.
Последний месяц посвящен работе над проектом для портфолио — разработка стратегии развития своего стартапа или учебного проекта.
Цена полностью: от 87 300 рублей.
Цена в рассрочку: от 8730 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: наличие опыта в управлении или в ИТ.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям партнеров.
Программа:
Проектный и продуктовый подход. Особенности и отличия.
Kanban-метод: принципы, правила, роли, каденции.
База для Scrum-фреймворка и его применимость.
Ответственность и ее распределение в проектах и Agile-командах.
Что такое фасилитация и ее роль в Scrum.
Достоинства:
Курс состоит из интерактивных вебинаров.
Пропущенные уроки доступны в записи.
Доступ в закрытый чат с преподавателями и другими студентами.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
В отзывах студенты пишут о долгой проверке домашних заданий.
4,4 — рейтинг школы на основе 5 отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Agile в командах» — «Контур.Школа»
Студенты изучат ключевые принципы и практики Agile, узнают о роли командной работы, планировании спринтов и управлении задачами. Практическая часть программы включает работу с реальными кейсами и выполнение заданий, что позволит на практике применить полученные знания и навыки.
Занятия ведут опытные преподаватели, обладающие богатым практическим опытом в Agile-среде. Слушатели смогут задавать вопросы, обсуждать сложные моменты и получать обратную связь.
Цена полностью: 7900 рублей.
Цена в рассрочку: 1713 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: лонгриды, тесты для самопроверки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое Agile-подход и зачем он нужен бизнесу.
Роль Scrum-мастера в команде.
Насколько Agile влияет на удовольствие от работы.
Антипаттерны Agile-команд.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Занятия ведут эксперты с богатым практическим опытом в Agile.
Возможность учиться в удобное время и в собственном темпе.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателей.
4,9 — рейтинг школы на основе 9 отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Освойте гибкие методологии в управлении проектами» — City Business School
В ходе обучения студенты узнают, как на практике применить гибкие методологии, визуально оформить этапы проекта, чтобы они были понятны каждому сотруднику, и сплотить рабочий коллектив. Преподаватели расскажут, как планировать и контролировать сроки выполнения задач, проводить церемонии по методологии Agile.
Домашние задания проверяет куратор: оставляет свои комментарии, объясняет непонятный материал. Каждый студент получает чек-лист по внедрению гибких методологий в компанию.
Преподавательский состав — эксперты с опытом управления в компаниях «Сбер Технологии», Kaiten.io, Team Consulting, Katarsis Business Group.
Цена полностью: от 19 990 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 18 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Философия Agile и новый формат формирования задач.
Психология командной работы и управление групповой динамикой.
Инженерные практики Agile.
Ретроспективы как механизм постоянного саморазвития команд.
Kanban — метод эволюционного развития процессов в компании.
План внедрения изменений.
Достоинства:
Спикеры курса имеют опыт работы в крупных компаниях.
На практике разбирается опыт российских и зарубежных компаний.
Персональный куратор проверяет домашнюю работу и дает обратную связь.
Программа курса обновлена в 2024 году.
Недостатки:
В отзывах студенты жалуются на частые технические проблемы в работе учебной платформы.
4,8 — рейтинг школы на основе 9 отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Профессия Project Manager в IT» — SkillFactory
На курсе учат управлять всеми этапами проекта, используя актуальные методологии и инструменты, планировать проект и формировать продуктивную команду, контролировать ход выполнения проекта и просчитывать бюджет. А также — разбираться в бизнес-аналитике, делать презентации и участвовать в тендерах.
Спикеры — эксперты с опытом работы в «Сбере», Western Union, «Билайне», CityAds Media.
Для прохождения курса не требуется специальная подготовка. По окончании курса выдается диплом о повышении квалификации. Если нет высшего или среднего специального образования, то выпускник получит сертификат.
Цена полностью: от 151 200 рублей.
Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, подготовка к собеседованию.
Программа:
Профессия Project Manager.
Методологии управления проектами.
Коммуникации в проекте.
Управление рисками.
Управление качеством.
Достоинства:
Создание трех проектов для портфолио.
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Возможность прохождения стажировки.
Обратная связь от менторов.
Участие в групповых практикумах.
Недостатки:
Для получения диплома необходимо иметь среднее специальное или высшее образование.
4,8 — рейтинг школы на основе 6 отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Онлайн-курс Agile и Scrum» — ScrumTrek
Студенты научатся применять гибкие методологии в разных ситуациях, узнают плюсы и минусы Agile-управления, получат ключевые навыки для Scrum-взаимодействия с командой, разберутся с работой по Kanban-методу. А также научатся создавать дорожную карту, устанавливать проектные сроки, проводить оценку эффективности командной работы.
Спикер — преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, сертифицированный тренер Agile с опытом работы более семи лет.
Чтобы понять, нужно ли обучение, до оплаты курса можно пройти бесплатный вводный мини-курс школы, где рассказывают про Agile и его отличия от классического подхода управления.
Цена полностью: от 29 800 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: международный сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Agile-подходы.
Команда в Agile.
Фреймворк Scrum.
Управление продуктом и планирование.
Kanban-метод.
Достоинства:
Практические занятия проходят онлайн в «живом» общении.
Бонус — бесплатный мини-курс по Agile.
Выдается сертификат международного образца.
Обратная связь от преподавателя.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,4 — рейтинг школы на основе 34 отзывов на сайте tutortop.ru.
Другие курсы ScrumTrek: «Базовый Agile: основы Scrum, Kanban и командной работы», «Сертифицированный скрам-мастер», «Agile Project Management (PMI-ACP)».
10. «Обучение профессиональных скрам-мастеров (Scrum Master) и Agile-коучей» — «Специалист»
На курсе учат использовать Agile-принципы управления в разных ситуациях, внедрять Scrum-методологию в компании, проводить контроль, отслеживание и оценку на всех этапах проекта, выявлять препятствия в работе и устранять их. Также слушатели узнают, как собрать эффективную команду и как применять Agile при управлении разными ИТ-службами.
Обучение можно пройти онлайн или офлайн в Москве. Если есть диплом вуза или ссуза, то выпускник получит удостоверение о повышении квалификации. Остальным выдадут свидетельство о прохождении курса.
Цена полностью: от 41 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Agile: концепция, манифест, фреймворки.
Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта. Опора Scrum Master’s.
Роли в Scrum. Роль скрам-мастера (Scrum Master). Обязанности и пожелания к роли.
Оценка, планирование, мониторинг и контроль.
Внедрение и применение практик Agile.
Достоинства:
Получение удостоверения о повышении квалификации всего за три дня.
Два варианта обучения на выбор: онлайн или офлайн в Москве.
Студенты в отзывах пишут о хорошо проработанном учебном материале и обратной связи от преподавателей.
Недостатки:
Для получения диплома необходимо иметь среднее специальное или высшее образование.
4,4 — рейтинг школы на основе 5 отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по Agile и Scrum
Бесплатные курсы подойдут тем, кто хочет освоить азы гибких методологий управления проектами и разработки программного обеспечения без значительных финансовых вложений. На них можно получить базовые знания, которые могут быть полезны для дальнейшего изучения более продвинутых тем.
1. «Изучаем основы управления проектами по Agile за 3 дня» — Skillbox
Курс подойдет старшекурсникам и выпускникам вузов, специалистам, желающим освоить управление проектами, менеджерам небольших проектов и будущим владельцам стартапов. Интенсив состоит из теории, практического задания и блока «вопрос — ответ».
Спикер расскажет о принципах Agile, особенностях и различиях Kanban и Scrum, объяснит, как выстраивать работу при использовании гибких систем управления и распределять роли в команде.
Длительность: 3 дня.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Что такое Agile и зачем он нужен бизнесу» — «Нетология»
В видеоуроке спикер расскажет о задачах и принципах методологии Agile, о разных подходах в командном управлении, о навыках и знаниях, которыми должен обладать Agile-мастер. Также слушатели получат чек-лист по использованию Agile в реальных проектах. Спикер — Agile-специалист, коуч по командному и организационному доверию.
Длительность: 1 час 43 минуты.
Формат: видеоурок.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Гибкое управление: как помочь бизнесу в условиях неопределенности» — ScrumTrek
Слушатели узучат особенности Agile, Scrum и Kanban. Узнают, когда применяются гибкие методологии, какие бывают техники стрессоустойчивости, как повысить клиентоориентированность и как управлять командой в кризисные периоды. А еще — что такое культура и лидерство в высокопроизводительных командах, как создавать гибкий бизнес в постоянно меняющихся условиях.
Длительность: 11 занятий.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы ScrumTrek: «Business Agility», «Тест. Понимаете ли вы Agile/Scrum?» .
4. «Бесплатный мини-курс: Agile, Scrum, Kanban» — Product Lab
На курсе слушатели познакомятся с Agile-подходом в управлении, разберутся, чем он отличается от классического метода и когда используется. Узнают, какими навыками должен овладеть Agile-специалист.
Также преподаватель расскажет, что такое Scrum и Kanban, как распределять роли и контролировать процессы в команде. После каждого модуля студенты сдают проверочный тест. Доступ к урокам остается навсегда.
Длительность: 7 уроков.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Agile. Вводный курс» — Stepik
Курс подойдет слушателям, которые хотят узнать больше о гибких методологиях. Спикер объясняет сложные профессиональные термины, рассказывает, почему необходимо использовать Agile, Scrum, Kanban при создании продукта или формировании эффективной команды из сотрудников. На курсе есть 13 проверочных тестов для закрепления знаний.
Длительность: 22 урока.
Формат: видеоуроки, тесты
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов для статьи мы ориентировались на несколько ключевых параметров. Например, есть ли практика во время обучения, кто читает лекции и обновляется ли программа.
Порог входа. Обучение начинается с основ методов Agile и Scrum, поэтому все курсы подходят начинающим специалистам.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Беспроцентная рассрочка может стать решающим параметром при выборе. Курс с рассрочкой будет доступен большинству студентов.
Формат обучения и обратной связи. Дистанционный формат позволяет получить образование, не отвлекаясь от рабочих или домашних задач. При этом важна обратная связь от преподавателей, чтобы контролировать процесс обучения. На некоторых курсах в учебный план вводят вебинары, где студенты могут в формате «вопрос — ответ» быстро получать нужную информацию.
Реальный результат. Наличие практических заданий и тестирования, групповой работы над реальными кейсами и проектов для портфолио помогает закрепить теоретический материал и получить навыки, которые потребуются в будущей работе.
Документ об окончании. Официальный документ от образовательного учреждения является важным критерием для работодателя при найме сотрудника.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Выдача документов установленного образца подтверждает законность деятельности школы. А лицензия на оказание образовательных услуг дает студенту право получить налоговый вычет.
Какой курс по Agile и Scrum выбрать
Гибкие методологии незаменимы на этапах разработки продуктов, создания стартапов или при необходимости оптимизации бизнес-процессов. Они позволяют быстро адаптироваться к изменениям, эффективно управлять проектами и улучшать командное взаимодействие.
Использование таких подходов помогает лучше учитывать потребности клиентов, ускоряет вывод продукта на рынок и повышает общую гибкость и конкурентоспособность бизнеса. Получить необходимые навыки и знания можно на курсах:
«Agile: от основ до скрам-мастера» от «Нетология»: курс с практическими задачами и индивидуальной обратной связью от эксперта.
«Agile, Scrum, Kanban. Управление продуктом в ИТ. Повышение квалификации» от Moscow Business School: интенсивный семинар с реальными кейсами по применению инструментов Agile, Scrum, Kanban и FDD в компаниях.
«Управление проектами: методология, технология, практика» от «Русской школы управления»: курс с акцентом на практическое применение методологий управления проектами, поддержка опытных кураторов и дипломный проект для портфолио.
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