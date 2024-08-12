15 курсов по методологиям Agile и Scrum

Дистанционный формат курсов позволяет просматривать видеолекции, общаться со спикерами на вебинарах, выполнять практические задания и тесты, получать обратную связь от преподавателей или кураторов. Собрали десять курсов от ведущих школ.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Программа освещает методологии Agile, Scrum, Kanban, Lean. Студенты научатся проводить Scrum-события, взаимодействовать с командой, формулировать задачи проекта, улучшать производительность команды и эффективно использовать техники фасилитации.

Иллюстрация: freepik/freepik

Кроме участия в вебинарах и выполнения заданий, слушатели смогут отрабатывать практические навыки в группах. Материалы курса проходят трехступенчатую проверку на актуальность — анализ вакансий на платформах по поиску работы, соответствие профессиональным стандартам, обратная связь от работодателей.

Выпускникам выдают два удостоверения о повышении квалификации по программам: «Управление по Agile, Scrum, Kanban, Lean» и «Скрам-мастер».

Цена полностью: от 98 300 рублей.

Цена в рассрочку: от 2873 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, воркшопы, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление по Agile.

Lean.

Scrum.

Kanban.

Переход к Agile-культуре в организации.

Достоинства:

Эффективная подготовка к сертификации Professional Scrum Master I.

Трехуровневая проверка учебного материала на актуальность для рынка.

Доступ к материалам курса остается на три года.

Доступ к закрытому чату.

Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,8 — рейтинг школы на основе 23 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы «Нетологии»: «Управление по Agile, Scrum, Kanban, Lean», «Скрам-мастер».

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🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Слушатели курса изучат суть и особенности применения Agile, Scrum и Kanban в управлении команд.

Спикер — кандидат наук, эксперт международного уровня по продуктовому маркетингу и стратегии коммуникаций. Он расскажет, как и в каких условиях можно комбинировать разные подходы к управлению.

Иллюстрация: freepik/freepik

Во время практических занятий студенты смоделируют разработку конечного вида продукта, создадут дорожную карту развития, отработают проведение скрипт-интервью и групповые методы для генерации идей. Также на курсе расскажут о методах получения аналитических данных в продуктовом маркетинге: А/В-тесты, опросы, выбор метрик, поиск респондентов.

Цена полностью: 41 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: офлайн или онлайн-уроки, практикумы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Фреймворки и методологии создания продукта. Гибкие методологии и новый формат формирования задач.

Менеджмент стартапов по Agile, Scrum, Kanban. Работа со стейкхолдерами.

Продуктовая разработка по Agile, Scrum, Kanban.

Customer Development.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Доступ в закрытое бизнес-сообщество для налаживания деловых контактов и общения.

Два формата на выбор: онлайн или офлайн в Москве или в Алма-Аты.

Недостатки:

Занятия проходят строго в определенное время.

4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Во время обучения студенты научатся формировать уставы проектов, разрабатывать иерархические структуры работ, составлять календарные графики, разбираться в методологии Agile и предотвращать проблемы, связанные с внедрением Scrum.

Иллюстрация: freepik/freepik

Практическая часть включает анализ требований и основных аспектов при разработке нового продукта. Курс ведут опытные преподаватели и эксперты в области проектного менеджмента.

Цена полностью : 40 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 3333 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 16 академических часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, тесты.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Традиционный подход к управлению проектами.

Управление проектами по Agile.

OKR: инструмент стратегического развития и управления изменениями.

Достоинства:

Преподаватели — опытные эксперты.

70% программы курса занимают практические задания.

Изучение сразу нескольким подходам к управлению проектами.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей.

4,7 — рейтинг школы на основе 13 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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🎁 По промокоду ГДЕКУРC доступна скидка 45% на курсы.

Студенты научатся собирать эффективную команду, использовать инструменты Scrum и Kanban в зависимости от поставленных задач и продукта, правильно распределять ресурсы компании. А также — работать в системах Trello и Jira, разрабатывать дорожную карту развития продукта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит на платформе школы. В личном кабинете доступны видеоуроки, практические задания.

Разбираться с учебными материалами и заданиями помогают кураторы. Задавать вопросы и обсуждать учебные темы можно также с другими студентами в закрытом чате в Telegram.

Цена полностью: от 44 604 рублей.

Цена в рассрочку: от 3717 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством:

Программа:

Фреймворки в Agile.

События в Scrum.

Запуск и отслеживание производственных метрик.

Kanban-метод. Оптимизация работы команды.

Работа с распределенной или удаленной командой, инструменты команды.

Достоинства:

Доступ к материалам курса остается навсегда.

Бесплатный годичный курс английского языка в подарок.

Доступ к закрытому сообществу курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Некоторые работодатели могут требовать подтверждение квалификации, которое не дает сертификат школы.

4,8 — рейтинг школы на основе 40 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Agile Project Manager» — OTUS

Курс рассчитан на проектных и продуктовых менеджеров, руководителей разных уровней, специалистов из ИТ. На курсе студенты обучатся методологиям Agile, Scrum, Kanban и Waterfall, научатся грамотно проводить Scrum-события, работать с конфликтами в команде, выстраивать рабочие отношения в коллективе, контролировать этапы и достигать целей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Во время интерактивных вебинаров студенты разбирают реальные кейсы, могут напрямую задавать вопросы спикерам курса. При пропуске урока будет доступна его запись.

Последний месяц посвящен работе над проектом для портфолио — разработка стратегии развития своего стартапа или учебного проекта.

Цена полностью: от 87 300 рублей.

Цена в рассрочку: от 8730 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: наличие опыта в управлении или в ИТ.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

Проектный и продуктовый подход. Особенности и отличия.

Kanban-метод: принципы, правила, роли, каденции.

База для Scrum-фреймворка и его применимость.

Ответственность и ее распределение в проектах и Agile-командах.

Что такое фасилитация и ее роль в Scrum.

Достоинства:

Курс состоит из интерактивных вебинаров.

Пропущенные уроки доступны в записи.

Доступ в закрытый чат с преподавателями и другими студентами.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

В отзывах студенты пишут о долгой проверке домашних заданий.

4,4 — рейтинг школы на основе 5 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Студенты изучат ключевые принципы и практики Agile, узнают о роли командной работы, планировании спринтов и управлении задачами. Практическая часть программы включает работу с реальными кейсами и выполнение заданий, что позволит на практике применить полученные знания и навыки.

Иллюстрация: freepik/freepik

Занятия ведут опытные преподаватели, обладающие богатым практическим опытом в Agile-среде. Слушатели смогут задавать вопросы, обсуждать сложные моменты и получать обратную связь.

Цена полностью: 7900 рублей.

Цена в рассрочку: 1713 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: лонгриды, тесты для самопроверки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое Agile-подход и зачем он нужен бизнесу.

Роль Scrum-мастера в команде.

Насколько Agile влияет на удовольствие от работы.

Антипаттерны Agile-команд.

Достоинства:

Поддержка куратора.

Занятия ведут эксперты с богатым практическим опытом в Agile.

Возможность учиться в удобное время и в собственном темпе.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей.

4,9 — рейтинг школы на основе 9 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Освойте гибкие методологии в управлении проектами» — City Business School

В ходе обучения студенты узнают, как на практике применить гибкие методологии, визуально оформить этапы проекта, чтобы они были понятны каждому сотруднику, и сплотить рабочий коллектив. Преподаватели расскажут, как планировать и контролировать сроки выполнения задач, проводить церемонии по методологии Agile.

Иллюстрация: freepik/freepik

Домашние задания проверяет куратор: оставляет свои комментарии, объясняет непонятный материал. Каждый студент получает чек-лист по внедрению гибких методологий в компанию.

Преподавательский состав — эксперты с опытом управления в компаниях «Сбер Технологии», Kaiten.io, Team Consulting, Katarsis Business Group.

Цена полностью: от 19 990 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 18 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Философия Agile и новый формат формирования задач.

Психология командной работы и управление групповой динамикой.

Инженерные практики Agile.

Ретроспективы как механизм постоянного саморазвития команд.

Kanban — метод эволюционного развития процессов в компании.

План внедрения изменений.

Достоинства:

Спикеры курса имеют опыт работы в крупных компаниях.

На практике разбирается опыт российских и зарубежных компаний.

Персональный куратор проверяет домашнюю работу и дает обратную связь.

Программа курса обновлена в 2024 году.

Недостатки:

В отзывах студенты жалуются на частые технические проблемы в работе учебной платформы.

4,8 — рейтинг школы на основе 9 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Профессия Project Manager в IT» — SkillFactory

На курсе учат управлять всеми этапами проекта, используя актуальные методологии и инструменты, планировать проект и формировать продуктивную команду, контролировать ход выполнения проекта и просчитывать бюджет. А также — разбираться в бизнес-аналитике, делать презентации и участвовать в тендерах.

Спикеры — эксперты с опытом работы в «Сбере», Western Union, «Билайне», CityAds Media.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для прохождения курса не требуется специальная подготовка. По окончании курса выдается диплом о повышении квалификации. Если нет высшего или среднего специального образования, то выпускник получит сертификат.

Цена полностью: от 151 200 рублей.

Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, подготовка к собеседованию.

Программа:

Профессия Project Manager.

Методологии управления проектами.

Коммуникации в проекте.

Управление рисками.

Управление качеством.

Достоинства:

Создание трех проектов для портфолио.

Доступ к материалам курса остается навсегда.

Возможность прохождения стажировки.

Обратная связь от менторов.

Участие в групповых практикумах.

Недостатки:

Для получения диплома необходимо иметь среднее специальное или высшее образование.

4,8 — рейтинг школы на основе 6 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Студенты научатся применять гибкие методологии в разных ситуациях, узнают плюсы и минусы Agile-управления, получат ключевые навыки для Scrum-взаимодействия с командой, разберутся с работой по Kanban-методу. А также научатся создавать дорожную карту, устанавливать проектные сроки, проводить оценку эффективности командной работы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикер — преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, сертифицированный тренер Agile с опытом работы более семи лет.

Чтобы понять, нужно ли обучение, до оплаты курса можно пройти бесплатный вводный мини-курс школы, где рассказывают про Agile и его отличия от классического подхода управления.

Цена полностью: от 29 800 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: международный сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Agile-подходы.

Команда в Agile.

Фреймворк Scrum.

Управление продуктом и планирование.

Kanban-метод.

Достоинства:

Практические занятия проходят онлайн в «живом» общении.

Бонус — бесплатный мини-курс по Agile.

Выдается сертификат международного образца.

Обратная связь от преподавателя.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,4 — рейтинг школы на основе 34 отзывов на сайте tutortop.ru.

Другие курсы ScrumTrek: «Базовый Agile: основы Scrum, Kanban и командной работы», «Сертифицированный скрам-мастер», «Agile Project Management (PMI-ACP)».

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На курсе учат использовать Agile-принципы управления в разных ситуациях, внедрять Scrum-методологию в компании, проводить контроль, отслеживание и оценку на всех этапах проекта, выявлять препятствия в работе и устранять их. Также слушатели узнают, как собрать эффективную команду и как применять Agile при управлении разными ИТ-службами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение можно пройти онлайн или офлайн в Москве. Если есть диплом вуза или ссуза, то выпускник получит удостоверение о повышении квалификации. Остальным выдадут свидетельство о прохождении курса.

Цена полностью: от 41 990 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации, свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Agile: концепция, манифест, фреймворки.

Внедрение Agile-мышления в компании. Переход на Scrum при разработке продукта. Опора Scrum Master’s.

Роли в Scrum. Роль скрам-мастера (Scrum Master). Обязанности и пожелания к роли.

Оценка, планирование, мониторинг и контроль.

Внедрение и применение практик Agile.

Достоинства:

Получение удостоверения о повышении квалификации всего за три дня.

Два варианта обучения на выбор: онлайн или офлайн в Москве.

Студенты в отзывах пишут о хорошо проработанном учебном материале и обратной связи от преподавателей.

Недостатки:

Для получения диплома необходимо иметь среднее специальное или высшее образование.

4,4 — рейтинг школы на основе 5 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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