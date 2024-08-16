20 курсов бизнес-коучинга

Собрали платные курсы по бизнес-коучингу для тех, кто решил освоить перспективную профессию на стыке психологии и бизнеса. Также рассмотрели дополнительные пять курсов с упором на современные методики психологического бизнес-консультирования. На бесплатных курсах слушатели смогут ознакомиться с основами коучинга и ролью коуча в деятельности компаний.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для бизнес-коучей от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по бизнес-коучингу в 2024 году
«Бизнес-коучинг для предпринимателей» от 5 Prism: курс от практикующих бизнес-коучей МСС ICF и коуч-мастеров ФПКиН (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Мастерство коучинга с нуля до Level 2» от «Психодемии»: обучение с нуля до уровня профессионального коуча с международным сертификатом Level 2 ICF.
«Основы коучинга по стандартам ICF» от Edpro: участники курса проведут свои первые коуч-сессии с одногруппниками под присмотром опытных кураторов.
«Психолог-тренер. Практическая психологическая помощь в области групповой (тренинговой) работы» от НИИДПО: программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Психолог-тренер».
«Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с сотрудниками, командами и организациями» от НАДПО: курс включает консультации по развитию личного бренда для психологов.
«Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала» от МИПО: курс профессиональной переподготовки с выдачей международного диплома (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10%).
«Коучинг по международным стандартам» от «Академии 2WIN»: курс коучинга по международным стандартам Level 1 ICF.
«Коучинг в бизнесе» от Moscow Business Academy: курс с интерактивными вебинарами и практикой на основе реальных рабочих задач (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Бизнес-коучинг» от «Московской школы практической психологии»: программа обучения соответствует второму высшему образованию (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Коучинг. Психологическое бизнес-консультирование» от MITM: программа курса адаптирована под требования работодателей.
Онлайн-курсы по бизнес-коучингу
Рассмотрели платные курсы, на которых системно изучают инструменты бизнес-коучинга: техники работы в группах, проведение консультаций для руководителей, а также услуги для предпринимателей. Получение документа о повышении квалификации или профессиональной переподготовке дает шанс получить новую профессию, сменить место работы или претендовать на повышение в должности.
1. «Бизнес-коучинг для предпринимателей» — 5 Prism
🎁 По промокоду GDEKURS вы получаете скидку 5% от стоимости курса.
Международная программа повышения квалификации составлена бизнес-коучами МСС ICF, коуч-мастерами ФПКиН. В тарифе «Самостоятельный» обучение начинается с нуля, а для тарифов «Практик» и «VIP» требуется предварительная подготовка. Курс подходит как для коучей, желающих специализироваться на работе с бизнесом, так и для владельцев собственного дела.
В ходе обучения студенты изучат инструменты бизнес-коучинга, научатся выявлять проблемы клиентов и находить решения. Участники также смогут создать собственный кейс с реальным бизнес-клиентом.
Можно начать свое обучение в академии с бесплатного курса «Профессия “Коуч”», где участникам покажут демосессию с клиентом в прямом эфире.
Цена полностью: от 124 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары и записи вебинаров, групповая супервизия, менторинг, встречи с тьютором, итоговый экзамен.
Документ об окончании: международный сертификат CCE ICF или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анализ бизнеса.
Работа с бизнесом.
Подведение итогов.
Достоинства:
Беспроцентная рассрочка.
Работа с реальным бизнес-клиентом.
Обучение по стандартам ICF и ФПКиН.
Выдача международного сертификата CCE ICF.
Онлайн-чат для общения с одногруппниками и авторами курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» — «Психодемия»
Обучение с нуля до уровня профессионального коуча с международным сертификатом Level 2 ICF. После завершения программы студенты получат все необходимые знания для подачи заявки на уровень квалификации PCC ICF. Программа включает бесплатный пробный урок и два тарифа обучения: «Эксперт» и VIP. Преподаватели курса — опытные коучи уровня PCC ICF.
На курсе студенты научатся подбирать структуру и формат сессий под индивидуальные особенности клиента, активно слушать и понимать суть запросов, а также строить долгосрочные доверительные отношения. Уже во время обучения они проконсультируют минимум двух реальных клиентов.
Цена полностью: от 334 348 рублей.
Цена в рассрочку: от 16 390 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: 7,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, уроки в записи, менторинги, коуч-сессии, тьюторинг, итоговый экзамен.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и международный сертификат Level 2 ICF.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Принципы работы коуча, базовые модели ведения коуч-сессии.
Компетенции профессионального коуча: от неизвестности к результатам.
Как помогать клиенту достигать качественных изменений в жизни. Коучинг глубокой трансформации.
Коучинг как профессия: специализации, особенности работы в бизнесе, профессиональная этика.
Достоинства:
Возможность получить собственный опыт коучинга: пять сессий с коучем уровня PCC.
Работа с реальными клиентами из клиентского центра «Психодемии» во время обучения.
Можно остановить обучение в любой момент и вернуть деньги за непройденные занятия.
Недостатки:
По отзывам студентов, нужно больше практических занятий с участием преподавателей.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Основы коучинга по стандартам ICF» — Edpro
Курс подойдет тем, кто управляет персоналом, хочет стать коучем с нуля или интересуется саморазвитием. В рамках курса будет уделено внимание четырем ключевым компетенциям коуча: этике, коучинговому образу мышления, соблюдению соглашений, а также развитию доверительных отношений.
На курсе студенты узнают, что такое коучинг, и освоят коучинговый стиль общения. Они научатся управлять вниманием собеседника при помощи вопросов, познакомятся со структурой проведения коучинговой сессии по стандартам ICF, а также освоят навыки развития эмоционального интеллекта.
Цена полностью: от 80 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3875 рублей в месяц.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия, групповой менторинг и супервизия.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое коучинг по международным стандартам ICF.
Принципы и философия коучинга.
Нейрофизиология коучинга.
Компетенция 1. Этика коуча.
Компетенция 2. Коучинговый образ мышления. Нейрофизиология и коучинг.
Компетенция 3. Создание и поддержание соглашения.
Компетенция 4. Постоянно развивает доверие и ощущение безопасности. Долгосрочный контракт в коучинге.
Достоинства:
Занятия проводят коучи PCC ICF.
Закрытый чат с одногруппниками.
В течение первых двух недель можно приостановить занятия или вернуть деньги за обучение.
Обратная связь по стратегии работы с клиентами от кураторов.
Недостатки:
Доступ к программе курса на шесть месяцев.
Нет практики с реальными клиентами.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Психолог-тренер. Практическая психологическая помощь в области групповой (тренинговой) работы» — НИИДПО
Курс профессиональной переподготовки предназначен для практикующих психологов и бизнес-тренеров. В рамках курса студенты изучат основы разработки тренингов, научатся проводить тренинги по командообразованию и социально-психологические тренинги.
Программа также включает практическую часть: разработку сценариев и упражнений для тренингов. Преподаватели будут проверять задания и предоставлять обратную связь. После завершения курса участники смогут работать психологом-тренером или проводить групповые занятия различной направленности.
Цена полностью: 18 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 1885 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: для специалистов.
Формат: видеолекции, текстовые лекции, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Тренинг как групповая форма работы в психологии.
Разработка тренинга, групповая динамика.
Ошибки и нестандартные ситуации в работе тренера.
Векторные и метафорические модели тренингов.
Социально-психологический тренинг.
Бизнес-тренинг и тимбилдинг как форма активного обучения.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность забронировать скидку на обучение.
Выдача диплома с присвоением квалификации «Психолог-тренер».
Доступ к библиотеке вебинаров на время обучения и еще 90 дней после окончания курса.
Недостатки:
Программа подходит только специалистам с базовым профильным образованием.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с сотрудниками, командами и организациями» — НАДПО
Программа профессиональной переподготовки для бизнес-тренеров. Студенты изучат основы психологии, конфликтологию и медиацию. Освоят коучинг-технологии, методы разрешения конфликтных ситуаций. Также научатся проводить тренинги и коуч-сессии. Смогут применять полученные знания на практике: работать на постоянной основе на предприятиях, в организациях или оказывать услуги как частные специалисты.
Цена полностью: 93 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 7825 рублей в месяц.
Длительность: 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации от HR-эксперта.
Программа:
Дифференциальная психология. Психология индивидуальных различий.
Психотерапевтические технологии в работе психолога.
Методы активного социально-психологического обучения.
Психология кризиса и экстремальных ситуаций. Психокоррекция кризисных состояний.
Коучинг-технологии.
Конфликтология и медиация.
Основы профдиагностики и профессионального развития.
Достоинства:
Сопровождение куратором.
Воркшопы и онлайн-консультации с преподавателями.
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
Бесплатный доступ к библиотекам «ЛитРес» и «Библиоклуб».
Возможность корпоративного обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НАДПО: «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала».
6. «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс профессиональной переподготовки для тех, кто хочет сменить профессию или подтвердить свой статус официальным дипломом. Программа разработана с учетом самых распространенных требований работодателей. Студенты научатся формировать систему обучения и развития персонала. Изучат ограничивающие убеждения, техники работы с ними и структуру коуч-сессии. Программу можно пройти экстерном — участники сами решают, в каком темпе обучаться.
Цена полностью: 40 000 рублей.
Цена в рассрочку: 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Система мотивации и стимулирования сотрудников.
Значимость корпоративной культуры в системе адаптации новых сотрудников.
История возникновения коучинга. Основные понятия.
Виды коучингового взаимодействия.
Личностные качества коуча. Типы клиентов.
Достоинства:
Беспроцентная рассрочка.
Сопровождение куратором.
Возможность получить налоговый вычет.
Преподают российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Коучинг по международным стандартам» — «Академия 2WIN»
Обучение коучингу по международным стандартам ICF. Занятия ведут основатель и ведущий тренер Академии 2WIN, а также менторы и коучи РСС ICF. В программе курса — личное взаимодействие с тренерами на онлайн-занятиях.
Обучение проводится по тарифам: «Базовый» и «Профессионал». На втором тарифе предусмотрен дополнительный модуль. Участники изучат техники проведения эффективного коучинга, кейсы «как не навредить» и подходы, чтобы клиент сам находил ответы. Также проведут свои первые коуч-сессии и получат детальный план профессионального развития себя как коуча.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 8750 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 4,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, групповые и индивидуальные менторинги, групповая супервизия.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: участники получают план профессионального развития.
Программа:
Основы коучинга и его применение.
Целеполагание и достижение результатов.
Эффективные техники коучинга.
Этические принципы и работа с клиентами.
Практическое применение и сертификация.
Достоинства:
Сопровождение личным куратором.
Длительный доступ к материалам курса.
От трех встреч с личным профессиональным коучем.
Возможность вернуть 90% от стоимости в течение двух недель после начала обучения.
Дополнительный модуль «Коучинг как бизнес» в тарифе «Профессионал».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Коучинг в бизнесе» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Преподаватели курса — основатель агентства по стратегическим коммуникациям Gruppe Drei, директор кадрового агентства, специалист по оценке бизнеса и другие практикующие эксперты. Они расскажут, как коучинг применяется в бизнесе и какие преимущества он может принести компании.
70% программы — разбор реальных рабочих задачах. Участники освоят базовые принципы коучинга, научатся разрабатывать и реализовывать коучинговые программы в бизнес-среде. Также изучат методы оценки эффективности коучинга в организационном контексте.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 4908 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Коучинг в бизнесе.
Структура коучинговой сессии.
Методы коучинга как план будущих достижений.
Типы клиентов в коучинге.
Контракт в коучинге. Цели по SMART.
Достоинства:
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Возможность вернуть полную стоимость обучения в течение первых 14 дней.
Групповые проекты и практические задания, приближенные к реальным задачам.
Вебинары после каждого модуля с разбором итогов и вопросов студентов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Бизнес-коучинг» — «Московская школа практической психологии»
🎁 По промокоду GDEKURS вы получите скидку 10% на обучение.
Курс предназначен для подготовки квалифицированных специалистов в области коучинга и психологии. Студенты изучают коучинговые методики, учатся проводить коуч-сессии, анализировать результаты, а также получают навыки работы в командах и применения Agile-методов.
Курс ориентирован на практику, предоставляя возможность работать с психологами и коучами. По завершении программы участники получают диплом о профессиональной переподготовке. Выпускники смогут консультировать руководителей, создавать команды и развивать коучинговую культуру в организациях.
Цена полностью: 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 534 академических часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары,групповые интервизии, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психология общения, лидерства, управления, организационная психология.
Теория и практика бизнес-коучинга.
Групповой и командный бизнес-коучинг.
Карьерный бизнес-коучинг.
Практика, консультирование, кейс-методы.
Достоинства:
Рассрочка без переплат.
Сопровождение куратором и групповые интервизии.
Возможность получить налоговый вычет за обучение.
Среди преподавателей — кандидаты психологических наук.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0— рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.
10. «Коучинг. Психологическое бизнес-консультирование» — MITM
Курс предназначен для профессиональных и начинающих коучей, консультантов, а также специалистов в области психологии и социальной работы. Участники узнают, как строится консультативный контакт, научатся консультировать руководителей и применять психоанализ в бизнес-среде.
Курс включает видеолекции, иллюстрированные материалы для самостоятельного изучения, а также поддержку кураторов и менторов. Участники будут обсуждать учебный процесс в Telegram-чате и киноклубах, анализировать фильмы с точки зрения психологии и получать обратную связь от преподавателей и супервизоров.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 7080 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, дополнительные материалы, итоговый экзамен.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Коучинг: принципы и форматы взаимодействия.
Особенности психологического консультирования. Отличия тренинга и психотерапиии.
Приемы активного слушания.
Психология делового общения. Психология бизнеса.
Консультирование руководителей.
Практика групповых воздействий, кейс-методы, воркшопы, консультирование.
Достоинства:
Курс можно окончить экстерном.
Сопровождение супервизорами и кураторами.
Возможность оформить налоговый вычет.
Вернут полную сумму в течение первых двух недель, если студент передумает учиться.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Онлайн-курсы по психологическому бизнес-консультированию
В разделе особое внимание уделили современным методикам психологического бизнес-консультирования. Студенты изучат системы мотивации и нематериального стимулирования сотрудников, различные форматы коучинга, а также значимость корпоративной культуры в адаптации новых сотрудников.
«Наставничество и управленческий коучинг» от Skillbox — за пять месяцев студентов обучат ключевым навыкам профессионального наставника и коуча. Они научатся удерживать важных сотрудников, снижать текучесть кадров и поддерживать благоприятную обстановку в коллективе. 🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
«Профессия "Психолог-коуч"» от «Международной школы профессий» — за 11 недель обучения наставники помогут студентам освоить азы психологии, психологии для HR и коучинга. Это позволит студентам профессионально поддерживать клиентов в достижении успеха как в работе, так и в жизни.
«Психолог “бизнес-консультант”. Коуч» от «Московского института психологии» — курс профессиональной переподготовки, на котором участники получат документ, подтверждающий право консультировать. Если студент решит прекратить обучение в течение первых двух недель, ему вернут полную стоимость курса. 🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
«Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с отдельными сотрудниками, командами и организациями» от «Института прикладной психологии в социальной сфере» — в рамках программы профессиональной переподготовки студенты приобретут опыт проведения коуч-сессий и супервизий, освоят техники бизнес-коучинга. Они смогут работать с командами и руководителями организаций, а также вести индивидуальный прием.
«Психологическое бизнес-консультирование. Профессиональный коучинг» от «Московского института психоанализа» — программа включает современные методики и практики в области коучинга, психологического и бизнес-консультирования. Диплом о профессиональной переподготовке предоставит право работать психологом и бизнес-консультантом.
Бесплатные курсы по бизнес-коучингу
На бесплатных занятиях по коучингу слушатели узнают о различиях между профессиями коуча, психолога и бизнес-тренера. Они поймут, какие личностные качества необходимы для успешной работы коуча, и получат базовые знания, которые помогут им решить, подходит ли им эта роль.
1. «Профессия “Коуч”» — 5 Prism
Курс ведут коучи с сертификатом МСС ICF. Наставники расскажут о профессии коуча, его карьере и возможных заработках. Участники узнают, чем коучинг отличается от психотерапии и тренингов, и как его применять на практике. Также они проведут реальную коуч-сессию с клиентом. После регистрации все участники получат чек-лист «5 ловушек мышления».
Длительность: 5 уроков.
Формат: вебинары, коуч-сессия, практические занятия.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Бесплатные курсы по коучингу» — «Психодемия»
Школа предлагает шесть бесплатных курсов по коучингу. Участники узнают, что такое психологическое консультирование, научатся проводить коуч-сессии и освоят необходимые техники работы с клиентами. Все материалы предоставляются бесплатно и остаются доступными навсегда, что позволяет учащимся проходить обучение в удобное для них время.
Длительность: от 45 минут.
Формат: видеоуроки, квизы, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Бесплатный курс по коучингу для предпринимателей и руководителей» — 5 Prism
Курс подходит для начинающих, опытных предпринимателей и руководителей команды. Слушатели узнают, что такое коучинг, и его значение для бизнеса. Они поймут отличия коучинга от психотерапии и мотивационных тренингов. Также научатся налаживать коммуникацию с командой, партнерами и клиентами, доверять сотрудникам и правильно делегировать задачи. Это поможет повысить эффективность команды и улучшить коммуникации.
Длительность: 4 урока.
Формат: вебинары, практические занятия.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Бесплатное обучение “Коуч”» — «Академия “Сигма”»
Курс создан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» для граждан РФ со средним профессиональным и высшим образованием. Участники узнают, как выявлять истинные потребности клиентов, использовать коучинговые модели и техники консультирования. Также научатся проводить стратегические сессии как в индивидуальном, так и в командном форматах.
Центр карьеры предоставит помощь в трудоустройстве. Участники пройдут карьерные марафоны и дисциплину по трудоустройству, получат доступ к проверенным вакансиям, бирже заказов и HR-консультациям.
Длительность: 3 месяца.
Формат: видеолекции, практические задания, итоговая аттестация.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Базовый курс по коучингу» — «Коуч-менеджмент»
Студенты изучат основы, философию и принципы коучинга, а также его отличия от других форм взаимодействия с клиентом. Они познакомятся с различными областями применения коучинга, включая 9 специализаций и 15 направлений в управлении и HR. В рамках курса участники освоят базовые навыки коуча для создания доверительных и продуктивных отношений, а также узнают, как использовать коучинг для увеличения дохода на основе своего профессионального опыта.
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Информация об эксперте
У желающих начать свой путь в бизнес-коучинге много вопросов. Ответила на них и подсказала, на что стоит обратить внимание при выборе курсов, ментор Академии коучинга и психологии 5 Prism.
Чем коучинг отличается от других методов?
В коучинге мы работаем с настоящим и будущим, находясь с клиентом на равных. Такое партнерское взаимодействие помогает клиентам раскрыть свой личный и профессиональный потенциал.
В чем отличие консалтинга от коучинга?
В консалтинге вы получаете экспертизу и готовое решение. Коучинг помогает выстроить эффективные стратегии мышления и прийти к решениям самостоятельно.
Чем коуч отличается от ментора?
Ментор обладает экспертизой и дает развивающую обратную связь по запросу. Задача ментора — поделиться своим опытом, поддерживать и направлять менти в развитии его компетенций.
Коуч советов и рекомендаций не дает, экспертизой и опытом не делится. Его задача — помочь клиенту самостоятельно осознать свои мыслительные и поведенческие стратегии, выявить ограничения и барьеры на пути к достижению цели, сформировать навык проактивного мышления и раскрыть потенциал клиента.
Чем коуч отличается от бизнес-тренера?
Бизнес-тренер обучает владельцев, руководителей и сотрудников компаний навыкам эффективной работы в бизнесе. Чаще все это обучение по продукту и по развитию «мягких» навыков.
Коуч работает в первую очередь с мышлением, что способствует раскрытию личного и профессионального потенциала. А это приводит к изменениям во всех сферах жизни клиента.
Сколько нужно учиться на коуча ICF?
В системе обучения ICF существуют три уровня программ. Программа «Level 1» является первой ступенью в освоении коучинга с нуля по международным стандартам ICF. Например, программа «Коучинг международного уровня» от Академии коучинга и психологии 5 Prism состоит из 76 академических часов — это 20 недель обучения.
5 критериев выбора лучшей онлайн-школы по обучению коучингу
Существуют четкие критерии, которые помогут облегчить выбор курса для получения качественного образования.
Наличие лицензии и аккредитации. Если вы хотите получить новую профессию, вам понадобится официальный сертификат или диплом. Эти документы должны быть признаны в той стране, где вы планируете работать по своей специальности. Кроме того, наличие лицензии у онлайн-школы дает студентам право на получение налогового вычета за обучение.
Удобная модель обучения. Подача материала в разных школах может существенно отличаться. Кому-то удобно смотреть лекции исключительно в записи, а кто-то предпочитает общение с преподавателями в «живом» формате с возможностью задавать вопросы. Если вы предпочитаете второй вариант, то стоит предварительно уточнить расписание занятий и оценить, насколько комфортно обучение впишется в ваш график.
Отработка знаний на практике. Практические занятия — ключевой элемент. Обучение коучингу должно включать отработку знаний в формате «коуч–клиент–наблюдатель». Наблюдателем может выступать профессиональный куратор, который даст индивидуальную обратную связь по итогам прохождения практики.
Авторы и преподаватели — практикующие специалисты. В коучинге принципиально важно, чтобы преподаватели были не только теоретиками, но и действующими практиками, которые могут поделиться реальным многолетним опытом.
Поддерживающее сообщество единомышленников. Узнайте, есть ли возможность продолжать общение с коллегами после завершения обучения через чаты, клубы или офлайн-встречи. Это поможет вам не только в процессе обучения, но и в дальнейшем профессиональном развитии.
Какой курс по бизнес-коучингу выбрать
Бизнес-коуч помогает руководителям и предпринимателям развивать управленческие навыки, решать проблемы и достигать целей. Он выявляет сильные и слабые стороны клиента, улучшает профессиональные качества и оптимизирует рабочие процессы.. Освоить профессию бизнес-коуча с нуля можно на курсах из ТОП-5:
«Бизнес-коучинг для предпринимателей» от 5 Prism: курс от практикующих бизнес-коучей МСС ICF и коуч-мастеров ФПКиН.
«Мастерство коучинга с нуля до Level 2» от «Психодемии»: обучение с нуля до уровня профессионального коуча с международным сертификатом Level 2 ICF.
«Основы коучинга по стандартам ICF» от Edpro: участники курса проведут свои первые коуч-сессии с одногруппниками под присмотром опытных кураторов.
«Психолог-тренер. Практическая психологическая помощь в области групповой (тренинговой) работы» от НИИДПО: программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Психолог-тренер».
«Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с сотрудниками, командами и организациями» от НАДПО: курс включает консультации по развитию личного бренда для психологов.
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