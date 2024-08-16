Заказать рекламу Отключить рекламу
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

20 курсов бизнес-коучинга

Согласно исследованию Международной федерации коучинга, в отрасли наблюдался устойчивый рост как числа практикующих коучей во всем мире, так и годового дохода, что указывает на развитие индустрии. Как и на любом формирующемся рынке, бизнесу требуются коучи с высокой квалификацией. Получить ее можно на специализированных курсах.

Собрали платные курсы по бизнес-коучингу для тех, кто решил освоить перспективную профессию на стыке психологии и бизнеса. Также рассмотрели дополнительные пять курсов с упором на современные методики психологического бизнес-консультирования. На бесплатных курсах слушатели смогут ознакомиться с основами коучинга и ролью коуча в деятельности компаний.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы для бизнес-коучей от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по бизнес-коучингу в 2024 году

  1. «Бизнес-коучинг для предпринимателей» от 5 Prism: курс  от практикующих бизнес-коучей МСС ICF и коуч-мастеров ФПКиН (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» от «Психодемии»: обучение с нуля до уровня профессионального коуча с международным сертификатом Level 2 ICF.

  3. «Основы коучинга по стандартам ICF» от Edpro: участники курса проведут свои первые коуч-сессии с одногруппниками под присмотром опытных кураторов.

  4. «Психолог-тренер. Практическая психологическая помощь в области групповой (тренинговой) работы» от НИИДПО: программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Психолог-тренер».

  5. «Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с сотрудниками, командами и организациями» от НАДПО: курс включает консультации по развитию личного бренда для психологов.

  6. «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала» от МИПО: курс профессиональной переподготовки с выдачей международного диплома (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10%).

  7. «Коучинг по международным стандартам» от «Академии 2WIN»: курс коучинга по международным стандартам Level 1 ICF. 

  8. «Коучинг в бизнесе» от Moscow Business Academy: курс с интерактивными вебинарами и практикой на основе реальных рабочих задач (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  9. «Бизнес-коучинг» от «Московской школы практической психологии»: программа обучения соответствует второму высшему образованию (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  10. «Коучинг. Психологическое бизнес-консультирование» от MITM: программа курса адаптирована под требования работодателей. 

Онлайн-курсы по бизнес-коучингу

Рассмотрели платные курсы, на которых системно изучают инструменты бизнес-коучинга: техники работы в группах, проведение консультаций для руководителей, а также услуги для предпринимателей. Получение документа о повышении квалификации или профессиональной переподготовке дает шанс получить новую профессию, сменить место работы или претендовать на повышение в должности. 

1. «Бизнес-коучинг для предпринимателей» — 5 Prism

🎁 По промокоду GDEKURS вы получаете скидку 5% от стоимости курса.

Международная программа повышения квалификации составлена бизнес-коучами МСС ICF, коуч-мастерами ФПКиН. В тарифе «Самостоятельный» обучение начинается с нуля, а для тарифов «Практик» и «VIP» требуется предварительная подготовка. Курс подходит как для коучей, желающих специализироваться на работе с бизнесом, так и для владельцев собственного дела. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В ходе обучения студенты изучат инструменты бизнес-коучинга, научатся выявлять проблемы клиентов и находить решения. Участники также смогут создать собственный кейс с реальным бизнес-клиентом.

Можно начать свое обучение в академии с бесплатного курса «Профессия “Коуч”», где участникам покажут демосессию с клиентом в прямом эфире. 

  • Цена полностью: от 124 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары и записи вебинаров, групповая супервизия, менторинг, встречи с тьютором, итоговый экзамен.

  • Документ об окончании: международный сертификат CCE ICF или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Анализ бизнеса. 

  • Работа с бизнесом. 

  • Подведение итогов.

Достоинства:

  • Беспроцентная рассрочка.

  • Работа с реальным бизнес-клиентом.

  • Обучение по стандартам ICF и ФПКиН.

  • Выдача международного сертификата CCE ICF.

  • Онлайн-чат для общения с одногруппниками и авторами курса.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» — «Психодемия»

Обучение с нуля до уровня профессионального коуча с международным сертификатом Level 2 ICF. После завершения программы студенты получат все необходимые знания для подачи заявки на уровень квалификации PCC ICF. Программа включает бесплатный пробный урок и два тарифа обучения: «Эксперт» и VIP. Преподаватели курса — опытные коучи уровня PCC ICF.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе студенты научатся подбирать структуру и формат сессий под индивидуальные особенности клиента, активно слушать и понимать суть запросов, а также строить долгосрочные доверительные отношения. Уже во время обучения они проконсультируют минимум двух реальных клиентов.

  • Цена полностью: от 334 348 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 16 390 рублей в месяц на 18 месяцев.

  • Длительность: 7,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, уроки в записи, менторинги, коуч-сессии, тьюторинг, итоговый экзамен.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и международный сертификат Level 2 ICF.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Принципы работы коуча, базовые модели ведения коуч-сессии.

  • Компетенции профессионального коуча: от неизвестности к результатам.

  • Как помогать клиенту достигать качественных изменений в жизни. Коучинг глубокой трансформации.

  • Коучинг как профессия: специализации, особенности работы в бизнесе, профессиональная этика.

Достоинства:

  • Возможность получить собственный опыт коучинга: пять сессий с коучем уровня PCC.

  • Работа с реальными клиентами из клиентского центра «Психодемии» во время обучения.

  • Можно остановить обучение в любой момент и вернуть деньги за непройденные занятия.

Недостатки:

  • По отзывам студентов, нужно больше практических занятий с участием преподавателей.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Основы коучинга по стандартам ICF» — Edpro

Курс подойдет тем, кто управляет персоналом, хочет стать коучем с нуля или интересуется саморазвитием. В рамках курса будет уделено внимание четырем ключевым компетенциям коуча: этике, коучинговому образу мышления, соблюдению соглашений, а также развитию доверительных отношений.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе студенты узнают, что такое коучинг, и освоят коучинговый стиль общения. Они научатся управлять вниманием собеседника при помощи вопросов, познакомятся со структурой проведения коучинговой сессии по стандартам ICF, а также освоят навыки развития эмоционального интеллекта.

  • Цена полностью: от 80 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3875 рублей в месяц.

  • Длительность: 1,5 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические занятия, групповой менторинг и супервизия.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Что такое коучинг по международным стандартам ICF.

  • Принципы и философия коучинга.

  • Нейрофизиология коучинга.

  • Компетенция 1. Этика коуча.

  • Компетенция 2. Коучинговый образ мышления. Нейрофизиология и коучинг. 

  • Компетенция 3. Создание и поддержание соглашения.

  • Компетенция 4. Постоянно развивает доверие и ощущение безопасности. Долгосрочный контракт в коучинге.

Достоинства:

  • Занятия проводят коучи PCC ICF.

  • Закрытый чат с одногруппниками.

  • В течение первых двух недель можно приостановить занятия или вернуть деньги за обучение. 

  • Обратная связь по стратегии работы с клиентами от кураторов.

Недостатки:

  • Доступ к программе курса на шесть месяцев.

  • Нет практики с реальными клиентами.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Психолог-тренер. Практическая психологическая помощь в области групповой (тренинговой) работы» — НИИДПО

Курс профессиональной переподготовки предназначен для практикующих психологов и бизнес-тренеров. В рамках курса студенты изучат основы разработки тренингов, научатся проводить тренинги по командообразованию и социально-психологические тренинги. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа также включает практическую часть: разработку сценариев и упражнений для тренингов. Преподаватели будут проверять задания и предоставлять обратную связь. После завершения курса участники смогут работать психологом-тренером или проводить групповые занятия различной направленности.

  • Цена полностью: 18 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1885 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: для специалистов.

  • Формат: видеолекции, текстовые лекции, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Тренинг как групповая форма работы в психологии.

  • Разработка тренинга, групповая динамика.

  • Ошибки и нестандартные ситуации в работе тренера.

  • Векторные и метафорические модели тренингов.

  • Социально-психологический тренинг.

  • Бизнес-тренинг и тимбилдинг как форма активного обучения.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Возможность забронировать скидку на обучение.

  • Выдача диплома с присвоением квалификации «Психолог-тренер».

  • Доступ к библиотеке вебинаров на время обучения и еще 90 дней после окончания курса.

Недостатки:

  • Программа подходит только специалистам с базовым профильным образованием.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с сотрудниками, командами и организациями» — НАДПО

Программа профессиональной переподготовки для бизнес-тренеров. Студенты изучат основы психологии, конфликтологию и медиацию. Освоят коучинг-технологии, методы разрешения конфликтных ситуаций. Также научатся проводить тренинги и коуч-сессии. Смогут применять полученные знания на практике: работать на постоянной основе на предприятиях, в организациях или оказывать услуги как частные специалисты.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 93 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 7825 рублей в месяц.

  • Длительность: 14 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации от HR-эксперта.

Программа:

  • Дифференциальная психология. Психология индивидуальных различий.

  • Психотерапевтические технологии в работе психолога.

  • Методы активного социально-психологического обучения.

  • Психология кризиса и экстремальных ситуаций. Психокоррекция кризисных состояний.

  • Коучинг-технологии.

  • Конфликтология и медиация.

  • Основы профдиагностики и профессионального развития.

Достоинства:

  • Сопровождение куратором.

  • Воркшопы и онлайн-консультации с преподавателями.

  • Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

  • Бесплатный доступ к библиотекам «ЛитРес» и «Библиоклуб».

  • Возможность корпоративного обучения. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы НАДПО: «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала».

6. «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс профессиональной переподготовки для тех, кто хочет сменить профессию или подтвердить свой статус официальным дипломом. Программа разработана с учетом самых распространенных требований работодателей. Студенты научатся формировать систему обучения и развития персонала. Изучат ограничивающие убеждения, техники работы с ними и структуру коуч-сессии. Программу можно пройти экстерном — участники сами решают, в каком темпе обучаться.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 40 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Система мотивации и стимулирования сотрудников.

  • Значимость корпоративной культуры в системе адаптации новых сотрудников.

  • История возникновения коучинга. Основные понятия.

  • Виды коучингового взаимодействия.

  • Личностные качества коуча. Типы клиентов. 

Достоинства:

  • Беспроцентная рассрочка.

  • Сопровождение куратором.

  • Возможность получить налоговый вычет.

  • Преподают российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Коучинг по международным стандартам» — «Академия 2WIN»

Обучение коучингу по международным стандартам ICF. Занятия ведут основатель и ведущий тренер Академии 2WIN, а также менторы и коучи РСС ICF. В программе курса — личное взаимодействие с тренерами на онлайн-занятиях. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проводится по тарифам: «Базовый» и «Профессионал». На втором тарифе предусмотрен дополнительный модуль. Участники изучат техники проведения эффективного коучинга, кейсы «как не навредить» и подходы, чтобы клиент сам находил ответы. Также проведут свои первые коуч-сессии и получат детальный план профессионального развития себя как коуча. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 8750 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 4,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, групповые и индивидуальные менторинги, групповая супервизия.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: участники получают план профессионального развития.

Программа:

  • Основы коучинга и его применение.

  • Целеполагание и достижение результатов.

  • Эффективные техники коучинга.

  • Этические принципы и работа с клиентами.

  • Практическое применение и сертификация.

Достоинства:

  • Сопровождение личным куратором.

  • Длительный доступ к материалам курса.

  • От трех встреч с личным профессиональным коучем. 

  • Возможность вернуть 90% от стоимости в течение двух недель после начала обучения.

  • Дополнительный модуль «Коучинг как бизнес» в тарифе «Профессионал».

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Коучинг в бизнесе» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Преподаватели курса — основатель агентства по стратегическим коммуникациям Gruppe Drei, директор кадрового агентства, специалист по оценке бизнеса и другие практикующие эксперты. Они расскажут, как коучинг применяется в бизнесе и какие преимущества он может принести компании. 

Иллюстрация: freepik/freepik

70% программы — разбор реальных рабочих задачах. Участники освоят базовые принципы коучинга, научатся разрабатывать и реализовывать коучинговые программы в бизнес-среде. Также изучат методы оценки эффективности коучинга в организационном контексте. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 4908 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, онлайн-занятия, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Коучинг в бизнесе.

  • Структура коучинговой сессии.

  • Методы коучинга как план будущих достижений.

  • Типы клиентов в коучинге.

  • Контракт в коучинге. Цели по SMART.

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

  • Возможность вернуть полную стоимость обучения в течение первых 14 дней.

  • Групповые проекты и практические задания, приближенные к реальным задачам.

  • Вебинары после каждого модуля с разбором итогов и вопросов студентов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Бизнес-коучинг» — «Московская школа практической психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS вы получите скидку 10% на обучение.

Курс предназначен для подготовки квалифицированных специалистов в области коучинга и психологии. Студенты изучают коучинговые методики, учатся проводить коуч-сессии, анализировать результаты, а также получают навыки работы в командах и применения Agile-методов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс ориентирован на практику, предоставляя возможность работать с психологами и коучами. По завершении программы участники получают диплом о профессиональной переподготовке. Выпускники смогут консультировать руководителей, создавать команды и развивать коучинговую культуру в организациях.

  • Цена полностью: 60 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 534 академических часа.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары,групповые интервизии, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Психология общения, лидерства, управления, организационная психология.

  • Теория и практика бизнес-коучинга. 

  • Групповой и командный бизнес-коучинг. 

  • Карьерный бизнес-коучинг. 

  • Практика, консультирование, кейс-методы.

Достоинства:

  • Рассрочка без переплат.

  • Сопровождение куратором и групповые интервизии.

  • Возможность получить налоговый вычет за обучение.

  • Среди преподавателей — кандидаты психологических наук.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0— рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop

Посмотреть программу курса

10. «Коучинг. Психологическое бизнес-консультирование» — MITM

Курс предназначен для профессиональных и начинающих коучей, консультантов, а также специалистов в области психологии и социальной работы. Участники узнают, как строится консультативный контакт, научатся консультировать руководителей и применять психоанализ в бизнес-среде.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс включает видеолекции, иллюстрированные материалы для самостоятельного изучения, а также поддержку кураторов и менторов. Участники будут обсуждать учебный процесс в Telegram-чате и киноклубах, анализировать фильмы с точки зрения психологии и получать обратную связь от преподавателей и супервизоров.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 7080 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, дополнительные материалы, итоговый экзамен.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Коучинг: принципы и форматы взаимодействия.

  • Особенности психологического консультирования. Отличия тренинга и психотерапиии.

  • Приемы активного слушания.

  • Психология делового общения. Психология бизнеса. 

  • Консультирование руководителей.

  • Практика групповых воздействий, кейс-методы, воркшопы, консультирование.

Достоинства:

  • Курс можно окончить экстерном.

  • Сопровождение супервизорами и кураторами. 

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Вернут полную сумму в течение первых двух недель, если студент передумает учиться.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Онлайн-курсы по психологическому бизнес-консультированию

В разделе особое внимание уделили современным методикам психологического бизнес-консультирования. Студенты изучат системы мотивации и нематериального стимулирования сотрудников, различные форматы коучинга, а также значимость корпоративной культуры в адаптации новых сотрудников. 

  • «Наставничество и управленческий коучинг» от Skillbox — за пять месяцев студентов обучат ключевым навыкам профессионального наставника и коуча. Они научатся удерживать важных сотрудников, снижать текучесть кадров и поддерживать благоприятную обстановку в коллективе. 🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

  • «Профессия "Психолог-коуч"» от «Международной школы профессий» — за 11 недель обучения наставники помогут студентам освоить азы психологии, психологии для HR и коучинга. Это позволит студентам профессионально поддерживать клиентов в достижении успеха как в работе, так и в жизни.

  • «Психолог “бизнес-консультант”. Коуч» от «Московского института психологии» — курс профессиональной переподготовки, на котором участники получат документ, подтверждающий право консультировать. Если студент решит прекратить обучение в течение первых двух недель, ему вернут полную стоимость курса. 🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

  • «Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с отдельными сотрудниками, командами и организациями» от «Института прикладной психологии в социальной сфере» — в рамках программы профессиональной переподготовки студенты приобретут опыт проведения коуч-сессий и супервизий, освоят техники бизнес-коучинга. Они смогут работать с командами и руководителями организаций, а также вести индивидуальный прием.

  • «Психологическое бизнес-консультирование. Профессиональный коучинг» от «Московского института психоанализа» — программа включает современные методики и практики в области коучинга, психологического и бизнес-консультирования. Диплом о профессиональной переподготовке предоставит право работать психологом и бизнес-консультантом. 

Бесплатные курсы по бизнес-коучингу

На бесплатных занятиях по коучингу слушатели узнают о различиях между профессиями коуча, психолога и бизнес-тренера. Они поймут, какие личностные качества необходимы для успешной работы коуча, и получат базовые знания, которые помогут им решить, подходит ли им эта роль.

1. «Профессия “Коуч”» — 5 Prism

Курс ведут коучи с сертификатом МСС ICF. Наставники расскажут о профессии коуча, его карьере и возможных заработках. Участники узнают, чем коучинг отличается от психотерапии и тренингов, и как его применять на практике. Также они проведут реальную коуч-сессию с клиентом. После регистрации все участники получат чек-лист «5 ловушек мышления».

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: вебинары, коуч-сессия, практические занятия.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Бесплатные курсы по коучингу» — «Психодемия»

Школа предлагает шесть бесплатных курсов по коучингу. Участники узнают, что такое психологическое консультирование, научатся проводить коуч-сессии и освоят необходимые техники работы с клиентами. Все материалы предоставляются бесплатно и остаются доступными навсегда, что позволяет учащимся проходить обучение в удобное для них время.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: от 45 минут.

  • Формат: видеоуроки, квизы, практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Бесплатный курс по коучингу для предпринимателей и руководителей» — 5 Prism

Курс подходит для начинающих, опытных предпринимателей и руководителей команды. Слушатели узнают, что такое коучинг, и его значение для бизнеса. Они поймут отличия коучинга от психотерапии и мотивационных тренингов. Также научатся налаживать коммуникацию с командой, партнерами и клиентами, доверять сотрудникам и правильно делегировать задачи. Это поможет повысить эффективность команды и улучшить коммуникации. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 4 урока.

  • Формат: вебинары, практические занятия.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Бесплатное обучение “Коуч”» — «Академия “Сигма”»

Курс создан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» для граждан РФ со средним профессиональным и высшим образованием. Участники узнают, как выявлять истинные потребности клиентов, использовать коучинговые модели и техники консультирования. Также научатся проводить стратегические сессии как в индивидуальном, так и в командном форматах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Центр карьеры предоставит помощь в трудоустройстве. Участники пройдут карьерные марафоны и дисциплину по трудоустройству, получат доступ к проверенным вакансиям, бирже заказов и HR-консультациям. 

  • Длительность: 3 месяца.

  • Формат: видеолекции, практические задания, итоговая аттестация.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Базовый курс по коучингу» — «Коуч-менеджмент»

Студенты изучат основы, философию и принципы коучинга, а также его отличия от других форм взаимодействия с клиентом. Они познакомятся с различными областями применения коучинга, включая 9 специализаций и 15 направлений в управлении и HR. В рамках курса участники освоят базовые навыки коуча для создания доверительных и продуктивных отношений, а также узнают, как использовать коучинг для увеличения дохода на основе своего профессионального опыта.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Информация об эксперте

У желающих начать свой путь в бизнес-коучинге много вопросов. Ответила на них и подсказала, на что стоит обратить внимание при выборе курсов, ментор Академии коучинга и психологии 5 Prism.

Александра Грак, Professional Certified Coach (PCC ICF), коуч-эксперт Федерации профессиональных коучей и наставников, Certified Agile Professional (ICAgile), командный коуч, ментор-коуч и супервизор

Чем коучинг отличается от других методов?

В коучинге мы работаем с настоящим и будущим, находясь с клиентом на равных. Такое партнерское взаимодействие помогает клиентам раскрыть свой личный и профессиональный потенциал.

В чем отличие консалтинга от коучинга?

В консалтинге вы получаете экспертизу и готовое решение. Коучинг помогает выстроить эффективные стратегии мышления и прийти к решениям самостоятельно.

Чем коуч отличается от ментора?

Ментор обладает экспертизой и дает развивающую обратную связь по запросу. Задача ментора — поделиться своим опытом, поддерживать и направлять менти в развитии его компетенций.

Коуч советов и рекомендаций не дает, экспертизой и опытом не делится. Его задача — помочь клиенту самостоятельно осознать свои мыслительные и поведенческие стратегии, выявить ограничения и барьеры на пути к достижению цели, сформировать навык проактивного мышления и раскрыть потенциал клиента. 

Чем коуч отличается от бизнес-тренера?

Бизнес-тренер обучает владельцев, руководителей и сотрудников компаний навыкам эффективной работы в бизнесе. Чаще все это обучение по продукту и по развитию «мягких» навыков. 

Коуч работает в первую очередь с мышлением, что способствует раскрытию личного и профессионального потенциала. А это приводит к изменениям во всех сферах жизни клиента. 

Сколько нужно учиться на коуча ICF?

В системе обучения ICF существуют три уровня программ. Программа «Level 1» является первой ступенью в освоении коучинга с нуля по международным стандартам ICF. Например, программа «Коучинг международного уровня» от Академии коучинга и психологии 5 Prism состоит из 76 академических часов — это 20 недель обучения.

5 критериев выбора лучшей онлайн-школы по обучению коучингу

Существуют четкие критерии, которые помогут облегчить выбор курса для получения качественного образования.

  1. Наличие лицензии и аккредитации. Если вы хотите получить новую профессию, вам понадобится официальный сертификат или диплом. Эти документы должны быть признаны в той стране, где вы планируете работать по своей специальности. Кроме того, наличие лицензии у онлайн-школы дает студентам право на получение налогового вычета за обучение.

  2. Удобная модель обучения. Подача материала в разных школах может существенно отличаться. Кому-то удобно смотреть лекции исключительно в записи, а кто-то предпочитает общение с преподавателями в «живом» формате с возможностью задавать вопросы. Если вы предпочитаете второй вариант, то стоит предварительно уточнить расписание занятий и оценить, насколько комфортно обучение впишется в ваш график.

  3. Отработка знаний на практике. Практические занятия — ключевой элемент. Обучение коучингу должно включать отработку знаний в формате «коуч–клиент–наблюдатель». Наблюдателем может выступать профессиональный куратор, который даст индивидуальную обратную связь по итогам прохождения практики. 

  4. Авторы и преподаватели — практикующие специалисты. В коучинге принципиально важно, чтобы преподаватели были не только теоретиками, но и действующими практиками, которые могут поделиться реальным многолетним опытом.

  5. Поддерживающее сообщество единомышленников. Узнайте, есть ли возможность продолжать общение с коллегами после завершения обучения через чаты, клубы или офлайн-встречи. Это поможет вам не только в процессе обучения, но и в дальнейшем профессиональном развитии.

Какой курс по бизнес-коучингу выбрать

Бизнес-коуч помогает руководителям и предпринимателям развивать управленческие навыки, решать проблемы и достигать целей. Он выявляет сильные и слабые стороны клиента, улучшает профессиональные качества и оптимизирует рабочие процессы.. Освоить профессию бизнес-коуча с нуля можно на курсах из ТОП-5:

  1. «Бизнес-коучинг для предпринимателей» от 5 Prism: курс  от практикующих бизнес-коучей МСС ICF и коуч-мастеров ФПКиН.

  2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» от «Психодемии»: обучение с нуля до уровня профессионального коуча с международным сертификатом Level 2 ICF.

  3. «Основы коучинга по стандартам ICF» от Edpro: участники курса проведут свои первые коуч-сессии с одногруппниками под присмотром опытных кураторов.

  4. «Психолог-тренер. Практическая психологическая помощь в области групповой (тренинговой) работы» от НИИДПО: программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Психолог-тренер».

  5. «Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с сотрудниками, командами и организациями» от НАДПО: курс включает консультации по развитию личного бренда для психологов.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию