20 курсов бизнес-коучинга

Рассмотрели платные курсы, на которых системно изучают инструменты бизнес-коучинга: техники работы в группах, проведение консультаций для руководителей, а также услуги для предпринимателей. Получение документа о повышении квалификации или профессиональной переподготовке дает шанс получить новую профессию, сменить место работы или претендовать на повышение в должности.

1. «Бизнес-коучинг для предпринимателей» — 5 Prism

🎁 По промокоду GDEKURS вы получаете скидку 5% от стоимости курса.

Международная программа повышения квалификации составлена бизнес-коучами МСС ICF, коуч-мастерами ФПКиН. В тарифе «Самостоятельный» обучение начинается с нуля, а для тарифов «Практик» и «VIP» требуется предварительная подготовка. Курс подходит как для коучей, желающих специализироваться на работе с бизнесом, так и для владельцев собственного дела.

Иллюстрация: freepik/freepik

В ходе обучения студенты изучат инструменты бизнес-коучинга, научатся выявлять проблемы клиентов и находить решения. Участники также смогут создать собственный кейс с реальным бизнес-клиентом.

Можно начать свое обучение в академии с бесплатного курса «Профессия “Коуч”», где участникам покажут демосессию с клиентом в прямом эфире.

Цена полностью : от 124 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары и записи вебинаров, групповая супервизия, менторинг, встречи с тьютором, итоговый экзамен.

Документ об окончании: международный сертификат CCE ICF или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анализ бизнеса.

Работа с бизнесом.

Подведение итогов.

Достоинства:

Беспроцентная рассрочка.

Работа с реальным бизнес-клиентом.

Обучение по стандартам ICF и ФПКиН.

Выдача международного сертификата CCE ICF.

Онлайн-чат для общения с одногруппниками и авторами курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Обучение с нуля до уровня профессионального коуча с международным сертификатом Level 2 ICF. После завершения программы студенты получат все необходимые знания для подачи заявки на уровень квалификации PCC ICF. Программа включает бесплатный пробный урок и два тарифа обучения: «Эксперт» и VIP. Преподаватели курса — опытные коучи уровня PCC ICF.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе студенты научатся подбирать структуру и формат сессий под индивидуальные особенности клиента, активно слушать и понимать суть запросов, а также строить долгосрочные доверительные отношения. Уже во время обучения они проконсультируют минимум двух реальных клиентов.

Цена полностью : от 334 348 рублей.

Цена в рассрочку : от 16 390 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность : 7,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, уроки в записи, менторинги, коуч-сессии, тьюторинг, итоговый экзамен.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и международный сертификат Level 2 ICF.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Принципы работы коуча, базовые модели ведения коуч-сессии.

Компетенции профессионального коуча: от неизвестности к результатам.

Как помогать клиенту достигать качественных изменений в жизни. Коучинг глубокой трансформации.

Коучинг как профессия: специализации, особенности работы в бизнесе, профессиональная этика.

Достоинства:

Возможность получить собственный опыт коучинга: пять сессий с коучем уровня PCC.

Работа с реальными клиентами из клиентского центра «Психодемии» во время обучения.

Можно остановить обучение в любой момент и вернуть деньги за непройденные занятия.

Недостатки:

По отзывам студентов, нужно больше практических занятий с участием преподавателей.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Основы коучинга по стандартам ICF» — Edpro

Курс подойдет тем, кто управляет персоналом, хочет стать коучем с нуля или интересуется саморазвитием. В рамках курса будет уделено внимание четырем ключевым компетенциям коуча: этике, коучинговому образу мышления, соблюдению соглашений, а также развитию доверительных отношений.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе студенты узнают, что такое коучинг, и освоят коучинговый стиль общения. Они научатся управлять вниманием собеседника при помощи вопросов, познакомятся со структурой проведения коучинговой сессии по стандартам ICF, а также освоят навыки развития эмоционального интеллекта.

Цена полностью : от 80 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 3875 рублей в месяц.

Длительность : 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические занятия, групповой менторинг и супервизия.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое коучинг по международным стандартам ICF.

Принципы и философия коучинга.

Нейрофизиология коучинга.

Компетенция 1. Этика коуча.

Компетенция 2. Коучинговый образ мышления. Нейрофизиология и коучинг.

Компетенция 3. Создание и поддержание соглашения.

Компетенция 4. Постоянно развивает доверие и ощущение безопасности. Долгосрочный контракт в коучинге.

Достоинства:

Занятия проводят коучи PCC ICF.

Закрытый чат с одногруппниками.

В течение первых двух недель можно приостановить занятия или вернуть деньги за обучение.

Обратная связь по стратегии работы с клиентами от кураторов.

Недостатки:

Доступ к программе курса на шесть месяцев.

Нет практики с реальными клиентами.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс профессиональной переподготовки предназначен для практикующих психологов и бизнес-тренеров. В рамках курса студенты изучат основы разработки тренингов, научатся проводить тренинги по командообразованию и социально-психологические тренинги.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа также включает практическую часть: разработку сценариев и упражнений для тренингов. Преподаватели будут проверять задания и предоставлять обратную связь. После завершения курса участники смогут работать психологом-тренером или проводить групповые занятия различной направленности.

Цена полностью : 18 800 рублей.

Цена в рассрочку : от 1885 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа: для специалистов.

Формат: видеолекции, текстовые лекции, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Тренинг как групповая форма работы в психологии.

Разработка тренинга, групповая динамика.

Ошибки и нестандартные ситуации в работе тренера.

Векторные и метафорические модели тренингов.

Социально-психологический тренинг.

Бизнес-тренинг и тимбилдинг как форма активного обучения.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность забронировать скидку на обучение.

Выдача диплома с присвоением квалификации «Психолог-тренер».

Доступ к библиотеке вебинаров на время обучения и еще 90 дней после окончания курса.

Недостатки:

Программа подходит только специалистам с базовым профильным образованием.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Программа профессиональной переподготовки для бизнес-тренеров. Студенты изучат основы психологии, конфликтологию и медиацию. Освоят коучинг-технологии, методы разрешения конфликтных ситуаций. Также научатся проводить тренинги и коуч-сессии. Смогут применять полученные знания на практике: работать на постоянной основе на предприятиях, в организациях или оказывать услуги как частные специалисты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 93 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 7825 рублей в месяц.

Длительность : 14 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации от HR-эксперта.

Программа:

Дифференциальная психология. Психология индивидуальных различий.

Психотерапевтические технологии в работе психолога.

Методы активного социально-психологического обучения.

Психология кризиса и экстремальных ситуаций. Психокоррекция кризисных состояний.

Коучинг-технологии.

Конфликтология и медиация.

Основы профдиагностики и профессионального развития.

Достоинства:

Сопровождение куратором.

Воркшопы и онлайн-консультации с преподавателями.

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

Бесплатный доступ к библиотекам «ЛитРес» и «Библиоклуб».

Возможность корпоративного обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы НАДПО: «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала».

6. «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс профессиональной переподготовки для тех, кто хочет сменить профессию или подтвердить свой статус официальным дипломом. Программа разработана с учетом самых распространенных требований работодателей. Студенты научатся формировать систему обучения и развития персонала. Изучат ограничивающие убеждения, техники работы с ними и структуру коуч-сессии. Программу можно пройти экстерном — участники сами решают, в каком темпе обучаться.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 40 000 рублей.

Цена в рассрочку : 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Система мотивации и стимулирования сотрудников.

Значимость корпоративной культуры в системе адаптации новых сотрудников.

История возникновения коучинга. Основные понятия.

Виды коучингового взаимодействия.

Личностные качества коуча. Типы клиентов.

Достоинства:

Беспроцентная рассрочка.

Сопровождение куратором.

Возможность получить налоговый вычет.

Преподают российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Обучение коучингу по международным стандартам ICF. Занятия ведут основатель и ведущий тренер Академии 2WIN, а также менторы и коучи РСС ICF. В программе курса — личное взаимодействие с тренерами на онлайн-занятиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проводится по тарифам: «Базовый» и «Профессионал». На втором тарифе предусмотрен дополнительный модуль. Участники изучат техники проведения эффективного коучинга, кейсы «как не навредить» и подходы, чтобы клиент сам находил ответы. Также проведут свои первые коуч-сессии и получат детальный план профессионального развития себя как коуча.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 8750 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : от 4,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, групповые и индивидуальные менторинги, групповая супервизия.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: участники получают план профессионального развития.

Программа:

Основы коучинга и его применение.

Целеполагание и достижение результатов.

Эффективные техники коучинга.

Этические принципы и работа с клиентами.

Практическое применение и сертификация.

Достоинства:

Сопровождение личным куратором.

Длительный доступ к материалам курса.

От трех встреч с личным профессиональным коучем.

Возможность вернуть 90% от стоимости в течение двух недель после начала обучения.

Дополнительный модуль «Коучинг как бизнес» в тарифе «Профессионал».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Коучинг в бизнесе» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Преподаватели курса — основатель агентства по стратегическим коммуникациям Gruppe Drei, директор кадрового агентства, специалист по оценке бизнеса и другие практикующие эксперты. Они расскажут, как коучинг применяется в бизнесе и какие преимущества он может принести компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

70% программы — разбор реальных рабочих задачах. Участники освоят базовые принципы коучинга, научатся разрабатывать и реализовывать коучинговые программы в бизнес-среде. Также изучат методы оценки эффективности коучинга в организационном контексте.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 4908 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Коучинг в бизнесе.

Структура коучинговой сессии.

Методы коучинга как план будущих достижений.

Типы клиентов в коучинге.

Контракт в коучинге. Цели по SMART.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Возможность вернуть полную стоимость обучения в течение первых 14 дней.

Групповые проекты и практические задания, приближенные к реальным задачам.

Вебинары после каждого модуля с разбором итогов и вопросов студентов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Бизнес-коучинг» — «Московская школа практической психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS вы получите скидку 10% на обучение.

Курс предназначен для подготовки квалифицированных специалистов в области коучинга и психологии. Студенты изучают коучинговые методики, учатся проводить коуч-сессии, анализировать результаты, а также получают навыки работы в командах и применения Agile-методов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс ориентирован на практику, предоставляя возможность работать с психологами и коучами. По завершении программы участники получают диплом о профессиональной переподготовке. Выпускники смогут консультировать руководителей, создавать команды и развивать коучинговую культуру в организациях.

Цена полностью : 60 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 534 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары,групповые интервизии, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психология общения, лидерства, управления, организационная психология.

Теория и практика бизнес-коучинга.

Групповой и командный бизнес-коучинг.

Карьерный бизнес-коучинг.

Практика, консультирование, кейс-методы.

Достоинства:

Рассрочка без переплат.

Сопровождение куратором и групповые интервизии.

Возможность получить налоговый вычет за обучение.

Среди преподавателей — кандидаты психологических наук.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0— рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.

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Курс предназначен для профессиональных и начинающих коучей, консультантов, а также специалистов в области психологии и социальной работы. Участники узнают, как строится консультативный контакт, научатся консультировать руководителей и применять психоанализ в бизнес-среде.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс включает видеолекции, иллюстрированные материалы для самостоятельного изучения, а также поддержку кураторов и менторов. Участники будут обсуждать учебный процесс в Telegram-чате и киноклубах, анализировать фильмы с точки зрения психологии и получать обратную связь от преподавателей и супервизоров.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 7080 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, дополнительные материалы, итоговый экзамен.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Коучинг: принципы и форматы взаимодействия.

Особенности психологического консультирования. Отличия тренинга и психотерапиии.

Приемы активного слушания.

Психология делового общения. Психология бизнеса.

Консультирование руководителей.

Практика групповых воздействий, кейс-методы, воркшопы, консультирование.

Достоинства:

Курс можно окончить экстерном.

Сопровождение супервизорами и кураторами.

Возможность оформить налоговый вычет.

Вернут полную сумму в течение первых двух недель, если студент передумает учиться.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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