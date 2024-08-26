20 онлайн-курсов для генерального директора компании

Собрали платные и бесплатные онлайн-курсы, которые помогут будущим и начинающим руководителям стать осознанными и результативными управленцами и вырасти в карьере. Слушатели научатся принимать ключевые решения по управлению финансами, маркетингом, производством, продажами и персоналом.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила онлайн-курсы для генеральных директоров от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для генерального директора в 2024 году
«Генеральный директор» от Eduson Academy: курс от экспертов с опытом в управлении более десяти лет с обратной связью и бессрочным доступом к материалам.
«Как стать результативным руководителем» от «Нетологии»: двухмесячный курс повышения квалификации с вебинарами, практическими заданиями и развернутой обратной связью от экспертов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Директор по стратегическому развитию» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки с практическими заданиями, разборами кейсов и возможностью задавать вопросы по программе напрямую преподавателям.
«Директор по стратегическому развитию» от МИПО: курс с поддержкой куратора на протяжении всего обучения от экспертов с опытом более семи лет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Генеральный директор» от Moscow Business School: трехдневный семинар с большим количеством упражнений и профессиональных кейсов (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Управление изменениями и развитием бизнеса» от Moscow Business Academy: курс MBA для специалистов, занимающих руководящие должности, с поддержкой кураторов и помощью в трудоустройстве (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Эффективный руководитель» от Skillbox: курс для руководителей и собственников бизнеса с бессрочным доступом и возможностью поработать над проектом в команде (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Генеральный директор» от «Русской школы управления»: курс профессиональной переподготовки для управленцев с бесплатным пробным уроком и обратной связью от преподавателя.
«Digital MBA» от Productstar: курс, разработанный совместно с РБК, с ежемесячными бизнес-семинарами и доступом к материалам курса на три года.
«MBA General» от City Business School: курс МВА с возможностью получить сразу два диплома и гарантией возврата средств в течение трех дней с начала обучения.
Онлайн-курсы для генерального директора
Для успешного выполнения своих обязанностей генеральный директор должен иметь глубокое понимание бизнеса и рынка, а также уметь принимать решения в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. На платных курсах дают основные принципы стратегического планирования и управления бизнесом.
По окончании большинства учебных программ студенты получат диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
1. «Генеральный директор» — Eduson Academy
Курс подойдет собственникам компаний, наемным генеральным директорам и топ-менеджерам. Студенты научатся оценивать бизнес и инвестиционные проекты, управлять корпоративными финансами. Поймут, как оптимизировать бизнес-процессы и управлять их качеством. Смогут формировать маркетинговую стратегию компании, создавать отдел продаж и выстраивать процессы в нем.
Преподаватели — эксперты по управлению бизнесом, действующие генеральные директора. Научат курировать работу отдела логистики и закупок, нанимать сильных сотрудников и использовать методы антикризисного управления компанией.
Студенты получат полезные шаблоны и инструкции, а также личную консультацию с экспертом курса в подарок. Доступ к материалам остается навсегда.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 11 733 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с обратной связью от экспертов, тесты, бизнес-кейсы и тренажеры, поддержка куратора.
Документ об окончании: диплом, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как принимать управленческие решения.
Управление бизнес-процессами компании.
Управление финансами.
Управление продажами.
Управление закупками.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатная консультация с экспертом курса для решения бизнес-задачи.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Обратная связь от экспертов.
Инструкции, чек-листы и шаблоны в подарок.
Преподаватели с опытом от десяти лет.
Недостатки:
По отзывам, долго возвращают деньги за обучение.
По отзывам, недостаточно практических заданий.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Как стать результативным руководителем» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Курс разработан совместно с «Клубом управленцев новой экономики» — закрытым сообществом, которое помогает участникам в построении значимой и результативной карьеры. Программа подойдет недавно назначенным руководителям, менеджерам среднего звена в быстрорастущих компаниях, начинающим предпринимателям.
С помощью инструментов менеджмента студенты научатся анализировать отраслевые тренды и определять цели развития. Поймут, как выстраивать бизнес-процессы, общаться с сотрудниками, формировать сильную команду и разбираться в финансах.
Среди преподавателей курса — действующие топ-менеджеры таких компаний, как МГТС, UNC Media, «Цифровая экономика» и «ЛокоТех».
Цена полностью: от 29 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 2601 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, поддержка куратора.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Лидерство в компании и жизни.
Управление проектами и процессами.
Управление финансами.
Коммуникации для руководителя.
Команда.
Достоинства:
Бонус для выпускников курса: 2 месяца бесплатного членства в «Клубе управленцев новой экономики».
Возможность корпоративного обучения.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Развернутая обратная связь от экспертов.
Вернут полную сумму в течение первых трех занятий, если обучение не понравится, а начиная с четвертого — рассчитают сумму возврата или помогут выбрать другой курс взамен.
Недостатки:
По отзывам студентов, сложно получить ответы по общим организационным вопросам.
Начало обучения со стартом потока.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Директор по стратегическому развитию» — НИИДПО
Программа будет полезна будущим директорам по стратегическому развитию, коммерческим директорам и стратегическим менеджерам. Студенты научатся разрабатывать миссии, стратегии и позиционирование компании, оценивать конкурентоспособность. Смогут составлять бизнес-планы, применять методы оценки их эффективности, проводить маркетинговые исследования.
Доступ к материалам курса — бессрочный. Студенты имеют возможность задавать вопросы преподавателям напрямую и получать обратную связь. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, а также доступ к сервису biblioclub.ru и записям более 10 000 вебинаров в подарок.
Цена полностью: от 34 122 рублей.
Цена в рассрочку: от 2845 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5,5 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, кейсы, практические задания с обратной связью от экспертов, тестирование, поддержка куратора, итоговая аттестация.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегический анализ и выбор направления развития компании.
Анализ внутренней среды и ресурсного потенциала компании.
Управление проектами.
Бизнес-планирование и обоснование инвестиционных проектов и сделок M&A.
Разработка миссии, стратегии и позиционирования компании.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Обратная связь от преподавателя.
Доступ к вебинарам на срок обучения и 90 дней после его окончания.
Доступ к сервису biblioclub.ru в подарок.
Преподаватели с опытом более десяти лет.
Недостатки:
По отзывам, иногда бывает задержка с ответами на организационные вопросы.
4,6 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.
4. «Директор по стратегическому развитию» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Программа курса рассчитана на опытных специалистов, планирующих строить карьеру в области стратегического управления, топ-менеджеров и генеральных директоров предприятий. Студенты научатся разрабатывать стратегии и позиционирование компании, оценивать риски при выборе источников финансирования. Смогут составлять бизнес-планы и применять методы оценки их эффективности, изучат методы повышения эффективности бизнес-процессов в компании.
Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом преподавания от 7 до 25 лет.
Слушатели получат ведение и помощь в обучении куратором, а также обратную связь от преподавателей. По окончании обучения выдадут диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.
Цена полностью: от 32 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2700 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: онлайн-вебинары, лекции, разбор реальных кейсов, тестирование, помощь куратора, общий чат с одногруппниками.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Антикризисное управление.
Финансовый менеджмент.
Основы менеджмента.
Маркетинг.
Управление человеческими ресурсами.
Достоинства:
Программа содержит только актуальный контент.
Эксперты имеют международный опыт преподавания.
Диплом имеет международное приложение.
Возможность окончить курс экстерном.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Поддержка куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Генеральный директор» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Трехдневный практический семинар для руководителей проводится только в корпоративном или индивидуальном формате. В результате обучения слушатели изучат практики генерального управления в российском и мировом бизнесе. Получат алгоритмы решения актуальных специфических проблем руководства предприятием. Узнают о специфике содержания владельческой работы генерального директора.
Преподаватели расскажут о современных концепциях эффективного управления и о том, как внедрять их на предприятие. После каждого модуля студентам предстоит выполнить практические упражнения и разобрать профессиональные кейсы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: для руководителей.
Формат: вебинары, практикумы.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров.
Программа:
Генеральный директор российской компании.
Подбор и формирование команды топ-менеджеров.
Виды управления, осуществляемые генеральным директором.
Практика генерального управления.
Генеральный директор и управление персоналом.
Достоинства:
Перед обучением можно получить бесплатную консультацию.
Студенты ежедневно выполняют практикумы по пройденному материалу.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business School: «Генеральный директор / CEO».
6. «Управление изменениями и развитием бизнеса» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Программа MBA предназначена для руководителей, которые стремятся развивать свои навыки в области стратегического управления и изменений в организации. Курс включает в себя изучение современных методов управления проектами, финансами, маркетингом и технологическими инновациями. Студенты изучат стратегическое планирование, анализ рынка и рисков, разработку бизнес-стратегий в условиях неопределенности.
Занятия проводят практикующие эксперты, среди которых сотрудники МГУ, ВТБ, «Сбербанка», «Росатома». Преподаватели будут проверять домашние работы, давать обратную связь, советы и рекомендации по проектам. В конце каждого модуля проводятся вебинары, где разбираются итоги и вопросы студентов. Выпускники получат помощь в трудоустройстве.
Цена полностью: от 239 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 19 983 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 9 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, вебинары, домашние задания, бизнес-кейсы и тренажеры, обратная связь от преподавателей, поддержка куратора, защита итогового проекта.
Документ об окончании: диплом MBA международного образца.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации по прохождению собеседований, помощь в составлении резюме и портфолио.
Программа:
Управление операционной эффективностью.
Управление человеческими ресурсами.
Финансы в организации.
Лидерство и управление командами.
Продвинутый маркетинг.
Достоинства:
Актуальная программа: последнее обновление — август 2024 года.
Обучение можно пройти экстерном.
Возврат полной стоимости обучения в течение 14 дней, если студент передумает проходить курс.
Помощь в трудоустройстве.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
По отзывам, недостаточно практических занятий.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Эффективный руководитель» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
На выбор доступны три формата обучения: для собственников бизнеса, руководителей отделов и будущих руководителей. Студенты научатся оценивать риски бизнеса и прогнозировать результаты. Поймут, какие задачи решает подход Data Driven. Изучат концепцию Growth Hacking и инструменты digital-анализа. Научатся управлять командой в офисе и удаленно. Смогут распределять роли и KPI, контролировать персонал и давать обратную связь.
Слушатели выполнят от 17 практических работ и получат по ним подробную обратную связь. По окончании обучения студенты выполнят и защитят итоговый проект, подготовят презентацию и выступят перед комиссией.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц на 30 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора, учебный чат, презентация итогового проекта.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление командами.
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса.
Мастер презентаций и публичных выступлений.
Операционный менеджмент и непрерывные улучшения.
Excel + «Google Таблицы» (без практических работ).
Достоинства:
Перед обучением можно получить бесплатную консультацию.
Возможна рассрочка на 30 месяцев.
Бессрочный доступ к курсу и чату в Telegram.
Бонус — чек-листы для работы с командой.
Обратная связь от преподавателей.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Генеральный директор» — «Русская школа управления»
Курс профессиональной переподготовки для топ-менеджеров, генеральных директоров и владельцев бизнеса. Обучение можно получить в офлайн- и онлайн-формате, а также в формате видеокурса.
Занятия помогут студентам систематизировать знания по операционному и стратегическому управлению компанией. Найти идеи для дальнейшего развития системы управления предприятием.
Студенты познакомятся с практикой управления в разных отраслях и компаниях. Поймут, с какими вопросами сталкиваются первые лица компаний, сформируют свой набор инструментов для работы и план развития карьеры. Для ознакомления с обучением можно записаться на бесплатное пробное занятие.
Цена полностью: от 220 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 18 333 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 300 академических часов.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Улучшение качества менеджмента.
Повышение операционной эффективности компании.
Управление жизненным циклом сотрудника.
Управление финансами для руководителя.
Интенсивное развитие компании: инновационные проекты и стартапы.
Достоинства:
Эксперты — практики, имеют опыт преподавания MBA.
Перед обучением можно записаться на тест-драйв курса или получить бесплатный пробный урок.
Бессрочный доступ к регулярно обновляемым материалам в личном кабинете.
Возможность платно проконсультироваться у преподавателей курса для решения своего рабочего кейса.
Индивидуальный график обучения.
Недостатки:
Обратная связь от преподавателей не доступна при выборе видеокурса.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Digital MBA» — Productstar
Курс создан совместно с РБК. Студенты познакомятся с разными методологиями управления и смогут выбрать подходящую под задачи своего бизнеса. Освоят основы бюджетирования и аналитики, смогут работать с финансовыми отчетами и принимать правильные управленческие решения. Узнают, как нанимать и увольнять сотрудников, привлекать в команду лучших специалистов и мотивировать их на результат.
Преподаватели — топ-менеджеры и руководители российских компаний, профессора MBA из ведущих бизнес-школ мира: Гарвард, Стэнфорд, INSEAD. Наставники — действующие управленцы и предприниматели. Перед покупкой курса можно заказать бесплатную консультацию по телефону.
Цена полностью: от 149 175 рублей.
Цена в рассрочку: от 6906 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, бизнес-семинары, ежемесячные сессии с экспертами-практиками, практические задания, промежуточные и итоговое тестирования, поддержка куратора.
Документ об окончании: сертификат о прохождении курса и удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Лидерство.
Бюджетирование и финансы.
Публичные выступления и ораторское искусство.
Цифровая трансформация бизнеса.
Управление маркетингом и продажами.
Достоинства:
Разбор реальных кейсов и ежемесячные бизнес-семинары.
Доступ к «РБК Pro» на шесть месяцев в подарок.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Помощь с трудоустройством.
Поддержка куратора.
Недостатки:
По отзывам, долго возвращают деньги за обучение.
По отзывам, недостаточно практических занятий.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «MBA General» — City Business School
Флагманский курс школы для обучения специалистов среднего звена, начинающих руководителей, экспертов и собственников бизнеса. Студенты освоят методики стратегического планирования, принятия стратегических решений и эффективного руководства в условиях нестабильности. Разовьют навыки гибкого адаптивного управления, которые позволят быстро реагировать на изменения рынка и укрепить конкурентные позиции компании.
Преподаватели — эксперты с опытом работы от десяти лет.
Слушатели будут выполнять домашние задания и проектные работы, получая обратную связь. По окончании обучения сдадут финальный экзамен и защитят выпускной проект перед аттестационной комиссией. В результате получат два диплома: российский и международный.
Цена полностью: от 228 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 11 400 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 1,5 года.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, практические задания на тренажерах, тестирование, поддержка куратора.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегия.
Менеджмент.
Экономика и финансы.
HR-менеджмент.
Маркетинг. Продажи.
Достоинства:
Материалы программы актуальны на 2024 год.
Полный возврат средств в течение первых трех дней, если обучение не подойдет.
Можно выбрать и купить дополнительный курс специализации к основной программе.
Возможно обучение за счет работодателя.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
П отзывам, возникают сложности с возвратом денег за обучение.
По отзывам, недостаточно практических заданий.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 онлайн-курсов для генерального директора
Сегодня большинство генеральный директоров — штатные сотрудники компании, которым расширили обязанности и доверили управление компанией. Для того, чтобы получить эту должность, управленцам необходимо улучшать и закреплять уже имеющиеся знания. Собрали пять онлайн-курсов, обучение на которых поможет систематизировать знания по управлению компанией.
1. «Курс по управлению командой» — «Яндекс Практикум»
Цена: от 72 000 рублей или в рассрочку от 19 000 рублей в месяц на 4 месяца.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Программа подходит как для опытных руководителей, так и для тех, кто планирует занять руководящую должность или ведет собственный бизнес.
Доступны два формата обучения: базовый и расширенный, в котором в два раза больше индивидуальных консультаций, практических заданий и обратной связи от преподавателей.
Наставники курса — руководители с опытом больше пяти лет. Студентам помогут научиться управлять задачами, приоритетами, командой и процессами. А YandexGPT объяснит сложные темы и предоставит краткие резюме уроков.
2. «Кратчайший путь в топ-менеджеры» — SF Education
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
Цена: от 7700 рублей или в рассрочку от 320 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: связь с преподавателем в общем чате курса в Telegram.
О чем курс
Студенты познакомятся с должностными обязанностями топ-менеджера компании и составят план развития собственной карьеры. Преподаватель проведет разбор ошибок, которые допускают неопытные руководители.
Слушатели поймут, как формировать мотивированную и сильную команду, научатся выстраивать коммуникации не только с сотрудниками внутри коллектива, но и с инвесторами.
Преподаватель — эксперт с опытом работы в финансах более десяти лет. Студенты смотрят видеолекции, участвуют в вебинарах и выполняют домашние задания. Разбирают рабочие задачи в режиме онлайн под руководством опытного эксперта. Доступ к каждому модулю и чату курса остается навсегда.
3. «Генеральный директор» — МАКПП
Цена: в рассрочку от 4166 рублей в месяц.
Обратная связь: от куратора.
О чем курс
Студенты изучат правовые основы предпринимательства и узнают профессиональные компетенции генерального директора. Научатся управлять бизнес-проектами и бизнес-процессами. Освоят бухгалтерский учет, налогообложение, экономический анализ и аудит. Научатся управлять финансами, персоналом, маркетингом, производством и технологиями.
Обучение можно пройти в двух форматах: профессиональной переподготовки или повышения квалификации.
Курс можно окончить экстерном, есть бесплатное вводное занятие. По завершении обучения студенты проходят итоговую аттестацию и получают диплом о профессиональной переподготовке.
4. «Генеральный директор» — «Национальный университет государственной службы»
Цена: по запросу.
Обратная связь: по запросу.
О чем курс
Курсы повышения квалификации для собственников бизнеса, руководителей, их заместителей и менеджеров с опытом работы на руководящей должности не менее двух лет. Студенты смогут развить навыки управления бизнес-процессами, персоналом и компаниями. Научатся определять приоритеты, избегать дорогостоящих ошибок и принимать эффективные управленческие решения.
Слушателям предстоит просмотреть видеолекции, разобрать различные примеры из практики управленческой деятельности генерального директора и пройти тестирование. По окончании обучения выпускникам выдадут удостоверение о повышении квалификации.
5. «Генеральный директор» — «Новый бизнес-университет»
Цена: от 17 700 рублей.
Обратная связь: от персонального преподавателя.
О чем курс
Студенты изучат теорию управления персоналом, рисками, проектами, малым и средним бизнесом. Научатся принимать управленческие решения. Освоят деловую этику, смогут проводить встречи и совещания. Узнают, как составлять бизнес-план и что делать в условиях кризиса на предприятии.
Начать обучение можно на бесплатном вводном уроке. По завершении курса выдается диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением. Доступ к курсу остается на три года.
Бесплатные курсы для генерального директора
Тем, кому предстоит получить должность генерального директора или топ-менеджера высшего звена, будут полезны бесплатные программы. Слушатели поймут, с какими вызовами сталкиваются первые лица компаний, определят, какими необходимыми навыками они уже обладают, и наметят план развития компетенций для карьерного роста.
1. «Как развить предпринимательское поведение, чтобы масштабировать бизнес» — «Нетология»
Запись вебинара будет полезна предпринимателям, управленцам и менеджерам. Слушатели узнают, какая модель поведения поможет вырасти в карьере и развить отношения с коллегами. Поймут, какие сценарии поведения влияют на действия и какие механизмы можно улучшить. Выявят, какие изменения нужно внести в повседневное поведение для достижения лучших результатов
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Бизнес-стратегия: практикум для предпринимателей» — Skillbox
Вебинар проводит серийный предприниматель, эксперт по маркетингу, наставник академии «Сколково». Студенты узнают, почему предпринимателям необходимо задумываться о стратегии развития бизнеса не менее чем на пять лет. Поймут, как выбор долгосрочной стратегии влияет на принятие краткосрочных решений, на рост или замедление бизнеса в целом.
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Эффективное делегирование» — GeekBrains
Занятия посвящены эффективному использованию инструментов делегирования полномочий подчиненным. Уроки представлены в виде пошаговых инструкций. Слушатели научатся правильно распределять задачи между сотрудниками, нанимать ассистентов руководителю, организовывать каналы обратной связи и контроля за исполнением.
Делегирование поможет начинающим руководителям посвящать больше времени решению управленческих задач и меньше — оперативному управлению.
Длительность: 14 уроков.
Формат: видеокурс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Вводный курс MBA» — City Business School
На занятиях слушатели смогут самостоятельно оценить текущий уровень своих компетенций. Получат чек-лист, по которому смогут определить свои сильные и слабые стороны для расстановки приоритетов по развитию навыков.
Пройдут тестирование для студентов МВА и определят направление профессионального развития. Разработают эффективный карьерный план на ближайшие годы.
По окончании обучения слушатели получат свой первый сертификат МВA.
Длительность: 4 часа.
Формат: видеоуроки, тренажеры, тестирования.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как управлять удаленной командой» — PMClub
Авторский курс от владельца digital-агентства. Среди клиентов — «Яндекс», VK, ВТБ, LEGO и BlaBlaCar. Студенты узнают о главных проблемах удаленной работы. Научатся планировать задачи, проекты и контролировать работу команды. Узнают, как искать удаленных сотрудников.
Поймут, как соблюдать дедлайны и стандартизировать процессы. Научатся поддерживать командный дух сотрудников. В подароку выпускники получат бонусные уроки и подсказки, как совмещать работу и путешествия.
По окончании обучения студентам выдадут сертификат.
Длительность: 1 неделя.
Формат: видеолекции, конспекты, чек-листы, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов обращали внимание на программу обучения. Выбирали программы, на которых обучают методикам стратегического планирования, анализу и оценке бизнеса, управлению финансами, производством, продажами. Обращали внимание, входит ли в программу курса обучение делегированию полномочий и контролю за выполнением поручений. Кроме того, учитывали критерии:
Порог входа: Старались выбрать курсы, которые будут полезны как новичкам, так и опытным руководителям и владельцам бизнеса.
Стоимость курса: Обращали внимание на доступные цены и возможность оплатить обучение в рассрочку, если это предусмотрено. Также учитывали акции и скидки.
Бесплатный ознакомительный контент: Искали курсы, где можно бесплатно посмотреть первые лекции или вебинары, чтобы понять, подходит ли программа. Также проверяли, можно ли получить консультацию по телефону.
Формат обучения и обратная связь: Оценивали, насколько удобно учиться онлайн и получать обратную связь через вебинары или чаты в Telegram. Предпочтение отдавали курсам с большим количеством практических заданий, тестов после каждого модуля и защитой итоговых работ.
Реальный результат обучения: Проверяли, насколько курсы помогают улучшить профессиональные навыки и продвинуться в карьере или сменить профессию.
Документ об окончании: Учитывали, выдается ли официальный документ, подтверждающий завершение курса.
Помощь в трудоустройстве: Анализировали, как школа оказывает помощь в поиске работы своим студентам.
Экспертность спикера: Оценивали опыт и достижения преподавателей, их квалификацию, выбирали практикующих специалистов.
Репутация школы и отзывы выпускников: Изучали реальные отзывы студентов о курсах и онлайн-школах.
Решение проблемных ситуаций: Проверяли, как школы справляются со сложными ситуациями. Как быстро и в каком объеме возвращают деньги студентам в случае отмены обучения. Также выясняли, могут ли они быстро изменить расписание или заменить преподавателя, если потребуется.
Какой курс для генерального директора выбрать
Руководители высшего звена должны непрерывно повышать свою квалификацию, потому что от их решений зависит эффективность работы предприятия и сохранность капитала. Получить новые знания, а также закрепить их на практике можно на курсах:
«Генеральный директор» от Eduson Academy: курс от экспертов с опытом в управлении более десяти лет с обратной связью и бессрочным доступом к материалам.
«Как стать результативным руководителем» от «Нетологии»: двухмесячный курс повышения квалификации с вебинарами, практическими заданиями и развернутой обратной связью от экспертов.
«Директор по стратегическому развитию» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки с практическими заданиями, разборами кейсов и возможностью задавать вопросы по программе напрямую преподавателям.
«Директор по стратегическому развитию» от МИПО: курс с поддержкой куратора на протяжении всего обучения от экспертов с опытом более семи лет.
«Генеральный директор» от Moscow Business School: трехдневный семинар с большим количеством упражнений и профессиональных кейсов.
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