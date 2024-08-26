20 онлайн-курсов для генерального директора компании

Для успешного выполнения своих обязанностей генеральный директор должен иметь глубокое понимание бизнеса и рынка, а также уметь принимать решения в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. На платных курсах дают основные принципы стратегического планирования и управления бизнесом.

По окончании большинства учебных программ студенты получат диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

1. «Генеральный директор» — Eduson Academy

Курс подойдет собственникам компаний, наемным генеральным директорам и топ-менеджерам. Студенты научатся оценивать бизнес и инвестиционные проекты, управлять корпоративными финансами. Поймут, как оптимизировать бизнес-процессы и управлять их качеством. Смогут формировать маркетинговую стратегию компании, создавать отдел продаж и выстраивать процессы в нем.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты по управлению бизнесом, действующие генеральные директора. Научат курировать работу отдела логистики и закупок, нанимать сильных сотрудников и использовать методы антикризисного управления компанией.

Студенты получат полезные шаблоны и инструкции, а также личную консультацию с экспертом курса в подарок. Доступ к материалам остается навсегда.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: от 11 733 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с обратной связью от экспертов, тесты, бизнес-кейсы и тренажеры, поддержка куратора.

Документ об окончании: диплом, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как принимать управленческие решения.

Управление бизнес-процессами компании.

Управление финансами.

Управление продажами.

Управление закупками.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатная консультация с экспертом курса для решения бизнес-задачи.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Обратная связь от экспертов.

Инструкции, чек-листы и шаблоны в подарок.

Преподаватели с опытом от десяти лет.

Недостатки:

По отзывам, долго возвращают деньги за обучение.

По отзывам, недостаточно практических заданий.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Как стать результативным руководителем» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс разработан совместно с «Клубом управленцев новой экономики» — закрытым сообществом, которое помогает участникам в построении значимой и результативной карьеры. Программа подойдет недавно назначенным руководителям, менеджерам среднего звена в быстрорастущих компаниях, начинающим предпринимателям.

Иллюстрация: freepik/freepik

С помощью инструментов менеджмента студенты научатся анализировать отраслевые тренды и определять цели развития. Поймут, как выстраивать бизнес-процессы, общаться с сотрудниками, формировать сильную команду и разбираться в финансах.

Среди преподавателей курса — действующие топ-менеджеры таких компаний, как МГТС, UNC Media, «Цифровая экономика» и «ЛокоТех».

Цена полностью : от 29 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 2601 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, поддержка куратора.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Лидерство в компании и жизни.

Управление проектами и процессами.

Управление финансами.

Коммуникации для руководителя.

Команда.

Достоинства:

Бонус для выпускников курса: 2 месяца бесплатного членства в «Клубе управленцев новой экономики».

Возможность корпоративного обучения.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Развернутая обратная связь от экспертов.

Вернут полную сумму в течение первых трех занятий, если обучение не понравится, а начиная с четвертого — рассчитают сумму возврата или помогут выбрать другой курс взамен.

Недостатки:

По отзывам студентов, сложно получить ответы по общим организационным вопросам.

Начало обучения со стартом потока.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Директор по стратегическому развитию» — НИИДПО

Программа будет полезна будущим директорам по стратегическому развитию, коммерческим директорам и стратегическим менеджерам. Студенты научатся разрабатывать миссии, стратегии и позиционирование компании, оценивать конкурентоспособность. Смогут составлять бизнес-планы, применять методы оценки их эффективности, проводить маркетинговые исследования.

Иллюстрация: freepik/freepik

Доступ к материалам курса — бессрочный. Студенты имеют возможность задавать вопросы преподавателям напрямую и получать обратную связь. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, а также доступ к сервису biblioclub.ru и записям более 10 000 вебинаров в подарок.

Цена полностью : от 34 122 рублей.

Цена в рассрочку: от 2845 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5,5 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, кейсы, практические задания с обратной связью от экспертов, тестирование, поддержка куратора, итоговая аттестация.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегический анализ и выбор направления развития компании.

Анализ внутренней среды и ресурсного потенциала компании.

Управление проектами.

Бизнес-планирование и обоснование инвестиционных проектов и сделок M&A.

Разработка миссии, стратегии и позиционирования компании.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Обратная связь от преподавателя.

Доступ к вебинарам на срок обучения и 90 дней после его окончания.

Доступ к сервису biblioclub.ru в подарок.

Преподаватели с опытом более десяти лет.

Недостатки:

По отзывам, иногда бывает задержка с ответами на организационные вопросы.

4,6 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.

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4. «Директор по стратегическому развитию» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа курса рассчитана на опытных специалистов, планирующих строить карьеру в области стратегического управления, топ-менеджеров и генеральных директоров предприятий. Студенты научатся разрабатывать стратегии и позиционирование компании, оценивать риски при выборе источников финансирования. Смогут составлять бизнес-планы и применять методы оценки их эффективности, изучат методы повышения эффективности бизнес-процессов в компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом преподавания от 7 до 25 лет.

Слушатели получат ведение и помощь в обучении куратором, а также обратную связь от преподавателей. По окончании обучения выдадут диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.

Цена полностью : от 32 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2700 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: онлайн-вебинары, лекции, разбор реальных кейсов, тестирование, помощь куратора, общий чат с одногруппниками.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Антикризисное управление.

Финансовый менеджмент.

Основы менеджмента.

Маркетинг.

Управление человеческими ресурсами.

Достоинства:

Программа содержит только актуальный контент.

Эксперты имеют международный опыт преподавания.

Диплом имеет международное приложение.

Возможность окончить курс экстерном.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Поддержка куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Генеральный директор» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Трехдневный практический семинар для руководителей проводится только в корпоративном или индивидуальном формате. В результате обучения слушатели изучат практики генерального управления в российском и мировом бизнесе. Получат алгоритмы решения актуальных специфических проблем руководства предприятием. Узнают о специфике содержания владельческой работы генерального директора.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели расскажут о современных концепциях эффективного управления и о том, как внедрять их на предприятие. После каждого модуля студентам предстоит выполнить практические упражнения и разобрать профессиональные кейсы.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: для руководителей.

Формат: вебинары, практикумы.

Документ об окончании: по запросу.

Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров.

Программа:

Генеральный директор российской компании.

Подбор и формирование команды топ-менеджеров.

Виды управления, осуществляемые генеральным директором.

Практика генерального управления.

Генеральный директор и управление персоналом.

Достоинства:

Перед обучением можно получить бесплатную консультацию.

Студенты ежедневно выполняют практикумы по пройденному материалу.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Moscow Business School: «Генеральный директор / CEO».

6. «Управление изменениями и развитием бизнеса» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Программа MBA предназначена для руководителей, которые стремятся развивать свои навыки в области стратегического управления и изменений в организации. Курс включает в себя изучение современных методов управления проектами, финансами, маркетингом и технологическими инновациями. Студенты изучат стратегическое планирование, анализ рынка и рисков, разработку бизнес-стратегий в условиях неопределенности.

Иллюстрация: freepik/freepik

Занятия проводят практикующие эксперты, среди которых сотрудники МГУ, ВТБ, «Сбербанка», «Росатома». Преподаватели будут проверять домашние работы, давать обратную связь, советы и рекомендации по проектам. В конце каждого модуля проводятся вебинары, где разбираются итоги и вопросы студентов. Выпускники получат помощь в трудоустройстве.

Цена полностью : от 239 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 19 983 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 9 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, вебинары, домашние задания, бизнес-кейсы и тренажеры, обратная связь от преподавателей, поддержка куратора, защита итогового проекта.

Документ об окончании: диплом MBA международного образца.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации по прохождению собеседований, помощь в составлении резюме и портфолио.

Программа:

Управление операционной эффективностью.

Управление человеческими ресурсами.

Финансы в организации.

Лидерство и управление командами.

Продвинутый маркетинг.

Достоинства:

Актуальная программа: последнее обновление — август 2024 года.

Обучение можно пройти экстерном.

Возврат полной стоимости обучения в течение 14 дней, если студент передумает проходить курс.

Помощь в трудоустройстве.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

По отзывам, недостаточно практических занятий.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Эффективный руководитель» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

На выбор доступны три формата обучения: для собственников бизнеса, руководителей отделов и будущих руководителей. Студенты научатся оценивать риски бизнеса и прогнозировать результаты. Поймут, какие задачи решает подход Data Driven. Изучат концепцию Growth Hacking и инструменты digital-анализа. Научатся управлять командой в офисе и удаленно. Смогут распределять роли и KPI, контролировать персонал и давать обратную связь.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели выполнят от 17 практических работ и получат по ним подробную обратную связь. По окончании обучения студенты выполнят и защитят итоговый проект, подготовят презентацию и выступят перед комиссией.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: от 4167 рублей в месяц на 30 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора, учебный чат, презентация итогового проекта.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление командами.

Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса.

Мастер презентаций и публичных выступлений.

Операционный менеджмент и непрерывные улучшения.

Excel + «Google Таблицы» (без практических работ).

Достоинства:

Перед обучением можно получить бесплатную консультацию.

Возможна рассрочка на 30 месяцев.

Бессрочный доступ к курсу и чату в Telegram.

Бонус — чек-листы для работы с командой.

Обратная связь от преподавателей.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Генеральный директор» — «Русская школа управления»

Курс профессиональной переподготовки для топ-менеджеров, генеральных директоров и владельцев бизнеса. Обучение можно получить в офлайн- и онлайн-формате, а также в формате видеокурса.

Занятия помогут студентам систематизировать знания по операционному и стратегическому управлению компанией. Найти идеи для дальнейшего развития системы управления предприятием.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты познакомятся с практикой управления в разных отраслях и компаниях. Поймут, с какими вопросами сталкиваются первые лица компаний, сформируют свой набор инструментов для работы и план развития карьеры. Для ознакомления с обучением можно записаться на бесплатное пробное занятие.

Цена полностью : от 220 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 18 333 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 300 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Улучшение качества менеджмента.

Повышение операционной эффективности компании.

Управление жизненным циклом сотрудника.

Управление финансами для руководителя.

Интенсивное развитие компании: инновационные проекты и стартапы.

Достоинства:

Эксперты — практики, имеют опыт преподавания MBA.

Перед обучением можно записаться на тест-драйв курса или получить бесплатный пробный урок.

Бессрочный доступ к регулярно обновляемым материалам в личном кабинете.

Возможность платно проконсультироваться у преподавателей курса для решения своего рабочего кейса.

Индивидуальный график обучения.

Недостатки:

Обратная связь от преподавателей не доступна при выборе видеокурса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Digital MBA» — Productstar

Курс создан совместно с РБК. Студенты познакомятся с разными методологиями управления и смогут выбрать подходящую под задачи своего бизнеса. Освоят основы бюджетирования и аналитики, смогут работать с финансовыми отчетами и принимать правильные управленческие решения. Узнают, как нанимать и увольнять сотрудников, привлекать в команду лучших специалистов и мотивировать их на результат.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — топ-менеджеры и руководители российских компаний, профессора MBA из ведущих бизнес-школ мира: Гарвард, Стэнфорд, INSEAD. Наставники — действующие управленцы и предприниматели. Перед покупкой курса можно заказать бесплатную консультацию по телефону.

Цена полностью : от 149 175 рублей.

Цена в рассрочку: от 6906 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, бизнес-семинары, ежемесячные сессии с экспертами-практиками, практические задания, промежуточные и итоговое тестирования, поддержка куратора.

Документ об окончании: сертификат о прохождении курса и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Лидерство.

Бюджетирование и финансы.

Публичные выступления и ораторское искусство.

Цифровая трансформация бизнеса.

Управление маркетингом и продажами.

Достоинства:

Разбор реальных кейсов и ежемесячные бизнес-семинары.

Доступ к «РБК Pro» на шесть месяцев в подарок.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Помощь с трудоустройством.

Поддержка куратора.

Недостатки:

По отзывам, долго возвращают деньги за обучение.

По отзывам, недостаточно практических занятий.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «MBA General» — City Business School

Флагманский курс школы для обучения специалистов среднего звена, начинающих руководителей, экспертов и собственников бизнеса. Студенты освоят методики стратегического планирования, принятия стратегических решений и эффективного руководства в условиях нестабильности. Разовьют навыки гибкого адаптивного управления, которые позволят быстро реагировать на изменения рынка и укрепить конкурентные позиции компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — эксперты с опытом работы от десяти лет.

Слушатели будут выполнять домашние задания и проектные работы, получая обратную связь. По окончании обучения сдадут финальный экзамен и защитят выпускной проект перед аттестационной комиссией. В результате получат два диплома: российский и международный.

Цена полностью : от 228 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 11 400 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 1,5 года.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, практические задания на тренажерах, тестирование, поддержка куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегия.

Менеджмент.

Экономика и финансы.

HR-менеджмент.

Маркетинг. Продажи.

Достоинства:

Материалы программы актуальны на 2024 год.

Полный возврат средств в течение первых трех дней, если обучение не подойдет.

Можно выбрать и купить дополнительный курс специализации к основной программе.

Возможно обучение за счет работодателя.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

П отзывам, возникают сложности с возвратом денег за обучение.

По отзывам, недостаточно практических заданий.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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