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10 онлайн-школ для подготовки к ОГЭ

В девятом классе школьники сдают ОГЭ — основной государственный экзамен. Это нужно, чтобы получить аттестат об основном общем образовании. Подготовка к экзаменам становится ответственным этапом, где важны и знания, и психологическая подготовка. Получить всестороннюю поддержку и подготовиться к экзаменам можно на онлайн-курсах. 

Собрали школы для подготовки к ОГЭ, в которых школьники решают варианты экзаменов прошлых лет, разбирают ключевые темы и получают советы от преподавателей. Также добавили бесплатные курсы. На них можно повторить отдельные темы или выполнить проверочные тесты.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по подготовке к ОГЭ от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 школ для подготовки к ОГЭ в 2024 году

  1. Skysmart: преподаватели помогут с профориентацией, проведут диагностику знаний и подберут оптимальный тариф и программу обучения.

  2. «Годограф»: персонализированное онлайн-обучение с поддержкой преподавателя 24/7.

  3. «Сотка»: ученики могут выбрать от одного до четырех предметов для подготовки к ОГЭ, при этом цена остается фиксированной. 

  4. «99 Баллов»: школьники получают быструю обратную связь по домашним заданиям и пробным тестам, что помогает оперативно устранять пробелы в знаниях (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  5. «Тетрика»: программа подготовки составляется индивидуально для каждого ученика, занятия проходят в удобном формате видеочата с личным преподавателем.

  6. «Вебиум»: гибкое расписание и адаптируемая программа позволяют ученикам менять график и темп обучения в зависимости от своих предпочтений и потребностей.

  7. «Умскул»: интенсивные курсы с упором на развитие логического мышления и аналитических навыков.

  8. PARTA: все необходимые инструменты для подготовки к ОГЭ на одной платформе: курсы, тесты и рекомендации от экспертов.

  9. Foxford: курсы подготовки к ОГЭ от преподавателей МГУ и ВШЭ с гибким расписанием.

  10. «Лектариум»: в школе ежемесячно отслеживают прогресс каждого ученика, при необходимости корректируют программу подготовки.

Собрали школы, в которых можно подготовиться к сдаче ОГЭ. Курсы включают много практики, обратную связь со стороны преподавателей и кураторов, ежемесячную проверку успеваемости. Некоторые школы предлагают несколько тарифов: индивидуальное обучение с преподавателем или занятия в мини-группах.

1. Skysmart

Методисты курсов постоянно следят за изменениями и обновляют учебные материалы, чтобы они всегда оставались актуальными. На вводном занятии для каждого школьника разрабатывается индивидуальная траектория обучения. Заниматься можно как в группе, так и индивидуально, но в обоих случаях взаимодействие с учеником проходит «один на один». Преподаватели отслеживают успеваемость учеников.

Каждый месяц школьники сдают пробный вариант ОГЭ, после чего их учебная программа может быть скорректирована.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 41 724 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4636 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Курсы:

Достоинства:

  • Регулярное обновление учебных материалов.

  • Гарантия сдачи ОГЭ на 4 или 5.

  • Индивидуальный план подготовки к ОГЭ с учетом знаний школьника.

  • Автопроверка домашних заданий

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте  gdekurs.ru.

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2. «Годограф»

Занятия в школе проводятся в небольших группах, не более десяти человек. Группы формируются с учетом уровня подготовки учащихся. Все уроки проходят в формате активного взаимодействия между преподавателем и учениками. Преподаватель не только проверяет домашние задания, но и внимательно следит за успеваемостью каждого ученика, корректируя программу при необходимости.

Иллюстрация: freepik/freepik

В рамках курса учащиеся пишут не менее пяти пробных ОГЭ, которые затем подробно разбираются с преподавателем. Занятия насыщены практическими заданиями — 70 домашних заданий и 1000 разобранных вариантов ОГЭ.

После каждого урока родителям отправляется сообщение с результатами обучения их ребенка.

  • Цена полностью: от 49 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты.

Достоинства:

  • В школе готовят к сдаче ОГЭ более 12 лет.

  • Есть бесплатное пробное занятие.

  • Занятия в мини-группах.

  • Проверка домашних заданий и обратная связь от преподавателя.

  • Каждый месяц школьники пишут пробные ОГЭ.

  • Скидки: за оформление нескольких курсов, полной оплаты за год, за приглашение друга и для социально незащищенных категорий граждан.

Недостатки:

  • Есть жалобы на то, что в группу включают учеников с разным уровнем подготовки.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Сотка» 

На занятиях ученики много практикуются: делают задания, обсуждают домашние работы с кураторами, отрабатывают упражнения на тренажерах. Преподаватели школы — эксперты с опытом обучения более пяти лет. Каждую неделю они проводят вебинары, на которых разбирают сложные варианты ОГЭ. Также проходят встречи с психологом, который помогает ученикам морально подготовиться к экзамену. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед приобретением любого курса можно пройти бесплатный вводный урок. Если в процессе обучения потребуется персональный подход с «живыми» консультациями преподавателя, то можно перейти на тариф «Про».

  • Цена полностью: от 49 5000 рублей в месяц.

  • Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: вебинары, практические задания, тесты, занятия на тренажерах.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный вводный урок.

  • Наставники отвечают на вопросы 24/7.

  • Средняя скорость проверки домашней работы — 15 минут.

  • Бонус — курсы по программированию и шахматам.

  • Выбранные предметы можно менять в любое время.

Недостатки:

  • В отзывах есть жалобы на долгую проверку домашних заданий.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «99 Баллов» 

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% для новых пользователей.

Преподаватели объясняют материал на онлайн-лекциях. Домашние задания проверяются в автоматическом режиме в течение пяти минут. Школьники получают доступ к обновляемой базе заданий, необходимых для сдачи ОГЭ. По каждому предмету проходит восемь вебинаров в месяц

Иллюстрация: freepik/freepik

Домашние задания включают подсказки. Если этого недостаточно для решения, персональный наставник всегда готов объяснить материал более подробно. Все занятия курса добавляются в онлайн-расписание с автоматическими напоминаниями о предстоящих уроках. 

  • Цена полностью: от 31 410 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Курсы:

Достоинства:

  • Автоматическая проверка домашних заданий позволяет быстро узнать результат.

  • Объяснение материала проходит на вебинарах, на которых школьники могут задавать вопросы преподавателю.

  • Персональный куратор помогает в решении заданий.

  • Онлайн-расписание с удобными напоминаниями.

  • Бесплатный пробный урок.

Недостатки:

  • В отзывах жалуются, что сложно вернуть деньги при отказе от обучения.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Тетрика»

Обучение в школе проводится в формате индивидуальных занятий с преподавателями, каждый из которых имеет более пяти лет опыта. Перед началом курса проводится бесплатное вводное занятие, где оценивается уровень знаний ученика и определяются его цели. На основе этих данных составляется индивидуальная учебная программа. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Все уроки проходят на платформе школы с использованием виртуальной доски. Стоимость обучения определяется после собеседования и складывается из количества уроков, их длительности, квалификации учителя и предмета обучения.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Курсы:

Достоинства:

  • Есть бесплатный пробный урок.

  • На сайте школы можно пройти тест на профориентацию.

  • «Живое» общение с преподавателем.

  • Индивидуальная программа для каждого ученика.

Недостатки:

  • На сайте нет информации о стоимости занятий.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте  gdekurs.ru.

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6. «Вебиум»

Обучение проходит в небольших группах, где ученики активно взаимодействуют друг с другом. Перед уроком выдаются скрипты, которые школьники заполняют как конспекты. Занятия проводятся в формате вебинаров и записанных лекций, проверкой домашних заданий занимается наставник. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Ученики также регулярно сдают пробные экзамены. На сайте школы доступен короткий бесплатный курс по каждому предмету, который длится три дня, чтобы ученики могли познакомиться с методикой преподавания.

  • Цена полностью: от 31 490 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Курсы:

Достоинства:

  • Персональный наставник.

  • По каждой дисциплине есть бесплатный короткий курс. 

  • Учащиеся объединяются в команды, коллективно решают некоторые задания, поддерживают друг друга.

  • Школьник может видеть свой прогресс, который оформлен в виде игры: звезды за задания и достигнутый уровень.

Недостатки:

  • В отзывах студенты пишут, что наставники могут долго не отвечать на вопросы.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте  gdekurs.ru.

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7. «Умскул»

Школа предлагает подготовку к ОГЭ по всем предметам. Перед покупкой курса можно пройти бесплатные вводные занятия по двум предметам, на которых будет оценен уровень знаний ученика и составлен индивидуальный план обучения.

Курсы доступны в трех тарифах: «Стандарт», «Про» и «Премиум». Тариф «Про» включает поддержку куратора, а в «Премиум» добавлены персональные занятия.

Учиться можно с любым уровнем подготовки. Для контроля прогресса ученики ежемесячно сдают пробные экзамены по ОГЭ.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 50 850 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5650 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Достоинства:

  • Персональный учебный план для каждого школьника.

  • Обратная связь от преподавателя.

  • Решение пробников ОГЭ ежемесячно.

  • Бесплатная профориентация.

  • Два бесплатных пробных занятия.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. PARTA

В школе можно приобрести пакет курсов для подготовки к ОГЭ, который включает четыре предмета. Обучение на платформе доступно с любого устройства, а перед покупкой рекомендуется пройти бесплатный вводный урок. Каждый курс включает записанные лекции, онлайн-интенсивы, домашние задания и тесты. Проверка домашних заданий занимает всего 15 минут, и на любые вопросы по обучению отвечает личный наставник. На онлайн-интенсивах ученики могут также пообщаться с преподавателем.

Иллюстрация: freepik/freepik

При покупке пакета курсов ученику предоставляются бонусы: бесплатный курс по профориентации с тестами и обратной связью от наставника, а также краткие базовые курсы по выбранным дисциплинам для повторения основ и подготовки к основному курсу.

  • Цена полностью: от 49 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, онлайн-интенсивы, практические задания, тесты.

Достоинства:

  • Есть бесплатный вводный урок.

  • Обратная связь от наставника.

  • Обучаться можно с любого устройства.

  • Проверка домашней работы за 15 минут.

  • Базовый курс по каждому предмету в подарок.

  • Бесплатный курс по профориентации.

Недостатки:

  • В отзывах есть жалобы на долгое ожидание ответов наставника.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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9. Foxford

Преподаватели школы имеют дипломы МГУ, МФТИ и ВШЭ. Обучение проходит онлайн: преподаватель объясняет материал, а ученики могут задавать вопросы и получать ответы в реальном времени. Домашние задания и пробные экзамены проверяет персональный куратор. Он анализирует работу и разъясняет ошибки.

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед покупкой курса можно записаться на бесплатный пробный урок, где будет продемонстрирован весь учебный процесс, включая объяснение темы и разбор практических заданий.

  • Цена полностью: от 29 839 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты.

Достоинства:

  • Гарантия возврата денег, если оценка на ОГЭ будет ниже 4.

  • Есть бесплатное пробное занятие.

  • Обучение проходит в прямом эфире.

  • Обратная связь от эксперта.

  • Стаж работы преподавателей — более шести лет.

Недостатки:

  • Есть жалобы на одностороннее изменение расписания и замену преподавателей школой в процессе обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте  gdekurs.ru.

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10. «Лектариум»

Занятия проводятся в формате вебинаров, а пропущенные уроки можно просматривать в записи. Учащиеся также получают доступ к библиотеке с чек-листами, шпаргалками и вариантами ОГЭ, который остается открытым до конца учебного года. Для контроля прогресса ученики ежемесячно сдают пробные ОГЭ и проходят проверочные тесты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курсы доступны в двух тарифах. На тарифе «Базовый» ученик участвует в вебинарах и самостоятельно выполняет домашние задания. В тарифе «Про» добавляется проверка домашних работ и помощь куратора.

  • Цена полностью: от 21 789 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2690 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 1 до 9 месяцев.

  • Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Достоинства:

  • Возврат денег при низком балле на ОГЭ.

  • Бесплатная профориентация.

  • Контроль прогресса и анализ учебного процесса через CRM-систему. 

Недостатки:

  • В отзывах жалуются на сложности с возвратом денег при отказе от курса.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте  gdekurs.ru.

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Бесплатные курсы для подготовки к ОГЭ

Бесплатные курсы не заменят полноценной подготовки к экзамену. Но они позволяют повторить или дополнительно разобрать основные темы по предмету. Также на бесплатных занятиях преподаватели делятся своими методиками, дают полезные советы, в том числе по психологической подготовке к ОГЭ.

1. «Подготовка к ОГЭ. Бесплатный курс» — TutorOnline

Курс состоит из шести вводных уроков по различным предметам. Каждый урок — это видеолекция, после которой школьнику нужно выполнить упражнения. Домашнее задание разбирается в отдельном видео. Если после его просмотра остались непонятные моменты, то можно написать в чат школы и преподаватель все объяснит. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 6 уроков.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Бесплатные курсы для подготовки к экзаменам в онлайн-школе» — «Вебиум»

В школе можно пройти бесплатные курсы по биологии, географии, химии. Их длительность — от одного дня до трех недель. На курсах школьники получают подробный разбор отдельных блоков экзамена, выполняют практические задания. Преподаватель расскажет, как планировать время для подготовки к ОГЭ и как настроиться на экзамен. Также в школе проходят бесплатные вебинары, для просмотра которых не нужна регистрация на сайте.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: от 1 дня.

  • Формат: видеоурок

  • Доступ: после регистрации.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «9 полезных YouTube-каналов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» — «Лектариум»

Видео включают разбор тем с развернутыми объяснениями материала по основным предметам ОГЭ: химия, русский язык, биология, математика, английский язык, физика. А еще — советы, как вести конспекты, как замотивировать себя на занятия, как правильно готовиться и перестать волноваться перед экзаменами.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: от 6 минут.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: без регистрации.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Бесплатная подготовка к ОГЭ 2024» — Maximum Education

Каждое короткое видео посвящено одной теме, входящей в кодификатор ОГЭ. Большой выбор лекций по английскому языку, литературе, химии, математике. Преподаватели школы в простой форме объясняют материал, дают пояснения на примерах. Посмотреть лекции можно без регистрации. Раздел сайта с бесплатными курсами постоянно обновляется: добавляются новые лекции, проводятся вебинары.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: от 1 урока по каждой дисциплине

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: без регистрации.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Уроки по всем предметам» — «Российская электронная школа»

На портале собраны лекции по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. После теории идет проверочный тест, затем два варианта контрольной работы. Чтобы выполнить контрольную, требуется регистрация на сайте. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Портал позиционирует себя как помощник учителям, школьникам и родителям в изучении или повторении школьного материала для ежедневного использования, а также подготовке к экзаменам. 

  • Длительность: 32 дисциплины.

  • Формат: текстовый материал, практические задания.

  • Доступ: после регистрации. 

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали школы для статьи 

От подготовки к экзамену зависит итоговый балл, поэтому стоит важно отнестись к этому решению. При составлении подборки учитывали следующие критерии:

  • Методы обучения. Школы предлагают либо вебинары, где преподаватель «вживую» общается с учащимися, либо видеоуроки и лекции в записи. Необходимо наличие обратной связи от преподавателя или куратора: проверка домашних заданий с разбором ошибок, ответы на вопросы учеников в приемлемые сроки.

  • Актуальность информации. Школы следят, чтобы предоставляемая ими информация была актуальной. При необходимости вносятся корректировки в учебный план.

  • Доступность практических занятий. Подготовка к ОГЭ требует высокого уровня подготовки. Школы открывают учащимся доступ к базам ОГЭ за все годы. Регулярно проводят пробные экзамены с разбором ошибок и пояснениями от преподавателей. 

  • Контроль успеваемости. Следить за результатами ученика необходимо, чтобы вовремя обнаружить появившиеся «пробелы» в знаниях. Это нужно преподавателям, которые могут корректировать процесс обучения. А еще — родителям, чтобы вовремя реагировать и решать проблему. 

  • Стоимость. Школы для подготовки к ОГЭ часто предлагают приобрести комплекты курсов. Такая покупка более выгодна и позволяет подготовиться сразу ко всем экзаменационным дисциплинам. Большинство школ из подборки готовы официально закрепить в договоре гарантию на высокий балл. В противном случае вернут деньги за обучение. Также плюсом для школы является возможность предложить родителям платить в рассрочку.

  • Квалификация преподавателей. Квалификация преподавателя важна не только в знании предмета, но и в умении эти знания передать ученикам. Преподаватель должен эффективно работать с учениками разного уровня знаний, быть вовлеченным в процесс и следить за прогрессом. 

Какую онлайн-школу для подготовки к ОГЭ выбрать

ОГЭ не только проверяет уровень знаний и умений, приобретенных за годы обучения, но и становится важным этапом в жизни каждого ученика, определяя его дальнейшие перспективы и выбор учебного заведения.

В статье рассмотрели онлайн-школы, в которых не только подтянут знания ученика по нужным предметам, но и помогут эмоционально подготовиться к экзамену. Получить качественное обучение можно в следующих онлайн-школах:

  1. Skysmart: преподаватели помогут с профориентацией, проведут диагностику знаний и подберут оптимальный тариф и программу обучения.

  2. «Годограф»: персонализированное онлайн-обучение с поддержкой преподавателя 24/7.

  3. «Сотка»: ученики могут выбрать от одного до четырех предметов для подготовки к ОГЭ, при этом цена остается фиксированной. 

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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