10 онлайн-школ для подготовки к ОГЭ

Собрали школы для подготовки к ОГЭ, в которых школьники решают варианты экзаменов прошлых лет, разбирают ключевые темы и получают советы от преподавателей. Также добавили бесплатные курсы. На них можно повторить отдельные темы или выполнить проверочные тесты.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по подготовке к ОГЭ от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ для подготовки к ОГЭ в 2024 году
Skysmart: преподаватели помогут с профориентацией, проведут диагностику знаний и подберут оптимальный тариф и программу обучения.
«Годограф»: персонализированное онлайн-обучение с поддержкой преподавателя 24/7.
«Сотка»: ученики могут выбрать от одного до четырех предметов для подготовки к ОГЭ, при этом цена остается фиксированной.
«99 Баллов»: школьники получают быструю обратную связь по домашним заданиям и пробным тестам, что помогает оперативно устранять пробелы в знаниях (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Тетрика»: программа подготовки составляется индивидуально для каждого ученика, занятия проходят в удобном формате видеочата с личным преподавателем.
«Вебиум»: гибкое расписание и адаптируемая программа позволяют ученикам менять график и темп обучения в зависимости от своих предпочтений и потребностей.
«Умскул»: интенсивные курсы с упором на развитие логического мышления и аналитических навыков.
PARTA: все необходимые инструменты для подготовки к ОГЭ на одной платформе: курсы, тесты и рекомендации от экспертов.
Foxford: курсы подготовки к ОГЭ от преподавателей МГУ и ВШЭ с гибким расписанием.
«Лектариум»: в школе ежемесячно отслеживают прогресс каждого ученика, при необходимости корректируют программу подготовки.
Собрали школы, в которых можно подготовиться к сдаче ОГЭ. Курсы включают много практики, обратную связь со стороны преподавателей и кураторов, ежемесячную проверку успеваемости. Некоторые школы предлагают несколько тарифов: индивидуальное обучение с преподавателем или занятия в мини-группах.
1. Skysmart
Методисты курсов постоянно следят за изменениями и обновляют учебные материалы, чтобы они всегда оставались актуальными. На вводном занятии для каждого школьника разрабатывается индивидуальная траектория обучения. Заниматься можно как в группе, так и индивидуально, но в обоих случаях взаимодействие с учеником проходит «один на один». Преподаватели отслеживают успеваемость учеников.
Каждый месяц школьники сдают пробный вариант ОГЭ, после чего их учебная программа может быть скорректирована.
Цена полностью: от 41 724 рублей.
Цена в рассрочку: от 4636 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Курсы:
Достоинства:
Регулярное обновление учебных материалов.
Гарантия сдачи ОГЭ на 4 или 5.
Индивидуальный план подготовки к ОГЭ с учетом знаний школьника.
Автопроверка домашних заданий
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Годограф»
Занятия в школе проводятся в небольших группах, не более десяти человек. Группы формируются с учетом уровня подготовки учащихся. Все уроки проходят в формате активного взаимодействия между преподавателем и учениками. Преподаватель не только проверяет домашние задания, но и внимательно следит за успеваемостью каждого ученика, корректируя программу при необходимости.
В рамках курса учащиеся пишут не менее пяти пробных ОГЭ, которые затем подробно разбираются с преподавателем. Занятия насыщены практическими заданиями — 70 домашних заданий и 1000 разобранных вариантов ОГЭ.
После каждого урока родителям отправляется сообщение с результатами обучения их ребенка.
Цена полностью: от 49 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты.
Достоинства:
В школе готовят к сдаче ОГЭ более 12 лет.
Есть бесплатное пробное занятие.
Занятия в мини-группах.
Проверка домашних заданий и обратная связь от преподавателя.
Каждый месяц школьники пишут пробные ОГЭ.
Скидки: за оформление нескольких курсов, полной оплаты за год, за приглашение друга и для социально незащищенных категорий граждан.
Недостатки:
Есть жалобы на то, что в группу включают учеников с разным уровнем подготовки.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Сотка»
На занятиях ученики много практикуются: делают задания, обсуждают домашние работы с кураторами, отрабатывают упражнения на тренажерах. Преподаватели школы — эксперты с опытом обучения более пяти лет. Каждую неделю они проводят вебинары, на которых разбирают сложные варианты ОГЭ. Также проходят встречи с психологом, который помогает ученикам морально подготовиться к экзамену.
Перед приобретением любого курса можно пройти бесплатный вводный урок. Если в процессе обучения потребуется персональный подход с «живыми» консультациями преподавателя, то можно перейти на тариф «Про».
Цена полностью: от 49 5000 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: вебинары, практические задания, тесты, занятия на тренажерах.
Курсы:
«Математика».
«Информатика».
«Русский язык».
«Биология».
«История».
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Наставники отвечают на вопросы 24/7.
Средняя скорость проверки домашней работы — 15 минут.
Бонус — курсы по программированию и шахматам.
Выбранные предметы можно менять в любое время.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на долгую проверку домашних заданий.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «99 Баллов»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% для новых пользователей.
Преподаватели объясняют материал на онлайн-лекциях. Домашние задания проверяются в автоматическом режиме в течение пяти минут. Школьники получают доступ к обновляемой базе заданий, необходимых для сдачи ОГЭ. По каждому предмету проходит восемь вебинаров в месяц.
Домашние задания включают подсказки. Если этого недостаточно для решения, персональный наставник всегда готов объяснить материал более подробно. Все занятия курса добавляются в онлайн-расписание с автоматическими напоминаниями о предстоящих уроках.
Цена полностью: от 31 410 рублей.
Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: вебинары, практические задания, тесты.
Курсы:
«Русский язык» .
«Обществознание» .
«Математика».
«Литература».
Достоинства:
Автоматическая проверка домашних заданий позволяет быстро узнать результат.
Объяснение материала проходит на вебинарах, на которых школьники могут задавать вопросы преподавателю.
Персональный куратор помогает в решении заданий.
Онлайн-расписание с удобными напоминаниями.
Бесплатный пробный урок.
Недостатки:
В отзывах жалуются, что сложно вернуть деньги при отказе от обучения.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Тетрика»
Обучение в школе проводится в формате индивидуальных занятий с преподавателями, каждый из которых имеет более пяти лет опыта. Перед началом курса проводится бесплатное вводное занятие, где оценивается уровень знаний ученика и определяются его цели. На основе этих данных составляется индивидуальная учебная программа.
Все уроки проходят на платформе школы с использованием виртуальной доски. Стоимость обучения определяется после собеседования и складывается из количества уроков, их длительности, квалификации учителя и предмета обучения.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Курсы:
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
На сайте школы можно пройти тест на профориентацию.
«Живое» общение с преподавателем.
Индивидуальная программа для каждого ученика.
Недостатки:
На сайте нет информации о стоимости занятий.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Вебиум»
Обучение проходит в небольших группах, где ученики активно взаимодействуют друг с другом. Перед уроком выдаются скрипты, которые школьники заполняют как конспекты. Занятия проводятся в формате вебинаров и записанных лекций, проверкой домашних заданий занимается наставник.
Ученики также регулярно сдают пробные экзамены. На сайте школы доступен короткий бесплатный курс по каждому предмету, который длится три дня, чтобы ученики могли познакомиться с методикой преподавания.
Цена полностью: от 31 490 рублей.
Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Курсы:
Достоинства:
Персональный наставник.
По каждой дисциплине есть бесплатный короткий курс.
Учащиеся объединяются в команды, коллективно решают некоторые задания, поддерживают друг друга.
Школьник может видеть свой прогресс, который оформлен в виде игры: звезды за задания и достигнутый уровень.
Недостатки:
В отзывах студенты пишут, что наставники могут долго не отвечать на вопросы.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Умскул»
Школа предлагает подготовку к ОГЭ по всем предметам. Перед покупкой курса можно пройти бесплатные вводные занятия по двум предметам, на которых будет оценен уровень знаний ученика и составлен индивидуальный план обучения.
Курсы доступны в трех тарифах: «Стандарт», «Про» и «Премиум». Тариф «Про» включает поддержку куратора, а в «Премиум» добавлены персональные занятия.
Учиться можно с любым уровнем подготовки. Для контроля прогресса ученики ежемесячно сдают пробные экзамены по ОГЭ.
Цена полностью: от 50 850 рублей.
Цена в рассрочку: от 5650 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: вебинары, практические задания, тесты.
Достоинства:
Персональный учебный план для каждого школьника.
Обратная связь от преподавателя.
Решение пробников ОГЭ ежемесячно.
Бесплатная профориентация.
Два бесплатных пробных занятия.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. PARTA
В школе можно приобрести пакет курсов для подготовки к ОГЭ, который включает четыре предмета. Обучение на платформе доступно с любого устройства, а перед покупкой рекомендуется пройти бесплатный вводный урок. Каждый курс включает записанные лекции, онлайн-интенсивы, домашние задания и тесты. Проверка домашних заданий занимает всего 15 минут, и на любые вопросы по обучению отвечает личный наставник. На онлайн-интенсивах ученики могут также пообщаться с преподавателем.
При покупке пакета курсов ученику предоставляются бонусы: бесплатный курс по профориентации с тестами и обратной связью от наставника, а также краткие базовые курсы по выбранным дисциплинам для повторения основ и подготовки к основному курсу.
Цена полностью: от 49 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: видеоуроки, онлайн-интенсивы, практические задания, тесты.
Достоинства:
Есть бесплатный вводный урок.
Обратная связь от наставника.
Обучаться можно с любого устройства.
Проверка домашней работы за 15 минут.
Базовый курс по каждому предмету в подарок.
Бесплатный курс по профориентации.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на долгое ожидание ответов наставника.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
9. Foxford
Преподаватели школы имеют дипломы МГУ, МФТИ и ВШЭ. Обучение проходит онлайн: преподаватель объясняет материал, а ученики могут задавать вопросы и получать ответы в реальном времени. Домашние задания и пробные экзамены проверяет персональный куратор. Он анализирует работу и разъясняет ошибки.
Перед покупкой курса можно записаться на бесплатный пробный урок, где будет продемонстрирован весь учебный процесс, включая объяснение темы и разбор практических заданий.
Цена полностью: от 29 839 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты.
Достоинства:
Гарантия возврата денег, если оценка на ОГЭ будет ниже 4.
Есть бесплатное пробное занятие.
Обучение проходит в прямом эфире.
Обратная связь от эксперта.
Стаж работы преподавателей — более шести лет.
Недостатки:
Есть жалобы на одностороннее изменение расписания и замену преподавателей школой в процессе обучения.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Лектариум»
Занятия проводятся в формате вебинаров, а пропущенные уроки можно просматривать в записи. Учащиеся также получают доступ к библиотеке с чек-листами, шпаргалками и вариантами ОГЭ, который остается открытым до конца учебного года. Для контроля прогресса ученики ежемесячно сдают пробные ОГЭ и проходят проверочные тесты.
Курсы доступны в двух тарифах. На тарифе «Базовый» ученик участвует в вебинарах и самостоятельно выполняет домашние задания. В тарифе «Про» добавляется проверка домашних работ и помощь куратора.
Цена полностью: от 21 789 рублей.
Цена в рассрочку: от 2690 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: вебинары, практические задания, тесты.
Достоинства:
Возврат денег при низком балле на ОГЭ.
Бесплатная профориентация.
Контроль прогресса и анализ учебного процесса через CRM-систему.
Недостатки:
В отзывах жалуются на сложности с возвратом денег при отказе от курса.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы для подготовки к ОГЭ
Бесплатные курсы не заменят полноценной подготовки к экзамену. Но они позволяют повторить или дополнительно разобрать основные темы по предмету. Также на бесплатных занятиях преподаватели делятся своими методиками, дают полезные советы, в том числе по психологической подготовке к ОГЭ.
1. «Подготовка к ОГЭ. Бесплатный курс» — TutorOnline
Курс состоит из шести вводных уроков по различным предметам. Каждый урок — это видеолекция, после которой школьнику нужно выполнить упражнения. Домашнее задание разбирается в отдельном видео. Если после его просмотра остались непонятные моменты, то можно написать в чат школы и преподаватель все объяснит.
Длительность: 6 уроков.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Бесплатные курсы для подготовки к экзаменам в онлайн-школе» — «Вебиум»
В школе можно пройти бесплатные курсы по биологии, географии, химии. Их длительность — от одного дня до трех недель. На курсах школьники получают подробный разбор отдельных блоков экзамена, выполняют практические задания. Преподаватель расскажет, как планировать время для подготовки к ОГЭ и как настроиться на экзамен. Также в школе проходят бесплатные вебинары, для просмотра которых не нужна регистрация на сайте.
Длительность: от 1 дня.
Формат: видеоурок
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «9 полезных YouTube-каналов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» — «Лектариум»
Видео включают разбор тем с развернутыми объяснениями материала по основным предметам ОГЭ: химия, русский язык, биология, математика, английский язык, физика. А еще — советы, как вести конспекты, как замотивировать себя на занятия, как правильно готовиться и перестать волноваться перед экзаменами.
Длительность: от 6 минут.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Бесплатная подготовка к ОГЭ 2024» — Maximum Education
Каждое короткое видео посвящено одной теме, входящей в кодификатор ОГЭ. Большой выбор лекций по английскому языку, литературе, химии, математике. Преподаватели школы в простой форме объясняют материал, дают пояснения на примерах. Посмотреть лекции можно без регистрации. Раздел сайта с бесплатными курсами постоянно обновляется: добавляются новые лекции, проводятся вебинары.
Длительность: от 1 урока по каждой дисциплине
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Уроки по всем предметам» — «Российская электронная школа»
На портале собраны лекции по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. После теории идет проверочный тест, затем два варианта контрольной работы. Чтобы выполнить контрольную, требуется регистрация на сайте.
Портал позиционирует себя как помощник учителям, школьникам и родителям в изучении или повторении школьного материала для ежедневного использования, а также подготовке к экзаменам.
Длительность: 32 дисциплины.
Формат: текстовый материал, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали школы для статьи
От подготовки к экзамену зависит итоговый балл, поэтому стоит важно отнестись к этому решению. При составлении подборки учитывали следующие критерии:
Методы обучения. Школы предлагают либо вебинары, где преподаватель «вживую» общается с учащимися, либо видеоуроки и лекции в записи. Необходимо наличие обратной связи от преподавателя или куратора: проверка домашних заданий с разбором ошибок, ответы на вопросы учеников в приемлемые сроки.
Актуальность информации. Школы следят, чтобы предоставляемая ими информация была актуальной. При необходимости вносятся корректировки в учебный план.
Доступность практических занятий. Подготовка к ОГЭ требует высокого уровня подготовки. Школы открывают учащимся доступ к базам ОГЭ за все годы. Регулярно проводят пробные экзамены с разбором ошибок и пояснениями от преподавателей.
Контроль успеваемости. Следить за результатами ученика необходимо, чтобы вовремя обнаружить появившиеся «пробелы» в знаниях. Это нужно преподавателям, которые могут корректировать процесс обучения. А еще — родителям, чтобы вовремя реагировать и решать проблему.
Стоимость. Школы для подготовки к ОГЭ часто предлагают приобрести комплекты курсов. Такая покупка более выгодна и позволяет подготовиться сразу ко всем экзаменационным дисциплинам. Большинство школ из подборки готовы официально закрепить в договоре гарантию на высокий балл. В противном случае вернут деньги за обучение. Также плюсом для школы является возможность предложить родителям платить в рассрочку.
Квалификация преподавателей. Квалификация преподавателя важна не только в знании предмета, но и в умении эти знания передать ученикам. Преподаватель должен эффективно работать с учениками разного уровня знаний, быть вовлеченным в процесс и следить за прогрессом.
Какую онлайн-школу для подготовки к ОГЭ выбрать
ОГЭ не только проверяет уровень знаний и умений, приобретенных за годы обучения, но и становится важным этапом в жизни каждого ученика, определяя его дальнейшие перспективы и выбор учебного заведения.
В статье рассмотрели онлайн-школы, в которых не только подтянут знания ученика по нужным предметам, но и помогут эмоционально подготовиться к экзамену. Получить качественное обучение можно в следующих онлайн-школах:
Skysmart: преподаватели помогут с профориентацией, проведут диагностику знаний и подберут оптимальный тариф и программу обучения.
«Годограф»: персонализированное онлайн-обучение с поддержкой преподавателя 24/7.
«Сотка»: ученики могут выбрать от одного до четырех предметов для подготовки к ОГЭ, при этом цена остается фиксированной.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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