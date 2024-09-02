10 онлайн-школ для подготовки к ОГЭ

Skysmart: преподаватели помогут с профориентацией, проведут диагностику знаний и подберут оптимальный тариф и программу обучения. «Годограф»: персонализированное онлайн-обучение с поддержкой преподавателя 24/7. «Сотка»: ученики могут выбрать от одного до четырех предметов для подготовки к ОГЭ, при этом цена остается фиксированной. «99 Баллов»: школьники получают быструю обратную связь по домашним заданиям и пробным тестам, что помогает оперативно устранять пробелы в знаниях (промокод GDEKURS — скидка 10%). «Тетрика»: программа подготовки составляется индивидуально для каждого ученика, занятия проходят в удобном формате видеочата с личным преподавателем. «Вебиум»: гибкое расписание и адаптируемая программа позволяют ученикам менять график и темп обучения в зависимости от своих предпочтений и потребностей. «Умскул»: интенсивные курсы с упором на развитие логического мышления и аналитических навыков. PARTA: все необходимые инструменты для подготовки к ОГЭ на одной платформе: курсы, тесты и рекомендации от экспертов. Foxford: курсы подготовки к ОГЭ от преподавателей МГУ и ВШЭ с гибким расписанием. «Лектариум»: в школе ежемесячно отслеживают прогресс каждого ученика, при необходимости корректируют программу подготовки.

Собрали школы, в которых можно подготовиться к сдаче ОГЭ. Курсы включают много практики, обратную связь со стороны преподавателей и кураторов, ежемесячную проверку успеваемости. Некоторые школы предлагают несколько тарифов: индивидуальное обучение с преподавателем или занятия в мини-группах.

1. Skysmart

Методисты курсов постоянно следят за изменениями и обновляют учебные материалы, чтобы они всегда оставались актуальными. На вводном занятии для каждого школьника разрабатывается индивидуальная траектория обучения. Заниматься можно как в группе, так и индивидуально, но в обоих случаях взаимодействие с учеником проходит «один на один». Преподаватели отслеживают успеваемость учеников.

Каждый месяц школьники сдают пробный вариант ОГЭ, после чего их учебная программа может быть скорректирована.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 41 724 рублей.

Цена в рассрочку: от 4636 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: от 1 до 9 месяцев.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Курсы:

Достоинства:

Регулярное обновление учебных материалов.

Гарантия сдачи ОГЭ на 4 или 5.

Индивидуальный план подготовки к ОГЭ с учетом знаний школьника.

Автопроверка домашних заданий

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Годограф»

Занятия в школе проводятся в небольших группах, не более десяти человек. Группы формируются с учетом уровня подготовки учащихся. Все уроки проходят в формате активного взаимодействия между преподавателем и учениками. Преподаватель не только проверяет домашние задания, но и внимательно следит за успеваемостью каждого ученика, корректируя программу при необходимости.

Иллюстрация: freepik/freepik

В рамках курса учащиеся пишут не менее пяти пробных ОГЭ, которые затем подробно разбираются с преподавателем. Занятия насыщены практическими заданиями — 70 домашних заданий и 1000 разобранных вариантов ОГЭ.

После каждого урока родителям отправляется сообщение с результатами обучения их ребенка.

Цена полностью: от 49 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность : от 1 до 9 месяцев.

Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты.

Достоинства:

В школе готовят к сдаче ОГЭ более 12 лет.

Есть бесплатное пробное занятие.

Занятия в мини-группах.

Проверка домашних заданий и обратная связь от преподавателя.

Каждый месяц школьники пишут пробные ОГЭ.

Скидки: за оформление нескольких курсов, полной оплаты за год, за приглашение друга и для социально незащищенных категорий граждан.

Недостатки:

Есть жалобы на то, что в группу включают учеников с разным уровнем подготовки.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Сотка»

На занятиях ученики много практикуются: делают задания, обсуждают домашние работы с кураторами, отрабатывают упражнения на тренажерах. Преподаватели школы — эксперты с опытом обучения более пяти лет. Каждую неделю они проводят вебинары, на которых разбирают сложные варианты ОГЭ. Также проходят встречи с психологом, который помогает ученикам морально подготовиться к экзамену.

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед приобретением любого курса можно пройти бесплатный вводный урок. Если в процессе обучения потребуется персональный подход с «живыми» консультациями преподавателя, то можно перейти на тариф «Про».

Цена полностью: от 49 5000 рублей в месяц.

Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: от 1 до 9 месяцев.

Формат: вебинары, практические задания, тесты, занятия на тренажерах.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Наставники отвечают на вопросы 24/7.

Средняя скорость проверки домашней работы — 15 минут.

Бонус — курсы по программированию и шахматам.

Выбранные предметы можно менять в любое время.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на долгую проверку домашних заданий.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «99 Баллов»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% для новых пользователей.

Преподаватели объясняют материал на онлайн-лекциях. Домашние задания проверяются в автоматическом режиме в течение пяти минут. Школьники получают доступ к обновляемой базе заданий, необходимых для сдачи ОГЭ. По каждому предмету проходит восемь вебинаров в месяц.

Иллюстрация: freepik/freepik

Домашние задания включают подсказки. Если этого недостаточно для решения, персональный наставник всегда готов объяснить материал более подробно. Все занятия курса добавляются в онлайн-расписание с автоматическими напоминаниями о предстоящих уроках.

Цена полностью: от 31 410 рублей.

Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: от 1 до 9 месяцев.

Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Курсы:

Достоинства:

Автоматическая проверка домашних заданий позволяет быстро узнать результат.

Объяснение материала проходит на вебинарах, на которых школьники могут задавать вопросы преподавателю.

Персональный куратор помогает в решении заданий.

Онлайн-расписание с удобными напоминаниями.

Бесплатный пробный урок.

Недостатки:

В отзывах жалуются, что сложно вернуть деньги при отказе от обучения.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Тетрика»

Обучение в школе проводится в формате индивидуальных занятий с преподавателями, каждый из которых имеет более пяти лет опыта. Перед началом курса проводится бесплатное вводное занятие, где оценивается уровень знаний ученика и определяются его цели. На основе этих данных составляется индивидуальная учебная программа.

Иллюстрация: freepik/freepik

Все уроки проходят на платформе школы с использованием виртуальной доски. Стоимость обучения определяется после собеседования и складывается из количества уроков, их длительности, квалификации учителя и предмета обучения.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 до 9 месяцев.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Курсы:

Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

На сайте школы можно пройти тест на профориентацию.

«Живое» общение с преподавателем.

Индивидуальная программа для каждого ученика.

Недостатки:

На сайте нет информации о стоимости занятий.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Вебиум»

Обучение проходит в небольших группах, где ученики активно взаимодействуют друг с другом. Перед уроком выдаются скрипты, которые школьники заполняют как конспекты. Занятия проводятся в формате вебинаров и записанных лекций, проверкой домашних заданий занимается наставник.

Иллюстрация: freepik/freepik

Ученики также регулярно сдают пробные экзамены. На сайте школы доступен короткий бесплатный курс по каждому предмету, который длится три дня, чтобы ученики могли познакомиться с методикой преподавания.

Цена полностью: от 31 490 рублей.

Цена в рассрочку: от 3490 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: от 1 до 9 месяцев.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Курсы:

Достоинства:

Персональный наставник.

По каждой дисциплине есть бесплатный короткий курс.

Учащиеся объединяются в команды, коллективно решают некоторые задания, поддерживают друг друга.

Школьник может видеть свой прогресс, который оформлен в виде игры: звезды за задания и достигнутый уровень.

Недостатки:

В отзывах студенты пишут, что наставники могут долго не отвечать на вопросы.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Умскул»

Школа предлагает подготовку к ОГЭ по всем предметам. Перед покупкой курса можно пройти бесплатные вводные занятия по двум предметам, на которых будет оценен уровень знаний ученика и составлен индивидуальный план обучения.

Курсы доступны в трех тарифах: «Стандарт», «Про» и «Премиум». Тариф «Про» включает поддержку куратора, а в «Премиум» добавлены персональные занятия.

Учиться можно с любым уровнем подготовки. Для контроля прогресса ученики ежемесячно сдают пробные экзамены по ОГЭ.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 50 850 рублей.

Цена в рассрочку: от 5650 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: от 1 до 9 месяцев.

Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Достоинства:

Персональный учебный план для каждого школьника.

Обратная связь от преподавателя.

Решение пробников ОГЭ ежемесячно.

Бесплатная профориентация.

Два бесплатных пробных занятия.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. PARTA

В школе можно приобрести пакет курсов для подготовки к ОГЭ, который включает четыре предмета. Обучение на платформе доступно с любого устройства, а перед покупкой рекомендуется пройти бесплатный вводный урок. Каждый курс включает записанные лекции, онлайн-интенсивы, домашние задания и тесты. Проверка домашних заданий занимает всего 15 минут, и на любые вопросы по обучению отвечает личный наставник. На онлайн-интенсивах ученики могут также пообщаться с преподавателем.

Иллюстрация: freepik/freepik

При покупке пакета курсов ученику предоставляются бонусы: бесплатный курс по профориентации с тестами и обратной связью от наставника, а также краткие базовые курсы по выбранным дисциплинам для повторения основ и подготовки к основному курсу.

Цена полностью: от 49 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: от 1 до 9 месяцев.

Формат: видеоуроки, онлайн-интенсивы, практические задания, тесты.

Достоинства:

Есть бесплатный вводный урок.

Обратная связь от наставника.

Обучаться можно с любого устройства.

Проверка домашней работы за 15 минут.

Базовый курс по каждому предмету в подарок.

Бесплатный курс по профориентации.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на долгое ожидание ответов наставника.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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9. Foxford

Преподаватели школы имеют дипломы МГУ, МФТИ и ВШЭ. Обучение проходит онлайн: преподаватель объясняет материал, а ученики могут задавать вопросы и получать ответы в реальном времени. Домашние задания и пробные экзамены проверяет персональный куратор. Он анализирует работу и разъясняет ошибки.

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед покупкой курса можно записаться на бесплатный пробный урок, где будет продемонстрирован весь учебный процесс, включая объяснение темы и разбор практических заданий.

Цена полностью: от 29 839 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 до 9 месяцев.

Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты.

Достоинства:

Гарантия возврата денег, если оценка на ОГЭ будет ниже 4.

Есть бесплатное пробное занятие.

Обучение проходит в прямом эфире.

Обратная связь от эксперта.

Стаж работы преподавателей — более шести лет.

Недостатки:

Есть жалобы на одностороннее изменение расписания и замену преподавателей школой в процессе обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Лектариум»

Занятия проводятся в формате вебинаров, а пропущенные уроки можно просматривать в записи. Учащиеся также получают доступ к библиотеке с чек-листами, шпаргалками и вариантами ОГЭ, который остается открытым до конца учебного года. Для контроля прогресса ученики ежемесячно сдают пробные ОГЭ и проходят проверочные тесты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курсы доступны в двух тарифах. На тарифе «Базовый» ученик участвует в вебинарах и самостоятельно выполняет домашние задания. В тарифе «Про» добавляется проверка домашних работ и помощь куратора.

Цена полностью: от 21 789 рублей.

Цена в рассрочку : от 2690 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность : от 1 до 9 месяцев.

Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Достоинства:

Возврат денег при низком балле на ОГЭ.

Бесплатная профориентация.

Контроль прогресса и анализ учебного процесса через CRM-систему.

Недостатки:

В отзывах жалуются на сложности с возвратом денег при отказе от курса.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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