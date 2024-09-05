25 лучших сервисов аналитики для маркетплейсов

MarketGuru: помогают искать наиболее перспективные для продажи товары с наименьшей конкуренцией на рынке. LikeStats: делают бесплатный аудит бизнеса и дают пошаговый план выхода на маркетплейсы. «Маяк»: предлагают работать через мобильное приложение для аналитики. JVO: помогают делать выводы на основе аналитики и предлагают решения существующих проблем бизнеса. Moneyplace: используют нейросети, которые выдают рекомендации по продвижению товаров на основе аналитики.

Составили список сервисов для работы с маркетплейсами, которые дают комплексную аналитику внешней и внутренней среды бизнеса. Анализаторы маркетплейсов защищают данные пользователей, позволяют выгружать отчеты в Excel и в PDF-формате.

1. MarketGuru

Рейтинг : 4,6 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : от 2495 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 день.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатные расширения для Google Chrome и «Яндекс Браузер».

Функциональность : аналитика рынка товаров для продажи и рекламы, SEO-оптимизация, финансовая аналитика, планирование поставок.

Дополнительные фишки : бот в Telegram для получения PDF-отчетов о любом товаре.

Отличие от конкурентов: онлайн-встреча с основателями MarketGuru, которые расскажут, как увеличить продажи в два раза.

Иллюстрация: freepik/freepik

MarketGuru показывает прибыльные ниши и делает комплексный анализ продаж. Для комфортной работы в сервисе создана «База знаний» со статьями по управлению, рекламе, финансам, оптимизации и другим темам.

Пользователи по желанию посещают «МаркетГуруКлуб», где получают контакты подрядчиков и приобретают образовательные курсы для бизнесменов. Для настройки сервиса можно приобрести сессию со специалистом.

2. LikeStats

Рейтинг : 4,9 .

Площадка : Wildberries, Ozon; открыта предзапись на Avito.

Тарифные планы : от 3790 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 день.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатное расширение для браузера.

Функциональность : аналитика товаров и конкурентов, контроль и расчет поставок, финансовые отчеты, мониторинг цен, SEO-анализ карточек товаров, управление рекламой.

Дополнительные фишки : бесплатный калькулятор расчета экономики продаж, который отображает маржинальность товара и помогает определить его оптимальную стоимость.

Отличие от конкурентов: функция «Копирайтер GPT», при помощи которой можно генерировать SEO-описание товара с учетом ключевых слов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис помогает не только анализировать собственные товары, но и контролировать деятельность конкурентов. В анализе учитываются внутренние и внешние факторы, которые влияют на продажи. Это позволяет в режиме реального времени оптимизировать работу на маркетплейсе.

Пользователи могут заказать комплексное сопровождение бизнеса специалистами LikeStats.

3. «Маяк»

Рейтинг : 4,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 5499 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 месяц.

Удобство интерфейса : удобный, обучение использованию сервиса включено в стоимость.

Функциональность : управление рекламой, оптимизация поставок, АВС-анализ, товарная аналитика, отслеживание трендов, SEO-оптимизация, комплексный анализ конкурентов, мониторинг цен.

Дополнительные фишки : мобильное приложение и бот в Telegram.

Отличие от конкурентов: программа акселерации, при которой еженедельно проходят онлайн-встречи с продавцом, у которого оборот — более 600 млн рублей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис позволяет отслеживать влияние сезонности на продажи и выдает информацию о конкурентах за период с 2020 года. А еще — автоматически управляет рекламой, поэтому продавец экономит средства на самостоятельном запуске.

Пользователи получают доступ к образовательным материалам и встречам с продавцами, на которых они проведут разбор карточек товаров.

4. JVO

Рейтинг : 4,9 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : по запросу.

Тестовый период : по запросу.

Удобство интерфейса : удобный, обучение по использованию сервиса входит в стоимость.

Функциональность : контроль товарных угроз, выявление точек роста, управление отгрузками, анализ конкурентов, адаптация к изменяемым алгоритмам, SEO-оптимизация.

Дополнительные фишки : канал в Telegram с лайфхаками, аналитикой и обновлениями.

Отличие от конкурентов: основной упор в работе сделан не на поиск выгодных ниш, а на рост продаж и оборота бизнеса в выбранной нише.

Иллюстрация: freepik/freepik

Система в режиме реального времени анализирует более ста показателей, которые влияют на бизнес, и предлагает подходящие стратегии развития.

Сервис работает в три этапа: комплексная аналитика товаров — предложения по улучшению — контроль роста показателей. Система аналитики помогает экономить на менеджерах, предоставляя готовые бизнес-решения.

5. Moneyplace

Рейтинг : 4,0 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», Lamoda, KazanExpress, AliExpress.

Тарифные планы : от 5500 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатный курс по использованию сервиса.

Функциональность : аналитика товарной ниши, проверка гипотез, внешняя и внутренняя аналитика, SEO-продвижение, оформление карточек товаров, ведение на маркетплейсах, анализ конкурентов.

Дополнительные фишки : бесплатный разбор бизнеса от специалиста.

Отличие от конкурентов: кешбэк за рекламу Wildberries.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис подходит как для начинающих продавцов, так и для крупных онлайн-магазинов. Вся аналитика отображается в одном окне — дашборде.

Продавец может добавить несколько магазинов и управлять ими из одного рабочего окна, используя данные рынка с ноября 2020 года. Кроме того, пользователям доступны обучающие курсы и вебинары по продвижению бизнеса.

Недостаток сервиса — отсутствие бесплатного базового тарифа с минимальным набором функций.

6. Pi-data

Рейтинг : 4,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 2400 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : комплексный анализ доходов и расходов, отображение маркетингового бюджета, отчеты по юнит-экономике, ABC-анализ, отчеты по самовыкупам.

Дополнительные фишки : внесение любого числа расходов для корректного отображения выручки.

Отличие от конкурентов: отображение аналитики в PowerBI, сонастройка с бизнес-системами пользователя.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис позволяет работать с клиентами Wildberries и Ozon в одном окне, а также легко перемещаться между маркетплейсами при помощи фильтров. Пользователи могут сравнивать данные по одному и тому же поставщику с нескольких площадок.

Pi-data имеет высокую точность информации — более 95%, потому что учитывает все актуальные алгоритмы маркетплейсов.

7. Stat4market

Рейтинг : 4,6 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 7900 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, обучение использованию сервиса входит в стоимость.

Функциональность : анализ конкурентов, поиск прибыльных ниш, планирование поставок, SEO-оптимизация, анализ юнит-экономики, управление рекламой, редактор цен, анализ позиций товара.

Дополнительные фишки : полный аудит бизнеса и помощь эксперта по внедрению стратегии развития бесплатно.

Отличие от конкурентов: подключение к сервису за 1 минуту по официальным протоколам маркетплейсов, защищенная передача данных по API.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис помогает проанализировать текущее состояние бизнеса и составить план продаж на будущее. Клиенты ежедневно получают анализ ключевых показателей бизнеса и предложения по решению проблем. Пользователь сам определяет, кто из сотрудников будет иметь право доступа к личному кабинету в сервисе.

Тариф подбирается в зависимости от размера магазина.

8. SalesFinder

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 3500 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : анализ цен и конкурентов, контроль остатков, SEO-продвижение, поиск быстрорастущих ниш, оценка рекламной выдачи, внутренняя аналитика по API.

Дополнительные фишки : бесплатные обучающие материалы для продавцов.

Отличие от конкурентов: настройка автоответов на отзывы покупателей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис позволяет улавливать тренды и продавать товары с растущим спросом. Пользователи ежедневно получают комплексный анализ не только своего магазина, но и бизнеса конкурентов: изменения цен, остатков, новых запусков.

К минусам SalesFinder можно отнести ограниченное число запросов для анализа поисковой выдачи.

9. WildBox

Рейтинг : 4,8 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : от 2450 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : анализ товаров, брендов, поставщиков, категорий, лидеров поиска; история позиций по категориям и ключевым словам; поиск ниш и трендов; планирование поставок; расчет юнит-экономики; ABC-анализ.

Дополнительные фишки : бесплатные обучающие материалы для продавцов.

Отличие от конкурентов: поиск подходящих блогеров для рекламы товаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис работает в браузере и через бот в Telegram, где отображает все необходимые метрики бизнеса.

Пользователь видит внутреннюю и внешнюю аналитику с расшифровкой результатов, получает рекомендации по выходу в ТОП выдачи. А еще — может быстро определить упущенные запросы и написать SEO-тексты для продвижения на сайте.

10. Huntersales

Рейтинг : 4,8 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 7560 рублей в месяц.

Тестовый период : 3 дня доступа ко всем функциям без привязки карты.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера и бот в Telegram.

Функциональность : количественная и финансовая статистика товаров, брендов, ниш и поставщиков; выгрузка отчетов в Excel; управление рекламой; отображение продаж «цифровых товаров».

Дополнительные фишки : бесплатный аудит карточки товара.

Отличие от конкурентов: два дополнительных сотрудника включены в стоимость в тарифе «Премиум».

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис предоставляет пользователем комплексную аналитику рынка и товаров с использованием данных с 12 апреля 2020 года. Данные достоверны и помогают продавцам избегать хранения неликвидных товаров, за которые маркетплейсы могут налагать штрафы.

В результате онлайн-магазин продает то, что пользуется популярностью в зависимости от сезона и состояния рынка.

Недостаток Huntersales — ограниченная функциональность по сравнению с другими сервисами.

11. Statberries

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : от 1999 рублей в месяц.

Тестовый период : 14 дней.

Удобство интерфейса : удобный, все данные представлены в виде инфографики.

Функциональность : обновление ленты заказов в режиме реального времени, комплексная аналитика товаров, анализ поисковых запросов, отчет прибыльности, расчет скидок, ABC-анализ, отчет по остаткам.

Дополнительные фишки : обновление данных каждые 15 минут.

Отличие от конкурентов: доступ ко всем функциям сервиса вне зависимости от тарифа.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис гарантирует защиту персональных данных пользователей, так как вся информация для аналитики берется напрямую с маркетплейса по API. Продавцам не нужно загружать в систему отчеты или давать доступ к личному кабинету.

Сервис выявляет товары, которые нужно оптимизировать или поставить на склады в конкретные регионы, чтобы поднять их рейтинг.

12. Marketvision

Рейтинг : 3,3 .

Площадка : Wildberries, Lamoda.

Тарифные планы : от 999 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : внешняя и внутренняя аналитика, отображение критических изменений рынка, планирование поставок, отслеживание финансовых показателей, сравнительный анализ категорий, SEO-оптимизация.

Дополнительные фишки : консультации представителей брендов для разработки плана продвижения.

Отличие от конкурентов: мобильное приложение.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис работает на основании алгоритмов искусственного интеллекта и предлагает решения для начинающих и действующих продавцов, а также для брендов. Marketvision имеет базовый набор функций и помогает планировать поставки.

К минусам можно отнести ограниченное число возможностей в пробном периоде. Например, внутренняя аналитика доступна в течение всего трех дней.

13. Mpstats

Рейтинг : 3,7 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : от 3500 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 день.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатное обучение использованию сервиса.

Функциональность : управление ценой, рекламой, карточками товаров и отзывами; финансовый учет; анализ ниши и конкурентов; оптимизация поставок; SEO-оптимизация.

Дополнительные фишки : анализ карточек товаров при помощи искусственного интеллекта.

Отличие от конкурентов: обучающий курс по внешней рекламе на маркетплейсах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис помогает оставаться в курсе товарных новинок и своевременно пополнять ассортимент магазина. Дополнительно доступна функция автобиддера, которая позволяет настраивать эффективную рекламу и опережать конкурентов. Ставки по рекламным кампаниям обновляются автоматически каждые три минуты.

Сервис также предоставляет комплексный анализ магазина, но его возможности ограничены только платформой Wildberries.

14. Shopstat

Рейтинг : 3,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 990 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : анализ товаров, категорий, брендов, ниш, конкурентов; SEO-оптимизация; финансовые отчеты; расчет поставок; динамика и география продаж; история выкупов.

Дополнительные фишки : отражение ключевых показателей товара прямо в карточке.

Отличие от конкурентов: самый дешевый сервис аналитики с доступом ко всем функциям.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис позволяет отслеживать сводные данные о продажах в режиме реального времени и выгружать информацию в Excel. Он также показывает перспективные ниши и предоставляет полезные обучающие материалы для продавцов. Однако глубина аналитики уступает конкурентным сервисам.

15. «Анабар»

Рейтинг : 4,2 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 5000 рублей в месяц.

Тестовый период : 3 дня.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : SEO-продвижение, анализ прибыли с поартикульными расходами, автозаказ товаров с учетом спроса, аналитика ниш и конкурентов, поиск трендов, автоматическое управление ценами и рекламой.

Дополнительные фишки : студия продвижения на маркетплейсах.

Отличие от конкурентов: автозаполнение карточек товаров при помощи «АнабарGPT» и подбор наиболее подходящего текста.

Иллюстрация: freepik/freepik

Главное достоинство сервиса — автоматизация ключевых функций для управления магазином. Помимо глубокой внешней и внутренней аналитики, «Анабар» предлагает свою студию продвижения. В ней можно получить обратную связь от экспертов по вопросам заработка на маркетплейсах.

Закрытые вебинары со специалистами доступны во всех тарифных планах. Недостатком сервиса является высокая стоимость полного набора функций, которые продаются по отдельности.

16. Sellerfox

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon, AliExpress, «Магнит Маркет», «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».

Тарифные планы : от 1459 рублей в месяц.

Тестовый период : 24 часа.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : поиск перспективных товаров и ниш; анализ конкурентов и товаров; поиск трендов; данные по остаткам, числу продаж, стоимости.

Дополнительные фишки : фильтрация данных и возможность скачать их в форматах xls и csv.

Отличие от конкурентов: дополнительная проверка информации поисковыми роботами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Sellerfox, кроме внешней и внутренней аналитики, предоставляет услуги фотосъемки товаров для карточек, выводит продукцию в ТОП выдачи. Сервис также позволяет купить работающий бизнес на маркетплейсе, берет под контроль бухгалтерию и сопровождает в вопросах инвестирования.

В отдельных случаях можно заказать аналитику маркетплейса, которого нет в списке.

17. Wbreport

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : от 9900 рублей в месяц.

Тестовый период : 14 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : учет стоимости потерянных товаров; подсорт продукции; отражение процента выкупа, прибыли в рублях и процентах; ABC-анализ; анализ конкурентов.

Дополнительные фишки : помощь в оформлении продающих карточек товаров.

Отличие от конкурентов: возможность исключить оплату за складское хранение товаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис автоматически собирает данные из личного кабинета и анализирует более 30 бизнес-показателей. На основе анализа выявляются проблемы и разрабатывается план продаж.

При покупке доступа к платформе на три месяца клиенты получают помощь в формировании стратегии развития и внедрении новых инструментов для увеличения продаж.

18. Eggheads Solutions

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : по запросу.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : контроль финансовых показателей, оценка эффективности рекламы, анализ конкурентов, продуктовая аналитика, автоматическое планирование поставок.

Дополнительные фишки : детальный разбор бренда бесплатно.

Отличие от конкурентов: возможность купить временный доступ, чтобы определить прибыльную нишу и ознакомиться с обучающими материалами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед началом использования сервиса клиентам предлагается пройти обучение с выполнением домашних заданий.

Программа помогает сэкономить время на планировании поставок и проводит комплексный анализ конкурентов. Кроме того, она показывает, как изменения в карточках товаров влияют на прибыль.

Минус сервиса — в невозможности интуитивно разобраться с интерфейсом.

19. Sellmonitor

Рейтинг : 2,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : от 9990 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : поиск прибыльных ниш, оптимизация поставок, анализ стратегии конкурентов, повышение позиции товаров в выдаче, управление рекламой, подбор ключевых слов.

Дополнительные фишки : автоматические ответы на отзывы покупателей.

Отличие от конкурентов: генерация описания товаров при помощи искусственного интеллекта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис дает комплексную аналитику и не имеет ограничений по генерации описаний товаров. Пользователи получают данные с 2019 года и приобретают единый тариф с полным доступом ко всем функциям, но только для одного маркетплейса.

Для работы на нескольких площадках необходимо покупать отдельный доступ к каждой.

20. JStick

Рейтинг : 3 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», AliExpress, «Беру».

Тарифные планы : от 1900 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : финансовые отчеты, планирование поставок, ABC-анализ, плановые и фактические продажи и заказы.

Дополнительные фишки : поддержка в Telegram.

Отличие от конкурентов: интеграция аналитики в бизнес-системы 1С, «МойСклад» и другие.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис обновляет аналитические данные каждую минуту. Благодаря указанию оборачиваемости товаров программа позволяет планировать поставки и видеть рентабельность бизнеса. Кроме того, сервис показывает динамику прироста заказов и выручки. Однако на сайте отсутствует информация о том, с какими маркетплейсами работает JStick, это нужно искать отдельно.

21. Topseller

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», AliExpress, «МегаМаркет», «Магнит Маркет».

Тарифные планы : от 850 рублей в месяц.

Тестовый период : 14 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : торговые отчеты, финансовая аналитика, управление контентом, ценами, рекламой; автоматические ответы на отзывы, генерация описаний карточек товаров.

Дополнительные фишки : советы по продвижению в Telegram.

Отличие от конкурентов: возможность загружать карточки товаров одновременно на несколько площадок.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис закрывает большинство бизнес-потребностей продавцов: учет, финансы, аналитику, рекламу и другие. Кроме того, экономит до шести часов работы с карточками товаров.

Специалисты Topseller консультируют клиентов и помогают подобрать подходящие функции для решения конкретных проблем. Также можно вступить в сообщество продавцов для обмена опытом, развития и помощи.

22. Wondersell

Рейтинг : не подтвержден.

Площадка : Wildberries, Ozon, Lamoda, Goods, «Беру».

Тарифные планы : по запросу.

Тестовый период : по запросу.

Удобство интерфейса : малоинформативный.

Функциональность : анализ товаров, продаж, конкурентов, категорий; управление поставками, поиск прибыльных товаров.

Дополнительные фишки : онлайн-конструктор инфографики на маркетплейсах.

Отличие от конкурентов: бесплатный вывод товаров на Ozon и консультации в течение десяти месяцев.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис делает сложные исследования с индивидуальным подходом, чтобы продавец успешно запускал те товары, которые у него есть.

Отдельно можно заказать бухгалтерское сопровождение бизнеса специалистами. Кроме того, в ближайшем будущем у Wondersell появится новая функция — генерация продающих видео на основе фотографий.

23. Wbcon

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon, AliExpress, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : по запросу.

Тестовый период : по запросу.

Удобство интерфейса : устаревший интерфейс.

Функциональность : статистика рекламы, автоматические ответы на отзывы, калькулятор юнит-экономики, SEO-оптимизация, создание инфографики и фотоконтента.

Дополнительные фишки : доступ к базе поставщиков.

Отличие от конкурентов: сервис генерации этикеток и баркодов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Кроме основных возможностей, продавцы могут получить помощь юристов, бухгалтеров, специалистов по сертификации продукции. Минус сервиса — в непонятной системе тарифов и устаревшем интерфейсе.

24. Seller Whisla

Рейтинг : 3 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 5000 рублей в месяц.

Тестовый период : по запросу.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : отчеты по ценообразованию, акционным товарам, дополнительным поставкам, ежедневным продажам; автоматическое управление рекламой.

Дополнительные фишки : оперативные отчеты по бизнес-процессам, которые приводят к убыткам, чтобы не было «сюрпризов» в конце месяца.

Отличие от конкурентов: полная автоматизация всех процессов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Аналитику бизнеса сервис представляет не в Excel, а в форме технологичных сводных отчетов. Продавцы могут фильтровать информацию, но получают базовый набор функций.

Дополнительные возможности, например, SEO-оптимизацию или управление рекламой, нужно покупать отдельно.

25. Mpassistant

Рейтинг : 3 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 690 рублей в месяц.

Тестовый период : 5 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : финансовые отчеты, аналитика товаров и рекламы, комплексная статистика заказов, калькулятор юнит-экономики.

Дополнительные фишки : видеосопровождение отчетов для их более легкого использования и чтения информации.

Отличие от конкурентов: единые отчеты по всем магазинам.

Иллюстрация: freepik/freepik

После загрузки магазина в систему первые отчеты можно посмотреть уже через 20 минут. Данные проходят многоэтапную проверку, чтобы продавцы получали максимально правдивую информацию.

Тарифные планы разделены по сумме ежемесячной выручки магазина, чтобы не переплачивать за ненужные функции.

Минус в том, что перевод данных в Excel оплачивается отдельно.