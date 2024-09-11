Аналитика продажи товаров на Wildberries — 28 лучших сервисов для анализа

MarketGuru: сервис с ускоренным подбором ключевых слов и поисковых запросов для улучшения описания карточки. LikeStats: сервис с полными отчетами по продажам на Wildberries и Ozon и бесплатным аудитом бизнеса. «Маяк»: сервис с решениями для увеличения продаж, продвижения в ТОП и бесплатным расширением. Moneyplace: сервис, который быстро находит прибыльные ниши и товары на пяти маркетплейсах. Pi-data: сервис аналитики и автоответов с отчетом по unit-экономике.

Аналитика будет полезна в работе как начинающих, так и опытных продавцов. Сервисы подсказывают, какие товары и ниши перспективные, анализируют прибыль, дают легкий доступ к статистике продаж. А также автоматизируют работу, подробно анализируют конкурентов на рынке, заполняют карточки и управляют складами и поставками.

1. MarketGuru

Рейтинг : 4,6 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : от 2495 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 день.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатные расширения для Google Chrome и «Яндекс Браузер».

Функциональность : аналитика рынка товаров для продажи и рекламы, SEO-оптимизация, финансовая аналитика, планирование поставок.

Дополнительные фишки : бот в Telegram для получения PDF-отчетов о любом товаре.

Отличие от конкурентов: онлайн-встреча с основателями MarketGuru, которые расскажут, как увеличить продажи в два раза.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис собирает ключевые слова и поисковые запросы для улучшения описания карточки. Анализирует ниши, находит товары с наименьшей конкуренцией и большим потенциалом для продажи. Сервис знает, когда закончится товар, и вовремя уведомляет, чтобы карточки товаров не потеряли позиции из-за простоя.

Для ознакомления можно получить бесплатную консультацию и полный доступ к программе на один день.

2. LikeStats

Рейтинг : 4,9 .

Площадка : Wildberries, Ozon; открыта предзапись на Avito.

Тарифные планы : от 3790 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 день.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатное расширение для браузера.

Функциональность : аналитика товаров и конкурентов, контроль и расчет поставок, финансовые отчеты, мониторинг цен, SEO-анализ карточек товаров, управление рекламой.

Дополнительные фишки : бесплатный калькулятор расчета экономики продаж, который отображает маржинальность товара и помогает определить его оптимальную стоимость.

Отличие от конкурентов: функция «Копирайтер GPT», при помощи которой можно генерировать SEO-описание товара с учетом ключевых слов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис дает полную отчетную информацию по продажам клиента и его конкурентов. Анализирует категории, продавцов и бренды, ищет прибыльные ниши, чтобы клиент завозил только ликвидные товары. Проводит seo-аналитику и управляет рекламой.

Также есть комплексное сопровождение бизнеса на Wildberries: от выбора товара до лидерских позиций в выдаче.

3. «Маяк»

Рейтинг : 4,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 5499 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 месяц.

Удобство интерфейса : удобный, обучение использованию сервиса включено в стоимость.

Функциональность : управление рекламой, оптимизация поставок, АВС-анализ, товарная аналитика, отслеживание трендов, SEO-оптимизация, комплексный анализ конкурентов, мониторинг цен.

Дополнительные фишки : мобильное приложение и бот в Telegram.

Отличие от конкурентов: программа акселерации, при которой еженедельно проходят онлайн-встречи с продавцом, у которого оборот — более 600 млн рублей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис с внутренней, внешней аналитикой и бесплатным расширением. ABC-анализ показывает, на какие товары из ассортимента приходится 80% выручки. А товарная аналитика помогает понять, какие товары убыточны.

Еженедельно проводятся онлайн-встречи с топовыми продавцами. Это возможность задать вопросы тем, кто уже прошел путь с нуля до сотен миллионов рублей выручки.

4. Moneyplace

Рейтинг : 4,0 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», Lamoda, KazanExpress, AliExpress.

Тарифные планы : от 5500 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатный курс по использованию сервиса.

Функциональность : аналитика товарной ниши, проверка гипотез, внешняя и внутренняя аналитика, SEO-продвижение, оформление карточек товаров, ведение на маркетплейсах, анализ конкурентов.

Дополнительные фишки : бесплатный разбор бизнеса от специалиста.

Отличие от конкурентов: кешбэк за рекламу Wildberries.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис помогает определиться с товарами, которые будут продаваться. Найти нишу с высоким спросом и умеренной конкуренцией или скопировать успешную стратегию конкурента, чтобы сэкономить деньги. Подскажет, какой товар гарантированно в наличии у оптовиков и как автоматизировать управление продажами. А бизнес–аналитик разберет магазин бесплатно.

5. Pi-data

Рейтинг : 4,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 2400 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : комплексный анализ доходов и расходов, отображение маркетингового бюджета, отчеты по юнит-экономике, ABC-анализ, отчеты по самовыкупам.

Дополнительные фишки : внесение любого числа расходов для корректного отображения выручки.

Отличие от конкурентов: отображение аналитики в PowerBI, сонастройка с бизнес-системами пользователя.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис предлагает семь функциональных отчетов. Для удобства к каждому отчету есть максимально подробная инструкция по использованию. А если не хватает стандартных отчетов и хочется настроить аналитику на 100% под себя, то есть интеграции со всеми системами учета и автоматическое обновление данных.

Чтобы разобраться в сервисе, во время тестового периода сопровождает менеджер. Специалист подскажет, подойдут ли инструменты и как их грамотно использовать.

6. Stat4market

Рейтинг : 4,6 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 7900 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, обучение использованию сервиса входит в стоимость.

Функциональность : анализ конкурентов, поиск прибыльных ниш, планирование поставок, SEO-оптимизация, анализ юнит-экономики, управление рекламой, редактор цен, анализ позиций товара.

Дополнительные фишки : полный аудит бизнеса и помощь эксперта по внедрению стратегии развития бесплатно.

Отличие от конкурентов: подключение к сервису за 1 минуту по официальным протоколам маркетплейсов, защищенная передача данных по API.

Иллюстрация: freepik/freepik

Платформа превращает данные по отчетам в готовые решения для клиента. Все метрики бизнеса понятны и показывают, как увеличить заказы и продажи товаров. А от ошибочных действий защищает полное разделение прав доступа к кабинету.

Владельцы выбирают сами, кому из сотрудников разрешить редактировать цены, вносить изменения в карточку товара или видеть прибыль.

7. JVO

Рейтинг : 4,9 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : по запросу.

Тестовый период : по запросу.

Удобство интерфейса : удобный, обучение по использованию сервиса входит в стоимость.

Функциональность : контроль товарных угроз, выявление точек роста, управление отгрузками, анализ конкурентов, адаптация к изменяемым алгоритмам, SEO-оптимизация.

Дополнительные фишки : канал в Telegram с лайфхаками, аналитикой и обновлениями.

Отличие от конкурентов: основной упор в работе сделан не на поиск выгодных ниш, а на рост продаж и оборота бизнеса в выбранной нише.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис анализирует более 100 факторов, включая действия конкурентов, и определяет реальные причины падения и роста продаж. На основе анализа формирует понятные задания по улучшению карточек, противодействию конкурентам и контролю всего, что влияет на продажи. Выполняя задания, клиент видит, как растут метрики бизнеса, и может моментально среагировать на угрозы.

8. Huntersales

Рейтинг : 4,8 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 7560 рублей в месяц.

Тестовый период : 3 дня доступа ко всем функциям без привязки карты.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера и бот в Telegram.

Функциональность : количественная и финансовая статистика товаров, брендов, ниш и поставщиков; выгрузка отчетов в Excel, управление рекламой, отображение продаж «цифровых товаров».

Дополнительные фишки : бесплатный аудит карточки товара.

Отличие от конкурентов: два дополнительных сотрудника включены в стоимость в тарифе «Премиум».

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис с подробной статистикой — количественная и финансовая статистика по товарам, нишам, брендам, поставщикам. Точность аналитики 95–99%. Такая степень достоверности защищает от поставок неликвидов.

У платформы есть расширение для Chrome, в котором можно видеть статистику товаров и категорий, находясь внутри Wildberries и Ozon. А Telegram-бот подходит для быстрой проверки гипотез.

9. Statberries

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : от 1999 рублей в месяц.

Тестовый период : 14 дней.

Удобство интерфейса : удобный, все данные представлены в виде инфографики.

Функциональность : обновление ленты заказов в режиме реального времени, комплексная аналитика товаров, анализ поисковых запросов, отчет прибыльности, расчет скидок, ABC-анализ, отчет по остаткам.

Дополнительные фишки : обновление данных каждые 15 минут.

Отличие от конкурентов: доступ ко всем функциям сервиса вне зависимости от тарифа.

Иллюстрация: freepik/freepik

В сервисе аналитические отчеты представлены в виде инфографики. Это помогает проанализировать продукт по рейтингу и рентабельности, а также оценить его финансовые показатели.

Отчеты помогут выявить товары, нуждающиеся в оптимизации, и принять решения — делать скидки, устраивать распродажи или снимать неликвидные позиции.

10. Marketvision

Рейтинг : 3,3 .

Площадка : Wildberries, Lamoda.

Тарифные планы : от 999 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : внешняя и внутренняя аналитика, отображение критических изменений рынка, планирование поставок, отслеживание финансовых показателей, сравнительный анализ категорий, SEO-оптимизация.

Дополнительные фишки : консультации представителей брендов для разработки плана продвижения.

Отличие от конкурентов: мобильное приложение.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис аналитики данных маркетплейсов на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Есть внешняя, внутренняя аналитика и анализ событий. Внешняя аналитика сервиса — каталог из 475 миллионов продуктов, полученных из Wildberries и Lamoda. С ее помощью исследуют рынок и оценивают продуктовые идеи.

Все данные и показатели оцениваются экспертами отрасли, чтобы предоставлять только ту информацию, которая сможет закрыть бизнес-задачи.

11. Mpstats

Рейтинг : 3,7 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : от 3500 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 день.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатное обучение использованию сервиса.

Функциональность : управление ценой, рекламой, карточками товаров и отзывами; финансовый учет, анализ ниши и конкурентов, оптимизация поставок, SEO-оптимизация.

Дополнительные фишки : анализ карточек товаров при помощи искусственного интеллекта.

Отличие от конкурентов: обучающий курс по внешней рекламе на маркетплейсах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис помогает анализировать конкурентов и внешнюю рекламу, управлять рекламными ставками и ценой. Он может генерировать автоответы на отзывы, следить за финансовыми показателями, настраивать seo и рекламу. А искусственный интеллект анализирует карточки товара на Wildberries и помогает выявить в ней слабые места.

12. Shopstat

Рейтинг : 3,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 990 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : анализ товаров, категорий, брендов, ниш, конкурентов; SEO-оптимизация, финансовые отчеты, расчет поставок, динамика и география продаж, история выкупов.

Дополнительные фишки : отражение ключевых показателей товара прямо в карточке.

Отличие от конкурентов: самый дешевый сервис аналитики с доступом ко всем функциям.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис с конкурентной аналитикой, управлением продажами и seo по Wildberries и Ozon. С помощью анализа данных можно отслеживать продажи, заказы и остатки в режиме реального времени.

У сервиса есть расширение для браузеров Google, Yandex, Opera и Microsoft Edge. Что помогает отслеживать ключевые показатели товара прямо внутри карточки на маркетплейсе.

13. «Анабар»

Рейтинг : 4,2 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 5000 рублей в месяц.

Тестовый период : 3 дня.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : SEO-продвижение, анализ прибыли с поартикульными расходами, автозаказ товаров с учетом спроса, аналитика ниш и конкурентов, поиск трендов, автоматическое управление ценами и рекламой.

Дополнительные фишки : студия продвижения на маркетплейсах.

Отличие от конкурентов: автозаполнение карточек товаров при помощи «АнабарGPT» и подбор наиболее подходящего текста.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис аналитики и продвижения на Wildberries и Ozon с детализацией ниш и искусственным интеллектом. С его помощью карточки заполняются автоматически. Сервис собирает ключевые слова и заполняет название, характеристики и описание — даже если есть только одно фото или текст на китайском. Также есть инструменты по продвижению, авторасчеты и аналитика.

14. Sellerfox

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon, AliExpress, «Магнит Маркет», «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».

Тарифные планы : от 1459 рублей в месяц.

Тестовый период : 24 часа.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : поиск перспективных товаров и ниш, анализ конкурентов и товаров, поиск трендов, данные по остаткам, числу продаж, стоимости.

Дополнительные фишки : фильтрация данных и возможность скачать их в форматах xls и csv.

Отличие от конкурентов: дополнительная проверка информации поисковыми роботами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис с отчетами по продавцам, товарам, брендам и ценам. Есть данные по числу продаж, стоимости и остаткам конкретных позиций на складах. Можно отслеживать данные о продажах в разрезе отдельных брендов и продавцов по маркетплейсам.

В сервисе доступное представление данных в виде графиков и диаграмм, которые можно скачать.

15. Wbreport

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries.

Тарифные планы : от 9900 рублей в месяц.

Тестовый период : 14 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : учет стоимости потерянных товаров, подсорт продукции, отражение процента выкупа, прибыли в рублях и процентах, ABC-анализ, анализ конкурентов.

Дополнительные фишки : помощь в оформлении продающих карточек товаров.

Отличие от конкурентов: возможность исключить оплату за складское хранение товаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис аналитики, который рассчитывает более 30 важных бизнес-показателей. В удобном виде показывает, где есть проблемы и сколько на них теряет продавец. Далее дает стратегию для роста продаж на основе точных данных. Также сервис отвечает — сколько товаров теряет Wildberries, сколько на самом деле стоит доставка каждого товара клиенту, какие 20% товаров делают 80% прибыли.

16. Eggheads Solutions

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : по запросу.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : контроль финансовых показателей, оценка эффективности рекламы, анализ конкурентов, продуктовая аналитика, автоматическое планирование поставок.

Дополнительные фишки : детальный разбор бренда бесплатно.

Отличие от конкурентов: возможность купить временный доступ, чтобы определить прибыльную нишу и ознакомиться с обучающими материалами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Платформа аналитики с искусственным интеллектом. Анализирует отзывы под карточкой товара и помогает скорректировать их для роста конверсий. Делает описание, которое улучшит ранжирование и сэкономит время менеджера.

Эксперт сервиса проведет бесплатный аудит на основе данных и подскажет, на что обратить внимание для роста прибыли.

17. Sellmonitor

Рейтинг : 2,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : от 9990 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : поиск прибыльных ниш, оптимизация поставок, анализ стратегии конкурентов, повышение позиции товаров в выдаче, управление рекламой, подбор ключевых слов.

Дополнительные фишки : автоматические ответы на отзывы покупателей.

Отличие от конкурентов: генерация описания товаров при помощи искусственного интеллекта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис помогает найти нишу, оптимизировать поставки, проанализировать стратегию конкурентов, повысить позиции товаров в выдаче. Платформа умеет вычислять, сколько и на какие склады нужно поставить товаров на основе истории продаж и географии заказов. Умный алгоритм подбирает ключевые слова, которых не хватает товару, на основе анализа конкурентов.

18. SalesFinder

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 3500 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : анализ цен и конкурентов, контроль остатков, SEO-продвижение, поиск быстрорастущих ниш, оценка рекламной выдачи, внутренняя аналитика по API.

Дополнительные фишки : бесплатные обучающие материалы для продавцов.

Отличие от конкурентов: настройка автоответов на отзывы покупателей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис находит прибыльные товары на Ozon и Wildberries, анализирует стратегию продаж конкурентов, ищет быстрорастущие ниши. А также оптимизирует ассортимент и поставки магазина, подбирает поисковые запросы и отвечает на отзывы по автосценариям.

У платформы есть расширение для браузеров Chrome и Yandex.

19. JStick

Рейтинг : 3 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», AliExpress, «Беру».

Тарифные планы : от 1900 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : финансовые отчеты, планирование поставок, ABC-анализ, плановые и фактические продажи и заказы.

Дополнительные фишки : поддержка в Telegram.

Отличие от конкурентов: интеграция аналитики в бизнес-системы 1С, «МойСклад» и другие.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис с отчетами по прибыли, KPI-метрикам, финансам, оборачиваемости и планам поставок. Платформа считает ликвидность и дефицит товаров на складе. Также покажет динамику развития бизнеса, например, как быстро активы превращаются в деньги и какая динамика заказов выручки в день, неделю, месяц.

20. Topseller

Рейтинг : 5 .

Площадки : Wildberries, Ozon, AliExpress, Магнит Маркет, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».

Тарифные планы : от 850 до 20 000 рублей в месяц.

Тестовый период : 14 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : отслеживание оборотов, автоматизированный P&L-отчет, анализ доходности.

Дополнительные фишки : автоматическая генерация описания товаров за минуту.

Отличие от конкурентов: есть нейросеть для работы с отзывами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис, который закрывает потребности продавца от торгового учета и финансовой аналитики до управления контентом, ценами и рекламными кампаниями. Программа учета для маркетплейсов отслеживает полный цикл товара — от заказа у поставщика до доставки покупателю. А управление контентом и всеми маркетплейсами происходит в едином окне.

21. Wbcon

Рейтинг : 5 .

Площадки : Wildberries, Ozon, AliExpress, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : необходимо рассчитывать вручную.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : изучение спроса и покупательского поведения, аналитика конкурентов, оптимизация логистических процессов.

Отличие от конкурентов: есть возможность заказать услуги продвижения «под ключ».

Иллюстрация: freepik/freepik

Платформа предлагает калькулятор экономики, сервис генерации этикеток, сервис статистики по внешней рекламе и автоответчик на отзывы.

Специалисты берут на себя seo-оптимизацию карточек, создают инфографику и фотоконтент. Подбирают полезные API и софт, разрабатывают парсер и скрипт. Могут взять на себя продвижение «под ключ». А также у них есть обучение по базе знаний Wildberries и Ozon.

22. Mpassistant

Рейтинг : 5 .

Площадки : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 690 до 14 990 рублей в месяц.

Тестовый период : 5 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : инструменты для внутренней аналитики, более 10 видов отчетов с настраиваемыми фильтрами.

Дополнительные фишки : калькулятор unit-экономики и участия в акциях Wildberries.

Отличие от конкурентов: круглосуточная техподдержка.

Иллюстрация: freepik/freepik

Онлайн-сервис внутренней аналитики и финансового учета для маркетплейсов Wildberries и Ozon. В нем видна прибыль по всем магазинам и маркетплейсам в одном месте. Можно добавить любое количество магазинов. Что позволяет не тратить время на сбор данных из нескольких кабинетов или маркетплейсов.

23. Wbstat Pro

Рейтинг : 4,2 .

Площадки : Wildberries.

Тарифные планы : от 2990 до 8990 рублей в месяц.

Тестовый период : базовые функции доступны бесплатно.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : глубокая аналитика продаж, остатков и цен, интеграция через API для доступа к статистике.

Дополнительные фишки : есть бот и расширения для браузеров.

Отличие от конкурентов: бесплатные вебинары по развитию магазина.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис внутренней аналитики и статистики продаж на Wildberries. Он не просто анализирует данные, а выдает готовую стратегию роста продаж. А в закрытом клубе можно общаться и развиваться вместе с сотнями предпринимателей. Платформа проводит вебинары по Wildberries.

24. SellerStats

Рейтинг : 5 .

Площадки : Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : от 2490 до 15 990 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : анализ товара (продажи, остатки), отслеживание цен и объемов продаж, сбор ключевых слов для seo.

Дополнительные фишки : плагин для браузера с доступом к ключевым данным без необходимости заходить в личный кабинет.

Отличие от конкурентов: партнерская программа с отчислением 20% от всех оплат привлеченных клиентов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис отслеживает продажи любых товаров и конкурентов. Находит тренды, перспективные ниши и анализирует продажи. Плагин для браузера показывает подробную статистику товаров прямо на страницах маркетплейсов Wildberries и Ozon.

Всем новым пользователям бесплатно предоставляется тариф «Премиум» на семь дней без подписки и привязки карты.

25. Marpla

Рейтинг : 5 .

Площадки : Wildberries.

Тарифные планы : от 3990 до 47 990 рублей.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : автоматизированные ставки для рекламы, сбор и оптимизация семантики, управление ключевыми фразами.

Дополнительные фишки : сервис А/Б-теста для фотографий.

Отличие от конкурентов: входит в список авторизованных сервисов на Wildberries.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис с набором инструментов для проверки позиций карточек, подбора ключевых фраз. Также внутреннего анализа продаж, управления ставками и автоматического удержания позиций в рекламных кампаниях Wildberries. Собирает статистику по большому числу запросов и артикулов. Создает, дорабатывает и продвигает карточки товаров.

26. e-Comet

Рейтинг : 2,3 .

Площадки : Wildberries.

Тарифные планы : от 1393 до 9990 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 месяц.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : анализ рынка (выручка, FBS), помощь в поиске ниши, контроль финансов, остатков и актуальности данных.

Дополнительные фишки : сервис адаптирован для смартфонов и планшетов.

Отличие от конкурентов: бесплатный доступ для начинающих продавцов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Единый сервис от аналитики до рекламы и финансовых отчетов. Позволяет детально отслеживать сезонные тренды и адаптировать стратегию под них.

Есть бесплатный доступ с базовыми инструментами для начинающих продавцов и возможность собрать свой тариф из настраиваемых модулей.

27. Market Papa

Рейтинг : 5 .

Площадки : Wildberries.

Тарифные планы : не указаны.

Тестовый период : 5 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : автоматизация рекламных кампаний, анализ ключевых слов и ставок конкурентов.

Дополнительные фишки : интенсивы по маркетингу.

Отличие от конкурентов: есть инструкции по настройке и использованию платформы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Позволяет управлять фразами на основании кластеров и пресетов в авторекламе. Узнавать актуальную ставку, чтобы находиться на желаемой позиции в выдаче. Смотреть, сколько товаров сейчас в рекламной выдаче и по какой ставке, на каком месте товар показывается в рекламе или поиске.

28. MP Manager

Рейтинг : 3,4 .

Площадки : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : не указаны.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : малоинформативный.

Функциональность : автоцены, автоответы на отзывы, генератор описаний товаров, аналитика, мониторинг позиций.

Дополнительные фишки : авторекомендации.

Отличие от конкурентов: бесплатное расширение для браузера.

Иллюстрация: freepik/freepik

Управляет рекламой, рассчитывает поставки, отвечает на отзывы, отслеживает товары и рассчитывает скидки. Позволяет отслеживать динамику по каждому товару в воронке продаж. Чтобы понять, какие товары или продвижение убыточны и отнимают силы и время, а на каких стоит сфокусироваться и масштабировать результат.