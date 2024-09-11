Аналитика продажи товаров на Wildberries — 28 лучших сервисов для анализа

Информация об эксперте
Ведущий эксперт-маркетолог MarketGuru помог разобраться в многообразии сервисов аналитики для Wildberries и ответил на частые вопросы начинающих пользователей.
ТОП-5 сервисов аналитики Wildberries в 2024 году
MarketGuru: сервис с ускоренным подбором ключевых слов и поисковых запросов для улучшения описания карточки.
LikeStats: сервис с полными отчетами по продажам на Wildberries и Ozon и бесплатным аудитом бизнеса.
«Маяк»: сервис с решениями для увеличения продаж, продвижения в ТОП и бесплатным расширением.
Moneyplace: сервис, который быстро находит прибыльные ниши и товары на пяти маркетплейсах.
Pi-data: сервис аналитики и автоответов с отчетом по unit-экономике.
Аналитика будет полезна в работе как начинающих, так и опытных продавцов. Сервисы подсказывают, какие товары и ниши перспективные, анализируют прибыль, дают легкий доступ к статистике продаж. А также автоматизируют работу, подробно анализируют конкурентов на рынке, заполняют карточки и управляют складами и поставками.
1. MarketGuru
Рейтинг: 4,6.
Площадка: Wildberries.
Тарифные планы: от 2495 рублей в месяц.
Тестовый период: 1 день.
Удобство интерфейса: удобный, бесплатные расширения для Google Chrome и «Яндекс Браузер».
Функциональность: аналитика рынка товаров для продажи и рекламы, SEO-оптимизация, финансовая аналитика, планирование поставок.
Дополнительные фишки: бот в Telegram для получения PDF-отчетов о любом товаре.
Отличие от конкурентов: онлайн-встреча с основателями MarketGuru, которые расскажут, как увеличить продажи в два раза.
Сервис собирает ключевые слова и поисковые запросы для улучшения описания карточки. Анализирует ниши, находит товары с наименьшей конкуренцией и большим потенциалом для продажи. Сервис знает, когда закончится товар, и вовремя уведомляет, чтобы карточки товаров не потеряли позиции из-за простоя.
Для ознакомления можно получить бесплатную консультацию и полный доступ к программе на один день.
2. LikeStats
Рейтинг: 4,9.
Площадка: Wildberries, Ozon; открыта предзапись на Avito.
Тарифные планы: от 3790 рублей в месяц.
Тестовый период: 1 день.
Удобство интерфейса: удобный, бесплатное расширение для браузера.
Функциональность: аналитика товаров и конкурентов, контроль и расчет поставок, финансовые отчеты, мониторинг цен, SEO-анализ карточек товаров, управление рекламой.
Дополнительные фишки: бесплатный калькулятор расчета экономики продаж, который отображает маржинальность товара и помогает определить его оптимальную стоимость.
Отличие от конкурентов: функция «Копирайтер GPT», при помощи которой можно генерировать SEO-описание товара с учетом ключевых слов.
Сервис дает полную отчетную информацию по продажам клиента и его конкурентов. Анализирует категории, продавцов и бренды, ищет прибыльные ниши, чтобы клиент завозил только ликвидные товары. Проводит seo-аналитику и управляет рекламой.
Также есть комплексное сопровождение бизнеса на Wildberries: от выбора товара до лидерских позиций в выдаче.
3. «Маяк»
Рейтинг: 4,5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 5499 рублей в месяц.
Тестовый период: 1 месяц.
Удобство интерфейса: удобный, обучение использованию сервиса включено в стоимость.
Функциональность: управление рекламой, оптимизация поставок, АВС-анализ, товарная аналитика, отслеживание трендов, SEO-оптимизация, комплексный анализ конкурентов, мониторинг цен.
Дополнительные фишки: мобильное приложение и бот в Telegram.
Отличие от конкурентов: программа акселерации, при которой еженедельно проходят онлайн-встречи с продавцом, у которого оборот — более 600 млн рублей.
Сервис с внутренней, внешней аналитикой и бесплатным расширением. ABC-анализ показывает, на какие товары из ассортимента приходится 80% выручки. А товарная аналитика помогает понять, какие товары убыточны.
Еженедельно проводятся онлайн-встречи с топовыми продавцами. Это возможность задать вопросы тем, кто уже прошел путь с нуля до сотен миллионов рублей выручки.
4. Moneyplace
Рейтинг: 4,0.
Площадка: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», Lamoda, KazanExpress, AliExpress.
Тарифные планы: от 5500 рублей в месяц.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный, бесплатный курс по использованию сервиса.
Функциональность: аналитика товарной ниши, проверка гипотез, внешняя и внутренняя аналитика, SEO-продвижение, оформление карточек товаров, ведение на маркетплейсах, анализ конкурентов.
Дополнительные фишки: бесплатный разбор бизнеса от специалиста.
Отличие от конкурентов: кешбэк за рекламу Wildberries.
Сервис помогает определиться с товарами, которые будут продаваться. Найти нишу с высоким спросом и умеренной конкуренцией или скопировать успешную стратегию конкурента, чтобы сэкономить деньги. Подскажет, какой товар гарантированно в наличии у оптовиков и как автоматизировать управление продажами. А бизнес–аналитик разберет магазин бесплатно.
5. Pi-data
Рейтинг: 4,5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 2400 рублей в месяц.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: комплексный анализ доходов и расходов, отображение маркетингового бюджета, отчеты по юнит-экономике, ABC-анализ, отчеты по самовыкупам.
Дополнительные фишки: внесение любого числа расходов для корректного отображения выручки.
Отличие от конкурентов: отображение аналитики в PowerBI, сонастройка с бизнес-системами пользователя.
Сервис предлагает семь функциональных отчетов. Для удобства к каждому отчету есть максимально подробная инструкция по использованию. А если не хватает стандартных отчетов и хочется настроить аналитику на 100% под себя, то есть интеграции со всеми системами учета и автоматическое обновление данных.
Чтобы разобраться в сервисе, во время тестового периода сопровождает менеджер. Специалист подскажет, подойдут ли инструменты и как их грамотно использовать.
6. Stat4market
Рейтинг: 4,6.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 7900 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный, обучение использованию сервиса входит в стоимость.
Функциональность: анализ конкурентов, поиск прибыльных ниш, планирование поставок, SEO-оптимизация, анализ юнит-экономики, управление рекламой, редактор цен, анализ позиций товара.
Дополнительные фишки: полный аудит бизнеса и помощь эксперта по внедрению стратегии развития бесплатно.
Отличие от конкурентов: подключение к сервису за 1 минуту по официальным протоколам маркетплейсов, защищенная передача данных по API.
Платформа превращает данные по отчетам в готовые решения для клиента. Все метрики бизнеса понятны и показывают, как увеличить заказы и продажи товаров. А от ошибочных действий защищает полное разделение прав доступа к кабинету.
Владельцы выбирают сами, кому из сотрудников разрешить редактировать цены, вносить изменения в карточку товара или видеть прибыль.
7. JVO
Рейтинг: 4,9.
Площадка: Wildberries.
Тарифные планы: по запросу.
Тестовый период: по запросу.
Удобство интерфейса: удобный, обучение по использованию сервиса входит в стоимость.
Функциональность: контроль товарных угроз, выявление точек роста, управление отгрузками, анализ конкурентов, адаптация к изменяемым алгоритмам, SEO-оптимизация.
Дополнительные фишки: канал в Telegram с лайфхаками, аналитикой и обновлениями.
Отличие от конкурентов: основной упор в работе сделан не на поиск выгодных ниш, а на рост продаж и оборота бизнеса в выбранной нише.
Сервис анализирует более 100 факторов, включая действия конкурентов, и определяет реальные причины падения и роста продаж. На основе анализа формирует понятные задания по улучшению карточек, противодействию конкурентам и контролю всего, что влияет на продажи. Выполняя задания, клиент видит, как растут метрики бизнеса, и может моментально среагировать на угрозы.
8. Huntersales
Рейтинг: 4,8.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 7560 рублей в месяц.
Тестовый период: 3 дня доступа ко всем функциям без привязки карты.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера и бот в Telegram.
Функциональность: количественная и финансовая статистика товаров, брендов, ниш и поставщиков; выгрузка отчетов в Excel, управление рекламой, отображение продаж «цифровых товаров».
Дополнительные фишки: бесплатный аудит карточки товара.
Отличие от конкурентов: два дополнительных сотрудника включены в стоимость в тарифе «Премиум».
Сервис с подробной статистикой — количественная и финансовая статистика по товарам, нишам, брендам, поставщикам. Точность аналитики 95–99%. Такая степень достоверности защищает от поставок неликвидов.
У платформы есть расширение для Chrome, в котором можно видеть статистику товаров и категорий, находясь внутри Wildberries и Ozon. А Telegram-бот подходит для быстрой проверки гипотез.
9. Statberries
Рейтинг: 5.
Площадка: Wildberries.
Тарифные планы: от 1999 рублей в месяц.
Тестовый период: 14 дней.
Удобство интерфейса: удобный, все данные представлены в виде инфографики.
Функциональность: обновление ленты заказов в режиме реального времени, комплексная аналитика товаров, анализ поисковых запросов, отчет прибыльности, расчет скидок, ABC-анализ, отчет по остаткам.
Дополнительные фишки: обновление данных каждые 15 минут.
Отличие от конкурентов: доступ ко всем функциям сервиса вне зависимости от тарифа.
В сервисе аналитические отчеты представлены в виде инфографики. Это помогает проанализировать продукт по рейтингу и рентабельности, а также оценить его финансовые показатели.
Отчеты помогут выявить товары, нуждающиеся в оптимизации, и принять решения — делать скидки, устраивать распродажи или снимать неликвидные позиции.
10. Marketvision
Рейтинг: 3,3.
Площадка: Wildberries, Lamoda.
Тарифные планы: от 999 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: внешняя и внутренняя аналитика, отображение критических изменений рынка, планирование поставок, отслеживание финансовых показателей, сравнительный анализ категорий, SEO-оптимизация.
Дополнительные фишки: консультации представителей брендов для разработки плана продвижения.
Отличие от конкурентов: мобильное приложение.
Сервис аналитики данных маркетплейсов на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Есть внешняя, внутренняя аналитика и анализ событий. Внешняя аналитика сервиса — каталог из 475 миллионов продуктов, полученных из Wildberries и Lamoda. С ее помощью исследуют рынок и оценивают продуктовые идеи.
Все данные и показатели оцениваются экспертами отрасли, чтобы предоставлять только ту информацию, которая сможет закрыть бизнес-задачи.
11. Mpstats
Рейтинг: 3,7.
Площадка: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».
Тарифные планы: от 3500 рублей в месяц.
Тестовый период: 1 день.
Удобство интерфейса: удобный, бесплатное обучение использованию сервиса.
Функциональность: управление ценой, рекламой, карточками товаров и отзывами; финансовый учет, анализ ниши и конкурентов, оптимизация поставок, SEO-оптимизация.
Дополнительные фишки: анализ карточек товаров при помощи искусственного интеллекта.
Отличие от конкурентов: обучающий курс по внешней рекламе на маркетплейсах.
Сервис помогает анализировать конкурентов и внешнюю рекламу, управлять рекламными ставками и ценой. Он может генерировать автоответы на отзывы, следить за финансовыми показателями, настраивать seo и рекламу. А искусственный интеллект анализирует карточки товара на Wildberries и помогает выявить в ней слабые места.
12. Shopstat
Рейтинг: 3,5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 990 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера.
Функциональность: анализ товаров, категорий, брендов, ниш, конкурентов; SEO-оптимизация, финансовые отчеты, расчет поставок, динамика и география продаж, история выкупов.
Дополнительные фишки: отражение ключевых показателей товара прямо в карточке.
Отличие от конкурентов: самый дешевый сервис аналитики с доступом ко всем функциям.
Сервис с конкурентной аналитикой, управлением продажами и seo по Wildberries и Ozon. С помощью анализа данных можно отслеживать продажи, заказы и остатки в режиме реального времени.
У сервиса есть расширение для браузеров Google, Yandex, Opera и Microsoft Edge. Что помогает отслеживать ключевые показатели товара прямо внутри карточки на маркетплейсе.
13. «Анабар»
Рейтинг: 4,2.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 5000 рублей в месяц.
Тестовый период: 3 дня.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера.
Функциональность: SEO-продвижение, анализ прибыли с поартикульными расходами, автозаказ товаров с учетом спроса, аналитика ниш и конкурентов, поиск трендов, автоматическое управление ценами и рекламой.
Дополнительные фишки: студия продвижения на маркетплейсах.
Отличие от конкурентов: автозаполнение карточек товаров при помощи «АнабарGPT» и подбор наиболее подходящего текста.
Сервис аналитики и продвижения на Wildberries и Ozon с детализацией ниш и искусственным интеллектом. С его помощью карточки заполняются автоматически. Сервис собирает ключевые слова и заполняет название, характеристики и описание — даже если есть только одно фото или текст на китайском. Также есть инструменты по продвижению, авторасчеты и аналитика.
14. Sellerfox
Рейтинг: 5.
Площадка: Wildberries, Ozon, AliExpress, «Магнит Маркет», «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».
Тарифные планы: от 1459 рублей в месяц.
Тестовый период: 24 часа.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера.
Функциональность: поиск перспективных товаров и ниш, анализ конкурентов и товаров, поиск трендов, данные по остаткам, числу продаж, стоимости.
Дополнительные фишки: фильтрация данных и возможность скачать их в форматах xls и csv.
Отличие от конкурентов: дополнительная проверка информации поисковыми роботами.
Сервис с отчетами по продавцам, товарам, брендам и ценам. Есть данные по числу продаж, стоимости и остаткам конкретных позиций на складах. Можно отслеживать данные о продажах в разрезе отдельных брендов и продавцов по маркетплейсам.
В сервисе доступное представление данных в виде графиков и диаграмм, которые можно скачать.
15. Wbreport
Рейтинг: 5.
Площадка: Wildberries.
Тарифные планы: от 9900 рублей в месяц.
Тестовый период: 14 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: учет стоимости потерянных товаров, подсорт продукции, отражение процента выкупа, прибыли в рублях и процентах, ABC-анализ, анализ конкурентов.
Дополнительные фишки: помощь в оформлении продающих карточек товаров.
Отличие от конкурентов: возможность исключить оплату за складское хранение товаров.
Сервис аналитики, который рассчитывает более 30 важных бизнес-показателей. В удобном виде показывает, где есть проблемы и сколько на них теряет продавец. Далее дает стратегию для роста продаж на основе точных данных. Также сервис отвечает — сколько товаров теряет Wildberries, сколько на самом деле стоит доставка каждого товара клиенту, какие 20% товаров делают 80% прибыли.
Рейтинг: 5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: по запросу.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: контроль финансовых показателей, оценка эффективности рекламы, анализ конкурентов, продуктовая аналитика, автоматическое планирование поставок.
Дополнительные фишки: детальный разбор бренда бесплатно.
Отличие от конкурентов: возможность купить временный доступ, чтобы определить прибыльную нишу и ознакомиться с обучающими материалами.
Платформа аналитики с искусственным интеллектом. Анализирует отзывы под карточкой товара и помогает скорректировать их для роста конверсий. Делает описание, которое улучшит ранжирование и сэкономит время менеджера.
Эксперт сервиса проведет бесплатный аудит на основе данных и подскажет, на что обратить внимание для роста прибыли.
17. Sellmonitor
Рейтинг: 2,5.
Площадка: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».
Тарифные планы: от 9990 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: поиск прибыльных ниш, оптимизация поставок, анализ стратегии конкурентов, повышение позиции товаров в выдаче, управление рекламой, подбор ключевых слов.
Дополнительные фишки: автоматические ответы на отзывы покупателей.
Отличие от конкурентов: генерация описания товаров при помощи искусственного интеллекта.
Сервис помогает найти нишу, оптимизировать поставки, проанализировать стратегию конкурентов, повысить позиции товаров в выдаче. Платформа умеет вычислять, сколько и на какие склады нужно поставить товаров на основе истории продаж и географии заказов. Умный алгоритм подбирает ключевые слова, которых не хватает товару, на основе анализа конкурентов.
18. SalesFinder
Рейтинг: 5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 3500 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера.
Функциональность: анализ цен и конкурентов, контроль остатков, SEO-продвижение, поиск быстрорастущих ниш, оценка рекламной выдачи, внутренняя аналитика по API.
Дополнительные фишки: бесплатные обучающие материалы для продавцов.
Отличие от конкурентов: настройка автоответов на отзывы покупателей.
Сервис находит прибыльные товары на Ozon и Wildberries, анализирует стратегию продаж конкурентов, ищет быстрорастущие ниши. А также оптимизирует ассортимент и поставки магазина, подбирает поисковые запросы и отвечает на отзывы по автосценариям.
У платформы есть расширение для браузеров Chrome и Yandex.
19. JStick
Рейтинг: 3.
Площадка: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», AliExpress, «Беру».
Тарифные планы: от 1900 рублей в месяц.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: финансовые отчеты, планирование поставок, ABC-анализ, плановые и фактические продажи и заказы.
Дополнительные фишки: поддержка в Telegram.
Отличие от конкурентов: интеграция аналитики в бизнес-системы 1С, «МойСклад» и другие.
Сервис с отчетами по прибыли, KPI-метрикам, финансам, оборачиваемости и планам поставок. Платформа считает ликвидность и дефицит товаров на складе. Также покажет динамику развития бизнеса, например, как быстро активы превращаются в деньги и какая динамика заказов выручки в день, неделю, месяц.
20. Topseller
Рейтинг: 5.
Площадки: Wildberries, Ozon, AliExpress, Магнит Маркет, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».
Тарифные планы: от 850 до 20 000 рублей в месяц.
Тестовый период: 14 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: отслеживание оборотов, автоматизированный P&L-отчет, анализ доходности.
Дополнительные фишки: автоматическая генерация описания товаров за минуту.
Отличие от конкурентов: есть нейросеть для работы с отзывами.
Сервис, который закрывает потребности продавца от торгового учета и финансовой аналитики до управления контентом, ценами и рекламными кампаниями. Программа учета для маркетплейсов отслеживает полный цикл товара — от заказа у поставщика до доставки покупателю. А управление контентом и всеми маркетплейсами происходит в едином окне.
21. Wbcon
Рейтинг: 5.
Площадки: Wildberries, Ozon, AliExpress, «Яндекс Маркет».
Тарифные планы: необходимо рассчитывать вручную.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: изучение спроса и покупательского поведения, аналитика конкурентов, оптимизация логистических процессов.
Отличие от конкурентов: есть возможность заказать услуги продвижения «под ключ».
Платформа предлагает калькулятор экономики, сервис генерации этикеток, сервис статистики по внешней рекламе и автоответчик на отзывы.
Специалисты берут на себя seo-оптимизацию карточек, создают инфографику и фотоконтент. Подбирают полезные API и софт, разрабатывают парсер и скрипт. Могут взять на себя продвижение «под ключ». А также у них есть обучение по базе знаний Wildberries и Ozon.
22. Mpassistant
Рейтинг: 5.
Площадки: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 690 до 14 990 рублей в месяц.
Тестовый период: 5 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: инструменты для внутренней аналитики, более 10 видов отчетов с настраиваемыми фильтрами.
Дополнительные фишки: калькулятор unit-экономики и участия в акциях Wildberries.
Отличие от конкурентов: круглосуточная техподдержка.
Онлайн-сервис внутренней аналитики и финансового учета для маркетплейсов Wildberries и Ozon. В нем видна прибыль по всем магазинам и маркетплейсам в одном месте. Можно добавить любое количество магазинов. Что позволяет не тратить время на сбор данных из нескольких кабинетов или маркетплейсов.
23. Wbstat Pro
Рейтинг: 4,2.
Площадки: Wildberries.
Тарифные планы: от 2990 до 8990 рублей в месяц.
Тестовый период: базовые функции доступны бесплатно.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: глубокая аналитика продаж, остатков и цен, интеграция через API для доступа к статистике.
Дополнительные фишки: есть бот и расширения для браузеров.
Отличие от конкурентов: бесплатные вебинары по развитию магазина.
Сервис внутренней аналитики и статистики продаж на Wildberries. Он не просто анализирует данные, а выдает готовую стратегию роста продаж. А в закрытом клубе можно общаться и развиваться вместе с сотнями предпринимателей. Платформа проводит вебинары по Wildberries.
24. SellerStats
Рейтинг: 5.
Площадки: Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».
Тарифные планы: от 2490 до 15 990 рублей в месяц.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: анализ товара (продажи, остатки), отслеживание цен и объемов продаж, сбор ключевых слов для seo.
Дополнительные фишки: плагин для браузера с доступом к ключевым данным без необходимости заходить в личный кабинет.
Отличие от конкурентов: партнерская программа с отчислением 20% от всех оплат привлеченных клиентов.
Сервис отслеживает продажи любых товаров и конкурентов. Находит тренды, перспективные ниши и анализирует продажи. Плагин для браузера показывает подробную статистику товаров прямо на страницах маркетплейсов Wildberries и Ozon.
Всем новым пользователям бесплатно предоставляется тариф «Премиум» на семь дней без подписки и привязки карты.
25. Marpla
Рейтинг: 5.
Площадки: Wildberries.
Тарифные планы: от 3990 до 47 990 рублей.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: автоматизированные ставки для рекламы, сбор и оптимизация семантики, управление ключевыми фразами.
Дополнительные фишки: сервис А/Б-теста для фотографий.
Отличие от конкурентов: входит в список авторизованных сервисов на Wildberries.
Сервис с набором инструментов для проверки позиций карточек, подбора ключевых фраз. Также внутреннего анализа продаж, управления ставками и автоматического удержания позиций в рекламных кампаниях Wildberries. Собирает статистику по большому числу запросов и артикулов. Создает, дорабатывает и продвигает карточки товаров.
26. e-Comet
Рейтинг: 2,3.
Площадки: Wildberries.
Тарифные планы: от 1393 до 9990 рублей в месяц.
Тестовый период: 1 месяц.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: анализ рынка (выручка, FBS), помощь в поиске ниши, контроль финансов, остатков и актуальности данных.
Дополнительные фишки: сервис адаптирован для смартфонов и планшетов.
Отличие от конкурентов: бесплатный доступ для начинающих продавцов.
Единый сервис от аналитики до рекламы и финансовых отчетов. Позволяет детально отслеживать сезонные тренды и адаптировать стратегию под них.
Есть бесплатный доступ с базовыми инструментами для начинающих продавцов и возможность собрать свой тариф из настраиваемых модулей.
27. Market Papa
Рейтинг: 5.
Площадки: Wildberries.
Тарифные планы: не указаны.
Тестовый период: 5 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: автоматизация рекламных кампаний, анализ ключевых слов и ставок конкурентов.
Дополнительные фишки: интенсивы по маркетингу.
Отличие от конкурентов: есть инструкции по настройке и использованию платформы.
Позволяет управлять фразами на основании кластеров и пресетов в авторекламе. Узнавать актуальную ставку, чтобы находиться на желаемой позиции в выдаче. Смотреть, сколько товаров сейчас в рекламной выдаче и по какой ставке, на каком месте товар показывается в рекламе или поиске.
28. MP Manager
Рейтинг: 3,4.
Площадки: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: не указаны.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: малоинформативный.
Функциональность: автоцены, автоответы на отзывы, генератор описаний товаров, аналитика, мониторинг позиций.
Дополнительные фишки: авторекомендации.
Отличие от конкурентов: бесплатное расширение для браузера.
Управляет рекламой, рассчитывает поставки, отвечает на отзывы, отслеживает товары и рассчитывает скидки. Позволяет отслеживать динамику по каждому товару в воронке продаж. Чтобы понять, какие товары или продвижение убыточны и отнимают силы и время, а на каких стоит сфокусироваться и масштабировать результат.
Как выбрать аналитическую программу для маркетплейсов
Чтобы выбрать лучший сервис аналитики, достаточно сравнить их между собой по критериям:
Функциональность. Следует пройтись по списку возможностей сервиса. Таких, как внутренняя и внешняя аналитика, мониторинг продаж, анализ конкурентов и товаров, контроль за отзывами. Чем разнообразнее функциональность сервиса, тем больше данных можно получить и создать стратегии продаж.
Интеграция с маркетплейсами. Интеграция позволяет собирать и анализировать информацию автоматически, без нее данные приходится загружать вручную. Также стоит проверить, сколько маркетплейсов можно анализировать в сервисе аналитики.
Удобство интерфейса. Сервис должен быть интуитивно понятен. Желательно, чтобы проводилось обучение на первых этапах.
Актуальность данных. Несвоевременная информация может привести к стратегическим ошибкам. Стоит уточнить, как часто сервис обновляет данные и насколько они точны.
Автоматизация. Сервисы автоматизируют рутинные процессы, такие как обновление цен, ответы на отзывы, рекламные кампании, управление запасами и обработка заказов. Так остается время на стратегические задачи.
Цена и пробный период. Стоит сравнить стоимость и возможности сервиса. А также предлагает ли платформа бесплатную версию или пробный период, чтобы протестировать функциональность перед покупкой.
Частые вопросы и ответы
На вопросы, которые чаще всего задают начинающие пользователи сервисов аналитики для Wildberries, помог ответить ведущий эксперт-маркетолог MarketGuru Кирилл Минаев.
Зачем нужен сервис аналитики, если все есть в маркетплейсе?
Wildberries дает некоторые инструменты на своей площадке, но это лишь 10% того, что необходимо продавцу для анализа и увеличения продаж.
Сервисы аналитики помогают заглянуть в суть ситуации с продажами товара. Позволяют проанализировать конкурентов и понять, что им помогло, а что навредило.
Как пример: в сервисе MarketGuru можно увидеть, когда, кому, где и за сколько была видна карточка товара на маркетплейсе. Можно посчитать, сколько денег ушло на рекламу и как ее настроили, найти новые товары для выхода и автоматизировать множество рутинных процессов. Также эффективно настроить рекламу и сэкономить деньги на ней.
Откуда берутся данные и насколько они точны?
Например, MarketGuru берет данные непосредственно из самого Wildberries, поскольку является официальным и сертифицированным сервисом аналитики этого маркетплейса. Какие-то данные MarketGuru собирает по официальному методу, через API интеграцию сервиса и WB. Какие-то — непосредственно с самого сайта WB. Данная комбинация помогает собрать больше данных, повысить их точность и дать продавцам больше пользы.
Поможет ли сервис продавать больше?
Сервис аналитики помогает продавцу на всех этапах сделать все правильно. Что неминуемо приведет к росту продаж. Например, с сервисом клиент будет знать, на какие склады маркетплейса нужно отгружать товары, на каких размерах и цветах сделать акцент в одежде. Грамотно заполнив карточку через сервис, можно повысить продажи за счет охвата аудитории.
Например, благодаря инструменту «Биддер по рекламе» в MarketGuru можно настроить эффективную рекламу, которая поднимет карточку товара в ТОП Wildberries за меньшие деньги и в нужных местах.
Я новичок в продажах, нужно ли сразу подключать сервис?
Сервис аналитики нужен еще на самом начальном этапе, до выбора товара. С его помощью можно заранее просчитать экономику и понять, стоит ли выходить с тем или иным товаром на рынок. А если уже начали торговать, сервис поможет сделать меньше дорогих ошибок и понять, куда нужно двигаться.
Я не разбираюсь в аналитике, поможет ли сервис понять, что к чему?
Сервисы аналитики созданы для того, чтобы собрать в одном месте большой объем информации и интерпретировать сложные аналитические вычисления в простую и понятную форму. Например, в MarketGuru есть отдельный видеоурок на каждый раздел. Также за каждым клиентом закрепляется аналитик, который поможет разобраться, если возникли сложности.
Лучшие сервисы аналитики продаж для маркетплейсов 2024 года по мнению редакции
Сервисы аналитики предоставляют наиболее полную и точную статистику, что позволяет эффективно управлять товарами и настраивать рекламные стратегии. Рейтинг аналитических инструментов постоянно изменяется, появляются новые сервисы. Однако некоторые платформы неизменно удерживают высокие позиции, предлагая продавцам новые функции и возможности. К числу таких сервисов относятся:
MarketGuru: сервис с ускоренным подбором ключевых слов и поисковых запросов для улучшения описания карточки.
LikeStats: сервис с полными отчетами по продажам на Wildberries и Ozon и бесплатным аудитом бизнеса.
«Маяк»: сервис с решениями для увеличения продаж, продвижения в ТОП и бесплатным расширением.
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