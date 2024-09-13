20 курсов для менеджеров в Wildberries: обучение работе с маркетплейсом

По прогнозам аналитиков, к концу 2024 года число продавцов на Wildberries и Ozon достигнет 700 тысяч. Заниматься продажей и продвижением товаров селлер может самостоятельно. Однако, если бизнес стремительно растет, потребуется помощь менеджера. Сейчас на hh.ru открыто более 8 тысяч вакансий, а средняя зарплата начинающего менеджера на Wildberries — 55 тысяч рублей.
Информация об эксперте
Помог разобраться в многообразии курсов и подсказал, на что стоит обратить внимание при выборе курсов, сооснователь сервиса аналитики MarketGuru, в котором зарегистрировано более 400 тысяч пользователей.
ТОП-7 курсов для менеджеров Wildberries
«Менеджер по маркетплейсам» от «Нетологии»: программа с акцентом на практическую работу с маркетплейсами Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», AliExpress и Lamoda.
«Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс с практикой в реальных личных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета».
«Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: курс включает практические занятия в кабинетах трех маркетплейсов и две стажировки для закрепления полученных знаний.
«Как продавать на Wildberries» от Skillbox: программа с упором на практику и конкретные стратегии для эффективных продаж на Wildberries, с поддержкой от экспертов индустрии (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Экспедиция на Wildberries» от «МЕРКАТУС»: вебинар с разбором успешных стратегий и рекомендациями по увеличению продаж на маркетплейсах от опытного предпринимателя.
«Бизнес на Wildberries» от «Виллстор»: программа с готовыми стратегиями для быстрого старта и увеличения продаж на Wildberries.
«Профессия: Менеджер маркетплейсов» от Interra: курс с простыми и эффективными методами для успешных продаж на различных маркетплейсах.
Онлайн-курсы для менеджеров Wildberries
Научиться продвигать товары на Wildberries можно на онлайн-курсах. На них обучат основным навыкам менеджера: от регистрации на маркетплейсе до масштабирования бизнеса. Продолжительность курсов варьируется от трех дней до пяти месяцев, поэтому каждый сможет найти подходящий вариант обучения. Некоторые программы также включают помощь в трудоустройстве.
1. «Менеджер по маркетплейсам» — «Нетология»
На курсе участники научатся работать с ведущими маркетплейсами: Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda, Wildberries, AliExpress, «МегаМаркет» и Tmall. В рамках обучения они создадут и настроят карточки товаров, научатся управлять ими, а также рассчитывать маржинальность и издержки. Слушатели узнают, как выбирать оптимальные способы доставки и анализировать статистику продаж для составления отчетности.
После каждого вебинара — практические задания на отработку навыков. Итогом обучения станет проект — стратегия выхода на крупнейшие платформы. Студенты оценят свои ресурсы, определят шаги по запуску и научатся приоритизировать площадки для своих продуктов.
Цена полностью: от 39 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, домашние задания.
Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: модули по оформлению портфолио и резюме, стажировки от партнеров.
Программа:
Организация процессов на маркетплейсах.
Обзор популярных маркетплейсов.
Работа с контентом на маркетплейсах.
Базовая аналитика на маркетплейсах.
Экономика выхода на маркетплейсы.
Работа с кабинетом и карточками товара.
Достоинства:
Помощь с поиском работы.
Поддержка кураторов — специалистов по маркетплейсам и селлеров.
Итоговый проект — стратегия выхода на маркетплейсы — для портфолио.
Доступ к инструментам MPSTATS, Sellerdata, SellerFox, Sellmonitor и другим.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd
Студенты курса научатся наполнять интернет-магазины товарами, управлять ценами и продвигать продукцию. В процессе обучения они будут работать в кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета», знакомиться с интерфейсами платформ, процессами поставок на склады и созданием карточек товаров.
Важное место уделено практике — выполнению домашних заданий и решению реальных задач от заказчиков. Например, участники рассчитают первый маркетинговый бюджет. По итогам обучения в портфолио будет девять кейсов, а дипломным проектом станет план развития на маркетплейсах.
Цена полностью: от 108 333 рублей.
Цена в рассрочку: от 9027 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, чек-листы, домашние задания, дипломный проект.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: оформление резюме, портфолио и сопроводительного письма, подготовка к собеседованиям.
Программа:
Основы маркетплейсов
Контент для карточки товаров.
Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Avito.
Основы ценообразования и аналитики.
Автоматизация бизнеса.
Достоинства:
Последнее обновление курса в 2024 году.
Консультации с экспертами по маркетплейсам.
Резюме лучших студентов и выпускников предоставляют компаниям-партнерам.
Помощь с подготовкой к собеседованиям и трудоустройством.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»
Обучение продвижению товаров и компаний на таких ведущих площадках, как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и Goods. Лучшие выпускники курса получат возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах, где они смогут применить полученные знания и навыки в реальных бизнес-условиях.
Студенты научатся правильно готовить товары к упаковке, создавать отгрузки и работать с финансовой отчетностью. Они разберутся, как использовать внутреннюю аналитику маркетплейсов и применять данные для увеличения продаж.
Цена полностью: от 17 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 1417 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению резюме и поиску работы.
Программа:
Знакомство с площадкой.
Создание и редактирование товара.
Упаковка и отгрузка товаров
Работа с клиентами.
Внутренняя аналитика и отчетность.
Работа с документами и финансовыми отчетами.
Достоинства:
Помощь с поиском работы.
Практика в личных кабинетах маркетплейсов.
Резюме лучших выпускников отправляют в компании-партнеры.
Есть демо-доступ — студенты могут изучить часть курса перед покупкой.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Как продавать на Wildberries» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Кураторы курса — опытные селлеры. Они помогут с выполнением практических заданий и ответят на интересующие вопросы. Участники будут решать реальные бизнес-задачи и тренироваться на специальных симуляторах для закрепления навыков.
Студенты научатся находить прибыльные товары и перспективные ниши. С помощью аналитики они определят товары с высоким потенциалом и рассчитают юнит-экономику. Также студенты научатся составлять финансовый план и организовывать логистику.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3145 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тренажер, гайды.
Документ об окончании: диплом о среднем профессиональном образовании.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Знакомство с Wildberries.
Регистрация на маркетплейсе.
Анализ товаров и ниш.
Расчет юнит-экономики товара.
Подготовка карточек товаров к продвижению.
Поставка товаров на Wildberries.
Достоинства:
Курс от селлеров с опытом более пяти лет.
Персональная обратная связь от кураторов.
Практика в тренажере личного кабинета Wildberries.
Курс «Инфографика для маркетплейсов» в подарок
Доступ к mpstats, SellerFox, Shopstat, MarketPapa и другим сервисам аналитики.
Результат обучения — готовая стратегия бизнеса на Wildberries.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Экспедиция на Wildberries» — «МЕРКАТУС»
Автор курса — опытный селлер с оборотом более 60 млн рублей. Он помог вывести на маркетплейсы более десяти тысяч продавцов и менеджеров. Участникам курса расскажут, какие товары лучше всего подходят для продажи на Wildberries. Это поможет им быстро стартовать или масштабировать существующий бизнес.
На курсе студенты научатся работать с личным кабинетом маркетплейса, закупать товары за границей и продвигать их. Также они разберутся, как проводить аудит бизнеса и разрабатывать стратегии для вывода новых товаров на платформу.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-интенсив, гайды.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Аудит бизнеса для действующих селлеров.
Как не допустить ошибки каждого селлера на старте.
Эффективное продвижение на Wildberries.
Достоинства:
Курс от селлера с оборотом более 60 млн рублей.
Обратная связь во время интенсива.
Бонусы после регистрации: гайды «Как вывести карточку в топ на ВБ» и «Как выделить карточку товара на фоне конкурентов».
Недостатки:
Нет документа о прохождении интенсива.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
6. «Бизнес на Wildberries» — «Виллстор»
Среди ведущих курса — основатель компании «Виллстор» с опытом работы более 13 лет в сфере ритейла. Программа представлена в трех тарифах: «Я сам», «Менеджер» и «Селлер». Первый тариф для самостоятельного обучения, второй — включает модуль по подготовке резюме и помощь с трудоустройством, третий — по поиску поставщиков.
Студенты научатся запускать продажи, работать с SEO и внутренней рекламой. Они получат контакты специалистов по выкупу и упаковке. Также узнают, как находить поставщиков и перевозчиков из Китая, анализировать продажи и рассчитывать финансовые показатели товара.
Цена полностью: от 24 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 2090 рублей в месяц.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, презентации, практические занятия, чек-листы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: модуль «Портфолио и резюме» на тарифах «Я сам» и «Менеджер», стажировки для успешных выпускников на тарифе «Менеджер».
Программа:
Маркетплейсы.
Подключение к WB.
Выбор товара
Создание контента
Поставка товара.
Аналитика.
Реклама и продвижение.
Финансы.
Условия сотрудничества.
Достоинства:
Доступ к MPstats на 30 дней.
Практика в кабинете селлера на WB.
Доступ к сервису управления рекламой WB Market Papa на семь дней.
Помощь с трудоустройством и стажировки на тарифе «Менеджер».
Бонусный модуль по поиску поставщиков и закупке товаров на тарифе «Селлер».
Обучающие материалы доступны в течение года.
Недостатки:
На тарифе «Я сам» нет кураторского сопровождения.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — Interra
Студенты изучат требования Wildberries, научатся находить прибыльные ниши и работать с товарами: искать, закупать, поставлять и продвигать их через внутреннюю рекламу и внешние источники трафика. Они разработают стратегии роста, научатся анализировать показатели и выводить товары в ТОП.
Преподаватели предоставят инструменты для эффективной работы с маркетплейсом. После завершения курса выпускники получат видеокурс по трудоустройству для успешного старта в профессии.
Цена полностью: 127 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5292 рублей в месяц.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дипломный проект.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению портфолио и резюме, подготовка к прохождению собеседований, консультации по развитию карьеры.
Программа:
Мышление предпринимателя.
Подготовка к работе с площадкой.
Поиск ниши под критерии WB.
Работа с товаром. Поиск и закупка для продажи на Wildberries.
Деловые коммуникации.
Личный кабинет WB.
Поставка товара на WB.
Достоинства:
Обратная связь от кураторов.
Вебинары с экспертами в формате «вопрос-ответ».
Закрытые чаты с одногруппниками.
Видеокурс по трудоустройству в подарок.
В договоре прописана гарантия поддержки в трудоустройстве.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Обучающий курс по Wildberries 2024 от экспертов в сфере маркетплейсов» — Wildberries Academy
На курсе научат заполнять профиль поставщика, создавать визитки и оформлять карточки товаров для продвижения. Студенты подготовят товары к поставкам на Wildberries по схемам FBO и FBS, рассчитают рентабельность акций, настроят скидки и промокоды. Также они разберутся, как решать проблемные ситуации на платформе.
На курсе два формата: «Обучение» и «Магазин под ключ». Они различаются тарифами, количеством модулей, дополнительными материалами, консультациями с экспертами и наличием личного чата с наставником.
Цена полностью: от 14 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 15 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, чек-листы, таблицы, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста на тарифе «Премиум».
Программа:
Основы торговли на маркетплейсе. Выбор ниши и товара.
Регистрация бизнеса для работы на маркетплейсе Wildberries.
Регистрация на портале поставщиков. Обзор личного кабинета.
Что необходимо для старта продаж на маркетплейсе.
Как правильно создавать и оформлять карточки товаров.
Правильная упаковка и маркировка товара.
Достоинства:
Первый платеж по рассрочке через месяц.
Регулярные онлайн-эфиры со спикерами.
Консультационная поддержка при трудоустройстве.
Среди преподавателей и авторов курса — владельцы маркетинговых агентств, интернет-маркетолог, контекстолог, таргетолог.
Доступы к сервисам анализа и продвижения товаров.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzyvmarketing.ru.
9. «Реальный Wildberries» — Wbstat Pro
Студенты освоят ключевые этапы работы на Wildberries, включая организацию логистики и взаимодействие с покупателями. Они узнают, как увеличивать процент выкупа, продавать неликвидные товары, управлять листом ожидания и дефицитом.
В ходе обучения участники сформируют ассортиментную матрицу и разберутся в аналитике. Преподаватели поделятся примерами бизнес-процессов и разберут реальные проекты. Студенты получат доступ к аналитическим сервисам WBStat.PRO 2.0 и WBTest.PRO.
Цена полностью: от 50 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.
Длительность: 7 модулей
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, скринкасты, домашние задания.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Старт на Wildberries.
Основные принципы работы на Wildberries.
Карточка товара.
Реклама и продвижение.
Спецглавы Wildberries.
Достоинства:
Автор курса — основатель сервиса WBStat.PRO.
Доступы к сервисам аналитики.
Доступ к тренингу навсегда.
Нет привязки к расписанию.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzyvmarketing.ru.
10. «Школа продавцов и менеджеров Wildberries» — Marpla.pro
На курсе студенты научатся анализировать прибыльность ниш и выбирать товары по своим ресурсам. Они создадут продающие карточки, будут работать с отзывами, вопросами и контролем качества товаров. Также они разберутся с ценообразованием и настройкой рекламы.
В зависимости от тарифа возможно обучение с поддержкой наставника, а дополнительно будет доступ к сервису Marpla для работы с данными.
Цена полностью: от 145 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, занятия в Zoom, конспекты, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: есть.
Программа:
Выбор товара и его продвижение.
Оборотный капитал.
Поставщики.
Идеальная карточка.
SEO-продвижение.
Внутренняя реклама, автореклама.
Ценообразование.
Бухгалтерия.
Достоинства:
Бесплатный доступ к сервису MARPLA на два месяца.
Доступ в закрытое сообщество школы.
Индивидуальные разборы домашних заданий от наставника.
Доступ к тренингу навсегда.
Нет привязки к расписанию.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
Бесплатные курсы для менеджеров Wildberries
На бесплатных курсах студенты узнают, как выбрать нишу и товар, изучат эффективные методы продвижения продукции, а также освоят навыки оформления товарных карточек, чтобы привлекать больше клиентов и повышать продажи.
1. «Разборы от Лео Шевченко» — «МЕРКАТУС»
Двухдневный вебинар, посвященный управлению проектами и ошибкам продавцов на Wildberries и Ozon. Студенты научатся эффективно использовать рекламный бюджет и протестируют стратегии успешных продавцов на своих бизнесах.
Вебинар завершится розыгрышем доступа к аналитическому сервису MPstats.
Длительность: 2 дня.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, “Яндекс Маркет” и других площадках» — Александр Федяев
Студенты изучат весь процесс продаж: от первой поставки до масштабирования бизнеса. Они узнают, как сохранять прибыль в разных экономических условиях, выбирать востребованные товары и работать с надежными поставщиками.
Дополнительно будут рассмотрены юридические аспекты работы на электронных торговых площадках.
Длительность: 1 занятие.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Двойной рывок: откройте двери успеха на Wildberries и Ozon» — «МЕРКАТУС»
На двухдневном онлайн-интенсиве спикер разберет стратегии продвижения на крупнейших маркетплейсах и алгоритмы ведения бизнеса.
В первый день участники узнают о скрытых статьях расходов на Wildberries, которые часто упускают начинающие селлеры. Второй день будет посвящен работе на Ozon. Участники узнают о преимуществах этой площадки и методах работы с карточками товаров.
Длительность: 2 занятия.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как запустить продажи товаров местного производства на Ozon и Wildberries удаленно» — Smart Business
На онлайн мастер-классе преподаватель расскажет, как зарабатывать на продажах товаров российского производства через маркетплейсы.
Студенты узнают, какие товары востребованы и как найти надежного поставщика для сотрудничества. Спикер объяснит, как получить эксклюзивные права на продажу бренда.
Длительность: 1 занятие.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: да.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как с нуля стать менеджером маркетплейсов и удаленно работать на Wildberries и Amazon» — Universus
Слушатели познакомятся с особенностями работы на Wildberries и Amazon и узнают, как с нуля стать менеджером маркетплейсов.
Лектор расскажет о новых возможностях заработка для менеджеров и поделится историями успеха студентов школы.
Длительность: 3 часа.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Еще 5 бесплатных курсов для менеджеров Wildberries
Добавили еще пять бесплатных видеоуроков и курсов, которые помогут начинающим продавцам быстрее освоиться на маркетплейсах. Такие материалы особенно полезны для тех, кто только начинает свой путь в онлайн-торговле. Они позволяют получить базовые знания без дополнительных затрат и понять, насколько эта сфера подходит для их бизнеса.
«Как начать продавать на Wildberries» от «Тинькофф образования» (11 модулей, текстовые уроки, комментарии экспертов, тесты для самопроверки после каждого модуля, без сертификата, доступ после регистрации).
«Увеличь выручку своего магазина на Wildberries в два раза» от MarketGuru (видеоурок, гайд «Как поставить цену на WB с учетом акций», чек-лист «Как давать ТЗ фотографу и делать самые продающие фото», инструкция по настройке авторекламы на Wildberries, без сертификата, доступ после регистрации).
«Погружение в маркетплейсы» от Валерия Богданова (3 видеоурока и вебинар, бесплатный доступ к сервису аналитики на месяц, без сертификата, доступ после регистрации).
«Как зарабатывать на Wildberries» от Wildberries Academy (видеоурок, без сертификата, доступ после регистрации).
«Как продавать на Wildberries» от «Справочной» (38 тем с примерами и видеоинструкциями, вебинар и видеоуроки, в подарок мини-курс по подготовке к бизнесу на маркетплейсах, без сертификата, доступ после регистрации).
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов ориентировались на целевую аудиторию: начинающих специалистов, действующих менеджеров и селлеров. Выбирали программы по критериям:
Порог входа на курс. Уточнили, требуется ли начальная подготовка и для кого подходит курс — для начинающих или опытных специалистов. Большинство курсов в подборке предназначены для начинающих.
Стоимость курсов. Собрали программы, которые различаются по объему теоретического и практического материала, а также по длительности обучения. Поэтому и стоимость курсов сильно варьируется.
Результат обучения на курсе. Отобрали курсы, на которых можно получить все необходимые навыки для начала работы менеджером маркетплейсов, включая Wildberries.
Документ об окончании. Проверили, выдается ли документ после курса — сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о переподготовке.
Помощь в трудоустройстве. Проверили, помогают ли выпускникам с поиском работы, включая помощь в составлении резюме, написании сопроводительных писем и подготовке к собеседованиям.
Экспертность спикера. Оценили уровень квалификации преподавателей, их опыт работы и достижения в профессиональной сфере, а также их текущую практическую деятельность.
Отвечает эксперт
Попросили эксперта дать ответы на популярные вопросы об обучении на менеджера маркетплейсов. Например, какие нужны программы для работы, сколько длится обучение или о чем спрашивают соискателей во время собеседования.
Сколько зарабатывает менеджер маркетплейсов?
Все зависит от задач, которые берет на себя менеджер, и от его опыта. В среднем, зарплата менеджера на неполный рабочий день — от 40 тысяч рублей. Как правило, у таких менеджеров в работе от четырех до пяти селлеров.
Какие маркетплейсы самые популярные в 2024 году?
Сейчас самые популярные — это Wildberries и Ozon. Каждый имеет свою специфику и правила работы: то, что работает в одном, не работает в другом. Но есть и схожие моменты.
На Wildberries преимущественно женская аудитория и средний чек ниже, конкуренция почти во всех нишах выше, но и трафика Wildberries предлагает в разы больше. Ozon — более автоматизированный сервис с более лояльной аудиторией, но трафика меньше, а значит и потолок ниже.
Что должен знать менеджер маркетплейсов?
Опытные менеджеры маркетплейсов владеют многими инструментами и навыками. Они следят за изменениями правил на площадках, ищут и анализируют прибыльные товары, умеют запускать прибыльные магазины с нуля.
Менеджеры с опытом от двух лет, например, умеют создавать карточки товаров, рассчитывать юнит-экономику, организовывать поставки на склад и оплачивать упаковку товаров, оформлять возвраты, верстать рекламный бюджет. А также анализировать ассортиментную матрицу, заниматься SEO-продвижением и контролировать движение товаров.
Какие программы будут нужны для работы на маркетплейсах?
Для работы на маркетплейсах нужны сервисы, которые помогут выбрать нишу и товар, разобраться с поставками и понять, на какие склады отгружать продукцию. Также начинающему менеджеру понадобится помощь с наполнением карточки товаров нужными словами и настройкой эффективной рекламы. Получить все это можно в таких сервисах, как MarketGuru.
Где найти работу менеджеру маркетплейсов без опыта?
Почти каждая школа помогает выпускникам с трудоустройством. Например, помогает составить резюме и мотивационное письмо, предоставляет доступ к закрытым вакансиям партнеров. Также во время обучения можно составить портфолио, с которым можно выйти на популярные платформы по поиску работы. На некоторых курсах есть возможность пройти стажировку с дальнейшим трудоустройством.
Сколько времени нужно учиться, чтобы освоить профессию менеджера маркетплейсов?
На рынке есть много разных курсов с абсолютно разными временными интервалами. Если брать среднюю статистику, то для того, чтобы наработать базу знаний, необходимо 2–3 месяца обучения. Но всегда нужно идти вперед к развитию себя, как специалиста.
Какие вопросы задают на собеседовании менеджеру маркетплейсов?
Работодатель на собеседовании может узнать, с какими маркетплейсами работал соискатель, в чем отличия площадок. Также в компании могут спросить, с какими рекламными инструментами и методами продвижения сталкивался потенциальный сотрудник или попросить описать опыт взаимодействия со складом и отделом доставки товаров. А также, есть ли опыт работы с подрядчиками, какие есть способы увеличить продажи и как можно измерить эффективность акций.
Какой курс для менеджеров Wildberries выбрать
Стать специалистом по работе с Wildberries можно на онлайн-курсах. Они подойдут как для менеджеров, которые хотят углубить свои знания, так и для предпринимателей, стремящихся самостоятельно управлять своим бизнесом на платформе.
Студенты изучат алгоритмы работы с платформой Wildberries: научатся эффективно управлять ассортиментом, анализировать продажи, работать с логистикой и возвратами, а также оптимизировать карточки товаров. Обучиться этому можно на следующих курсах:
«Менеджер по маркетплейсам» от «Нетологии»: программа с акцентом на практическую работу с маркетплейсами Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», AliExpress и Lamoda.
«Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс с практикой в реальных личных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета».
«Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: курс включает практические занятия в кабинетах трех маркетплейсов и две стажировки для закрепления полученных знаний.
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