20 курсов для менеджеров в Wildberries: обучение работе с маркетплейсом

Научиться продвигать товары на Wildberries можно на онлайн-курсах. На них обучат основным навыкам менеджера: от регистрации на маркетплейсе до масштабирования бизнеса. Продолжительность курсов варьируется от трех дней до пяти месяцев, поэтому каждый сможет найти подходящий вариант обучения. Некоторые программы также включают помощь в трудоустройстве.

1. «Менеджер по маркетплейсам» — «Нетология»

На курсе участники научатся работать с ведущими маркетплейсами: Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda, Wildberries, AliExpress, «МегаМаркет» и Tmall. В рамках обучения они создадут и настроят карточки товаров, научатся управлять ими, а также рассчитывать маржинальность и издержки. Слушатели узнают, как выбирать оптимальные способы доставки и анализировать статистику продаж для составления отчетности.

Иллюстрация: freepik/freepik

После каждого вебинара — практические задания на отработку навыков. Итогом обучения станет проект — стратегия выхода на крупнейшие платформы. Студенты оценят свои ресурсы, определят шаги по запуску и научатся приоритизировать площадки для своих продуктов.

Цена полностью: от 39 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, домашние задания.

Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: модули по оформлению портфолио и резюме, стажировки от партнеров.

Программа:

Организация процессов на маркетплейсах.

Обзор популярных маркетплейсов.

Работа с контентом на маркетплейсах.

Базовая аналитика на маркетплейсах.

Экономика выхода на маркетплейсы.

Работа с кабинетом и карточками товара.

Достоинства:

Помощь с поиском работы.

Поддержка кураторов — специалистов по маркетплейсам и селлеров.

Итоговый проект — стратегия выхода на маркетплейсы — для портфолио.

Доступ к инструментам MPSTATS, Sellerdata, SellerFox, Sellmonitor и другим.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd

Студенты курса научатся наполнять интернет-магазины товарами, управлять ценами и продвигать продукцию. В процессе обучения они будут работать в кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета», знакомиться с интерфейсами платформ, процессами поставок на склады и созданием карточек товаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

Важное место уделено практике — выполнению домашних заданий и решению реальных задач от заказчиков. Например, участники рассчитают первый маркетинговый бюджет. По итогам обучения в портфолио будет девять кейсов, а дипломным проектом станет план развития на маркетплейсах.

Цена полностью: от 108 333 рублей.

Цена в рассрочку: от 9027 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, чек-листы, домашние задания, дипломный проект.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: оформление резюме, портфолио и сопроводительного письма, подготовка к собеседованиям.

Программа:

Основы маркетплейсов

Контент для карточки товаров.

Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Avito.

Основы ценообразования и аналитики.

Автоматизация бизнеса.

Достоинства:

Последнее обновление курса в 2024 году.

Консультации с экспертами по маркетплейсам.

Резюме лучших студентов и выпускников предоставляют компаниям-партнерам.

Помощь с подготовкой к собеседованиям и трудоустройством.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»

Обучение продвижению товаров и компаний на таких ведущих площадках, как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и Goods. Лучшие выпускники курса получат возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах, где они смогут применить полученные знания и навыки в реальных бизнес-условиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся правильно готовить товары к упаковке, создавать отгрузки и работать с финансовой отчетностью. Они разберутся, как использовать внутреннюю аналитику маркетплейсов и применять данные для увеличения продаж.

Цена полностью: от 17 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 1417 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению резюме и поиску работы.

Программа:

Знакомство с площадкой.

Создание и редактирование товара.

Упаковка и отгрузка товаров

Работа с клиентами.

Внутренняя аналитика и отчетность.

Работа с документами и финансовыми отчетами.

Достоинства:

Помощь с поиском работы.

Практика в личных кабинетах маркетплейсов.

Резюме лучших выпускников отправляют в компании-партнеры.

Есть демо-доступ — студенты могут изучить часть курса перед покупкой.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Как продавать на Wildberries» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Кураторы курса — опытные селлеры. Они помогут с выполнением практических заданий и ответят на интересующие вопросы. Участники будут решать реальные бизнес-задачи и тренироваться на специальных симуляторах для закрепления навыков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся находить прибыльные товары и перспективные ниши. С помощью аналитики они определят товары с высоким потенциалом и рассчитают юнит-экономику. Также студенты научатся составлять финансовый план и организовывать логистику.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3145 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тренажер, гайды.

Документ об окончании: диплом о среднем профессиональном образовании.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Знакомство с Wildberries.

Регистрация на маркетплейсе.

Анализ товаров и ниш.

Расчет юнит-экономики товара.

Подготовка карточек товаров к продвижению.

Поставка товаров на Wildberries.

Достоинства:

Курс от селлеров с опытом более пяти лет.

Персональная обратная связь от кураторов.

Практика в тренажере личного кабинета Wildberries.

Курс «Инфографика для маркетплейсов» в подарок

Доступ к mpstats, SellerFox, Shopstat, MarketPapa и другим сервисам аналитики.

Результат обучения — готовая стратегия бизнеса на Wildberries.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Экспедиция на Wildberries» — «МЕРКАТУС»

Автор курса — опытный селлер с оборотом более 60 млн рублей. Он помог вывести на маркетплейсы более десяти тысяч продавцов и менеджеров. Участникам курса расскажут, какие товары лучше всего подходят для продажи на Wildberries. Это поможет им быстро стартовать или масштабировать существующий бизнес.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе студенты научатся работать с личным кабинетом маркетплейса, закупать товары за границей и продвигать их. Также они разберутся, как проводить аудит бизнеса и разрабатывать стратегии для вывода новых товаров на платформу.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-интенсив, гайды.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Аудит бизнеса для действующих селлеров.

Как не допустить ошибки каждого селлера на старте.

Эффективное продвижение на Wildberries.

Достоинства:

Курс от селлера с оборотом более 60 млн рублей.

Обратная связь во время интенсива.

Бонусы после регистрации: гайды «Как вывести карточку в топ на ВБ» и «Как выделить карточку товара на фоне конкурентов».

Недостатки:

Нет документа о прохождении интенсива.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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6. «Бизнес на Wildberries» — «Виллстор»

Среди ведущих курса — основатель компании «Виллстор» с опытом работы более 13 лет в сфере ритейла. Программа представлена в трех тарифах: «Я сам», «Менеджер» и «Селлер». Первый тариф для самостоятельного обучения, второй — включает модуль по подготовке резюме и помощь с трудоустройством, третий — по поиску поставщиков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся запускать продажи, работать с SEO и внутренней рекламой. Они получат контакты специалистов по выкупу и упаковке. Также узнают, как находить поставщиков и перевозчиков из Китая, анализировать продажи и рассчитывать финансовые показатели товара.

Цена полностью: от 24 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 2090 рублей в месяц.

Длительность: 6 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, презентации, практические занятия, чек-листы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: модуль «Портфолио и резюме» на тарифах «Я сам» и «Менеджер», стажировки для успешных выпускников на тарифе «Менеджер».

Программа:

Маркетплейсы.

Подключение к WB.

Выбор товара

Создание контента

Поставка товара.

Аналитика.

Реклама и продвижение.

Финансы.

Условия сотрудничества.

Достоинства:

Доступ к MPstats на 30 дней.

Практика в кабинете селлера на WB.

Доступ к сервису управления рекламой WB Market Papa на семь дней.

Помощь с трудоустройством и стажировки на тарифе «Менеджер».

Бонусный модуль по поиску поставщиков и закупке товаров на тарифе «Селлер».

Обучающие материалы доступны в течение года.

Недостатки:

На тарифе «Я сам» нет кураторского сопровождения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — Interra

Студенты изучат требования Wildberries, научатся находить прибыльные ниши и работать с товарами: искать, закупать, поставлять и продвигать их через внутреннюю рекламу и внешние источники трафика. Они разработают стратегии роста, научатся анализировать показатели и выводить товары в ТОП.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели предоставят инструменты для эффективной работы с маркетплейсом. После завершения курса выпускники получат видеокурс по трудоустройству для успешного старта в профессии.

Цена полностью: 127 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5292 рублей в месяц.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дипломный проект.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению портфолио и резюме, подготовка к прохождению собеседований, консультации по развитию карьеры.

Программа:

Мышление предпринимателя.

Подготовка к работе с площадкой.

Поиск ниши под критерии WB.

Работа с товаром. Поиск и закупка для продажи на Wildberries.

Деловые коммуникации.

Личный кабинет WB.

Поставка товара на WB.

Достоинства:

Обратная связь от кураторов.

Вебинары с экспертами в формате «вопрос-ответ».

Закрытые чаты с одногруппниками.

Видеокурс по трудоустройству в подарок.

В договоре прописана гарантия поддержки в трудоустройстве.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Обучающий курс по Wildberries 2024 от экспертов в сфере маркетплейсов» — Wildberries Academy

На курсе научат заполнять профиль поставщика, создавать визитки и оформлять карточки товаров для продвижения. Студенты подготовят товары к поставкам на Wildberries по схемам FBO и FBS, рассчитают рентабельность акций, настроят скидки и промокоды. Также они разберутся, как решать проблемные ситуации на платформе.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе два формата: «Обучение» и «Магазин под ключ». Они различаются тарифами, количеством модулей, дополнительными материалами, консультациями с экспертами и наличием личного чата с наставником.

Цена полностью: от 14 990 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 15 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, чек-листы, таблицы, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста на тарифе «Премиум».

Программа:

Основы торговли на маркетплейсе. Выбор ниши и товара.

Регистрация бизнеса для работы на маркетплейсе Wildberries.

Регистрация на портале поставщиков. Обзор личного кабинета.

Что необходимо для старта продаж на маркетплейсе.

Как правильно создавать и оформлять карточки товаров.

Правильная упаковка и маркировка товара.

Достоинства:

Первый платеж по рассрочке через месяц.

Регулярные онлайн-эфиры со спикерами.

Консультационная поддержка при трудоустройстве.

Среди преподавателей и авторов курса — владельцы маркетинговых агентств, интернет-маркетолог, контекстолог, таргетолог.

Доступы к сервисам анализа и продвижения товаров.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzyvmarketing.ru.

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9. «Реальный Wildberries» — Wbstat Pro

Студенты освоят ключевые этапы работы на Wildberries, включая организацию логистики и взаимодействие с покупателями. Они узнают, как увеличивать процент выкупа, продавать неликвидные товары, управлять листом ожидания и дефицитом.

Иллюстрация: freepik/freepik

В ходе обучения участники сформируют ассортиментную матрицу и разберутся в аналитике. Преподаватели поделятся примерами бизнес-процессов и разберут реальные проекты. Студенты получат доступ к аналитическим сервисам WBStat.PRO 2.0 и WBTest.PRO.

Цена полностью: от 50 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.

Длительность: 7 модулей

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, скринкасты, домашние задания.

Документ об окончании: по запросу.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Старт на Wildberries.

Основные принципы работы на Wildberries.

Карточка товара.

Реклама и продвижение.

Спецглавы Wildberries.

Достоинства:

Автор курса — основатель сервиса WBStat.PRO.

Доступы к сервисам аналитики.

Доступ к тренингу навсегда.

Нет привязки к расписанию.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzyvmarketing.ru.

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10. «Школа продавцов и менеджеров Wildberries» — Marpla.pro

На курсе студенты научатся анализировать прибыльность ниш и выбирать товары по своим ресурсам. Они создадут продающие карточки, будут работать с отзывами, вопросами и контролем качества товаров. Также они разберутся с ценообразованием и настройкой рекламы.

В зависимости от тарифа возможно обучение с поддержкой наставника, а дополнительно будет доступ к сервису Marpla для работы с данными.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 145 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, занятия в Zoom, конспекты, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: есть.

Программа:

Выбор товара и его продвижение.

Оборотный капитал.

Поставщики.

Идеальная карточка.

SEO-продвижение.

Внутренняя реклама, автореклама.

Ценообразование.

Бухгалтерия.

Достоинства:

Бесплатный доступ к сервису MARPLA на два месяца.

Доступ в закрытое сообщество школы.

Индивидуальные разборы домашних заданий от наставника.

Доступ к тренингу навсегда.

Нет привязки к расписанию.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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