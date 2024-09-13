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20 курсов для менеджеров в Wildberries: обучение работе с маркетплейсом

Собрали онлайн-курсы для менеджеров Wildberries, на которых научат управлять бизнес-процессами и оптимизировать их. Также подобрали бесплатные курсы, на которых можно самостоятельно познакомиться с профессией и узнать о нюансах работы разных ритейл-площадок.

По прогнозам аналитиков, к концу 2024 года число продавцов на Wildberries и Ozon достигнет 700 тысяч. Заниматься продажей и продвижением товаров селлер может самостоятельно. Однако, если бизнес стремительно растет, потребуется помощь менеджера. Сейчас на hh.ru открыто более 8 тысяч вакансий, а средняя зарплата начинающего менеджера на Wildberries — 55 тысяч рублей.

Информация об эксперте

Помог разобраться в многообразии курсов и подсказал, на что стоит обратить внимание при выборе курсов, сооснователь сервиса аналитики MarketGuru, в котором зарегистрировано более 400 тысяч пользователей.

Максим Гральник, сооснователь marketguru.io — сервиса аналитики и увеличения продаж на Wildberries

ТОП-7 курсов для менеджеров Wildberries

  1. «Менеджер по маркетплейсам» от «Нетологии»: программа с акцентом на практическую работу с маркетплейсами Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», AliExpress и Lamoda.

  2. «Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс с практикой в реальных личных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета».

  3. «Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: курс включает практические занятия в кабинетах трех маркетплейсов и две стажировки для закрепления полученных знаний.

  4. «Как продавать на Wildberries» от Skillbox: программа с упором на практику и конкретные стратегии для эффективных продаж на Wildberries, с поддержкой от экспертов индустрии (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  5. «Экспедиция на Wildberries» от «МЕРКАТУС»: вебинар с разбором успешных стратегий и рекомендациями по увеличению продаж на маркетплейсах от опытного предпринимателя.

  6. «Бизнес на Wildberries» от «Виллстор»: программа с готовыми стратегиями для быстрого старта и увеличения продаж на Wildberries.

  7. «Профессия: Менеджер маркетплейсов» от Interra: курс с простыми и эффективными методами для успешных продаж на различных маркетплейсах.

Онлайн-курсы для менеджеров Wildberries

Научиться продвигать товары на Wildberries можно на онлайн-курсах. На них обучат основным навыкам менеджера: от регистрации на маркетплейсе до масштабирования бизнеса. Продолжительность курсов варьируется от трех дней до пяти месяцев, поэтому каждый сможет найти подходящий вариант обучения. Некоторые программы также включают помощь в трудоустройстве. 

1. «Менеджер по маркетплейсам» — «Нетология»

На курсе участники научатся работать с ведущими маркетплейсами: Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda, Wildberries, AliExpress, «МегаМаркет» и Tmall. В рамках обучения они создадут и настроят карточки товаров, научатся управлять ими, а также рассчитывать маржинальность и издержки. Слушатели узнают, как выбирать оптимальные способы доставки и анализировать статистику продаж для составления отчетности. 

Иллюстрация: freepik/freepik

После каждого вебинара — практические задания на отработку навыков. Итогом обучения станет проект — стратегия выхода на крупнейшие платформы. Студенты оценят свои ресурсы, определят шаги по запуску и научатся приоритизировать площадки для своих продуктов.

  • Цена полностью: от 39 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, домашние задания.

  • Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: модули по оформлению портфолио и резюме, стажировки от партнеров.

Программа:

  • Организация процессов на маркетплейсах. 

  • Обзор популярных маркетплейсов.

  • Работа с контентом на маркетплейсах.

  • Базовая аналитика на маркетплейсах.

  • Экономика выхода на маркетплейсы.

  • Работа с кабинетом и карточками товара.

Достоинства:

  • Помощь с поиском работы.

  • Поддержка кураторов — специалистов по маркетплейсам и селлеров.

  • Итоговый проект — стратегия выхода на маркетплейсы — для портфолио.

  • Доступ к инструментам MPSTATS, Sellerdata, SellerFox, Sellmonitor и другим.

Недостатки:

  • Курс начинается по расписанию. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd

Студенты курса научатся наполнять интернет-магазины товарами, управлять ценами и продвигать продукцию. В процессе обучения они будут работать в кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета», знакомиться с интерфейсами платформ, процессами поставок на склады и созданием карточек товаров. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Важное место уделено практике — выполнению домашних заданий и решению реальных задач от заказчиков. Например, участники рассчитают первый маркетинговый бюджет. По итогам обучения в портфолио будет девять кейсов, а дипломным проектом станет план развития на маркетплейсах.

  • Цена полностью: от 108 333 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 9027 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, чек-листы, домашние задания, дипломный проект.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: оформление резюме, портфолио и сопроводительного письма, подготовка к собеседованиям.

Программа:

  • Основы маркетплейсов

  • Контент для карточки товаров.

  • Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Avito. 

  • Основы ценообразования и аналитики.

  • Автоматизация бизнеса.

Достоинства:

  • Последнее обновление курса в 2024 году.

  • Консультации с экспертами по маркетплейсам.

  • Резюме лучших студентов и выпускников предоставляют компаниям-партнерам.

  • Помощь с подготовкой к собеседованиям и трудоустройством.

Недостатки:

  • Курс начинается по расписанию. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»

Обучение продвижению товаров и компаний на таких ведущих площадках, как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и Goods. Лучшие выпускники курса получат возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах, где они смогут применить полученные знания и навыки в реальных бизнес-условиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся правильно готовить товары к упаковке, создавать отгрузки и работать с финансовой отчетностью. Они разберутся, как использовать внутреннюю аналитику маркетплейсов и применять данные для увеличения продаж. 

  • Цена полностью: от 17 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1417 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению резюме и поиску работы.

Программа:

  • Знакомство с площадкой.

  • Создание и редактирование товара.

  • Упаковка и отгрузка товаров

  • Работа с клиентами.

  • Внутренняя аналитика и отчетность.

  • Работа с документами и финансовыми отчетами. 

Достоинства:

  • Помощь с поиском работы.

  • Практика в личных кабинетах маркетплейсов.

  • Резюме лучших выпускников отправляют в компании-партнеры.

  • Есть демо-доступ — студенты могут изучить часть курса перед покупкой.

Недостатки:

  • Курс начинается по расписанию. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Как продавать на Wildberries» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Кураторы курсаопытные селлеры. Они помогут с выполнением практических заданий и ответят на интересующие вопросы. Участники будут решать реальные бизнес-задачи и тренироваться на специальных симуляторах для закрепления навыков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся находить прибыльные товары и перспективные ниши. С помощью аналитики они определят товары с высоким потенциалом и рассчитают юнит-экономику. Также студенты научатся составлять финансовый план и организовывать логистику. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3145 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тренажер, гайды.

  • Документ об окончании: диплом о среднем профессиональном образовании.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Знакомство с Wildberries.

  • Регистрация на маркетплейсе.

  • Анализ товаров и ниш.

  • Расчет юнит-экономики товара.

  • Подготовка карточек товаров к продвижению.

  • Поставка товаров на Wildberries.

Достоинства:

  • Курс от селлеров с опытом более пяти лет.

  • Персональная обратная связь от кураторов.

  • Практика в тренажере личного кабинета Wildberries.

  • Курс «Инфографика для маркетплейсов» в подарок

  • Доступ к mpstats, SellerFox, Shopstat, MarketPapa и другим сервисам аналитики.

  • Результат обучения — готовая стратегия бизнеса на Wildberries.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Экспедиция на Wildberries» — «МЕРКАТУС»

Автор курса — опытный селлер с оборотом более 60 млн рублей. Он помог вывести на маркетплейсы более десяти тысяч продавцов и менеджеров. Участникам курса расскажут, какие товары лучше всего подходят для продажи на Wildberries. Это поможет им быстро стартовать или масштабировать существующий бизнес. 

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе студенты научатся работать с личным кабинетом маркетплейса, закупать товары за границей и продвигать их. Также они разберутся, как проводить аудит бизнеса и разрабатывать стратегии для вывода новых товаров на платформу.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-интенсив, гайды.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Аудит бизнеса для действующих селлеров.

  • Как не допустить ошибки каждого селлера на старте.

  • Эффективное продвижение на Wildberries.

Достоинства:

  • Курс от селлера с оборотом более 60 млн рублей.

  • Обратная связь во время интенсива. 

  • Бонусы после регистрации: гайды «Как вывести карточку в топ на ВБ» и «Как выделить карточку товара на фоне конкурентов».

Недостатки: 

  • Нет документа о прохождении интенсива.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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6. «Бизнес на Wildberries» — «Виллстор»

Среди ведущих курса — основатель компании «Виллстор» с опытом работы более 13 лет в сфере ритейла. Программа представлена в трех тарифах: «Я сам», «Менеджер» и «Селлер». Первый тариф для самостоятельного обучения, второй — включает модуль по подготовке резюме и помощь с трудоустройством, третий — по поиску поставщиков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся запускать продажи, работать с SEO и внутренней рекламой. Они получат контакты специалистов по выкупу и упаковке. Также узнают, как находить поставщиков и перевозчиков из Китая, анализировать продажи и рассчитывать финансовые показатели товара.

  • Цена полностью: от 24 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2090 рублей в месяц.

  • Длительность: 6 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, презентации, практические занятия, чек-листы.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: модуль «Портфолио и резюме» на тарифах «Я сам» и «Менеджер», стажировки для успешных выпускников на тарифе «Менеджер».

Программа:

  • Маркетплейсы.

  • Подключение к WB.

  • Выбор товара

  • Создание контента

  • Поставка товара. 

  • Аналитика.

  • Реклама и продвижение.

  • Финансы.

  • Условия сотрудничества.

Достоинства:

  • Доступ к MPstats на 30 дней.

  • Практика в кабинете селлера на WB.

  • Доступ к сервису управления рекламой WB Market Papa на семь дней.

  • Помощь с трудоустройством и стажировки на тарифе «Менеджер».

  • Бонусный модуль по поиску поставщиков и закупке товаров на тарифе «Селлер».

  • Обучающие материалы доступны в течение года.

Недостатки: 

  • На тарифе «Я сам» нет кураторского сопровождения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — Interra

Студенты изучат требования Wildberries, научатся находить прибыльные ниши и работать с товарами: искать, закупать, поставлять и продвигать их через внутреннюю рекламу и внешние источники трафика. Они разработают стратегии роста, научатся анализировать показатели и выводить товары в ТОП. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели предоставят инструменты для эффективной работы с маркетплейсом. После завершения курса выпускники получат видеокурс по трудоустройству для успешного старта в профессии.

  • Цена полностью: 127 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5292 рублей в месяц.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дипломный проект.

  • Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению портфолио и резюме, подготовка к прохождению собеседований, консультации по развитию карьеры.

Программа:

  • Мышление предпринимателя.

  • Подготовка к работе с площадкой.

  • Поиск ниши под критерии WB.

  • Работа с товаром. Поиск и закупка для продажи на Wildberries.

  • Деловые коммуникации.

  • Личный кабинет WB.

  • Поставка товара на WB.

Достоинства:

  • Обратная связь от кураторов.

  • Вебинары с экспертами в формате «вопрос-ответ».

  • Закрытые чаты с одногруппниками.

  • Видеокурс по трудоустройству в подарок.

  • В договоре прописана гарантия поддержки в трудоустройстве. 

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Обучающий курс по Wildberries 2024 от экспертов в сфере маркетплейсов» — Wildberries Academy

На курсе научат заполнять профиль поставщика, создавать визитки и оформлять карточки товаров для продвижения. Студенты подготовят товары к поставкам на Wildberries по схемам FBO и FBS, рассчитают рентабельность акций, настроят скидки и промокоды. Также они разберутся, как решать проблемные ситуации на платформе.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе два формата: «Обучение» и «Магазин под ключ». Они различаются тарифами, количеством модулей, дополнительными материалами, консультациями с экспертами и наличием личного чата с наставником.

  • Цена полностью: от 14 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 15 модулей.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, чек-листы, таблицы, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста на тарифе «Премиум».

Программа: 

  • Основы торговли на маркетплейсе. Выбор ниши и товара.

  • Регистрация бизнеса для работы на маркетплейсе Wildberries.

  • Регистрация на портале поставщиков. Обзор личного кабинета.

  • Что необходимо для старта продаж на маркетплейсе.

  • Как правильно создавать и оформлять карточки товаров.

  • Правильная упаковка и маркировка товара.

Достоинства:

  • Первый платеж по рассрочке через месяц.

  • Регулярные онлайн-эфиры со спикерами.

  • Консультационная поддержка при трудоустройстве.

  • Среди преподавателей и авторов курса — владельцы маркетинговых агентств, интернет-маркетолог, контекстолог, таргетолог.

  • Доступы к сервисам анализа и продвижения товаров.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzyvmarketing.ru.

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9. «Реальный Wildberries» — Wbstat Pro

Студенты освоят ключевые этапы работы на Wildberries, включая организацию логистики и взаимодействие с покупателями. Они узнают, как увеличивать процент выкупа, продавать неликвидные товары, управлять листом ожидания и дефицитом. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В ходе обучения участники сформируют ассортиментную матрицу и разберутся в аналитике. Преподаватели поделятся примерами бизнес-процессов и разберут реальные проекты. Студенты получат доступ к аналитическим сервисам WBStat.PRO 2.0 и WBTest.PRO.

  • Цена полностью: от 50 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.

  • Длительность: 7 модулей

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, скринкасты, домашние задания.

  • Документ об окончании: по запросу.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Старт на Wildberries.

  • Основные принципы работы на Wildberries.

  • Карточка товара.

  • Реклама и продвижение.

  • Спецглавы Wildberries.

Достоинства:

  • Автор курса — основатель сервиса WBStat.PRO.

  • Доступы к сервисам аналитики.

  • Доступ к тренингу навсегда.

  • Нет привязки к расписанию. 

Недостатки: 

  • Не обнаружены. 

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzyvmarketing.ru.

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10. «Школа продавцов и менеджеров Wildberries» — Marpla.pro

На курсе студенты научатся анализировать прибыльность ниш и выбирать товары по своим ресурсам. Они создадут продающие карточки, будут работать с отзывами, вопросами и контролем качества товаров. Также они разберутся с ценообразованием и настройкой рекламы.

В зависимости от тарифа возможно обучение с поддержкой наставника, а дополнительно будет доступ к сервису Marpla для работы с данными.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 145 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 083 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9 модулей.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, занятия в Zoom, конспекты, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: есть.

Программа: 

  • Выбор товара и его продвижение.

  • Оборотный капитал.

  • Поставщики.

  • Идеальная карточка.

  • SEO-продвижение.

  • Внутренняя реклама, автореклама.

  • Ценообразование.

  • Бухгалтерия.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к сервису MARPLA на два месяца.

  • Доступ в закрытое сообщество школы.

  • Индивидуальные разборы домашних заданий от наставника.

  • Доступ к тренингу навсегда.

  • Нет привязки к расписанию. 

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы для менеджеров Wildberries

На бесплатных курсах студенты узнают, как выбрать нишу и товар, изучат эффективные методы продвижения продукции, а также освоят навыки оформления товарных карточек, чтобы привлекать больше клиентов и повышать продажи.

1. «Разборы от Лео Шевченко» — «МЕРКАТУС»

Двухдневный вебинар, посвященный управлению проектами и ошибкам продавцов на Wildberries и Ozon. Студенты научатся эффективно использовать рекламный бюджет и протестируют стратегии успешных продавцов на своих бизнесах.

Вебинар завершится розыгрышем доступа к аналитическому сервису MPstats.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 дня.

  • Формат: вебинары.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, “Яндекс Маркет” и других площадках» — Александр Федяев

Студенты изучат весь процесс продаж: от первой поставки до масштабирования бизнеса. Они узнают, как сохранять прибыль в разных экономических условиях, выбирать востребованные товары и работать с надежными поставщиками.

Дополнительно будут рассмотрены юридические аспекты работы на электронных торговых площадках.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: мастер-класс.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Двойной рывок: откройте двери успеха на Wildberries и Ozon» — «МЕРКАТУС»

На двухдневном онлайн-интенсиве спикер разберет стратегии продвижения на крупнейших маркетплейсах и алгоритмы ведения бизнеса.

В первый день участники узнают о скрытых статьях расходов на Wildberries, которые часто упускают начинающие селлеры. Второй день будет посвящен работе на Ozon. Участники узнают о преимуществах этой площадки и методах работы с карточками товаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 занятия.

  • Формат: вебинары.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как запустить продажи товаров местного производства на Ozon и Wildberries удаленно» — Smart Business

На онлайн мастер-классе преподаватель расскажет, как зарабатывать на продажах товаров российского производства через маркетплейсы.

Студенты узнают, какие товары востребованы и как найти надежного поставщика для сотрудничества. Спикер объяснит, как получить эксклюзивные права на продажу бренда. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: мастер-класс.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: да.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Как с нуля стать менеджером маркетплейсов и удаленно работать на Wildberries и Amazon» — Universus

Слушатели познакомятся с особенностями работы на Wildberries и Amazon и узнают, как с нуля стать менеджером маркетплейсов.

Лектор расскажет о новых возможностях заработка для менеджеров и поделится историями успеха студентов школы.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 3 часа.

  • Формат: мастер-класс.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Еще 5 бесплатных курсов для менеджеров Wildberries

Добавили еще пять бесплатных видеоуроков и курсов, которые помогут начинающим продавцам быстрее освоиться на маркетплейсах. Такие материалы особенно полезны для тех, кто только начинает свой путь в онлайн-торговле. Они позволяют получить базовые знания без дополнительных затрат и понять, насколько эта сфера подходит для их бизнеса. 

  • «Как начать продавать на Wildberries» от «Тинькофф образования» (11 модулей, текстовые уроки, комментарии экспертов, тесты для самопроверки после каждого модуля, без сертификата, доступ после регистрации).

  • «Увеличь выручку своего магазина на Wildberries в два раза» от MarketGuru (видеоурок, гайд «Как поставить цену на WB с учетом акций», чек-лист «Как давать ТЗ фотографу и делать самые продающие фото», инструкция по настройке авторекламы на Wildberries, без сертификата, доступ после регистрации).

  • «Погружение в маркетплейсы» от Валерия Богданова (3 видеоурока и вебинар, бесплатный доступ к сервису аналитики на месяц, без сертификата, доступ после регистрации).

  • «Как зарабатывать на Wildberries» от Wildberries Academy (видеоурок, без сертификата, доступ после регистрации).

  • «Как продавать на Wildberries» от «Справочной» (38 тем с примерами и видеоинструкциями, вебинар и видеоуроки, в подарок мини-курс по подготовке к бизнесу на маркетплейсах, без сертификата, доступ после регистрации).

Как мы отбирали курсы для статьи 

При отборе курсов ориентировались на целевую аудиторию: начинающих специалистов, действующих менеджеров и селлеров. Выбирали программы по критериям:

  • Порог входа на курс. Уточнили, требуется ли начальная подготовка и для кого подходит курс — для начинающих или опытных специалистов. Большинство курсов в подборке предназначены для начинающих. 

  • Стоимость курсов. Собрали программы, которые различаются по объему теоретического и практического материала, а также по длительности обучения. Поэтому и стоимость курсов сильно варьируется. 

  • Результат обучения на курсе. Отобрали курсы, на которых можно получить все необходимые навыки для начала работы менеджером маркетплейсов, включая Wildberries.

  • Документ об окончании. Проверили, выдается ли документ после курса — сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о переподготовке.

  • Помощь в трудоустройстве. Проверили, помогают ли выпускникам с поиском работы, включая помощь в составлении резюме, написании сопроводительных писем и подготовке к собеседованиям.

  • Экспертность спикера. Оценили уровень квалификации преподавателей, их опыт работы и достижения в профессиональной сфере, а также их текущую практическую деятельность.

Отвечает эксперт

Попросили эксперта дать ответы на популярные вопросы об обучении на менеджера маркетплейсов. Например, какие нужны программы для работы, сколько длится обучение или о чем спрашивают соискателей во время собеседования.

Сколько зарабатывает менеджер маркетплейсов?

Все зависит от задач, которые берет на себя менеджер, и от его опыта. В среднем, зарплата менеджера на неполный рабочий день — от 40 тысяч рублей. Как правило, у таких менеджеров в работе от четырех до пяти селлеров.

Какие маркетплейсы самые популярные в 2024 году?

Сейчас самые популярные — это Wildberries и Ozon. Каждый имеет свою специфику и правила работы: то, что работает в одном, не работает в другом. Но есть и схожие моменты.

На Wildberries преимущественно женская аудитория и средний чек ниже, конкуренция почти во всех нишах выше, но и трафика Wildberries предлагает в разы больше. Ozon — более автоматизированный сервис с более лояльной аудиторией, но трафика меньше, а значит и потолок ниже.

Что должен знать менеджер маркетплейсов?

Опытные менеджеры маркетплейсов владеют многими инструментами и навыками. Они следят за изменениями правил на площадках, ищут и анализируют прибыльные товары, умеют запускать прибыльные магазины с нуля. 

Менеджеры с опытом от двух лет, например, умеют создавать карточки товаров, рассчитывать юнит-экономику, организовывать поставки на склад и оплачивать упаковку товаров, оформлять возвраты, верстать рекламный бюджет. А также анализировать ассортиментную матрицу, заниматься SEO-продвижением и контролировать движение товаров.

Какие программы будут нужны для работы на маркетплейсах?

Для работы на маркетплейсах нужны сервисы, которые помогут выбрать нишу и товар, разобраться с поставками и понять, на какие склады отгружать продукцию. Также начинающему менеджеру понадобится помощь с наполнением карточки товаров нужными словами и настройкой эффективной рекламы. Получить все это можно в таких сервисах, как MarketGuru.

Где найти работу менеджеру маркетплейсов без опыта?

Почти каждая школа помогает выпускникам с трудоустройством. Например, помогает составить резюме и мотивационное письмо, предоставляет доступ к закрытым вакансиям партнеров. Также во время обучения можно составить портфолио, с которым можно выйти на популярные платформы по поиску работы. На некоторых курсах есть возможность пройти стажировку с дальнейшим трудоустройством.

Сколько времени нужно учиться, чтобы освоить профессию менеджера маркетплейсов?

На рынке есть много разных курсов с абсолютно разными временными интервалами. Если брать среднюю статистику, то для того, чтобы наработать базу знаний, необходимо 2–3 месяца обучения. Но всегда нужно идти вперед к развитию себя, как специалиста.

Какие вопросы задают на собеседовании менеджеру маркетплейсов?

Работодатель на собеседовании может узнать, с какими маркетплейсами работал соискатель, в чем отличия площадок. Также в компании могут спросить, с какими рекламными инструментами и методами продвижения сталкивался потенциальный сотрудник или попросить описать опыт взаимодействия со складом и отделом доставки товаров. А также, есть ли опыт работы с подрядчиками, какие есть способы увеличить продажи и как можно измерить эффективность акций. 

Какой курс для менеджеров Wildberries выбрать

Стать специалистом по работе с Wildberries можно на онлайн-курсах. Они подойдут как для менеджеров, которые хотят углубить свои знания, так и для предпринимателей, стремящихся самостоятельно управлять своим бизнесом на платформе.  

Студенты изучат алгоритмы работы с платформой Wildberries: научатся эффективно управлять ассортиментом, анализировать продажи, работать с логистикой и возвратами, а также оптимизировать карточки товаров. Обучиться этому можно на следующих курсах:

  1. «Менеджер по маркетплейсам» от «Нетологии»: программа с акцентом на практическую работу с маркетплейсами Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», AliExpress и Lamoda.

  2. «Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс с практикой в реальных личных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета».

  3. «Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: курс включает практические занятия в кабинетах трех маркетплейсов и две стажировки для закрепления полученных знаний.

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