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Обучение для бухгалтеров

Обучение бухгалтерии в Москве: 20 курсов бухучета и аудита для начинающих

Бухгалтер отвечает за ведение бухгалтерского и налогового учета, организует документооборот, а также отправляет необходимую отчетность в государственные органы. Такой специалист необходим любой организации, ведь он осуществляет важные экономические расчеты, составляет планы и сметы. Поэтому бухгалтеры всегда востребованы на рынке труда. Получить необходимые для этой профессии навыки можно на специализированных курсах.

Собрали платные онлайн-курсы, на которых слушателей обучат всем необходимым инструментам и навыкам для ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Добавили офлайн-курсы в Москве для тех, кто хочет изучить профессию в атмосфере, максимально приближенной к рабочей. Также подобрали бесплатные курсы, на которых участникам расскажут о специфике профессии и необходимых знаниях и навыках для начала карьеры.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по бухгалтерскому учету от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов для бухгалтеров в Москве и онлайн в 2024 году

  1. «Бухгалтерский учет и налогообложение» от НИИДПО: онлайн-курс от преподавателей с опытом работы более 25 лет с возможностью задавать им вопросы по программе напрямую.

  2. «Бухгалтер с нуля» от МИПО: профессиональная переподготовка с вебинарами, тестированиями после каждой пройденной дисциплины и помощью куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). 

  3. «Бухгалтерский учет» от «Контур.Школы»: курс, состоящий из 15–20-минутных лекций и практических заданий с развернутой обратной связью от экспертов.

  4. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» от «Института профессионального образования»: онлайн-курс от кандидатов экономических наук, бизнес-тренеров и директоров компаний с возможностью пройти обучение экстерном (промокод GDEKURS — скидка 10%). 

  5. «Бухгалтер» от Eduson Academy: на курсе студенты получат часовую персональную консультацию с экспертом, помощь HR-специалиста по трудоустройству и бессрочный доступ к материалам. 

  6. «Профессия “Бухгалтер”» от Skillbox: профессиональная переподготовка с акцентом на практику в 1C, персональной обратной связью и вебинарами с действующими бухгалтерами (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии). 

  7. «Бухгалтер» от «Нетологии»: онлайн-курс с упором на практику, студентам которого школа вернет деньги, если обучение не подойдет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение). 

  8. «Профессиональный бухгалтер» от Moscow Business School: курс от преподавателей с опытом работы от девяти лет, студенты которого могут посещать другие офлайн- и онлайн-семинары и вебинары школы (промокод GDEKURS — скидка 5%). 

  9. «1С:Бухгалтерия 8.3. Практическое освоение бухучета с самого начала» от компании «Первый Бит»: практический курс от экспертов 1C с бесплатными первыми двумя часами обучения. 

  10. «Бухгалтерский учет 2024. Теория и практика» от учебного центра «Специалист»: курс повышения квалификации, студенты которого получат полезные для работы шаблоны, чек-листы и памятки в подарок. 

Онлайн-курсы по бухгалтерии

Подобрали онлайн-курсы для бухгалтеров, на которых слушатели получат необходимые знания и навыки для осуществления профессиональной деятельности. Удаленный формат позволит учиться из любой точки мира. Курсы подойдут как опытным бухгалтерам и предпринимателям, так и начинающим специалистам.

1. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — НИИДПО

Дистанционный курс, после которого студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и сертификаты компетенций. В программу включены бухучет, налоговый учет, проведение внутреннего аудита в организациях и финансовый анализ.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники устраиваются в компании или работают на фрилансе с несколькими проектами одновременно. Курс включает в себя выполнение практических заданий, обратную связь от преподавателей и итоговую аттестацию. 

  • Цена полностью: 28 400 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2370 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, текстовые лекции, текстовые материалы, практические задания, кейсы, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы бухгалтерского дела.

  • Организация первичного учета.

  • Бухгалтерский (финансовый) учет.

  • Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

  • Налоговый учет и отчетность.

  • Финансовый анализ и управление.

Достоинства: 

  • Преподаватели курса — практикующие бухгалтеры, специалисты по бухучету, аудиту и налогообложению. 

  • Доступ к архиву из более десяти тысяч вебинаров в записи по разным дисциплинам в области бухгалтерии. 

  • Бессрочный доступ ко всем обучающим материалам курса. 

  • Возможность оплаты равными долями. 

  • Онлайн-вебинары, за посещение которых выдается сертификат.

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве. 

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы НИИДПО: «Бухгалтерский учет в бюджетной организации», «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях». 

2. «Бухгалтер с нуля» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа для людей без опыта, специалистов смежных направлений и предпринимателей. На практическом онлайн-курсе студенты научатся проводить внутренний аудит, освоят экономику организаций и бухгалтерский финансовый учет в программе 1C.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение включается в себя просмотр видеоуроков в записи, участие в «живых» вебинарах, разборы реальных кейсов и выполнение практических заданий. После курса выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Цена полностью: 42 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3600 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 14 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет с нуля до продвинутого уровня.

  • Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.

  • Основы аудита.

  • Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов.

  • Бухгалтерский финансовый учет.

Достоинства: 

  • Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины. 

  • Дополнительный материалы к дисциплинам.

  • Официальный диплом РФ установленного образца. 

  • Актуализация программы обучения в соответствии с изменениями на рынке и в законодательстве. 

  • Возможность закончить обучение экстерном.

  • Корпоративное обучение для сотрудников компаний. 

  • Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет. 

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве. 

  • Доступ к материалам курса предоставляется только на время обучения. 

4,5 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы МИПО: «Главный бухгалтер». 

3. «Бухгалтерский учет» — «Контур.Школа»

Дистанционный курс с теоретическими материалами, практическими заданиями, вебинарами и поддержкой от экспертов. Студенты изучат основные принципы налогообложения, методы учета рабочего времени, оплаты труда и формирования бухгалтерской отчетности.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пройти обучение можно в мобильном приложении школы, которое синхронизируется с веб-версией. На курсе преподают практикующие специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, эксперты по трудовому законодательству, а также победитель конкурса «Лучший бухгалтер России». 

  • Цена полностью: 50 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: 8334 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: 256 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый тест. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы ведения бухгалтерского учета.

  • Учет внеоборотных активов.

  • Учет оборотных активов.

  • Расчеты с персоналом. Налоги с ФОТ.

  • Капитал и резервы.

  • Ведение учета. Отчетность.

Достоинства: 

  • Возможность пройти курс в мобильном приложении. 

  • Корпоративное обучение под цели и задачи бизнеса. 

  • Круглосуточная служба технической поддержки. 

  • Выполнение практических заданий и одного сквозного проекта. 

  • Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет. 

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,9 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Контур.Школы»: «Бухгалтерский учет при УСН», «Бухгалтерский учет при ОСНО».

4. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курсе преподают кандидаты экономических наук, налоговые консультанты, аудиторы, бухгалтеры и бизнес-тренеры. Студенты изучат основы бухгалтерского и финансового учета, международные стандарты финансовой отчетности, налогообложение для юридических и физических лиц.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа включает в себя видеоуроки и практические задания с обратной связью. Студенты сами выбирают интенсивность обучения — при необходимости длительность курса может быть сокращена в два раза. По окончанию выпускники получают диплом международного образца. 

  • Цена полностью: 46 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3908 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы бухгалтерского учета.

  • Международные стандарты финансовой отчетности.

  • Налоги и налогообложение. Налогообложение юридических и физических лиц.

  • Основы аудита.

  • Финансовый анализ.

  • Бухгалтерская финансовая отчетность.

  • Специальные налоговые режимы.

  • Статистическая отчетность.

Достоинства: 

  • Возможность выбора интенсивности обучения. 

  • Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

  • Возможность закончить обучение экстерном.

  • Международный диплом. 

  • Корпоративное обучение под цели и задачи бизнеса. 

  • Практические задания с обратной связью. 

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве. 

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Института профессионального образования»: «Бухгалтерский учет и налогообложение».

5. «Бухгалтер» — Eduson Academy

На курсе студенты освоят программы Microsoft Excel и «1С: Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне, а также получат более 40 шаблонов и шпаргалок, которыми можно пользоваться даже в профессиональной деятельности.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пройти обучение можно в комфортном темпе, а практические задания выполняются на онлайн-тренажерах. Выпускники получают помощь от карьерного центра: индивидуальные карьерные консультации и отправка резюме в компании-партнеры.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 4116 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 270 уроков. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тренажеры, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме, отправка резюме в компании-партнеры. 

Программа:

  • Основы бухгалтерского учета.

  • «1С:Бухгалтерия 8.3».

  • Excel для бухгалтера.

  • Тайм-менеджмент и удаленная работа.

Достоинства: 

  • Свободный график обучения. 

  • Бессрочный доступ ко всем обучающим материалам курса и обновлениям. 

  • Более 40 шаблонов, шпаргалок и чек-листов для использования в работе в подарок. 

  • Помощь в трудоустройстве от карьерного центра школы. 

  • Персональная консультация на 60 минут с практикующим бухгалтером. 

  • Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет. 

  • Корпоративное обучение для работников компаний. 

Недостатки: 

  • Не обнаружены. 

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Eduson Academy: «Основы бухгалтерского учета», «Главный бухгалтер». 

6. «Профессия “Бухгалтер”» — Skillbox

🎁 По промокод GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

На курсе студенты получают бесплатный доступ к программе «1С: Бухгалтерия 8.3» на полгода. Программа включает в себя онлайн-встречи несколько раз в месяц, выполнение практических заданий и шести проектов для портфолио, персональную обратную связь от менторов и прохождение видеоуроков в комфортном темпе.

После курса выпускники получают свидетельство 1C, которое подтвердит уровень навыков. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 4588 рублей в месяц на 22 месяца.

  • Длительность: от 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в оформлении резюме и портфолио, консультации по прохождению собеседований, доступ в закрытый канал с вакансиями. 

Программа:

  • Введение в бухгалтерский учет.

  • Все о налогах, налогообложении и налоговых проверках.

  • Учет в программе: «1С:Бухгалтерия».

  • Отчетность в «1С:Зарплата и управление персоналом».

  • Корпоративные финансы: планирование и анализ.

Достоинства: 

  • Свободный график прохождения курса. 

  • Помощь с трудоустройством. 

  • Практические задания в программе 1C, доступ к которой выдается бесплатно на полгода. 

  • Бессрочный доступ ко всем материалам курса. 

  • Свидетельство 1C для подтверждения навыков. 

  • Год изучения английского языка в подарок. 

  • Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет. 

  • Первый платеж по рассрочке через три месяца.

Недостатки: 

  • В пакете «Базовый» нет индивидуальных консультаций с бухгалтером.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Бухгалтер» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Комплексное обучение по бухгалтерскому, кадровому и налоговому учету, а также управлению финансами. Программа курса разработана с упором на практику: студенты выполняют тесты и домашние задания, а также тренируются на практических онлайн-занятиях с экспертом. Выпускники получают официальное свидетельство 1C для подтверждения навыков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пройти обучение можно в комфортном темпе на сайте школы или в мобильном приложении. Программа включает в себя видеоуроки, «живые» вебинары, практические задания с обратной связью и тесты. А для выпускников предусмотрена помощь от карьерного центра. 

  • Цена полностью: от 81 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3552 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, тесты, практические онлайн-занятия, практические задания с проверкой. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат 1С.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и прохождении собеседования, доступ к предложениям стажировок от партнеров. 

Программа:

  • Введение в бухгалтерский учет.

  • Кадровый учет.

  • Налоговый учет.

  • Финансовый результат и бухгалтерская отчетность.

  • Инструменты бухгалтера.

  • Ведение учета в «1С:Бухгалтерия».

Достоинства: 

  • Курс как для начинающих, так и опытных бухгалтеров. 

  • Прохождение обучения в комфортном темпе в мобильном приложении или на сайте школы. 

  • Бесплатный доступ к программе «1C: Бухгалтерия» на все время обучения. 

  • Официальное свидетельство 1C после прохождения курса. 

  • Помощь в трудоустройстве. 

  • Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

  • Модули по Excel, Google Sheets и Google Slides — в подарок.

Недостатки: 

  • Не обнаружены. 

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Бухгалтерский учет и аудит» — ВАДО

Дистанционный курс для начинающих и опытных бухгалтеров, а также предпринимателей, которые хотят самостоятельно управлять финансовыми потоками, вести учет и отчитываться перед налоговыми органами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты получают бесплатный доступ к продуктам 1C на все время прохождения курса. Обучение своих сотрудников школе доверили «Росбанк», «Джетта Строй», Lux Clinic, «Русская Химическая Компания» и другие организации.

Программа курса регулярно дополняется и обновляется в соответствии с изменениями на рынке и в законодательстве. 

  • Цена полностью: 9400 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы бухгалтерского дела.

  • Бухгалтерская отчетность.

  • Налоговое планирование.

  • Организация первичного учета.

  • Налоговый учет и отчетность.

  • Финансовый анализ и управление.

Достоинства: 

  • Дистанционный курс со свободным графиком обучения. 

  • Бесплатный доступ к продуктам 1C для выполнения практических заданий. 

  • Корпоративное обучение. 

  • Бессрочный доступ к учебным материалам. 

  • Подарочный сертификат на прохождение повторного обучения со скидкой.

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве. 

4,4 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — МУПП

Онлайн-курс с теоретическими лекциями, видеоуроками и практическими заданиями с обратной связью от преподавателей. На все время обучения предоставляется бесплатный доступ к программе 1C для выполнения практических заданий. А после регистрации студенты получают подарок —  самоучитель «Бухгалтерский учет с нуля».

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс предлагает три тарифа на выбор. В тарифе «Профессионал» есть дополнительное обучение по продвижению бухгалтерских услуг в соцсетях и модуль для предпринимателей.  

  • Цена полностью: от 9700 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Правовое регулирование предпринимательской деятельности.

  • Организация первичного учета.

  • Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни.

  • Бухгалтерский учет.

  • Бухгалтерская отчетность.

Достоинства: 

  • Возможность прохождения в комфортном темпе. 

  • Бесплатный доступ к программе 1C на все время обучения. 

  • Книга «Бухгалтерский учет с нуля» в подарок для всех студентов. 

  • Подарочный сертификат на прохождение повторного обучения со скидкой.

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве. 

  • В тарифе «Студент» не выдается бессрочный доступ к материалам курса и нет доступа к материалам для углубленного изучения. 

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Главный бухгалтер» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

На курсе студенты научатся вести бухгалтерский и налоговый учет, анализировать финансовые показатели деятельности компании. А также выстраивать учетную политику организации и оптимизировать налоги.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение включает в себя разбор кейсов из реальной практики, выполнение заданий с обратной связью и одного сквозного проекта для портфолио.

Студенты также получают бессрочный доступ к чату, где могут общаться друг с другом и с кураторами. А для лучших выпускников есть предложения от приглашенных работодателей.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 1146 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, кейсы, симуляторы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом. 

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию, доступ к предложениям от приглашенных работодателей. 

Программа:

  • Основы деятельности главного бухгалтера.

  • Введение в финансовый учет и анализ.

  • Налоги в РФ.

  • Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).

  • Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

  • Бюджетный учет.

  • Карьерный рост и Soft Skills.

Достоинства: 

  • Свободный график прохождения курса. 

  • Выполнение более 20 практических заданий на встроенном тренажере. 

  • Дополнительные модули в подарок: «Продвинутые навыки работы в Excel», «1C: Бухгалтерия», «Бизнес-английский», «Исследование рынка для бизнеса».

  • Тренажер заданий по финансам и аналитике в подарок. 

  • Помощь в трудоустройстве. 

  • Безлимитный доступ к материалам курса и чату. 

  • Бесплатный доступ к курсу в течение первых трех дней. 

  • Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет. 

Недостатки: 

  • Не обнаружены. 

4,9 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Офлайн-курсы для бухгалтеров в Москве

Собрали несколько офлайн-курсов для тех, кто хочет освоить профессию бухгалтера с нуля или улучшить свои профессиональные умения. Участники курсов смогут посещать занятия в оборудованных аудиториях. Студенты научатся вести бухучет, работать с 1С и попробуют себя в роли удаленного бухгалтера. В некоторых школах помогут с трудоустройством.

1. «Профессиональный бухгалтер» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Офлайн курс предлагает модульную программу обучения: студенты могут самостоятельно добавлять образовательные блоки, выбирать дополнительные модули и спецкурсы в зависимости от потребностей. При необходимости можно совмещать с онлайн-форматом обучения.

Программа соответствует требованиям стандарта, утвержденного Министерством труда и социальной защиты .

Студенты получают доступ к электронным библиотекам и закрытому бизнес-клубу школы, а выпускники — диплом о профессиональной переподготовке и сертификат MBS. 

  • Цена полностью: 107 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: 9917 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, аудио, видео и текстовые материалы, тесты, практические задания. 

  • Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: есть. 

Программа:

  • Экономическая среда бизнеса.

  • Менеджмент.

  • Финансы в организации.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Учет и отчетность.

  • Специализация «Финансовые инструменты и финансовый анализ в бизнесе».

Достоинства: 

  • Модульная программа обучения: возможность добавления дополнительных блоков. 

  • Совмещение офлайн и онлайн-форматов обучения. 

  • Доступ к электронным библиотекам для изучения дополнительных материалов. 

  • Участие в закрытом бизнес-клубе.

  • Помощь в трудоустройстве. 

  • Корпоративное обучение под конкретные цели бизнеса. 

Недостатки: 

  • Не обнаружены. 

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «1С:Бухгалтерия 8.3. Практическое освоение бухучета с самого начала» — «Первый Бит»

Обучение можно пройти как офлайн, так и онлайн: в течение недели студенты полностью освоят навыки работы с 1C. А после окончания курса есть возможность стажировки в ИТ-компании «Первый Бит».

Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и официальное свидетельство 1C для подтверждения навыков. 

  • Цена полностью: от 23 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 80 академический часов.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: теоретические и практические занятия. 

  • Адрес и телефон: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35А, 8 (495) 748-06-06.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в бухгалтерский и налоговый учет.

  • Учетная политика организации.

  • Программа «1С:Бухгалтерия 8».

  • Кадровые документы.

  • Учет основных средств и их амортизация.

  • Учет товаров, услуг.

  • Операции по завершению месяца.

Достоинства: 

  • Возможность выбора модулей для изучения. 

  • Совмещение офлайн и онлайн-форматов обучения. 

  • Официальное свидетельство 1C для подтверждения навыков.

  • Занятия в прямом эфире с преподавателем.

  • Свидетельство и методическое пособие 1С.

  • Возможность пройти тестирование на сертификат «1С:Профессионал» бесплатно.

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Бухгалтерский учет 2024. Теория и практика» — центр «Специалист»

Курс проходит в виде симуляции работы реального предприятия, в которой студенты выполняют более 90 хозяйственных операций и 200 финансовых проводок.

Программа соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты.

Студенты научатся вести бухучет, рассчитывать зарплату сотрудникам, начислять и возмещать НДС, формировать себестоимость продукции, рассчитывать финансовый результат работы компании и закрывать финансовый год при реформации баланса. 

  • Цена полностью: 23 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1280 рублей в месяц.

  • Длительность: 84 академических часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: практические задания, итоговая аттестация. 

  • Адрес и телефон: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6 ст. 2, 8 (495) 780-48-44.

  • Документ об окончании: свидетельство, сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы ведения бухгалтерского учета.

  • Уставный капитал.

  • Основные средства и нематериальные активы.

  • Материально-производственные запасы.

  • Учет труда и его оплата.

  • Учет расходов, включаемых в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг.

  • Формирование финансового результата. Реформация баланса.

Достоинства: 

  • Возможность выбора преподавателя во время записи на курс. 

  • Корпоративное обучение для сотрудников организаций. 

  • Сертификат международного образца. 

  • Задание носит сквозной характер, то есть моделируется работа реального предприятия.

  • Регулярное обновление программы курса в соответствии с изменениями на рынке. 

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,4 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — МГУТУ

Студенты научатся вести бухучет, рассчитывать налоги, начислять зарплату, составлять отчетности и проводить аудит компаний.

Программа включает в себя теоретические материалы и практические задания с обратной связью.

Студенты также получают 55 шаблонов для бухгалтеров в подарок и доступ в Telegram-канал «Бухучет, Финансы, Налоги»: там можно читать свежие новости из ниши, анализы нововведений и комментарии экспертов.

Менторы курса — сертифицированные преподаватели 1C. 

  • Цена полностью: от 29 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4950 рублей в месяц.

  • Длительность: 276 академических часов.

  • Порог входа: с нуля и для опытных бухгалтеров. 

  • Формат: занятия с преподавателем в группе, практические онлайн-занятия, видеоуроки, домашние задания, итоговая аттестация. 

  • Адрес и телефон: г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 6, 8 (495) 660-36-72.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: участие в тренингах с HR-специалистом, помощь с оформлением резюме, отправка резюме в компании-партнеры, помощь в поиске вакансий.

Программа:

  • Основы бухгалтерского учета и налогообложения.

  • Работа с программой «1С:Бухгалтерия 8.3».

  • Налоговые режимы малого бизнеса: УСН, налогообложение ИП.

  • Учет заработной платы и кадров.

  • Аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности.

Достоинства: 

  • Занятия в оборудованных аудиториях учебного центра. 

  • Доступ к чату в Telegram с преподавателем. 

  • Облачный доступ к «1С: Бухгалтерия» для отработки всех заданий.

  • Итоговая аттестация в виде тестирования и комплексного экзамена с выдачей диплома. 

  • Более 55 шаблонов для бухгалтеров в подарок. 

  • Отправка резюме выпускников в компании-партнеры. 

Недостатки: 

  • Не обнаружены. 

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Бухгалтерский учет для начинающих» — «Академия бухгалтеров»

Курс подходит начинающим бухгалтером и владельцам компаний, которые хотят самостоятельно вести учет. Преподаватели курса — дипломированные специалисты с опытом работы в должности главных бухгалтеров в различных бизнес-сферах более десяти лет. Занятия проводятся в оборудованных компьютерных классах учебного центра.

Программа включает в себя лекции, изучение дополнительных материалов и разборы кейсов из реальной практики. После обучения выпускники получают удостоверение о повышении квалификации. 

  • Цена полностью: 18 200 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 48 часов.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: очно, аудиторные занятия с преподавателем, домашние задания. 

  • Адрес и телефон: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2, 8 (495) 984-38-31.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Предмет и методы бухгалтерского учета.

  • Уставный капитал.

  • Учет денежных средств.

  • Учет заработной платы.

  • Формирование финансового результата.

  • Налогообложение.

Достоинства: 

  • Курс для бизнесменов и начинающих бухгалтеров. 

  • Преподаватели — специалисты с практикой работы в должности главных бухгалтеров более десяти лет.

  • Интенсивная программа обучения: изучение основ профессии всего за 12 занятий. 

Недостатки: 

  • Отсутствует помощь в трудоустройстве. 

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Бесплатные онлайн-курсы по бухгалтерии

На бесплатных онлайн-курсах студенты познакомятся с профессией бухгалтера и узнают, что необходимо для начала карьеры в этой сфере. Участники получат базовые знания и навыки, которые помогут им сделать первые шаги в профессии и развиваться дальше.

1. «Бухгалтер» — «Содействие занятости»

Бесплатный онлайн-курс, на котором слушатели познакомятся с профессией бухгалтера. Студенты научатся вести налоговый учет, начислять заработную плату, работать в программе «1С:Бухгалтерия», готовить финансовую отчетность и продвигать свой личный бренд.

Выпускникам курса проведут карьерную консультацию. А также помогут с оформлением резюме и передадут его в компании-партнеры: «МТС Банк», Ozon, «ЛитРес» и другие.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Продолжительность: 3 месяца.

  • Формат: лекции, презентации, итоговая аттестация.  

  • Доступ: после регистрации и подачи документов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение или диплом.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Как бухгалтеру выстроить работу удаленно и где находить клиентов именно сейчас» — «Бухгалтер на миллион»

Бесплатный мастер-класс о том, как бухгалтеру выстроить удаленную работу и находить клиентов.

На вебинаре будут обсуждаться такие темы, как юридические аспекты ведения бухгалтерской деятельности, повышение чека на свои услуги и поиск клиентов.

Автор курса — собственник бухгалтерской компании с оборотом более 1,8 млн рублей в месяц. Мастер класс подходит для начинающих и практикующих бухгалтеров. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Продолжительность: 1 урок.

  • Формат: вебинар.  

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Для начинающего бухгалтера» — «Контур.Школа»

Бесплатный онлайн-курс для тех, кто хочет познакомиться с профессией бухгалтера. Обучение включает в себя просмотр видеоуроков в записи и выполнение практических заданий. В конце студенты выполнят короткий тест из трех вопросов.

Пройти обучение можно на сайте школы или в мобильном приложении. Выпускники получают сертификат, который можно прикрепить к портфолио. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Продолжительность: в свободном темпе.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование.  

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Бухгалтерия с нуля: знакомимся с профессией и учимся бухучету за 3 дня» — Skillbox

Онлайн-интенсив, на котором расскажут о профессии бухгалтера, требуемых навыках для начала карьеры и необходимых инструментах. Студенты получат базовые знания о бухучете и налоговом законодательстве.

Преподаватель — генеральный директор бухгалтерской компании «ТОП УЧЁТ».

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Продолжительность: 3 урока.

  • Формат: видеоуроки.  

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Бухгалтер: первые шаги в профессии» — «Нетология»

На бесплатном курсе студенты изучат три видеоурока в записи. На вебинарах преподаватели расскажут все о профессии бухгалтера и дадут пошаговый план профессионального роста. Программа подходит для бухгалтеров без опыта, предпринимателей и менеджеров. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Продолжительность: 3 урока.

  • Формат: вебинары в записи.  

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов для освоения бухгалтерских навыков и компетенций проанализировали десятки курсов онлайн- и офлайн-школ. Оценили подобранные образовательные программы по следующим критериям:

  • Порог входа. Отобрали курсы, которые подойдут как начинающим специалистам, так и опытным бухгалтерам. Есть курсы для предпринимателей, которые хотят освоить ведение бухгалтерской отчетности и развить личный бренд.

  • Стоимость курса. Указали полную стоимость курсов, а также возможность оплаты обучения в рассрочку, чтобы можно было спланировать бюджет и оплачивать частями.

  • Формат обучения и обратная связь. Подобрали курсы, которые подходят как предпочитающим онлайн-обучение, так и желающим посещать занятия очно. Учащиеся разберут на уроках реальный кейсы и получат необходимые навыки в ходе выполнения практический заданий.

  • Документ об окончании. Выбрали курсы, после завершения которых выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь в трудоустройстве. Изучили, как школы поддерживают выпускников в поиске работы и подготовке к трудоустройству.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили отзывы выпускников, чтобы получить объективную оценку курсов и школ.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Обратили внимание на курсы с лицензией, которые позволяют оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.

Какой курс для бухгалтера выбрать в Москве

На курсах по бухгалтерскому учету начинающие специалисты получат базовые знания для старта карьеры. Действующие бухгалтеры смогут повысить квалификацию и обновить знания. Предприниматели научатся самостоятельно вести учет в своей компании, лучше контролировать финансы и экономить на услугах. Для всех этих целей подойдут следующие курсы:

  1. «Бухгалтерский учет и налогообложение» от НИИДПО: онлайн-курс от преподавателей с опытом работы более 25 лет с возможностью задавать им вопросы по программе напрямую.

  2. «Бухгалтер с нуля» от МИПО: профессиональная переподготовка с вебинарами, тестированиями после каждой пройденной дисциплины и помощью куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). 

  3. «Бухгалтерский учет» от «Контур.Школы»: курс, состоящий из 15–20-минутных лекций и практических заданий с развернутой обратной связью от экспертов.

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