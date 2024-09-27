Обучение бухгалтерии в Москве: 20 курсов бухучета и аудита для начинающих

Собрали платные онлайн-курсы, на которых слушателей обучат всем необходимым инструментам и навыкам для ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Добавили офлайн-курсы в Москве для тех, кто хочет изучить профессию в атмосфере, максимально приближенной к рабочей. Также подобрали бесплатные курсы, на которых участникам расскажут о специфике профессии и необходимых знаниях и навыках для начала карьеры.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по бухгалтерскому учету от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для бухгалтеров в Москве и онлайн в 2024 году
«Бухгалтерский учет и налогообложение» от НИИДПО: онлайн-курс от преподавателей с опытом работы более 25 лет с возможностью задавать им вопросы по программе напрямую.
«Бухгалтер с нуля» от МИПО: профессиональная переподготовка с вебинарами, тестированиями после каждой пройденной дисциплины и помощью куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Бухгалтерский учет» от «Контур.Школы»: курс, состоящий из 15–20-минутных лекций и практических заданий с развернутой обратной связью от экспертов.
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» от «Института профессионального образования»: онлайн-курс от кандидатов экономических наук, бизнес-тренеров и директоров компаний с возможностью пройти обучение экстерном (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Бухгалтер» от Eduson Academy: на курсе студенты получат часовую персональную консультацию с экспертом, помощь HR-специалиста по трудоустройству и бессрочный доступ к материалам.
«Профессия “Бухгалтер”» от Skillbox: профессиональная переподготовка с акцентом на практику в 1C, персональной обратной связью и вебинарами с действующими бухгалтерами (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Бухгалтер» от «Нетологии»: онлайн-курс с упором на практику, студентам которого школа вернет деньги, если обучение не подойдет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Профессиональный бухгалтер» от Moscow Business School: курс от преподавателей с опытом работы от девяти лет, студенты которого могут посещать другие офлайн- и онлайн-семинары и вебинары школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«1С:Бухгалтерия 8.3. Практическое освоение бухучета с самого начала» от компании «Первый Бит»: практический курс от экспертов 1C с бесплатными первыми двумя часами обучения.
«Бухгалтерский учет 2024. Теория и практика» от учебного центра «Специалист»: курс повышения квалификации, студенты которого получат полезные для работы шаблоны, чек-листы и памятки в подарок.
Онлайн-курсы по бухгалтерии
Подобрали онлайн-курсы для бухгалтеров, на которых слушатели получат необходимые знания и навыки для осуществления профессиональной деятельности. Удаленный формат позволит учиться из любой точки мира. Курсы подойдут как опытным бухгалтерам и предпринимателям, так и начинающим специалистам.
1. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — НИИДПО
Дистанционный курс, после которого студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и сертификаты компетенций. В программу включены бухучет, налоговый учет, проведение внутреннего аудита в организациях и финансовый анализ.
Выпускники устраиваются в компании или работают на фрилансе с несколькими проектами одновременно. Курс включает в себя выполнение практических заданий, обратную связь от преподавателей и итоговую аттестацию.
Цена полностью: 28 400 рублей.
Цена в рассрочку: от 2370 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, текстовые лекции, текстовые материалы, практические задания, кейсы, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы бухгалтерского дела.
Организация первичного учета.
Бухгалтерский (финансовый) учет.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Налоговый учет и отчетность.
Финансовый анализ и управление.
Достоинства:
Преподаватели курса — практикующие бухгалтеры, специалисты по бухучету, аудиту и налогообложению.
Доступ к архиву из более десяти тысяч вебинаров в записи по разным дисциплинам в области бухгалтерии.
Бессрочный доступ ко всем обучающим материалам курса.
Возможность оплаты равными долями.
Онлайн-вебинары, за посещение которых выдается сертификат.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НИИДПО: «Бухгалтерский учет в бюджетной организации», «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях».
2. «Бухгалтер с нуля» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Программа для людей без опыта, специалистов смежных направлений и предпринимателей. На практическом онлайн-курсе студенты научатся проводить внутренний аудит, освоят экономику организаций и бухгалтерский финансовый учет в программе 1C.
Обучение включается в себя просмотр видеоуроков в записи, участие в «живых» вебинарах, разборы реальных кейсов и выполнение практических заданий. После курса выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: 42 900 рублей.
Цена в рассрочку: 3600 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет с нуля до продвинутого уровня.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.
Основы аудита.
Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов.
Бухгалтерский финансовый учет.
Достоинства:
Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.
Дополнительный материалы к дисциплинам.
Официальный диплом РФ установленного образца.
Актуализация программы обучения в соответствии с изменениями на рынке и в законодательстве.
Возможность закончить обучение экстерном.
Корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
Доступ к материалам курса предоставляется только на время обучения.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы МИПО: «Главный бухгалтер».
3. «Бухгалтерский учет» — «Контур.Школа»
Дистанционный курс с теоретическими материалами, практическими заданиями, вебинарами и поддержкой от экспертов. Студенты изучат основные принципы налогообложения, методы учета рабочего времени, оплаты труда и формирования бухгалтерской отчетности.
Пройти обучение можно в мобильном приложении школы, которое синхронизируется с веб-версией. На курсе преподают практикующие специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, эксперты по трудовому законодательству, а также победитель конкурса «Лучший бухгалтер России».
Цена полностью: 50 000 рублей.
Цена в рассрочку: 8334 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 256 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый тест.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы ведения бухгалтерского учета.
Учет внеоборотных активов.
Учет оборотных активов.
Расчеты с персоналом. Налоги с ФОТ.
Капитал и резервы.
Ведение учета. Отчетность.
Достоинства:
Возможность пройти курс в мобильном приложении.
Корпоративное обучение под цели и задачи бизнеса.
Круглосуточная служба технической поддержки.
Выполнение практических заданий и одного сквозного проекта.
Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Контур.Школы»: «Бухгалтерский учет при УСН», «Бухгалтерский учет при ОСНО».
4. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
На курсе преподают кандидаты экономических наук, налоговые консультанты, аудиторы, бухгалтеры и бизнес-тренеры. Студенты изучат основы бухгалтерского и финансового учета, международные стандарты финансовой отчетности, налогообложение для юридических и физических лиц.
Программа включает в себя видеоуроки и практические задания с обратной связью. Студенты сами выбирают интенсивность обучения — при необходимости длительность курса может быть сокращена в два раза. По окончанию выпускники получают диплом международного образца.
Цена полностью: 46 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3908 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы бухгалтерского учета.
Международные стандарты финансовой отчетности.
Налоги и налогообложение. Налогообложение юридических и физических лиц.
Основы аудита.
Финансовый анализ.
Бухгалтерская финансовая отчетность.
Специальные налоговые режимы.
Статистическая отчетность.
Достоинства:
Возможность выбора интенсивности обучения.
Доступ к образовательной платформе «Юрайт».
Возможность закончить обучение экстерном.
Международный диплом.
Корпоративное обучение под цели и задачи бизнеса.
Практические задания с обратной связью.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Института профессионального образования»: «Бухгалтерский учет и налогообложение».
5. «Бухгалтер» — Eduson Academy
На курсе студенты освоят программы Microsoft Excel и «1С: Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне, а также получат более 40 шаблонов и шпаргалок, которыми можно пользоваться даже в профессиональной деятельности.
Пройти обучение можно в комфортном темпе, а практические задания выполняются на онлайн-тренажерах. Выпускники получают помощь от карьерного центра: индивидуальные карьерные консультации и отправка резюме в компании-партнеры.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 4116 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 270 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тренажеры, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме, отправка резюме в компании-партнеры.
Программа:
Основы бухгалтерского учета.
«1С:Бухгалтерия 8.3».
Excel для бухгалтера.
Тайм-менеджмент и удаленная работа.
Достоинства:
Свободный график обучения.
Бессрочный доступ ко всем обучающим материалам курса и обновлениям.
Более 40 шаблонов, шпаргалок и чек-листов для использования в работе в подарок.
Помощь в трудоустройстве от карьерного центра школы.
Персональная консультация на 60 минут с практикующим бухгалтером.
Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.
Корпоративное обучение для работников компаний.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Eduson Academy: «Основы бухгалтерского учета», «Главный бухгалтер».
6. «Профессия “Бухгалтер”» — Skillbox
🎁 По промокод GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
На курсе студенты получают бесплатный доступ к программе «1С: Бухгалтерия 8.3» на полгода. Программа включает в себя онлайн-встречи несколько раз в месяц, выполнение практических заданий и шести проектов для портфолио, персональную обратную связь от менторов и прохождение видеоуроков в комфортном темпе.
После курса выпускники получают свидетельство 1C, которое подтвердит уровень навыков.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4588 рублей в месяц на 22 месяца.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в оформлении резюме и портфолио, консультации по прохождению собеседований, доступ в закрытый канал с вакансиями.
Программа:
Введение в бухгалтерский учет.
Все о налогах, налогообложении и налоговых проверках.
Учет в программе: «1С:Бухгалтерия».
Отчетность в «1С:Зарплата и управление персоналом».
Корпоративные финансы: планирование и анализ.
Достоинства:
Свободный график прохождения курса.
Помощь с трудоустройством.
Практические задания в программе 1C, доступ к которой выдается бесплатно на полгода.
Бессрочный доступ ко всем материалам курса.
Свидетельство 1C для подтверждения навыков.
Год изучения английского языка в подарок.
Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.
Первый платеж по рассрочке через три месяца.
Недостатки:
В пакете «Базовый» нет индивидуальных консультаций с бухгалтером.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Бухгалтер» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Комплексное обучение по бухгалтерскому, кадровому и налоговому учету, а также управлению финансами. Программа курса разработана с упором на практику: студенты выполняют тесты и домашние задания, а также тренируются на практических онлайн-занятиях с экспертом. Выпускники получают официальное свидетельство 1C для подтверждения навыков.
Пройти обучение можно в комфортном темпе на сайте школы или в мобильном приложении. Программа включает в себя видеоуроки, «живые» вебинары, практические задания с обратной связью и тесты. А для выпускников предусмотрена помощь от карьерного центра.
Цена полностью: от 81 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3552 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты, практические онлайн-занятия, практические задания с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат 1С.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и прохождении собеседования, доступ к предложениям стажировок от партнеров.
Программа:
Введение в бухгалтерский учет.
Кадровый учет.
Налоговый учет.
Финансовый результат и бухгалтерская отчетность.
Инструменты бухгалтера.
Ведение учета в «1С:Бухгалтерия».
Достоинства:
Курс как для начинающих, так и опытных бухгалтеров.
Прохождение обучения в комфортном темпе в мобильном приложении или на сайте школы.
Бесплатный доступ к программе «1C: Бухгалтерия» на все время обучения.
Официальное свидетельство 1C после прохождения курса.
Помощь в трудоустройстве.
Корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Модули по Excel, Google Sheets и Google Slides — в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Бухгалтерский учет и аудит» — ВАДО
Дистанционный курс для начинающих и опытных бухгалтеров, а также предпринимателей, которые хотят самостоятельно управлять финансовыми потоками, вести учет и отчитываться перед налоговыми органами.
Студенты получают бесплатный доступ к продуктам 1C на все время прохождения курса. Обучение своих сотрудников школе доверили «Росбанк», «Джетта Строй», Lux Clinic, «Русская Химическая Компания» и другие организации.
Программа курса регулярно дополняется и обновляется в соответствии с изменениями на рынке и в законодательстве.
Цена полностью: 9400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы бухгалтерского дела.
Бухгалтерская отчетность.
Налоговое планирование.
Организация первичного учета.
Налоговый учет и отчетность.
Финансовый анализ и управление.
Достоинства:
Дистанционный курс со свободным графиком обучения.
Бесплатный доступ к продуктам 1C для выполнения практических заданий.
Корпоративное обучение.
Бессрочный доступ к учебным материалам.
Подарочный сертификат на прохождение повторного обучения со скидкой.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — МУПП
Онлайн-курс с теоретическими лекциями, видеоуроками и практическими заданиями с обратной связью от преподавателей. На все время обучения предоставляется бесплатный доступ к программе 1C для выполнения практических заданий. А после регистрации студенты получают подарок — самоучитель «Бухгалтерский учет с нуля».
Курс предлагает три тарифа на выбор. В тарифе «Профессионал» есть дополнительное обучение по продвижению бухгалтерских услуг в соцсетях и модуль для предпринимателей.
Цена полностью: от 9700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Организация первичного учета.
Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни.
Бухгалтерский учет.
Бухгалтерская отчетность.
Достоинства:
Возможность прохождения в комфортном темпе.
Бесплатный доступ к программе 1C на все время обучения.
Книга «Бухгалтерский учет с нуля» в подарок для всех студентов.
Подарочный сертификат на прохождение повторного обучения со скидкой.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
В тарифе «Студент» не выдается бессрочный доступ к материалам курса и нет доступа к материалам для углубленного изучения.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Главный бухгалтер» — SF Education
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
На курсе студенты научатся вести бухгалтерский и налоговый учет, анализировать финансовые показатели деятельности компании. А также выстраивать учетную политику организации и оптимизировать налоги.
Обучение включает в себя разбор кейсов из реальной практики, выполнение заданий с обратной связью и одного сквозного проекта для портфолио.
Студенты также получают бессрочный доступ к чату, где могут общаться друг с другом и с кураторами. А для лучших выпускников есть предложения от приглашенных работодателей.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 1146 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, кейсы, симуляторы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию, доступ к предложениям от приглашенных работодателей.
Программа:
Основы деятельности главного бухгалтера.
Введение в финансовый учет и анализ.
Налоги в РФ.
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Бюджетный учет.
Карьерный рост и Soft Skills.
Достоинства:
Свободный график прохождения курса.
Выполнение более 20 практических заданий на встроенном тренажере.
Дополнительные модули в подарок: «Продвинутые навыки работы в Excel», «1C: Бухгалтерия», «Бизнес-английский», «Исследование рынка для бизнеса».
Тренажер заданий по финансам и аналитике в подарок.
Помощь в трудоустройстве.
Безлимитный доступ к материалам курса и чату.
Бесплатный доступ к курсу в течение первых трех дней.
Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Офлайн-курсы для бухгалтеров в Москве
Собрали несколько офлайн-курсов для тех, кто хочет освоить профессию бухгалтера с нуля или улучшить свои профессиональные умения. Участники курсов смогут посещать занятия в оборудованных аудиториях. Студенты научатся вести бухучет, работать с 1С и попробуют себя в роли удаленного бухгалтера. В некоторых школах помогут с трудоустройством.
1. «Профессиональный бухгалтер» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Офлайн курс предлагает модульную программу обучения: студенты могут самостоятельно добавлять образовательные блоки, выбирать дополнительные модули и спецкурсы в зависимости от потребностей. При необходимости можно совмещать с онлайн-форматом обучения.
Программа соответствует требованиям стандарта, утвержденного Министерством труда и социальной защиты .
Студенты получают доступ к электронным библиотекам и закрытому бизнес-клубу школы, а выпускники — диплом о профессиональной переподготовке и сертификат MBS.
Цена полностью: 107 100 рублей.
Цена в рассрочку: 9917 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, аудио, видео и текстовые материалы, тесты, практические задания.
Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: есть.
Программа:
Экономическая среда бизнеса.
Менеджмент.
Финансы в организации.
Управление человеческими ресурсами.
Учет и отчетность.
Специализация «Финансовые инструменты и финансовый анализ в бизнесе».
Достоинства:
Модульная программа обучения: возможность добавления дополнительных блоков.
Совмещение офлайн и онлайн-форматов обучения.
Доступ к электронным библиотекам для изучения дополнительных материалов.
Участие в закрытом бизнес-клубе.
Помощь в трудоустройстве.
Корпоративное обучение под конкретные цели бизнеса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «1С:Бухгалтерия 8.3. Практическое освоение бухучета с самого начала» — «Первый Бит»
Обучение можно пройти как офлайн, так и онлайн: в течение недели студенты полностью освоят навыки работы с 1C. А после окончания курса есть возможность стажировки в ИТ-компании «Первый Бит».
Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и официальное свидетельство 1C для подтверждения навыков.
Цена полностью: от 23 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 80 академический часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: теоретические и практические занятия.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35А, 8 (495) 748-06-06.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в бухгалтерский и налоговый учет.
Учетная политика организации.
Программа «1С:Бухгалтерия 8».
Кадровые документы.
Учет основных средств и их амортизация.
Учет товаров, услуг.
Операции по завершению месяца.
Достоинства:
Возможность выбора модулей для изучения.
Совмещение офлайн и онлайн-форматов обучения.
Официальное свидетельство 1C для подтверждения навыков.
Занятия в прямом эфире с преподавателем.
Свидетельство и методическое пособие 1С.
Возможность пройти тестирование на сертификат «1С:Профессионал» бесплатно.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Бухгалтерский учет 2024. Теория и практика» — центр «Специалист»
Курс проходит в виде симуляции работы реального предприятия, в которой студенты выполняют более 90 хозяйственных операций и 200 финансовых проводок.
Программа соответствует требованиям профстандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты.
Студенты научатся вести бухучет, рассчитывать зарплату сотрудникам, начислять и возмещать НДС, формировать себестоимость продукции, рассчитывать финансовый результат работы компании и закрывать финансовый год при реформации баланса.
Цена полностью: 23 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 1280 рублей в месяц.
Длительность: 84 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: практические задания, итоговая аттестация.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6 ст. 2, 8 (495) 780-48-44.
Документ об окончании: свидетельство, сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы ведения бухгалтерского учета.
Уставный капитал.
Основные средства и нематериальные активы.
Материально-производственные запасы.
Учет труда и его оплата.
Учет расходов, включаемых в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг.
Формирование финансового результата. Реформация баланса.
Достоинства:
Возможность выбора преподавателя во время записи на курс.
Корпоративное обучение для сотрудников организаций.
Сертификат международного образца.
Задание носит сквозной характер, то есть моделируется работа реального предприятия.
Регулярное обновление программы курса в соответствии с изменениями на рынке.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — МГУТУ
Студенты научатся вести бухучет, рассчитывать налоги, начислять зарплату, составлять отчетности и проводить аудит компаний.
Программа включает в себя теоретические материалы и практические задания с обратной связью.
Студенты также получают 55 шаблонов для бухгалтеров в подарок и доступ в Telegram-канал «Бухучет, Финансы, Налоги»: там можно читать свежие новости из ниши, анализы нововведений и комментарии экспертов.
Менторы курса — сертифицированные преподаватели 1C.
Цена полностью: от 29 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 4950 рублей в месяц.
Длительность: 276 академических часов.
Порог входа: с нуля и для опытных бухгалтеров.
Формат: занятия с преподавателем в группе, практические онлайн-занятия, видеоуроки, домашние задания, итоговая аттестация.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 6, 8 (495) 660-36-72.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: участие в тренингах с HR-специалистом, помощь с оформлением резюме, отправка резюме в компании-партнеры, помощь в поиске вакансий.
Программа:
Основы бухгалтерского учета и налогообложения.
Работа с программой «1С:Бухгалтерия 8.3».
Налоговые режимы малого бизнеса: УСН, налогообложение ИП.
Учет заработной платы и кадров.
Аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Достоинства:
Занятия в оборудованных аудиториях учебного центра.
Доступ к чату в Telegram с преподавателем.
Облачный доступ к «1С: Бухгалтерия» для отработки всех заданий.
Итоговая аттестация в виде тестирования и комплексного экзамена с выдачей диплома.
Более 55 шаблонов для бухгалтеров в подарок.
Отправка резюме выпускников в компании-партнеры.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Бухгалтерский учет для начинающих» — «Академия бухгалтеров»
Курс подходит начинающим бухгалтером и владельцам компаний, которые хотят самостоятельно вести учет. Преподаватели курса — дипломированные специалисты с опытом работы в должности главных бухгалтеров в различных бизнес-сферах более десяти лет. Занятия проводятся в оборудованных компьютерных классах учебного центра.
Программа включает в себя лекции, изучение дополнительных материалов и разборы кейсов из реальной практики. После обучения выпускники получают удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: 18 200 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 48 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: очно, аудиторные занятия с преподавателем, домашние задания.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 2, 8 (495) 984-38-31.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Предмет и методы бухгалтерского учета.
Уставный капитал.
Учет денежных средств.
Учет заработной платы.
Формирование финансового результата.
Налогообложение.
Достоинства:
Курс для бизнесменов и начинающих бухгалтеров.
Преподаватели — специалисты с практикой работы в должности главных бухгалтеров более десяти лет.
Интенсивная программа обучения: изучение основ профессии всего за 12 занятий.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
Бесплатные онлайн-курсы по бухгалтерии
На бесплатных онлайн-курсах студенты познакомятся с профессией бухгалтера и узнают, что необходимо для начала карьеры в этой сфере. Участники получат базовые знания и навыки, которые помогут им сделать первые шаги в профессии и развиваться дальше.
1. «Бухгалтер» — «Содействие занятости»
Бесплатный онлайн-курс, на котором слушатели познакомятся с профессией бухгалтера. Студенты научатся вести налоговый учет, начислять заработную плату, работать в программе «1С:Бухгалтерия», готовить финансовую отчетность и продвигать свой личный бренд.
Выпускникам курса проведут карьерную консультацию. А также помогут с оформлением резюме и передадут его в компании-партнеры: «МТС Банк», Ozon, «ЛитРес» и другие.
Продолжительность: 3 месяца.
Формат: лекции, презентации, итоговая аттестация.
Доступ: после регистрации и подачи документов.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение или диплом.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как бухгалтеру выстроить работу удаленно и где находить клиентов именно сейчас» — «Бухгалтер на миллион»
Бесплатный мастер-класс о том, как бухгалтеру выстроить удаленную работу и находить клиентов.
На вебинаре будут обсуждаться такие темы, как юридические аспекты ведения бухгалтерской деятельности, повышение чека на свои услуги и поиск клиентов.
Автор курса — собственник бухгалтерской компании с оборотом более 1,8 млн рублей в месяц. Мастер класс подходит для начинающих и практикующих бухгалтеров.
Продолжительность: 1 урок.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Для начинающего бухгалтера» — «Контур.Школа»
Бесплатный онлайн-курс для тех, кто хочет познакомиться с профессией бухгалтера. Обучение включает в себя просмотр видеоуроков в записи и выполнение практических заданий. В конце студенты выполнят короткий тест из трех вопросов.
Пройти обучение можно на сайте школы или в мобильном приложении. Выпускники получают сертификат, который можно прикрепить к портфолио.
Продолжительность: в свободном темпе.
Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Бухгалтерия с нуля: знакомимся с профессией и учимся бухучету за 3 дня» — Skillbox
Онлайн-интенсив, на котором расскажут о профессии бухгалтера, требуемых навыках для начала карьеры и необходимых инструментах. Студенты получат базовые знания о бухучете и налоговом законодательстве.
Преподаватель — генеральный директор бухгалтерской компании «ТОП УЧЁТ».
Продолжительность: 3 урока.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бухгалтер: первые шаги в профессии» — «Нетология»
На бесплатном курсе студенты изучат три видеоурока в записи. На вебинарах преподаватели расскажут все о профессии бухгалтера и дадут пошаговый план профессионального роста. Программа подходит для бухгалтеров без опыта, предпринимателей и менеджеров.
Продолжительность: 3 урока.
Формат: вебинары в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов для освоения бухгалтерских навыков и компетенций проанализировали десятки курсов онлайн- и офлайн-школ. Оценили подобранные образовательные программы по следующим критериям:
Порог входа. Отобрали курсы, которые подойдут как начинающим специалистам, так и опытным бухгалтерам. Есть курсы для предпринимателей, которые хотят освоить ведение бухгалтерской отчетности и развить личный бренд.
Стоимость курса. Указали полную стоимость курсов, а также возможность оплаты обучения в рассрочку, чтобы можно было спланировать бюджет и оплачивать частями.
Формат обучения и обратная связь. Подобрали курсы, которые подходят как предпочитающим онлайн-обучение, так и желающим посещать занятия очно. Учащиеся разберут на уроках реальный кейсы и получат необходимые навыки в ходе выполнения практический заданий.
Документ об окончании. Выбрали курсы, после завершения которых выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь в трудоустройстве. Изучили, как школы поддерживают выпускников в поиске работы и подготовке к трудоустройству.
Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили отзывы выпускников, чтобы получить объективную оценку курсов и школ.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Обратили внимание на курсы с лицензией, которые позволяют оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.
Какой курс для бухгалтера выбрать в Москве
На курсах по бухгалтерскому учету начинающие специалисты получат базовые знания для старта карьеры. Действующие бухгалтеры смогут повысить квалификацию и обновить знания. Предприниматели научатся самостоятельно вести учет в своей компании, лучше контролировать финансы и экономить на услугах. Для всех этих целей подойдут следующие курсы:
«Бухгалтерский учет и налогообложение» от НИИДПО: онлайн-курс от преподавателей с опытом работы более 25 лет с возможностью задавать им вопросы по программе напрямую.
«Бухгалтер с нуля» от МИПО: профессиональная переподготовка с вебинарами, тестированиями после каждой пройденной дисциплины и помощью куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Бухгалтерский учет» от «Контур.Школы»: курс, состоящий из 15–20-минутных лекций и практических заданий с развернутой обратной связью от экспертов.
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