Обучение бухгалтерии в Москве: 20 курсов бухучета и аудита для начинающих

Подобрали онлайн-курсы для бухгалтеров, на которых слушатели получат необходимые знания и навыки для осуществления профессиональной деятельности. Удаленный формат позволит учиться из любой точки мира. Курсы подойдут как опытным бухгалтерам и предпринимателям, так и начинающим специалистам.

1. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — НИИДПО

Дистанционный курс, после которого студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и сертификаты компетенций. В программу включены бухучет, налоговый учет, проведение внутреннего аудита в организациях и финансовый анализ.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники устраиваются в компании или работают на фрилансе с несколькими проектами одновременно. Курс включает в себя выполнение практических заданий, обратную связь от преподавателей и итоговую аттестацию.

Цена полностью : 28 400 рублей.

Цена в рассрочку : от 2370 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, текстовые лекции, текстовые материалы, практические задания, кейсы, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы бухгалтерского дела.

Организация первичного учета.

Бухгалтерский (финансовый) учет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Налоговый учет и отчетность.

Финансовый анализ и управление.

Достоинства:

Преподаватели курса — практикующие бухгалтеры, специалисты по бухучету, аудиту и налогообложению.

Доступ к архиву из более десяти тысяч вебинаров в записи по разным дисциплинам в области бухгалтерии.

Бессрочный доступ ко всем обучающим материалам курса.

Возможность оплаты равными долями.

Онлайн-вебинары, за посещение которых выдается сертификат.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы НИИДПО: «Бухгалтерский учет в бюджетной организации», «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях».

2. «Бухгалтер с нуля» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа для людей без опыта, специалистов смежных направлений и предпринимателей. На практическом онлайн-курсе студенты научатся проводить внутренний аудит, освоят экономику организаций и бухгалтерский финансовый учет в программе 1C.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение включается в себя просмотр видеоуроков в записи, участие в «живых» вебинарах, разборы реальных кейсов и выполнение практических заданий. После курса выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью : 42 900 рублей.

Цена в рассрочку : 3600 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 14 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет с нуля до продвинутого уровня.

Основы законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.

Основы аудита.

Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов.

Бухгалтерский финансовый учет.

Достоинства:

Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.

Дополнительный материалы к дисциплинам.

Официальный диплом РФ установленного образца.

Актуализация программы обучения в соответствии с изменениями на рынке и в законодательстве.

Возможность закончить обучение экстерном.

Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

Доступ к материалам курса предоставляется только на время обучения.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы МИПО: «Главный бухгалтер».

3. «Бухгалтерский учет» — «Контур.Школа»

Дистанционный курс с теоретическими материалами, практическими заданиями, вебинарами и поддержкой от экспертов. Студенты изучат основные принципы налогообложения, методы учета рабочего времени, оплаты труда и формирования бухгалтерской отчетности.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пройти обучение можно в мобильном приложении школы, которое синхронизируется с веб-версией. На курсе преподают практикующие специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, эксперты по трудовому законодательству, а также победитель конкурса «Лучший бухгалтер России».

Цена полностью : 50 000 рублей.

Цена в рассрочку : 8334 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность : 256 академических часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, итоговый тест.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы ведения бухгалтерского учета.

Учет внеоборотных активов.

Учет оборотных активов.

Расчеты с персоналом. Налоги с ФОТ.

Капитал и резервы.

Ведение учета. Отчетность.

Достоинства:

Возможность пройти курс в мобильном приложении.

Корпоративное обучение под цели и задачи бизнеса.

Круглосуточная служба технической поддержки.

Выполнение практических заданий и одного сквозного проекта.

Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Контур.Школы»: «Бухгалтерский учет при УСН», «Бухгалтерский учет при ОСНО».

4. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курсе преподают кандидаты экономических наук, налоговые консультанты, аудиторы, бухгалтеры и бизнес-тренеры. Студенты изучат основы бухгалтерского и финансового учета, международные стандарты финансовой отчетности, налогообложение для юридических и физических лиц.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа включает в себя видеоуроки и практические задания с обратной связью. Студенты сами выбирают интенсивность обучения — при необходимости длительность курса может быть сокращена в два раза. По окончанию выпускники получают диплом международного образца.

Цена полностью : 46 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 3908 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы бухгалтерского учета.

Международные стандарты финансовой отчетности.

Налоги и налогообложение. Налогообложение юридических и физических лиц.

Основы аудита.

Финансовый анализ.

Бухгалтерская финансовая отчетность.

Специальные налоговые режимы.

Статистическая отчетность.

Достоинства:

Возможность выбора интенсивности обучения.

Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

Возможность закончить обучение экстерном.

Международный диплом.

Корпоративное обучение под цели и задачи бизнеса.

Практические задания с обратной связью.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Института профессионального образования»: «Бухгалтерский учет и налогообложение».

5. «Бухгалтер» — Eduson Academy

На курсе студенты освоят программы Microsoft Excel и «1С: Бухгалтерия 8.3» на продвинутом уровне, а также получат более 40 шаблонов и шпаргалок, которыми можно пользоваться даже в профессиональной деятельности.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пройти обучение можно в комфортном темпе, а практические задания выполняются на онлайн-тренажерах. Выпускники получают помощь от карьерного центра: индивидуальные карьерные консультации и отправка резюме в компании-партнеры.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 4116 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 270 уроков.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, тренажеры, дополнительные материалы.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме, отправка резюме в компании-партнеры.

Программа:

Основы бухгалтерского учета.

«1С:Бухгалтерия 8.3».

Excel для бухгалтера.

Тайм-менеджмент и удаленная работа.

Достоинства:

Свободный график обучения.

Бессрочный доступ ко всем обучающим материалам курса и обновлениям.

Более 40 шаблонов, шпаргалок и чек-листов для использования в работе в подарок.

Помощь в трудоустройстве от карьерного центра школы.

Персональная консультация на 60 минут с практикующим бухгалтером.

Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

Корпоративное обучение для работников компаний.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Eduson Academy: «Основы бухгалтерского учета», «Главный бухгалтер».

6. «Профессия “Бухгалтер”» — Skillbox

🎁 По промокод GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

На курсе студенты получают бесплатный доступ к программе «1С: Бухгалтерия 8.3» на полгода. Программа включает в себя онлайн-встречи несколько раз в месяц, выполнение практических заданий и шести проектов для портфолио, персональную обратную связь от менторов и прохождение видеоуроков в комфортном темпе.

После курса выпускники получают свидетельство 1C, которое подтвердит уровень навыков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 4588 рублей в месяц на 22 месяца.

Длительность : от 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в оформлении резюме и портфолио, консультации по прохождению собеседований, доступ в закрытый канал с вакансиями.

Программа:

Введение в бухгалтерский учет.

Все о налогах, налогообложении и налоговых проверках.

Учет в программе: «1С:Бухгалтерия».

Отчетность в «1С:Зарплата и управление персоналом».

Корпоративные финансы: планирование и анализ.

Достоинства:

Свободный график прохождения курса.

Помощь с трудоустройством.

Практические задания в программе 1C, доступ к которой выдается бесплатно на полгода.

Бессрочный доступ ко всем материалам курса.

Свидетельство 1C для подтверждения навыков.

Год изучения английского языка в подарок.

Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

Первый платеж по рассрочке через три месяца.

Недостатки:

В пакете «Базовый» нет индивидуальных консультаций с бухгалтером.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Бухгалтер» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Комплексное обучение по бухгалтерскому, кадровому и налоговому учету, а также управлению финансами. Программа курса разработана с упором на практику: студенты выполняют тесты и домашние задания, а также тренируются на практических онлайн-занятиях с экспертом. Выпускники получают официальное свидетельство 1C для подтверждения навыков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пройти обучение можно в комфортном темпе на сайте школы или в мобильном приложении. Программа включает в себя видеоуроки, «живые» вебинары, практические задания с обратной связью и тесты. А для выпускников предусмотрена помощь от карьерного центра.

Цена полностью : от 81 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 3552 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : от 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, тесты, практические онлайн-занятия, практические задания с проверкой.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат 1С.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и прохождении собеседования, доступ к предложениям стажировок от партнеров.

Программа:

Введение в бухгалтерский учет.

Кадровый учет.

Налоговый учет.

Финансовый результат и бухгалтерская отчетность.

Инструменты бухгалтера.

Ведение учета в «1С:Бухгалтерия».

Достоинства:

Курс как для начинающих, так и опытных бухгалтеров.

Прохождение обучения в комфортном темпе в мобильном приложении или на сайте школы.

Бесплатный доступ к программе «1C: Бухгалтерия» на все время обучения.

Официальное свидетельство 1C после прохождения курса.

Помощь в трудоустройстве.

Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Модули по Excel, Google Sheets и Google Slides — в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Бухгалтерский учет и аудит» — ВАДО

Дистанционный курс для начинающих и опытных бухгалтеров, а также предпринимателей, которые хотят самостоятельно управлять финансовыми потоками, вести учет и отчитываться перед налоговыми органами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты получают бесплатный доступ к продуктам 1C на все время прохождения курса. Обучение своих сотрудников школе доверили «Росбанк», «Джетта Строй», Lux Clinic, «Русская Химическая Компания» и другие организации.

Программа курса регулярно дополняется и обновляется в соответствии с изменениями на рынке и в законодательстве.

Цена полностью : 9400 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы бухгалтерского дела.

Бухгалтерская отчетность.

Налоговое планирование.

Организация первичного учета.

Налоговый учет и отчетность.

Финансовый анализ и управление.

Достоинства:

Дистанционный курс со свободным графиком обучения.

Бесплатный доступ к продуктам 1C для выполнения практических заданий.

Корпоративное обучение.

Бессрочный доступ к учебным материалам.

Подарочный сертификат на прохождение повторного обучения со скидкой.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Бухгалтерский учет и налогообложение» — МУПП

Онлайн-курс с теоретическими лекциями, видеоуроками и практическими заданиями с обратной связью от преподавателей. На все время обучения предоставляется бесплатный доступ к программе 1C для выполнения практических заданий. А после регистрации студенты получают подарок — самоучитель «Бухгалтерский учет с нуля».

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс предлагает три тарифа на выбор. В тарифе «Профессионал» есть дополнительное обучение по продвижению бухгалтерских услуг в соцсетях и модуль для предпринимателей.

Цена полностью : от 9700 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовое регулирование предпринимательской деятельности.

Организация первичного учета.

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни.

Бухгалтерский учет.

Бухгалтерская отчетность.

Достоинства:

Возможность прохождения в комфортном темпе.

Бесплатный доступ к программе 1C на все время обучения.

Книга «Бухгалтерский учет с нуля» в подарок для всех студентов.

Подарочный сертификат на прохождение повторного обучения со скидкой.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

В тарифе «Студент» не выдается бессрочный доступ к материалам курса и нет доступа к материалам для углубленного изучения.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Главный бухгалтер» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

На курсе студенты научатся вести бухгалтерский и налоговый учет, анализировать финансовые показатели деятельности компании. А также выстраивать учетную политику организации и оптимизировать налоги.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение включает в себя разбор кейсов из реальной практики, выполнение заданий с обратной связью и одного сквозного проекта для портфолио.

Студенты также получают бессрочный доступ к чату, где могут общаться друг с другом и с кураторами. А для лучших выпускников есть предложения от приглашенных работодателей.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 1146 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, кейсы, симуляторы.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, подготовка к собеседованию, доступ к предложениям от приглашенных работодателей.

Программа:

Основы деятельности главного бухгалтера.

Введение в финансовый учет и анализ.

Налоги в РФ.

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Бюджетный учет.

Карьерный рост и Soft Skills.

Достоинства:

Свободный график прохождения курса.

Выполнение более 20 практических заданий на встроенном тренажере.

Дополнительные модули в подарок: «Продвинутые навыки работы в Excel», «1C: Бухгалтерия», «Бизнес-английский», «Исследование рынка для бизнеса».

Тренажер заданий по финансам и аналитике в подарок.

Помощь в трудоустройстве.

Безлимитный доступ к материалам курса и чату.

Бесплатный доступ к курсу в течение первых трех дней.

Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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