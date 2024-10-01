15 курсов по финансовой грамотности

В подборке собрали курсы по финансовой грамотности, на которых можно учиться онлайн из любой точки мира и в любом удобном формате. Например, можно выбрать обучение по видеоурокам, с «живыми» вебинарами или по текстовым лекциям.

1. «Финграмотность: учимся управлять бюджетом, копить и инвестировать» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Курс для тех, кто хочет грамотно управлять бюджетом, зарабатывать на инвестициях и быть в курсе государственных программ поддержки. В процессе обучения студенты научатся ставить финансовые цели и разрабатывать стратегии для их достижения. Лекторы расскажут, как досрочно погашать ипотеку и выбирать кредиты без высоких процентов.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Слушатели получат электронную тетрадь для ведения конспектов, шаблоны для планирования бюджета и онлайн-калькулятор для расчета суммы, которую нужно откладывать.

Также студенты выполнят 7 практических работ. Например, составят свой финансовый план и поставят цели по методу SMART.

Цена полностью: от 23 586 рублей.

Цена в рассрочку : от 3931 рубля в месяц на 6 месяцев.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как и зачем учитывать доходы и расходы.

Как получить доход от государства.

Как начать инвестировать.

Как достигать финансовых целей.

Что такое финансовая безопасность.

Достоинства:

Доступ к курсу остается навсегда.

Есть практические задания с проверкой.

Слушатели получают шаблоны для ведения бюджета.

Недостатки:

Нет информации об обновлении курса в 2024 году.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Школа финансовой грамотности» — Павел Важнин

На курсах школы помогают разобраться с ведением личных финансов и инвестированием. Финансовые консультанты и менеджеры по риску с опытом работы от девяти лет научат формировать личный фонд, подбирать инвестиционные стратегии и брокеров.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Участникам расскажут о накопительных счетах, вкладах, облигациях, налогах для инвесторов, портфельном инвестировании. Преподаватели проверят финансовые планы и инвестиционные стратегии студентов, предоставив обратную связь каждому слушателю.

Цена полностью: от 59 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 9980 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: по запросу.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания с проверкой, персональные консультации с преподавателями.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Финансовое планирование.

Планирование роста дохода.

Основы инвестиций.

Инвестиционные инструменты с низким и высоким уровнем риска.

Личная инвестиционная стратегия.

Достоинства:

Доступ к материалам курса остается навсегда.

Есть персональные консультации с преподавателями.

Предоставляется доступ к инвестиционному клубу, где можно получить поддержку и ответы на вопросы от опытных инвесторов.

Можно пройти бесплатные вводные курсы школы.

Недостатки:

Нет информации о длительности курса.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Основы финансовой грамотности» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Курс включает 105 видеоуроков и 10 мастерских с лекторами. Преподаватели расскажут, как управлять бюджетом и инвестициями и как политическая ситуация, инфляция и экономика влияют на принятие инвестиционных решений.

Студенты научатся поддерживать баланс в финансах, управлять долгами и вкладывать средства.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Цена полностью: от 28 896 рублей.

Цена в рассрочку: от 2408 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, мастерские.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные экономические принципы.

Основные этапы инвестиционного процесса.

Факторы, которые могут повлиять на принятие инвестиционных решений.

Принципы управления капиталом.

Что поможет адаптировать инвестиционные стратегии.

Достоинства:

Можно получить удостоверение о повышении квалификации.

Есть «живые» мастерские с лекторами.

Есть практические задания с обратной связью от преподавателей.

Курс обновлен в августе 2024 года.

Можно получить налоговый вычет.

Недостатки:

Полную программу курса можно получить только по заявке.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Личные финансы и инвестиции: как вложить деньги без ошибок» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс от инвестора и финансового консультанта со стажем более 25 лет. Программа предназначена для начинающих инвесторов и включает пояснения основных принципов и понятий, таких как активные и пассивные инвестиции, отличия акций от облигаций, и различия между прямыми инвестициями и инвестициями через финансовых посредников.

Студенты узнают, откуда берется прибыль и как избежать типичных ошибок начинающих инвесторов. Также преподаватель поделится полезной литературой по теме.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Цена полностью: от 11 920 рублей.

Цена в рассрочку : от 993 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, тесты.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Финансовый учет — доходы и расходы.

Стратегии вложения капитала.

Пассивные портфельные инвестиции.

Базовые принципы пассивных инвестиций.

Примеры портфелей и подведение итогов.

Достоинства:

Преподаватель с опытом работы более 25 лет.

Можно вернуть полную стоимость обучения, если не понравилась программа.

Курс не привязан к датам — материалы открываются сразу после оплаты.

Можно получить налоговый вычет.

Недостатки:

Нет обратной связи от кураторов и преподавателей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Личные финансы: как управлять своими деньгами» — Level One

Финансист и психолог с более чем 13-летним опытом работы поможет слушателям оценить активы, долги, доходы и расходы. На двухчасовом вебинаре лектор расскажет, как вести ежемесячный учет финансов, сводить остатки и какие программы и приложения могут в этом помочь.

Участники вебинара вместе с лектором разработают пошаговую инструкцию по управлению личными финансами.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Цена полностью: от 500 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность : 2 часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинар.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Вебинар ведет финансист со стажем более 13 лет.

Лекцию можно смотреть с любого устройства.

После лекции на почту придет запись и дополнительные материалы.

Доступ к вебинару остается навсегда.

Недостатки:

Слушатели курса отмечают, что в материале повторяется информация из других курсов лектора.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Финансовая грамотность» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Студентам расскажут об управлении финансами, процессах инвестирования и способах вложений. Слушатели курса распределят личный капитал по категориям, сформируют финансовый план, узнают о приложениях для учета расходов и доходов. А также разберут основные ошибки при ведении бюджета.

Студентов ждет практика на реальных проектах и чат с преподавателями 24/7. Эксперт с опытом в управлении финансами предоставит рекомендации по действиям в кризисных ситуациях.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Цена полностью: от 7 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 320 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, тестовые задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление своими финансами.

Планирование личных финансов.

Учет и контроль личных финансов.

Достоинства:

Полностью дистанционный курс, который можно пройти из любой точки мира.

Видеоуроки можно смотреть в любое удобное время — у курса нет расписания.

Доступ к курсу остается навсегда.

Недостатки:

Нет информации об обновлении курса в 2024 году.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Финансовая грамотность» — 4rain

Теоретический курс, на котором можно самостоятельно ознакомиться с базовыми понятиями из экономики. Обучение состоит из шести текстовых лекции, которые можно изучать в любое время.

Студенты узнают об истории возникновения денег и пяти шагах для составления финансового плана. Также в программе есть лекции по основам инвестирования, финансовому анализу и мышлению.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Цена полностью: от 990 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 6 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Суть денег. Деньги и их свойства.

Планирование и учет финансов.

Финансовая система и финансовые организации.

Инвестирование и накопление.

Финансовый анализ.

Достоинства:

Текстовый формат лекций — можно изучать в любом месте без наушников.

Лекторы предлагают готовый список литературы по теме.

Первые уроки можно прочитать бесплатно.

Недостатки:

Нет информации об обновлениях курса в 2024 году.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Как выйти из долговой ямы» — WillSkill

Практический курс от специалистов в области бухгалтерского и налогового учета для тех, кто хочет избавиться от долгов и кредитов.

Лекторы расскажут о психологических аспектах, например, «бедном» и «богатом» мышлении. А также дадут инструкции, как рассчитать убыточность долгов, какие существуют правила экстренного реагирования, какие бывают источники дополнительного дохода и как планировать финансы на год.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Цена полностью : от 15 700 рублей.

Цена в рассрочку : от 436 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 12 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Ставим финансовые цели.

Оцифровываем долги.

Избавляемся от плохих долгов.

Дополнительный доход.

Финансовое планирование.

Достоинства:

Можно получить налоговый вычет.

Есть психологические и практические лекции.

Есть практические занятия по планированию бюджета.

Полностью дистанционный курс — можно проходить в любое время и из любой точки мира.

Недостатки:

Нет информации об обновлении курса в 2024 году.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Подушка безопасности» — DS Consulting

Преподаватели курса расскажут, как рассчитать минимальный размер подушки безопасности на основе своих доходов, что такое страховой контракт и как определить его сумму. А также разберут, в какой валюте хранить сбережения и какие инструменты для этого подходят.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Слушатели получат три формулы для расчета финансовой безопасности, три варианта хранения резервного фонда и более 40 способов для формирования подушки безопасности. Бонус для выпускников — бесплатная консультация с финансовым экспертом школы.

Цена полностью : от 990 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : 4 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое финансовая безопасность.

Где и как хранить подушку безопасности.

Как сформировать подушку безопасности.

Что делать после того, как подушка сформирована.

Достоинства:

Курс ведет сертифицированный независимый финансовый советник.

Можно получить персональную консультацию от финансового эксперта.

Студенты получают пошаговые инструкции и формулы для расчета подушки безопасности.

Недостатки:

Доступ к курсу предоставляется только на 30 дней.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Разумные финансы» — Александр Гамаюнов

На курсе расскажут, как рассчитать размер финансовой подушки, где хранить сбережения и как учитывать доходы и расходы. Преподаватель поможет найти источники для активного и пассивного дохода, чтобы постепенно избавиться от долгов.

Иллюстрация: Racool_studio/freepik

Обучение проходит в нескольких форматах. Студенты раз в неделю изучают теорию и получают практические задания. По воскресеньям проводятся «живые» вебинары с преподавателем, на которых можно задать вопросы.

Также предусмотрен чат для общения с преподавателями и другими студентами.

Цена полностью : от 18 900 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания с проверкой.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Учет доходов и расходов.

Долги и кредиты.

Новые источники дохода.

Влияние кризисов.

Целеполагание.

Достоинства:

Три тарифа обучения на выбор, которые различаются наличием персональных консультаций.

Обратная связь по практическим заданиям есть на всех тарифах обучения.

Разные форматы: от видеолекций до «живых» вебинаров.

Недостатки:

Участвовать в видеоразборах с преподавателями можно не на всех тарифах.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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