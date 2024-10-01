15 курсов по финансовой грамотности

В подборке собрали онлайн-курсы по финансовой грамотности, на которых научат распоряжаться деньгами, вести таблицы доходов и расходов, рассчитывать суммы для минимальных сбережений. На бесплатных курсах можно самостоятельно изучить основы финансовой грамотности и узнать про инвестиции.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по финансовой грамотности от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по финансовой грамотности
«Финграмотность: учимся управлять бюджетом, копить и инвестировать» от Skillbox: курс с практическими заданиями, шаблонами для ведения бюджета и встроенным онлайн-калькулятором для расчета накоплений (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Школа финансовой грамотности» от Павла Важнина: курс с возможностью получить персональную консультацию от финансового консультанта, который поможет выстроить надежную стратегию управления деньгами.
«Основы финансовой грамотности» от Moscow Business Academy: обновленный в 2024 году курс по ведению бюджета и инвестициям (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Личные финансы и инвестиции: как вложить деньги без ошибок» от «Нетологии»: курс по управлению собственным капиталом от финансового консультанта с опытом работы более 25 лет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Личные финансы: как управлять своими деньгами» от Level One: двухчасовой вебинар от финансиста и психолога, на котором помогут оценить активы, долги, доходы и расходы.
«Финансовая грамотность» от SF Education: полное руководство по финансовой грамотности с современными методами управления личными финансами и готовыми решениями для бюджета (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).
«Финансовая грамотность» от 4brain: интерактивный курс с пошаговыми инструкциями и шаблонами, который поможет научиться экономить, инвестировать и достигать финансовых целей.
«Как выйти из долговой ямы» от WillSkill: практический курс с готовыми стратегиями по избавлению от долгов, а также методиками предотвращения повторного попадания в долговую яму.
«Эффективное управление личными финансами» от GeekBrains: видеокурс с инструкцией, как защититься от финансовых кризисов.
«Как правильно и быстро избавляться от кредитов» от «Школы инвстиций Alteco»: курс с доступом к уникальным аналитическим инструментам и сообществу экспертов для успешного трейдинга.
В подборке собрали курсы по финансовой грамотности, на которых можно учиться онлайн из любой точки мира и в любом удобном формате. Например, можно выбрать обучение по видеоурокам, с «живыми» вебинарами или по текстовым лекциям.
1. «Финграмотность: учимся управлять бюджетом, копить и инвестировать» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Курс для тех, кто хочет грамотно управлять бюджетом, зарабатывать на инвестициях и быть в курсе государственных программ поддержки. В процессе обучения студенты научатся ставить финансовые цели и разрабатывать стратегии для их достижения. Лекторы расскажут, как досрочно погашать ипотеку и выбирать кредиты без высоких процентов.
Слушатели получат электронную тетрадь для ведения конспектов, шаблоны для планирования бюджета и онлайн-калькулятор для расчета суммы, которую нужно откладывать.
Также студенты выполнят 7 практических работ. Например, составят свой финансовый план и поставят цели по методу SMART.
Цена полностью: от 23 586 рублей.
Цена в рассрочку: от 3931 рубля в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как и зачем учитывать доходы и расходы.
Как получить доход от государства.
Как начать инвестировать.
Как достигать финансовых целей.
Что такое финансовая безопасность.
Достоинства:
Доступ к курсу остается навсегда.
Есть практические задания с проверкой.
Слушатели получают шаблоны для ведения бюджета.
Недостатки:
Нет информации об обновлении курса в 2024 году.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Школа финансовой грамотности» — Павел Важнин
На курсах школы помогают разобраться с ведением личных финансов и инвестированием. Финансовые консультанты и менеджеры по риску с опытом работы от девяти лет научат формировать личный фонд, подбирать инвестиционные стратегии и брокеров.
Участникам расскажут о накопительных счетах, вкладах, облигациях, налогах для инвесторов, портфельном инвестировании. Преподаватели проверят финансовые планы и инвестиционные стратегии студентов, предоставив обратную связь каждому слушателю.
Цена полностью: от 59 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 9980 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: по запросу.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания с проверкой, персональные консультации с преподавателями.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Финансовое планирование.
Планирование роста дохода.
Основы инвестиций.
Инвестиционные инструменты с низким и высоким уровнем риска.
Личная инвестиционная стратегия.
Достоинства:
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Есть персональные консультации с преподавателями.
Предоставляется доступ к инвестиционному клубу, где можно получить поддержку и ответы на вопросы от опытных инвесторов.
Можно пройти бесплатные вводные курсы школы.
Недостатки:
Нет информации о длительности курса.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Основы финансовой грамотности» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Курс включает 105 видеоуроков и 10 мастерских с лекторами. Преподаватели расскажут, как управлять бюджетом и инвестициями и как политическая ситуация, инфляция и экономика влияют на принятие инвестиционных решений.
Студенты научатся поддерживать баланс в финансах, управлять долгами и вкладывать средства.
Цена полностью: от 28 896 рублей.
Цена в рассрочку: от 2408 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, мастерские.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные экономические принципы.
Основные этапы инвестиционного процесса.
Факторы, которые могут повлиять на принятие инвестиционных решений.
Принципы управления капиталом.
Что поможет адаптировать инвестиционные стратегии.
Достоинства:
Можно получить удостоверение о повышении квалификации.
Есть «живые» мастерские с лекторами.
Есть практические задания с обратной связью от преподавателей.
Курс обновлен в августе 2024 года.
Можно получить налоговый вычет.
Недостатки:
Полную программу курса можно получить только по заявке.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Личные финансы и инвестиции: как вложить деньги без ошибок» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Курс от инвестора и финансового консультанта со стажем более 25 лет. Программа предназначена для начинающих инвесторов и включает пояснения основных принципов и понятий, таких как активные и пассивные инвестиции, отличия акций от облигаций, и различия между прямыми инвестициями и инвестициями через финансовых посредников.
Студенты узнают, откуда берется прибыль и как избежать типичных ошибок начинающих инвесторов. Также преподаватель поделится полезной литературой по теме.
Цена полностью: от 11 920 рублей.
Цена в рассрочку: от 993 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, тесты.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Финансовый учет — доходы и расходы.
Стратегии вложения капитала.
Пассивные портфельные инвестиции.
Базовые принципы пассивных инвестиций.
Примеры портфелей и подведение итогов.
Достоинства:
Преподаватель с опытом работы более 25 лет.
Можно вернуть полную стоимость обучения, если не понравилась программа.
Курс не привязан к датам — материалы открываются сразу после оплаты.
Можно получить налоговый вычет.
Недостатки:
Нет обратной связи от кураторов и преподавателей.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Личные финансы: как управлять своими деньгами» — Level One
Финансист и психолог с более чем 13-летним опытом работы поможет слушателям оценить активы, долги, доходы и расходы. На двухчасовом вебинаре лектор расскажет, как вести ежемесячный учет финансов, сводить остатки и какие программы и приложения могут в этом помочь.
Участники вебинара вместе с лектором разработают пошаговую инструкцию по управлению личными финансами.
Цена полностью: от 500 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинар.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Вебинар ведет финансист со стажем более 13 лет.
Лекцию можно смотреть с любого устройства.
После лекции на почту придет запись и дополнительные материалы.
Доступ к вебинару остается навсегда.
Недостатки:
Слушатели курса отмечают, что в материале повторяется информация из других курсов лектора.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Финансовая грамотность» — SF Education
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
Студентам расскажут об управлении финансами, процессах инвестирования и способах вложений. Слушатели курса распределят личный капитал по категориям, сформируют финансовый план, узнают о приложениях для учета расходов и доходов. А также разберут основные ошибки при ведении бюджета.
Студентов ждет практика на реальных проектах и чат с преподавателями 24/7. Эксперт с опытом в управлении финансами предоставит рекомендации по действиям в кризисных ситуациях.
Цена полностью: от 7 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 320 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тестовые задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление своими финансами.
Планирование личных финансов.
Учет и контроль личных финансов.
Достоинства:
Полностью дистанционный курс, который можно пройти из любой точки мира.
Видеоуроки можно смотреть в любое удобное время — у курса нет расписания.
Доступ к курсу остается навсегда.
Недостатки:
Нет информации об обновлении курса в 2024 году.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Финансовая грамотность» — 4rain
Теоретический курс, на котором можно самостоятельно ознакомиться с базовыми понятиями из экономики. Обучение состоит из шести текстовых лекции, которые можно изучать в любое время.
Студенты узнают об истории возникновения денег и пяти шагах для составления финансового плана. Также в программе есть лекции по основам инвестирования, финансовому анализу и мышлению.
Цена полностью: от 990 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 6 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Суть денег. Деньги и их свойства.
Планирование и учет финансов.
Финансовая система и финансовые организации.
Инвестирование и накопление.
Финансовый анализ.
Достоинства:
Текстовый формат лекций — можно изучать в любом месте без наушников.
Лекторы предлагают готовый список литературы по теме.
Первые уроки можно прочитать бесплатно.
Недостатки:
Нет информации об обновлениях курса в 2024 году.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Как выйти из долговой ямы» — WillSkill
Практический курс от специалистов в области бухгалтерского и налогового учета для тех, кто хочет избавиться от долгов и кредитов.
Лекторы расскажут о психологических аспектах, например, «бедном» и «богатом» мышлении. А также дадут инструкции, как рассчитать убыточность долгов, какие существуют правила экстренного реагирования, какие бывают источники дополнительного дохода и как планировать финансы на год.
Цена полностью: от 15 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 436 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 12 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Ставим финансовые цели.
Оцифровываем долги.
Избавляемся от плохих долгов.
Дополнительный доход.
Финансовое планирование.
Достоинства:
Можно получить налоговый вычет.
Есть психологические и практические лекции.
Есть практические занятия по планированию бюджета.
Полностью дистанционный курс — можно проходить в любое время и из любой точки мира.
Недостатки:
Нет информации об обновлении курса в 2024 году.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Подушка безопасности» — DS Consulting
Преподаватели курса расскажут, как рассчитать минимальный размер подушки безопасности на основе своих доходов, что такое страховой контракт и как определить его сумму. А также разберут, в какой валюте хранить сбережения и какие инструменты для этого подходят.
Слушатели получат три формулы для расчета финансовой безопасности, три варианта хранения резервного фонда и более 40 способов для формирования подушки безопасности. Бонус для выпускников — бесплатная консультация с финансовым экспертом школы.
Цена полностью: от 990 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 4 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое финансовая безопасность.
Где и как хранить подушку безопасности.
Как сформировать подушку безопасности.
Что делать после того, как подушка сформирована.
Достоинства:
Курс ведет сертифицированный независимый финансовый советник.
Можно получить персональную консультацию от финансового эксперта.
Студенты получают пошаговые инструкции и формулы для расчета подушки безопасности.
Недостатки:
Доступ к курсу предоставляется только на 30 дней.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Разумные финансы» — Александр Гамаюнов
На курсе расскажут, как рассчитать размер финансовой подушки, где хранить сбережения и как учитывать доходы и расходы. Преподаватель поможет найти источники для активного и пассивного дохода, чтобы постепенно избавиться от долгов.
Обучение проходит в нескольких форматах. Студенты раз в неделю изучают теорию и получают практические задания. По воскресеньям проводятся «живые» вебинары с преподавателем, на которых можно задать вопросы.
Также предусмотрен чат для общения с преподавателями и другими студентами.
Цена полностью: от 18 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с проверкой.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Учет доходов и расходов.
Долги и кредиты.
Новые источники дохода.
Влияние кризисов.
Целеполагание.
Достоинства:
Три тарифа обучения на выбор, которые различаются наличием персональных консультаций.
Обратная связь по практическим заданиям есть на всех тарифах обучения.
Разные форматы: от видеолекций до «живых» вебинаров.
Недостатки:
Участвовать в видеоразборах с преподавателями можно не на всех тарифах.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по финансовой грамотности
В разделе представлены курсы, на которых можно бесплатно получить базовые знания по финансовой грамотности. Обучение длится от двух до десяти часов и включает видеолекции, текстовые материалы, тесты и практические задания.
1. «Excel: полезные навыки для финансистов» — «Нетология»
На вебинаре будут рассмотрены ключевые инструменты и функции Excel, необходимые каждому финансовому специалисту. Занятие охватывает эффективное использование Excel для выполнения повседневных задач, таких как анализ данных, построение отчетов и автоматизация рутинных операций. Вебинар также подойдет тем, кто хочет лучше организовать свои личные финансы.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Эффективное управление личными финансами» — GeekBrains
На курсе студенты научатся анализировать расходы и доходы и получат инструкцию, как защититься от финансовых кризисов. В программе представлены уроки о снижении налоговой нагрузки и увеличении доходов за счет государственных программ. Преподаватели также расскажут об ошибках инвесторов и способах их избежать.
Длительность: 17 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как правильно и быстро избавляться от кредитов» — «Школа инвстиций Alteco»
Бесплатный пакет уроков от школы инвестиций с государственной лицензией. После регистрации студенты получают доступ к двум курсам: «Как правильно и быстро избавляться от кредитов» и «Как снизить долговую нагрузку». Курс был удостоен награды «Лучший онлайн-курс по инвестициям в криптовалюту для новичков» на Investment Leaders Award 2021.
Длительность: 2 урока.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как управлять личными финансами» — «Тинькофф образование»
Курс сочетает психологические и практические аспекты управления личными финансами. Студенты изучат десять лекций, посвященных ведению бюджета, осознанному потреблению, закрытию кредитов и накоплениям. Практическая часть включает тестовые задания и вопросы о финансах.
Длительность: 10 уроков.
Формат: текстовые лекции, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Подкасты» — Pro.Finansy
Подкаст от финансового консультанта, экономиста и инвестора. Автор и ведущая выпусков рассказывает об инвестициях и способах экономии. А также приглашает на запись экспертов в области финансов, например, председателя Центрального банка.
Длительность: от 10 минут.
Формат: подкаст.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Подбирали курсы, на которых дают не только теоретические знания, но и практические навыки: как грамотно распределять доходы и расходы, планировать бюджет, избегать долгов и эффективно инвестировать. Также при выборе учитывали следующие критерии:
Порог входа на курс. Подобрали курсы, на которых с нуля обучают ведению бюджета и основам инвестирования. При этом иметь брокерский счет для обучения не нужно.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Включили курсы, которые можно оплатить полностью или в рассрочку, разбив стоимость на несколько месяцев.
Бесплатный ознакомительный контент. Проанализировали, какие школы предлагают начать обучение бесплатно или вернуть деньги, если программа не подошла.
Формат обучения и обратной связи. Подобрали курсы, на которых есть возможность задавать вопросы преподавателям или кураторам.
Реальный результат обучения на курсе. Собрали курсы с практическими заданиями, которые помогут сформировать бюджет, оценить расходы и начать экономить.
Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы выпускников, чтобы выявить возможные недостатки, о которых школы могут не упоминать.
Решение проблемных ситуаций. Проанализировали курсы, на которых можно получить налоговый вычет, приостановить обучение или вернуть средства, если программа не подошла.
Какой курс по финансовой грамотности выбрать
Курсы по финансовой грамотности помогут найти слабые места в бюджете, научат распоряжаться средствами, распределять доходы и сократить расходы. Также с их помощью можно начать инвестировать, найти дополнительные источники заработка и выйти на пассивный доход. Для этих целей подойдут следующие курсы:
«Финграмотность: учимся управлять бюджетом, копить и инвестировать» от Skillbox: курс с практическими заданиями, шаблонами для ведения бюджета и встроенным онлайн-калькулятором для расчета накоплений (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Школа финансовой грамотности» от Павла Важнина: курс с возможностью получить персональную консультацию от финансового эксперта, который поможет выстроить стратегию управления деньгами.
«Основы финансовой грамотности» от Moscow Business Academy: обновленный в 2024 году курс по ведению бюджета и инвестициям (промокод GdeKurs — скидка 10%).
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