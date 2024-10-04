20 курсов для менеджеров маркетплейсов

Подобрали десять онлайн-курсов, на которых можно научиться выполнять основные задачи менеджера маркетплейса. Прежде чем приступать к полноценному обучению, можно пройти бесплатные курсы. Они дадут общее представление о профессии и особенностях работы на разных маркетплейсах.
Информация об эксперте
Помог разобраться в многообразии курсов и подсказал, на что стоит обратить внимание при выборе курсов, сооснователь сервиса аналитики MarketGuru, в котором зарегистрировано более 400 тысяч пользователей.
ТОП-10 курсов для менеджеров маркетплейсов
«Менеджер по маркетплейсам» от «Нетологии»: курс с практикой на реальных задачах от заказчика и доступом к инструментам для аналитики.
«Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс с практикой в кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» и возможностью получить первые бюджеты на продвижение от заказчиков.
«Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: курс с прямыми эфирами от экспертов, практикой в личных кабинетах Wildberries и Ozon и возможностью пройти стажировку в проекте.
«Менеджер маркетплейсов: продвинутый курс с нуля» от Skillbox: курс с бесплатным доступом к сервисам аналитики на год и денежными бонусами на продвижение на «Яндекс Маркете» и «МегаМаркете» (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Менеджер по работе с маркетплейсами» от iWENGO: курс с чек-листами, калькуляторами цен и детальными инструкциями, которые помогут на всех этапах работы с маркетплейсами.
«Разборы от Лео Шевченко» от «Меркатус»: курс от официального партнера Wildberries и «МегаМаркета» с разбором типичных ошибок начинающих и опытных продавцов.
«Профессия “Менеджер маркетплейсов”» от GeekBrains: курс с персональной обратной связью по заданиям и гарантированной помощью в трудоустройстве по окончании курса.
«Менеджер маркетплейсов» от «Яндекс Практикума»: курс с бесплатным доступом к первым четырем темам и проектами для портфолио.
«Менеджмент в маркетплейсах» от МУПП: курс с выдачей диплома о профессиональной переподготовке и бесплатным чек-листом «Восемь шагов для успешного запуска на маркетплейсах» после регистрации.
«Менеджмент в маркетплейсах» от ВАДО: курс профессиональной переподготовки с преподавателями-практиками — маркетологом из Ozon и продавцом на Wildberries.
Онлайн-курсы помогут узнать, как выходить на маркетплейсы, наполнять магазины и продвигать бренды. Эксперты поделятся тонкостями менеджмента и маркетинга на основе реальных примеров и собственного опыта. По окончании курсов слушатели смогут работать на фрилансе, в найме или запустить собственный бизнес.
1. «Менеджер по маркетплейсам» — «Нетология»
Программа предлагает два направления: базовое — для изучения основ работы с маркетплейсами, и расширенное — с акцентом на масштабирование и продвижение бизнеса. На обоих направлениях студенты изучат принципы работы на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «МегаМаркете», AliExpress и Lamoda.
Участники получат доступ к девяти аналитическим сервисам и получат в подарок модули по Excel, Power BI и работе с контентом. В ходе обучения слушатели выполнят четыре проекта и разработают стратегию выхода на маркетплейсы.
Цена полностью: от 39 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство.
Помощь с трудоустройством: практика в «Нетологии» или у партнера, консультации с карьерным экспертом, участие в «Карьерном клубе».
Программа:
Организация процессов на маркетплейсах.
Обзор популярных маркетплейсов.
Работа с контентом.
Базовая аналитика.
Экономика выхода на маркетплейсы.
Маркировка товара.
Работа с кабинетом и карточками товаров.
Достоинства:
Доступ к девяти аналитическим сервисам.
Практика на реальных задачах от заказчиков.
Полный возврат средств в течение первых трех занятий.
Возможность получить проект или вакансию у компании-партнера для лучших выпускников.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd
На курсе три тарифа: «Базовый», «Оптимальный» и «Индивидуальный». На втором и третьем доступны бонусы. На «Оптимальном» — курс «Работа с поставками из Китая», индивидуальные консультации, база знаний с шаблонами маркетолога и тестовое собеседование. На «Индивидуальном» — те же опции, пять консультаций с экспертом рынка и другие бонусы.
Независимо от выбранного тарифа, участники будут практиковаться в реальных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета».
Они научатся создавать карточки товаров, управлять поставками, использовать аналитические сервисы и выполнять другие задачи менеджера маркетплейсов.
Цена полностью: от 54 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4541 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, стажировки у компаний-партнеров.
Программа:
Основы маркетплейсов.
Контент для карточки товара.
Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Avito.
Основы ценообразования и аналитики.
Автоматизация бизнеса.
Достоинства:
Десять проектов в портфолио, созданных во время обучения.
На тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» — персональные консультации с экспертами и курс «Работа с поставками из Китая».
Практика в реальных кабинетах маркетплейсов: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы MaEd: «Менеджер по маркетплейсам Plus».
3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»
Автор курса — менеджер маркетплейсов, который прошел путь с нуля до руководителя более 30 проектов. Студенты самостоятельно изучают короткие видеоуроки.
Раз в неделю они могут задать вопросы автору курса в прямом эфире. Для общения с кураторами и сокурсниками есть чат в Telegram.
Курс предлагается в трех тарифах: «Базовый», «Практик» и PRO. На продвинутых тарифах студенты получают доступ к личным кабинетам на маркетплейсах, могут пройти стажировку, а также посещать мастер-классы по аналитическим сервисам, работе с Excel и 1С.
Цена полностью: от 17 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 1417 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, стажировка при покупке тарифа PRO.
Программа:
Знакомство с площадкой. Wildberries, Ozon.
Создание и редактирование товара.
Упаковка и отгрузка товаров.
Работа с клиентами.
Внутренняя аналитика и отчетность.
Работа с документами и финансовыми отчетами.
Достоинства:
Демодоступ к курсу: доступны 2 прямых эфира и 14 видеоуроков из первого модуля.
Еженедельные прямые эфиры с автором курса в дополнение к урокам в записи.
Гарантия возврата средств в течение 14 дней с начала обучения.
Практика в кабинетах Ozon и Wildberries на тарифах «Практик» и PRO.
Стажировка на реальном проекте с возможностью трудоустройства на тарифе PRO.
Курс «Маркетинг-дизайнер карточек для маркетплейсов» в подарок при полной оплате любого тарифа.
Недостатки:
На тарифе «Базовый» нет практических заданий и не выдается сертификат.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Менеджер маркетплейсов: продвинутый курс с нуля» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
На курсе студенты учатся анализировать рынок, создавать продающие карточки товаров и разрабатывать стратегии для успешной работы на маркетплейсах. Эксперты объяснят, как выбрать надежных поставщиков из Китая и использовать искусственный интеллект для быстрой генерации контента.
Слушатели смогут бесплатно зарегистрироваться в личном кабинете Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Также получат доступ к базе поставщиков, скидку 1% на закупку товаров и год бесплатного доступа к сервисам аналитики.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3440 рублей в месяц на 22 месяца.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, текстовые уроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, доступ к закрытому каналу с вакансиями.
Программа:
Введение в работу с маркетплейсами.
Выбор товаров для торговли на маркетплейсах.
Работа с поставщиками.
Основы работы с маркетплейсами.
Продвижение товаров на маркетплейсах.
Достоинства:
Год изучения английского в подарок.
Практика в реальных кабинетах продавца.
Год бесплатного доступа к сервисам аналитики.
Денежные бонусы на продвижение от «Яндекс Маркета» и «МегаМаркета».
Контакты поставщиков: 24 региона России, 27 тысяч компаний, 50 категорий товаров.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Менеджер по работе с маркетплейсами» — iWENGO
Курс разработан при поддержке Ozon, Wildberries, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета». Подойдет тем, кто хочет получить новую профессию, и действующим интернет-предпринимателям. Участники научатся управлять ценообразованием, создавать карточки товаров, использовать инструменты аналитики и маркетинга для стимулирования продаж.
Помимо доступа к урокам и заданиям, студенты получат дополнительные материалы. Среди них — чек-листы, шаблоны договоров и технических заданий, инструкции и калькуляторы, которые пригодятся в работе.
А из выполненных на курсе заданий можно собрать готовое портфолио.
Цена полностью: 49 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4158 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 72 академических часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь в оформлении резюме и поиске первых заказчиков.
Программа:
Ключевые понятия интернет-торговли.
Инфраструктура интернет-торговли.
Воронки конверсий.
Логистические схемы работы на маркетплейсе.
Основы коммерческой стратегии.
Продающая карточка товара: визуальный контент.
Продающая карточка товара: текстовый контент.
Достоинства:
Бесплатное вводное видео о курсе.
Регулярное обновление материалов курса.
Сообщество единомышленников в чате в Telegram.
Выполнение практических заданий, из которых можно составить портфолио.
Полезные материалы для участников: чек-листы, руководства, калькуляторы, шаблоны договоров и технических заданий.
Недостатки:
Доступ к материалам курса только на 12 месяцев.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы iWENGO: «Продающая карточка товара».
6. «Разборы от Лео Шевченко» — «Меркатус»
Курс в формате прямых эфиров от амбассадора Ozon и «Яндекс Маркета», эксперта Wildberries и «МегаМаркета».
Спикер даст рекомендации менеджерам и предпринимателям, которые столкнулись со стадией стагнации в бизнесе в интернет-магазинах.
Слушатели узнают, как действовать, если продавец выбрал непопулярные товары для торговли или не успел распродать сезонные. Они научатся тонкостям продвижения и получат рекомендации по расчету рекламного бюджета. На примерах действующих продавцов разберут, как найти точки роста для бизнеса.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: для действующих менеджеров и предпринимателей.
Формат: вебинары.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как избежать частых ошибок в продажах на Wildberries и Ozon.
Что делать, если ошиблись с выбором товара.
Как грамотно потратить рекламный бюджет.
Достоинства:
Лектор — действующий продавец на маркетплейсах с оборотом 60 млн рублей в месяц, владелец 10 брендов, официальный амбассадор Ozon и «Яндекс Маркета».
Бонусы при регистрации: углубленный чек-лист для подбора сотрудников и гайд «Декомпозиция цели: как масштабировать результат».
Розыгрыш 30 дней бесплатного доступа к аналитическому сервису MPstats для слушателей вебинара.
Недостатки:
Нет информации о стоимости курса.
4,3 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте tutortop.ru.
7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — GeekBrains
Среди преподавателей курса — продавец с оборотом более 10 млн рублей в месяц на Wildberries и Ozon, официальный бизнес-консультант Wildberries, руководитель проектов в JoomPro и другие эксперты. На вебинарах в прямом эфире они поделятся своим опытом со студентами и ответят на вопросы.
Практика на курсе проходит в кабинетах продавца. К концу обучения студенты разработают два проекта: стратегию вывода товара на маркетплейс и план развития бизнеса.
Также им доступны бонусы: тестовый доступ к кабинету Ozon, 10 тысяч рублей на продвижение от «Яндекс Маркета», проверенная база поставщиков и другие.
Цена полностью: от 69 156 рублей.
Цена в рассрочку: от 1921 рубля в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, стажировки у партнеров.
Программа:
Введение в маркетплейсы.
Выбор товаров и работа с поставщиками.
Разбор площадок: Ozon, Wildberries, Ebay, AliExpress, «Яндекс Маркет».
Продвижение товаров на маркетплейсах.
Ценообразование.
Достоинства:
Более 300 часов практики.
Консультации эксперта по сертификации.
Бесплатный тестовый доступ к кабинету Ozon.
Денежный бонус на продвижение от «Яндекс Маркета».
Шаблоны договоров и таблиц для работы, база поставщиков.
Скидка 50% от сервисов по работе с документами, SEO-оптимизации и фотосъемке.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Менеджер маркетплейсов» — «Яндекс Практикум»
На курсе студентов научат запускать продажи и развивать существующий бизнес на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Мегамаркете».
Первые четыре урока — бесплатные. На них слушатели узнают о воронке продаж, структуре карточки товара, перспективах менеджера маркетплейсов.
На платной части курса студенты научатся находить популярные ниши, подбирать востребованные товары. Смогут оценивать прибыльность и управлять логистикой.
Длительность обучения — от пяти до девяти месяцев, в зависимости от тарифа, но первые проекты можно брать в работу уже через два месяца. Студентов ждет много бонусов от сервисов аналитики и продвижения товаров.
Цена полностью: от 65 450 рублей.
Цена в рассрочку: от 14 025 рублей в месяц на 5 месяцев.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивный учебник, практические онлайн-занятия, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, вакансии от партнеров.
Программа:
Старт в профессии.
Выход на маркетплейсы.
Анализ данных и планирование работы менеджера маркетплейсов.
Создание продающих карточек товаров.
Деловая коммуникация в бизнесе.
Медиапланирование и управление рекламой.
Анализ результатов работы.
Достоинства:
Помощь YandexGPT в обучении.
Первые четыре темы курса доступны бесплатно после регистрации.
Минимум семь проектов по работе с маркетплейсами в портфолио.
Бесплатный доступ к сервисам аналитики от одной недели до пяти месяцев.
Бонусы от «Яндекс Бизнеса» и «Яндекс Директа»: при пополнении рекламного баланса на 12 000 рублей дают еще 6000 рублей на продвижение.
Недостатки:
Для начала обучения нужно ждать старт потока.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Менеджмент в маркетплейсах» — МУПП
На курсе изучают вопросы менеджмента и маркетинга для интернет-площадок, типы маркетплейсов, рынок электронной коммерции.
Теорию закрепляют на домашних заданиях с проверкой куратора, а итогом курса станет аттестационная работа.
На выбор три тарифа: «Студент», «Специалист» и «Профессионал». В расширенной программе студенты дополнительно изучают ценовую политику, аналитику конкурентов и конверсию. Для тарифа «Профессионал» предусмотрен блок для предпринимателей — рекомендации и требования для ведения бизнеса в РФ.
Цена полностью: от 10 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 5350 рублей в месяц на 2 месяца.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные практические аспекты менеджмента и маркетинга.
Стратегический менеджмент и маркетинг.
Агрегаторы и маркетплейсы, основные типы маркетплейсов.
Модели работы с маркетплейсами.
Рынок электронной коммерции и интернет-маркетинг маркетплейсов.
Информационные технологии профессиональной деятельности.
Достоинства:
Бесплатный сертификат оценки компетентности.
Сертификат на 5000 рублей на обучение по любой из 270 программ для выпускников.
Чек-лист «Восемь шагов для успешного запуска на маркетплейсах» в подарок после регистрации.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Менеджмент в маркетплейсах» — ВАДО
Курс ведут эксперты по продажам на маркетплейсах с опытом более шести лет.
Все студенты получают бонусом чек-лист «Восемь шагов для успешного запуска на маркетплейсах». Диплом о профессиональной переподготовке доставляется бесплатно почтой.
Доступны три тарифа. Базовая программа включает теоретические основы менеджмента, стратегический менеджмент и маркетинг, анализ продаж. В рамках тарифов «Специалист» и «Профессионал» студенты углубленно изучают повышение конверсии, ценовую политику, анализ конкурентов.
Цена полностью: от 9400 рублей.
Цена в рассрочку: от 7250 рублей в месяц на 2 месяца.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теоретические основы менеджмента.
Основные типы маркетплейсов.
Стратегическое планирование интернет-компаний.
Стратегический менеджмент и маркетинг.
Анализ продаж на маркетплейсах.
Управление маркетинговой деятельностью.
Достоинства:
Документ о присвоенной квалификации международного образца.
Подарочный сертификат на 5000 рублей на покупку других курсов школы
Бессрочный доступ к материалам курса.
В тарифе «Профессионал» — бонусный блок «Рекомендации и требования в РФ для будущих бизнесменов».
Недостатки:
Бессрочный доступ к учебным материалам только в тарифах «Специалист» и «Профессионал».
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы по маркетплейсам
Менеджер по маркетплейсам может начать с работы на одной платформе, а затем взять несколько проектов на разных маркетплейсах. Такая многофункциональность повышает его конкурентоспособность и позволяет претендовать на более высокую зарплату. Особенности работы с разными торговыми площадками можно освоить на специализированных курсах по маркетплейсам.
1. «Как продавать на Wildberries» — Skillbox
Цена: от 39 252 рублей или в рассрочку от 3271 рубля в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя, от кураторов.
О чем курс
Курс предлагает практическое обучение на реальных бизнес-задачах и в тренажере личного кабинета Wildberries. Участники получат доступ к аналитическим сервисам, таким как mpstats, SellerFox, Shopstat и MarketPapa, а также гайды по налогообложению и документообороту.
В течение курса кураторы — опытные продавцы на Wildberries — будут помогать с практическими заданиями и отвечать на вопросы. Дополнительно проводятся эксклюзивные вебинары с экспертами Wildberries.
По окончании курса студенты разработают готовую стратегию бизнеса на Wildberries.
2. «Экспедиция на Wildberries» — «Меркатус»
Цена: по запросу.
Обратная связь: от преподавателя во время интенсива.
О чем курс
Интенсив длительностью три дня, на котором участники узнают, с какими товарами лучше выходить на Wildberries для быстрого старта. Основатель «Меркатус» и эксперт Wildberries расскажет, какие инструменты используют ТОП-продавцы и как быстро развивать бизнес на платформе.
После регистрации участники получат гайды: «Как вывести карточку в ТОП на Wildberries» и «Как выделить карточку товара на фоне конкурентов».
3. «Как продавать на Ozon» — Skillbox
Цена: от 29 496 рублей или в рассрочку от 2458 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от кураторов в чате.
О чем курс
Первый урок курса доступен бесплатно. Слушатели разберутся в особенностях, возможностях и преимуществах Ozon. Изучат принципы образования цен и формирования скидок. Получат тестовый бесплатный доступ к кабинету Ozon и сервисам аналитики, шаблоны для расчета юнит-экономики. Узнают, как продвигать позиции и работать с вопросами и отзывами клиентов.
4. «Менеджер Ozon» — InSTART
Цена: от 390 рублей.
Обратная связь: от преподавателя, от куратора в чате.
О чем курс
Автор программы — эксперт и действующий менеджер маркетплейсов. Мини-курс по основам работы на Ozon включает вводные уроки по управлению кабинетом, созданию карточек товаров, взаимодействию с покупателями и продвижению.
Доступ к материалам бессрочный, курс можно приобрести отдельно или в составе комплексной программы.
5. «Бизнес на “Яндекс Маркет”» — «Меркатус»
Цена: от 79 900 рублей или в рассрочку от 13 331 рубля в месяц на 6 месяцев.
Обратная связь: сопровождение экспертами, помощь от куратора в чате.
О чем курс
Курс на 70% состоит из практики и включает в себя более 20 реальных задач из опыта продавцов на маркетплейсах. Слушателей ждет более 200 уроков с экспертами «Меркатуса» и представителями «Яндекс Маркета» и 6 эфиров в формате «Вопрос — ответ» с главным спикером курса.
Слушатели освоят ключевые инструменты для повышения продаж и научатся выделяться на фоне конкурентов.
Бесплатные курсы для менеджеров маркетплейсов
На бесплатных курсах можно узнать о задачах менеджера, требованиях к специалисту и особенностях работы площадок, а также оценить удобство онлайн-формата обучения. Это также возможность проверить и обновить уже имеющиеся знания. По завершении курса слушатели могут решить, достаточно ли полученной информации или стоит продолжить обучение на платной программе для углубления навыков.
1. «Старт на маркетплейсах: пошаговый план» — «Нетология»
Курс представлен в форме сериала. Главная героиня консультируется с экспертом по поводу старта работы на маркетплейсе и получает рекомендации, которые будут полезны для слушателей.
Участники узнают, как выбрать площадку для продаж, развиваться в профессии менеджера по маркетплейсам, освоят навыки самопрезентации и инструменты, необходимые для работы.
Длительность: 1 час 20 минут.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Специалист по маркетплейсам» — Томский государственный университет
Бесплатное обучение в рамках проекта «Содействие занятости» доступно для льготных категорий граждан. Для записи на курс нужно подать заявку на портале «Работа России».
Студенты научатся организовывать продажи на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», искать поставщиков, исследовать спрос и продвигать товары.
Длительность: 144 часа.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как начать продавать на маркетплейсах» — «Контур.Школа»
Курс для будущих менеджеров и начинающих предпринимателей, который поможет освоить все тонкости работы на Wildberries и Ozon и оценить перспективы продаж на этих площадках.
Участники разберут требования к товарам для маркетплейсов, научатся оформлять карточки товаров и работать с обратной связью от клиентов.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как с нуля стать менеджером маркетплейсов» — Universus
Мастер-класс от основателей проекта «Бизнес на маркетплейсах» знакомит слушателей с особенностями работы на Wildberries и Amazon. Участники узнают о лучших сервисах для оформления интернет-магазинов, инструментах для анализа товаров и сравнении с конкурентами. Также будут рассмотрены ТОП-30 ключевых вопросов, которые менеджер по закупкам должен задавать поставщикам.
Длительность: 3 часа.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Маркетплейсы 2024: быстрый старт на Wildberries, Ozon, “Яндекс Маркет” и других площадках» — Александр Федяев
Мастер-класс проведет продавец на маркетплейсах с оборотом около 50 млн рублей в год. Уроки проходят в прямом эфире.
,Слушатели узнают пошаговый алгоритм работы на маркетплейсах. Они разберутся в юридических нюансах, научатся выбирать товары с высокой наценкой, находить поставщиков и заключать выгодные сделки.
В конце занятия эксперт ответит на все вопросы участников.
Длительность: 2 часа.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов для менеджеров маркетплейсов учитывали несколько ключевых факторов:
Порог входа. Выбирали курсы, на которых можно освоить профессию менеджера маркетплейсов с нуля. При этом программы подойдут действующим продавцам на маркетплейсах и предпринимателям.
Стоимость. Важно, чтобы обучение было доступно каждому. Поэтому учитывали возможность оплатить курс в рассрочку.
Длительность. В статье есть как длительные курсы для обучения с нуля, так и более короткие программы, которые позволят освежить знания или решить конкретный вопрос.
Формат занятий. Обучение по видеоурокам и дополнительным материалам позволяет заниматься в любое удобное время. Вебинары в прямом эфире дают возможность задать вопросы преподавателю.
Обратная связь и поддержка. Наличие кураторов или наставников, которые проверяют домашние задания и помогают с вопросами, делает процесс обучения эффективнее.
Практическая направленность. Курсы должны включать реальные задания, работу в личных кабинетах маркетплейсов и разбор случаев из практики.
Документ об окончании. Сертификаты, дипломы или удостоверения могут быть полезны для дальнейшего трудоустройства.
Помощь в трудоустройстве. Старались отбирать курсы, на которых выпускникам предлагают вакансии, стажировки в компаниях-партнерах, помощь в составлении резюме.
Отвечает эксперт
Попросили эксперта дать ответы на популярные вопросы об обучении на менеджера маркетплейсов. Например, какие нужны программы для работы, сколько длится обучение или о чем спрашивают соискателей во время собеседования.
Сколько зарабатывает менеджер маркетплейсов?
Все зависит от задач, которые берет на себя менеджер, и от его опыта. В среднем, зарплата менеджера на неполный рабочий день — от 40 тысяч рублей. Как правило, у таких менеджеров в работе от четырех до пяти селлеров.
Что должен знать менеджер маркетплейсов?
Опытные менеджеры маркетплейсов владеют многими инструментами и навыками. Они следят за изменениями правил на площадках, ищут и анализируют прибыльные товары, умеют запускать прибыльные магазины с нуля.
Менеджеры с опытом от двух лет, например, умеют создавать карточки товаров, рассчитывать юнит-экономику, организовывать поставки на склад и оплачивать упаковку товаров, оформлять возвраты, верстать рекламный бюджет. А также анализировать ассортиментную матрицу, заниматься SEO-продвижением и контролировать движение товаров.
Какие программы будут нужны для работы на маркетплейсах?
Для работы на маркетплейсах нужны сервисы, которые помогут выбрать нишу и товар, разобраться с поставками и понять, на какие склады отгружать продукцию. Также начинающему менеджеру понадобится помощь с наполнением карточки товаров нужными словами и настройкой эффективной рекламы. Получить все это можно в таких сервисах, как MarketGuru.
Где найти работу менеджеру маркетплейсов без опыта?
Почти каждая школа помогает выпускникам с трудоустройством. Например, помогает составить резюме и мотивационное письмо, предоставляет доступ к закрытым вакансиям партнеров. Также во время обучения можно составить портфолио, с которым можно выйти на популярные платформы по поиску работы. На некоторых курсах есть возможность пройти стажировку с дальнейшим трудоустройством.
Сколько времени нужно учиться, чтобы освоить профессию менеджера маркетплейсов?
На рынке есть много разных курсов с абсолютно разными временными интервалами. Если брать среднюю статистику, то для того, чтобы наработать базу знаний, необходимо 2–3 месяца обучения. Но всегда нужно идти вперед к развитию себя, как специалиста.
Какие вопросы задают на собеседовании менеджеру маркетплейсов?
Работодатель на собеседовании может узнать, с какими маркетплейсами работал соискатель, в чем отличия площадок. Также в компании могут спросить, с какими рекламными инструментами и методами продвижения сталкивался потенциальный сотрудник или попросить описать опыт взаимодействия со складом и отделом доставки товаров. А также, есть ли опыт работы с подрядчиками, какие есть способы увеличить продажи и как можно измерить эффективность акций.
Какой курс для менеджеров маркетплейсов выбрать
Онлайн-платформы, такие как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», продолжают активно расти, создавая множество возможностей для бизнеса. Прохождение специализированных курсов позволяет получить необходимые навыки для управления продажами на этих площадках.
Курсы предлагают практическую подготовку, общение с опытными продавцами, а также помощь с трудоустройством. С нуля освоить профессию менеджера маркетплейсов можно на следующих курсах:
«Менеджер по маркетплейсам» от «Нетологии»: курс с практикой на реальных задачах от заказчика и доступом к инструментам для аналитики.
«Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс с практикой в кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» и возможностью получить первые бюджеты на продвижение от заказчиков.
«Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: курс с прямыми эфирами от экспертов, практикой в личных кабинетах Wildberries и Ozon и возможностью пройти стажировку в проекте.
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