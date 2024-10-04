20 курсов для менеджеров маркетплейсов

Онлайн-курсы помогут узнать, как выходить на маркетплейсы, наполнять магазины и продвигать бренды. Эксперты поделятся тонкостями менеджмента и маркетинга на основе реальных примеров и собственного опыта. По окончании курсов слушатели смогут работать на фрилансе, в найме или запустить собственный бизнес.

1. «Менеджер по маркетплейсам» — «Нетология»

Программа предлагает два направления: базовое — для изучения основ работы с маркетплейсами, и расширенное — с акцентом на масштабирование и продвижение бизнеса. На обоих направлениях студенты изучат принципы работы на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «МегаМаркете», AliExpress и Lamoda.

Участники получат доступ к девяти аналитическим сервисам и получат в подарок модули по Excel, Power BI и работе с контентом. В ходе обучения слушатели выполнят четыре проекта и разработают стратегию выхода на маркетплейсы.

Цена полностью: от 39 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2333 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, свидетельство.

Помощь с трудоустройством: практика в «Нетологии» или у партнера, консультации с карьерным экспертом, участие в «Карьерном клубе».

Программа:

Организация процессов на маркетплейсах.

Обзор популярных маркетплейсов.

Работа с контентом.

Базовая аналитика.

Экономика выхода на маркетплейсы.

Маркировка товара.

Работа с кабинетом и карточками товаров.

Достоинства:

Доступ к девяти аналитическим сервисам.

Практика на реальных задачах от заказчиков.

Полный возврат средств в течение первых трех занятий.

Возможность получить проект или вакансию у компании-партнера для лучших выпускников.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd

На курсе три тарифа: «Базовый», «Оптимальный» и «Индивидуальный». На втором и третьем доступны бонусы. На «Оптимальном» — курс «Работа с поставками из Китая», индивидуальные консультации, база знаний с шаблонами маркетолога и тестовое собеседование. На «Индивидуальном» — те же опции, пять консультаций с экспертом рынка и другие бонусы.

Независимо от выбранного тарифа, участники будут практиковаться в реальных кабинетах Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета».

Они научатся создавать карточки товаров, управлять поставками, использовать аналитические сервисы и выполнять другие задачи менеджера маркетплейсов.

Цена полностью: от 54 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4541 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, стажировки у компаний-партнеров.

Программа:

Основы маркетплейсов.

Контент для карточки товара.

Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Avito.

Основы ценообразования и аналитики.

Автоматизация бизнеса.

Достоинства:

Десять проектов в портфолио, созданных во время обучения.

На тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» — персональные консультации с экспертами и курс «Работа с поставками из Китая».

Практика в реальных кабинетах маркетплейсов: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы MaEd: «Менеджер по маркетплейсам Plus».

Посмотреть программу курса

3. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»

Автор курса — менеджер маркетплейсов, который прошел путь с нуля до руководителя более 30 проектов. Студенты самостоятельно изучают короткие видеоуроки.

Раз в неделю они могут задать вопросы автору курса в прямом эфире. Для общения с кураторами и сокурсниками есть чат в Telegram.

Курс предлагается в трех тарифах: «Базовый», «Практик» и PRO. На продвинутых тарифах студенты получают доступ к личным кабинетам на маркетплейсах, могут пройти стажировку, а также посещать мастер-классы по аналитическим сервисам, работе с Excel и 1С.

Цена полностью: от 17 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 1417 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, стажировка при покупке тарифа PRO.

Программа:

Знакомство с площадкой. Wildberries, Ozon.

Создание и редактирование товара.

Упаковка и отгрузка товаров.

Работа с клиентами.

Внутренняя аналитика и отчетность.

Работа с документами и финансовыми отчетами.

Достоинства:

Демодоступ к курсу: доступны 2 прямых эфира и 14 видеоуроков из первого модуля.

Еженедельные прямые эфиры с автором курса в дополнение к урокам в записи.

Гарантия возврата средств в течение 14 дней с начала обучения.

Практика в кабинетах Ozon и Wildberries на тарифах «Практик» и PRO.

Стажировка на реальном проекте с возможностью трудоустройства на тарифе PRO.

Курс «Маркетинг-дизайнер карточек для маркетплейсов» в подарок при полной оплате любого тарифа.

Недостатки:

На тарифе «Базовый» нет практических заданий и не выдается сертификат.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Менеджер маркетплейсов: продвинутый курс с нуля» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

На курсе студенты учатся анализировать рынок, создавать продающие карточки товаров и разрабатывать стратегии для успешной работы на маркетплейсах. Эксперты объяснят, как выбрать надежных поставщиков из Китая и использовать искусственный интеллект для быстрой генерации контента.

Слушатели смогут бесплатно зарегистрироваться в личном кабинете Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Также получат доступ к базе поставщиков, скидку 1% на закупку товаров и год бесплатного доступа к сервисам аналитики.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3440 рублей в месяц на 22 месяца.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, текстовые уроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, доступ к закрытому каналу с вакансиями.

Программа:

Введение в работу с маркетплейсами.

Выбор товаров для торговли на маркетплейсах.

Работа с поставщиками.

Основы работы с маркетплейсами.

Продвижение товаров на маркетплейсах.

Достоинства:

Год изучения английского в подарок.

Практика в реальных кабинетах продавца.

Год бесплатного доступа к сервисам аналитики.

Денежные бонусы на продвижение от «Яндекс Маркета» и «МегаМаркета».

Контакты поставщиков: 24 региона России, 27 тысяч компаний, 50 категорий товаров.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Менеджер по работе с маркетплейсами» — iWENGO

Курс разработан при поддержке Ozon, Wildberries, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета». Подойдет тем, кто хочет получить новую профессию, и действующим интернет-предпринимателям. Участники научатся управлять ценообразованием, создавать карточки товаров, использовать инструменты аналитики и маркетинга для стимулирования продаж.

Помимо доступа к урокам и заданиям, студенты получат дополнительные материалы. Среди них — чек-листы, шаблоны договоров и технических заданий, инструкции и калькуляторы, которые пригодятся в работе.

А из выполненных на курсе заданий можно собрать готовое портфолио.

Цена полностью: 49 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4158 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 72 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь в оформлении резюме и поиске первых заказчиков.

Программа:

Ключевые понятия интернет-торговли.

Инфраструктура интернет-торговли.

Воронки конверсий.

Логистические схемы работы на маркетплейсе.

Основы коммерческой стратегии.

Продающая карточка товара: визуальный контент.

Продающая карточка товара: текстовый контент.

Достоинства:

Бесплатное вводное видео о курсе.

Регулярное обновление материалов курса.

Сообщество единомышленников в чате в Telegram.

Выполнение практических заданий, из которых можно составить портфолио.

Полезные материалы для участников: чек-листы, руководства, калькуляторы, шаблоны договоров и технических заданий.

Недостатки:

Доступ к материалам курса только на 12 месяцев.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы iWENGO: «Продающая карточка товара».

Посмотреть программу курса

6. «Разборы от Лео Шевченко» — «Меркатус»

Курс в формате прямых эфиров от амбассадора Ozon и «Яндекс Маркета», эксперта Wildberries и «МегаМаркета».

Спикер даст рекомендации менеджерам и предпринимателям, которые столкнулись со стадией стагнации в бизнесе в интернет-магазинах.

Слушатели узнают, как действовать, если продавец выбрал непопулярные товары для торговли или не успел распродать сезонные. Они научатся тонкостям продвижения и получат рекомендации по расчету рекламного бюджета. На примерах действующих продавцов разберут, как найти точки роста для бизнеса.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: для действующих менеджеров и предпринимателей.

Формат: вебинары.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как избежать частых ошибок в продажах на Wildberries и Ozon.

Что делать, если ошиблись с выбором товара.

Как грамотно потратить рекламный бюджет.

Достоинства:

Лектор — действующий продавец на маркетплейсах с оборотом 60 млн рублей в месяц, владелец 10 брендов, официальный амбассадор Ozon и «Яндекс Маркета».

Бонусы при регистрации: углубленный чек-лист для подбора сотрудников и гайд «Декомпозиция цели: как масштабировать результат».

Розыгрыш 30 дней бесплатного доступа к аналитическому сервису MPstats для слушателей вебинара.

Недостатки:

Нет информации о стоимости курса.

4,3 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте tutortop.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — GeekBrains

Среди преподавателей курса — продавец с оборотом более 10 млн рублей в месяц на Wildberries и Ozon, официальный бизнес-консультант Wildberries, руководитель проектов в JoomPro и другие эксперты. На вебинарах в прямом эфире они поделятся своим опытом со студентами и ответят на вопросы.

Практика на курсе проходит в кабинетах продавца. К концу обучения студенты разработают два проекта: стратегию вывода товара на маркетплейс и план развития бизнеса.

Также им доступны бонусы: тестовый доступ к кабинету Ozon, 10 тысяч рублей на продвижение от «Яндекс Маркета», проверенная база поставщиков и другие.

Цена полностью: от 69 156 рублей.

Цена в рассрочку: от 1921 рубля в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-занятия, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, стажировки у партнеров.

Программа:

Введение в маркетплейсы.

Выбор товаров и работа с поставщиками.

Разбор площадок: Ozon, Wildberries, Ebay, AliExpress, «Яндекс Маркет».

Продвижение товаров на маркетплейсах.

Ценообразование.

Достоинства:

Более 300 часов практики.

Консультации эксперта по сертификации.

Бесплатный тестовый доступ к кабинету Ozon.

Денежный бонус на продвижение от «Яндекс Маркета».

Шаблоны договоров и таблиц для работы, база поставщиков.

Скидка 50% от сервисов по работе с документами, SEO-оптимизации и фотосъемке.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Менеджер маркетплейсов» — «Яндекс Практикум»

На курсе студентов научат запускать продажи и развивать существующий бизнес на Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», «Мегамаркете».

Первые четыре урока — бесплатные. На них слушатели узнают о воронке продаж, структуре карточки товара, перспективах менеджера маркетплейсов.

На платной части курса студенты научатся находить популярные ниши, подбирать востребованные товары. Смогут оценивать прибыльность и управлять логистикой.

Длительность обучения — от пяти до девяти месяцев, в зависимости от тарифа, но первые проекты можно брать в работу уже через два месяца. Студентов ждет много бонусов от сервисов аналитики и продвижения товаров.

Цена полностью: от 65 450 рублей.

Цена в рассрочку: от 14 025 рублей в месяц на 5 месяцев.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: интерактивный учебник, практические онлайн-занятия, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, вакансии от партнеров.

Программа:

Старт в профессии.

Выход на маркетплейсы.

Анализ данных и планирование работы менеджера маркетплейсов.

Создание продающих карточек товаров.

Деловая коммуникация в бизнесе.

Медиапланирование и управление рекламой.

Анализ результатов работы.

Достоинства:

Помощь YandexGPT в обучении.

Первые четыре темы курса доступны бесплатно после регистрации.

Минимум семь проектов по работе с маркетплейсами в портфолио.

Бесплатный доступ к сервисам аналитики от одной недели до пяти месяцев.

Бонусы от «Яндекс Бизнеса» и «Яндекс Директа»: при пополнении рекламного баланса на 12 000 рублей дают еще 6000 рублей на продвижение.

Недостатки:

Для начала обучения нужно ждать старт потока.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Менеджмент в маркетплейсах» — МУПП

На курсе изучают вопросы менеджмента и маркетинга для интернет-площадок, типы маркетплейсов, рынок электронной коммерции.

Теорию закрепляют на домашних заданиях с проверкой куратора, а итогом курса станет аттестационная работа.

На выбор три тарифа: «Студент», «Специалист» и «Профессионал». В расширенной программе студенты дополнительно изучают ценовую политику, аналитику конкурентов и конверсию. Для тарифа «Профессионал» предусмотрен блок для предпринимателей — рекомендации и требования для ведения бизнеса в РФ.

Цена полностью: от 10 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 5350 рублей в месяц на 2 месяца.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные практические аспекты менеджмента и маркетинга.

Стратегический менеджмент и маркетинг.

Агрегаторы и маркетплейсы, основные типы маркетплейсов.

Модели работы с маркетплейсами.

Рынок электронной коммерции и интернет-маркетинг маркетплейсов.

Информационные технологии профессиональной деятельности.

Достоинства:

Бесплатный сертификат оценки компетентности.

Сертификат на 5000 рублей на обучение по любой из 270 программ для выпускников.

Чек-лист «Восемь шагов для успешного запуска на маркетплейсах» в подарок после регистрации.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Менеджмент в маркетплейсах» — ВАДО

Курс ведут эксперты по продажам на маркетплейсах с опытом более шести лет.

Все студенты получают бонусом чек-лист «Восемь шагов для успешного запуска на маркетплейсах». Диплом о профессиональной переподготовке доставляется бесплатно почтой.

Доступны три тарифа. Базовая программа включает теоретические основы менеджмента, стратегический менеджмент и маркетинг, анализ продаж. В рамках тарифов «Специалист» и «Профессионал» студенты углубленно изучают повышение конверсии, ценовую политику, анализ конкурентов.

Цена полностью: от 9400 рублей.

Цена в рассрочку: от 7250 рублей в месяц на 2 месяца.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теоретические основы менеджмента.

Основные типы маркетплейсов.

Стратегическое планирование интернет-компаний.

Стратегический менеджмент и маркетинг.

Анализ продаж на маркетплейсах.

Управление маркетинговой деятельностью.

Достоинства:

Документ о присвоенной квалификации международного образца.

Подарочный сертификат на 5000 рублей на покупку других курсов школы

Бессрочный доступ к материалам курса.

В тарифе «Профессионал» — бонусный блок «Рекомендации и требования в РФ для будущих бизнесменов».

Недостатки:

Бессрочный доступ к учебным материалам только в тарифах «Специалист» и «Профессионал».

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса