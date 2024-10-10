15 курсов по транспортной логистике

Подобрали десять курсов по транспортной логистике, которые могут пройти как начинающие, так и опытные специалисты. Чтобы освоить профессию с нуля, подойдут программы с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. Опытные специалисты могут пройти курсы повышения квалификации.

1. «Логистика и управление цепями поставок» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс состоит из 18 тематических модулей и рассчитан на восемь месяцев. Студенты научатся эффективно распределять бюджет, управлять закупками и запасами, а также контролировать логистические затраты. Кроме того, они освоят принципы международных перевозок и способы оптимизации логистики компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение сочетает теорию с практикой, включая разборы реальных кейсов. Студенты смогут общаться с одногруппниками и единомышленниками в чатах и на вебинарах.

По завершении курса и успешной сдаче итогового экзамена выдается диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Цена полностью: от 27 930 рублей.

Цена в рассрочку: от 2300 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-вебинары, лекционные и дополнительные материалы, тесты, домашние задания, видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Понятие, цели и задачи логистики.

Основной объект управления в логистике.

Методы логистики.

Логистические системы и логистические цепи.

Функциональные области логистики. Закупочная и производственная логистика.

Достоинства:

Поддержка куратора во время всего периода обучения.

Обратная связь от преподавателей через куратора.

Преподают российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

Видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей.

Диплом о профессиональной переподготовке выдается вместе с международным приложением.

Недостатки:

Старт занятий в определенные даты.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Бизнес-процессы транспортно-логистической деятельности» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Ускоренный курс подойдет специалистам и менеджерам по логистике, а также руководителям и предпринимателям.

Обучение проходит по постоянно обновляемой программе, в нее входят 105 видео, 10 практических заданий и итоговый проект.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся понимать основные бизнес-процессы, связанные с логистикой, определять особенности и риски этой сферы. Выпускники будут уметь анализировать, планировать и контролировать транспортно-логистические процессы компании.

Цена полностью: от 38 892 рублей.

Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, вебинары и практические задания с обратной связью.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат компетенций.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бизнес-процессы в логистике.

Особенности и риски транспортно-логистических процессов.

Управление бизнес-процессами в логистике, реинжиниринг.

Анализ транспортно-логистической системы предприятия.

Планирование транспортно-логистических бизнес-процессов.

Контроллинг логистических бизнес-процессов.

Финансовые ресурсы в логистике.

Достоинства:

Поддержка кураторов.

Обучение можно завершить досрочно.

Лекции читают российские и зарубежные эксперты.

Практические задания основаны на реальных кейсах.

Гарантия возврата денег за обучение в случае отказа от прохождения программы.

Недостатки:

Курс начинается в определенные даты.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Транспортная логистика» — ИПО

Курс предназначен для начинающих или опытных логистов. Выпускники будут уметь анализировать и планировать транспортно-логистическую систему предприятия, составлять цепи поставок, организовывать перевозки на разных видах транспорта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс рассчитан на четыре месяца, но его можно окончить экстерном в два раза быстрее. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Цена полностью: от 38 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 или 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Понятие, цели и задачи логистики.

Основной объект управления в логистике.

Методы логистики.

Логистические системы и логистические цепи.

Транспортная логистика.

Анализ транспортно-логистической системы предприятия.

Планирование транспортно-логистических бизнес-процессов.

Достоинства:

Поддержка куратора.

Международный диплом.

Можно окончить курс экстерном за два месяца.

Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Транспортное обеспечение логистики» — «Русская школа управления»

Лекции читает эксперт-практик — член комитета Торгово-промышленной палаты России по транспорту и экспедированию.

В программе курса три практикума: анализ безубыточности, определение оптимального срока замены автотранспортного средства и выбор перевозчика по рейтингу.

Иллюстрация: freepik/freepik

Также участники получат шаблоны для работы, в числе которых — образцы должностных инструкций, памятка о режиме труда и отдыха водителей, правила страхования грузов и другие. По завершении обучения будет выдан сертификат.

Цена полностью: от 30 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 550-21-86.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовые аспекты автоперевозок и их влияние на организацию транспортной деятельности.

Основные KPI для оценки эффективности транспортного обеспечения и управления логистическими процессами.

Структура и содержание договоров на транспортно-экспедиторские услуги.

Анализ безубыточности и определение оптимального срока замены автотранспортного средства.

Проведение практического выбора перевозчика с использованием метода рейтинговых оценок.

Разработка регламентов документооборота для автоперевозок и экспедиторских услуг.

Достоинства:

В программе — три практикума.

Преподаватель — эксперт-практик.

Полезные шаблоны и инструменты для логистов в подарок.

Недостатки:

Доступ к записи трансляции на один месяц.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Транспортная логистика: эффективная организация, контроль и исполнение» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Семинар длится два дня и подходит как для начинающих, так и для опытных сотрудников в логистике. Участники изучат транспортное законодательство, правила международных перевозок и методы сокращения затрат в логистической цепи.

Иллюстрация: freepik/freepik

Помимо теории, в программу включены восемь практикумов, среди которых — выбор перевозчика по методу рейтинговых оценок, CMR для защиты интересов перевозчика, работа с форс-мажорами. А еще выпускники смогут бесплатно пользоваться электронной библиотекой школы.

Цена полностью: 41 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17, 8 (800) 333-86-68.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Системный логистический подход и выбор провайдера транспортно-логистических услуг.

Правовое регулирование перевозочной и транспортно-экспедиционной деятельности.

Особенности правового регулирования международных перевозок.

Проектирование транспортно-технологических схем.

Оценка эффективности транспортно-логистического процесса.

Информационные системы управления транспортом в цепях поставок.

Оптимизация маршрутов и системы мониторинга.

Достоинства:

В двухдневную программу входят восемь практикумов.

Участие в программе привилегий — скидки на курсы, доступ к библиотеке школы.

Участие в закрытом бизнес-клубе — семинары, онлайн-встречи, подкасты.

Подарок — сборник нормативных документов, регламентирующих работу транспорта.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Организация перевозок и управление на транспорте» — МУПП

Курс состоит из шести модулей и длится три месяца. Студенты изучат правила безопасности на дорогах, организацию и технологическое обслуживание процесса перевозок.

После успешной сдачи итогового тестирования будет выдан диплом о профессиональной переподготовке.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для студентов доступны три тарифных плана. В пакет «Специалист» входят материалы для углубленного изучения и сертификат. Тариф «Профессионал» включает дополнительный модуль для предпринимателей и блок по продвижению в социальных сетях.

Цена полностью: от 9700 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Транспортная система России и технические средства по видам транспорта.

Основы безопасности дорожного движения.

Организация перевозочного процесса по видам транспорта.

Технологическое обслуживание процесса перевозок.

Бухгалтерский учет и аудит в транспортных организациях.

Экспертиза и оценка стоимости транспортных средств.

Достоинства:

Три тарифа: «Студент», «Специалист» и «Профессионал».

В каждый тариф включен подарочный сертификат на 5000 рублей.

Тарифы «Специалист» и «Профессионал» включают материалы для углубленного изучения: «Менеджмент и маркетинг на транспорте», «Управление персоналом на транспорте» и «Транспортная логистика».

Свидетельство об углубленном обучении и международный сертификат.

Недостатки:

Бессрочный доступ к материалам курса только в двух тарифах: «Специалист» и «Профессионал».

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Онлайн-курс по транспортной логистике» — Onskills

Курс подходит для начинающих логистов, предпринимателей, менеджеров и бизнес-консультантов.

Участники научатся выстраивать цепи поставок, оптимизировать маршруты и использовать современные технологии, включая 1С, для контроля транспортных процессов.

Программа включает десять уроков, тесты и домашние задания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 1900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 10 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания и тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Обязанности логиста, виды грузоперевозок, нестандартные перевозки.

Грузоперевозка для потребителя: прием заявки, построение маршрута, документооборот.

Виды грузов, типы транспортных средств для грузоперевозок, юридический аспект.

Подбор автотранспорта, плюсы и минусы контейнерных перевозок.

Расчет стоимости доставки товара, различия между малотоннажным и крупнотоннажным транспортом.

Оптимизация цепи поставок, методы снижения затрат на грузоперевозки, оптимизация маршрутов.

Работа в программе «ТрансМенеджер» на базе «1С:Логистика».

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатный доступ к первому уроку для ознакомления.

Преподаватель с десятилетним опытом в логистике.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Логистика транспорта» — КСЛ

На курсе студенты изучат правовые нормы и правила грузовых перевозок. Они научатся составлять документацию, выявлять и предотвращать риски, а также оценивать компетентность перевозчиков и экспедиторов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники смогут генерировать совместные с клиентами решения для получения дополнительной прибыли и взаимодействовать с сотрудниками таможни. А еще — разрабатывать собственные процедуры контроля всех этапов перевозки.

Цена полностью : 25 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 32 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки и тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Актуальные тренды и технологии в логистике транспорта.

Правовые основы транспортного бизнеса.

Договоры перевозки и транспортной экспедиции.

Система взаимоотношения сторон.

Экономика транспорта: доходы и расходы.

Планирование транспортного бюджета компании.

Организация транспортной системы компании.

Достоинства:

Демодоступ к курсу.

Поддержка кураторов.

Ответы на вопросы от педагогов в течение дня.

Два раза в год курс проходит и в очном формате.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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9. «Менеджер по логистике (управление перевозками)» — «Специалист»

Программа включает теорию, восемь практических занятий и итоговый тест. Студенты научатся разрабатывать оптимальные схемы доставки грузов, рассчитывать стоимость перевозки, оптимизировать транспортные потоки, анализировать рынок, управлять рисками и организовывать документооборот.

Иллюстрация: freepik/freepik

Можно пройти обучение онлайн или посещать занятия в учебном центре в Москве. Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации и международный сертификат.

Цена полностью: от 37 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2027 рублей в месяц.

Длительность: 40 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, к. 2, 8 (495) 232-32-16.

Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации и сертификат международного образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теоретическая концепция и новейшие тренды формирования логистической системы.

Транспортная система и транспортно-экспедиционная деятельность, эффективность, юридические основы и особенности современной организации.

Грузообработка и свойства грузов, маркировка, оптимальное формирование, размещение и крепление грузов.

Тренды повышения эффективности и общие моменты грузоперевозок, контейнерные перевозки.

Морские, речные, железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки.

Организация эффективной транспортной службы коммерческой организации.

Основы внешнеэкономической деятельности и таможенного менеджмента.

Достоинства:

Восемь практических работ и итоговое тестирование.

Выбор формата обучения — дистанционно или очно в Москве.

Свидетельство выпускника выдают всем учащимся, для получения удостоверения о повышении квалификации нужен диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

Предоставляется бесплатно 16 академических часов для самостоятельной работы в компьютерных классах центра.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Онлайн-курс логистики» — Hedu (Irs.academy)

Курс предназначен для студентов, начинающих специалистов в логистике, бизнес-консультантов и предпринимателей. В программу входят теория, практические задания и защита итогового проекта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся выбирать вид транспорта для конкретной задачи, учитывать условия для транспортировки разных видов груза, составлять маршруты.

А еще работать в программе «ТрансМенеджер» на базе «1С:Логистика» и минимизировать риски форс-мажоров и финансовых потерь.

Цена полностью: от 1699 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 12 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары и практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Логистика как область знаний и сфера жизни.

Цепи поставок. Спрос. Логистика на производстве.

Как прийти к балансу спроса и производства.

Логистика закупок. Управление запасами.

Логистика склада. Транспортная логистика.

Таможенная логистика. Распределительная логистика.

Достоинства:

Три тарифа обучения: PRO, VIP и «Корпоративный».

Преподаватель является тренером по стратегическому менеджменту национального проекта «Лидеры управления».

Сертификат можно получить в электронном варианте или бумажный по почте.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

Разбор домашних заданий только в двух тарифах: VIP и «Корпоративный».

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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