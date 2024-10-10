15 курсов по транспортной логистике

Компании пытаются решить проблему нехватки кадров, в том числе за счет увеличения заработной платы. В 2024 году средняя зарплата логиста в России составляет 65 280 рублей в месяц. Получить востребованную профессию можно на специализированных курсах.
Собрали онлайн-курсы по транспортной логистике, на которых можно научиться профессионально выстраивать цепи поставок и оптимизировать маршруты, а еще освоить программы для контроля за транспортными процессами, в том числе 1С. Также в подборку вошли бесплатные вебинары и видеоуроки для знакомства с профессией.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по транспортной логистике от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по транспортной логистике
«Логистика и управление цепями поставок» от МИПО: курс с выдачей диплома, который признают работодатели по всему миру (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Бизнес-процессы транспортно-логистической деятельности» от Moscow Business Academy: курс длительностью всего полтора месяца с постоянно обновляющейся программой обучения (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Транспортная логистика» от ИПО: курс, включающий практические задания и кейсы, который можно пройти за четыре месяца или экстерном в два раза быстрее.
«Транспортное обеспечение логистики» от «Русской школы управления»: однодневный курс с теорией и тремя практикумами от члена комитета Торгово-промышленной палаты России по транспорту и экспедированию.
«Транспортная логистика: эффективная организация, контроль и исполнение» от Moscow Business School: двухдневный семинар, включающий консультацию с автором — кандидатом экономических наук, специалистом по логистике и ВЭД (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Организация перевозок и управление на транспорте» от МУПП: программа с возможностью выбора тарифа и подарочным сертификатом на сумму 5000 рублей на покупку другого курса Университета.
«Онлайн-курс по транспортной логистике» от Onskills: курс с практическими заданиями и материалами от руководителя собственной логистической компании.
Онлайн-курсы по транспортной логистике
Подобрали десять курсов по транспортной логистике, которые могут пройти как начинающие, так и опытные специалисты. Чтобы освоить профессию с нуля, подойдут программы с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. Опытные специалисты могут пройти курсы повышения квалификации.
1. «Логистика и управление цепями поставок» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс состоит из 18 тематических модулей и рассчитан на восемь месяцев. Студенты научатся эффективно распределять бюджет, управлять закупками и запасами, а также контролировать логистические затраты. Кроме того, они освоят принципы международных перевозок и способы оптимизации логистики компании.
Обучение сочетает теорию с практикой, включая разборы реальных кейсов. Студенты смогут общаться с одногруппниками и единомышленниками в чатах и на вебинарах.
По завершении курса и успешной сдаче итогового экзамена выдается диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Цена полностью: от 27 930 рублей.
Цена в рассрочку: от 2300 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, лекционные и дополнительные материалы, тесты, домашние задания, видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Понятие, цели и задачи логистики.
Основной объект управления в логистике.
Методы логистики.
Логистические системы и логистические цепи.
Функциональные области логистики. Закупочная и производственная логистика.
Достоинства:
Поддержка куратора во время всего периода обучения.
Обратная связь от преподавателей через куратора.
Преподают российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.
Видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей.
Диплом о профессиональной переподготовке выдается вместе с международным приложением.
Недостатки:
Старт занятий в определенные даты.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Бизнес-процессы транспортно-логистической деятельности» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Ускоренный курс подойдет специалистам и менеджерам по логистике, а также руководителям и предпринимателям.
Обучение проходит по постоянно обновляемой программе, в нее входят 105 видео, 10 практических заданий и итоговый проект.
Студенты научатся понимать основные бизнес-процессы, связанные с логистикой, определять особенности и риски этой сферы. Выпускники будут уметь анализировать, планировать и контролировать транспортно-логистические процессы компании.
Цена полностью: от 38 892 рублей.
Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, вебинары и практические задания с обратной связью.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат компетенций.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бизнес-процессы в логистике.
Особенности и риски транспортно-логистических процессов.
Управление бизнес-процессами в логистике, реинжиниринг.
Анализ транспортно-логистической системы предприятия.
Планирование транспортно-логистических бизнес-процессов.
Контроллинг логистических бизнес-процессов.
Финансовые ресурсы в логистике.
Достоинства:
Поддержка кураторов.
Обучение можно завершить досрочно.
Лекции читают российские и зарубежные эксперты.
Практические задания основаны на реальных кейсах.
Гарантия возврата денег за обучение в случае отказа от прохождения программы.
Недостатки:
Курс начинается в определенные даты.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Транспортная логистика» — ИПО
Курс предназначен для начинающих или опытных логистов. Выпускники будут уметь анализировать и планировать транспортно-логистическую систему предприятия, составлять цепи поставок, организовывать перевозки на разных видах транспорта.
Курс рассчитан на четыре месяца, но его можно окончить экстерном в два раза быстрее. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Цена полностью: от 38 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 или 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Понятие, цели и задачи логистики.
Основной объект управления в логистике.
Методы логистики.
Логистические системы и логистические цепи.
Транспортная логистика.
Анализ транспортно-логистической системы предприятия.
Планирование транспортно-логистических бизнес-процессов.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Международный диплом.
Можно окончить курс экстерном за два месяца.
Доступ к образовательной платформе «Юрайт».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Транспортное обеспечение логистики» — «Русская школа управления»
Лекции читает эксперт-практик — член комитета Торгово-промышленной палаты России по транспорту и экспедированию.
В программе курса три практикума: анализ безубыточности, определение оптимального срока замены автотранспортного средства и выбор перевозчика по рейтингу.
Также участники получат шаблоны для работы, в числе которых — образцы должностных инструкций, памятка о режиме труда и отдыха водителей, правила страхования грузов и другие. По завершении обучения будет выдан сертификат.
Цена полностью: от 30 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 550-21-86.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовые аспекты автоперевозок и их влияние на организацию транспортной деятельности.
Основные KPI для оценки эффективности транспортного обеспечения и управления логистическими процессами.
Структура и содержание договоров на транспортно-экспедиторские услуги.
Анализ безубыточности и определение оптимального срока замены автотранспортного средства.
Проведение практического выбора перевозчика с использованием метода рейтинговых оценок.
Разработка регламентов документооборота для автоперевозок и экспедиторских услуг.
Достоинства:
В программе — три практикума.
Преподаватель — эксперт-практик.
Полезные шаблоны и инструменты для логистов в подарок.
Недостатки:
Доступ к записи трансляции на один месяц.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Транспортная логистика: эффективная организация, контроль и исполнение» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Семинар длится два дня и подходит как для начинающих, так и для опытных сотрудников в логистике. Участники изучат транспортное законодательство, правила международных перевозок и методы сокращения затрат в логистической цепи.
Помимо теории, в программу включены восемь практикумов, среди которых — выбор перевозчика по методу рейтинговых оценок, CMR для защиты интересов перевозчика, работа с форс-мажорами. А еще выпускники смогут бесплатно пользоваться электронной библиотекой школы.
Цена полностью: 41 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1746 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17, 8 (800) 333-86-68.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Системный логистический подход и выбор провайдера транспортно-логистических услуг.
Правовое регулирование перевозочной и транспортно-экспедиционной деятельности.
Особенности правового регулирования международных перевозок.
Проектирование транспортно-технологических схем.
Оценка эффективности транспортно-логистического процесса.
Информационные системы управления транспортом в цепях поставок.
Оптимизация маршрутов и системы мониторинга.
Достоинства:
В двухдневную программу входят восемь практикумов.
Участие в программе привилегий — скидки на курсы, доступ к библиотеке школы.
Участие в закрытом бизнес-клубе — семинары, онлайн-встречи, подкасты.
Подарок — сборник нормативных документов, регламентирующих работу транспорта.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Организация перевозок и управление на транспорте» — МУПП
Курс состоит из шести модулей и длится три месяца. Студенты изучат правила безопасности на дорогах, организацию и технологическое обслуживание процесса перевозок.
После успешной сдачи итогового тестирования будет выдан диплом о профессиональной переподготовке.
Для студентов доступны три тарифных плана. В пакет «Специалист» входят материалы для углубленного изучения и сертификат. Тариф «Профессионал» включает дополнительный модуль для предпринимателей и блок по продвижению в социальных сетях.
Цена полностью: от 9700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Транспортная система России и технические средства по видам транспорта.
Основы безопасности дорожного движения.
Организация перевозочного процесса по видам транспорта.
Технологическое обслуживание процесса перевозок.
Бухгалтерский учет и аудит в транспортных организациях.
Экспертиза и оценка стоимости транспортных средств.
Достоинства:
Три тарифа: «Студент», «Специалист» и «Профессионал».
В каждый тариф включен подарочный сертификат на 5000 рублей.
Тарифы «Специалист» и «Профессионал» включают материалы для углубленного изучения: «Менеджмент и маркетинг на транспорте», «Управление персоналом на транспорте» и «Транспортная логистика».
Свидетельство об углубленном обучении и международный сертификат.
Недостатки:
Бессрочный доступ к материалам курса только в двух тарифах: «Специалист» и «Профессионал».
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Онлайн-курс по транспортной логистике» — Onskills
Курс подходит для начинающих логистов, предпринимателей, менеджеров и бизнес-консультантов.
Участники научатся выстраивать цепи поставок, оптимизировать маршруты и использовать современные технологии, включая 1С, для контроля транспортных процессов.
Программа включает десять уроков, тесты и домашние задания.
Цена полностью: от 1900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 10 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания и тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Обязанности логиста, виды грузоперевозок, нестандартные перевозки.
Грузоперевозка для потребителя: прием заявки, построение маршрута, документооборот.
Виды грузов, типы транспортных средств для грузоперевозок, юридический аспект.
Подбор автотранспорта, плюсы и минусы контейнерных перевозок.
Расчет стоимости доставки товара, различия между малотоннажным и крупнотоннажным транспортом.
Оптимизация цепи поставок, методы снижения затрат на грузоперевозки, оптимизация маршрутов.
Работа в программе «ТрансМенеджер» на базе «1С:Логистика».
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатный доступ к первому уроку для ознакомления.
Преподаватель с десятилетним опытом в логистике.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Логистика транспорта» — КСЛ
На курсе студенты изучат правовые нормы и правила грузовых перевозок. Они научатся составлять документацию, выявлять и предотвращать риски, а также оценивать компетентность перевозчиков и экспедиторов.
Выпускники смогут генерировать совместные с клиентами решения для получения дополнительной прибыли и взаимодействовать с сотрудниками таможни. А еще — разрабатывать собственные процедуры контроля всех этапов перевозки.
Цена полностью: 25 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 32 академических часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки и тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Актуальные тренды и технологии в логистике транспорта.
Правовые основы транспортного бизнеса.
Договоры перевозки и транспортной экспедиции.
Система взаимоотношения сторон.
Экономика транспорта: доходы и расходы.
Планирование транспортного бюджета компании.
Организация транспортной системы компании.
Достоинства:
Демодоступ к курсу.
Поддержка кураторов.
Ответы на вопросы от педагогов в течение дня.
Два раза в год курс проходит и в очном формате.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
9. «Менеджер по логистике (управление перевозками)» — «Специалист»
Программа включает теорию, восемь практических занятий и итоговый тест. Студенты научатся разрабатывать оптимальные схемы доставки грузов, рассчитывать стоимость перевозки, оптимизировать транспортные потоки, анализировать рынок, управлять рисками и организовывать документооборот.
Можно пройти обучение онлайн или посещать занятия в учебном центре в Москве. Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации и международный сертификат.
Цена полностью: от 37 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2027 рублей в месяц.
Длительность: 40 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, к. 2, 8 (495) 232-32-16.
Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации и сертификат международного образца.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теоретическая концепция и новейшие тренды формирования логистической системы.
Транспортная система и транспортно-экспедиционная деятельность, эффективность, юридические основы и особенности современной организации.
Грузообработка и свойства грузов, маркировка, оптимальное формирование, размещение и крепление грузов.
Тренды повышения эффективности и общие моменты грузоперевозок, контейнерные перевозки.
Морские, речные, железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки.
Организация эффективной транспортной службы коммерческой организации.
Основы внешнеэкономической деятельности и таможенного менеджмента.
Достоинства:
Восемь практических работ и итоговое тестирование.
Выбор формата обучения — дистанционно или очно в Москве.
Свидетельство выпускника выдают всем учащимся, для получения удостоверения о повышении квалификации нужен диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.
Предоставляется бесплатно 16 академических часов для самостоятельной работы в компьютерных классах центра.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Онлайн-курс логистики» — Hedu (Irs.academy)
Курс предназначен для студентов, начинающих специалистов в логистике, бизнес-консультантов и предпринимателей. В программу входят теория, практические задания и защита итогового проекта.
Студенты научатся выбирать вид транспорта для конкретной задачи, учитывать условия для транспортировки разных видов груза, составлять маршруты.
А еще работать в программе «ТрансМенеджер» на базе «1С:Логистика» и минимизировать риски форс-мажоров и финансовых потерь.
Цена полностью: от 1699 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 12 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары и практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Логистика как область знаний и сфера жизни.
Цепи поставок. Спрос. Логистика на производстве.
Как прийти к балансу спроса и производства.
Логистика закупок. Управление запасами.
Логистика склада. Транспортная логистика.
Таможенная логистика. Распределительная логистика.
Достоинства:
Три тарифа обучения: PRO, VIP и «Корпоративный».
Преподаватель является тренером по стратегическому менеджменту национального проекта «Лидеры управления».
Сертификат можно получить в электронном варианте или бумажный по почте.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Недостатки:
Разбор домашних заданий только в двух тарифах: VIP и «Корпоративный».
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по транспортной логистике
Собрали бесплатные курсы и вебинары по транспортной логистике. Они подойдут для тех, кто хочет познакомиться с профессией, освоить базовые навыки или структурировать уже имеющиеся знания. Также в подборке есть курсы, на которых можно бесплатно с нуля освоить профессию логиста и получить диплом о профессиональной переподготовке.
1. «Менеджер по логистике» — «Академия “Сигма”»
Программа реализуется в партнерстве с Томским государственным университетом и «Институтом развития профессионального образования». Студенты научатся рассчитывать стоимость перевозок, разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза, правильно оформлять и принимать документы.
Курс включает программу трудоустройства. Поступить можно только после подачи и рассмотрения заявки на портале «Работа России».
Длительность: от 2,5 месяцев.
Формат: вебинары, видеоуроки, домашние задания, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Что делает логист и как им стать» — «Нетология»
На вебинаре разберут профессиональные обязанности и ключевые задачи логиста, а также перспективы карьерного роста в этой сфере. Занятие проведет учредитель и руководитель компании Eva Taimer Forwarding.
Вебинар будет полезен сотрудникам логистических компаний, менеджерам по продажам и работе с клиентами, начинающим таможенным специалистам и менеджерам ВЭД, а также владельцам малого и среднего бизнеса.
Длительность: 1 час 18 минут.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Специалист по транспортной логистике» — «Содействие занятости»
Программа состоит из девяти модулей. Студенты изучат закупочную, складскую, транспортную логистику. Научатся управлять запасами, организовывать логистическую службу на предприятии, управлять распределением и сбытом и работать в программе «1С:Управление торговлей».
Курс могут пройти женщины в декрете, мамы детей до 7 лет, граждане старше 50 лет и официально зарегистрированные в качестве безработного. Также подать заявку могут и трудоустроенные или ищущие новую работу граждане.
Длительность: 8 недель.
Формат: видеолекции, презентации, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Логистика» — «Лекториум»
Курс предназначен для студентов бакалавриата и всех, кто интересуется логистикой. Он включает 50 видеолекций с проверочными заданиями.
В программе рассмотрят, как эффективно управлять цепями поставок и поддерживать взаимоотношения с контрагентами. Студенты научатся выстраивать качественные процессы планирования дистрибуции, производства и закупок.
Длительность: 50 уроков.
Формат: видеоуроки, домашние задания, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Управление внутризаводским транспортным обеспечением» — КСЛ
Совместный вебинар от экспертов КСЛ, КАМАЗ и SAP. Участники узнают, как снизить транспортные затраты на предприятии и предотвратить ошибки в процессе перевозок. Также обсудят, как оценить эффективность внедренных логистических решений.
Длительность: по запросу.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Выбор курсов для получения новой профессии или актуализации имеющихся знаний требует внимательного изучения предложений школ. При отборе курсов для статьи по транспортной логистике учитывались следующие критерии:
Стоимость обучения. Не у всех студентов есть возможность оплатить обучение полностью, поэтому почти каждый курс из подборки предусматривает рассрочку, кредит или оплату двумя платежами.
Порог входа на курс. Большая часть курсов подходит для начинающих специалистов без опыта в сфере логистики. При этом необходимо наличие диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. Также есть несколько программ для опытных сотрудников, которые хотят повысить квалификацию.
Формат обучения. Все программы, представленные в подборке, можно пройти онлайн, некоторые школы предлагают дополнительную возможность заниматься в классе.
Обратная связь. Каждый курс включает обратную связь от преподавателей. Это может быть проверка практических заданий, ответы на вопросы или консультации.
Документ об окончании. Выпускникам курсов по транспортной логистике выдают диплом о профессиональной подготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат. Зависит от количества пройденных уроков и первоначального образования. Есть и программы с международным сертификатом.
Решение проблемных ситуаций. Большинство школ гарантирует возврат денежных средств, если обучение студенту не подошло. Отказаться необходимо на начальном этапе, изучив всего один или два урока. Также в школах предусмотрена техническая поддержка в случае возникновения проблем со входом в личный кабинет, загрузкой уроков и дополнительных материалов.
Какой курс по транспортной логистике выбрать
Логисты организуют и контролируют перевозку грузов всеми видами транспорта: железнодорожным, авиа, морским и автомобильным. Их задача — обеспечить соблюдение сроков, сохранить груз в целости и уложиться в бюджет. Специалисты, которые разрабатывают эффективные маршруты и оптимизируют затраты, всегда будут востребованы. Освоить профессию с нуля или улучшить свои знания в сфере транспортной логистики можно на курсах:
«Логистика и управление цепями поставок» от МИПО: курс с выдачей диплома, который признают работодатели по всему миру (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Бизнес-процессы транспортно-логистической деятельности» от Moscow Business Academy: курс длительностью всего полтора месяца с постоянно обновляющейся программой обучения (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Транспортная логистика» от ИПО: курс, включающий практические задания и кейсы, который можно пройти за четыре месяца или экстерном в два раза быстрее.
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