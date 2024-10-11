15 онлайн-курсов для юристов в ИТ-сфере

Собрали курсы для цифровых юристов, на которых учат защищать интеллектуальные права, правильно заключать онлайн-договоры и регулировать цифровые отношения в сети. Также подобрали бесплатные курсы, на которых практикующие юристы делятся опытом и рассказывают о перспективах в этой сфере.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы для юристов в ИТ-сфере от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-5 курсов для цифровых юристов
«Цифровое право» от Moscow Business Academy: курс по правовому регулированию отношений в цифровой среде, обновленный в 2024 году.
«Цифровое право» от МИПО: программа с акцентом на изучение прав интеллектуальной собственности, подготовленная практиками с опытом работы более десяти лет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Цифровое право» от ИПО: практический курс профессиональной переподготовки с получением международного диплома (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Юрист в сфере IT» от Moscow Digital School: программа, которая сочетает обучение программированию и юридической практике в области ИТ (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).
«Юрист по информационным технологиям и интеллектуальным правам» от «Русской школа управления»: программа подготовки юристов, специализирующихся на правовых вопросах в сфере ИТ и интеллектуальной собственности.
Дистанционные курсы дают возможность освоить новую профессию или повысить квалификацию в удобном режиме, не отвлекаясь от текущих дел. Студенты смотрят видеоуроки от экспертов, участвуют в вебинарах и разбирают реальные судебные кейсы в сфере цифрового права.
1. «Цифровое право» — Moscow Business Academy
На курсе учат разбираться в вопросах правового регулирования в интернете, электронного взаимодействия с государственными ведомствами, противодействия киберпреступлениям. Также студенты научатся применять правовые аспекты при работе с авторским правом в лицензировании и охране персональных данных.
Последнее обновление программы курса — август 2024 года. Со студентами всегда на связи куратор. После каждого модуля проходят вебинары, где студенты могут задать интересующие вопросы преподавателям.
Выпускники с высшим и средним специальным образованием получают удостоверение, остальные — сертификат.
Цена полностью: от 48 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, тренажеры.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое цифровое право и зачем в нем разбираться.
Правовое регулирование деятельности ИТ-компаний.
Цифровое взаимодействие предпринимателей и государства.
Правовое регулирование искусственного интеллекта.
Цифровые доказательства.
Достоинства:
Программа обновлена в августе 2024 года.
70% времени обучения посвящено практике.
Обратная связь от преподавателей и куратора.
Право на получение налогового вычета.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Цифровое право» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Обучение на курсе подойдет для юристов смежных областей и для руководителей юридических отделов. Студенты изучат цифровое право, основы кибербезопасности, правила использования электронных документов и цифровой подписи. Также рассмотрят вопросы защиты репутации и авторских прав в сети.
Преподаватели курса — юристы с опытом работы от десяти лет в государственных и коммерческих организациях.
Во время обучения студенту помогает персональный куратор. Задать вопрос преподавателям можно через куратора или лично на еженедельных вебинарах.
Цена полностью: от 42 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3600 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теория государства и права.
Цифровые права в России.
Нормативное регулирование применения электронных документов в судопроизводстве.
Электронная цифровая подпись.
Цифровые доказательства.
Достоинства:
Регулярное обновление программы.
Преподаватели — практикующие юристы с опытом работы более десяти лет.
Поддержка куратора на всех этапах обучения.
Право на налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Цифровое право» — ИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
В процессе обучения студенты изучают правовые нормы регулирования в сфере искусственного интеллекта, электронной коммерции, интеллектуальной собственности, цифровых технологий в международных отношениях. Участники узнают, как проходят онлайн-суды, что такое электронные доказательства и электронное правосудие, как взаимодействовать с цифровыми платформами компаний и государственных ведомств.
На курсе преподают эксперты-практики, кандидаты юридических и экономических наук. Пообщаться с ними напрямую и задать вопросы можно во время вебинаров.
По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией и международный диплом.
Цена полностью: от 42 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3575 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теория государства и права.
Цифровые активы и цифровые деньги.
Правовое регулирование искусственного интеллекта.
Правовое понятие технологии блокчейн и сферы применения.
Цифровизация государственных и муниципальных закупок.
Достоинства:
Выпускники получают диплом международного образца.
Поддержка от личного куратора.
Студенты получают доступ к образовательной платформе «Юрайт».
Возможность обучение экстерном.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Юрист в сфере IT» — Moscow Digital School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Курс включает практические занятия, бизнес-игры и анализ реальных кейсов крупных компаний.
Преподаватели учат сопровождению ИТ-продукта от создания до его продвижения, работе с объектами интеллектуальной собственности, защите продуктов, получению аккредитаций или лицензий.
Курс представлен в трех тарифах. Тариф «Базовый» — для самостоятельного изучения материала с тестами самопроверки. На тарифе «Оптимальный» студенты получают обратную связь от экспертов и дополнительные модули. Тариф «Индивидуальный» включает персональные занятия с преподавателями, карьерные консультации и два дополнительных курса в подарок.
Цена полностью: от 139 812 рублей.
Цена в рассрочку: от 11 651 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: в зависимости от тарифа.
Программа:
Защита программного обеспечения как объекта интеллектуальной собственности.
Лицензионные договоры на ПО с российскими и зарубежными вендорами.
Юридический контекст защиты ИТ-продукта.
Оформление отношений с партнерами.
Экспериментальные правовые режимы, новые законы и технологии.
Достоинства:
Доступ к материалам курса навсегда.
Три тарифа на выбор.
Право на оформление налогового вычета.
Разбор кейсов из МТС, Nestle, «Яндекса», НИУ ВШЭ, Ozon.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Юрист по интеллектуальным правам» — «Русская школа управления»
Короткий курс, который можно пройти за четыре дня онлайн и в очном формате. Также можно приобрести курс в записи и учиться в удобное время самостоятельно.
Перед приобретением студенты могут заказать бесплатный вводный урок, чтобы понять, стоит ли приобретать курс полностью.
Участники узнают, как правильно составлять и исполнять договоры, как оспаривать и прекращать договорные обязательства, какие есть особенности договоров на интеллектуальную собственность, как защищать репутацию в сети. Также изучат патентное право в сфере ИТ и интеллектуальные права в цифровой среде.
Цена полностью: от 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Сделки, обязательства. Договор: как правильно составить, заключить и исполнить.
Инструменты эффективной договорной работы.
Договорно-правовая работа в области права интеллектуальной собственности и права информационных технологий.
Интеллектуальные права в коммерческой и маркетинговой деятельности.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Три формата обучения на выбор: видеокурс, очный, онлайн-курс.
Начать обучение можно в любой день после оплаты курса.
Недостатки:
Учебные материалы доступны всего шесть месяцев.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Юрист IT-компании» — «Школа IT-юриста»
На курсе преподают юристы компании «Зарцын и партнеры», которые работают в сфере цифрового права. Студенты узнают о роли юриста в ИТ-компании, правила составления договоров для сайтов, интернет-площадок, маркетплейсов, агрегаторов и мобильных приложений. Также на курсе учат защищать интеллектуальную собственность, работать с персональными данными и получать налоговые послабления, доступные для ИТ-сферы.
Цена полностью: от 35 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как юристы работают в ИТ.
Подписание онлайн и договоры для функционирования сайтов и площадок.
Договоры для маркетплейсов и агрегаторов.
Основы интеллектуальной собственности.
Маркировка рекламы.
Достоинства:
Программа включает актуальные изменения в законодательстве.
Студенты с высокими результатами могут рассчитывать на помощь в трудоустройстве.
Обучаться могут студенты без высшего и среднего специального образования — им выдадут сертификат о прохождении курса.
Недостатки:
Материалы доступны для изучения только шесть месяцев.
7. «Основы цифрового права» — НИУ ВШЭ
Курс рассчитан на юристов, маркетологов, разработчиков в ИТ, собственников онлайн-бизнеса. Студенты научатся правильно вести документооборот, заключать онлайн-договоры, работать с цифровыми государственными и частными платформами, защищать массивы персональных данных.
Все уроки проходят онлайн при активном взаимодействии преподавателя и студентов. Пропущенные занятия можно смотреть в записи, которые будут храниться в личном кабинете в течение 30 дней после завершения обучения.
Цена полностью: 50 000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Право интеллектуальной собственности в цифровой среде.
Онлайн-договоры: особенности и юридические тонкости подготовки и оформления.
Цифровые платформы бизнеса и сервисы государства.
Использование данных в цифровом бизнесе. Использование больших данных для продуктовой и клиентской аналитики. Возможности, ограничения, запреты.
Юридические аспекты защиты персональных данных.
Достоинства:
«Живое» обучение в онлайн-формате.
Удостоверение об обучении в высшем учебном заведении.
Право на получение налогового вычета.
Недостатки:
Доступ к материалам закрывают через месяц после окончания курса.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Юрист в сфере цифровой экономики» — РЭУ им. Г. В. Плеханова
На курсе обучают правовым аспектам работы с информационными технологиями, защите персональных данных и регулированию цифровых финансовых активов в России и за рубежом. Студенты изучат правовые основы работы цифровых платформ и научатся разрешать имущественные споры с использованием электронного правосудия.
Программа включает вебинары и практические задания. Для получения диплома нужно сдать промежуточные экзамены и защитить аттестационную работу.
Преподаватели — действующие специалисты с научными степенями, работающие на кафедре гражданско-правовых дисциплин.
Цена полностью: 55 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Концепция комплексного правового регулирования отношений в сфере цифровой экономики.
Особенности правового обеспечения развития системы подготовки кадров для цифровой экономики.
Условия и правовые гарантии обеспечения информационной безопасности.
Правовое регулирование цифровых финансовых активов.
Особенности рассмотрения имущественных споров с использованием электронного правосудия.
Достоинства:
Онлайн-обучение с возможностью «живого» общения с преподавателями.
Преподаватели — кандидаты и доктора юридических наук.
Диплом от ведущего российского университета.
Возможность получить налоговый вычет на обучение.
Недостатки:
нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Юрист в сфере цифровых технологий» — Российский государственный университет правосудия
На курсе студенты разберутся в направлениях развития цифровой экономики, защите персональных данных и интеллектуальной собственности, а также работе с государственными и коммерческими цифровыми платформами.
После завершения программы студенты смогут заключать электронные договоры, использовать искусственный интеллект в работе и обеспечивать правовую защиту организаций и физических лиц в цифровой среде.
Спикеры — преподаватели с учеными степенями из РГУП и МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Цена полностью: 98 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.
Формат: вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Цифровая экономика.
Право интеллектуальной собственности.
Сделки и договоры в цифровой среде: правовая квалификация отношений в практике финансово-цифрового оборота объектов.
Электронные сделки.
Правовые системы (экспертные, поисковые, справочные, обучающие).
Достоинства:
Общение с преподавателями во время онлайн-уроков.
Диплом университета по завершении курса.
Возможность оплаты обучения частями.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Цифровое право» — «Обучение просто»
Курс проходит в дистанционном формате с возможностью выбрать продолжительность обучения от 72 до 144 академических часов. Также можно приобрести вариант программы с практикой в реальной компании.
Во время обучения студенты смотрят лекции в записи, выполняют задания на закрепление пройденного материала.
В программе — такие темы, как: защита репутации в сети, блокчейн, обработка больших данных, заключение электронных договоров.
Цена полностью: от 3150 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: в зависимости от тарифа.
Программа:
Не представлена.
Достоинства:
Можно выбрать длительность курса.
Удостоверение отправляется Почтой РФ.
Помощь в трудоустройстве на тарифе с практикой.
Право на оформление налогового вычета.
Недостатки:
Мало информации на официальном сайте — нет программы обучения, данных о преподавателях, рассрочке.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы для цифровых юристов
Бесплатные курсы подходят для аудитории с разным уровнем подготовки. Начинающим юристам и студентам они помогут познакомиться с перспективной областью цифрового права и задуматься о дальнейшем обучении. Действующие специалисты смогут послушать советы спикеров, которые позволят избежать возможных рисков в работе.
1. «Цифровое право. Общая часть» — Stepik
Курс предназначен для людей без юридического образования, которые хотят разобраться в основах правового регулирования и работе с цифровой информацией. Студенты узнают о правах частных лиц и организаций в интернете и научатся эффективно использовать возможности интернет-технологий.
Обучение включает три часа видео и 60 тестов для закрепления знаний. Лектор — кандидат юридических наук, преподаватель кафедры государственного и административного права.
Длительность: 27 уроков.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Юридическая грамотность для IT-предпринимателя» — «Академия IT»
На курсе расскажут о правовых основах в работе владельца ИТ-компании. Слушатели узнают, для чего и как защищать интеллектуальную собственность, как оформлять патент, собирать и хранить личную информацию, заключать договоры.
После регистрации откроется доступ к бесплатному продолжению курса: «Юридическая грамотность для ИТ-предпринимателя».
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Правовое регулирование информационных технологий» — Stepik
Курс подготовлен преподавателями МГИМО МИД и подойдет всем, кто ежедневно сталкивается с интернет-технологиями.
Каждый урок включает видеолекцию, презентацию, список литературы и задание с автоматической проверкой.
Студенты узнают, что такое интеллектуальная собственность, как регулируются видеоигры и реклама в интернете, как право следит за развитием искусственного интеллекта и как защищать авторские права. Также будут разобраны вопросы уголовной и административной ответственности в ИТ-сфере.
Длительность: 16 уроков.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: необходимы базовые знания права и основ интернет-технологий.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Кто такой цифровой юрист» — Вера Гайдук
На курсе слушатели узнают, чем занимается цифровой юрист, что входит в его обязанности, какие компетенции ждут от него работодатели. Спикер — кандидат юридических наук, руководитель онлайн-школы Primawera.
Лектор рассматривает такие вопросы, как цифровая инфраструктура, право интеллектуальной собственности, налогообложение в ИТ-сфере, господдержка для ИТ-компаний.
Длительность: 22 минуты.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Старт в карьере IT-юриста» — «Онлайн-школа юриста»
В видео спикер делится своим опытом входа в профессию цифрового юриста. Он рассказывает, какими навыками должен обладать специалист, почему знания гражданского права и интеллектуальной собственности важны для работы, и как студент может начать набирать опыт и зарабатывать в ИТ-компании. Спикер также делится своим опытом участия в судебных процессах и объясняет особенности работы в российской судебной системе.
Длительность: 29 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Выбирая курсы для статьи от разных школ и вузов, ориентировались на следующие критерии:
Порог входа. Курсы должны быть не только для профессиональных юристов. Важна их доступность для специалистов из других сфер бизнеса, поскольку владение цифровой грамотностью полезно для всех пользователей интернета.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена — один из важнейших факторов, по которому выбирают курс. Хорошо, когда школа открыто указывает всю информацию о стоимости на сайте. Наличие рассрочки, нескольких тарифов или форматов обучения помогает студентам выбрать подходящий вариант.
Формат и обратной связи. «Живое» общение с преподавателями на онлайн-уроках или вебинарах позволяет лучше усвоить материал и разобраться в сложных вопросах. Однако такие занятия привязаны ко времени. Для тех, кому важен гибкий график, подойдут уроки в записи с поддержкой куратора.
Документ об окончании. Официальный документ об окончании курса необходим для продолжения карьеры в выбранном направлении.
Экспертность спикера. Преподаватели с практическим опытом в юриспруденции могут лучше объяснить нюансы профессии, поделиться секретами и предостеречь от распространенных ошибок.
Репутация школы и отзывы выпускников. Изучив положительные и отрицательные отзывы о школе, можно оценить качество образования и степень заинтересованности в студентах.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Наличие лицензии подтверждает серьезный подход школы к обучению и дает студентам право на оформление налогового вычета за обучение.
Какой курс для цифровых юристов выбрать
С ростом интернет-технологий спрос на цифровых юристов постоянно увеличивается. Знания в области цифрового права востребованы в ИТ-компаниях, банках, маркетплейсах и любых организациях, которые используют мобильные приложения, интернет-платформы или регулярно обновляют сайты. Получить новую профессию или повысить квалификацию можно на следующих курсах:
«Цифровое право» от Moscow Business Academy: курс по правовому регулированию отношений в цифровой среде, обновленный в 2024 году.
«Цифровое право» от МИПО: программа с акцентом на изучение прав интеллектуальной собственности, подготовленная практиками с опытом работы более десяти лет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Цифровое право» от ИПО: практический курс профессиональной переподготовки с получением международного диплома (промокод GDEKURS — скидка 10%).
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