15 онлайн-курсов для юристов в ИТ-сфере

«Цифровое право» от Moscow Business Academy: курс по правовому регулированию отношений в цифровой среде, обновленный в 2024 году. «Цифровое право» от МИПО: программа с акцентом на изучение прав интеллектуальной собственности, подготовленная практиками с опытом работы более десяти лет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). «Цифровое право» от ИПО: практический курс профессиональной переподготовки с получением международного диплома (промокод GDEKURS — скидка 10%). «Юрист в сфере IT» от Moscow Digital School: программа, которая сочетает обучение программированию и юридической практике в области ИТ (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%). «Юрист по информационным технологиям и интеллектуальным правам» от «Русской школа управления»: программа подготовки юристов, специализирующихся на правовых вопросах в сфере ИТ и интеллектуальной собственности.

Дистанционные курсы дают возможность освоить новую профессию или повысить квалификацию в удобном режиме, не отвлекаясь от текущих дел. Студенты смотрят видеоуроки от экспертов, участвуют в вебинарах и разбирают реальные судебные кейсы в сфере цифрового права.

1. «Цифровое право» — Moscow Business Academy

На курсе учат разбираться в вопросах правового регулирования в интернете, электронного взаимодействия с государственными ведомствами, противодействия киберпреступлениям. Также студенты научатся применять правовые аспекты при работе с авторским правом в лицензировании и охране персональных данных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Последнее обновление программы курса — август 2024 года. Со студентами всегда на связи куратор. После каждого модуля проходят вебинары, где студенты могут задать интересующие вопросы преподавателям.

Выпускники с высшим и средним специальным образованием получают удостоверение, остальные — сертификат.

Цена полностью: от 48 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, тренажеры.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое цифровое право и зачем в нем разбираться.

Правовое регулирование деятельности ИТ-компаний.

Цифровое взаимодействие предпринимателей и государства.

Правовое регулирование искусственного интеллекта.

Цифровые доказательства.

Достоинства:

Программа обновлена в августе 2024 года.

70% времени обучения посвящено практике.

Обратная связь от преподавателей и куратора.

Право на получение налогового вычета.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Цифровое право» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Обучение на курсе подойдет для юристов смежных областей и для руководителей юридических отделов. Студенты изучат цифровое право, основы кибербезопасности, правила использования электронных документов и цифровой подписи. Также рассмотрят вопросы защиты репутации и авторских прав в сети.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели курса — юристы с опытом работы от десяти лет в государственных и коммерческих организациях.

Во время обучения студенту помогает персональный куратор. Задать вопрос преподавателям можно через куратора или лично на еженедельных вебинарах.

Цена полностью: от 42 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3600 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теория государства и права.

Цифровые права в России.

Нормативное регулирование применения электронных документов в судопроизводстве.

Электронная цифровая подпись.

Цифровые доказательства.

Достоинства:

Регулярное обновление программы.

Преподаватели — практикующие юристы с опытом работы более десяти лет.

Поддержка куратора на всех этапах обучения.

Право на налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Цифровое право» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

В процессе обучения студенты изучают правовые нормы регулирования в сфере искусственного интеллекта, электронной коммерции, интеллектуальной собственности, цифровых технологий в международных отношениях. Участники узнают, как проходят онлайн-суды, что такое электронные доказательства и электронное правосудие, как взаимодействовать с цифровыми платформами компаний и государственных ведомств.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе преподают эксперты-практики, кандидаты юридических и экономических наук. Пообщаться с ними напрямую и задать вопросы можно во время вебинаров.

По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией и международный диплом.

Цена полностью: от 42 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3575 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теория государства и права.

Цифровые активы и цифровые деньги.

Правовое регулирование искусственного интеллекта.

Правовое понятие технологии блокчейн и сферы применения.

Цифровизация государственных и муниципальных закупок.

Достоинства:

Выпускники получают диплом международного образца.

Поддержка от личного куратора.

Студенты получают доступ к образовательной платформе «Юрайт».

Возможность обучение экстерном.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Юрист в сфере IT» — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Курс включает практические занятия, бизнес-игры и анализ реальных кейсов крупных компаний.

Преподаватели учат сопровождению ИТ-продукта от создания до его продвижения, работе с объектами интеллектуальной собственности, защите продуктов, получению аккредитаций или лицензий.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс представлен в трех тарифах. Тариф «Базовый» — для самостоятельного изучения материала с тестами самопроверки. На тарифе «Оптимальный» студенты получают обратную связь от экспертов и дополнительные модули. Тариф «Индивидуальный» включает персональные занятия с преподавателями, карьерные консультации и два дополнительных курса в подарок.

Цена полностью: от 139 812 рублей.

Цена в рассрочку: от 11 651 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: в зависимости от тарифа.

Программа:

Защита программного обеспечения как объекта интеллектуальной собственности.

Лицензионные договоры на ПО с российскими и зарубежными вендорами.

Юридический контекст защиты ИТ-продукта.

Оформление отношений с партнерами.

Экспериментальные правовые режимы, новые законы и технологии.

Достоинства:

Доступ к материалам курса навсегда.

Три тарифа на выбор.

Право на оформление налогового вычета.

Разбор кейсов из МТС, Nestle, «Яндекса», НИУ ВШЭ, Ozon.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Юрист по интеллектуальным правам» — «Русская школа управления»

Короткий курс, который можно пройти за четыре дня онлайн и в очном формате. Также можно приобрести курс в записи и учиться в удобное время самостоятельно.

Перед приобретением студенты могут заказать бесплатный вводный урок, чтобы понять, стоит ли приобретать курс полностью.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники узнают, как правильно составлять и исполнять договоры, как оспаривать и прекращать договорные обязательства, какие есть особенности договоров на интеллектуальную собственность, как защищать репутацию в сети. Также изучат патентное право в сфере ИТ и интеллектуальные права в цифровой среде.

Цена полностью: от 60 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Сделки, обязательства. Договор: как правильно составить, заключить и исполнить.

Инструменты эффективной договорной работы.

Договорно-правовая работа в области права интеллектуальной собственности и права информационных технологий.

Интеллектуальные права в коммерческой и маркетинговой деятельности.

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Три формата обучения на выбор: видеокурс, очный, онлайн-курс.

Начать обучение можно в любой день после оплаты курса.

Недостатки:

Учебные материалы доступны всего шесть месяцев.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Юрист IT-компании» — «Школа IT-юриста»

На курсе преподают юристы компании «Зарцын и партнеры», которые работают в сфере цифрового права. Студенты узнают о роли юриста в ИТ-компании, правила составления договоров для сайтов, интернет-площадок, маркетплейсов, агрегаторов и мобильных приложений. Также на курсе учат защищать интеллектуальную собственность, работать с персональными данными и получать налоговые послабления, доступные для ИТ-сферы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 35 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как юристы работают в ИТ.

Подписание онлайн и договоры для функционирования сайтов и площадок.

Договоры для маркетплейсов и агрегаторов.

Основы интеллектуальной собственности.

Маркировка рекламы.

Достоинства:

Программа включает актуальные изменения в законодательстве.

Студенты с высокими результатами могут рассчитывать на помощь в трудоустройстве.

Обучаться могут студенты без высшего и среднего специального образования — им выдадут сертификат о прохождении курса.

Недостатки:

Материалы доступны для изучения только шесть месяцев.

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7. «Основы цифрового права» — НИУ ВШЭ

Курс рассчитан на юристов, маркетологов, разработчиков в ИТ, собственников онлайн-бизнеса. Студенты научатся правильно вести документооборот, заключать онлайн-договоры, работать с цифровыми государственными и частными платформами, защищать массивы персональных данных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Все уроки проходят онлайн при активном взаимодействии преподавателя и студентов. Пропущенные занятия можно смотреть в записи, которые будут храниться в личном кабинете в течение 30 дней после завершения обучения.

Цена полностью: 50 000 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Право интеллектуальной собственности в цифровой среде.

Онлайн-договоры: особенности и юридические тонкости подготовки и оформления.

Цифровые платформы бизнеса и сервисы государства.

Использование данных в цифровом бизнесе. Использование больших данных для продуктовой и клиентской аналитики. Возможности, ограничения, запреты.

Юридические аспекты защиты персональных данных.

Достоинства:

«Живое» обучение в онлайн-формате.

Удостоверение об обучении в высшем учебном заведении.

Право на получение налогового вычета.

Недостатки:

Доступ к материалам закрывают через месяц после окончания курса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Юрист в сфере цифровой экономики» — РЭУ им. Г. В. Плеханова

На курсе обучают правовым аспектам работы с информационными технологиями, защите персональных данных и регулированию цифровых финансовых активов в России и за рубежом. Студенты изучат правовые основы работы цифровых платформ и научатся разрешать имущественные споры с использованием электронного правосудия.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа включает вебинары и практические задания. Для получения диплома нужно сдать промежуточные экзамены и защитить аттестационную работу.

Преподаватели — действующие специалисты с научными степенями, работающие на кафедре гражданско-правовых дисциплин.

Цена полностью: 55 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Концепция комплексного правового регулирования отношений в сфере цифровой экономики.

Особенности правового обеспечения развития системы подготовки кадров для цифровой экономики.

Условия и правовые гарантии обеспечения информационной безопасности.

Правовое регулирование цифровых финансовых активов.

Особенности рассмотрения имущественных споров с использованием электронного правосудия.

Достоинства:

Онлайн-обучение с возможностью «живого» общения с преподавателями.

Преподаватели — кандидаты и доктора юридических наук.

Диплом от ведущего российского университета.

Возможность получить налоговый вычет на обучение.

Недостатки:

нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Юрист в сфере цифровых технологий» — Российский государственный университет правосудия

На курсе студенты разберутся в направлениях развития цифровой экономики, защите персональных данных и интеллектуальной собственности, а также работе с государственными и коммерческими цифровыми платформами.

После завершения программы студенты смогут заключать электронные договоры, использовать искусственный интеллект в работе и обеспечивать правовую защиту организаций и физических лиц в цифровой среде.

Спикеры — преподаватели с учеными степенями из РГУП и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 98 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.

Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Цифровая экономика.

Право интеллектуальной собственности.

Сделки и договоры в цифровой среде: правовая квалификация отношений в практике финансово-цифрового оборота объектов.

Электронные сделки.

Правовые системы (экспертные, поисковые, справочные, обучающие).

Достоинства:

Общение с преподавателями во время онлайн-уроков.

Диплом университета по завершении курса.

Возможность оплаты обучения частями.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Цифровое право» — «Обучение просто»

Курс проходит в дистанционном формате с возможностью выбрать продолжительность обучения от 72 до 144 академических часов. Также можно приобрести вариант программы с практикой в реальной компании.

Во время обучения студенты смотрят лекции в записи, выполняют задания на закрепление пройденного материала.

В программе — такие темы, как: защита репутации в сети, блокчейн, обработка больших данных, заключение электронных договоров.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 3150 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: в зависимости от тарифа.

Программа:

Не представлена.

Достоинства:

Можно выбрать длительность курса.

Удостоверение отправляется Почтой РФ.

Помощь в трудоустройстве на тарифе с практикой.

Право на оформление налогового вычета.

Недостатки:

Мало информации на официальном сайте — нет программы обучения, данных о преподавателях, рассрочке.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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