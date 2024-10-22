20 онлайн-курсов нутрициологии с выдачей диплома или сертификата после обучения

Нутрициолог помогает людям вести здоровый образ жизни и сбалансированно питаться. Используя свои знания о питательных свойствах продуктов, специалист корректирует рацион, помогает нормализовать вес и улучшить здоровье клиентов. Обучиться нутрициологии можно на курсах с выдачей диплома, который дает возможность вести частную практику или работать в оздоровительных центрах.

Собрали как онлайн-курсы для начинающих нутрициологов, так и курсы повышения квалификации. Включили в подборку и бесплатные программы для знакомства с основами профессии.

Информация об эксперте

Нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии» дала советы по выбору курсов и ответила на самые частые вопросы будущих студентов.

Екатерина Веселова, нутрициолог, академический директор МИИН, лектор курса «Код здоровья» от МИИН

ТОП-10 курсов по нутрициологии в 2024 году

Профессиональная переподготовка на нутрициолога

Собрали десять онлайн-курсов по нутрициологии с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. Во время обучения студенты научатся консультировать клиентов и составлять рацион. Некоторые программы включают тренинги по заработку и модули по созданию личного бренда нутрициолога.

1. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy

Программа разработана при поддержке научного партнера — «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи». Студенты научатся восстанавливать и поддерживать здоровье через коррекцию питания и образа жизни.

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Результат — заработок от 100 тысяч рублей на частных консультациях. Начать путь к смене профессии можно с бесплатного вводного курса.

Цена полностью : от 145 008 рублей в месяц.

Цена в рассрочку : от 6042 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 10 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : лекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, 2 международных сертификата.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анатомия и физиология.

Нутрициология и диетологическое консультирование.

Особые сценарии в практике нутрициолога.

Клиническая диетология.

Методология здорового коучинга.

Достоинства:

Программу реализуют при поддержке «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи».

Занятия проходят в мини-группах.

Студенты получают три международных сертификата MBA, IPHM и CPD.

Среди педагогов — доктора наук, профессора университетов, лидеры мнений, врачи, практикующие специалисты.

Каждый студент бесплатно использует аналитический сервис для планирования питания и оценки состояния здоровья.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Практическая нутрициология» — «Международная академия нутрициологии»

🎁 По промокоду MAN22F47D36 вам доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.

Студенты изучат основы нутрициологии и диетологии, физиологию организма, лечебные рационы питания. Научатся расшифровывать анализы и составлять рационы для коррекции дефицитов. Узнать, как проходит обучение, и понять, подходит ли формат, можно заранее — на бесплатном курсе.

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Кроме знаний по нутрициологии, в программу входят уроки по формированию личного бренда, супервизия и стажировка.

Студенты, успешно окончившие курс, получат диплом МГПУ. А еще — могут трудоустроиться в рамках проектов «Содействие занятости» и «Московское долголетие».

Цена полностью : от 73 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 6125 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа : высшее или среднее профессиональное образование.

Формат : лекции, вебинары, практические задания, тесты, стажировка.

Документ об окончании : диплом государственного вуза (МГПУ) о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: после прохождения стажировки лучших студентов трудоустраивают.

Программа:

Основы нутрициологии.

Ораторское мастерство.

Физиология ЖКТ.

Детоксикация.

Гормональное здоровье.

Достоинства:

Практика и стажировка для опыта работы с людьми и создания первых кейсов.

После прохождения стажировки лучшие студенты остаются работать в крупных федеральных проектах партнеров МАН.

Программа одобрена на DPOMOS и в РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

После обучения студенты вступают в клуб поддержки нутрициологов и специалистов ЗОЖ.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Нутрициология для себя и будущей профессии» — Edpro

Студенты изучат основы нутрициологии, познакомятся с биохимическими и физиологическими аспектами питания. Научатся составлять индивидуальные программы питания, корректировать дефициты и разрабатывать стратегии улучшения пищевых привычек.

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Предусмотрена практика — школа предоставит от 5 до 20 клиентов в зависимости от тарифа. Подробнее узнать о полной программе обучения можно на бесплатном курсе.

Цена полностью : от 93 492 рублей.

Цена в рассрочку : от 2597 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность : от 4 месяцев.

Порог входа : среднее или высшее профессиональное образование.

Формат : видеоуроки, практические задания, тесты, вебинары.

Документ об окончании : диплом установленного образца.

Помощь с трудоустройством: после получения диплома студенты работают с клиентами.

Программа:

Введение в нутрициологию.

Основы сбалансированного питания.

Комплексная лабораторная диагностика.

Углеводный обмен и метаболический синдром.

Законодательство для регулирования деятельности нутрициолога.

Достоинства:

Школа предоставляет до 20 потенциальных клиентов для старта карьеры в зависимости от тарифа.

Студенты отрабатывают пройденный материал на кейсах, максимально приближенных к реальной практике.

Практики два месяца после получения диплома.

Регулярные очные встречи в Москве для повышения квалификации.

Возможность получить налоговый вычет 13%.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Нутрициология» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Совместная программа Skillbox, МГМУ им. И. М. Сеченова и ФИЦ питания и биотехнологии. Доктора и кандидаты медицинских наук научат разбирать составы продуктов, находить проблемы в рационе и исправлять пищевые привычки. Также студенты будут уметь рекомендовать и расшифровывать анализы.

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Студенты проведут первичный прием пациента, проанализируют текущее состояние и запрос, составят рацион и план изменения питания.

Цена полностью : от 220 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 9188 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 7 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, лекции, тесты, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы нутрициологии.

Питание здорового населения. Роль питания в обеспечении и поддержании ресурсов организма.

Роль питания в профилактике и коррекции нарушений при алиментарно–зависимых и других заболеваниях.

Особенности питания в разные возрастные периоды и при разных физиологических состояниях.

Дефицитные состояния. Расстройства пищевого поведения.

Достоинства:

Совместная программа с МГМУ им. И. М. Сеченова.

Преподаватели-практики — доктора и кандидаты медицинских наук МГМУ им. И. М. Сеченова.

Прямые эфиры с экспертами из Сеченовского университета — записи вебинаров останутся на год.

Возможность вернуть до 13% стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Клинический нутрициолог» — «PRO-Здоровье»

Студенты получат знания и навыки в области клинической нутрициологии, начнут зарабатывать уже во время обучения. В зависимости от тарифа школа предоставит до пяти клиентов для практики.

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Протестировать формат обучения и получить в подарок подборку нутрицевтиков для поддержания здоровья можно на бесплатном курсе.

Цена полностью : от 229 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 9542 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа : среднее или высшее профессиональное образование.

Формат : видеоуроки, лекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : диплом установленного образца.

Помощь с трудоустройством: помощь с развитием личного бренда.

Программа:

Система пищеварения. Заболевания ЖКТ.

Персональное питание.

Лабораторные исследования и функциональная диагностика.

Нутрицевтическая поддержка организма.

Замедление старения.

Достоинства:

Десять оформленных кейсов для продвижения.

Наработка практических навыков вместе с опытным наставником на протяжении двух месяцев после окончания обучения.

Автор курса — член «Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии».

Обучают развитию личного бренда.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» — IFN

Изучая программу «Базовая нутрициология», студенты научатся составлять рационы питания, протоколы приема витаминов и минералов на основании научных знаний о работе организма.

Смогут корректировать питание для решения различных проблем — похудение, набор веса, устранение проблем с кожей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 28 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2917 рублей в месяц.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа : среднее или высшее профессиональное образование.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Базовая нутрициология.

Нутригеномика и персонализация диет.

Детская и подростковая нутрициология.

Питание при планировании и ведении беременности.

Достоинства:

В подарок за регистрацию — методичка «Детокс-секреты для здоровья и молодости».

Ежедневная поддержка куратора и чат с единомышленниками.

Бесплатная библиотека изданий для изучения.

Недостатки:

Старт курса в определенные даты.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Интегративная и клиническая нутрициология» — УОМ

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Врачи общей практики, психологи, психотерапевты и специалисты по нутрициологии научат оказывать услуги по сопровождению клиента: оценивать состояние здоровья, составлять планы питания, работать вместе с врачом.

Также студенты будут уметь вести групповые программы по изменению образа жизни и проводить лекции по здоровому питанию. Учиться можно онлайн или в Москве.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 234 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 18 000 рублей в месяц на 13 месяцев.

Длительность: 13 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-вебинары, видеоуроки, практические задания с разбором на вебинарах.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.

Помощь с трудоустройством: помощь в формировании личного бренда и уникального торгового предложения нутрициолога, составление плана профессионального развития.

Программа:

Способы функционального восстановления здоровья.

Работа желудочно-кишечного тракта, нарушения и способы их коррекции.

Макронутриенты и микронутриенты в питании человека.

Основы лабораторной диагностики дефицитов и дисбалансов.

Достоинства:

Формат обучения на выбор: онлайн или в Москве.

Автоматическое членство в Канадской ассоциации интегративной нутрициологии (CAIN) для выпускников.

Доступ к закрытому чату с одногруппниками и базе знаний нутрициолога.

Недостатки:

Доступ к материалам и обновлениям курса только на два года.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

8. «Психолог-нутрициолог» — MITM

Курс по комплексному подходу к заботе о здоровье через сочетание психологической поддержки и нутриционного консультирования.

Клинические психологи, психоаналитики, терапевты, диетологи с опытом от 7 до 25 лет объяснят, что такое нутрициология и диетология. Расскажут о свойствах основных питательных веществ, психопатологии пищевого поведения и способах коррекции.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 65 040 рублей.

Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, индивидуальные и групповые практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.

Помощь с трудоустройством: уроки по построению личного бренда.

Программа курса:

Нутрициология, клиническая и спортивная диетология.

Анатомия и физиология пищеварительной системы.

Общая психология и консультирование.

Разработка рационов сбалансированного питания.

Достоинства:

Ежедневная поддержка куратора.

Демонстрационные встречи-приемы клиентов.

Сочетание психологии и нутрициологии — это расширяет профессиональные перспективы.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

9. «5П-нутрициолог» — УПДН

Курс включает практику на реальном клиенте, что позволит студентам получить свой первый практический опыт. Они научатся оказывать нутрициологическую поддержку людям всех возрастов и при различных заболеваниях, а также проводить лабораторную диагностику и назначать лечение.

В программу также входят тренинг по заработку и модуль по созданию личного бренда.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 140 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 5834 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : до 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании : диплом международного образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Коуч по рациональному питанию и коррекции веса.

Профессионал специализированного консультирования и подбора нутрицевтиков.

Эксперт лабораторной диагностики для детей и взрослых.

Специалист нутрициологии и протоколов питания.

Достоинства:

Практика с реальным клиентом.

Студенты получат диплом международного образца.

Университет имеет лицензию РФ и Европейскую аккредитацию с уровнем mini MBA.

Модуль по самопродвижению, который обучает упаковке услуг и созданию личного бренда.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Диетолог-нутрициолог» — ВАДО

Курс помогает разобраться в ключевых аспектах диетологии и нутрициологии и подходит как для начинающих, так и для опытных специалистов. Программа зависит от тарифа. Например, начинающим подойдет пакет «Студент» с основными учебными материалами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тариф «Специалист» предлагает углубленные темы, такие как детская и спортивная нутрициология, а также расшифровка анализов. Максимальный пакет «Профессионал» включает дополнительные модули, в том числе блок по продажам для предпринимателей.

Цена полностью : от 9400 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : среднее или высшее профессиональное образование.

Формат : лекции, видеоуроки.

Документ об окончании : диплом, сертификаты.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Социальная гигиена и лечебное питание.

Питание в пост, вегетарианское питание.

Физиология пищеварительной системы.

Разработка программы коррекции веса.

Питание подростков, пожилых людей, беременных.

Достоинства:

Бессрочный доступ к учебным материалам.

При бронировании места на курсе студенты бесплатно получают руководство «Как диетологу заработать 100 000 рублей».

Доставка документов курьерской службой на тарифе «Профессионал».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Курсы повышения квалификации по нутрициологии

Собрали пять курсов для опытных нутрициологов, которые хотят повысить квалификацию или изучить смежные направления. Программы помогут расширить знания и позволят повысить средний чек на услуги.

1. «Интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.

Цена: 282 900 рублей или в рассрочку 11 790 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: проверка домашних заданий, разбор ошибок, практика под присмотром опытного нутрициолога.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Видеоуроки записали врачи-диетологи, гастроэнтерологи, нутрициологи, специалисты по аюрведе, висцеральные практики — всего более 150 преподавателей-практиков. Студенты изучат основы превентивной и клинической нутрициологии.

Учебе достаточно уделять от пяти до восьми часов в неделю. Начать свое обучение в институте можно на бесплатном курсе.

2. «Нутрициология» — АПОК

Цена: от 13 000 рублей.

Обратная связь: нет.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс повышения квалификации, который можно пройти за короткий срок. Программа поможет немедицинским специалистам получить удостоверение, подтверждающее их квалификацию.

Медицинские работники смогут получить баллы по системе непрерывного медицинского образования, пройти аккредитацию в ФАЦ и изучить современные методики работы с питанием.

3. «Спортивная диетология и нутрициология» — НАДПО

Цена: от 9900 рублей или в рассрочку от 2475 рублей в месяц на 4 месяца.

Обратная связь: проверка практических заданий.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

На курсе студенты научатся организовать рациональное питание для клиентов с учетом целей тренировочного процесса. После завершения обучения наставник поможет на старте частной практики и проведет консультации по увеличению дохода.

Выпускники смогут работать в фитнес-клубах или вести частную практику.

4. «Расшифровка медицинских анализов для применения в работе нутрициолога» — НИИДПО

Цена: от 16 000 рублей.

Обратная связь: проверка практических заданий, возможность задавать вопросы преподавателям.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

За две недели слушатели узнают, как оценивать результаты медицинских анализов. Научатся понимать специфику анализов при снижении веса и дефиците витаминов и микроэлементов.

Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации после успешного прохождения аттестации.

5. «Спортивная нутрициология» — НЦРДО

Цена: от 11 500 рублей.

Обратная связь: нет.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Во время обучения студенты узнают принципы спортивной нутрициологии. Научатся составлять индивидуальную программу ежедневного рациона питания и определять необходимое суточное употребление калорий.

Выпускники смогут работать спортивными нутрициологами, помогая клиентам достигать целей и изменять их пищевые привычки.

Бесплатные курсы по нутрициологии

Бесплатные курсы по нутрициологии подойдут тем, кто хочет познакомиться с профессией нутрициолога или изучить основы питания для себя. Слушатели курсов узнают о принципах составления рационов и особенностях питания. Полученные знания они смогут применить в повседневной жизни или в профессиональной деятельности.

1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

Четыре онлайн-вебинара для тех, кто хочет освоить профессию интегративного нутрициолога, получить базовые знания о правильном питании и сохранить здоровье.

Слушатели проанализируют пищевое поведение и рацион, диагностируют дефициты пищевого баланса. Научатся корректировать нарушения и нормализовать работу организма, придерживаясь правил потребления воды, белков и клетчатки.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность: 4 дня.

Формат: онлайн-вебинары.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»

В рамках бесплатного курса студенты получат доступ к четырем урокам программы профессиональной переподготовки МАН. Изучат основы нутрициологии, потребности в питательных веществах и нутриентах у женщин, оценят интенсивность белкового обмена.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность: 5 дней

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy

На курсе студенты получат начальные знания в нутрициологии и узнают, как выйти на доход 150 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.

Бонусные материалы — руководство по профессии интегративного нутрициолога, правила формирования здоровой тарелки, перечень продуктов — источников белка. А еще — таблица гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки, конспекты.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro

Пять видеоуроков по конкретным дефицитным состояниям и нарушениям. Преподаватели научат выявлять и корректировать синдром избыточного бактериального роста, нарушения углеводного обмена. Также расскажут о показаниях, правилах и противопоказаниях кетогенной диеты, при которой организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии вместо углеводов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность: 5 дней.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Как стать востребованным нутрициологом, зарабатывать удаленно и помогать людям» — «PRO-Здоровье»

Прямой эфир для всех, кто задумывается о смене профессии и хочет помогать людям становиться здоровыми. Преподаватель расскажет, кто такой нутрициолог и как им стать, как выбрать образовательное учреждение. Речь пойдет и о том, как начать практику и профессионально расти в дальнейшем.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность: 1 день.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

В следующей части статьи представлены ответы эксперта Екатерины Веселовой на популярные вопросы об обучении на нутрициолога.

Какое образование нужно для обучения на курсах?

Можно пойти учиться на нутрициолога с любым стартовым образованием, но вопрос в том, сможет ли студент получить диплом. Документ установленного образца выдается только при наличии среднего специального или высшего образования, и не обязательно медицинского. Если у студента нет диплома вуза или колледжа, он получит сертификат.

Стоит ли учиться, чтобы решить свою проблему со здоровьем?

Для решения проблемы со здоровьем есть два пути — обратиться к специалисту или получить знания самостоятельно. На мой взгляд, второй путь оптимальнее, так как знания по нутрициологии нужны нам каждый день и не только для решения конкретной проблемы. Обучение в этом смысле — хорошая инвестиция, которая будет приносить дивиденды всю жизнь.

Сейчас существует ошибочное мнение, что нутрициология — это альтернатива медицине, способная вылечить любые болезни. Но это в корне неверно. Нутрициология — это, в первую очередь, профилактика и поддержка здоровья на ежедневной основе. Нужно помнить и про ограниченность нутрициологии. Если проблема со здоровьем серьезная, обязательно нужно обращаться к врачу, независимо от того, изучаете ли вы нутрициологию или нет.

Подходят ли курсы по нутрициологии для практикующих врачей?

Конечно! В медицинских вузах крайне мало внимания уделяется работе с питанием и образом жизни, хотя это основа здоровья человека. Если врач хочет работать эффективнее и влиять именно на первопричину заболевания, знания нутрициологии ему помогут.

Сколько времени занимает обучение на нутрициолога?

Любой профессионал, в том числе нутрициолог, учится на протяжении всей жизни. Но, конечно, есть градации. Базу нутрициологии можно освоить за пять месяцев и стать превентивным нутрициологом, который уже может работать с условно-здоровыми людьми и монетизировать вложенные в обучение средства.

Далее на эту базу можно неограниченно наслаивать дополнительные специализации. Например, клиническим нутрициологом можно стать за дополнительные полгода, детскую нутрициологию осваивают около года, а повышение квалификации для работы с беременными или другими узкими направлениями занимает примерно четыре месяца.

Сложно ли начать работать нутрициологом после обучения на курсах?

Хотелось бы сказать, что если обучение на курсе было добросовестным и включало практику, то начать работать несложно. Но, к сожалению, часто начинающий специалист упирается в психологический барьер. Он считает себя самозванцем и бесконечно учится, не начиная практиковать. Ирония в том, что практика — единственная вакцина от синдрома самозванца.

Если что-то мешает сделать первый шаг, важно это заметить, проработать с психологом и начать хотя бы с чего-то. Например, можно предлагать простые услуги: разбор холодильника, мастер-класс по базовым привычкам питания в фитнес-центре, закупка продуктов с клиентом как офлайн, так и онлайн. Также можно заниматься составлением полноценного меню, устроиться помощником врача или опытного нутрициолога — вариантов много.

Есть ли какие-то рекомендации по поиску первых клиентов?

Первое, что нужно сделать, — начать вести социальные сети и проявляться в них как специалист. Можно обратиться к знакомым, если у них есть мотивация, а успешная работа с ними поможет запустить «сарафанное радио».

Хорошим вариантом будет объединиться с врачом или опытным нутрициологом, чтобы работать с их клиентами в качестве помощника, находясь под менторством и получая практический опыт.

Также партнерство возможно с другими специалистами — фитнес-тренерами, косметологами, психологами — для создания комплексных услуг. Стоит отслеживать мероприятия, такие как ЗОЖ-выставки и фестивали, и пробовать выступать на них в качестве спикера. Главное — начать действовать, и клиенты обязательно появятся.

Как мы отбирали курсы для статьи

Отобрали курсы по важным для студентов параметрам. Учитывали возможность обучения с нуля или необходимость высшего образования, наличие рассрочки и помощь школы с трудоустройством. Более подробно о критериях отбора курсов:

Порог входа на курс . Учли, можно ли пройти курс без специальной подготовки или требуется профессиональное образование.

Стоимость курса полностью и в рассрочку . Многие курсы предлагают рассрочку, что удобно для студентов, не готовых оплатить обучение сразу.

Бесплатный ознакомительный контент . Курсы с пробными периодами или бесплатными уроками помогают студентам сделать осознанный выбор профессии и программы обучения.

Документ об окончании . В статье собраны курсы, по окончании которых выдается диплом государственного или международного образца или удостоверение повышения квалификации.

Помощь в трудоустройстве . На некоторых курсах есть карьерные центры. В них проводят лекции по созданию резюме, помогают найти первых клиентов или трудоустраивают после стажировки.

Репутация школы и отзывы . Лучше всего о качестве обучения могут сказать сами выпускники. В подборке собрали отзывы о школах и проанализировали их рейтинг.

Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Программа курсов должна соответствовать образовательным стандартам. Если обучение проходит на законных основаниях, то студенты могут получить налоговый вычет.

Какой курс по нутрициологии выбрать

Освоить профессию нутрициолога можно и без медицинского образования. Однако важно регулярно повышать квалификацию и развиваться, чтобы составлять более эффективные программы питания для себя и клиентов. Практические навыки и диплом государственного образца можно получить на следующих курсах:

«Интегративный нутрициолог» от Talentsy: курс с выдачей диплома государственного образца, международного диплома МВА и двух сертификатов. «Практическая нутрициология» от «Международной академии нутрициологии»: курс с выдачей диплома государственного вуза и возможностью трудоустройства (промокод MAN22F47D36 — скидка 16% при единовременной оплате). «Нутрициология для себя и будущей профессии» от Edpro: программа с помощью в трудоустройстве и предоставлением клиентов для практики на некоторых тарифах.

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