15 курсов по складкой логистике 

Освоить перспективную профессию можно не выходя из дома на дистанционных или онлайн-курсах. Уроки состоят из теоретической части, в виде презентаций, видеолекций, и практических заданий. Студенты могут выбирать курсы для самостоятельного изучения материала или обучения под руководством преподавателей.

1. «Складская логистика» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

На курсе студенты получают знания и навыки в менеджменте, логистике, в том числе для производства и снабжения, основах управления и выстраивания рабочих процессов на складе.

Программа включает только актуальную информацию. Для этого преподаватели и методисты курса проводят мониторинг рынка и требований работодателей к специалистам.

Во время обучения студенты разбирают реальные кейсы российских и зарубежных компаний, общаются с преподавателями на вебинарах. Персональные кураторы помогают с домашними заданиями.

Для записи на курс необходимо наличие высшего или среднего специального образования. Студенты с незаконченным высшим должны предоставить справку вуза о прохождении обучения.

Цена полностью: от 46 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3900 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 год 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Склады в системе товародвижения.

Определение состава, нормирования и учет складских работ.

Товарный учет.

Управление качеством складских услуг.

Автоматизированные системы управления складом.

Достоинства:

Регулярное обновление программы под запросы рынка.

В программе учитывается опыт российских и зарубежных компаний.

Доступ в закрытый чат с однокурсниками.

К диплому выдают международное приложение.

Курс можно пройти экстерном.

Право на налоговый вычет.

Недостатки:

Доступ к записям вебинаров только на период обучения.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Технологии оптимизации складской логистики» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Обучение рассчитано на специалистов, занятых в логистике, руководителей компаний или предпринимателей.

На курсе учат систематизировать учет и контроль на складе, управлять запасами товара, использовать в работе передовые технологии автоматизации и роботизации.

Студенты узнают, какие этапы можно передать на аутсорсинг, как грамотно организовать приемку, хранение, отбор и отгрузку товара.

Преподаватели проверяют домашние задания, дают свои комментарии. После каждого модуля проводят вебинары, где преподаватель разъясняет сложные темы. Студенты, имеющие диплом вуза или ссуза, получают удостоверение о повышении квалификации. Остальные — сертификат.

Цена полностью: от 48 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: начальные знания логистики.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, работа на тренажерах.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Понятие и функции складской логистики.

Основные инструменты складской логистики.

Автоматизация и роботизация складской логистики.

Совершенствование складской инфраструктуры.

Методы совершенствования системы труда на складе.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Учебная программа обновлена в сентябре 2024 года.

Возможность закончить обучение экстерном.

Право на налоговый вычет.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Складская логистика» — «ИПО»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курсе обучают основам логистики, финансовому, операционному, стратегическому менеджменту, таможенному праву, ведению товарного учета и управлению запасами. Слушатели узнают, как можно автоматизировать складские процессы, разрабатывать логистическую стратегию, контролировать логистические системы.

Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители организаций, практикующие эксперты.

Обучение проходит в дистанционном формате, и не привязано к определенной дате — начало сразу после оплаты курса. При необходимости студент может скорректировать с куратором график прохождения материала.

Цена полностью: от 46 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3900 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 13 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: учебные материалы, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы логистики.

Финансовый менеджмент.

Товарный учет.

Автоматизированные системы управления складом.

Разработка логистической стратегии компании.

Достоинства:

Можно пройти курс экстерном или согласовать с куратором удобное расписание.

Дополнительно выдают международный диплом.

Отправка диплома по почте в любой город России.

Доступ к интернет-платформе «Юрайт» с бесплатными вебинарами.

Недостатки:

В отзывах студенты пишут о долгой выдачи диплома.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Управление складом» — «Русская школа управления»

На курсе слушатели смогут повысить квалификацию в области логистики, узнают о современной организации системы управления запасами, научатся оптимизировать и автоматизировать рутинные процессы, прогнозировать спрос для планирования закупок, оценивать эффективность работы склада.

Курс можно приобрести в трех тарифах — очный, онлайн и видеокурс. На очном и онлайн-обучении студенты могут задавать вопросы и выполнять практические задания при участии преподавателей. Видеоформат подойдет для самостоятельного обучения по собственному графику.

Полученные знания закрепляются проверочными тестами. При возникновении вопросов студенту помогает личный куратор. Перед покупкой можно заказать бесплатный видеоурок.

Цена полностью: 54 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4500 рублей на 12 месяцев.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление запасами в логистической системе предприятия.

Управление складом предприятия: оптимизация, технологические процессы и автоматизация.

Управление складом в логистической системе предприятия.

Автоматизация логистики и склада

Достоинства:

Бесплатный вводный видеоурок.

Три формы обучения на выбор.

Обратная связь от преподавателей в зависимости от тарифа.

Недостатки:

Доступ к видеоматериалам ограничен сроками курса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Складская логистика» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Слушатели научатся рационально использовать складские площади, управлять качеством услуг, оптимизировать рабочие процессы, мотивировать и контролировать сотрудников, грамотно проводить автоматизацию склада. Выпускники с высшим и средне-профессиональным образованием получают удостоверение о повышении квалификации, остальные — сертификат.

Трехдневный курс проводят онлайн или очно в Москве. Отказаться от обучения и вернуть полную стоимость можно за пять дней до начала обучения. Или студент может пройти курс со следующим потоком.

Цена полностью: 53 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2246 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: базовые знания в логистике.

Формат: вебинары, семинары с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Склады в системе товародвижения.

Определение состава, нормирование и учет складских работ.

Система товарного учета. Обеспечение сохранности ТМЦ на складах.

Расчет операционных ресурсов склада.

Управление себестоимостью складских операций. Бюджетирование складов.

Достоинства:

Выбор формы обучения — очно или онлайн.

Купленный курс можно перенести на другие даты.

Доступ в закрытый чат для общения с выпускниками, преподавателями, экспертами.

Курс можно подарить, купив подарочный сертификат.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Складская логистика. Эффективное управление бережливым складом» — Business Seminar

Обучение будет полезно руководителям, специалистам занятым в логистике, собственникам бизнеса.

Студентов учат разработке стратегии логистики и ее интеграции в стратегию развития компании, автоматизации логистических операций и расчету окупаемости ее внедрения, контролю и минимизации потерь на складе, установлению KPI сотрудникам и повышению мотивации к работе.

Спикер расскажет о показателях эффективности работы складов, их расчете и анализе, ведении складского учета и документооборота.

Цена полностью: от 44 175 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: базовые знания логистики.

Формат: «живые» семинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Склад в цепочке поставок.

Оценка окупаемости инвестиций в складские системы.

Классификация запасов на складе.

Визуализация на складе.

Показатели эффективности работы складов.

Достоинства:

Короткий курс.

«Живое» общение с преподавателем.

Только актуальная информация.

Недостатки:

Нет рассрочки.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Складская логистика со знанием 1С УТ» — «Руно»

Обучение охватывает все основные аспекты складской логистики, включая процессы приемки, хранения, отгрузки и учета товаров. Особое внимание уделяется автоматизации этих операций с помощью программного обеспечения 1С, что позволяет участникам курса освоить навыки работы в системе и значительно повысить эффективность управления складом.

Курс включает в себя видеолекции, практические задания и тесты, которые помогут закрепить изученный материал. Студенты могут заниматься в удобное для них время и получать обратную связь от преподавателей.

Цена полностью: от 21 760 рублей.

Цена в рассрочку: от 2560 рублей в месяц на 10 месяца.

Длительность: 80 академических часов.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Обработка грузов. Организация склада.

Логистика складских операций.

Прием, размещение и выдача товара.

Средства и принципы оптимизации работы склада.

Аутсорсинг и аутстаффинг в складской логистике.

Достоинства:

Обучение происходит на основе реальных кейсов.

Преподаватели проверяют задания и дают советы

Видеолекции и задания можно выполнять в любое удобное время.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Менеджер по логистике (складское хозяйство)» — «Специалист»

Слушатели курса узнают, как рассчитывать показатели производительности складской системы, организовывать хранение товаров разного вида, анализировать работу склада для будущей оптимизации и автоматизации. Также научатся управлять движением товара на складе, проводить инвентаризацию, бороться с ошибками и потерями, организовывать работу персонала.

Программа построена с учетом мировых стандартов и требований. Выпускники смогут работать в российских и международных компаниях.

Лектор — эксперт-практик с опытом работы более 20 лет, работал в холдингах «Абсолют» и ELKO GROUP.

Цена полностью: от 34 150 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 2 недели.

Порог входа: базовые знания логистики и MS Excel.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы и современные тренды формирования логистики складского хозяйства.

Основные требования, предъявляемые актуальным законодательством к складской деятельности. Особенности применения.

Эффективный складской персонал. Штатное расписание и управление.

Конструктивные особенности и технологии современного склада.

Логистика складских операций. Построение и оптимизация.

Достоинства:

Несколько форм обучения на выбор: очно, онлайн.

Все теоретические знания закрепляются на практических заданиях.

Преподаватель имеет опыт работы в логистике больше 23 лет.

Удостоверение о повышении квалификации от известного столичного учебного центра.

Недостатки:

Нет рассрочки, но можно приобрести курс в кредит.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Логистика склада» — ГЦДПО

Курс центра сформирован с учетом имеющихся профстандартов, квалификационных требований, соответствующих должности «Логист склада».

Студентов учат основам логистики, принципам организации складских помещений, организации работы и управлению сотрудниками, документообороту и ведению складского учета. А также правовым нормам, охране труда, пожарной безопасности, действующим ГОСТ, СНиП, СанПин.

Обучение ориентировано на начинающих специалистов.

Цена полностью: от 12 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 8 занятий.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, лекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Классификация складов. Основные функции складов. Место склада в организационной структуре предприятия.

Требования законодательства к организации работы склада. ГОСТ, СНиП, СанПин.

Принципиальная схема склада. Потоки на складе.

Основные процессы на складе. Зонирование. Системы складирования.

Адресная система хранения. Порядок перехода к адресной системе хранения. WMS системы.

Достоинства:

Несколько вариантов обучения: очно, онлайн, видеоуроки в записи.

Курс подходит на начинающих, которые хотят повысить свой профессиональный уровень.

Проверка знаний студента проводится после каждого модуля.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Управление складом» — «Триумф»

На курсах учат основам логистики, принципам движения логистических потоков, управлению запасами, правилам приемки, размещения, отгрузки товара, инвентаризации склада, мотивации персонала. Также студенты начнут разбираться в складском оборудовании, вести ABC-, XYX-аналитику в excel, создавать товарную матрицу.

Обучение проходит в дистанционном формате. Студенты самостоятельно выбирают время для изучения материала. Проверка домашнего задания проводится преподавателями курса.

Преподавательский состав сформирован из практикующих экспертов с опытом работы в логистике от десяти лет.

Цена полностью: 8600 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 80 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в логистику.

Складская логистика.

Управление запасами.

Аналитика АВС-XYZ.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Общение с сокурсниками в закрытом чате.

Академия специализируется на подготовке специалистов в логистике и ВЭД.

Недостатки:

Нет рассрочки.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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