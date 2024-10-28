15 бесплатных онлайн-курсов по нутрициологии с нуля

«Нутрициолог с нуля: база» от «Международного института интегративной нутрициологии»: на курсе студенты составят рацион полноценного питания для себя и близких, а также получат пошаговый план развития в профессии нутрициолога. «Знакомство с нутрициологией» от «Международной академии нутрициологии»: программа обучения одобрена в РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости». «Интегративный нутрициолог» от Talentsy: на курсе расскажут, как нутрициологу начать работать на себя и выйти на доход от 150 тысяч рублей в месяц. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» от Edpro: студенты за пять уроков узнают о месте нутрициолога в превентивной медицине, изучат фазы детоксикации, разберутся с кетогенной диетой и углеводным обменом. «Кухня нутрициолога» от Linnik Fitness: преподаватели предоставят методичку по поиску клиентов и пошаговый план выхода на доход в 70–100 тысяч рублей в месяц. «Интенсив “Здоровье”» от Sport Nutrition Academy: на курсе расскажут о повседневных ошибках в питании и предоставят план по улучшению иммунитета. «5П-нутрициолог» от УПДН: на курсе предоставят план развития в профессии нутрициолога и выхода на доход от 10 тысяч рублей за консультацию.

Изучение нутрициологии лучше начать с прохождения бесплатных уроков. Они позволяют погрузиться в профессию, посмотреть на задачи из реальной практики и решить, стоит ли записываться на платное обучение. Собрали десять бесплатных курсов для изучения нутрициологии с нуля.

1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

Курс состоит из вебинаров, на которых студенты могут задать вопрос нутрициологу и химику-технологу. Участники мастер-класса во время практических занятий проанализируют свои пищевые дисбалансы и составят рацион полноценного питания для себя и своих близких.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участники получают бонусные материалы: опросник «Колесо пищевого баланса», памятку по составлению полноценного меню, инструкцию по работе с биологически активными компонентами пищи и гайд «Противовоспалительный протокол».

Онлайн-курс также предусматривает прохождение финального тестирования с выдачей сертификата.

Длительность : 4 дня.

Формат : вебинары, практические задания, бонусные материалы.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»

Курс подходит как сторонникам здорового образа жизни, так и желающим получить новую профессию. Программа одобрена в РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Студенты научатся оценивать белковый обмен, диагностировать синдром избыточного бактериального роста и определять потребность женского организма в питательных веществах в течение месячного цикла.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 5 дней.

Формат : видеолекции, практические задания.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy

Курс включает участие в вебинарах, общение с преподавателем и пошаговый план выхода на доход от 150 тысяч рублей в месяц.

Студенты получат множество бонусных материалов, включая гайд по профессии «Интегративный нутрициолог», таблицу гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.

В конце курса участникам выдают электронный сертификат.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 5 уроков.

Формат : видеолекции, дополнительные материалы.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro

Участники бесплатного онлайн-курса научатся диагностировать синдром избыточного бактериального роста, определять фазы детоксикации, работать с кетогенной диетой и оценивать углеводный обмен веществ. Слушатели также узнают о полной программе обучения и получат электронные сертификаты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 5 дней.

Формат : видеолекции, бонусные материалы.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Пятидневный вводный курс по нутрициологии» — «PRO-Здоровье»

Студенты составят план оздоровления организма и получат инструкцию по выходу на доход от 100 тысяч рублей. Полученные материалы и инструменты сразу закрепляются на практике.

Программа включает в себя домашние задания, в рамках которых студенты выполнят диагностику питания родных и близких.

В конце обучения выпускники получат именные сертификаты и PDF-гайд с подборкой нутрицевтиков для поддержания здоровья.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 5 дней.

Формат : видеолекции, практические задания, бонусные материалы.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

6. «Биохимия микробиома» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

На курсе рассматриваются вопросы влияния микроорганизмов на здоровье человека, а также способы устранения патогенной микрофлоры. Преподаватели — врач клинической лабораторной диагностики и доктор биологических наук.

Все участники получают бесплатную книгу-опросник «Анализ состояния вашей микрофлоры».

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 3 дня.

Формат : видеолекции.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

7. «Кухня нутрициолога» — Linnik Fitness

На курсе студенты получат готовые методики поиска клиентов и пошаговый план выхода на доход от 80 тысяч рублей в месяц на ведении клиентов и составлении персональных рационов. Автор программы — фитнес-тренер с семилетним стажем, который провел более 800 часов лекций для нутрициологов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 5 дней.

Формат : видеолекции в записи, дополнительные материалы.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

8. «Интенсив “Здоровье”» — Sport Nutrition Academy

На бесплатном мастер-классе участникам представят универсальный подход к укреплению здоровья, объяснят влияние питательных веществ на организм и раскроют возможности желудочно-кишечного тракта.

После завершения всех уроков пройдет вебинар, на котором преподаватель даст рекомендации по улучшению иммунитета через корректировку питания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 6 дней.

Формат : видеолекции, вебинар.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

9. «Детская нутрициология» — Edpro

Базовый онлайн-курс для тех, кто хочет понять, как с помощью нутрициологии улучшить здоровье ребенка. Участники узнают об этапах развития детского организма, научатся самостоятельно собирать анамнез и оценивать состояние здоровья малыша.

На курсе преподает врач-педиатр, иммунодиетолог и сертифицированный консультант по натуральной медицине.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 5 дней.

Формат : видеолекции, бонусные материалы.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

10. «Секреты лабораторной диагностики» — «Международная академия нутрициологии»

Преподаватель курса — дипломированный интегрированный нутрициолог и врач с 17-летним стажем — научит самостоятельно анализировать показатели крови для выявления дефицита витаминов и минералов.

Сразу после регистрации можно бесплатно получить книгу «Симптомы и возможные дефициты», с помощью которой студенты научатся определять нехватку витаминов по состоянию организма и вкусовым пристрастиям человека.

Иллюстрация: freepik/freepik

Длительность : 3 дня.

Формат : прямые эфиры, домашние задания, бонусные материалы.

Доступ : после регистрации.

Порог входа : с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.