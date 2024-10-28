15 бесплатных онлайн-курсов по нутрициологии с нуля

В статье собрали бесплатные курсы по нутрициологии, которые позволяют освоить профессию на базовом уровне и понять, подходит ли данное направление для профессиональной деятельности. Также подобрали бесплатные вебинары и лекции по нутрициологии для знакомства с наукой о питании. После бесплатных курсов можно продолжить обучение на платных программах:
«Интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии».
«Практическая нутрициология» от «Международной академии нутрициологии».
«Доказательная нутрициология» от «Психодемии».
«Психолог-нутрициолог» от MITM.
Информация об эксперте
Нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии» дала советы по выбору курсов и ответила на самые частые вопросы от будущих студентов.
ТОП-7 бесплатных курсов по нутрициологии
«Нутрициолог с нуля: база» от «Международного института интегративной нутрициологии»: на курсе студенты составят рацион полноценного питания для себя и близких, а также получат пошаговый план развития в профессии нутрициолога.
«Знакомство с нутрициологией» от «Международной академии нутрициологии»: программа обучения одобрена в РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
«Интегративный нутрициолог» от Talentsy: на курсе расскажут, как нутрициологу начать работать на себя и выйти на доход от 150 тысяч рублей в месяц.
«Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» от Edpro: студенты за пять уроков узнают о месте нутрициолога в превентивной медицине, изучат фазы детоксикации, разберутся с кетогенной диетой и углеводным обменом.
«Кухня нутрициолога» от Linnik Fitness: преподаватели предоставят методичку по поиску клиентов и пошаговый план выхода на доход в 70–100 тысяч рублей в месяц.
«Интенсив “Здоровье”» от Sport Nutrition Academy: на курсе расскажут о повседневных ошибках в питании и предоставят план по улучшению иммунитета.
«5П-нутрициолог» от УПДН: на курсе предоставят план развития в профессии нутрициолога и выхода на доход от 10 тысяч рублей за консультацию.
Изучение нутрициологии лучше начать с прохождения бесплатных уроков. Они позволяют погрузиться в профессию, посмотреть на задачи из реальной практики и решить, стоит ли записываться на платное обучение. Собрали десять бесплатных курсов для изучения нутрициологии с нуля.
1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
Курс состоит из вебинаров, на которых студенты могут задать вопрос нутрициологу и химику-технологу. Участники мастер-класса во время практических занятий проанализируют свои пищевые дисбалансы и составят рацион полноценного питания для себя и своих близких.
Участники получают бонусные материалы: опросник «Колесо пищевого баланса», памятку по составлению полноценного меню, инструкцию по работе с биологически активными компонентами пищи и гайд «Противовоспалительный протокол».
Онлайн-курс также предусматривает прохождение финального тестирования с выдачей сертификата.
Длительность: 4 дня.
Формат: вебинары, практические задания, бонусные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»
Курс подходит как сторонникам здорового образа жизни, так и желающим получить новую профессию. Программа одобрена в РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
Студенты научатся оценивать белковый обмен, диагностировать синдром избыточного бактериального роста и определять потребность женского организма в питательных веществах в течение месячного цикла.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеолекции, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy
Курс включает участие в вебинарах, общение с преподавателем и пошаговый план выхода на доход от 150 тысяч рублей в месяц.
Студенты получат множество бонусных материалов, включая гайд по профессии «Интегративный нутрициолог», таблицу гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.
В конце курса участникам выдают электронный сертификат.
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеолекции, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro
Участники бесплатного онлайн-курса научатся диагностировать синдром избыточного бактериального роста, определять фазы детоксикации, работать с кетогенной диетой и оценивать углеводный обмен веществ. Слушатели также узнают о полной программе обучения и получат электронные сертификаты.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеолекции, бонусные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Пятидневный вводный курс по нутрициологии» — «PRO-Здоровье»
Студенты составят план оздоровления организма и получат инструкцию по выходу на доход от 100 тысяч рублей. Полученные материалы и инструменты сразу закрепляются на практике.
Программа включает в себя домашние задания, в рамках которых студенты выполнят диагностику питания родных и близких.
В конце обучения выпускники получат именные сертификаты и PDF-гайд с подборкой нутрицевтиков для поддержания здоровья.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеолекции, практические задания, бонусные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
6. «Биохимия микробиома» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
На курсе рассматриваются вопросы влияния микроорганизмов на здоровье человека, а также способы устранения патогенной микрофлоры. Преподаватели — врач клинической лабораторной диагностики и доктор биологических наук.
Все участники получают бесплатную книгу-опросник «Анализ состояния вашей микрофлоры».
Длительность: 3 дня.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
7. «Кухня нутрициолога» — Linnik Fitness
На курсе студенты получат готовые методики поиска клиентов и пошаговый план выхода на доход от 80 тысяч рублей в месяц на ведении клиентов и составлении персональных рационов. Автор программы — фитнес-тренер с семилетним стажем, который провел более 800 часов лекций для нутрициологов.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеолекции в записи, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
8. «Интенсив “Здоровье”» — Sport Nutrition Academy
На бесплатном мастер-классе участникам представят универсальный подход к укреплению здоровья, объяснят влияние питательных веществ на организм и раскроют возможности желудочно-кишечного тракта.
После завершения всех уроков пройдет вебинар, на котором преподаватель даст рекомендации по улучшению иммунитета через корректировку питания.
Длительность: 6 дней.
Формат: видеолекции, вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
9. «Детская нутрициология» — Edpro
Базовый онлайн-курс для тех, кто хочет понять, как с помощью нутрициологии улучшить здоровье ребенка. Участники узнают об этапах развития детского организма, научатся самостоятельно собирать анамнез и оценивать состояние здоровья малыша.
На курсе преподает врач-педиатр, иммунодиетолог и сертифицированный консультант по натуральной медицине.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеолекции, бонусные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
10. «Секреты лабораторной диагностики» — «Международная академия нутрициологии»
Преподаватель курса — дипломированный интегрированный нутрициолог и врач с 17-летним стажем — научит самостоятельно анализировать показатели крови для выявления дефицита витаминов и минералов.
Сразу после регистрации можно бесплатно получить книгу «Симптомы и возможные дефициты», с помощью которой студенты научатся определять нехватку витаминов по состоянию организма и вкусовым пристрастиям человека.
Длительность: 3 дня.
Формат: прямые эфиры, домашние задания, бонусные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Бесплатные вебинары и лекции по нутрициологии
На бесплатных вебинарах можно задать вопрос практикующим нутрициологам, посмотреть на работу специалиста «изнутри» и понять, стоит ли осваивать эту профессию. Некоторые программы включают в себя бонусные материалы и подарки для участников.
1. «5П-нутрициолог» — УПДН
На вебинаре студенты познакомятся с 5П-нутрициологией, научатся составлять персонализированный рацион и получат план перехода на здоровый образ жизни. Преподаватель — практикующий нутрициолог, член Национального общества диетологов, эксперт в области популяризации правильного питания.
Сразу после регистрации участники получат книгу «Антистрессовое питание», а во время обучения — методические пособия с рекомендациями от врачей по восполнению дефицита витаминов.
Длительность: 1 день.
Формат: вебинар, бонусные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Нутрициолог: с чего начать погружение в профессию» — «Нетология»
Преподаватель расскажет, кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога, какие задачи решает специалист и как развиваться в профессии.
Слушатели изучат пять базовых принципов правильного питания, разберут случай из реальной практики и получат методички по поиску клиентов.
Длительность: 1 час 30 минут.
Формат: видеолекция.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как стать востребованным нутрициологом, зарабатывать удаленно и помогать людям» — «PRO-Здоровье»
Преподаватель — дипломированный нутрициолог и член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии. Участники «живого» вебинара вступят в сообщество единомышленников и при поддержке практикующего нутрициолога построят бизнес-план по развитию в профессии.
Длительность: 1 день.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Детский нутрициолог — профессия с большой миссией» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
Курс для тех, кто хочет стать экспертом в области детского питания. Преподаватель — сертифицированный коуч по детскому здоровью — расскажет, как восполнить дефициты у ребенка через питание и составить персонализированный рацион.
После регистрации участники получают PDF-гайд «Жизнь без гаджетов: как научить ребенка быть в моменте».
Длительность: 1 день.
Формат: вебинар, бонусные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Станьте диетологом для себя и своей семьи» — УПДН
На вебинаре студенты научатся корректировать собственный рацион и узнают, как привить новые пищевые привычки. Преподаватель — член Национального общества диетологов, основатель социального образовательного проекта «Здоровое поколение» и организатор международных конференций по нутрициологии.
После регистрации доступна бесплатная книга «Тест на дефицит микронутриентов». Слушатели вебинара также участвуют в розыгрыше БАДов от школы.
Длительность: 3 часа.
Формат: вебинар, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
ТОП-5 платных курсов по нутрициологии
На платные курсы по нутрициологии можно поступить без медицинского образования. В среднем обучение длится от 2 до 13 месяцев. На краткосрочных программах, как правило, знакомят с основами нутрициологии и выдают сертификат о прохождении курса. Длительное обучение чаще всего предполагает выдачу диплома о профессиональной переподготовке.
1. «Интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.
Цена: 282 900 рублей или в рассрочку 11 790 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: проверка домашних заданий, разбор ошибок, практика под присмотром опытного нутрициолога.
О чем курс
Видеоуроки записали врачи-диетологи, гастроэнтерологи, нутрициологи, специалисты по аюрведе, висцеральные практики — всего более 150 преподавателей-практиков. Студенты изучат основы превентивной и клинической нутрициологии.
Учебе достаточно уделять от пяти до восьми часов в неделю. Начать свое обучение в институте можно на бесплатном курсе.
2. «Практическая нутрициология» — «Международная академия нутрициологии»
🎁 По промокоду MAN22F47D36 вам доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.
Цена: от 73 500 рублей.
Обратная связь: есть, поддержка кураторов, еженедельные встречи с преподавателями, индивидуальная супервизия.
О чем курс
Студенты изучат основы нутрициологии и диетологии, физиологию организма, лечебные рационы питания. Научатся расшифровывать анализы и составлять рационы для коррекции дефицитов. Кроме знаний по нутрициологии, в программу входят уроки по формированию личного бренда, супервизия и стажировка.
Студенты, успешно окончившие курс, получат диплом МГПУ. А еще — могут трудоустроиться в рамках проектов «Содействие занятости» и «Московское долголетие».
3. «Доказательная нутрициология» — «Психодемия»
Цена: от 42 022 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Нутрициолог и научный журналист расскажет, как регулировать пищевое поведение и выбирать безопасные продукты. А еще — как составлять сбалансированный рацион с учетом возраста, особенностей здоровья и бюджета.
Смотреть видео с теорией можно в удобное время. А для закрепления знаний на практике студенты проанализируют свой рацион и пищевые привычки, скорректируют питание и отношение к еде.
4. «Психолог-нутрициолог» — MITM
Цена: 65 040 рублей.
Обратная связь: есть, поддержка куратора, супервизия.
О чем курс
Курс по комплексному подходу к заботе о здоровье через сочетание психологической поддержки и нутриционного консультирования. Клинические психологи, психоаналитики, терапевты, диетологи с опытом от 7 до 25 лет объяснят, что такое нутрициология и диетология. Расскажут о свойствах основных питательных веществ, психопатологии пищевого поведения и способах коррекции.
5. «Интегративная и клиническая нутрициология» — УОМ
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: от 198 900 рублей.
Обратная связь: есть, поддержка кураторов и обратная связь от преподавателей на вебинарах.
О чем курс
Врачи общей практики, психологи, психотерапевты и специалисты по нутрициологии научат оказывать услуги по сопровождению клиента: оценивать состояние здоровья, составлять планы питания, работать вместе с врачом. Также студенты будут уметь вести групповые программы по изменению образа жизни и проводить лекции по здоровому питанию. Учиться можно онлайн или в Москве.
В следующей части статьи представлены ответы эксперта — Екатерины Веселовой — на популярные вопросы об обучении на нутрициолога. Информация будет полезна как начинающим специалистам, так и тем, кто только планирует освоить профессию.
Что входит в обязанности нутрициолога?
Нутрициолог — помогающий специалист, который создает условия для поддержания здоровья человека с помощью работы с питанием и образом жизни. Он проводит комплексную оценку дефицитов, подбирает полноценный рацион или протокол питания. Также — стратегию образа жизни, правильные нутрицевтики для восполнения дефицитов и снижения риска заболеваний. Помогает внедрить новые полезные привычки в жизнь клиента.
Нутрициолог — это диетолог?
Нет. Диетолог — это врач, который назначает лечебные диеты при наличии тех или иных хронических заболеваний. Нутрициологу совсем не обязательно быть врачом. Он работает с условно здоровыми людьми, у которых есть какие-то неприятные симптомы и дискомфорт, но еще нет заболевания. Нутрициолог поможет не допустить развития болезни. Но если обращается клиент, у которого уже есть болезнь, то нутрициолог обязан подключить врача.
Какое направление нутрициологии наиболее востребованное?
Крайне мало специалистов в детской нутрициологии и нутрициологии подготовки и поддержки ведения беременности. Если хочется выделиться в конкурентном поле, я бы рекомендовала обратить внимание на эти направления. Но в любом случае сначала нужно освоить базу нутрициологии, а потом уже получать дополнительные специализации.
Кто и с какой целью может обучаться на курсах по нутрициологии?
Обучаться можно как для себя, так и для профессии. На самом деле, большинство людей приходит в нутрициологию с желанием в первую очередь улучшить свое здоровье и здоровье своей семьи, детей, близких. А когда уже видят, как эти знания работают, влюбляются в профессию и начинают практиковать.
На какие моменты необходимо в первую очередь обращать внимание при выборе курсов?
Самое важное — это возможность качественно практиковаться во время обучения. То есть не просто решать кейсы на бумаге, а именно работать с реальными клиентами. Преподаватели тоже должны быть практикующими специалистами, не теоретиками. Немаловажный аспект — наличие инструментов для работы с клиентами: опросники, образцы дневников питания и образа жизни, памятки, чек-листы, гайды и прочее. Эти инструменты облегчат работу специалиста, повысят качество оказываемых им услуг и выделят в конкурентном поле.
Какое образование нужно для обучения на курсах?
Можно пойти учиться нутрициологии с любым стартовым образованием, другой вопрос — сможет ли студент получить диплом. Документ установленного образца выдается только при наличии среднего специального или высшего образования. Причем любого, не обязательно медицинского. Если у студента нет диплома вуза или колледжа, то он получит сертификат.
Что должно быть в программе хорошего курса по нутрициологии?
Есть четыре важнейших пункта. В первую очередь, качественная обновляемая база знаний. Потом идет предоставление готовых инструментов для работы с клиентом. Также большое значение имеет практика: лучше, если она будет нескольких видов. Завершающий, четвертый пункт — программа должна включать информацию по монетизации, в идеале — знания по заработку должны даваться еще в процессе обучения.
Сколько зарабатывает нутрициолог?
Знаю специалистов, которые трудятся на основной работе, нутрициологией занимаются для себя и зарабатывают 10–15 тысяч рублей. А есть нутрициологи, которые создают собственные марафоны, наставничества, курсы и делают миллионные запуски. Одни берут за месяц сопровождения 10 тысяч рублей, другие оценивают свою работу в 150 тысяч рублей.
В вопросе заработка все зависит от размера вложенных усилий, самоценности, уровня специалиста и других факторов. У нутрициолога, как и у многих других профессий, нет ни минимальной, ни максимальной границы зарплаты.
Какими личностными качествами должен обладать хороший нутрициолог?
Если мы говорим про классический портрет нутрициолога, основной источник дохода которого — консультации клиентов, то нужно обладать эмпатией. Специалист должен уметь понимать и поддерживать, ведь главная задача нутрициолога — помочь комфортно внедрить в жизнь клиента новые привычки.
Нет никакого смысла в рекомендациях, пусть очень важных и правильных, которым клиент не сможет следовать. Поэтому практикующим нутрициологам я часто рекомендую дополнительно осваивать коучинг и базовую психологию.
Но не нужно забывать, что отрасль нутрициологии широка и можно зарабатывать вней, будучи спикером, методистом или куратором курса по нутрициологии, организатором мероприятий для нутрициологов. Здесь базовые качества будут уже другими.
Есть ли какие-то рекомендации по поиску первых клиентов?
Первое, что нужно сделать, — начать вести социальные сети и проявляться в них как специалист. Можно начать со знакомых (если, конечно, у них есть мотивация), и если специалист хорошо будет справляться, «сарафанное радио» сработает за него.
Хороший вариант — объединиться в партнерство с врачом или опытным нутрициологом и работать с их клиентами в качестве помощника, при этом находясь в менторстве и получая полезный практический опыт.
Партнерство возможно также с другими специалистами: фитнес-тренерами, косметологами, психологами. Вместе с ними можно создавать комплексные услуги. Можно отслеживать проведение ЗОЖ-выставок и фестивалей, пробовать заявиться на них в качестве спикера. Возможностей действительно много, главное — начать действовать, и клиенты обязательно появятся.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов учитываются такие критерии, как актуальность программы, формат обучения, длительность, экспертиза спикера и другие. Более подробно о критериях отбора курсов:
Формат обучения. Программа должна включать в себя видеолекции или вебинары, а не только текстовые материалы для самостоятельного изучения.
Экспертиза спикера. Все преподаватели курсов — практикующие нутрициологи или специалисты в области здравоохранения.
Порог входа. Отобрали только те курсы, которые доступны для обучения даже тем, кто не имеет опыта в нутрициологии..
Дополнительные материалы. Многие курсы в подборке предлагают студентам бесплатные книги, чек-листы и другие бонусные материалы.
Какой бесплатный курс по нутрициологии выбрать
В современном ритме жизни у многих людей не хватает времени на полноценное и здоровое питание. Это может привести к различным заболеваниям и снижению качества жизни. Нутрициолог — специалист, который разрабатывает индивидуальный рацион с учетом нехватки витаминов и минералов в организме. Он помогает скорректировать питание и избавиться от пищевых зависимостей. Чтобы освоить базовые навыки и узнать больше о профессии нутрициолога, можно записаться на следующие курсы:
«Нутрициолог с нуля: база» от «Международного института интегративной нутрициологии»: на курсе студенты составят рацион полноценного питания для себя и близких, а также получат пошаговый план развития в профессии нутрициолога.
«Знакомство с нутрициологией» от «Международной академии нутрициологии»: программа обучения одобрена в РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости».
«Интегративный нутрициолог» от Talentsy: на курсе расскажут, как нутрициологу начать работать на себя и выйти на доход от 150 тысяч рублей в месяц.
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