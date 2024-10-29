15 курсов для управляющего салоном красоты 

Подобрали онлайн-курсы по управлению салоном красоты, на котором студенты изучат организацию бизнеса, научатся работать с командой и общаться с клиентами. Чтобы познакомиться с обязанностями управляющего и его ключевыми задачами, можно начать с бесплатных курсов.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по управлению салоном красоты от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по управлению салоном красоты
«Менеджмент в индустрии красоты» от Moscow Business Academy: участники создадут проект салона красоты и узнают, как найти первых клиентов (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Менеджмент в индустрии красоты» от Skillbox: студенты получают рекомендации по улучшению бизнес-стратегии от экспертов имидж-лаборатории «Персона» (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Директор салона красоты / косметологической клиники. Управление компанией в бьюти-индустрии» от Moscow Business School: курс с групповыми практикумами и разбором задач, приближенными к реальным (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Успешный руководитель beauty-бизнеса» от «Эколь»: курс с обратной связью от практиков, индивидуальными заданиями и возможностью стажировки у партнеров.
«Как открыть салон красоты» от Moscow Business School: трехдневный интенсив с возможностью участия в бизнес-клубе школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Курсы по открытию салона красоты» от «Эколь»: студенты освоят стратегии увеличения прибыли и привлечения клиентов, получат доступ к библиотеке вебинаров и поддержку наставников.
«Менеджмент в индустрии красоты» от МИПО: программа профессиональной переподготовки от российских и зарубежных экспертов с опытом работы в сфере от 7 до 25 лет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
На онлайн-курсах студенты изучают экономические, юридические основы менеджмента в сфере красоты, учатся эффективному общению с сотрудниками и клиентами. Сертификаты, удостоверения, дипломы по окончании обучения подтверждают квалификацию.
1. «Менеджмент в индустрии красоты» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Курс для менеджеров салонов красоты, которые хотят улучшить свои управленческие навыки, и для предпринимателей, планирующих открыть бизнес в индустрии красоты. Студенты закрепляют теорию на интерактивных тренажерах и участвуют в групповых проектах.
Итогом курса станет разработка проекта салона красоты — от организационных и финансовых аспектов до продвижения и развития бизнеса.
Карьерные консультанты помогают оформить портфолио и составить резюме. Также проводятся семинары, где рассказывают, как пройти собеседование и найти первых клиентов для своего салона.
Цена полностью: от 149 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки в записи, вебинары, домашние задания, групповые проекты, практика на интерактивных тренажерах.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению резюме, портфолио, подготовка к собеседованию.
Программа:
Управление бизнесом. Стратегии и технологии.
Управление человеческими ресурсами.
Управленческие навыки руководителя.
Стратегии и развитие бизнеса.
Маркетинг и конкурентоспособность.
Финансовый менеджмент.
Достоинства:
Преподаватели курса — эксперты в области бизнеса и экономики с опытом работы в известных компаниях, например, «Промсвязьбанк», ПАО НК «Роснефть», «Росатом».
Гарантия возврата средств в течение 14 дней с начала обучения, если курс не подошел.
Программу можно окончить экстерном.
Возможность участия в офлайн-мероприятиях с представителями бизнес-сообщества.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Менеджмент в индустрии красоты» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение
Слушатели научатся управлять финансами салона красоты, формировать цены, разрабатывать бизнес-план. Участники получат рекомендации по подбору персонала и готовый набор рекламных инструментов для привлечения клиентов.
Курс записан совместно с сетью имидж-лабораторий «Персона». На практических занятиях участники попробуют себя в роли управляющих салонов. В итоговом проекте они представят бизнес-концепцию экспертам «Персоны»: рассчитают бюджет, опишут принципы работы с командой и клиентами.
Цена полностью: от 72 362 рублей.
Цена в рассрочку: от 6348 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки в записи, домашние задания с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Обзор бьюти-рынка.
Легализация бизнеса, бухучет и налоги.
К вам пришла проверка.
Локация и помещение.
Партнеры и поставщики.
Маркетинг и финансы.
Достоинства:
Преподаватели с более чем пятилетним опытом управления компаниями и работы в сети имидж-лабораторий.
Однодневная практика в реальном салоне в роли администратора.
Постоянный доступ к материалам курса и чату в Telegram для общения с единомышленниками.
Год обучения английскому в подарок.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Директор салона красоты / косметологической клиники. Управление компанией в бьюти-индустрии» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
На пятидневном курсе повышения квалификации слушатели узнают все тонкости открытия и развития бизнеса в сфере красоты. Изучат особенности взаимодействия с персоналом и смогут разработать программу лояльности клиентов.
За пять дней до начала курса можно вернуть 100% стоимости. Если до старта курса осталось меньше пяти дней, можно выбрать другой вебинар или записаться на следующую дату курса.
Цена полностью: 62 910 рублей.
Цена в рассрочку: от 5825 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 40 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки в записи, онлайн-семинары.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Открытие салона красоты.
Законодательная база индустрии красоты.
Экономика салонного и медицинского бизнеса для неэкономистов.
Практические инструменты маркетинга салона/клиники.
Образ руководителя салона/клиники.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Участие в закрытом клубе Moscow Business School.
Семинары ведут эксперты по маркетингу в индустрии красоты.
Можно посетить бесплатные вебинары по темам управления.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Успешный руководитель beauty-бизнеса» — «Эколь»
На курсе обучают не только основам управления бизнесом в сфере красоты, но и таким навыкам, как копирайтинг, таргетинг и графический дизайн. Студенты научатся создавать портфолио, оформлять аккаунты в социальных сетях и разрабатывать индивидуальный стиль.
Наставники курса доступно объяснят теоретический материал, проведут демонстрацию практики и дадут полезные рекомендации.
Цена полностью: от 24 400 рублей.
Цена в рассрочку: от 4100 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 28 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Открытие салона красоты.
Личный бренд. Продвижение мастера красоты.
Управление стрессом.
Достоинства:
Формирование портфолио для соцсетей во время обучения.
Можно выбрать индивидуальные мастер-классы вместо полной программы курса.
Можно получить дополнительную скидку на курс.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Как открыть салон красоты» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Курс ведут специалисты по правовому сопровождению индустрии красоты, эксперт по управлению в СПА- и бьюти-сфере, а также бизнес-консультант с квалификацией психолога. В рамках трехдневного интенсива, проходящего в формате вебинаров, участники получат сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Участников научат избегать финансовые риски, разрабатывать стратегию продаж и анализировать деятельность конкурентов. Также студенты узнают, как составлять бизнес-план и строить бизнес в сфере красоты с учетом законодательных требований.
Цена полностью: от 48 510 рублей.
Цена в рассрочку: от 4492 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 24 академических часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки в записи, семинары в прямом эфире.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Маркетинговые исследования.
Законодательная база индустрии красоты.
Экономика салонного и медицинского бизнеса для неэкономистов.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Электронные авторские материалы по теме курса для всех студентов.
Участие в бизнес-клубе школы для слушателей курса.
Короткий интенсив для тех, кто хочет пройти обучение в сжатые сроки.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Курсы по открытию салона красоты» — «Эколь»
Курс для тех, кто планирует открыть салон красоты. Студенты научатся выбирать формат салона, организовывать финансовый учет и оформлять юридические документы. Они также узнают, как эффективно подбирать и мотивировать сотрудников, продвигать бренд и создавать привлекательный дизайн салона.
Практические задания помогут применить эти знания на практике и подготовиться к реальной работе.
Программа разработана экспертами с опытом работы в индустрии красоты более 15 лет. Они поделятся своим опытом и знаниями по открытию собственного бизнеса.
Цена полностью: 15 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2700 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки в записи, презентации, чек-листы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Планирование бизнеса.
Финансы и документация.
Работа с персоналом.
Продвижение.
Дизайн для бизнеса.
Достоинства:
Школа регулярно предлагает индивидуальные скидки на все курсы.
Наставник программы — коуч и преподаватель с более чем 15-летним опытом управления салоном красоты.
В ходе курса студенты создадут портфолио для собеседования на новую должность.
Любое занятие можно пройти отдельно в формате индивидуального урока с экспертом.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Менеджмент в индустрии красоты» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
На курсе студенты научатся управлять командой мастеров, мотивировать сотрудников и выстраивать эффективные отношения с клиентами. Они освоят методы автоматизации бизнес-процессов, научатся оценивать инвестиции и рассчитывать окупаемость бизнеса, а также разберут способы снижения рисков.
Программа подходит для начинающих и опытных менеджеров — всех, кто планирует открыть салон красоты. Длительность обучения на курсе — восемь месяцев, при желании программу можно пройти в два раза быстрее.
Цена полностью: 37 530 рублей.
Цена в рассрочку: от 3100 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары в записи, лекционные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Брендинг.
Риск-менеджмент.
Финансовый менеджмент.
Современные стратегии работы с клиентами в бьюти-индустрии.
Понятие стратегии в системе управления салона красоты, основные принципы стратегического менеджмента.
Достоинства:
Педагоги с опытом работы в сфере от 7 до 25 лет.
Можно закончить учебу экстерном — за четыре месяца.
Корпоративное обучение для организаций на выгодных условиях.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Онлайн-курс для администраторов салонов красоты: Ваш шаг к профессионализму» — Onskills
Курс состоит из шести уроков, на которых студенты изучат основные обязанности администратора салона красоты и научатся грамотно общаться с клиентами. Они узнают об особенностях косметических процедур, их пользе и противопоказаниях, а также освоят базовые навыки парикмахерского искусства.
После каждой темы студенты проходят тестирование, а по окончании курса получают сертификат. Доступ к материалам остается навсегда, что позволяет в любой момент обновить свои знания.
Цена полностью: 1900 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 6 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки в записи.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Должностные обязанности.
Косметологические услуги.
Аппаратные процедуры.
SPA-процедуры.
Татуаж.
Работа с бровями и ресницами.
Фигура.
Достоинства:
Академия имеет лицензию Минобразования РФ, что подтверждает соответствие программы образовательным стандартам и гарантирует качество обучения.
После каждого урока студенты проходят тест для закрепления знаний.
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Управляющий салоном красоты» — MBA CITY
Курс состоит из девяти модулей, которые охватывают правовые, экономические и психологические аспекты управления салонами красоты, СПА и косметологическими центрами. Участники познакомятся с процедурами, которые проводят мастера, правилами организации рабочих мест, дезинфекции и стерилизации инструментов.
Стоимость курса складывается из цены подписки и суммы оплаты итоговых испытаний и документов об окончании. Допуск к аттестации — 7500 рублей, диплом на русском — 2000 рублей, международный сертификат — 2000 рублей.
Цена полностью: от 47 760 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: по запросу.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь с трудоустройством в компании-партнеры.
Программа:
Менеджмент в бьюти-индустрии.
Маркетинг и рекламная деятельность.
Управление финансами на предприятии.
Управление человеческими ресурсами.
Административно-хозяйственная деятельность организации.
Менеджмент организации.
Лидерство и достижение целей.
Достоинства:
Подробный курс, охватывающий различные аспекты управления салоном красоты.
Возможность получить диплом как на русском, так и на английском языке.
Курс можно проходить в индивидуальном темпе, доступ к материалам сохраняется на три года.
Школа оказывает помощь в поиске работы.
Недостатки:
Дополнительные затраты кроме оплаты уроков: отдельно за аттестацию, диплом, сертификат.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Директор салона красоты» — IAB
Студенты научатся создавать имидж компании, продвигать услуги онлайн и в торговых центрах, а также узнают основы работы мастеров маникюра, парикмахеров, массажистов и косметологов.
Выпускники с профессиональным образованием получат диплом с международным приложением. Студенты вузов и колледжей — свидетельство об окончании или повышении квалификации.
Цена полностью: 23 400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания с проверкой.
Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации или диплом с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: по запросу.
Программа:
Планирование и открытие салона красоты.
Этика поведения и общения с клиентами в салоне красоты.
Реклама в индустрии красоты.
Маникюр и педикюр.
Косметология.
Аппаратная косметология.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Короткий цикл уроков, удобный для освоения базовых навыков или восполнения пробелов в знаниях о работе салонов красоты.
Уроки охватывают не только управление салоном, но и процедуры, услуги и методы работы компаний в бьюти-сфере.
Недостатки:
На сайте школы не указано, как именно помогают с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по управлению салоном красоты
Бесплатные курсы по управлению в индустрии красоты помогут слушателям понять, какими навыками и ресурсами должен обладать управляющий салоном. Они познакомятся со спецификой работы в этой сфере и смогут решить, стоит ли продолжить обучение на платных, более углубленных курсах.
1. «Wow-сервис в салоне красоты: делаем так, чтобы клиенты возвращались» — Skillbox
Мастера и менеджеры салонов красоты на уроках освоят тонкости качественного сервиса, чтобы посетители возвращались снова. Владельцы бизнеса узнают, как улучшить репутацию компании, привлечь новых клиентов и увеличить доход. Предприниматели из других сфер, которые решили начать бизнес в индустрии красоты, узнают, как быстро заработать и избежать нерациональных трат.
Длительность: 3 урока.
Формат: вебинары в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Инструкция к салону красоты» — Salon Emotion Russia
Проект Salon Emotion от L’Oréal — международная инициатива и бесплатная программа для клиентов косметической компании. Слушатели получат подсказки, как повысить рентабельность компании, освоят специфику продаж услуг в сфере бьюти-индустрии, узнают, как управлять персоналом для эффективной работы салона.
Длительность: 6 видеоуроков.
Формат: видеоуроки в записи.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Администратор салона красоты» — Stepik
Слушатели получат базовые знания, необходимые для управления салоном красоты. Узнают, как обрабатывать заявки, общаться с мастерами и клиентами, создавать привлекательный контент для соцсетей компании. Установив мобильное приложение Stepik, пользователи могут проходить обучение на курсе с любого устройства.
Длительность: 8 дней.
Формат: видеоуроки в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Старт для администраторов» — Wlog Start
На курсе слушатели изучат требования к внешнему виду, профессиональным обязанностям и зоне ответственности администратора в индустрии красоты. Эксперты с опытом работы в сфере красоты более пяти лет делятся своими знаниями. У каждого студента будет доступ к закрытому чату с куратором для обратной связи по заданиям и тестам. После успешной сдачи проверочных работ участники получают сертификаты.
Длительность: 3 урока.
Формат: видеоуроки в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Администратор в индустрии здоровья и красоты» — «Московский институт восстановительной медицины»
Цикл видеоуроков посвящен не только специфике работы управляющего салоном бьюти-сферы, но и содержит обзор процедур для оздоровления и красоты. Выпускники курса смогут уверенно консультировать клиентов по поводу услуг, продвигать продукцию салона, контролировать работу мастеров.
Длительность: 56 академических часов.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Подборку курсов по управлению салоном красоты составляли по нескольким критериям, чтобы каждый читатель мог оценить основные параметры школы и выбрать подходящую:
Возможность рассрочки. Важный параметр выбора курса — соотношение цены и качества, а возможность рассрочки делает обучение доступным для каждого.
Длительность. Чтобы освежить знания по одной или нескольким темам, может быть достаточно нескольких часов. На углубленное изучение профессии может уйти от нескольких дней до нескольких месяцев.
Преподавательский состав. Для освоения профессии важны теоретические знания и практический опыт, которыми со студентами делятся эксперты. Собрали курсы, где уроки проводят педагоги со стажем работы в сфере.
Порог входа. Большинство курсов по управлению салоном красоты подходят для начинающих. При этом получить новую информацию на вебинарах и лекциях могут и специалисты с опытом.
Формат. Вебинары и лекции на курсах могут проходить в прямом эфире или быть доступны для просмотра в записи. Но предпочтение отдавали программам, в которых предусмотрена проверка домашних заданий и обратная связь от преподавателей по проектам.
Документ об окончании. Чтобы устроиться на работу по специальности нужно свидетельство, сертификат, удостоверение, диплом, подтверждающие квалификацию. Соискатель с документом об окончании курса вызовет доверие у работодателя.
Какой курс по управлению салоном красоты выбрать
Курсы по управлению салоном красоты подойдут менеджерам, администраторам, директорам и самозанятым мастерам индустрии красоты. Студенты изучат задачи администратора, правила работы салона, организацию рабочих мест и правовые основы. Они научатся планировать бюджет и использовать инструменты для продвижения услуг. Освоить все тонкости управления салоном красоты можно на курсах:
«Менеджмент в индустрии красоты» от Moscow Business Academy: участники создадут проект салона красоты и узнают, как найти первых клиентов (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Менеджмент в индустрии красоты» от Skillbox: студенты получают рекомендации по улучшению бизнес-стратегии от экспертов имидж-лаборатории «Персона» (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Директор салона красоты / косметологической клиники. Управление компанией в бьюти-индустрии» от Moscow Business School: курс с групповыми практикумами и разбором задач, приближенными к реальным (промокод GDEKURS — скидка 5%).
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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