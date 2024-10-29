15 курсов для управляющего салоном красоты 

На онлайн-курсах студенты изучают экономические, юридические основы менеджмента в сфере красоты, учатся эффективному общению с сотрудниками и клиентами. Сертификаты, удостоверения, дипломы по окончании обучения подтверждают квалификацию.

1. «Менеджмент в индустрии красоты» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Курс для менеджеров салонов красоты, которые хотят улучшить свои управленческие навыки, и для предпринимателей, планирующих открыть бизнес в индустрии красоты. Студенты закрепляют теорию на интерактивных тренажерах и участвуют в групповых проектах.

Итогом курса станет разработка проекта салона красоты — от организационных и финансовых аспектов до продвижения и развития бизнеса.

Карьерные консультанты помогают оформить портфолио и составить резюме. Также проводятся семинары, где рассказывают, как пройти собеседование и найти первых клиентов для своего салона.

Цена полностью: от 149 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки в записи, вебинары, домашние задания, групповые проекты, практика на интерактивных тренажерах.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению резюме, портфолио, подготовка к собеседованию.

Программа:

Управление бизнесом. Стратегии и технологии.

Управление человеческими ресурсами.

Управленческие навыки руководителя.

Стратегии и развитие бизнеса.

Маркетинг и конкурентоспособность.

Финансовый менеджмент.

Достоинства:

Преподаватели курса — эксперты в области бизнеса и экономики с опытом работы в известных компаниях, например, «Промсвязьбанк», ПАО НК «Роснефть», «Росатом».

Гарантия возврата средств в течение 14 дней с начала обучения, если курс не подошел.

Программу можно окончить экстерном.

Возможность участия в офлайн-мероприятиях с представителями бизнес-сообщества.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Менеджмент в индустрии красоты» — Skillbox

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Слушатели научатся управлять финансами салона красоты, формировать цены, разрабатывать бизнес-план. Участники получат рекомендации по подбору персонала и готовый набор рекламных инструментов для привлечения клиентов.

Курс записан совместно с сетью имидж-лабораторий «Персона». На практических занятиях участники попробуют себя в роли управляющих салонов. В итоговом проекте они представят бизнес-концепцию экспертам «Персоны»: рассчитают бюджет, опишут принципы работы с командой и клиентами.

Цена полностью: от 72 362 рублей.

Цена в рассрочку: от 6348 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки в записи, домашние задания с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Обзор бьюти-рынка.

Легализация бизнеса, бухучет и налоги.

К вам пришла проверка.

Локация и помещение.

Партнеры и поставщики.

Маркетинг и финансы.

Достоинства:

Преподаватели с более чем пятилетним опытом управления компаниями и работы в сети имидж-лабораторий.

Однодневная практика в реальном салоне в роли администратора.

Постоянный доступ к материалам курса и чату в Telegram для общения с единомышленниками.

Год обучения английскому в подарок.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Директор салона красоты / косметологической клиники. Управление компанией в бьюти-индустрии» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

На пятидневном курсе повышения квалификации слушатели узнают все тонкости открытия и развития бизнеса в сфере красоты. Изучат особенности взаимодействия с персоналом и смогут разработать программу лояльности клиентов.

За пять дней до начала курса можно вернуть 100% стоимости. Если до старта курса осталось меньше пяти дней, можно выбрать другой вебинар или записаться на следующую дату курса.

Цена полностью: 62 910 рублей.

Цена в рассрочку: от 5825 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 40 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки в записи, онлайн-семинары.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Открытие салона красоты.

Законодательная база индустрии красоты.

Экономика салонного и медицинского бизнеса для неэкономистов.

Практические инструменты маркетинга салона/клиники.

Образ руководителя салона/клиники.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Участие в закрытом клубе Moscow Business School.

Семинары ведут эксперты по маркетингу в индустрии красоты.

Можно посетить бесплатные вебинары по темам управления.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Успешный руководитель beauty-бизнеса» — «Эколь»

На курсе обучают не только основам управления бизнесом в сфере красоты, но и таким навыкам, как копирайтинг, таргетинг и графический дизайн. Студенты научатся создавать портфолио, оформлять аккаунты в социальных сетях и разрабатывать индивидуальный стиль.

Наставники курса доступно объяснят теоретический материал, проведут демонстрацию практики и дадут полезные рекомендации.

Цена полностью: от 24 400 рублей.

Цена в рассрочку: от 4100 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 28 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Открытие салона красоты.

Личный бренд. Продвижение мастера красоты.

Управление стрессом.

Достоинства:

Формирование портфолио для соцсетей во время обучения.

Можно выбрать индивидуальные мастер-классы вместо полной программы курса.

Можно получить дополнительную скидку на курс.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Как открыть салон красоты» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Курс ведут специалисты по правовому сопровождению индустрии красоты, эксперт по управлению в СПА- и бьюти-сфере, а также бизнес-консультант с квалификацией психолога. В рамках трехдневного интенсива, проходящего в формате вебинаров, участники получат сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Участников научат избегать финансовые риски, разрабатывать стратегию продаж и анализировать деятельность конкурентов. Также студенты узнают, как составлять бизнес-план и строить бизнес в сфере красоты с учетом законодательных требований.

Цена полностью: от 48 510 рублей.

Цена в рассрочку: от 4492 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 24 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки в записи, семинары в прямом эфире.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Маркетинговые исследования.

Законодательная база индустрии красоты.

Экономика салонного и медицинского бизнеса для неэкономистов.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Электронные авторские материалы по теме курса для всех студентов.

Участие в бизнес-клубе школы для слушателей курса.

Короткий интенсив для тех, кто хочет пройти обучение в сжатые сроки.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Курсы по открытию салона красоты» — «Эколь»

Курс для тех, кто планирует открыть салон красоты. Студенты научатся выбирать формат салона, организовывать финансовый учет и оформлять юридические документы. Они также узнают, как эффективно подбирать и мотивировать сотрудников, продвигать бренд и создавать привлекательный дизайн салона.

Практические задания помогут применить эти знания на практике и подготовиться к реальной работе.

Программа разработана экспертами с опытом работы в индустрии красоты более 15 лет. Они поделятся своим опытом и знаниями по открытию собственного бизнеса.

Цена полностью: 15 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2700 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 6 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки в записи, презентации, чек-листы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Планирование бизнеса.

Финансы и документация.

Работа с персоналом.

Продвижение.

Дизайн для бизнеса.

Достоинства:

Школа регулярно предлагает индивидуальные скидки на все курсы.

Наставник программы — коуч и преподаватель с более чем 15-летним опытом управления салоном красоты.

В ходе курса студенты создадут портфолио для собеседования на новую должность.

Любое занятие можно пройти отдельно в формате индивидуального урока с экспертом.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Менеджмент в индустрии красоты» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

На курсе студенты научатся управлять командой мастеров, мотивировать сотрудников и выстраивать эффективные отношения с клиентами. Они освоят методы автоматизации бизнес-процессов, научатся оценивать инвестиции и рассчитывать окупаемость бизнеса, а также разберут способы снижения рисков.

Программа подходит для начинающих и опытных менеджеров — всех, кто планирует открыть салон красоты. Длительность обучения на курсе — восемь месяцев, при желании программу можно пройти в два раза быстрее.

Цена полностью: 37 530 рублей.

Цена в рассрочку: от 3100 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : вебинары в записи, лекционные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Брендинг.

Риск-менеджмент.

Финансовый менеджмент.

Современные стратегии работы с клиентами в бьюти-индустрии.

Понятие стратегии в системе управления салона красоты, основные принципы стратегического менеджмента.

Достоинства:

Педагоги с опытом работы в сфере от 7 до 25 лет.

Можно закончить учебу экстерном — за четыре месяца.

Корпоративное обучение для организаций на выгодных условиях.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Онлайн-курс для администраторов салонов красоты: Ваш шаг к профессионализму» — Onskills

Курс состоит из шести уроков, на которых студенты изучат основные обязанности администратора салона красоты и научатся грамотно общаться с клиентами. Они узнают об особенностях косметических процедур, их пользе и противопоказаниях, а также освоят базовые навыки парикмахерского искусства.

После каждой темы студенты проходят тестирование, а по окончании курса получают сертификат. Доступ к материалам остается навсегда, что позволяет в любой момент обновить свои знания.

Цена полностью: 1900 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 6 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки в записи.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Должностные обязанности.

Косметологические услуги.

Аппаратные процедуры.

SPA-процедуры.

Татуаж.

Работа с бровями и ресницами.

Фигура.

Достоинства:

Академия имеет лицензию Минобразования РФ, что подтверждает соответствие программы образовательным стандартам и гарантирует качество обучения.

После каждого урока студенты проходят тест для закрепления знаний.

Доступ к материалам курса остается навсегда.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Управляющий салоном красоты» — MBA CITY

Курс состоит из девяти модулей, которые охватывают правовые, экономические и психологические аспекты управления салонами красоты, СПА и косметологическими центрами. Участники познакомятся с процедурами, которые проводят мастера, правилами организации рабочих мест, дезинфекции и стерилизации инструментов.

Стоимость курса складывается из цены подписки и суммы оплаты итоговых испытаний и документов об окончании. Допуск к аттестации — 7500 рублей, диплом на русском — 2000 рублей, международный сертификат — 2000 рублей.

Цена полностью: от 47 760 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: по запросу.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь с трудоустройством в компании-партнеры.

Программа:

Менеджмент в бьюти-индустрии.

Маркетинг и рекламная деятельность.

Управление финансами на предприятии.

Управление человеческими ресурсами.

Административно-хозяйственная деятельность организации.

Менеджмент организации.

Лидерство и достижение целей.

Достоинства:

Подробный курс, охватывающий различные аспекты управления салоном красоты.

Возможность получить диплом как на русском, так и на английском языке.

Курс можно проходить в индивидуальном темпе, доступ к материалам сохраняется на три года.

Школа оказывает помощь в поиске работы.

Недостатки:

Дополнительные затраты кроме оплаты уроков: отдельно за аттестацию, диплом, сертификат.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Директор салона красоты» — IAB

Студенты научатся создавать имидж компании, продвигать услуги онлайн и в торговых центрах, а также узнают основы работы мастеров маникюра, парикмахеров, массажистов и косметологов.

Выпускники с профессиональным образованием получат диплом с международным приложением. Студенты вузов и колледжей — свидетельство об окончании или повышении квалификации.

Цена полностью: 23 400 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, домашние задания с проверкой.

Документ об окончании: свидетельство, удостоверение о повышении квалификации или диплом с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: по запросу.

Программа:

Планирование и открытие салона красоты.

Этика поведения и общения с клиентами в салоне красоты.

Реклама в индустрии красоты.

Маникюр и педикюр.

Косметология.

Аппаратная косметология.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Короткий цикл уроков, удобный для освоения базовых навыков или восполнения пробелов в знаниях о работе салонов красоты.

Уроки охватывают не только управление салоном, но и процедуры, услуги и методы работы компаний в бьюти-сфере.

Недостатки:

На сайте школы не указано, как именно помогают с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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