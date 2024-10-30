15 курсов по спортивной и фитнес-нутрициологии

Собрали десять онлайн-курсов по спортивной нутрициологии для тех, кто уже работает нутрициологом и хочет получить дополнительные знания для расширения клиентской базы. Программы также будут интересны тренерам и фитнес-инструкторам. Новые знания позволят улучшить результаты клиентов, корректируя их питание. Добавили в подборку и пять бесплатных онлайн-курсов, которые будут полезны для будущих и практикующих нутрициологов.
Информация об эксперте
Нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии» дала советы по выбору курсов и ответила на самые частые вопросы от будущих студентов.
ТОП-10 курсов по спортивной нутрициологии
«Фитнес-нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: курс по основам безопасного фитнеса и набора мышечной массы, технологиям работы с лишним весом, целлюлитом и отечностью (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).
«Спортивная нутрициология» от IFN: четырехмесячный курс с доступом к урокам на три года, выдачей диплома о профессиональной переподготовке и сертификата на двух языках.
«Спортивная диетология и нутрициология» от АПОК: профессиональная переподготовка с возможностью разработать программу обучения под определенные задачи и цели специалиста.
«Фитнес-нутрициолог» от НИИДПО: больше 60 лекций, 100 вебинаров и 20 практических заданий по спортивной нутрициологии с бесплатным доступом к учебным материалам навсегда.
«Спортивная диетология и нутрициология» от НАДПО: профессиональная переподготовка по спортивной нутрициологии с бесплатным бессрочным доступом к курсу и библиотеке вебинаров.
«Интегральная спортивная нутрициология» от УОМ: программа повышения квалификации для спортсменов, тренеров и спортивных психологов, которые хотят повысить эффективность тренировок и восстановления.
«Спортивный диетолог. Нутрициолог» от МИПО: годичная программа обучения, включающая основы физиологии питания, спортивной и лечебной диетологии, принципы составления программ питания.
«Спортивная диетология и нутрициология» от «Института профессионального образования»: курс по физиологии питания, спортивной диетологии и нутрициологии с выбором интенсивности обучения.
«Спортивная нутрициология» от УПДН: курс от врачей-терапевтов, эндокринологов, диетологов, профессиональных тренеров со стартом в любое время, обратной связью от кураторов.
«Спортивная диетология и нутрициология» от НЦРДО: программа повышения квалификации в области спортивной диетологии и нутрициологии от преподавателей с научно-практическим опытом от 12 лет.
Онлайн-курсы по спортивной нутрициологии
Дистанционные курсы по спортивной нутрициологии рассчитаны на 2–4 месяца. Но есть программы, которые длятся 7–12 месяцев — они включают модули по основам диетологии и общей нутрициологии, а не только специальные дисциплины. Студенты, успешно окончившие курс, получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Тип документа зависит от количества часов и предыдущего образования.
1. «Фитнес-нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.
Курс для нутрициологов, которые хотят внедрить в практику подход, позволяющий добиваться спортивных результатов безопасно, за более короткие сроки, и закреплять эффект надолго.
Студенты научатся подбирать тип физической нагрузки и корректировать питание с учетом нейрогенетики и целей клиента: снижение веса, набор мышечной массы, улучшение качества тела.
Цена полностью: от 58 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2417 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеоуроки, тесты для самопроверки.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы безопасного фитнеса: анатомия опорно-двигательного аппарата, выстраивание тренировочного процесса.
Базовая нутрициология: компоненты полноценного рациона, коррекция дефицитов с помощью добавок.
Работа с лишним весом: стратегии питания при разных типах набора веса и особенности построения тренировочной программы при ожирении.
Технология набора мышечной массы: подбор индивидуальной программы питания
Технология работы с целлюлитом и отчетностью: тренировочный процесс, нутрицевтики и питание при целлюлите и отеках.
Достоинства:
Обучение в комфортном темпе, но в рамках потока.
Доступ к чату в Telegram для общения с однокурсниками и получения обратной связи от куратора-нутрициолога.
Недостатки:
Удостоверение о повышении квалификации выдается при наличии профильного образования: нутрициология, диетология, медицина, фармация, тренерская деятельность.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Спортивная нутрициология» — IFN
Программа для практикующих нутрициологов, которые хотят развить дополнительные компетенции. Это поможет найти новых клиентов среди спортсменов-любителей и профессионалов, начать больше зарабатывать.
Студенты научатся правильно планировать питание на разных этапах тренировочного цикла, в зависимости от возраста и цели тренировок.
Также будут уметь разрабатывать рацион для улучшения спортивных результатов, подбирать БАДы и добавки для профессиональных спортсменов и любителей.
Цена полностью: от 40 000 рублей.
Цена в рассрочку: 4167 рублей в месяц
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеоуроки, вебинары и онлайн-встречи в формате «вопрос — ответ», практические задания с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: блок по монетизации знаний.
Программа:
Общие принципы спортивной нутрициологии и принципы рационального спортивного питания.
Особенности организации питания на разных этапах подготовки к соревнованиям и в различных видах спорта.
Специальные диеты в спорте.
Достоинства:
Доступ к материалам курса на три года.
Ежедневная поддержка кураторов в чате Telegram.
Онлайн-встречи с преподавателями в формате «вопрос — ответ», разбор интересных тем по запросу один или два раза в неделю.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Спортивная диетология и нутрициология» — АПОК
Студенты изучат особенности протекания биоэнергетических процессов при разных типах физической нагрузки, правила питания для спортсменов-любителей и профессионалов. Также научатся подбирать БАДы для повышения работоспособности и коррекции дефицитов.
Тарифов три, они различаются сроком регистрации информации об обучении в реестре и доставки документов. В «Продвинутом» и «Премиум» можно внести индивидуальные корректировки в программу.
Для зачисления на обучение по любому тарифу нужен документ об образовании, необязательно медицинском или в сфере физической культуры и спорта.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1,5 месяцев.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеоуроки, тесты с автоматической проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анатомия и физиология организма.
Виды спортивного питания.
Особенности процесса потребления пищи и выработки энергии.
Правила подбора рекомендаций по питанию и использованию биодобавок для спортсменов.
Достоинства:
Свободный темп обучения.
Скидки на корпоративное обучение.
Возможность пройти программу экстерном.
Недостатки:
Нет онлайн-встреч с преподавателями и обратной связи.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Фитнес-нутрициолог» — НИИДПО
Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта». Но на курсе студенты не только будут составлять рационы для клиентов фитнес-клубов и профессиональных спортсменов.
В программе еще и общая нутрициология, особенности питания беременных и кормящих женщин, людей пожилого возраста.
Цена полностью: 22 200 рублей.
Цена в рассрочку: от 1850 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания и тесты с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы диетологии и нутрициологии.
Анатомия, физиология и биохимия питания.
Организация рационального питания для здоровых людей разных возрастных групп.
Особенности спортивного и лечебного питания.
Достоинства:
Бесплатный доступ к учебным материалам навсегда.
Возможность задавать вопросы напрямую преподавателям, а не кураторам.
Дополнительные вебинары по смежным направлениям, за каждый из которых можно получить сертификат.
Изучение не только спортивной нутрициологии, но и общей — поэтому программа подходит начинающим.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством..
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Спортивная диетология и нутрициология» — НАДПО
На курсе готовят спортивных нутрициологов — специалистов, которые могут оценить физическое состояние спортсмена-любителя или профессионала и разработать программу питания. А еще — подобрать необходимый витаминный комплекс с учетом вида спорта, возраста и особенностей здоровья спортсмена.
В программу входят общепрофессиональные и специальные дисциплины.
К общепрофессиональным относятся анатомия и физиология пищеварения, спортивная диетология, биохимия. А к специальным — значение нутриентов в спорте и фитнесе, принципы организации питания в зависимости от целей тренировочного процесса.
Цена полностью: 45 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4590 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации на старте частной практики.
Программа:
Теоретические основы гастроэнтерологии, патофизиологии пищеварения.
Спортивное питание, повышение физической работоспособности и психофизиологического состояния спортсменов.
Дефициты и избыточность питания, дефицитные состояния и заболевания.
Пищевые источники макро- и микронутриентов, возможности преодоления дефицита питания.
Оптимизация питания при занятиях фитнесом и спортом, а также в зависимости от возрастных особенностей и состояния организма.
Достоинства:
Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.
Доступ к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб» в подарок.
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров НАДПО навсегда.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателей, на вопросы отвечает только куратор курса.
4,6 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.
6. «Интегральная спортивная нутрициология» — УОМ
Программа повышения квалификации для нутрициологов, которые хотят расширить круг клиентов. Также подходит тренерам и спортивным психологам. Курс будет полезен и спортсменам: позволит улучшить физическую форму и здоровье, повысить функциональные показатели и спортивные достижения за счет питания.
Студенты изучат стратегии повышения спортивного результата с помощью питания и пищевых добавок. Научатся составлять научно обоснованные программы нутритивной и метаболической поддержки. А еще — применять диетические подходы для коррекции состояния здоровья спортсменов.
Цена полностью: 33 000 рублей.
Цена в рассрочку: 16 500 в месяц на 2 месяца.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: необходимо профильное образование.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с проверкой.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегии питания для поддержания оптимального веса при интенсивных физических нагрузках.
Способы коррекции веса: набор мышечной массы, снижение массы за счет уменьшения жировой ткани.
Адекватная гидратация в зависимости от условий окружающей среды и интенсивности тренировок.
Нутриентная поддержка спортсменов: оценка необходимости назначения витаминов и минералов, контроль биохимических показателей.
Специфические подходы, применяемые в профессиональном спорте.
Достоинства:
Только узкоспециализированные темы, без общей нутрициологии.
Преподаватели — врачи спортивной медицины с опытом работы с профессиональными спортсменами, в том числе олимпийского уровня.
Бесплатный доступ к материалам курса навсегда.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Спортивная диетология и нутрициология» — МИПО
Курс по основам спортивной и лечебной диетологии. Студенты научатся составлять рационы питания в зависимости от вида спорта и интенсивности тренировок.
Программа включает 47 тематических модулей. Учиться можно в комфортном темпе — вебинары доступны в течение всего срока обучения.
Программа рассчитана на желающих сменить профессию, начинающих тренеров и спортсменов. Среди преподавателей — нутрициологи, врачи, тренеры, психологи с опытом работы от семи лет.
Цена полностью: от 54 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4600 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Физиология питания.
Анатомия и физиология пищеварительной системы.
Эффективная программа питания при похудении.
Лечебная диетология.
Достоинства:
Свободный темп обучения.
Доступ к чату с одногруппниками.
Можно пройти программу экстерном.
Недостатки:
Полная программа только по запросу и после предоставления контактных данных.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Спортивная диетология и нутрициология» — «Институт профессионального образования»
Студенты изучат физиологию спортивных нагрузок и научатся разрабатывать рацион с учетом интенсивности тренировок, индивидуальных особенностей и целей спортсмена.
Для поступления необходимо среднее специальное или высшее образование по любому направлению. Интенсивность обучения можно выбрать самостоятельно, например, пройти курс экстерном — за 4,5, а не за 7 месяцев.
Цена полностью: от 54 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Физиология питания.
Спортивная и лечебная диетология.
Рациональная нагрузка на тело.
Спортивные добавки и БАДы в питании спортсменов.
Достоинства:
Можно пройти программу экстерном.
Свободный темп обучения, весь контент доступен сразу.
Уроки записали кандидаты наук со стажем работы от пяти лет.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателей, на вопросы отвечает только куратор курса.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Спортивная нутрициология» — УПДН
На курсе студенты научатся составлять сбалансированные рационы питания, схемы приема нутрицевтиков и добавок для спортсменов-любителей и профессионалов. Разберутся, как безопасно и быстро достичь спортивных целей, помочь телу быстрее восстановиться после интенсивных тренировок и травм.
Все уроки предварительно записаны, доступ к ним открывается дважды в неделю. Обучают врачи-терапевты, диетологи, эндокринологи, психологи.
Онлайн-встреч нет, но можно задать вопросы преподавателям через кураторов.
Цена полностью: от 82 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 3446 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 1,5 месяца.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке (зависит от тарифа).
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анатомия, физиология и биохимия организма.
Энергетическая, пищевая, биологическая ценность.
Спортивное питание, добавки, БАДы и нутрицевтики.
Составление плана рациона питания для разных групп населения.
Достоинства:
Старт сразу после оплаты.
Свободный темп обучения.
Три тарифа на выбор.
Закрытый чат с одногруппниками и кураторами в Telegram.
Недостатки:
В базовом тарифе выдается удостоверение о повышении квалификации, два других тарифа включают выдачу диплома о профессиональной переподготовке.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Спортивная диетология и нутрициология» — НЦРДО
На курсе студенты научатся составлять индивидуальные программы питания с учетом состояния здоровья клиентов, уровня активности и поставленных целей.
Учиться можно в свободном темпе — вебинаров по расписанию нет. Но необходимо вовремя сдавать промежуточные тесты. Для сдачи итогового экзамена дается три попытки, тесты по промежуточным модулям можно сдавать неограниченное количество раз.
Цена полностью: от 32 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 2675 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: без профильного образования.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы гастроэнтерологии, патофизиологии пищеварения, молекулярной диетологии и нутрициологии.
Дефициты и избыточность питания, способы коррекции различных состояний и заболеваний.
Питание и управление здоровьем в зависимости от возрастных особенностей и физической активности.
Основы создания индивидуальных рационов питания спортсменов.
Вопросы противодействия допингу в спорте, разрешенные нутрицевтики и витаминно-минеральные комплексы.
Достоинства:
Бесплатный доступ к закрытому чату в Telegram для студентов навсегда.
Опыт научно-практической деятельности преподавателей курса — не менее 12 лет.
Неограниченное число попыток сдачи промежуточного тестирования, три попытки — для сдачи итогового экзамена.
Недостатки:
Для поступления необходимо среднее профессиональное или высшее образование по любому направлению.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по нутрициологии
На бесплатных курсах студенты получают общую информацию или подробные лекции на отдельные темы. Это хороший старт для тех, кто только начинает знакомиться с нутрициологией и хочет понять, интересна ли эта тема для дальнейшего изучения или карьеры.
1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
Четыре онлайн-вебинара для тех, кто хочет освоить профессию интегративного нутрициолога, получить базовые знания о правильном питании и сохранить здоровье.
Слушатели проанализируют пищевое поведение и рацион, диагностируют дефициты пищевого баланса. Научатся корректировать нарушения и нормализовать работу организма, придерживаясь правил потребления воды, белков и клетчатки.
Длительность: 4 дня.
Формат: онлайн-вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»
В рамках бесплатного курса студенты получат доступ к четырем урокам программы профессиональной переподготовки МАН. Изучат основы нутрициологии, потребности в питательных веществах и нутриентах у женщин, оценят интенсивность белкового обмена.
Длительность: 5 дней
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy
На курсе студенты получат начальные знания в нутрициологии и узнают, как выйти на доход 150 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.
Бонусные материалы — руководство по профессии интегративного нутрициолога, правила формирования здоровой тарелки, перечень продуктов — источников белка. А еще — таблица гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, конспекты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro
Пять видеоуроков по конкретным дефицитным состояниям и нарушениям. Преподаватели научат выявлять и корректировать синдром избыточного бактериального роста, нарушения углеводного обмена. Также расскажут о показаниях, правилах и противопоказаниях кетогенной диеты, при которой организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии вместо углеводов.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как стать востребованным нутрициологом, зарабатывать удаленно и помогать людям» — «PRO-Здоровье»
Прямой эфир для всех, кто задумывается о смене профессии и хочет помогать людям становиться здоровыми.
Преподаватель расскажет, кто такой нутрициолог и как им стать, как выбрать образовательное учреждение. Речь пойдет и о том, как начать практику и профессионально расти в дальнейшем.
Длительность: 1 день.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
В следующей части статьи представлены ответы эксперта Екатерины Веселовой на популярные вопросы об обучении на нутрициолога.
Что входит в обязанности нутрициолога?
Нутрициолог — помогающий специалист, который создает условия для поддержания здоровья человека с помощью работы с питанием и образом жизни. Он проводит комплексную оценку дефицитов, подбирает полноценный рацион или протокол питания. Также — стратегию образа жизни, правильные нутрицевтики для восполнения дефицитов и снижения риска заболеваний. Помогает внедрить новые полезные привычки в жизнь клиента.
Нутрициолог — это диетолог?
Нет. Диетолог — это врач, который назначает лечебные диеты при наличии тех или иных хронических заболеваний. Нутрициологу совсем не обязательно быть врачом. Нутрициолог работает с условно здоровыми людьми, у которых есть какие-то неприятные симптомы и дискомфорт, но еще нет диагноза, хронического заболевания. Нутрициолог поможет не допустить развития болезни. Но если обращается клиент, у которого уже есть болезнь, то нутрициолог обязан подключить врача, и далеко не всегда это будет диетолог.
Что входит в обязанности спортивного нутрициолога?
В первую очередь очень важно разграничить понятия «фитнес-нутрициолог» и «спортивный нутрициолог».
Фитнес-нутрициолог помогает эффективно, но безопасно достигать фитнес-целей — снижение веса, набор мышечной массы, работа с отечностью, целлюлитом и не только. А спортивный нутрициолог преимущественно работает со спортивными запросами, которые могут сильно отличаться в зависимости от вида спорта и стоящих перед спортсменом задач.
Если сильно обобщить, то главная задача спортивного нутрициолога — помочь достичь требуемого результата в профессиональном спорте, при этом сохранив здоровье спортсмена.
Какое образование нужно для обучения на курсах?
Можно пойти учиться на нутрициолога с любым стартовым образованием, но вопрос в том, сможет ли студент получить диплом. Документ установленного образца выдается только при наличии среднего специального или высшего образования, и не обязательно медицинского. Если у студента нет диплома вуза или колледжа, он получит сертификат.
Что должно быть в программе хорошего курса по нутрициологии?
Есть четыре важнейших пункта. В первую очередь, качественная обновляемая база знаний. Потом идет предоставление готовых инструментов для работы с клиентом. Также большое значение имеет практика: лучше, если она будет нескольких видов (мастермайнды, воркшопы, экспертные чаты с нутрициологами и врачами, решение кейсов, работа с реальными людьми). Завершающий, четвертый пункт — программа должна включать информацию по монетизации, в идеале — знания по заработку должны даваться еще в процессе обучения.
Сколько зарабатывает нутрициолог?
Знаю специалистов, которые трудятся на основной работе, нутрициологией занимаются для себя и зарабатывают 10–15 тысяч рублей. А есть нутрициологи, которые создают собственные марафоны, наставничества, курсы и делают миллионные запуски. Одни берут за месяц сопровождения 10 тысяч рублей, другие оценивают свою работу в 150 тысяч рублей. В вопросе заработка все зависит от размера вложенных усилий, самоценности, уровня специалиста и других факторов. У нутрициолога, как и у многих других профессий, нет ни минимальной, ни максимальной границы зарплаты.
Есть ли какие-то рекомендации по поиску первых клиентов?
Первое, что нужно сделать, — начать вести социальные сети и проявляться в них как специалист. Можно начать со знакомых, и если специалист хорошо будет справляться, «сарафанное радио» сработает за него.
Хороший вариант — объединится в партнерство с врачом или опытным нутрициологом и работать с их клиентами в качестве помощника, при этом находясь в менторстве и получая полезный практический опыт.
Партнерство возможно также с другими специалистами: фитнес-тренерами, косметологами, психологами. Вместе с ними можно создавать комплексные услуги. Можно отслеживать проведение ЗОЖ-выставок и фестивалей, пробовать заявиться на них в качестве спикера. Возможностей действительно много, главное — начать действовать, и клиенты обязательно появятся.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов учитывали ряд факторов, среди которых следующее:
Порог входа на курс. Спортивная нутрициология — направление в рамках общей нутрициологии. Поэтому курс может предполагать наличие опыта или профильного образования — медицина, фармация, биология, физическая культура и спорт. Но некоторые программы включают блок общих дисциплин, что позволяет учиться людям без опыта и профильного образования.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали разные по стоимости курсы. Их можно оплатить в рассрочку от школы или банка-партнера.
Формат обучения. Асинхронные курсы, где материалы доступны в любое время, удобны для людей с плотным графиком. Синхронные с «живыми» вебинарами и онлайн-встречами способствуют более глубокому взаимодействию с преподавателем и группой. Выбор формата зависит от целей и предпочтений студента.
Формат обратной связи. Это могут быть личные консультации, видеоразборы практических заданий, текстовые комментарии на платформе или групповые обсуждения. Чем более разнообразны и регулярны методы обратной связи, тем выше эффективность обучения.
Документ об окончании. Тем, кто не планирует кардинально менять сферу деятельности, достаточно сертификата или удостоверения о повышении квалификации. В остальных случаях лучше выбрать курсы с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. Но для этого у студента уже должно быть среднее профессиональное или высшее образование по любой специальности.
Экспертность спикера. При отборе курсов для статьи учитывали образование и стаж, репутацию в профессиональном сообществе.
Репутация школы и отзывы выпускников. Проанализировали отзывы о курсах и рейтинг школы на сайте gdekurs.ru и в открытых источниках. В подборку попали курсы с рейтингом не ниже 4,4 балла.
Лицензия и налоговый вычет. У всех школ в подборке есть лицензия на оказание образовательных услуг. Это значит, что выданные ими дипломы и сертификаты имеют официальный статус. А студенты могут получить налоговый вычет и вернуть до 13% стоимости обучения.
Какой курс по спортивной нутрициологии выбрать
Фитнес-нутрициолог может консультировать клиентов в частном порядке и организовывать групповые марафоны по коррекции рациона и внедрению здоровых привычек. Для этого необязательно профильное высшее образование или сертификация. А получить необходимые знания можно на курсах:
«Фитнес-нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: курс по основам безопасного фитнеса и набора мышечной массы, технологиям работы с лишним весом, целлюлитом и отечностью.
«Спортивная нутрициология» от IFN: четырехмесячный курс повышения квалификации для практикующих нутрициологов и фитнес-тренеров всех направлений.
«Спортивная диетология и нутрициология» от АПОК: программа переквалификации, разработанная на основании профессиональных стандартов в области физкультуры и спорта, медицинской диетологии.
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