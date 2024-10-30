15 курсов по спортивной и фитнес-нутрициологии

Дистанционные курсы по спортивной нутрициологии рассчитаны на 2–4 месяца. Но есть программы, которые длятся 7–12 месяцев — они включают модули по основам диетологии и общей нутрициологии, а не только специальные дисциплины. Студенты, успешно окончившие курс, получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Тип документа зависит от количества часов и предыдущего образования.

1. «Фитнес-нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

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Курс для нутрициологов, которые хотят внедрить в практику подход, позволяющий добиваться спортивных результатов безопасно, за более короткие сроки, и закреплять эффект надолго.

Студенты научатся подбирать тип физической нагрузки и корректировать питание с учетом нейрогенетики и целей клиента: снижение веса, набор мышечной массы, улучшение качества тела.

Цена полностью : от 58 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 2417 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеоуроки, тесты для самопроверки.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы безопасного фитнеса: анатомия опорно-двигательного аппарата, выстраивание тренировочного процесса.

Базовая нутрициология: компоненты полноценного рациона, коррекция дефицитов с помощью добавок.

Работа с лишним весом: стратегии питания при разных типах набора веса и особенности построения тренировочной программы при ожирении.

Технология набора мышечной массы: подбор индивидуальной программы питания

Технология работы с целлюлитом и отчетностью: тренировочный процесс, нутрицевтики и питание при целлюлите и отеках.

Достоинства:

Обучение в комфортном темпе, но в рамках потока.

Доступ к чату в Telegram для общения с однокурсниками и получения обратной связи от куратора-нутрициолога.

Недостатки:

Удостоверение о повышении квалификации выдается при наличии профильного образования: нутрициология, диетология, медицина, фармация, тренерская деятельность.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Спортивная нутрициология» — IFN

Программа для практикующих нутрициологов, которые хотят развить дополнительные компетенции. Это поможет найти новых клиентов среди спортсменов-любителей и профессионалов, начать больше зарабатывать.

Студенты научатся правильно планировать питание на разных этапах тренировочного цикла, в зависимости от возраста и цели тренировок.

Также будут уметь разрабатывать рацион для улучшения спортивных результатов, подбирать БАДы и добавки для профессиональных спортсменов и любителей.

Цена полностью : от 40 000 рублей.

Цена в рассрочку : 4167 рублей в месяц

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеоуроки, вебинары и онлайн-встречи в формате «вопрос — ответ», практические задания с проверкой.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: блок по монетизации знаний.

Программа:

Общие принципы спортивной нутрициологии и принципы рационального спортивного питания.

Особенности организации питания на разных этапах подготовки к соревнованиям и в различных видах спорта.

Специальные диеты в спорте.

Достоинства:

Доступ к материалам курса на три года.

Ежедневная поддержка кураторов в чате Telegram.

Онлайн-встречи с преподавателями в формате «вопрос — ответ», разбор интересных тем по запросу один или два раза в неделю.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Спортивная диетология и нутрициология» — АПОК

Студенты изучат особенности протекания биоэнергетических процессов при разных типах физической нагрузки, правила питания для спортсменов-любителей и профессионалов. Также научатся подбирать БАДы для повышения работоспособности и коррекции дефицитов.

Тарифов три, они различаются сроком регистрации информации об обучении в реестре и доставки документов. В «Продвинутом» и «Премиум» можно внести индивидуальные корректировки в программу.

Для зачисления на обучение по любому тарифу нужен документ об образовании, необязательно медицинском или в сфере физической культуры и спорта.

Цена полностью : от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку : от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : от 1,5 месяцев.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеоуроки, тесты с автоматической проверкой.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анатомия и физиология организма.

Виды спортивного питания.

Особенности процесса потребления пищи и выработки энергии.

Правила подбора рекомендаций по питанию и использованию биодобавок для спортсменов.

Достоинства:

Свободный темп обучения.

Скидки на корпоративное обучение.

Возможность пройти программу экстерном.

Недостатки:

Нет онлайн-встреч с преподавателями и обратной связи.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Фитнес-нутрициолог» — НИИДПО

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта». Но на курсе студенты не только будут составлять рационы для клиентов фитнес-клубов и профессиональных спортсменов.

В программе еще и общая нутрициология, особенности питания беременных и кормящих женщин, людей пожилого возраста.

Цена полностью : 22 200 рублей.

Цена в рассрочку : от 1850 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеолекции, вебинары, практические задания и тесты с проверкой.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы диетологии и нутрициологии.

Анатомия, физиология и биохимия питания.

Организация рационального питания для здоровых людей разных возрастных групп.

Особенности спортивного и лечебного питания.

Достоинства:

Бесплатный доступ к учебным материалам навсегда.

Возможность задавать вопросы напрямую преподавателям, а не кураторам.

Дополнительные вебинары по смежным направлениям, за каждый из которых можно получить сертификат.

Изучение не только спортивной нутрициологии, но и общей — поэтому программа подходит начинающим.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством..

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Спортивная диетология и нутрициология» — НАДПО

На курсе готовят спортивных нутрициологов — специалистов, которые могут оценить физическое состояние спортсмена-любителя или профессионала и разработать программу питания. А еще — подобрать необходимый витаминный комплекс с учетом вида спорта, возраста и особенностей здоровья спортсмена.

В программу входят общепрофессиональные и специальные дисциплины.

К общепрофессиональным относятся анатомия и физиология пищеварения, спортивная диетология, биохимия. А к специальным — значение нутриентов в спорте и фитнесе, принципы организации питания в зависимости от целей тренировочного процесса.

Цена полностью : 45 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 4590 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации на старте частной практики.

Программа:

Теоретические основы гастроэнтерологии, патофизиологии пищеварения.

Спортивное питание, повышение физической работоспособности и психофизиологического состояния спортсменов.

Дефициты и избыточность питания, дефицитные состояния и заболевания.

Пищевые источники макро- и микронутриентов, возможности преодоления дефицита питания.

Оптимизация питания при занятиях фитнесом и спортом, а также в зависимости от возрастных особенностей и состояния организма.

Достоинства:

Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.

Доступ к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб» в подарок.

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров НАДПО навсегда.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей, на вопросы отвечает только куратор курса.

4,6 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.

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6. «Интегральная спортивная нутрициология» — УОМ

Программа повышения квалификации для нутрициологов, которые хотят расширить круг клиентов. Также подходит тренерам и спортивным психологам. Курс будет полезен и спортсменам: позволит улучшить физическую форму и здоровье, повысить функциональные показатели и спортивные достижения за счет питания.

Студенты изучат стратегии повышения спортивного результата с помощью питания и пищевых добавок. Научатся составлять научно обоснованные программы нутритивной и метаболической поддержки. А еще — применять диетические подходы для коррекции состояния здоровья спортсменов.

Цена полностью : 33 000 рублей.

Цена в рассрочку : 16 500 в месяц на 2 месяца.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : необходимо профильное образование.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания с проверкой.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегии питания для поддержания оптимального веса при интенсивных физических нагрузках.

Способы коррекции веса: набор мышечной массы, снижение массы за счет уменьшения жировой ткани.

Адекватная гидратация в зависимости от условий окружающей среды и интенсивности тренировок.

Нутриентная поддержка спортсменов: оценка необходимости назначения витаминов и минералов, контроль биохимических показателей.

Специфические подходы, применяемые в профессиональном спорте.

Достоинства:

Только узкоспециализированные темы, без общей нутрициологии.

Преподаватели — врачи спортивной медицины с опытом работы с профессиональными спортсменами, в том числе олимпийского уровня.

Бесплатный доступ к материалам курса навсегда.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Спортивная диетология и нутрициология» — МИПО

Курс по основам спортивной и лечебной диетологии. Студенты научатся составлять рационы питания в зависимости от вида спорта и интенсивности тренировок.

Программа включает 47 тематических модулей. Учиться можно в комфортном темпе — вебинары доступны в течение всего срока обучения.

Программа рассчитана на желающих сменить профессию, начинающих тренеров и спортсменов. Среди преподавателей — нутрициологи, врачи, тренеры, психологи с опытом работы от семи лет.

Цена полностью : от 54 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 4600 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Физиология питания.

Анатомия и физиология пищеварительной системы.

Эффективная программа питания при похудении.

Лечебная диетология.

Достоинства:

Свободный темп обучения.

Доступ к чату с одногруппниками.

Можно пройти программу экстерном.

Недостатки:

Полная программа только по запросу и после предоставления контактных данных.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Спортивная диетология и нутрициология» — «Институт профессионального образования»

Студенты изучат физиологию спортивных нагрузок и научатся разрабатывать рацион с учетом интенсивности тренировок, индивидуальных особенностей и целей спортсмена.

Для поступления необходимо среднее специальное или высшее образование по любому направлению. Интенсивность обучения можно выбрать самостоятельно, например, пройти курс экстерном — за 4,5, а не за 7 месяцев.

Цена полностью : от 54 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 4575 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 7 месяцев.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Физиология питания.

Спортивная и лечебная диетология.

Рациональная нагрузка на тело.

Спортивные добавки и БАДы в питании спортсменов.

Достоинства:

Можно пройти программу экстерном.

Свободный темп обучения, весь контент доступен сразу.

Уроки записали кандидаты наук со стажем работы от пяти лет.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей, на вопросы отвечает только куратор курса.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Спортивная нутрициология» — УПДН

На курсе студенты научатся составлять сбалансированные рационы питания, схемы приема нутрицевтиков и добавок для спортсменов-любителей и профессионалов. Разберутся, как безопасно и быстро достичь спортивных целей, помочь телу быстрее восстановиться после интенсивных тренировок и травм.

Все уроки предварительно записаны, доступ к ним открывается дважды в неделю. Обучают врачи-терапевты, диетологи, эндокринологи, психологи.

Онлайн-встреч нет, но можно задать вопросы преподавателям через кураторов.

Цена полностью : от 82 700 рублей.

Цена в рассрочку : от 3446 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : от 1,5 месяца.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке (зависит от тарифа).

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анатомия, физиология и биохимия организма.

Энергетическая, пищевая, биологическая ценность.

Спортивное питание, добавки, БАДы и нутрицевтики.

Составление плана рациона питания для разных групп населения.

Достоинства:

Старт сразу после оплаты.

Свободный темп обучения.

Три тарифа на выбор.

Закрытый чат с одногруппниками и кураторами в Telegram.

Недостатки:

В базовом тарифе выдается удостоверение о повышении квалификации, два других тарифа включают выдачу диплома о профессиональной переподготовке.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Спортивная диетология и нутрициология» — НЦРДО

На курсе студенты научатся составлять индивидуальные программы питания с учетом состояния здоровья клиентов, уровня активности и поставленных целей.

Учиться можно в свободном темпе — вебинаров по расписанию нет. Но необходимо вовремя сдавать промежуточные тесты. Для сдачи итогового экзамена дается три попытки, тесты по промежуточным модулям можно сдавать неограниченное количество раз.

Цена полностью : от 32 100 рублей.

Цена в рассрочку : от 2675 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа : без профильного образования.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы гастроэнтерологии, патофизиологии пищеварения, молекулярной диетологии и нутрициологии.

Дефициты и избыточность питания, способы коррекции различных состояний и заболеваний.

Питание и управление здоровьем в зависимости от возрастных особенностей и физической активности.

Основы создания индивидуальных рационов питания спортсменов.

Вопросы противодействия допингу в спорте, разрешенные нутрицевтики и витаминно-минеральные комплексы.

Достоинства:

Бесплатный доступ к закрытому чату в Telegram для студентов навсегда.

Опыт научно-практической деятельности преподавателей курса — не менее 12 лет.

Неограниченное число попыток сдачи промежуточного тестирования, три попытки — для сдачи итогового экзамена.

Недостатки:

Для поступления необходимо среднее профессиональное или высшее образование по любому направлению.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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