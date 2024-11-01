15 курсов для риелторов: обучение агентов по недвижимости с нуля

Подобрали десять онлайн-курсов для начинающих и опытных риелторов. Обучение проходит в онлайн-формате. Большинство школ предлагают гибкое расписание занятий и выдают документы для подтверждения квалификации.

1. «Сделки с недвижимостью» — МИПО

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Студенты курса изучат основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости и освоят технологии оценки объектов недвижимости. Обучение проходит на онлайн-платформе школы.

Преподаватели — кандидат юридических наук, магистр в области юриспруденции и практикующие юристы. Школу уже закончили сотрудники ВТБ, РЖД, «Роснефти» и Lenovo.

Цена полностью: 57 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4800 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Жилищное право.

Сделки с недвижимостью и их виды.

Объекты недвижимости: сущность и основные признаки.

Земля как базис в теории и в практике недвижимости.

Характеристики и классификации объектов недвижимости.

Достоинства:

Преподаватели — специалисты с десятилетним опытом работы в юриспруденции.

Помощь куратора на протяжении всего обучения.

Возможность закончить курс экстерном.

Составление индивидуальной программы для корпоративного обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Риелтор: эффективные сделки с недвижимостью» — Moscow Business Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

На курсе студенты изучат законы и правила сделок с недвижимостью, а также стратегии управления имуществом. Лекции читают кандидат юридических наук, начальник отдела оперативного генерального плана ОАО «Газпром», юрист со стажем свыше 20 лет. Учиться можно в любое удобное время на платформе школы.

Практические задания и индивидуальные проекты составляют 70% от обучающей программы.

Цена полностью: 48 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, тренажеры.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Ценность риелторских услуг.

Маркетинг и позиционирование в недвижимости.

Многообразие источников привлечения клиентов и работа с ними.

Ценообразование объектов недвижимости.

Особенности работы с новостройками.

Достоинства:

Курс можно окончить экстерном.

Постоянная поддержка от кураторов.

Возврат полной стоимости в течение 14 дней, если участник передумал проходить курс.

Если студент не смог пройти курс в установленный срок, он сможет продлить доступ через куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Риелтор» — MITM

Курс для тех, кто желает освоить новую профессию или начать собственный бизнес в сфере недвижимости. Студенты будут изучать жилищное право, рынок недвижимости и маркетинг.

Программа рассчитана на самостоятельное обучение с учетом личного графика. Преподаватели — действующие адвокаты и юристы с опытом более 20 лет.

Цена полностью: 48 000 рублей.

Цена в рассрочку: 4000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, записи вебинаров, дополнительные материалы, онлайн-библиотека.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Жилищное право.

Договорное право.

Анализ рынка недвижимости и исходные данные для оценки.

Основные подходы и методы к оценке недвижимости.

Понятие и основы риелторской деятельности.

Достоинства:

Курс можно закончить экстерном.

Принимают иностранных граждан.

Круглосуточная поддержка куратора.

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения.

Недостатки:

Рассрочка только для граждан РФ.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Сделки в недвижимости / Рынок недвижимости» — SF Education

По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Краткий интенсив, посвященный инвестициям в недвижимость. Участники узнают, как проводить юридическую оценку объектов и смоделируют сделки купли-продажи. Занятия ведет эксперт с восьмилетним опытом в финансах.

По окончании курса выпускники получат сертификат и бессрочный доступ к материалам.

Цена полностью: 7000 рублей.

Цена в рассрочку: 291 рубль в месяц на 24 месяца.

Длительность: 6 часов.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Специфика инвестиций в недвижимость как класс активов.

Особенности процесса комплексной проверки недвижимости.

Финансовая модель проекта по девелопменту.

Финансовая модель покупки-продажи объекта инвестиционной недвижимости.

Возможности инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.

Достоинства:

Собственная литература школы в подарок.

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Скидка 10% при единовременной оплате курса.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Юрист в сфере недвижимости» — АПОК

Курс по правовому регулированию оценочной деятельности в недвижимости. Школа предлагает три тарифа: «Базовый», «Продвинутый» и «Премиум».

В «Базовом» тарифе нельзя вносить изменения в программу. В «Продвинутом» слушатели получат помощь методистов и смогут корректировать содержание курса. В «Премиум» предусмотрена персональная программа обучения и поддержка при сдаче онлайн-тестов.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: методические материалы, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовое регулирование оценочной деятельности в сфере недвижимости.

Теория государства и права .

Конституциональное право.

Административное право.

Гражданское право.

Достоинства:

Бесплатные пересдачи тестов.

Возврат денег, если курс не подошел.

Бесплатная доставка документа об окончании.

Можно изменить набор дисциплин и количество часов в программе.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Обучение на специалиста по управлению недвижимостью» — МУПП

Курс предлагается в нескольких тарифах. Студенты могут выбрать базовую программу или тариф с дополнительными модулями для предпринимателей и специалистов по SMM.

Преподаватели — опытные эксперты по продажам и управлению недвижимостью с более чем девятилетним стажем. Курсы школы закончили специалисты «Росбанка», «Лукойла» и «Яндекс Маркета».

Цена полностью: от 10 800 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: учебные материалы, итоговый проект.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовые основы управления недвижимостью.

Профессиональные стандарты.

Анализ эффективного использования объектов недвижимого имущества.

Управление объектами жилой и коммерческой недвижимости.

Строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимого имущества.

Достоинства:

Бесплатная доставка документа об окончании.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Сертификат на 5000 рублей для оплаты других курсов.

Поддержка куратора.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Риелтор» — «Институт профессионального образования»

По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Участники изучат основы рынка недвижимости и научатся проводить сделки. Каждый студент получит поддержку от персонального куратора.

Преподаватели — кандидаты юридических и экономических наук, а также юристы с десятилетним опытом работы. Среди выпускников школы — специалисты из РЖД, «Сбербанка», «Роснефти» и «Татэнерго».

Цена полностью: 57 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4790 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, итоговый проект, дополнительные материалы, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Жилищное право.

Земельное право.

Анализ рынка недвижимости и исходные данные для оценки.

Основные подходы и методы к оценке недвижимости.

Оценка особых объектов недвижимости.

Достоинства:

Поддержка куратора.

Регулярные «живые» вебинары.

Можно закончить курс экстерном.

Специальные условия для корпоративного обучения и программы под цели компании.

Доступ к образовательной платформе urait.ru в качестве бонуса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Института профессионального образования»: «Сделки с недвижимостью».

8. «Курсы риелтора» — «Международная школа профессий»

Курс для начинающих специалистов, риелторов со стажем и владельцев агентств по недвижимости. Программа основана на «живом» общении с преподавателями. Студенты будут учиться подбирать недвижимость под запросы клиентов и сопровождать все этапы сделок.

Слушатели могут учиться в удобное время и заниматься с разными группами.

Цена полностью : 12 700 рублей.

Цена в рассрочку: 4300 рублей в месяц на 3 месяца.

Длительность : 5 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Погружение в профессию риелтора.

Взаимодействие с клиентами.

Анализ рынка недвижимости.

Права собственности.

Регламентация документов.

Достоинства:

Гибкий график обучения.

Есть формат корпоративного обучения.

«Живое» онлайн общение с преподавателями и наставниками.

Курс можно оплатить материнским капиталом или внести до 30 тысяч рублей за счет программы «Социальный контракт»

Недостатки:

Доступ к курсу только на три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Как заработать без вложений на чужих квартирах» — Дмитрий Антипов

На курсе участники получат пошаговую стратегию заработка на аренде квартир и рекомендации по безопасному проведению сделок. Преподаватель объяснит, как взаимодействовать с владельцами и клиентами.

Доступен бесплатный урок, где студентов научат создавать сайт для агентства недвижимости.

Цена полностью: 1040 рублей.

Цена в рассрочку: долями от 260 рублей в 4 платежа.

Длительность: 9 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, PDF-пособие, текстовые лекции.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Поиск квартир.

Эксклюзивные объекты. Структура объявлений.

Фотографирование. Тексты объявлений.

Подача объявлений.

Сделка.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Дополнительные модули в подарок.

Гибкий график обучения.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

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10. «Продажи риелторских услуг. Тренинг для агентов недвижимости» — ITC Group

Студенты узнают секреты эффективных продаж и отработают навыки успешных переговоров на практике. Они смогут оценить и улучшить свой стиль общения с клиентами, быстро находить преимущества объекта и работать с возражениями.

Доступны разные форматы обучения: онлайн-трансляции, открытые, корпоративные или индивидуальные семинары.

Цена полностью: от 36 005 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, семинары, раздаточные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Продажи и их особенности в риелторском деле.

Этапы работы с клиентом.

Установление отношений с клиентом.

Выявление потребности клиента.

Презентация услуги агентства.

Достоинства:

Скидки на групповое обучение.

Можно выбрать формат обучения: онлайн-трансляции, открытый, корпоративный или индивидуальный семинар.

Участие в профессиональных сообществах и форумах.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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