15 курсов для риелторов: обучение агентов по недвижимости с нуля

В статье рассмотрели курсы, на которых можно освоить профессию с нуля. Подобрали и бесплатные программы, на которых можно научиться разбираться в рынке недвижимости.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для агентов по недвижимости от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для риелторов
«Сделки с недвижимостью» от МИПО: курс от практикующих юристов с десятилетним опытом и возможностью сократить срок обучения в два раза (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Риелтор: эффективные сделки с недвижимостью» от Moscow Business Academy: курс с практикой на основе реальных рабочих задач, на котором научат проводить сделки с недвижимостью (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Риелтор» от MITM: курс подготовлен с использованием доказательного подхода Advocacy-based и адаптирован под требования работодателей, чтобы студенты быстрее смогли найти работу.
«Сделки в недвижимости / Рынок недвижимости» от SF Education: интенсив от эксперта по финансам с восьмилетним опытом работы, на котором студенты познакомятся со спецификой инвестиций на рынке недвижимости (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).
«Юрист в сфере недвижимости» от АПОК: курс с гибким графиком обучения и возможностью выбрать тарифный план, а также бесплатно внести изменения в набор дисциплин и количество часов в программе.
«Обучение на специалиста по управлению недвижимостью» от МУПП: курс с бессрочным доступом и дополнительными материалами, по прохождении которых студенты получат сертификат оценки компетенции.
«Риелтор» от «Института профессионального образования»: на курсе студенты получат доступ к платформе urait.ru, а также чек-листы, инструкции и дополнительную литературу для работы (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Курсы риелтора» от «Международной школы профессий»: курс от практикующих специалистов с десятилетним опытом, на котором научат заключать сделки с разными видами недвижимости.
«Как заработать без вложений на чужих квартирах» от Дмитрия Антипова: пошаговая стратегия заработка на сдаче квартир от специалиста по работе с недвижимостью с 11-летним опытом.
«Продажи риелторских услуг» от ITC Group: двухдневный семинар с возможностью обучаться в индивидуальном и корпоративном форматах.
Подобрали десять онлайн-курсов для начинающих и опытных риелторов. Обучение проходит в онлайн-формате. Большинство школ предлагают гибкое расписание занятий и выдают документы для подтверждения квалификации.
1. «Сделки с недвижимостью» — МИПО
По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Студенты курса изучат основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости и освоят технологии оценки объектов недвижимости. Обучение проходит на онлайн-платформе школы.
Преподаватели — кандидат юридических наук, магистр в области юриспруденции и практикующие юристы. Школу уже закончили сотрудники ВТБ, РЖД, «Роснефти» и Lenovo.
Цена полностью: 57 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4800 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Жилищное право.
Сделки с недвижимостью и их виды.
Объекты недвижимости: сущность и основные признаки.
Земля как базис в теории и в практике недвижимости.
Характеристики и классификации объектов недвижимости.
Достоинства:
Преподаватели — специалисты с десятилетним опытом работы в юриспруденции.
Помощь куратора на протяжении всего обучения.
Возможность закончить курс экстерном.
Составление индивидуальной программы для корпоративного обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Риелтор: эффективные сделки с недвижимостью» — Moscow Business Academy
По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
На курсе студенты изучат законы и правила сделок с недвижимостью, а также стратегии управления имуществом. Лекции читают кандидат юридических наук, начальник отдела оперативного генерального плана ОАО «Газпром», юрист со стажем свыше 20 лет. Учиться можно в любое удобное время на платформе школы.
Практические задания и индивидуальные проекты составляют 70% от обучающей программы.
Цена полностью: 48 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, тренажеры.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Ценность риелторских услуг.
Маркетинг и позиционирование в недвижимости.
Многообразие источников привлечения клиентов и работа с ними.
Ценообразование объектов недвижимости.
Особенности работы с новостройками.
Достоинства:
Курс можно окончить экстерном.
Постоянная поддержка от кураторов.
Возврат полной стоимости в течение 14 дней, если участник передумал проходить курс.
Если студент не смог пройти курс в установленный срок, он сможет продлить доступ через куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Риелтор» — MITM
Курс для тех, кто желает освоить новую профессию или начать собственный бизнес в сфере недвижимости. Студенты будут изучать жилищное право, рынок недвижимости и маркетинг.
Программа рассчитана на самостоятельное обучение с учетом личного графика. Преподаватели — действующие адвокаты и юристы с опытом более 20 лет.
Цена полностью: 48 000 рублей.
Цена в рассрочку: 4000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, записи вебинаров, дополнительные материалы, онлайн-библиотека.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Жилищное право.
Договорное право.
Анализ рынка недвижимости и исходные данные для оценки.
Основные подходы и методы к оценке недвижимости.
Понятие и основы риелторской деятельности.
Достоинства:
Курс можно закончить экстерном.
Принимают иностранных граждан.
Круглосуточная поддержка куратора.
Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения.
Недостатки:
Рассрочка только для граждан РФ.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Сделки в недвижимости / Рынок недвижимости» — SF Education
По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
Краткий интенсив, посвященный инвестициям в недвижимость. Участники узнают, как проводить юридическую оценку объектов и смоделируют сделки купли-продажи. Занятия ведет эксперт с восьмилетним опытом в финансах.
По окончании курса выпускники получат сертификат и бессрочный доступ к материалам.
Цена полностью: 7000 рублей.
Цена в рассрочку: 291 рубль в месяц на 24 месяца.
Длительность: 6 часов.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Специфика инвестиций в недвижимость как класс активов.
Особенности процесса комплексной проверки недвижимости.
Финансовая модель проекта по девелопменту.
Финансовая модель покупки-продажи объекта инвестиционной недвижимости.
Возможности инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.
Достоинства:
Собственная литература школы в подарок.
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Скидка 10% при единовременной оплате курса.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Юрист в сфере недвижимости» — АПОК
Курс по правовому регулированию оценочной деятельности в недвижимости. Школа предлагает три тарифа: «Базовый», «Продвинутый» и «Премиум».
В «Базовом» тарифе нельзя вносить изменения в программу. В «Продвинутом» слушатели получат помощь методистов и смогут корректировать содержание курса. В «Премиум» предусмотрена персональная программа обучения и поддержка при сдаче онлайн-тестов.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: методические материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовое регулирование оценочной деятельности в сфере недвижимости.
Теория государства и права .
Конституциональное право.
Административное право.
Гражданское право.
Достоинства:
Бесплатные пересдачи тестов.
Возврат денег, если курс не подошел.
Бесплатная доставка документа об окончании.
Можно изменить набор дисциплин и количество часов в программе.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Обучение на специалиста по управлению недвижимостью» — МУПП
Курс предлагается в нескольких тарифах. Студенты могут выбрать базовую программу или тариф с дополнительными модулями для предпринимателей и специалистов по SMM.
Преподаватели — опытные эксперты по продажам и управлению недвижимостью с более чем девятилетним стажем. Курсы школы закончили специалисты «Росбанка», «Лукойла» и «Яндекс Маркета».
Цена полностью: от 10 800 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: учебные материалы, итоговый проект.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовые основы управления недвижимостью.
Профессиональные стандарты.
Анализ эффективного использования объектов недвижимого имущества.
Управление объектами жилой и коммерческой недвижимости.
Строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимого имущества.
Достоинства:
Бесплатная доставка документа об окончании.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Сертификат на 5000 рублей для оплаты других курсов.
Поддержка куратора.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Риелтор» — «Институт профессионального образования»
По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Участники изучат основы рынка недвижимости и научатся проводить сделки. Каждый студент получит поддержку от персонального куратора.
Преподаватели — кандидаты юридических и экономических наук, а также юристы с десятилетним опытом работы. Среди выпускников школы — специалисты из РЖД, «Сбербанка», «Роснефти» и «Татэнерго».
Цена полностью: 57 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4790 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, итоговый проект, дополнительные материалы, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Жилищное право.
Земельное право.
Анализ рынка недвижимости и исходные данные для оценки.
Основные подходы и методы к оценке недвижимости.
Оценка особых объектов недвижимости.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Регулярные «живые» вебинары.
Можно закончить курс экстерном.
Специальные условия для корпоративного обучения и программы под цели компании.
Доступ к образовательной платформе urait.ru в качестве бонуса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Института профессионального образования»: «Сделки с недвижимостью».
8. «Курсы риелтора» — «Международная школа профессий»
Курс для начинающих специалистов, риелторов со стажем и владельцев агентств по недвижимости. Программа основана на «живом» общении с преподавателями. Студенты будут учиться подбирать недвижимость под запросы клиентов и сопровождать все этапы сделок.
Слушатели могут учиться в удобное время и заниматься с разными группами.
Цена полностью: 12 700 рублей.
Цена в рассрочку: 4300 рублей в месяц на 3 месяца.
Длительность: 5 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Погружение в профессию риелтора.
Взаимодействие с клиентами.
Анализ рынка недвижимости.
Права собственности.
Регламентация документов.
Достоинства:
Гибкий график обучения.
Есть формат корпоративного обучения.
«Живое» онлайн общение с преподавателями и наставниками.
Курс можно оплатить материнским капиталом или внести до 30 тысяч рублей за счет программы «Социальный контракт»
Недостатки:
Доступ к курсу только на три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Как заработать без вложений на чужих квартирах» — Дмитрий Антипов
На курсе участники получат пошаговую стратегию заработка на аренде квартир и рекомендации по безопасному проведению сделок. Преподаватель объяснит, как взаимодействовать с владельцами и клиентами.
Доступен бесплатный урок, где студентов научат создавать сайт для агентства недвижимости.
Цена полностью: 1040 рублей.
Цена в рассрочку: долями от 260 рублей в 4 платежа.
Длительность: 9 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, PDF-пособие, текстовые лекции.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Поиск квартир.
Эксклюзивные объекты. Структура объявлений.
Фотографирование. Тексты объявлений.
Подача объявлений.
Сделка.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Дополнительные модули в подарок.
Гибкий график обучения.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
10. «Продажи риелторских услуг. Тренинг для агентов недвижимости» — ITC Group
Студенты узнают секреты эффективных продаж и отработают навыки успешных переговоров на практике. Они смогут оценить и улучшить свой стиль общения с клиентами, быстро находить преимущества объекта и работать с возражениями.
Доступны разные форматы обучения: онлайн-трансляции, открытые, корпоративные или индивидуальные семинары.
Цена полностью: от 36 005 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, семинары, раздаточные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Продажи и их особенности в риелторском деле.
Этапы работы с клиентом.
Установление отношений с клиентом.
Выявление потребности клиента.
Презентация услуги агентства.
Достоинства:
Скидки на групповое обучение.
Можно выбрать формат обучения: онлайн-трансляции, открытый, корпоративный или индивидуальный семинар.
Участие в профессиональных сообществах и форумах.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы для агентов по недвижимости
Знакомство с профессией риелтора можно начать с бесплатных курсов. На них расскажут о необходимых для работы навыках и перспективах специалистов по сделкам с недвижимостью. Бесплатные курсы подойдут и тем, кто планирует купить или продать недвижимость и хочет лучше разобраться в процессе сделок.
1. «Агент по недвижимости» — «Содействие занятости»
Курс от государственного проекта, цель которого — бесплатно помочь гражданам повысить квалификацию или получить новую профессию.
Обучение доступно для отдельных категорий граждан РФ: пенсионеров, матерей с детьми до семи лет, безработных и других.
Участники научатся анализировать рынок недвижимости и сопровождать сделки от начала до конца.
Длительность: 2 месяца.
Формат: учебные материалы, лекции, презентации.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как стать риелтором зарубежной недвижимости и выйти на сделки в ближайшие два месяца» — Екатерина Котлярова
Интенсив от основателя международного онлайн-агентства недвижимости VRC. Преподаватель расскажет о типичных ошибках начинающих риелторов на новых рынках.
Студенты узнают, как открыть валютный счет за границей и инвестировать в недвижимость. Доступ к курсу будет предоставлен на два месяца.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Бесплатные вебинары для риелторов» — «Макромир»
Вебинары от налоговых консультантов, бизнес-тренеров и руководителей отделов продаж. Слушатели изучат перспективы инвестиций в отечественную и зарубежную недвижимость, а также улучшат свои коммуникативные навыки.
Для участия необходимо записаться, доступ в вебинарную комнату открывается за час до начала.
Длительность: 1,5 часа.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Формула успеха риелтора: от самопрезентации к высокой комиссии» — канал «Жилищный конгресс»
На интенсиве расскажут, как находить клиентов и заключать сделки. Студенты освоят техники переговоров и научатся определять типы личности клиентов. В чате и комментариях можно задавать вопросы.
Участникам предоставляются специальные предложения: 50% скидка на участие в Московском электронном жилищном конгрессе и 10% на брокерские курсы.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Курс для риелторов — от новичка до первой сделки» — «Контур Реестро»
Тестовый доступ к платному курсу на неделю. Студенты познакомятся с работой риелтора, организацией документооборота, а также научатся взаимодействовать с клиентами и выходить на сделки.
Авторы курса — эксперты Уральской палаты недвижимости и «Контур.Недвижимости».
Длительность: 18 уроков.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Выбор курсов требует повышенного внимания и анализа предложений различных образовательных учреждений. При составлении списка были учтены следующие критерии:
Порог входа на курс. Студенты могут выбрать программу в зависимости от уровня подготовки. Собрали курсы как для начинающих, так и для опытных специалистов.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали курсы, стоимость которых не превышает 60 тысяч рублей. Также обращали внимание на то, чтобы была возможность оплатить курс в рассрочку или долями.
Документ об окончании. Работодатели больше доверяют соискателям, которые могут подтвердить свою квалификацию документом. Искали курсы, выпускникам которых выдают сертификат об окончании обучения или диплом о профессиональной переподготовке.
Репутация школы и отзывы выпускников. Собрали школы с высоким рейтингом и большим количеством положительных отзывов.
Лицензия на оказание образовательных услуг. Лицензированные школы заслуживают больше доверия. Также их преимуществом будет возможность оформить налоговый вычет, чтобы вернуть часть затрат на курсы.
Какой курс для риелтора выбрать
Риелтору важно не только находить общий язык с людьми, но и разбираться в законах, маркетинге и строительстве. А чтобы быстро адаптироваться к изменениям на рынке, специалисты должны постоянно развивать свои навыки и интересоваться нововведениями в юридической сфере. Сделать это можно на следующих курсах:
«Сделки с недвижимостью» от МИПО: курс от практикующих юристов с десятилетним опытом и возможностью сократить срок обучения в два раза.
«Риелтор: эффективные сделки с недвижимостью» от Moscow Business Academy: курс с практикой на основе реальных рабочих задач, на котором научат проводить сделки с недвижимостью.
«Риелтор» от MITM: курс подготовлен с использованием доказательного подхода Advocacy-based и адаптирован под требования работодателей, чтобы студенты быстрее смогли найти работу.
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