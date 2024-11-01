15 курсов по фрилансу и удаленной работе для начинающих

«Профессия “Маркетолог-фрилансер”» от Skillbox: практический курс с бессрочным доступом к материалам, студенты которого научатся работать с Tilda, Figma, Google Ads и «Яндекс Директом» (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии). «Графический дизайнер на фрилансе» от Eduson Academy: учебная программа, слушатели которой получат возможность пройти стажировку у партнеров школы и курс по тайм-менеджменту в подарок. «Курсы обучения фрилансу» от Skypro: онлайн-курсы с гарантированной помощью в трудоустройстве: от составления пошагового карьерного плана до подбора подходящих вакансий. «Нейросеть, искусственный интеллект» от «PROдвижения»: курс с обратной связью и проверкой домашних заданий куратором, на котором научат выполнять задачи на фрилансе с помощью ChatGPT. «Фриланс для маркетолога» от ConvertMonster: курс для начинающих от преподавателя с опытом работы в интернет-маркетинге более 18 лет. «Посредничество на фрилансе» от WillSkill: курс от школы с государственной лицензией с тестированиями после каждого модуля и возможностью обучаться в свободном темпе. «Старт во фрилансе за три дня» от «Нетологии»: мини-курсы, студенты которых получат в подарок инструкцию по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов в SMM, видеомонтаже и дизайне соцсетей (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

Платные курсы по фрилансу подойдут тем, кто решил сменить офисную работу на удаленный формат. Можно обучиться новой профессии или пройти общую программу, на которой расскажут о видах и особенностях дистанционной работы.

Добавили курсы с помощью в трудоустройстве и возможностью попасть на стажировку.

1. «Профессия “Маркетолог-фрилансер”» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Студенты курса научатся создавать сайты на Tilda, а также запускать и оптимизировать рекламу в «Дзене», «ВКонтакте», TikTok и на платформе myTarget. Они освоят возможности Google Ads и «Яндекс Директа» для продвижения бизнеса и научатся работать с инструментами Figma.

Кураторы помогут исправить ошибки в практических работах, поделятся советами и литературой. Слушатели получат доступ в закрытый чат для общения с другими студентами школы.

Цена полностью: 96 051 рубль.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: рекомендации по поиску клиентов.

Программа:

Интернет-маркетолог с нуля.

Фриланс для маркетолога.

Дизайнеров сайтов на Tilda.

Веб-аналитика.

Figma с нуля до PRO.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Первый платеж по рассрочке через три месяца.

Доступ в закрытый чат для общения с одногруппниками и куратором.

Год изучения английского языка в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillbox: «Дизайнер на фрилансе в Digital».

2. «Графический дизайнер на фрилансе» — Eduson Academy

Курс от преподавателей с опытом в дизайне от пяти лет. Студенты научатся работать с цветом, графикой и типографикой, шрифтами и концепцией. Также узнают, как создавать брендинг, дизайн баннеров и лендингов.

В конце программы слушатели выполняют итоговую работу — создают проект под запрос компании. Выпускники смогут пройти реальную стажировку и получить рекомендательное письмо к резюме.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 7316 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подберут подходящие вакансии, отправят резюме в компании-партнеры, лучших студентов отправят на стажировку.

Программа:

Введение в профессию.

Инструменты дизайнера: графические редакторы.

Основы дизайна.

Дизайн коммуникаций, лендингов и презентаций.

Старт карьеры в дизайне.

Работа на фрилансе.

Достоинства:

Курс по тайм-менеджменту в подарок.

Возможность пройти стажировку у партнеров школы.

Два бонусных модуля: «Нейросети для дизайнера» и «Инструменты для командной работы в digital-пространстве».

Бессрочный доступ к материалам курса.

Помощь на всех этапах трудоустройства.

Первый платеж по рассрочке через месяц.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Курсы обучения фрилансу» — Skypro

Курсы для будущих фрилансеров: разработчиков, аналитиков данных, графических дизайнеров, маркетологов и тестировщиков. Есть программы с бесплатным доступом к первым урокам по каждой теме.

На всех курсах предусмотрены помощь в подготовке резюме и портфолио, сопровождение наставником и куратором, а также бессрочный доступ к материалам.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3942 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: от 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: проведут карьерную консультацию, помогут составить резюме и портфолио, проведут тренировочное собеседование.

Программа:

Аналитик данных.

Python-, java- и веб-разработчик.

Инженер по тестированию.

Интернет-маркетолог.

Графический дизайнер.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Помощь с трудоустройством от карьерного центра.

Курс «Как эффективно учиться» в подарок.

Сопровождение наставником и куратором.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Нейросеть, искусственный интеллект» — «PROдвижение»

Участники курса изучат основы работы с нейросетью и 15 способов заработка с помощью ChatGPT. Студенты научатся создавать контент-планы для соцсетей, писать рекламные заголовки, генерировать статьи и переводить тексты.

Программа включает проверку домашних заданий куратором, вебинары с разбором новых тем и ответами на вопросы.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 61 урок.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: предоставят заказчиков.

Программа:

Основы использования ChatGPT.

Заработок на простых услугах.

Заработок на маркетинговых услугах.

Заработок на продвинутых услугах.

Заработок на услугах для онлайн-образования.

Достоинства:

Предоставление заказчиков для студентов.

Доступ к закрытому Telegram-каналу по заработку на ChatGPT.

Подарок при оплате курса в течение 24 часов: 3 дополнительных курса, инструкция «Быстрый заработок в интернете с нуля» и готовый шаблон договора на оказание услуг.

Недостатки:

Бессрочный доступ к программе курса только на тарифе «ChatGPT PRO».

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Фриланс для маркетолога» — ConvertMonster

Студенты курса научатся определять стоимость своих услуг и составят первую продуктовую матрицу. Они узнают, как найти первого клиента, создать коммерческое предложение и добавят готовый проект в своё портфолио.

Преподаватели будут сопровождать их на каждом этапе, проверять и корректировать работу, а также давать рекомендации.

Цена полностью: от 65 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.

Длительность: от 1,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, «живые» Zoom-встречи, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Подготовка к приему заказов.

Оффер.

Комплект продающих материалов.

Первый заказ.

Работа над заказом.

Достоинства:

Записи всех занятий и презентации сохраняются.

Доступ в закрытый Telegram-чат для маркетологов.

Проверка и корректировка заданий по проекту на каждом этапе.

Доступ к базе образовательных материалов клуба.

Недостатки:

Онлайн-встречи с автором курса доступны не на всех тарифах.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Посредничество на фрилансе» — WillSkill

Студенты разберутся, как работает ценовая политика на рынке фриланса. Поймут, как создать команду и управлять ею. А также научатся строить долгосрочные отношения с заказчиками и исполнителями.

В ходе обучения слушатели будут смотреть видеоуроки в удобном для них темпе, а после — проходить тесты, чтобы контролировать успеваемость и видеть свой прогресс.

Цена полностью: 25 490 рублей.

Цена в рассрочку: 708 рублей в месяц.

Длительность: 18 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Обзор бирж фриланса.

Позиционирование и нишевание для фриланс-команды.

Юридические аспекты взаимодействия.

Управление финансами, структура доходов и расходов.

Менеджмент проектов.

Достоинства:

Гибкий график обучения.

Возможность оформить налоговый вычет.

Никаких дополнительных затрат на оплату бирж и другие инструменты фрилансера в процессе обучения.

Недостатки:

Нет доступа к материалам курса после его завершения.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Старт во фрилансе за три дня» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Во время обучения студенты создадут и оформят сообщество «ВКонтакте» и канал в Telegram. Они освоят базовые приёмы видеомонтажа в Adobe Premiere Pro и научатся разрабатывать визуальный контент для социальных сетей в Figma.

В подарок слушатели получат стартовый набор для выхода на фриланс, включающий инструкцию по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов.

Цена полностью: 990 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 7 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Старт в SMM.

Старт в видеомонтаже.

Старт в дизайне соцсетей.

Достоинства:

Инструкция по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов — в подарок.

Преподаватели — лауреат международных фестивалей по видеомонтажу, digital-маркетолог и сооснователь агентства Control Digital, владелец дизайн-студии и школы karma.web.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Работа на биржах фриланса» — Interra

На курсе для начинающих специалистов и владельцев бизнеса участники научатся оформлять профили на биржах фриланса. Они узнают, какие задачи предлагают удалённым специалистам и как общаться с заказчиками.

Также преподаватель научит рассчитывать и принимать оплату за заказы. После сдачи отчёта о выполненных заданиях выпускники получат сертификат.

Цена полностью: 450 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое фриланс.

Виды заданий на биржах фриланса.

Получение платы за выполненную работу.

Общение с заказчиками.

Руководство по регистрации и работе на бирже.

Достоинства:

Старт обучения сразу после оплаты.

Возможность обучаться в свободном темпе.

Курс от iOS-разработчика с опытом работы на биржах фриланса более трёх лет.

Недостатки:

Доступ к материалам только на месяц.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Первые деньги на фрилансе» — Александр Редькин

Курс проводит автор двух книг о работе на фрилансе. Слушатели получат пошаговый алгоритм работы в интернете и научатся регистрироваться на биржах фриланса.

Они узнают, как найти свой первый заказ без отзывов, портфолио и рекомендаций. Обучение будет проходить в личном кабинете и в группе в Telegram.

Цена полностью: 2500 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 7 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Предварительные задания.

Регистрация на бирже фриланса.

Первый заказ.

Достоинства:

Обучение в своем темпе.

Обратная связь от консультанта по удаленной работе.

Недостатки:

Необходимость дополнительно оплатить подписку на бирже фриланса.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Фриланс. Зарабатывай больше» — Илья Емельянов

Курс проводит эксперт по продажам и обучению фриланс-профессиям с восьмилетним опытом работы. Слушатели видеоуроков получат список актуальных и прибыльных профессий, а также источники поиска клиентов.

Они узнают, как достичь высокого дохода, научатся находить хороших исполнителей и делегировать задачи.

Цена полностью: 850 рублей.

Цена в рассрочку: долями по 213 рублей в 4 платежа.

Длительность: 1 час 4 минуты.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое фриланс.

Биржи удаленной работы.

Формирование цены на свои услуги.

Способы продвижения.

Копирайтинг.

Контроль исполнения.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатный доступ к мини-курсу «Современный цифровые понятия» после авторизации.

Возможность купить курс в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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