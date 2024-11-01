15 курсов по фрилансу и удаленной работе для начинающих

Согласно совместному исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», более 40% опрошенных россиян хотели бы работать удаленно. Привлекательность такой формы занятости заключается в гибком графике, возможности увеличить доход, работать из дома и иметь больше свободного времени для хобби, общения с друзьями и семьей.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по удаленной работе от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по удаленной работе
«Профессия “Маркетолог-фрилансер”» от Skillbox: практический курс с бессрочным доступом к материалам, студенты которого научатся работать с Tilda, Figma, Google Ads и «Яндекс Директом» (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Графический дизайнер на фрилансе» от Eduson Academy: учебная программа, слушатели которой получат возможность пройти стажировку у партнеров школы и курс по тайм-менеджменту в подарок.
«Курсы обучения фрилансу» от Skypro: онлайн-курсы с гарантированной помощью в трудоустройстве: от составления пошагового карьерного плана до подбора подходящих вакансий.
«Нейросеть, искусственный интеллект» от «PROдвижения»: курс с обратной связью и проверкой домашних заданий куратором, на котором научат выполнять задачи на фрилансе с помощью ChatGPT.
«Фриланс для маркетолога» от ConvertMonster: курс для начинающих от преподавателя с опытом работы в интернет-маркетинге более 18 лет.
«Посредничество на фрилансе» от WillSkill: курс от школы с государственной лицензией с тестированиями после каждого модуля и возможностью обучаться в свободном темпе.
«Старт во фрилансе за три дня» от «Нетологии»: мини-курсы, студенты которых получат в подарок инструкцию по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов в SMM, видеомонтаже и дизайне соцсетей (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
Платные курсы по фрилансу подойдут тем, кто решил сменить офисную работу на удаленный формат. Можно обучиться новой профессии или пройти общую программу, на которой расскажут о видах и особенностях дистанционной работы.
Добавили курсы с помощью в трудоустройстве и возможностью попасть на стажировку.
1. «Профессия “Маркетолог-фрилансер”» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Студенты курса научатся создавать сайты на Tilda, а также запускать и оптимизировать рекламу в «Дзене», «ВКонтакте», TikTok и на платформе myTarget. Они освоят возможности Google Ads и «Яндекс Директа» для продвижения бизнеса и научатся работать с инструментами Figma.
Кураторы помогут исправить ошибки в практических работах, поделятся советами и литературой. Слушатели получат доступ в закрытый чат для общения с другими студентами школы.
Цена полностью: 96 051 рубль.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: рекомендации по поиску клиентов.
Программа:
Интернет-маркетолог с нуля.
Фриланс для маркетолога.
Дизайнеров сайтов на Tilda.
Веб-аналитика.
Figma с нуля до PRO.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Первый платеж по рассрочке через три месяца.
Доступ в закрытый чат для общения с одногруппниками и куратором.
Год изучения английского языка в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Skillbox: «Дизайнер на фрилансе в Digital».
2. «Графический дизайнер на фрилансе» — Eduson Academy
Курс от преподавателей с опытом в дизайне от пяти лет. Студенты научатся работать с цветом, графикой и типографикой, шрифтами и концепцией. Также узнают, как создавать брендинг, дизайн баннеров и лендингов.
В конце программы слушатели выполняют итоговую работу — создают проект под запрос компании. Выпускники смогут пройти реальную стажировку и получить рекомендательное письмо к резюме.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 7316 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подберут подходящие вакансии, отправят резюме в компании-партнеры, лучших студентов отправят на стажировку.
Программа:
Введение в профессию.
Инструменты дизайнера: графические редакторы.
Основы дизайна.
Дизайн коммуникаций, лендингов и презентаций.
Старт карьеры в дизайне.
Работа на фрилансе.
Достоинства:
Курс по тайм-менеджменту в подарок.
Возможность пройти стажировку у партнеров школы.
Два бонусных модуля: «Нейросети для дизайнера» и «Инструменты для командной работы в digital-пространстве».
Бессрочный доступ к материалам курса.
Помощь на всех этапах трудоустройства.
Первый платеж по рассрочке через месяц.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Курсы обучения фрилансу» — Skypro
Курсы для будущих фрилансеров: разработчиков, аналитиков данных, графических дизайнеров, маркетологов и тестировщиков. Есть программы с бесплатным доступом к первым урокам по каждой теме.
На всех курсах предусмотрены помощь в подготовке резюме и портфолио, сопровождение наставником и куратором, а также бессрочный доступ к материалам.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3942 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: проведут карьерную консультацию, помогут составить резюме и портфолио, проведут тренировочное собеседование.
Программа:
Аналитик данных.
Python-, java- и веб-разработчик.
Инженер по тестированию.
Интернет-маркетолог.
Графический дизайнер.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Помощь с трудоустройством от карьерного центра.
Курс «Как эффективно учиться» в подарок.
Сопровождение наставником и куратором.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Нейросеть, искусственный интеллект» — «PROдвижение»
Участники курса изучат основы работы с нейросетью и 15 способов заработка с помощью ChatGPT. Студенты научатся создавать контент-планы для соцсетей, писать рекламные заголовки, генерировать статьи и переводить тексты.
Программа включает проверку домашних заданий куратором, вебинары с разбором новых тем и ответами на вопросы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 61 урок.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: предоставят заказчиков.
Программа:
Основы использования ChatGPT.
Заработок на простых услугах.
Заработок на маркетинговых услугах.
Заработок на продвинутых услугах.
Заработок на услугах для онлайн-образования.
Достоинства:
Предоставление заказчиков для студентов.
Доступ к закрытому Telegram-каналу по заработку на ChatGPT.
Подарок при оплате курса в течение 24 часов: 3 дополнительных курса, инструкция «Быстрый заработок в интернете с нуля» и готовый шаблон договора на оказание услуг.
Недостатки:
Бессрочный доступ к программе курса только на тарифе «ChatGPT PRO».
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Фриланс для маркетолога» — ConvertMonster
Студенты курса научатся определять стоимость своих услуг и составят первую продуктовую матрицу. Они узнают, как найти первого клиента, создать коммерческое предложение и добавят готовый проект в своё портфолио.
Преподаватели будут сопровождать их на каждом этапе, проверять и корректировать работу, а также давать рекомендации.
Цена полностью: от 65 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.
Длительность: от 1,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, «живые» Zoom-встречи, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Подготовка к приему заказов.
Оффер.
Комплект продающих материалов.
Первый заказ.
Работа над заказом.
Достоинства:
Записи всех занятий и презентации сохраняются.
Доступ в закрытый Telegram-чат для маркетологов.
Проверка и корректировка заданий по проекту на каждом этапе.
Доступ к базе образовательных материалов клуба.
Недостатки:
Онлайн-встречи с автором курса доступны не на всех тарифах.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Посредничество на фрилансе» — WillSkill
Студенты разберутся, как работает ценовая политика на рынке фриланса. Поймут, как создать команду и управлять ею. А также научатся строить долгосрочные отношения с заказчиками и исполнителями.
В ходе обучения слушатели будут смотреть видеоуроки в удобном для них темпе, а после — проходить тесты, чтобы контролировать успеваемость и видеть свой прогресс.
Цена полностью: 25 490 рублей.
Цена в рассрочку: 708 рублей в месяц.
Длительность: 18 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Обзор бирж фриланса.
Позиционирование и нишевание для фриланс-команды.
Юридические аспекты взаимодействия.
Управление финансами, структура доходов и расходов.
Менеджмент проектов.
Достоинства:
Гибкий график обучения.
Возможность оформить налоговый вычет.
Никаких дополнительных затрат на оплату бирж и другие инструменты фрилансера в процессе обучения.
Недостатки:
Нет доступа к материалам курса после его завершения.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Старт во фрилансе за три дня» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Во время обучения студенты создадут и оформят сообщество «ВКонтакте» и канал в Telegram. Они освоят базовые приёмы видеомонтажа в Adobe Premiere Pro и научатся разрабатывать визуальный контент для социальных сетей в Figma.
В подарок слушатели получат стартовый набор для выхода на фриланс, включающий инструкцию по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов.
Цена полностью: 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 7 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Старт в SMM.
Старт в видеомонтаже.
Старт в дизайне соцсетей.
Достоинства:
Инструкция по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов — в подарок.
Преподаватели — лауреат международных фестивалей по видеомонтажу, digital-маркетолог и сооснователь агентства Control Digital, владелец дизайн-студии и школы karma.web.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Работа на биржах фриланса» — Interra
На курсе для начинающих специалистов и владельцев бизнеса участники научатся оформлять профили на биржах фриланса. Они узнают, какие задачи предлагают удалённым специалистам и как общаться с заказчиками.
Также преподаватель научит рассчитывать и принимать оплату за заказы. После сдачи отчёта о выполненных заданиях выпускники получат сертификат.
Цена полностью: 450 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое фриланс.
Виды заданий на биржах фриланса.
Получение платы за выполненную работу.
Общение с заказчиками.
Руководство по регистрации и работе на бирже.
Достоинства:
Старт обучения сразу после оплаты.
Возможность обучаться в свободном темпе.
Курс от iOS-разработчика с опытом работы на биржах фриланса более трёх лет.
Недостатки:
Доступ к материалам только на месяц.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Первые деньги на фрилансе» — Александр Редькин
Курс проводит автор двух книг о работе на фрилансе. Слушатели получат пошаговый алгоритм работы в интернете и научатся регистрироваться на биржах фриланса.
Они узнают, как найти свой первый заказ без отзывов, портфолио и рекомендаций. Обучение будет проходить в личном кабинете и в группе в Telegram.
Цена полностью: 2500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 7 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Предварительные задания.
Регистрация на бирже фриланса.
Первый заказ.
Достоинства:
Обучение в своем темпе.
Обратная связь от консультанта по удаленной работе.
Недостатки:
Необходимость дополнительно оплатить подписку на бирже фриланса.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Фриланс. Зарабатывай больше» — Илья Емельянов
Курс проводит эксперт по продажам и обучению фриланс-профессиям с восьмилетним опытом работы. Слушатели видеоуроков получат список актуальных и прибыльных профессий, а также источники поиска клиентов.
Они узнают, как достичь высокого дохода, научатся находить хороших исполнителей и делегировать задачи.
Цена полностью: 850 рублей.
Цена в рассрочку: долями по 213 рублей в 4 платежа.
Длительность: 1 час 4 минуты.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое фриланс.
Биржи удаленной работы.
Формирование цены на свои услуги.
Способы продвижения.
Копирайтинг.
Контроль исполнения.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатный доступ к мини-курсу «Современный цифровые понятия» после авторизации.
Возможность купить курс в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.
Бесплатные курсы по удаленной работе
Познакомиться с онлайн-профессиями и узнать о различных способах удаленного заработка можно на бесплатных курсах.
Собрали несколько учебных программ, на которых слушатели могут получить базовые знания о фрилансе. Есть программы с карьерными консультациями и бонусами в виде дополнительных полезных видеоматериалов.
1. «Как начать работать на фрилансе» — «Нетология»
Курс от экспертов с биржи FL.ru и карьерных консультантов. Слушатели узнают, как устроена работа на фрилансе, познакомятся с популярными удаленными профессиями и поймут, как зарабатывать и развиваться в этой сфере.
Выпускники получат карьерную консультацию и пошаговый план для перехода на фриланс.
Продолжительность: 4 дня.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
2. «Находим первых заказчиков на фрилансе» — Skillbox
Преподаватель — ведущий дизайнер с опытом работы более 15 лет. Студенты узнают, как оформлять портфолио, находить первые заказы, общаться с клиентами. Преподаватель расскажет, где дизайнеру искать референсы, как создать подборку визуальных образов и выбрать свой стиль.
В конце слушатели смогут выполнить практическое задание для закрепления полученных знаний.
Продолжительность: 2 часа.
Формат: запись вебинара.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
3. «21 способ гарантированно заработать в интернете в любом возрасте» — Дмитрий Шеломенцев
Мастер-класс от эксперта по партнерским программам и интернет-рекламе с 20-летним опытом работы в интернет-бизнесе. Преподаватель расскажет про 21 удаленную интернет-профессию. Слушатели узнают, какие задачи выполняют копирайтеры, SMM-специалисты, таргетологи и другие специалисты.
После регистрации открывается доступ к видео «Самый быстрый и легкий путь к заработку в интернете».
Продолжительность: 5 дней.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
4. «Специалист по работе с “Яндекс Рекламой”» — Елена Червонец
В ходе курса слушатели познакомятся с кабинетом «Яндекс Директа» и настроят свою первую рекламную кампанию. Участники просмотрят три видеоурока, посетят прямой эфир с преподавателем и получат шаблоны для создания рекламы.
По окончании курса они также получат сертификат.
Продолжительность: 4 урока.
Формат: видеоуроки, вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
5. «Успешный фриланс. От 0 до стабильного заработка» — Udemy
На курсе помогут определиться, какую удаленную специальность выбрать. Участники узнают, как создать портфолио, которое будет выделяться среди конкурентов, и как оформить профиль на биржах фриланса.
Также они научатся составлять описание своих услуг и получат пошаговый план для дальнейшего развития в профессии.
Продолжительность: 1 час 51 минута.
Формат: видеоматериалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Как мы отбирали курсы для статьи
Изучили программы различных онлайн-школ с точки зрения их емкости и доступности для начинающих и опытных фрилансеров.
Отбирали курсы по следующим критериям:
Стоимость курса. Отбирали курсы с возможностью оплаты в рассрочку для удобства и доступности обучения для большего количества читателя.
Формат обучения и обратная связь. Искали курсы в онлайн-формате. У слушателей будет возможность получать обратную связь по выполненным заданиям от кураторов. А также студенты смогут участвовать в вебинарах, на которых можно задать вопросы преподавателям напрямую.
Документ об окончании. Выбирали программы, выпускники которых получают диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь в трудоустройстве. Собрали курсы, участникам которых помогают с дальнейшим трудоустройством, а также предлагают пройти стажировку в компаниях-партнерах.
Экспертиза спикера. Подбирали курсы, которые проводятся преподавателями с многолетним опытом работы в интернет-среде.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Выбирали курсы с лицензией на оказание образовательных услуг, что позволит слушателям оформить налоговый вычет.
Какой курс для рекрутера выбрать
По статистике, рынок фриланса растет с каждым годом. Регулярно появляются новые способы удаленного заработка, что делает эту сферу деятельности более привлекательной для населения. Чтобы получить базовые знания о фрилансе или освоить конкретную профессию для работы из дома, можно пройти следующие курсы:
«Профессия “Маркетолог-фрилансер”» от Skillbox: практический курс с бессрочным доступом к материалам, студенты которого научатся работать с Tilda, Figma, Google Ads и «Яндекс Директом».
«Графический дизайнер на фрилансе» от Eduson Academy: учебная программа, слушатели которой получат возможность пройти стажировку у партнеров школы и курс по тайм-менеджменту в подарок.
«Курсы обучения фрилансу» от Skypro: онлайн-курсы с гарантированной помощью в трудоустройстве: от составления пошагового карьерного плана до подбора подходящих вакансий.
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