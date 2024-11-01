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15 курсов по фрилансу и удаленной работе для начинающих

Собрали платные онлайн-курсы, на которых участники познакомятся с прибыльными удаленными профессиями, научатся находить первых клиентов и строить долгосрочные отношения с заказчиками. На бесплатных курсах участники узнают, как устроена работа на фрилансе и что нужно для развития в данной сфере.

Согласно совместному исследованию сервисов «Работа.ру» и «Подработка», более 40% опрошенных россиян хотели бы работать удаленно. Привлекательность такой формы занятости заключается в гибком графике, возможности увеличить доход, работать из дома и иметь больше свободного времени для хобби, общения с друзьями и семьей. 

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по удаленной работе от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс».

ТОП-7 курсов по удаленной работе

  1. «Профессия “Маркетолог-фрилансер”» от Skillbox: практический курс с бессрочным доступом к материалам, студенты которого научатся работать с Tilda, Figma, Google Ads и «Яндекс Директом» (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  2. «Графический дизайнер на фрилансе» от Eduson Academy: учебная программа, слушатели которой получат возможность пройти стажировку у партнеров школы и курс по тайм-менеджменту в подарок.

  3. «Курсы обучения фрилансу» от Skypro: онлайн-курсы с гарантированной помощью в трудоустройстве: от составления пошагового карьерного плана до подбора подходящих вакансий.

  4. «Нейросеть, искусственный интеллект» от «PROдвижения»: курс с обратной связью и проверкой домашних заданий куратором, на котором научат выполнять задачи на фрилансе с помощью ChatGPT.

  5. «Фриланс для маркетолога» от ConvertMonster: курс для начинающих от преподавателя с опытом работы в интернет-маркетинге более 18 лет.

  6. «Посредничество на фрилансе» от WillSkill: курс от школы с государственной лицензией с тестированиями после каждого модуля и возможностью обучаться в свободном темпе.

  7. «Старт во фрилансе за три дня» от «Нетологии»: мини-курсы, студенты которых получат в подарок инструкцию по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов в SMM, видеомонтаже и дизайне соцсетей (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

Платные курсы по фрилансу подойдут тем, кто решил сменить офисную работу на удаленный формат. Можно обучиться новой профессии или пройти общую программу, на которой расскажут о видах и особенностях дистанционной работы.

Добавили курсы с помощью в трудоустройстве и возможностью попасть на стажировку.

1. «Профессия “Маркетолог-фрилансер”» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Студенты курса научатся создавать сайты на Tilda, а также запускать и оптимизировать рекламу в «Дзене», «ВКонтакте», TikTok и на платформе myTarget. Они освоят возможности Google Ads и «Яндекс Директа» для продвижения бизнеса и научатся работать с инструментами Figma.

Кураторы помогут исправить ошибки в практических работах, поделятся советами и литературой. Слушатели получат доступ в закрытый чат для общения с другими студентами школы.

  • Цена полностью: 96 051 рубль.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: рекомендации по поиску клиентов.

Программа:

  • Интернет-маркетолог с нуля.

  • Фриланс для маркетолога.

  • Дизайнеров сайтов на Tilda.

  • Веб-аналитика.

  • Figma с нуля до PRO.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Первый платеж по рассрочке через три месяца.

  • Доступ в закрытый чат для общения с одногруппниками и куратором.

  • Год изучения английского языка в подарок. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Skillbox: «Дизайнер на фрилансе в Digital».

2. «Графический дизайнер на фрилансе» — Eduson Academy

Курс от преподавателей с опытом в дизайне от пяти лет. Студенты научатся работать с цветом, графикой и типографикой, шрифтами и концепцией. Также узнают, как создавать брендинг, дизайн баннеров и лендингов. 

В конце программы слушатели выполняют итоговую работу — создают проект под запрос компании. Выпускники смогут пройти реальную стажировку и получить рекомендательное письмо к резюме.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 7316 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подберут подходящие вакансии, отправят резюме в компании-партнеры, лучших студентов отправят на стажировку.

Программа:

  • Введение в профессию.

  • Инструменты дизайнера: графические редакторы.

  • Основы дизайна.

  • Дизайн коммуникаций, лендингов и презентаций.

  • Старт карьеры в дизайне.

  • Работа на фрилансе.

Достоинства:

  • Курс по тайм-менеджменту в подарок.

  • Возможность пройти стажировку у партнеров школы.

  • Два бонусных модуля: «Нейросети для дизайнера» и «Инструменты для командной работы в digital-пространстве».

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Помощь на всех этапах трудоустройства.

  • Первый платеж по рассрочке через месяц.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Курсы обучения фрилансу» — Skypro

Курсы для будущих фрилансеров: разработчиков, аналитиков данных, графических дизайнеров, маркетологов и тестировщиков. Есть программы с бесплатным доступом к первым урокам по каждой теме.

На всех курсах предусмотрены помощь в подготовке резюме и портфолио, сопровождение наставником и куратором, а также бессрочный доступ к материалам.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3942 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: от 7 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: проведут карьерную консультацию, помогут составить резюме и портфолио, проведут тренировочное собеседование.

Программа:

  • Аналитик данных.

  • Python-, java- и веб-разработчик.

  • Инженер по тестированию.

  • Интернет-маркетолог.

  • Графический дизайнер.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Помощь с трудоустройством от карьерного центра.

  • Курс «Как эффективно учиться» в подарок.

  • Сопровождение наставником и куратором.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Нейросеть, искусственный интеллект» — «PROдвижение»

Участники курса изучат основы работы с нейросетью и 15 способов заработка с помощью ChatGPT. Студенты научатся создавать контент-планы для соцсетей, писать рекламные заголовки, генерировать статьи и переводить тексты.

Программа включает проверку домашних заданий куратором, вебинары с разбором новых тем и ответами на вопросы. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 61 урок.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: предоставят заказчиков.

Программа:

  • Основы использования ChatGPT.

  • Заработок на простых услугах.

  • Заработок на маркетинговых услугах.

  • Заработок на продвинутых услугах.

  • Заработок на услугах для онлайн-образования.

Достоинства:

  • Предоставление заказчиков для студентов.

  • Доступ к закрытому Telegram-каналу по заработку на ChatGPT.

  • Подарок при оплате курса в течение 24 часов: 3 дополнительных курса, инструкция «Быстрый заработок в интернете с нуля» и готовый шаблон договора на оказание услуг.

Недостатки:

  • Бессрочный доступ к программе курса только на тарифе «ChatGPT PRO».

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Фриланс для маркетолога» — ConvertMonster

Студенты курса научатся определять стоимость своих услуг и составят первую продуктовую матрицу. Они узнают, как найти первого клиента, создать коммерческое предложение и добавят готовый проект в своё портфолио.

Преподаватели будут сопровождать их на каждом этапе, проверять и корректировать работу, а также давать рекомендации. 

  • Цена полностью: от 65 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.

  • Длительность: от 1,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, «живые» Zoom-встречи, практические задания, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом, сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Подготовка к приему заказов.

  • Оффер.

  • Комплект продающих материалов.

  • Первый заказ.

  • Работа над заказом.

Достоинства:

  • Записи всех занятий и презентации сохраняются.

  • Доступ в закрытый Telegram-чат для маркетологов.

  • Проверка и корректировка заданий по проекту на каждом этапе.

  • Доступ к базе образовательных материалов клуба.

Недостатки:

  • Онлайн-встречи с автором курса доступны не на всех тарифах.

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Посредничество на фрилансе» — WillSkill

Студенты разберутся, как работает ценовая политика на рынке фриланса. Поймут, как создать команду и управлять ею. А также научатся строить долгосрочные отношения с заказчиками и исполнителями.

В ходе обучения слушатели будут смотреть видеоуроки в удобном для них темпе, а после — проходить тесты, чтобы контролировать успеваемость и видеть свой прогресс. 

  • Цена полностью: 25 490 рублей.

  • Цена в рассрочку: 708 рублей в месяц.

  • Длительность: 18 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Обзор бирж фриланса.

  • Позиционирование и нишевание для фриланс-команды.

  • Юридические аспекты взаимодействия.

  • Управление финансами, структура доходов и расходов.

  • Менеджмент проектов.

Достоинства:

  • Гибкий график обучения.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Никаких дополнительных затрат на оплату бирж и другие инструменты фрилансера в процессе обучения. 

Недостатки:

  • Нет доступа к материалам курса после его завершения.

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Старт во фрилансе за три дня» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Во время обучения студенты создадут и оформят сообщество «ВКонтакте» и канал в Telegram. Они освоят базовые приёмы видеомонтажа в Adobe Premiere Pro и научатся разрабатывать визуальный контент для социальных сетей в Figma.

В подарок слушатели получат стартовый набор для выхода на фриланс, включающий инструкцию по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов. 

  • Цена полностью: 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 7 дней.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: свидетельство. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Старт в SMM.

  • Старт в видеомонтаже.

  • Старт в дизайне соцсетей.

Достоинства:

  • Инструкция по самозанятости, 500 бонусных баллов на бирже фриланса и советы по поиску заказов — в подарок.

  • Преподаватели — лауреат международных фестивалей по видеомонтажу, digital-маркетолог и сооснователь агентства Control Digital, владелец дизайн-студии и школы karma.web.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Работа на биржах фриланса» — Interra

На курсе для начинающих специалистов и владельцев бизнеса участники научатся оформлять профили на биржах фриланса. Они узнают, какие задачи предлагают удалённым специалистам и как общаться с заказчиками.

Также преподаватель научит рассчитывать и принимать оплату за заказы. После сдачи отчёта о выполненных заданиях выпускники получат сертификат.

  • Цена полностью: 450 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Что такое фриланс.

  • Виды заданий на биржах фриланса.

  • Получение платы за выполненную работу.

  • Общение с заказчиками.

  • Руководство по регистрации и работе на бирже.

 Достоинства:

  • Старт обучения сразу после оплаты.

  • Возможность обучаться в свободном темпе.

  • Курс от iOS-разработчика с опытом работы на биржах фриланса более трёх лет.

Недостатки:

  • Доступ к материалам только на месяц.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Первые деньги на фрилансе» — Александр Редькин

Курс проводит автор двух книг о работе на фрилансе. Слушатели получат пошаговый алгоритм работы в интернете и научатся регистрироваться на биржах фриланса.

Они узнают, как найти свой первый заказ без отзывов, портфолио и рекомендаций. Обучение будет проходить в личном кабинете и в группе в Telegram.

  • Цена полностью: 2500 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 7 дней.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Предварительные задания.

  • Регистрация на бирже фриланса.

  • Первый заказ.

Достоинства:

  • Обучение в своем темпе.

  • Обратная связь от консультанта по удаленной работе.

Недостатки:

  • Необходимость дополнительно оплатить подписку на бирже фриланса.

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Фриланс. Зарабатывай больше» — Илья Емельянов

Курс проводит эксперт по продажам и обучению фриланс-профессиям с восьмилетним опытом работы. Слушатели видеоуроков получат список актуальных и прибыльных профессий, а также источники поиска клиентов.

Они узнают, как достичь высокого дохода, научатся находить хороших исполнителей и делегировать задачи.

  • Цена полностью: 850 рублей.

  • Цена в рассрочку: долями по 213 рублей в 4 платежа.

  • Длительность: 1 час 4 минуты.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки.

  • Документ об окончании: нет. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Что такое фриланс.

  • Биржи удаленной работы.

  • Формирование цены на свои услуги.

  • Способы продвижения.

  • Копирайтинг.

  • Контроль исполнения.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Бесплатный доступ к мини-курсу «Современный цифровые понятия» после авторизации.

  • Возможность купить курс в подарок.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы по удаленной работе

Познакомиться с онлайн-профессиями и узнать о различных способах удаленного заработка можно на бесплатных курсах.

Собрали несколько учебных программ, на которых слушатели могут получить базовые знания о фрилансе. Есть программы с карьерными консультациями и бонусами в виде дополнительных полезных видеоматериалов.

1. «Как начать работать на фрилансе» — «Нетология»

Курс от экспертов с биржи FL.ru и карьерных консультантов. Слушатели узнают, как устроена работа на фрилансе, познакомятся с популярными удаленными профессиями и поймут, как зарабатывать и развиваться в этой сфере.

Выпускники получат карьерную консультацию и пошаговый план для перехода на фриланс.

  • Продолжительность: 4 дня.

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Находим первых заказчиков на фрилансе» — Skillbox

Преподаватель — ведущий дизайнер с опытом работы более 15 лет. Студенты узнают, как оформлять портфолио, находить первые заказы, общаться с клиентами. Преподаватель расскажет, где дизайнеру искать референсы, как создать подборку визуальных образов и выбрать свой стиль.

В конце слушатели смогут выполнить практическое задание для закрепления полученных знаний.

  • Продолжительность: 2 часа.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «21 способ гарантированно заработать в интернете в любом возрасте» — Дмитрий Шеломенцев

Мастер-класс от эксперта по партнерским программам и интернет-рекламе с 20-летним опытом работы в интернет-бизнесе. Преподаватель расскажет про 21 удаленную интернет-профессию. Слушатели узнают, какие задачи выполняют копирайтеры, SMM-специалисты, таргетологи и другие специалисты.

После регистрации открывается доступ к видео «Самый быстрый и легкий путь к заработку в интернете».

  • Продолжительность: 5 дней.

  • Формат: мастер-класс. 

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Специалист по работе с “Яндекс Рекламой”» — Елена Червонец

В ходе курса слушатели познакомятся с кабинетом «Яндекс Директа» и настроят свою первую рекламную кампанию. Участники просмотрят три видеоурока, посетят прямой эфир с преподавателем и получат шаблоны для создания рекламы.

По окончании курса они также получат сертификат.

  • Продолжительность: 4 урока.

  • Формат: видеоуроки, вебинар. 

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Успешный фриланс. От 0 до стабильного заработка» — Udemy

На курсе помогут определиться, какую удаленную специальность выбрать. Участники узнают, как создать портфолио, которое будет выделяться среди конкурентов, и как оформить профиль на биржах фриланса.

Также они научатся составлять описание своих услуг и получат пошаговый план для дальнейшего развития в профессии.

  • Продолжительность: 1 час 51 минута.

  • Формат: видеоматериалы. 

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Изучили программы различных онлайн-школ с точки зрения их емкости и доступности для начинающих и опытных фрилансеров.

Отбирали курсы по следующим критериям:

  • Стоимость курса. Отбирали курсы с возможностью оплаты в рассрочку для удобства и доступности обучения для большего количества читателя.

  • Формат обучения и обратная связь. Искали курсы в онлайн-формате. У слушателей будет возможность получать обратную связь по выполненным заданиям от кураторов. А также студенты смогут участвовать в вебинарах, на которых можно задать вопросы преподавателям напрямую. 

  • Документ об окончании. Выбирали программы, выпускники которых получают диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь в трудоустройстве. Собрали курсы, участникам которых помогают с дальнейшим трудоустройством, а также предлагают пройти стажировку в компаниях-партнерах.

  • Экспертиза спикера. Подбирали курсы, которые проводятся преподавателями с многолетним опытом работы в интернет-среде.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Выбирали курсы с лицензией на оказание образовательных услуг, что позволит слушателям оформить налоговый вычет.

Какой курс для рекрутера выбрать

По статистике, рынок фриланса растет с каждым годом. Регулярно появляются новые способы удаленного заработка, что делает эту сферу деятельности более привлекательной для населения. Чтобы получить базовые знания о фрилансе или освоить конкретную профессию для работы из дома, можно пройти следующие курсы:

  1. «Профессия “Маркетолог-фрилансер”» от Skillbox: практический курс с бессрочным доступом к материалам, студенты которого научатся работать с Tilda, Figma, Google Ads и «Яндекс Директом».

  2. «Графический дизайнер на фрилансе» от Eduson Academy: учебная программа, слушатели которой получат возможность пройти стажировку у партнеров школы и курс по тайм-менеджменту в подарок.

  3. «Курсы обучения фрилансу» от Skypro: онлайн-курсы с гарантированной помощью в трудоустройстве: от составления пошагового карьерного плана до подбора подходящих вакансий.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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