20 курсов копирайтинга в 2024 году: обучение для начинающих

Собрали платные онлайн-курсы для копирайтеров, на которых научат писать тексты под разные бизнес-цели. Добавили пять дополнительных программ стоимостью до 20 тысяч рублей, чтобы обучение было более доступным. Подобрали бесплатные курсы для тех, кто хочет познакомиться с профессией.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по копирайтингу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по копирайтингу
«Профессия “Копирайтер” с нуля до PRO» от Skillbox: практический курс с помощью в трудоустройстве, по окончании которого студенты соберут портфолио из пяти текстов в разных жанрах (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Копирайтер» от «Нетологии»: курс с «живыми» вебинарами, возможностью получить специализацию редактора и помощью в поиске работы (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Копирайтер» от Eduson Academy: курс повышения квалификации с поддержкой персонального куратора и возможностью начать учиться бесплатно.
«Специализированная программа подготовки бизнес-копирайтеров с трудоустройством» от «Школы копимаркетинга Сергея Трубадура»: курс с сопровождением личного куратора в течение месяца после обучения, возможностью заморозки обучения и помощью в трудоустройстве.
«Копирайтер с нуля» от школы «Бруноям»: курс с возможностью учиться в своем темпе и развернутой обратной связью по практическим работам от личного наставника.
«Коммерческий копирайтинг. Повышение квалификации» от Moscow Business School: трехдневный курс от бизнес-тренеров с опытом работы от 16 до 28 лет в области маркетинга и рекламы.
«Вяжи слова» от Sweattery Fun: курс с гарантированным предоставлением платных заказов по копирайтингу уже во время обучения.
«Обучение копирайтингу» от WillSkill: курс для начинающих от копирайтера с трехлетним опытом работы в коммерческих текстах.
«Копирайтер и коммерческий редактор» от «Контур.Школы»: курс с онлайн-встречами, на которых преподаватели проводят разбор работ студентов и дают рекомендации по их улучшению.
«Профессия “Копирайтер-маркетолог”» от Interra: курс, выпускники которого получат удостоверение о повышении квалификации и рекомендательное письмо для дальнейшего трудоустройства.
Изучили платные программы копирайтинга, которые будут полезны как начинающим, так и опытным специалистам. На курсах сделан упор на практику, поэтому по окончании обучения выпускники будут иметь портфолио из готовых работ.
Также есть программы с помощью в трудоустройстве и предоставлением оплачиваемых проектов уже во время обучения.
1. «Профессия “Копирайтер” с нуля до PRO» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
В процессе обучения участники узнают, как генерировать уникальный контент для соцсетей. Научатся работать с нейросетями: YandexGPT и Airuco. Смогут решать бизнес-задачи и улучшать тексты других авторов.
По окончании обучения соберут портфолио из пяти текстов разных жанров.
Профессиональный редактор разберет работы студентов, даст подробные комментарии и поможет улучшить тексты. А выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3064 рублей в месяц на 22 месяца.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в оформлении резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, доступ к закрытому каналу с вакансиями.
Программа:
Копирайтинг от А до Я.
Работа с нейросетями.
Копирайтинг для соцсетей.
Коммерческая редактура.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.
Персональная обратная связь от редактора.
Бонусный курс «Пиши грамотно» на тарифах: «Специалист» и «Эксперт».
Пять индивидуальных консультаций с экспертом в копирайтинге на тарифе «Эксперт».
Год изучения английского в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Skillbox: «Копирайтинг от А до Я 2.0».
2. «Копирайтер» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Выпускники курса научатся подготавливать тексты для рассылок, соцсетей, лендингов, маркетплейсов и SEO-продвижения. Слушатели будут участвовать в прямых эфирах и вебинарах.
Поработают над проектом вместе со студентами других направлений: дизайнерами, маркетологами и SEO-специалистами.
Участники с лучшими результатами смогут получить оплачиваемые проекты и предложение по трудоустройству от компании-партнера.
Цена полностью: 44 200 рублей.
Цена в рассрочку: 2583 рубля в месяц на 18 месяцев.
Длительность: от 4,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и оформлении портфолио, подготовка к собеседованию.
Программа:
Введение в профессию.
Создание текста.
Практика создания текста.
Принципы оформления текста.
Работа с заказчиком.
Достоинства:
Есть корпоративное обучение.
Доступ к PRO‑аккаунту биржи фриланса FL.ru.
Возможность пройти практику в школе или у партнеров.
1% от покупки курса идет в фонд помощи бездомным животным «Ника».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Копирайтер» — Eduson Academy
Участники курса научатся писать тексты, создавать креативы для различных рекламных площадок, составлять контент-план и общаться с заказчиками. HR-специалисты школы помогут студентам составить резюме.
Также слушатели получат доступ к курсу по трудоустройству, на котором подготовятся к собеседованию. Резюме выпускников школа передаст компаниям-партнерам.
Начать учиться можно бесплатно, а доступ к материалам остается навсегда.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 2814 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тренажеры, тесты.
Документ об окончании: диплом или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: доступ к курсу по трудоустройству, помощь в составлении резюме и отправка его в компании-партнеры.
Программа:
Основы маркетинга.
Как писать качественные тексты.
Как писать тексты в разных форматах.
Контент-маркетинг.
Карьера копирайтера.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.
Годовая поддержка куратора.
Бонус-блок «Как создавать крутые креативы».
Возможность начать обучение бесплатно.
Недостатки:
На тарифе «Базовый» не выдают удостоверение о повышении квалификации.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Специализированная программа подготовки бизнес-копирайтеров с трудоустройством» — «Школа копимаркетинга Сергея Трубадура»
На курсе научат писать продающие и информационные тексты для решения бизнес-задач. Студенты освоят SEO, научатся брать интервью, писать тексты для лендингов и рассылок, сценарии для коротких видео, работать с нейросетями.
Обучение состоит из двух ступеней. По завершении второй студенты станут копирайтерами уровня Middle, пополнят портфолио более 20 работами и получат диплом.
Также выпускники получат доступ к чату с вакансиями.
Цена полностью: от 26 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1250 рублей в месяц.
Длительность: от 2,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, чек-листы, раздаточный материал, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: проверка откликов на вакансии, чат с вакансиями, стажировка от школы.
Программа:
База для бизнес-копирайтера.
Цикл работы над статьей.
Основы информационного контента в соцсетях.
Карточка товара.
Базовый продающий текст.
Упрощенная работа с элементами продажника в SEO-текстах.
Достоинства:
Возможность заморозки обучения.
Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.
Индивидуальная проверка выполненных заданий.
Бонусный курс «Ключ к вакансиям для копирайтера».
Доступ в чат с вакансиями и к индивидуальным вакансиям после выпуска.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Школы копимаркетинга Сергея Трубадура»: «Кузница бизнес-авторов».
5. «Копирайтер с нуля» — «Бруноям»
Во время прохождения курса студенты научатся писать более 20 типов текстов для бизнеса. Смогут выстраивать процесс работы над текстом и ускорять работу с помощью нейросетей: ChatGPT, GigaChat, Gerwin.
Программа курса будет интересна начинающим копирайтерам и опытным специалистам. Обучение можно проходить в своем темпе.
Также слушатели получат развернутую обратную связь по каждой практической работе от личного наставника и помощь в трудоустройстве после выпуска.
Цена полностью: от 14 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1241 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, дополнительные материалы, практические задания.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подготовиться к собеседованиям.
Программа:
Текст в бизнесе и его особенности.
Структура, фактура и стилистика текста.
Информационный тексты.
Маркетинговые тексты.
Продуктовые тексты.
Оформление, верстка и публикация текста.
Достоинства:
Есть корпоративное обучение сотрудников.
Курс от продуктового редактора с десятилетним опытом работы с текстами.
Курс по работе с ChatGPT в подарок на тарифах «Оптимальный» и «Плюс».
Онлайн-консультации с наставником после каждого модуля и карьерная консультация с экспертом на тарифе «Плюс».
Недостатки:
В тариф «База» не входит сопровождение наставником и удостоверение о повышении квалификации.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Коммерческий копирайтинг. Повышение квалификации» — Moscow Business School
Курс проведут бизнес-тренеры с опытом работы в области запуска и развития стартапов, маркетинга и рекламы от 16 до 28 лет.
Участники научатся правильно структурировать и редактировать тексты, создавать контент для СМИ, соцсетей и маркетинга. Они разберутся, как защищать авторские права, и выполнят задания для улучшения навыков копирайтинга.
Цена полностью: 53 900 рублей.
Цена в рассрочку: 4492 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн или офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общие правила написания текстов.
Продающие тексты.
Копирайтинг для социальных сетей.
Копирайтинг как профессия.
Копирайтинг в сфере рекламы и PR. Технологии Media Relations.
Достоинства:
Комплект авторских материалов.
Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.
Возможность перенести обучение или отменить его за пять рабочих дней до начала со 100% возвратом средств.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Вяжи слова» — Sweattery Fun
Студенты научатся писать продающие тексты, офферы для рекламы, статьи, посты для социальных сетей и сценарии для видеороликов. На протяжении курса слушателям будут помогать преподаватели и кураторы.
Лучшим студентам гарантированно предоставят платные заказы по копирайтингу уже во время обучения.
А в качестве бонуса слушатели получат курсы «Собственный сайт-блог для заработка на партнерках, рефералках и РСЯ» и «Нейросети для копирайтинга, маркетинга и дизайна».
Цена полностью: от 36 800 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: предоставление платных заказов во время обучения.
Программа:
Продающий текст: базовые принципы копирайтинга.
Интернет-маркетинг и копирайтинг в 2024.
Работа копирайтера и как ее правильно организовать.
Опытный копирайтер: редактор, управленец, владелец.
Чат GPT и другие нейросети для копирайтера-маркетолога.
Дизайн и тексты для посадочной страницы.
Достоинства:
Полгода поддержки от школы после обучения.
Курсы «Собственный сайт-блог для заработка на партнерках, рефералках и РСЯ» и «Нейросети для копирайтинга, маркетинга и дизайна» в подарок.
Гарантия возврата средств в течение 14 дней.
Предоставление платных заказов по копирайтингу во время обучения или возврат 50% от стоимости курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Обучение копирайтингу» — WillSkill
Курс для начинающих копирайтеров, на котором студенты будут просматривать видеоуроки в удобном для них темпе и выполнять тесты после каждого модуля.
Участники научатся разбираться в психологии продаж и целевых аудиториях, писать тексты разных форматов.
А также освоят принципы контент-маркетинга, разнообразные стили письма, а также узнают, как презентовать себя и свои услуги и находить клиентов.
Цена полностью: 26 490 рублей.
Цена в рассрочку: от 736 рублей в месяц.
Длительность: 17 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в копирайтинг.
Структура текста.
Посты для соцсетей.
Статьи.
SEO.
Тексты для сайтов.
Достоинства:
Гибкий график обучения.
Возможность оформить налоговый вычет.
Курс от копирайтера с 3-летним опытом работы с коммерческими текстами и методолога онлайн-курсов с опытом более 14 лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Копирайтер и коммерческий редактор» — «Контур.Школа»
На курсе участники научатся разрабатывать контент‑план для медиа и выбирать подходящие форматы. Узнают, как взаимодействовать с авторами, редакторами, экспертами и дизайнерами. Научатся формулировать уникальное торговое предложение.
На практике участники потренируются выполнять повседневные задачи копирайтера.
Помимо видеоуроков и текстовых параграфов студентов ждут три практикума, на которых преподаватели разберут их работы и дадут рекомендации.
Цена полностью: 37 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 256 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-встречи, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Текст как целое.
Форматы в копирайтинге.
Инструменты для копирайтинга.
Как работает продуктовая редакция и бренд-медиа.
Достоинства:
Возможность учиться через мобильное приложение.
Возможность оформить налоговый вычет.
Поддержка и обратная связь от экспертов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Профессия “Копирайтер-маркетолог”» — Interra
Курс включает в себя видеоуроки, вебинары в формате «Вопрос — ответ», практические задания и обратную связь от кураторов.
Участники научатся писать продающие тексты в разных форматах, рекламные сообщения и статьи. Они разберутся, как привлекать внимание читателей и удерживать их интерес.
После выполнения дипломного проекта выпускники получат свидетельство о повышении квалификации и рекомендательное письмо от куратора.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4042 рублей в месяц.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары, дипломный проект.
Документ об окончании: свидетельство о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению портфолио и резюме, пошаговые инструкции по поиску работодателей, подготовка к прохождению собеседований, карьерные консультации, список площадок для поиска заказчиков.
Программа:
Основы копирайтинга.
Основы работы с текстом.
Написание текстов для социальных сетей и email-рассылок.
Структура и тексты писем в мессенджерах и чат-ботах.
Написание текстов для видеоконтента и презентаций.
Написание SEO-статей для сайтов.
Достоинства:
Доступ к закрытой группе копирайтеров с полезными материалами.
Бонусные материалы: методички, PDF-инструкции, чек-листы.
Уроки по составлению резюме и шаблоны для оформления портфолио.
Список площадок для поиска заказчиков.
Образцы договоров для работы с заказчиками.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 дополнительных онлайн-курсов по копирайтингу
Для тех, кто уже работает с текстами и не нуждается в длительном обучении и помощи с трудоустройством, собрали короткие программы стоимостью до 20 тысяч рублей. На них можно потренироваться в написании текстов и получить обратную связь от опытных копирайтеров.
«Курс по копирайтингу» от Bonnie & Slide — курс от журналиста-копирайтера со стажем более 16 лет. Процесс обучения проходит в игровой форме с обратной связью от преподавателя. Студенты научатся писать тексты разных форматов — для соцсетей, email-рассылок, лендингов и СМИ. По окончании обучения выпускники получают диплом.
«Онлайн-курсы копирайтинга» от «Международной школы профессий» — практический пятинедельный курс с гибким графиком. Студентов ждет «живое» онлайн-общение с преподавателями и наставниками. Доступ к курсу предоставляется на три месяца. Посещать вебинары можно с разными группами.
«Онлайн-курсы копирайтинга» от Onskills — дистанционный курс для начинающих коммерческих писателей. Студенты получат десять полезных видео с акцентом на практику и тесты после каждого занятия для закрепления пройденного. Доступ к учебным материалам остается даже после окончания обучения.
«Деловой копирайтинг» от Алексея Фролова — курс по основам ведения деловой переписки. Преподаватель — эксперт по проведению деловых переговоров, бизнес-тренер и консультант. Студенты научатся грамотно выстраивать диалог с крупными организациями, клиентами и партнерами. Есть бесплатное вводное занятие.
«Копирайтер» от Zoom School — курс от коммерческого редактора сети региональных изданий. Студенты получат обратную связь от преподавателя по каждому написанному тексту. График обучения на курсе свободный. По окончании курса выпускники получат сертификат.
Бесплатные курсы по копирайтингу
Познакомиться с основами коммерческой редактуры и разобраться, с чего начать работу с текстами, можно на бесплатных курсах. Собрали пять таких программ в разных форматах: вебинары, демокурс, интенсив в записи. Есть программа от федерального проекта с помощью в трудоустройстве от карьерного центра.
1. «Коммерческий писатель: современные навыки и техники копирайтинга с нуля до первых проектов» — «Содействие занятости»
Участников научат создавать тексты под различные цели, писать SEO-оптимизированные статьи для сайтов и лендингов. Студенты узнают, как составлять и адаптировать тексты под социальные сети и мессенджеры. А также научатся готовить цепочки текстов для email-рассылки.
После окончания курса выпускники получат помощь в трудоустройстве.
Сотрудники карьерного центра предоставят слушателям полезные материалы и рекомендации. А также отправят их резюме в компании-партнеры школы: «МТС Банк», «Ozon» и другие.
Продолжительность: 1,5 месяца.
Формат: видеолекции, мастер-классы, практические задания.
Доступ: после подачи и одобрения заявки.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Текст на миллион. Введение в профессию копирайтера за три дня» — Skillbox
Запись бесплатного онлайн-интенсива. Лекцию ведет контент-маркетолог с опытом работы в Mail.ru, «Манго Страхование», «Яндексе» и «Столото».
Преподаватель научит студентов писать тексты под любые задачи: от постов для соцсетей до лонгридов для СМИ и текстов для сайтов.
Продолжительность: 1 урок.
Формат: запись онлайн-интенсива.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Копирайтинг» — Skillbox
Видеоуроки будут полезны начинающим копирайтерам, владельцам бизнеса и тем, кто хочет работать с текстами.
Слушатели разберутся в особенностях профессии и познакомятся с разными форматами контента. Получат советы для развития креативности.
А также узнают, в чем разница между работой копирайтера на фрилансе, в компании и в рекламном агентстве.
Продолжительность: 4 урока.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Основы работы с текстом» — «Нетология»
Контент-продюсер с десятилетним опытом работы редактором в спортивной журналистике расскажет, из каких этапов состоит работа над текстом.
Поможет участникам определить свои сильные стороны, которые позволят им развиваться в копирайтинге.
В качестве бонуса слушатели получат гайд «Работа с заказчиком: какие вопросы важно задать».
Продолжительность: 2 недели.
Формат: видеолекции, тесты, квизы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Демокурс. Копирайтер и коммерческий редактор» — «Контур.Школа»
Студенты смогут учиться через мобильное приложение. Они погрузятся в основы копирайтинга и редактуры. Научатся структурировать материал и определять полезное действие текста.
Поймут, какие нейросети можно использовать для решения задач. А после успешного прохождения теста получат сертификат.
Продолжительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, тест.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе учебных программ обращали внимание на следующие параметры:
Порог входа. Выбрали курсы для начинающих копирайтеров и опытных специалистов. Также обучение могут пройти владельцы бизнеса.
Стоимость курса. Собрали программы в разных ценовых диапазонах. Также обращали внимание на возможность оформить рассрочку.
Формат обучения и обратная связь. Подбирали курсы в онлайн-формате. Дистанционное обучение позволяет студентам обучаться в удобное время. На всех курсах из подборки слушатели получат обратную связь от преподавателей или кураторов.
Реальный результат обучения. Отбирали практические курсы, по окончании которых у выпускников будет собрано портфолио из готовых работ.
Документ об окончании. Собрали курсы, выпускники которых получат диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат или свидетельство.
Помощь в трудоустройстве. Подобрали программы, выпускникам которых помогут составить резюме и портфолио, подготовиться к собеседованию и найти первые заказы.
Экспертиза спикера. Выбрали курсы с преподавателями — опытными интернет-маркетологами и копирайтерами, работающими с известными компаниями.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Собрали курсы от школ с лицензией на оказание образовательных услуг, чтобы слушатели могли оформить налоговый вычет.
Какой курс по копирайтингу выбрать
В 2023 году спрос на копирайтеров вырос на 63%. А на сайте HeadHunter можно найти более трех тысяч вакансий для авторов текстов. Освоить востребованную удаленную профессию можно на следующих курсах:
«Профессия “Копирайтер” с нуля до PRO» от Skillbox: практический курс с помощью в трудоустройстве, по окончании которого студенты соберут портфолио из пяти текстов в разных жанрах.
«Копирайтер» от «Нетологии»: курс с «живыми» вебинарами, возможностью получить специализацию редактора и помощью в поиске работы.
«Копирайтер» от Eduson Academy: курс повышения квалификации с поддержкой персонального куратора и возможностью начать учиться бесплатно.
«Специализированная программа подготовки бизнес-копирайтеров с трудоустройством» от «Школы копимаркетинга Сергея Трубадура»: курс с бессрочным доступом к материалам и сопровождением личного куратора в течении месяца после обучения.
«Копирайтер с нуля» от школы «Бруноям»: курс с возможностью учиться в своем темпе и развернутой обратной связью по практическим работам от личного наставника.
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