20 курсов копирайтинга в 2024 году: обучение для начинающих

Изучили платные программы копирайтинга, которые будут полезны как начинающим, так и опытным специалистам. На курсах сделан упор на практику, поэтому по окончании обучения выпускники будут иметь портфолио из готовых работ.

Также есть программы с помощью в трудоустройстве и предоставлением оплачиваемых проектов уже во время обучения.

1. «Профессия “Копирайтер” с нуля до PRO» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

В процессе обучения участники узнают, как генерировать уникальный контент для соцсетей. Научатся работать с нейросетями: YandexGPT и Airuco. Смогут решать бизнес-задачи и улучшать тексты других авторов.

По окончании обучения соберут портфолио из пяти текстов разных жанров.

Профессиональный редактор разберет работы студентов, даст подробные комментарии и поможет улучшить тексты. А выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3064 рублей в месяц на 22 месяца.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в оформлении резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, доступ к закрытому каналу с вакансиями.

Программа:

Копирайтинг от А до Я.

Работа с нейросетями.

Копирайтинг для соцсетей.

Коммерческая редактура.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.

Персональная обратная связь от редактора.

Бонусный курс «Пиши грамотно» на тарифах: «Специалист» и «Эксперт».

Пять индивидуальных консультаций с экспертом в копирайтинге на тарифе «Эксперт».

Год изучения английского в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillbox: «Копирайтинг от А до Я 2.0».

2. «Копирайтер» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Выпускники курса научатся подготавливать тексты для рассылок, соцсетей, лендингов, маркетплейсов и SEO-продвижения. Слушатели будут участвовать в прямых эфирах и вебинарах.

Поработают над проектом вместе со студентами других направлений: дизайнерами, маркетологами и SEO-специалистами.

Участники с лучшими результатами смогут получить оплачиваемые проекты и предложение по трудоустройству от компании-партнера.

Цена полностью: 44 200 рублей.

Цена в рассрочку: 2583 рубля в месяц на 18 месяцев.

Длительность: от 4,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и оформлении портфолио, подготовка к собеседованию.

Программа:

Введение в профессию.

Создание текста.

Практика создания текста.

Принципы оформления текста.

Работа с заказчиком.

Достоинства:

Есть корпоративное обучение.

Доступ к PRO‑аккаунту биржи фриланса FL.ru.

Возможность пройти практику в школе или у партнеров.

1% от покупки курса идет в фонд помощи бездомным животным «Ника».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Копирайтер» — Eduson Academy

Участники курса научатся писать тексты, создавать креативы для различных рекламных площадок, составлять контент-план и общаться с заказчиками. HR-специалисты школы помогут студентам составить резюме.

Также слушатели получат доступ к курсу по трудоустройству, на котором подготовятся к собеседованию. Резюме выпускников школа передаст компаниям-партнерам.

Начать учиться можно бесплатно, а доступ к материалам остается навсегда.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2814 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тренажеры, тесты.

Документ об окончании: диплом или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: доступ к курсу по трудоустройству, помощь в составлении резюме и отправка его в компании-партнеры.

Программа:

Основы маркетинга.

Как писать качественные тексты.

Как писать тексты в разных форматах.

Контент-маркетинг.

Карьера копирайтера.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.

Годовая поддержка куратора.

Бонус-блок «Как создавать крутые креативы».

Возможность начать обучение бесплатно.

Недостатки:

На тарифе «Базовый» не выдают удостоверение о повышении квалификации.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Специализированная программа подготовки бизнес-копирайтеров с трудоустройством» — «Школа копимаркетинга Сергея Трубадура»

На курсе научат писать продающие и информационные тексты для решения бизнес-задач. Студенты освоят SEO, научатся брать интервью, писать тексты для лендингов и рассылок, сценарии для коротких видео, работать с нейросетями.

Обучение состоит из двух ступеней. По завершении второй студенты станут копирайтерами уровня Middle, пополнят портфолио более 20 работами и получат диплом.

Также выпускники получат доступ к чату с вакансиями.

Цена полностью: от 26 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1250 рублей в месяц.

Длительность: от 2,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, чек-листы, раздаточный материал, практические задания.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: проверка откликов на вакансии, чат с вакансиями, стажировка от школы.

Программа:

База для бизнес-копирайтера.

Цикл работы над статьей.

Основы информационного контента в соцсетях.

Карточка товара.

Базовый продающий текст.

Упрощенная работа с элементами продажника в SEO-текстах.

Достоинства:

Возможность заморозки обучения.

Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.

Индивидуальная проверка выполненных заданий.

Бонусный курс «Ключ к вакансиям для копирайтера».

Доступ в чат с вакансиями и к индивидуальным вакансиям после выпуска.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Школы копимаркетинга Сергея Трубадура»: «Кузница бизнес-авторов».

5. «Копирайтер с нуля» — «Бруноям»

Во время прохождения курса студенты научатся писать более 20 типов текстов для бизнеса. Смогут выстраивать процесс работы над текстом и ускорять работу с помощью нейросетей: ChatGPT, GigaChat, Gerwin.

Программа курса будет интересна начинающим копирайтерам и опытным специалистам. Обучение можно проходить в своем темпе.

Также слушатели получат развернутую обратную связь по каждой практической работе от личного наставника и помощь в трудоустройстве после выпуска.

Цена полностью: от 14 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1241 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, дополнительные материалы, практические задания.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, подготовиться к собеседованиям.

Программа:

Текст в бизнесе и его особенности.

Структура, фактура и стилистика текста.

Информационный тексты.

Маркетинговые тексты.

Продуктовые тексты.

Оформление, верстка и публикация текста.

Достоинства:

Есть корпоративное обучение сотрудников.

Курс от продуктового редактора с десятилетним опытом работы с текстами.

Курс по работе с ChatGPT в подарок на тарифах «Оптимальный» и «Плюс».

Онлайн-консультации с наставником после каждого модуля и карьерная консультация с экспертом на тарифе «Плюс».

Недостатки:

В тариф «База» не входит сопровождение наставником и удостоверение о повышении квалификации.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Коммерческий копирайтинг. Повышение квалификации» — Moscow Business School

Курс проведут бизнес-тренеры с опытом работы в области запуска и развития стартапов, маркетинга и рекламы от 16 до 28 лет.

Участники научатся правильно структурировать и редактировать тексты, создавать контент для СМИ, соцсетей и маркетинга. Они разберутся, как защищать авторские права, и выполнят задания для улучшения навыков копирайтинга.

Цена полностью: 53 900 рублей.

Цена в рассрочку: 4492 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн или офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Общие правила написания текстов.

Продающие тексты.

Копирайтинг для социальных сетей.

Копирайтинг как профессия.

Копирайтинг в сфере рекламы и PR. Технологии Media Relations.

Достоинства:

Комплект авторских материалов.

Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

Возможность перенести обучение или отменить его за пять рабочих дней до начала со 100% возвратом средств.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Вяжи слова» — Sweattery Fun

Студенты научатся писать продающие тексты, офферы для рекламы, статьи, посты для социальных сетей и сценарии для видеороликов. На протяжении курса слушателям будут помогать преподаватели и кураторы.

Лучшим студентам гарантированно предоставят платные заказы по копирайтингу уже во время обучения.

А в качестве бонуса слушатели получат курсы «Собственный сайт-блог для заработка на партнерках, рефералках и РСЯ» и «Нейросети для копирайтинга, маркетинга и дизайна».

Цена полностью: от 36 800 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: предоставление платных заказов во время обучения.

Программа:

Продающий текст: базовые принципы копирайтинга.

Интернет-маркетинг и копирайтинг в 2024.

Работа копирайтера и как ее правильно организовать.

Опытный копирайтер: редактор, управленец, владелец.

Чат GPT и другие нейросети для копирайтера-маркетолога.

Дизайн и тексты для посадочной страницы.

Достоинства:

Полгода поддержки от школы после обучения.

Курсы «Собственный сайт-блог для заработка на партнерках, рефералках и РСЯ» и «Нейросети для копирайтинга, маркетинга и дизайна» в подарок.

Гарантия возврата средств в течение 14 дней.

Предоставление платных заказов по копирайтингу во время обучения или возврат 50% от стоимости курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Обучение копирайтингу» — WillSkill

Курс для начинающих копирайтеров, на котором студенты будут просматривать видеоуроки в удобном для них темпе и выполнять тесты после каждого модуля.

Участники научатся разбираться в психологии продаж и целевых аудиториях, писать тексты разных форматов.

А также освоят принципы контент-маркетинга, разнообразные стили письма, а также узнают, как презентовать себя и свои услуги и находить клиентов.

Цена полностью: 26 490 рублей.

Цена в рассрочку: от 736 рублей в месяц.

Длительность: 17 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в копирайтинг.

Структура текста.

Посты для соцсетей.

Статьи.

SEO.

Тексты для сайтов.

Достоинства:

Гибкий график обучения.

Возможность оформить налоговый вычет.

Курс от копирайтера с 3-летним опытом работы с коммерческими текстами и методолога онлайн-курсов с опытом более 14 лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Копирайтер и коммерческий редактор» — «Контур.Школа»

На курсе участники научатся разрабатывать контент‑план для медиа и выбирать подходящие форматы. Узнают, как взаимодействовать с авторами, редакторами, экспертами и дизайнерами. Научатся формулировать уникальное торговое предложение.

На практике участники потренируются выполнять повседневные задачи копирайтера.

Помимо видеоуроков и текстовых параграфов студентов ждут три практикума, на которых преподаватели разберут их работы и дадут рекомендации.

Цена полностью: 37 500 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 256 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-встречи, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Текст как целое.

Форматы в копирайтинге.

Инструменты для копирайтинга.

Как работает продуктовая редакция и бренд-медиа.

Достоинства:

Возможность учиться через мобильное приложение.

Возможность оформить налоговый вычет.

Поддержка и обратная связь от экспертов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Профессия “Копирайтер-маркетолог”» — Interra

Курс включает в себя видеоуроки, вебинары в формате «Вопрос — ответ», практические задания и обратную связь от кураторов.

Участники научатся писать продающие тексты в разных форматах, рекламные сообщения и статьи. Они разберутся, как привлекать внимание читателей и удерживать их интерес.

После выполнения дипломного проекта выпускники получат свидетельство о повышении квалификации и рекомендательное письмо от куратора.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4042 рублей в месяц.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары, дипломный проект.

Документ об окончании: свидетельство о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: рекомендации по составлению портфолио и резюме, пошаговые инструкции по поиску работодателей, подготовка к прохождению собеседований, карьерные консультации, список площадок для поиска заказчиков.

Программа:

Основы копирайтинга.

Основы работы с текстом.

Написание текстов для социальных сетей и email-рассылок.

Структура и тексты писем в мессенджерах и чат-ботах.

Написание текстов для видеоконтента и презентаций.

Написание SEO-статей для сайтов.

Достоинства:

Доступ к закрытой группе копирайтеров с полезными материалами.

Бонусные материалы: методички, PDF-инструкции, чек-листы.

Уроки по составлению резюме и шаблоны для оформления портфолио.

Список площадок для поиска заказчиков.

Образцы договоров для работы с заказчиками.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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