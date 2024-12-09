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20 курсов психологического консультирования

Психолог-консультант помогает людям разного возраста разобраться в себе и найти выход из кризисных ситуаций. Люди все меньше стесняются обращаться к этим специалистам, так как душевное равновесие существенно улучшает качество жизни. За последние годы число вакансий для психологов в России выросло в шесть раз, что говорит о востребованности профессии.

Чтобы начать карьеру психолога, не обязательно учиться несколько лет в вузе. Достаточно пройти онлайн-курсы, на которых можно освоить эту профессию удаленно и в сжатые сроки. Добавили в статью курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от московских школ с дистанционным форматом обучения.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по психологическому консультированию от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов психологического консультирования

  1. «Практический психолог» от Smart: курс, студенты которого смогут практиковаться на реальных клиентах уже во время обучения. 

  2. «Обучение профессии психолога» от Edpro: курс с упором на освоение транзактного анализа от кандидатов психологических наук и практикующих психологов с опытом работы от 15 лет.

  3. «Профессия “Психолог-консультант”» от Talentsy: курс, студенты которого изучат 11 психологических подходов и получат диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.

  4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» от НАДПО: курс с тремя тарифами, а также бесплатным доступом к библиотеке вебинаров и книжным электронным сервисам.

  5. «Психолог-консультант» от MITM: курс с расширенной практической частью и помощью в трудоустройстве.

  6. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» от МИПО: курс с помощью в обучении от куратора, вебинарами и разборами реальных случаев из практики (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  7. «Психологическое консультирование и психодиагностика» от НИИДПО: курс с бессрочным доступом к материалам, студенты которого дополнительно получат полезные для работы материалы — чек-листы, шпаргалки и шаблоны документов.

  8. «Мастерство психологического консультирования» от «Психодемии»: курс с расширенной практической частью, студентам которого предоставят для практики реальных клиентов.

  9. «Психолог-консультант» от «Московского института психологии»: курс с «живыми» вебинарами от кандидатов психологических наук, практикующих психологов со стажем работы от семи лет (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).

  10. «Психологическое консультирование» от «Московской школы практической психологии»: курс, на 85% состоящий из практики, студенты которого получат в подарок учебную программу по интегративному подходу в практике психолога (промокод GDEKURS — скидка 10%).

20 дистанционных курсов для психологов-консультантов

Освоить профессию психолога-консультанта с нуля можно на онлайн-курсах профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Длительность обучения зависит от изначального уровня подготовки студента. Есть школы, которые предоставляют реальных клиентов для прохождения практики и оказывают помощь с трудоустройством.

1. «Практический психолог» — Smart

Курс с прохождением практики на реальных клиентах уже во время обучения. Студенты освоят такие техники консультирования, как игропрактика, арт-терапия, НЛП, коучинг. Научатся работать с основными запросами, например, возрастные кризисы, выгорания и стрессы, решение конфликтов, буллинг. Научатся проводить встречи с клиентами как онлайн, так и офлайн.

  • Цена полностью: от 214 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 8954 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 14 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, онлайн-сессии с преподавателями, работа в мини-группах, разборы случаев из практики, домашние задания, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о предпрофессиональной переподготовке, международный диплом МВА.

  • Помощь в трудоустройстве: предоставление клиентов после 6 месяцев обучения, модули по развитию личного бренда, маркетингу, сопровождение экспертов в практической работе после окончания курса в течение трех месяцев.

Программа: 

  • Научные основы психологического консультирования.

  • Основные подходы и направления в психологическом консультировании.

  • Современные техники и приемы консультирования.

  • Организационное консультирование.

  • Консультирование групп.

Достоинства:

  • Школа — член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и партнер Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • «Живые» онлайн-занятия с преподавателями в разных форматах.

  • Есть обратная связь по домашним заданиям от преподавателя.

  • Начальную часть программы можно пройти бесплатно.

  • Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Обучение профессии психолога» — Edpro

Курс с упором на освоение транзактного анализа — метода психодиагностики, основанного на изучении мыслей и поведения человека через его взаимодействие с окружающими. Полученные знания студенты отработают на практических занятиях в группах до пяти человек.

Выпускникам предоставят пять потенциальных клиентов, а также их научат эффективно продвигать свои услуги. Кроме того, их профили на четыре месяца будут размещены в каталоге экспертов.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, групповые онлайн-занятия в Zoom, практические занятия в мини-группах до пяти человек, домашние задания.

  • Документ об окончании: диплом о предпрофессиональной переподготовке, диплом MBA.

  • Помощь в трудоустройстве: на четыре месяца разместят информацию в каталоге экспертов, предоставят до 10 потенциальных клиентов, научат продвигать свои услуги.

Программа: 

  • Введение в транзактный анализ.

  • Портрет личности и коммуникация в транзактном анализе.

  • Психологический процесс и терапевтические отношения.

  • Техники работы.

  • Ключевые концепции в работе психолога.

Достоинства:

  • Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи с опытом работы от 15 лет.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • «Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.

  • Дополнительные курсы и индивидуальные консультации психолога в подарок.

  • Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Профессия “Психолог-консультант”» — Talentsy

Студенты изучат 11 психологических подходов, научатся правильно выстраивать работу с клиентом, выявлять истинные мотивы обращения клиента и его потребности. Узнают, как диагностировать состояния, выявлять личные особенности, устанавливать доверительные отношения с клиентом.

Дополнительно слушатели получат более 100 полезных материалов: шаблоны, схемы и инструкции по проведению консультаций.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA.

  • Помощь в трудоустройстве: дополнительный модуль «PROдвижение» по привлечению клиентов через интернет, на тарифе VIP — гарантированное предоставление первых клиентов.

Программа: 

  • Основы психологического консультирования.

  • Психология личности и основы психологической диагностики.

  • Возрастная психология в консультировании.

  • Психология семьи и психология сексуальности.

  • Основы клинической психологии.

Достоинства:

  • Преподаватели — кандидаты и доктора психологических наук с практическим опытом от десяти лет.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Возможность вернуть деньги за непройденный период обучения в случае, если курс не подойдет.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • «Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.

  • Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

  • Практика с реальными клиентами доступна не на всех тарифах.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО

Курс с тремя тарифами. Пакет «Базовый» включает в себя текстовые лекции, домашние задания и тестирование. В тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик» предусмотрена расширенная практическая часть: разборы случаев из реальной практики, онлайн-занятия в мини-группах, индивидуальные консультации с преподавателем.

Дополнительно слушатели получат доступ к библиотеке вебинаров, а также к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб».

  • Цена полностью: от 54 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: текстовые лекции, вебинары, аудиолекции, практикумы, домашние задания, тестирования, индивидуальные и групповые консультации с преподавателями.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь в трудоустройстве: научат оформлять резюме и искать клиентов, предоставят ежедневную рассылку с вакансиями.

Программа: 

  • Общая психология.

  • Психология личности.

  • Возрастная психология.

  • Психология семьи.

  • Социальная психология.

Достоинства:

  • Опытные преподаватели со стажем научной и практической работы от 20 лет.

  • Бессрочный доступ к материалам курса на тарифах «Эксперт» и «Профессионал практик».

  • Доступ к библиотеке вебинаров и к книжным электронным сервисам.

  • «Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.

  • Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

  • Бессрочный доступ к материалам курса предусмотрен не во всех тарифах.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Психолог-консультант» — MITM

Студенты научатся диагностировать типы личности клиентов. Поймут, как оценивать эффективность проведенных консультаций. Преподаватели расскажут, как анализировать внутренние процессы человека с помощью психодиагностики. Научат анализировать запрос клиента и выстраивать стратегию терапии.

На практических занятиях на примере персонажей из культовых фильмов разберут психологические типы. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 9170 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1 год.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: текстовые лекции, вебинары, тестирования, практические занятия в мини-группах, онлайн-сессии.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь в трудоустройстве: научат находить клиентов в интернете, помогут оформить резюме и найти подходящую вакансию.

Программа: 

  • Методы психологической помощи.

  • Типология личности.

  • Психодиагностика.

  • Этапы психологического консультирования.

  • Эффективные техники в работе.

Достоинства:

  • «Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Возможность вернуть деньги в течение двух недель, если курс не подойдет.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Доступ к записям вебинарам остается не навсегда.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс длительностью 13 месяцев с возможностью сокращения срока обучения в два раза. Студенты проанализируют основные запросы клиентов бизнес-психолога. Разберутся в особенностях эмоционального интеллекта. Поймут, как работать с сопротивлением, и узнают об истощениях нервной системы. А также изучат типы тревожных расстройств, их профилактику и терапию.

  • Цена полностью: 47 300 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3942 рубля в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 13 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, текстовые лекции, вебинары, тестирования, практические занятия.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь в трудоустройстве: нет.

Программа: 

  • Организационная психология.

  • Консультативный контакт.

  • Приемы активного слушания.

  • Технология консультирования.

  • Особенности делового общения.

Достоинства:

  • Преподаватели — практикующие психологи, члены международных ассоциаций.

  • Есть «живые» вебинары с преподавателями.

  • Дополнительные материалы к дисциплинам.

  • Возможность оформить налоговый вычет

Недостатки:

  • Доступ к вебинарам остается не навсегда.

4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса 

7. «Психологическое консультирование и психодиагностика» — НИИДПО

Слушатели разберутся в типах клиентов и специфике разных этапов психологического консультирования. Освоят метод трансактного анализа и поймут, как его использовать в психологическом консультировании. Научатся когнитивно-бихевиоральным подходам, например, рационально-эмотивной терапии.

Дополнительно студенты получат полезные для работы материалы: чек-листы, шпаргалки, шаблоны документов.

  • Цена полностью: от 35 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3370 рублей в месяц на 12 месяцев

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, текстовые лекции, практические задания, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь в трудоустройстве: помогут оформить резюме, подготовят к собеседованию, предоставят доступ к рассылке вакансий.

Программа: 

  • Методы профессиональной диагностики и консультирования.

  • Основам консультативной психологии.

  • Современным методам психологического консультирования.

  • Дистанционному консультированию.

  • Бизнес-консультированию.

Достоинства:

  • Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи.

  • Бессрочный доступ к лекциям.

  • Доступ к библиотеке вебинаров на время обучения и 90 дней после его окончания.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Есть «живые» вебинары с преподавателями.

  • Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

  • Нет практических занятий с преподавателем.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»

Курс от партнера школы НИУ ВШЭ с расширенной практической частью. Студенты изучат девять направлений психотерапии, в числе которых — семейная системная психотерапия, нарративная практика. Полученные знания слушатели отработают в мини-группах, на интерактивных тренажерах.

Также в программу включена практика с реальным клиентом под наблюдением преподавателя.

  • Цена полностью: от 304 750 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, онлайн-занятия в мини-группах, интерактивные тренажеры, разборы сессий российских и зарубежных специалистов.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь в трудоустройстве: научат продвигать свои услуги, научат искать клиентов, на тарифе «Эксперт» предоставят реальных клиентов.

Программа: 

  • Компетенции и навыки психологов-консультантов.

  • Практика психолога-консультанта.

  • Выгорание психолога и самоподдержка.

  • Работа с клиентами: направления и практики.

  • Работа с различными терапевтическими запросами.

Достоинства:

  • Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи с более чем десятилетним стажем работы.

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Есть «живые» практические занятия с преподавателями.

  • Практика с реальным клиентом.

Недостатки:

  • По мнению некоторых студентов, темп обучения слишком интенсивный и может не подойти тем, кто привык получать информацию более размеренно.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты научатся проводить индивидуальные и групповые консультации. Изучат основы возрастной психологии и личностные особенности человека. Поймут, как анализировать эмоциональное состояние клиента во время консультирования. Отработают полученные знания на практике, которая включает в себя разборы реальных клиентских случаев.

Дополнительно студенты получат доступ к вебинарам по всем направлениям.

  • Цена полностью: 155 520 рублей.

  • Цена в рассрочку: 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, тестирование, текстовые лекции, индивидуальные и групповые домашние задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь в трудоустройстве: нет.

Программа: 

  • Психологическое консультирование.

  • Психодиагностика.

  • Нейропсихология.

  • Клиническая психология.

  • Психология зависимого поведения.

Достоинства:

  • Возможность пройти обучение в ускоренном темпе.

  • Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи со стажем работы от семи лет.

  • Возможность вернуть деньги в течение двух недель, если курс не подойдет.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • «Живые» вебинары с преподавателями.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Психологическое консультирование» — «Московская школа практической психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS вы получите скидку 10% на обучение.

Курс на 85% состоит из практики. Студенты изучат различные техники, в числе которых — гештальт-терапия, арт-терапия, техники НЛП и гипнотерапия.

Дополнительно к основным учебным материалам и практическим занятиям студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru, а также полезные инструкции и чек-листы. Домашние задания участники выполняют в специальной рабочей тетради.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 4540 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, текстовые лекции, вебинары, домашние задания, практические онлайн-занятия с преподавателями.

  • Помощь в трудоустройстве: бонусный модуль «Старт в профессии психолога», инструкция для начала частной практики. 

Программа: 

  • Особенности работы и специфика запросов различных возрастных групп.

  • Гештальт-подход в практике индивидуального и группового консультирования.

  • Когнитивно-поведенческая терапия в практике. консультирования.

  • Арт-терапия в психологическом консультировании.

  • Современная гипнотерапия.

Достоинства:

  • Преподаватели — авторы учебников, члены профессиональных ассоциаций, практикующие специалисты.

  • Индивидуальный чат с куратором.

  • Курс по интегративному подходу в практике психолога — в подарок.

  • «Живые » занятия с преподавателями.

  • Помощь в трудоустройстве. 

Недостатки:

  • Нет практики с реальными клиентами.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Посмотреть программу курса

11. «Психолог-консультант» — Psycholesson

Цена: 355 111 рублей или в рассрочку 14 797 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Курс длительностью 12 месяцев. Студенты изучат девять психологических подходов, в числе которых — когнитивно-поведенческая терапия, транзактный анализ, схема-терапия, арт-терапия. Слушателям окажут поддержку в трудоустройстве: научат продвигать свой бренд, покажут, как оформить аккаунт в социальных сетях и на профильных онлайн-площадках, помогут найти первых клиентов. Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи и психотерапевты.

12. «Психолог-консультант. Психологическое консультирование» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: 102 457 рублей или в рассрочку от 5692 рублей в месяц на 18 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям, проектам и на вебинарах.

О чем курс

Курс, 70% программы которого — практика на основе реальных рабочих задач. Подойдет действующим специалистам социальной сферы и сферы здравоохранения, студентам и выпускникам вузов. Слушатели познакомятся с основными направлениями и методами психологии. Изучат такие практики, как арт-терапия, когнитивно-поведенческая и гештальт-терапия. Студентам помогут оформить резюме и портфолио. Научат искать вакансии, подготовят к собеседованиям.

13. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: 47 520 рублей или в рассрочку 1980 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

Профессиональная переподготовка длительностью 13 месяцев. Можно сократить срок обучения в два раза. Студенты научатся работать с разными запросами и типами личности клиента. Познакомятся с методами и технологиями консультирования.

Преподаватели — кандидаты наук и практикующие психологи. Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru. Программа включает в себя видеоуроки, практические занятия и тестирование. 

14. «Психолог-консультант» — АПОК

Цена: от 13 000 рублей.

Обратная связь: нет.
О чем курс

Курс длительностью от трех недель, выпускники которого получат удостоверение о повышении квалификации. Для поступления необходимо наличие диплома о высшем образовании в области психологии. Студенты изучат правила проведения консультаций. Познакомятся с методами оказания помощи при депрессии, тревогах и страхах. Разберутся в видах психодиагностических исследований. 

15. «Психолог-консультант» — «Международная школа профессий»

Цена: 51 900 рублей или в рассрочку 5800 рублей в месяц на 9 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

Десятимесячный курс, на котором научат проводить индивидуальные и групповые консультации как онлайн, так и офлайн. Участники узнают, как установить доверительный контакт и вести структурный диалог с клиентом. Научатся выявлять клиентов, которые нуждаются в психотерапевтическом или психиатрическом вмешательстве. Практические занятия включают в себя разбор случаев из реальной практики и парную работу студентов. 

16. «Психологическое консультирование и диагностика личности» — «Среда обучения»

Цена: от 100 400 рублей или в рассрочку от 11 115 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Курс с расширенной поддержкой в трудоустройстве. Студенты получат готовый шаблон сайта-визитки, пошаговый план по продвижению в социальных сетях, инструкцию по работе на онлайн-консультациях и вебинарах, готовый шаблон договора психолога с клиентом.

Обучение проходит на собственной онлайн-платформе школы с виртуальными классами и включает в себя живое общение с преподавателями и сокурсниками. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.

17. «Психологическое консультирование и психологическая диагностика личности» — НЦРДО

Цена: от 25 900 или в рассрочку 2158 рублей в месяц на 12 месяцев. 

Обратная связь: нет.

О чем курс

Курс включает в себя текстовые лекции, практические задания и тестирования. Студенты научатся проводить семейные, индивидуальные и бизнес-консультации. Освоят технологии психосистемного консультирования в области межличностных отношений. Узнают, как составлять планы встреч с клиентами. Познакомятся с методами дистанционного психологического консультирования и диагностики. Длительность обучения — три месяца.

18. «Психолог-консультант» — ЭКОДПО

Цена: от 13 000 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Курс длительностью от 72 академических часов с возможностью составления индивидуальной программы под запросы конкретного студента. Студенты изучат основы клинической психологии, методы дистанционного психологического консультирования. Познакомятся с особенностями проведения психодиагностических исследований. А также узнают о возможных сложностях, которые встречаются при взаимодействии с клиентом. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации. 

19. «Психологическое консультирование» — «Федкурс»

Цена: от 5930 рублей.

Обратная связь: нет. 

О чем курс

Студенты научатся проводить групповые и индивидуальные консультации, в том числе — в рамках краткосрочной терапии. Изучат возрастную психологию и психологию развития. Узнают, как диагностировать индивидуальные особенности личности. Познакомятся с психологическими техниками. Разберутся в типологии клиентов и особенностях взаимодействия с ними. 

Длительность курса — от 256 часов. Доступ к учебным материалам остается навсегда. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

20. «Психологическое консультирование» — «Московский институт психоанализа»

Цена: от 135 000 рублей или от 15 000 рублей в месяц на 10 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и онлайн-трансляциях.

О чем курс

Профессиональная переподготовка длительностью 15 месяцев для специалистов с высшим образованием и студентов старших курсов профильных факультетов. Преподаватели — практикующие психологи, кандидаты и доктора психологических, медицинских наук.

Студенты разберутся в психотерапии детей и подростков. Освоят такие практики, как гештальт-терапия, телесно-ориентированная терапия. Познакомятся с нейролингвистическим программированием и основами современной гипнотерапии.

Какой курс выбрать психологу-консультанту

После получения диплома начинающие психологи-консультанты смогут работать в государственных организациях и коммерческих компаниях любой отрасли. А еще можно открыть кабинет и консультировать частных клиентов. Доход психолога напрямую зависит от его уровня знаний и опыта и может достигать 200 тысяч рублей в месяц. Освоить профессию с нуля и получить диплом об окончании обучения можно на курсах:

  1. «Практический психолог» от Smart: курс, студенты которого смогут практиковаться на реальных клиентах уже во время обучения. 

  2. «Обучение профессии психолога» от Edpro: курс с упором на освоение транзактного анализа от кандидатов психологических наук и практикующих психологов с опытом работы от 15 лет.

  3. «Профессия “Психолог-консультант”» от Talentsy: курс, студенты которого изучат 11 психологических подходов и получат диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.

  4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» от НАДПО: курс с тремя тарифами, а также бесплатным доступом к библиотеке вебинаров и книжным электронным сервисам.

  5. «Психолог-консультант» от MITM: курс с расширенной практической частью и помощью в трудоустройстве.

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