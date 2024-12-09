Освоить профессию психолога-консультанта с нуля можно на онлайн-курсах профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Длительность обучения зависит от изначального уровня подготовки студента. Есть школы, которые предоставляют реальных клиентов для прохождения практики и оказывают помощь с трудоустройством.

1. «Практический психолог» — Smart

Курс с прохождением практики на реальных клиентах уже во время обучения. Студенты освоят такие техники консультирования, как игропрактика, арт-терапия, НЛП, коучинг. Научатся работать с основными запросами, например, возрастные кризисы, выгорания и стрессы, решение конфликтов, буллинг. Научатся проводить встречи с клиентами как онлайн, так и офлайн.

Цена полностью: от 214 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 8954 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 14 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-сессии с преподавателями, работа в мини-группах, разборы случаев из практики, домашние задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о предпрофессиональной переподготовке, международный диплом МВА.

Помощь в трудоустройстве: предоставление клиентов после 6 месяцев обучения, модули по развитию личного бренда, маркетингу, сопровождение экспертов в практической работе после окончания курса в течение трех месяцев.

Программа:

Научные основы психологического консультирования.

Основные подходы и направления в психологическом консультировании.

Современные техники и приемы консультирования.

Организационное консультирование.

Консультирование групп.

Достоинства:

Школа — член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и партнер Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов.

Бессрочный доступ к материалам курса.

«Живые» онлайн-занятия с преподавателями в разных форматах.

Есть обратная связь по домашним заданиям от преподавателя.

Начальную часть программы можно пройти бесплатно.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Обучение профессии психолога» — Edpro

Курс с упором на освоение транзактного анализа — метода психодиагностики, основанного на изучении мыслей и поведения человека через его взаимодействие с окружающими. Полученные знания студенты отработают на практических занятиях в группах до пяти человек.

Выпускникам предоставят пять потенциальных клиентов, а также их научат эффективно продвигать свои услуги. Кроме того, их профили на четыре месяца будут размещены в каталоге экспертов.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, групповые онлайн-занятия в Zoom, практические занятия в мини-группах до пяти человек, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о предпрофессиональной переподготовке, диплом MBA.

Помощь в трудоустройстве: на четыре месяца разместят информацию в каталоге экспертов, предоставят до 10 потенциальных клиентов, научат продвигать свои услуги.

Программа:

Введение в транзактный анализ.

Портрет личности и коммуникация в транзактном анализе.

Психологический процесс и терапевтические отношения.

Техники работы.

Ключевые концепции в работе психолога.

Достоинства:

Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи с опытом работы от 15 лет.

Бессрочный доступ к материалам курса.

«Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.

Дополнительные курсы и индивидуальные консультации психолога в подарок.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Профессия “Психолог-консультант”» — Talentsy

Студенты изучат 11 психологических подходов, научатся правильно выстраивать работу с клиентом, выявлять истинные мотивы обращения клиента и его потребности. Узнают, как диагностировать состояния, выявлять личные особенности, устанавливать доверительные отношения с клиентом.

Дополнительно слушатели получат более 100 полезных материалов: шаблоны, схемы и инструкции по проведению консультаций.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA.

Помощь в трудоустройстве: дополнительный модуль «PROдвижение» по привлечению клиентов через интернет, на тарифе VIP — гарантированное предоставление первых клиентов.

Программа:

Основы психологического консультирования.

Психология личности и основы психологической диагностики.

Возрастная психология в консультировании.

Психология семьи и психология сексуальности.

Основы клинической психологии.

Достоинства:

Преподаватели — кандидаты и доктора психологических наук с практическим опытом от десяти лет.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность вернуть деньги за непройденный период обучения в случае, если курс не подойдет.

Возможность оформить налоговый вычет.

«Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Практика с реальными клиентами доступна не на всех тарифах.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО

Курс с тремя тарифами. Пакет «Базовый» включает в себя текстовые лекции, домашние задания и тестирование. В тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик» предусмотрена расширенная практическая часть: разборы случаев из реальной практики, онлайн-занятия в мини-группах, индивидуальные консультации с преподавателем.

Дополнительно слушатели получат доступ к библиотеке вебинаров, а также к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб».

Цена полностью: от 54 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции, вебинары, аудиолекции, практикумы, домашние задания, тестирования, индивидуальные и групповые консультации с преподавателями.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь в трудоустройстве: научат оформлять резюме и искать клиентов, предоставят ежедневную рассылку с вакансиями.

Программа:

Общая психология.

Психология личности.

Возрастная психология.

Психология семьи.

Социальная психология.

Достоинства:

Опытные преподаватели со стажем научной и практической работы от 20 лет.

Бессрочный доступ к материалам курса на тарифах «Эксперт» и «Профессионал практик».

Доступ к библиотеке вебинаров и к книжным электронным сервисам.

«Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Бессрочный доступ к материалам курса предусмотрен не во всех тарифах.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Психолог-консультант» — MITM

Студенты научатся диагностировать типы личности клиентов. Поймут, как оценивать эффективность проведенных консультаций. Преподаватели расскажут, как анализировать внутренние процессы человека с помощью психодиагностики. Научат анализировать запрос клиента и выстраивать стратегию терапии.

На практических занятиях на примере персонажей из культовых фильмов разберут психологические типы.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 9170 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 год.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции, вебинары, тестирования, практические занятия в мини-группах, онлайн-сессии.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь в трудоустройстве: научат находить клиентов в интернете, помогут оформить резюме и найти подходящую вакансию.

Программа:

Методы психологической помощи.

Типология личности.

Психодиагностика.

Этапы психологического консультирования.

Эффективные техники в работе.

Достоинства:

«Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.

Помощь в трудоустройстве.

Круглосуточная поддержка куратора.

Возможность вернуть деньги в течение двух недель, если курс не подойдет.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Доступ к записям вебинарам остается не навсегда.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс длительностью 13 месяцев с возможностью сокращения срока обучения в два раза. Студенты проанализируют основные запросы клиентов бизнес-психолога. Разберутся в особенностях эмоционального интеллекта. Поймут, как работать с сопротивлением, и узнают об истощениях нервной системы. А также изучат типы тревожных расстройств, их профилактику и терапию.

Цена полностью: 47 300 рублей.

Цена в рассрочку: 3942 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 13 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, текстовые лекции, вебинары, тестирования, практические занятия.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Программа:

Организационная психология.

Консультативный контакт.

Приемы активного слушания.

Технология консультирования.

Особенности делового общения.

Достоинства:

Преподаватели — практикующие психологи, члены международных ассоциаций.

Есть «живые» вебинары с преподавателями.

Дополнительные материалы к дисциплинам.

Возможность оформить налоговый вычет

Недостатки:

Доступ к вебинарам остается не навсегда.

4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Психологическое консультирование и психодиагностика» — НИИДПО

Слушатели разберутся в типах клиентов и специфике разных этапов психологического консультирования. Освоят метод трансактного анализа и поймут, как его использовать в психологическом консультировании. Научатся когнитивно-бихевиоральным подходам, например, рационально-эмотивной терапии.

Дополнительно студенты получат полезные для работы материалы: чек-листы, шпаргалки, шаблоны документов.

Цена полностью: от 35 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 3370 рублей в месяц на 12 месяцев

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, текстовые лекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь в трудоустройстве: помогут оформить резюме, подготовят к собеседованию, предоставят доступ к рассылке вакансий.

Программа:

Методы профессиональной диагностики и консультирования.

Основам консультативной психологии.

Современным методам психологического консультирования.

Дистанционному консультированию.

Бизнес-консультированию.

Достоинства:

Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи.

Бессрочный доступ к лекциям.

Доступ к библиотеке вебинаров на время обучения и 90 дней после его окончания.

Возможность оформить налоговый вычет.

Есть «живые» вебинары с преподавателями.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Нет практических занятий с преподавателем.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»

Курс от партнера школы НИУ ВШЭ с расширенной практической частью. Студенты изучат девять направлений психотерапии, в числе которых — семейная системная психотерапия, нарративная практика. Полученные знания слушатели отработают в мини-группах, на интерактивных тренажерах.

Также в программу включена практика с реальным клиентом под наблюдением преподавателя.

Цена полностью: от 304 750 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-занятия в мини-группах, интерактивные тренажеры, разборы сессий российских и зарубежных специалистов.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь в трудоустройстве: научат продвигать свои услуги, научат искать клиентов, на тарифе «Эксперт» предоставят реальных клиентов.

Программа:

Компетенции и навыки психологов-консультантов.

Практика психолога-консультанта.

Выгорание психолога и самоподдержка.

Работа с клиентами: направления и практики.

Работа с различными терапевтическими запросами.

Достоинства:

Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи с более чем десятилетним стажем работы.

Бесплатное пробное занятие.

Возможность оформить налоговый вычет.

Есть «живые» практические занятия с преподавателями.

Практика с реальным клиентом.

Недостатки:

По мнению некоторых студентов, темп обучения слишком интенсивный и может не подойти тем, кто привык получать информацию более размеренно.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты научатся проводить индивидуальные и групповые консультации. Изучат основы возрастной психологии и личностные особенности человека. Поймут, как анализировать эмоциональное состояние клиента во время консультирования. Отработают полученные знания на практике, которая включает в себя разборы реальных клиентских случаев.

Дополнительно студенты получат доступ к вебинарам по всем направлениям.

Цена полностью: 155 520 рублей.

Цена в рассрочку: 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, тестирование, текстовые лекции, индивидуальные и групповые домашние задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Программа:

Психологическое консультирование.

Психодиагностика.

Нейропсихология.

Клиническая психология.

Психология зависимого поведения.

Достоинства:

Возможность пройти обучение в ускоренном темпе.

Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи со стажем работы от семи лет.

Возможность вернуть деньги в течение двух недель, если курс не подойдет.

Возможность оформить налоговый вычет.

«Живые» вебинары с преподавателями.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Психологическое консультирование» — «Московская школа практической психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS вы получите скидку 10% на обучение.

Курс на 85% состоит из практики. Студенты изучат различные техники, в числе которых — гештальт-терапия, арт-терапия, техники НЛП и гипнотерапия.

Дополнительно к основным учебным материалам и практическим занятиям студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru, а также полезные инструкции и чек-листы. Домашние задания участники выполняют в специальной рабочей тетради.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 4540 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, текстовые лекции, вебинары, домашние задания, практические онлайн-занятия с преподавателями.

Помощь в трудоустройстве: бонусный модуль «Старт в профессии психолога», инструкция для начала частной практики.

Программа:

Особенности работы и специфика запросов различных возрастных групп.

Гештальт-подход в практике индивидуального и группового консультирования.

Когнитивно-поведенческая терапия в практике. консультирования.

Арт-терапия в психологическом консультировании.

Современная гипнотерапия.

Достоинства:

Преподаватели — авторы учебников, члены профессиональных ассоциаций, практикующие специалисты.

Индивидуальный чат с куратором.

Курс по интегративному подходу в практике психолога — в подарок.

«Живые » занятия с преподавателями.

Помощь в трудоустройстве.

Недостатки:

Нет практики с реальными клиентами.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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11. «Психолог-консультант» — Psycholesson

Цена: 355 111 рублей или в рассрочку 14 797 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Курс длительностью 12 месяцев. Студенты изучат девять психологических подходов, в числе которых — когнитивно-поведенческая терапия, транзактный анализ, схема-терапия, арт-терапия. Слушателям окажут поддержку в трудоустройстве: научат продвигать свой бренд, покажут, как оформить аккаунт в социальных сетях и на профильных онлайн-площадках, помогут найти первых клиентов. Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи и психотерапевты.

12. «Психолог-консультант. Психологическое консультирование» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: 102 457 рублей или в рассрочку от 5692 рублей в месяц на 18 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям, проектам и на вебинарах.

О чем курс

Курс, 70% программы которого — практика на основе реальных рабочих задач. Подойдет действующим специалистам социальной сферы и сферы здравоохранения, студентам и выпускникам вузов. Слушатели познакомятся с основными направлениями и методами психологии. Изучат такие практики, как арт-терапия, когнитивно-поведенческая и гештальт-терапия. Студентам помогут оформить резюме и портфолио. Научат искать вакансии, подготовят к собеседованиям.

13. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: 47 520 рублей или в рассрочку 1980 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

Профессиональная переподготовка длительностью 13 месяцев. Можно сократить срок обучения в два раза. Студенты научатся работать с разными запросами и типами личности клиента. Познакомятся с методами и технологиями консультирования.

Преподаватели — кандидаты наук и практикующие психологи. Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru. Программа включает в себя видеоуроки, практические занятия и тестирование.

14. «Психолог-консультант» — АПОК

Цена: от 13 000 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Курс длительностью от трех недель, выпускники которого получат удостоверение о повышении квалификации. Для поступления необходимо наличие диплома о высшем образовании в области психологии. Студенты изучат правила проведения консультаций. Познакомятся с методами оказания помощи при депрессии, тревогах и страхах. Разберутся в видах психодиагностических исследований.

15. «Психолог-консультант» — «Международная школа профессий»

Цена: 51 900 рублей или в рассрочку 5800 рублей в месяц на 9 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

Десятимесячный курс, на котором научат проводить индивидуальные и групповые консультации как онлайн, так и офлайн. Участники узнают, как установить доверительный контакт и вести структурный диалог с клиентом. Научатся выявлять клиентов, которые нуждаются в психотерапевтическом или психиатрическом вмешательстве. Практические занятия включают в себя разбор случаев из реальной практики и парную работу студентов.

16. «Психологическое консультирование и диагностика личности» — «Среда обучения»

Цена: от 100 400 рублей или в рассрочку от 11 115 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Курс с расширенной поддержкой в трудоустройстве. Студенты получат готовый шаблон сайта-визитки, пошаговый план по продвижению в социальных сетях, инструкцию по работе на онлайн-консультациях и вебинарах, готовый шаблон договора психолога с клиентом.

Обучение проходит на собственной онлайн-платформе школы с виртуальными классами и включает в себя живое общение с преподавателями и сокурсниками. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.

17. «Психологическое консультирование и психологическая диагностика личности» — НЦРДО

Цена: от 25 900 или в рассрочку 2158 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Курс включает в себя текстовые лекции, практические задания и тестирования. Студенты научатся проводить семейные, индивидуальные и бизнес-консультации. Освоят технологии психосистемного консультирования в области межличностных отношений. Узнают, как составлять планы встреч с клиентами. Познакомятся с методами дистанционного психологического консультирования и диагностики. Длительность обучения — три месяца.

18. «Психолог-консультант» — ЭКОДПО

Цена: от 13 000 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Курс длительностью от 72 академических часов с возможностью составления индивидуальной программы под запросы конкретного студента. Студенты изучат основы клинической психологии, методы дистанционного психологического консультирования. Познакомятся с особенностями проведения психодиагностических исследований. А также узнают о возможных сложностях, которые встречаются при взаимодействии с клиентом. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

19. «Психологическое консультирование» — «Федкурс»

Цена: от 5930 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Студенты научатся проводить групповые и индивидуальные консультации, в том числе — в рамках краткосрочной терапии. Изучат возрастную психологию и психологию развития. Узнают, как диагностировать индивидуальные особенности личности. Познакомятся с психологическими техниками. Разберутся в типологии клиентов и особенностях взаимодействия с ними.

Длительность курса — от 256 часов. Доступ к учебным материалам остается навсегда. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

20. «Психологическое консультирование» — «Московский институт психоанализа»

Цена: от 135 000 рублей или от 15 000 рублей в месяц на 10 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и онлайн-трансляциях.

О чем курс

Профессиональная переподготовка длительностью 15 месяцев для специалистов с высшим образованием и студентов старших курсов профильных факультетов. Преподаватели — практикующие психологи, кандидаты и доктора психологических, медицинских наук.

Студенты разберутся в психотерапии детей и подростков. Освоят такие практики, как гештальт-терапия, телесно-ориентированная терапия. Познакомятся с нейролингвистическим программированием и основами современной гипнотерапии.