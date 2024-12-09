Чтобы начать карьеру психолога, не обязательно учиться несколько лет в вузе. Достаточно пройти онлайн-курсы, на которых можно освоить эту профессию удаленно и в сжатые сроки. Добавили в статью курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от московских школ с дистанционным форматом обучения.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по психологическому консультированию от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов психологического консультирования
«Практический психолог» от Smart: курс, студенты которого смогут практиковаться на реальных клиентах уже во время обучения.
«Обучение профессии психолога» от Edpro: курс с упором на освоение транзактного анализа от кандидатов психологических наук и практикующих психологов с опытом работы от 15 лет.
«Профессия “Психолог-консультант”» от Talentsy: курс, студенты которого изучат 11 психологических подходов и получат диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.
«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» от НАДПО: курс с тремя тарифами, а также бесплатным доступом к библиотеке вебинаров и книжным электронным сервисам.
«Психолог-консультант» от MITM: курс с расширенной практической частью и помощью в трудоустройстве.
«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» от МИПО: курс с помощью в обучении от куратора, вебинарами и разборами реальных случаев из практики (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Психологическое консультирование и психодиагностика» от НИИДПО: курс с бессрочным доступом к материалам, студенты которого дополнительно получат полезные для работы материалы — чек-листы, шпаргалки и шаблоны документов.
«Мастерство психологического консультирования» от «Психодемии»: курс с расширенной практической частью, студентам которого предоставят для практики реальных клиентов.
«Психолог-консультант» от «Московского института психологии»: курс с «живыми» вебинарами от кандидатов психологических наук, практикующих психологов со стажем работы от семи лет (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
«Психологическое консультирование» от «Московской школы практической психологии»: курс, на 85% состоящий из практики, студенты которого получат в подарок учебную программу по интегративному подходу в практике психолога (промокод GDEKURS — скидка 10%).
20 дистанционных курсов для психологов-консультантов
Освоить профессию психолога-консультанта с нуля можно на онлайн-курсах профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Длительность обучения зависит от изначального уровня подготовки студента. Есть школы, которые предоставляют реальных клиентов для прохождения практики и оказывают помощь с трудоустройством.
1. «Практический психолог» — Smart
Курс с прохождением практики на реальных клиентах уже во время обучения. Студенты освоят такие техники консультирования, как игропрактика, арт-терапия, НЛП, коучинг. Научатся работать с основными запросами, например, возрастные кризисы, выгорания и стрессы, решение конфликтов, буллинг. Научатся проводить встречи с клиентами как онлайн, так и офлайн.
Цена полностью: от 214 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 8954 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-сессии с преподавателями, работа в мини-группах, разборы случаев из практики, домашние задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о предпрофессиональной переподготовке, международный диплом МВА.
Помощь в трудоустройстве: предоставление клиентов после 6 месяцев обучения, модули по развитию личного бренда, маркетингу, сопровождение экспертов в практической работе после окончания курса в течение трех месяцев.
Программа:
Научные основы психологического консультирования.
Основные подходы и направления в психологическом консультировании.
Современные техники и приемы консультирования.
Организационное консультирование.
Консультирование групп.
Достоинства:
Школа — член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и партнер Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов.
Бессрочный доступ к материалам курса.
«Живые» онлайн-занятия с преподавателями в разных форматах.
Есть обратная связь по домашним заданиям от преподавателя.
Начальную часть программы можно пройти бесплатно.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Обучение профессии психолога» — Edpro
Курс с упором на освоение транзактного анализа — метода психодиагностики, основанного на изучении мыслей и поведения человека через его взаимодействие с окружающими. Полученные знания студенты отработают на практических занятиях в группах до пяти человек.
Выпускникам предоставят пять потенциальных клиентов, а также их научат эффективно продвигать свои услуги. Кроме того, их профили на четыре месяца будут размещены в каталоге экспертов.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, групповые онлайн-занятия в Zoom, практические занятия в мини-группах до пяти человек, домашние задания.
Документ об окончании: диплом о предпрофессиональной переподготовке, диплом MBA.
Помощь в трудоустройстве: на четыре месяца разместят информацию в каталоге экспертов, предоставят до 10 потенциальных клиентов, научат продвигать свои услуги.
Программа:
Введение в транзактный анализ.
Портрет личности и коммуникация в транзактном анализе.
Психологический процесс и терапевтические отношения.
Техники работы.
Ключевые концепции в работе психолога.
Достоинства:
Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи с опытом работы от 15 лет.
Бессрочный доступ к материалам курса.
«Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.
Дополнительные курсы и индивидуальные консультации психолога в подарок.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Профессия “Психолог-консультант”» — Talentsy
Студенты изучат 11 психологических подходов, научатся правильно выстраивать работу с клиентом, выявлять истинные мотивы обращения клиента и его потребности. Узнают, как диагностировать состояния, выявлять личные особенности, устанавливать доверительные отношения с клиентом.
Дополнительно слушатели получат более 100 полезных материалов: шаблоны, схемы и инструкции по проведению консультаций.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA.
Помощь в трудоустройстве: дополнительный модуль «PROдвижение» по привлечению клиентов через интернет, на тарифе VIP — гарантированное предоставление первых клиентов.
Программа:
Основы психологического консультирования.
Психология личности и основы психологической диагностики.
Возрастная психология в консультировании.
Психология семьи и психология сексуальности.
Основы клинической психологии.
Достоинства:
Преподаватели — кандидаты и доктора психологических наук с практическим опытом от десяти лет.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность вернуть деньги за непройденный период обучения в случае, если курс не подойдет.
Возможность оформить налоговый вычет.
«Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Практика с реальными клиентами доступна не на всех тарифах.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО
Курс с тремя тарифами. Пакет «Базовый» включает в себя текстовые лекции, домашние задания и тестирование. В тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик» предусмотрена расширенная практическая часть: разборы случаев из реальной практики, онлайн-занятия в мини-группах, индивидуальные консультации с преподавателем.
Дополнительно слушатели получат доступ к библиотеке вебинаров, а также к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб».
Цена полностью: от 54 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, вебинары, аудиолекции, практикумы, домашние задания, тестирования, индивидуальные и групповые консультации с преподавателями.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь в трудоустройстве: научат оформлять резюме и искать клиентов, предоставят ежедневную рассылку с вакансиями.
Программа:
Общая психология.
Психология личности.
Возрастная психология.
Психология семьи.
Социальная психология.
Достоинства:
Опытные преподаватели со стажем научной и практической работы от 20 лет.
Бессрочный доступ к материалам курса на тарифах «Эксперт» и «Профессионал практик».
Доступ к библиотеке вебинаров и к книжным электронным сервисам.
«Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Бессрочный доступ к материалам курса предусмотрен не во всех тарифах.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Психолог-консультант» — MITM
Студенты научатся диагностировать типы личности клиентов. Поймут, как оценивать эффективность проведенных консультаций. Преподаватели расскажут, как анализировать внутренние процессы человека с помощью психодиагностики. Научат анализировать запрос клиента и выстраивать стратегию терапии.
На практических занятиях на примере персонажей из культовых фильмов разберут психологические типы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 9170 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 год.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, вебинары, тестирования, практические занятия в мини-группах, онлайн-сессии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь в трудоустройстве: научат находить клиентов в интернете, помогут оформить резюме и найти подходящую вакансию.
Программа:
Методы психологической помощи.
Типология личности.
Психодиагностика.
Этапы психологического консультирования.
Эффективные техники в работе.
Достоинства:
«Живые» занятия с преподавателями в разных форматах.
Помощь в трудоустройстве.
Круглосуточная поддержка куратора.
Возможность вернуть деньги в течение двух недель, если курс не подойдет.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Доступ к записям вебинарам остается не навсегда.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс длительностью 13 месяцев с возможностью сокращения срока обучения в два раза. Студенты проанализируют основные запросы клиентов бизнес-психолога. Разберутся в особенностях эмоционального интеллекта. Поймут, как работать с сопротивлением, и узнают об истощениях нервной системы. А также изучат типы тревожных расстройств, их профилактику и терапию.
Цена полностью: 47 300 рублей.
Цена в рассрочку: 3942 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 13 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, текстовые лекции, вебинары, тестирования, практические занятия.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Программа:
Организационная психология.
Консультативный контакт.
Приемы активного слушания.
Технология консультирования.
Особенности делового общения.
Достоинства:
Преподаватели — практикующие психологи, члены международных ассоциаций.
Есть «живые» вебинары с преподавателями.
Дополнительные материалы к дисциплинам.
Возможность оформить налоговый вычет
Недостатки:
Доступ к вебинарам остается не навсегда.
4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Психологическое консультирование и психодиагностика» — НИИДПО
Слушатели разберутся в типах клиентов и специфике разных этапов психологического консультирования. Освоят метод трансактного анализа и поймут, как его использовать в психологическом консультировании. Научатся когнитивно-бихевиоральным подходам, например, рационально-эмотивной терапии.
Дополнительно студенты получат полезные для работы материалы: чек-листы, шпаргалки, шаблоны документов.
Цена полностью: от 35 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 3370 рублей в месяц на 12 месяцев
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, текстовые лекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь в трудоустройстве: помогут оформить резюме, подготовят к собеседованию, предоставят доступ к рассылке вакансий.
Программа:
Методы профессиональной диагностики и консультирования.
Основам консультативной психологии.
Современным методам психологического консультирования.
Дистанционному консультированию.
Бизнес-консультированию.
Достоинства:
Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи.
Бессрочный доступ к лекциям.
Доступ к библиотеке вебинаров на время обучения и 90 дней после его окончания.
Возможность оформить налоговый вычет.
Есть «живые» вебинары с преподавателями.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Нет практических занятий с преподавателем.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»
Курс от партнера школы НИУ ВШЭ с расширенной практической частью. Студенты изучат девять направлений психотерапии, в числе которых — семейная системная психотерапия, нарративная практика. Полученные знания слушатели отработают в мини-группах, на интерактивных тренажерах.
Также в программу включена практика с реальным клиентом под наблюдением преподавателя.
Цена полностью: от 304 750 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-занятия в мини-группах, интерактивные тренажеры, разборы сессий российских и зарубежных специалистов.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь в трудоустройстве: научат продвигать свои услуги, научат искать клиентов, на тарифе «Эксперт» предоставят реальных клиентов.
Программа:
Компетенции и навыки психологов-консультантов.
Практика психолога-консультанта.
Выгорание психолога и самоподдержка.
Работа с клиентами: направления и практики.
Работа с различными терапевтическими запросами.
Достоинства:
Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи с более чем десятилетним стажем работы.
Бесплатное пробное занятие.
Возможность оформить налоговый вычет.
Есть «живые» практические занятия с преподавателями.
Практика с реальным клиентом.
Недостатки:
По мнению некоторых студентов, темп обучения слишком интенсивный и может не подойти тем, кто привык получать информацию более размеренно.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Студенты научатся проводить индивидуальные и групповые консультации. Изучат основы возрастной психологии и личностные особенности человека. Поймут, как анализировать эмоциональное состояние клиента во время консультирования. Отработают полученные знания на практике, которая включает в себя разборы реальных клиентских случаев.
Дополнительно студенты получат доступ к вебинарам по всем направлениям.
Цена полностью: 155 520 рублей.
Цена в рассрочку: 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, тестирование, текстовые лекции, индивидуальные и групповые домашние задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Программа:
Психологическое консультирование.
Психодиагностика.
Нейропсихология.
Клиническая психология.
Психология зависимого поведения.
Достоинства:
Возможность пройти обучение в ускоренном темпе.
Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи со стажем работы от семи лет.
Возможность вернуть деньги в течение двух недель, если курс не подойдет.
Возможность оформить налоговый вычет.
«Живые» вебинары с преподавателями.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Психологическое консультирование» — «Московская школа практической психологии»
🎁 По промокоду GDEKURS вы получите скидку 10% на обучение.
Курс на 85% состоит из практики. Студенты изучат различные техники, в числе которых — гештальт-терапия, арт-терапия, техники НЛП и гипнотерапия.
Дополнительно к основным учебным материалам и практическим занятиям студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru, а также полезные инструкции и чек-листы. Домашние задания участники выполняют в специальной рабочей тетради.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 4540 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, текстовые лекции, вебинары, домашние задания, практические онлайн-занятия с преподавателями.
Помощь в трудоустройстве: бонусный модуль «Старт в профессии психолога», инструкция для начала частной практики.
Программа:
Особенности работы и специфика запросов различных возрастных групп.
Гештальт-подход в практике индивидуального и группового консультирования.
Когнитивно-поведенческая терапия в практике. консультирования.
Арт-терапия в психологическом консультировании.
Современная гипнотерапия.
Достоинства:
Преподаватели — авторы учебников, члены профессиональных ассоциаций, практикующие специалисты.
Индивидуальный чат с куратором.
Курс по интегративному подходу в практике психолога — в подарок.
«Живые » занятия с преподавателями.
Помощь в трудоустройстве.
Недостатки:
Нет практики с реальными клиентами.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте yandex.ru.
11. «Психолог-консультант» — Psycholesson
Цена: 355 111 рублей или в рассрочку 14 797 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Курс длительностью 12 месяцев. Студенты изучат девять психологических подходов, в числе которых — когнитивно-поведенческая терапия, транзактный анализ, схема-терапия, арт-терапия. Слушателям окажут поддержку в трудоустройстве: научат продвигать свой бренд, покажут, как оформить аккаунт в социальных сетях и на профильных онлайн-площадках, помогут найти первых клиентов. Преподаватели — кандидаты психологических наук, практикующие психологи и психотерапевты.
12. «Психолог-консультант. Психологическое консультирование» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Цена: 102 457 рублей или в рассрочку от 5692 рублей в месяц на 18 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям, проектам и на вебинарах.
О чем курс
Курс, 70% программы которого — практика на основе реальных рабочих задач. Подойдет действующим специалистам социальной сферы и сферы здравоохранения, студентам и выпускникам вузов. Слушатели познакомятся с основными направлениями и методами психологии. Изучат такие практики, как арт-терапия, когнитивно-поведенческая и гештальт-терапия. Студентам помогут оформить резюме и портфолио. Научат искать вакансии, подготовят к собеседованиям.
13. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: 47 520 рублей или в рассрочку 1980 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.
О чем курс
Профессиональная переподготовка длительностью 13 месяцев. Можно сократить срок обучения в два раза. Студенты научатся работать с разными запросами и типами личности клиента. Познакомятся с методами и технологиями консультирования.
Преподаватели — кандидаты наук и практикующие психологи. Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат доступ к образовательной платформе urait.ru. Программа включает в себя видеоуроки, практические занятия и тестирование.
14. «Психолог-консультант» — АПОК
Цена: от 13 000 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Курс длительностью от трех недель, выпускники которого получат удостоверение о повышении квалификации. Для поступления необходимо наличие диплома о высшем образовании в области психологии. Студенты изучат правила проведения консультаций. Познакомятся с методами оказания помощи при депрессии, тревогах и страхах. Разберутся в видах психодиагностических исследований.
15. «Психолог-консультант» — «Международная школа профессий»
Цена: 51 900 рублей или в рассрочку 5800 рублей в месяц на 9 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.
О чем курс
Десятимесячный курс, на котором научат проводить индивидуальные и групповые консультации как онлайн, так и офлайн. Участники узнают, как установить доверительный контакт и вести структурный диалог с клиентом. Научатся выявлять клиентов, которые нуждаются в психотерапевтическом или психиатрическом вмешательстве. Практические занятия включают в себя разбор случаев из реальной практики и парную работу студентов.
16. «Психологическое консультирование и диагностика личности» — «Среда обучения»
Цена: от 100 400 рублей или в рассрочку от 11 115 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Курс с расширенной поддержкой в трудоустройстве. Студенты получат готовый шаблон сайта-визитки, пошаговый план по продвижению в социальных сетях, инструкцию по работе на онлайн-консультациях и вебинарах, готовый шаблон договора психолога с клиентом.
Обучение проходит на собственной онлайн-платформе школы с виртуальными классами и включает в себя живое общение с преподавателями и сокурсниками. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.
17. «Психологическое консультирование и психологическая диагностика личности» — НЦРДО
Цена: от 25 900 или в рассрочку 2158 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Курс включает в себя текстовые лекции, практические задания и тестирования. Студенты научатся проводить семейные, индивидуальные и бизнес-консультации. Освоят технологии психосистемного консультирования в области межличностных отношений. Узнают, как составлять планы встреч с клиентами. Познакомятся с методами дистанционного психологического консультирования и диагностики. Длительность обучения — три месяца.
18. «Психолог-консультант» — ЭКОДПО
Цена: от 13 000 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Курс длительностью от 72 академических часов с возможностью составления индивидуальной программы под запросы конкретного студента. Студенты изучат основы клинической психологии, методы дистанционного психологического консультирования. Познакомятся с особенностями проведения психодиагностических исследований. А также узнают о возможных сложностях, которые встречаются при взаимодействии с клиентом. Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
19. «Психологическое консультирование» — «Федкурс»
Цена: от 5930 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Студенты научатся проводить групповые и индивидуальные консультации, в том числе — в рамках краткосрочной терапии. Изучат возрастную психологию и психологию развития. Узнают, как диагностировать индивидуальные особенности личности. Познакомятся с психологическими техниками. Разберутся в типологии клиентов и особенностях взаимодействия с ними.
Длительность курса — от 256 часов. Доступ к учебным материалам остается навсегда. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.
20. «Психологическое консультирование» — «Московский институт психоанализа»
Цена: от 135 000 рублей или от 15 000 рублей в месяц на 10 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и онлайн-трансляциях.
О чем курс
Профессиональная переподготовка длительностью 15 месяцев для специалистов с высшим образованием и студентов старших курсов профильных факультетов. Преподаватели — практикующие психологи, кандидаты и доктора психологических, медицинских наук.
Студенты разберутся в психотерапии детей и подростков. Освоят такие практики, как гештальт-терапия, телесно-ориентированная терапия. Познакомятся с нейролингвистическим программированием и основами современной гипнотерапии.
Какой курс выбрать психологу-консультанту
После получения диплома начинающие психологи-консультанты смогут работать в государственных организациях и коммерческих компаниях любой отрасли. А еще можно открыть кабинет и консультировать частных клиентов. Доход психолога напрямую зависит от его уровня знаний и опыта и может достигать 200 тысяч рублей в месяц. Освоить профессию с нуля и получить диплом об окончании обучения можно на курсах:
«Практический психолог» от Smart: курс, студенты которого смогут практиковаться на реальных клиентах уже во время обучения.
«Обучение профессии психолога» от Edpro: курс с упором на освоение транзактного анализа от кандидатов психологических наук и практикующих психологов с опытом работы от 15 лет.
«Профессия “Психолог-консультант”» от Talentsy: курс, студенты которого изучат 11 психологических подходов и получат диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.
«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» от НАДПО: курс с тремя тарифами, а также бесплатным доступом к библиотеке вебинаров и книжным электронным сервисам.
«Психолог-консультант» от MITM: курс с расширенной практической частью и помощью в трудоустройстве.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию