Собрали платные курсы для начинающих специалистов и практикующих психологов, желающих изучить особенности работы головного мозга и помогать взрослым и детям с нарушениями его функционирования. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовке в Москве подойдут тем, кто хочет погрузиться в нейропсихологию с нуля или расширить свои практические знания и умения для успешной работы.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по нейропсихологии от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ с курсами по нейропсихологии
«Практическая нейропсихология» от НАДПО: программа профессиональной переподготовки, выпускники которой могут получить доступ в закрытое сообщество в соцсетях с экспертами и помощь с дальнейшим трудоустройством.
«Детская нейропсихология» от Smart: дистанционный курс с возможностью отрабатывать практику через прямую работу с клиентами и получить доступ к программам по развитию личного бренда психолога и нейролингвистике.
«Нейропсихология» от MITM: слушатели курса смогут участвовать в киноклубах и общаться с кураторами и другими участниками, задавать вопросы и обсуждать задания в Telegram-чате.
«Нейропсихология» от МИПО: участники курса будут посещать «живые» онлайн-вебинары и получат видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Нейропсихология детского возраста» от НИИДПО: на курсе повышения квалификации студенты получат полезные для работы материалы и доступ к архиву из более десяти тысяч вебинаров в записи, а само обучение смогут проходить через мобильное приложение.
«Нейропсихолог» от «Московского института психологии»: на курсе слушатели будут получать индивидуальные домашние задания и выполнять групповые проекты с обратной связью от преподавателей (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
«Нейропсихология» от школы «Среда обучения»: участникам курса предлагают обучаться в виртуальных классах с «живым» общением с преподавателями и сокурсниками, а по завершении обучения пройти стажировку.
«Нейропсихология детского возраста» от НЦРДО: обучающиеся имеют доступ к методичкам, лекциям, дополнительной учебной литературе и библиотеке вебинаров, после просмотра которых смогут получить сертификат.
«Практическая нейропсихология» от ЦАППКК: у студентов курса есть бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб» и сопровождение личного куратора.
«Нейропсихология» от «Федкурса»: участники программы получат бессрочный доступ к материалам курса, а по окончании обучения — диплом о профессиональной переподготовке.
Дистанционные курсы по нейропсихологии
Изучили платные онлайн-курсы для будущих нейропсихологов, на которых студенты получат все необходимые профессиональные навыки. Включили программы, подходящие для начинающих специалистов, педагогов, воспитателей и опытных психологов. Есть курсы, на которых участникам помогают с дальнейшим трудоустройством и предоставляют возможность прохождения стажировки.
1. «Практическая нейропсихология» — НАДПО
Во время обучения на курсе студенты освоят клиническую и детскую психологию, психологию личности, психогенетику, патопсихологию и другие направления. Помимо теоретических знаний, они освоят практические навыки в ходе выполнения различных заданий и работы в группах с сопровождением преподавателей.
Также у участников есть возможность получить помощь карьерного центра и консультацию по развитию личного бренда для психологов.
Цена полностью: от 45 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 4510 рублей в месяц.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: лекции, вебинары, практические задания, домашние задания, тесты, зачеты, итоговый экзамен.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и поиске вакансий, ежедневная рассылка вакансий, карьерная консультация, помощь наставника на старте частной практики.
Программа:
Введение в клиническую психологию.
Детская практическая психология.
Возрастная анатомия и физиология.
Детская нейропсихология.
Патопсихология.
Достоинства:
Доступ в кино- и книжный клуб, к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб», в закрытое сообщество в соцсетях с экспертами в тарифах Pro и Master.
Дополнительные модули обучения и профессиональное консультирование по раскрутке личного бренда в тарифе Master.
Возможность корпоративного обучения сотрудников.
Стаж научной и практической работы преподавателей от 12 до 37 лет.
Бессрочный доступ к материалам курса и библиотеке вебинаров.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Детская нейропсихология» — Smart
Участники курса могут выбрать программу профессиональной переподготовки или повышения квалификации, к которой у них будет бессрочный доступ. А в течение трех месяцев по его завершении слушатели получат сопровождение в работе.
Студенты научатся проводить нейропсихологическое обследование и коррекционно-развивающие занятия. Кроме того, смогут применять методы коррекции нарушений в работе с детьми с ОВЗ, а также эффективно коммуницировать с их родителями.
Цена полностью: от 69 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2913 рублей в месяц.
Длительность: от 4,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, конспекты, вебинары, групповые практикумы, тестирования, домашние задания, итоговая аттестация.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: предоставление клиентов для практики.
Программа:
Основы функциональной анатомии центральной нервной системы, физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем.
Основы нейропсихологии.
Нейропсихологическая диагностика.
Нейропсихологическая коррекция.
Работа с детьми с ОВЗ.
Достоинства:
Бессрочный доступ к курсу.
Доступ к дополнительным модулям и банку демосессий с реальными клиентами от психологов-практиков в тарифе «Профессионал».
Сопровождение от экспертов в практической работе по завершении курса в течение трех месяцев.
Возможность получить членство в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге.
Отработка практики через прямую работу с клиентами.
Предоставление набора инструментов для диагностики.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Нейропсихология» — MITM
На курсе студенты получат опыт в нейропсихологической диагностике, использовании тестов и оценке результатов исследования. А также овладеют принципами, методами и инструментами для анализа нейропсихологических нарушений и функциональных изменений.
Курс рассчитан на начинающих психологов и медицинских специалистов, а также педагогов и воспитателей, работающих с детьми.
Слушатели смогут участвовать в киноклубах и общаться с менторами и сокурсниками в Telegram-чате. А также получат сопровождение от экспертов во время практики.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, иллюстрированные экспертные материалы, практические задания, дипломная работа.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общая психология.
Введение в нейропсихологию.
Нейропсихологические синдромы.
Нарушения восприятия и действий.
Афазии.
Достоинства:
Возможность оформить налоговый вычет.
Актуализированная программа под требования работодателей и рынок.
Возможность участвовать в киноклубах.
Круглосуточная поддержка куратора.
Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения.
Возможность вернуть средства в течение первых двух недель, если обучение не подошло.
Сопровождение преподавателями и супервизорами во время практики.
Общение с менторами и другими участниками в Telegram-чате.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Нейропсихология» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
В ходе обучения студенты разберутся в общих вопросах психологии, получат практические навыки для работы нейропсихологом и научатся психологическому консультированию.
Программа курса включает в себя вебинары, дополнительные материалы, работу над ошибками, видеоматериалы с практическими заданиями и помощь куратора. При необходимости обучение можно сократить вдвое.
Цена полностью: 34 467 рублей.
Цена в рассрочку: 2873 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, тестирование, практические упражнения, разборы реальных случаев из практики.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общая психология.
Возрастная психология.
Психодиагностика.
Анатомия центральной нервной системы.
Физиология высшей нервной деятельности.
Достоинства:
Возможность окончить обучение экстерном.
Возможность оформить налоговый вычет.
Ведение и помощь в обучении от куратора и обратная связь от преподавателей.
Преподаватели курса имеют опыт работы от 7 до 15 лет.
Диплом международного образца.
Общение с одногруппниками и единомышленниками в чатах на вебинарах.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Нейропсихология детского возраста» — НИИДПО
На курсе участники изучат симптомы нарушений сенсорной сферы и познавательных процессов, освоят навыки нейропсихологической диагностики и консультирования родителей.
Программа включает полезные материалы для работы, а также доступ к архиву с записями вебинаров. Обучение можно проходить через мобильное приложение.
Цена полностью: 13 400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: текстовые лекции, вебинары, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы нейропсихологии.
Детские нейропсихологические синдромы.
Нейропсихологическая диагностика и консультирование в детском возрасте.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам программы.
Доступ к курсу сразу после оплаты.
Возможность проходить обучение через мобильное приложение.
Участие в форумах для профессиональных обсуждений.
Полезные материалы для работы.
Участие в вебинарах, за каждый из которых выдают сертификат.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Нейропсихолог» — «Московский институт психологии»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Студенты освоят нейропсихологические методики диагностики, разработку индивидуальных коррекционных программ и подходы к реабилитации высших психических функций.
В программу курса входят демонстрационные сессии, разборы реальных случаев из практики, интервизии и супервизии. Также слушатели получат доступ к онлайн-вебинарам с возможностью просмотра записей в течение всего курса обучения.
Цена полностью: 135 180 рублей.
Цена в рассрочку: 11 300 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 11 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, вебинары, практические занятия, разборы реальных случаев из практики, супервизии и интервизии, домашние задания, групповые проекты, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общая анатомия человека.
Нейропсихология, патопсихология и патофизиология.
Анатомия и физиология центральной нервной системы.
Нейропсихологическая диагностика детского возраста.
Нарушение психического развития в детском и подростковом возрасте.
Достоинства:
Курс от практикующих психологов, нейропсихологов, бизнес-психологов и кандидатов медицинских наук.
Возможность окончить обучение экстерном.
Возможность вернуть деньги в течение первых двух недель, если обучение не подошло.
Полезные дополнительные материалы к дисциплинам.
Индивидуальные и групповые домашние задания с обратной связью от преподавателей.
Онлайн-встречи с разбором вопросов от слушателей.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Нейропсихология» — «Среда обучения»
Программа курса разработана для действующих психологов и тех, кто хочет получить практические знания в нейропсихологии. Слушатели познакомятся с процессом производства и спецификой судебных экспертиз в уголовном и гражданском процессах при участии нейропсихолога.
Преподаватели помогут студентам овладеть современными подходами к диагностике и написанию медицинского заключения. Научат проводить анализ нарушений психической деятельности личности.
Цена полностью: 50 000 рублей за семестр.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: лекции, вебинары, психологические сессии, практикумы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общая анатомия человека.
Анатомия и физиология центральной нервной системы.
Общая и клиническая нейропсихология.
Нейропсихологическая диагностика детского и позднего возраста.
Основы нейропсихоанализа.
Достоинства:
Возможность пройти стажировку.
Живое общение с преподавателями и сокурсниками.
Участие в психологических сессиях и практикумах для отработки полученных навыков.
Недостатки:
По отзывам, задерживают возврат средств при отказе от обучения.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Нейропсихология детского возраста» — НЦРДО
В результате обучения слушатели овладеют методами нейропсихологического анализа нарушений детской психики и мозга. Рассмотрят сенсорные и гностические расстройства анализаторных систем у подростков. А также научатся консультировать родителей и давать рекомендации.
По завершении практического курса выпускники получат HR-консультацию для дальнейшего трудоустройства и смогут работать школьным психологом, психотерапевтом или дефектологом.
Цена полностью: 6950 рублей.
Цена в рассрочку: 579 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: аудиолекции, вебинары, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: HR-консультации.
Программа:
Введение в нейропсихологию.
Нейропсихологические нарушения у детей.
Нейропсихологическое обследование детей.
Нейропсихологическая коррекция.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса и обновлениям.
Бесплатный доступ к библиотеке книг и вебинаров.
Помощь выпускникам в трудоустройстве.
Возможность оформить налоговый вычет.
Средний стаж преподавателей-практиков — от пяти до восьми лет.
Возможность общаться с сокурсниками.
Недостатки:
Нет «живого» общения с преподавателями.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Практическая нейропсихология» — ЦАППКК
Курс будет полезен психологам, педагогам-психологам, реабилитологам, клиническим психологам, дефектологам, геронтологам и другим специалистам. Студенты изучат различные направления психологии и их особенности. Научатся проводить нейропсихологический анализ. А также узнают методы нейропсихологической диагностики.
Выпускникам помогут с составлением резюме и прохождением будущего собеседования.
Цена полностью: 37 800 рублей.
Цена в рассрочку: 3150 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: лекционные материалы, тесты, контрольные задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, еженедельная подборка вакансий, консультация с карьерным центром.
Программа:
Введение в клиническую психологию.
Детская практическая психология.
Психогенетика.
Специальная психология.
Клиническая и детская нейропсихология.
Достоинства:
Помощь HR-наставника в развитии карьеры.
Помощь профессионального личного куратора.
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».
Недостатки:
Нет «живого» общения с преподавателями.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Нейропсихология» — «Федкурс»
Во время прохождения курса студенты узнают способы проведения нейропсихологических исследований. Научатся составлять заключения, оценивать эффективность плана терапии и разрабатывать для нее программы.
Курс подойдет врачам и психологам. Участникам предоставят бессрочный доступ к материалам программы, а по завершении обучения они получат диплом государственного образца для ведения профессиональной деятельности.
Цена полностью: 5930 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 32 дня.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: текстовые лекции, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нейропсихология. Направления современной нейропсихологии.
Нейропсихологические понятия. Основные принципы строения мозга.
Структурно-функциональная модель мозга.
Сенсорные и гностические расстройства.
Нарушения при локальных повреждениях мозга.
Достоинства:
Бессрочный доступ к учебным материалам.
Несколько попыток сдачи итоговой аттестации.
Бесплатная доставка диплома почтой России по всей стране.
Недостатки:
Нет «живого» общения с преподавателями.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по нейропсихологии в Москве
Благодаря курсам профпереподготовки и повышения квалификации студенты смогут поменять сферу деятельности и овладеть профессиональными навыками, необходимыми для работы в нейропсихологии. Добавили программу, которую можно пройти не только дистанционно, но и очно.
1. «Нейропсихология» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: 34 320 рублей или в рассрочку 1430 рублей в месяц.
Обратная связь: поддержка от куратора.
Адрес: г. Москва, Дербеневская наб, д. 11.
Номер телефона: 8 (495) 818-63-13.
О чем курс
Студенты сами выбирают интенсивность обучения и могут окончить курс экстерном. Участники изучат общую и возрастную психологию, нарушения восприятия и действий и нейропсихологические синдромы поражения отделов мозга.
Проверка усвоенных знаний проводится посредством онлайн-тестирования.
2. «Детская нейропсихология» — АПОК
Цена: от 13 000 рублей.
Обратная связь: сопровождение личным менеджером до конца обучения.
Адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 92.
Номер телефона: 8 (495) 128-93-56.
О чем курс
На курсе участники рассмотрят исследования по становлению мозговой организации ребенка и особенности психического состояния детей. Ознакомятся с правилами проведения нейропсихологической диагностики и методиками выявления проблем при нарушениях в работе детского мозга.
У студентов есть неограниченное количество бесплатных пересдач итоговой аттестации и возможность обучаться в своем темпе.
3. «Нейропсихология» — ЭКОДПО
Цена: от 24 990 рублей.
Обратная связь: помощь куратора.
Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.
Номер телефона: 8 (495) 241-06-43.
О чем курс
Участники курса могут получить индивидуально составленную программу и поддержку в получении диплома с отличием. Они изучат клиническую психологию, мозговую организацию высших психических функций и их нарушения, а также теоретические основы нейропсихологии.
Программа включает изучение профессиональной этики, методов диагностики и работы с подростками и пожилыми людьми.
4. «Нейропсихология» — «Московский институт психоанализа»
Цена: 100 000 рублей.
Обратная связь: поддержка от преподавателей.
Адрес: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 32, к. 5.
Номер телефона: 8 (800) 555-80-04.
О чем курс
Учиться на курсе можно как в дистанционном формате, так и в очном. Студенты изучат теоретические основы и принципы нейропсихологического анализа нарушений психической деятельности и личности. Рассмотрят современные подходы в нейропсихологической диагностике нарушений различного характера.
По итогам успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке.
5. «Нейропсихология в работе с детьми и взрослыми» — «Институт современных психологических технологий»
Цена: 32 600 рублей.
Обратная связь: поддержка от преподавателей.
Адрес: г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1.
Номер телефона: 8 (495) 640-99-33
О чем курс
В программе уделено внимание теоретическим основам науки. Освещаются методы исследования, позволяющие проводить диагностику нарушений у взрослых и детей. А также проводится практика консультирования родителей.
Обучение проходит в формате «живых» вебинаров с возможностью их просмотра в записи в течение всего курса.
Какой курс по нейропсихологии выбрать
Нейропсихология изучает состояния, влияющие на когнитивные, эмоциональные и поведенческие функции мозга людей. Таким образом, данная область знаний полезна не только для медицинских специалистов, но и для воспитателей, учителей и обычных людей. Познакомиться с этой наукой можно на следующих курсах:
«Практическая нейропсихология» от НАДПО: программа профессиональной переподготовки, выпускники которой могут получить доступ в закрытое сообщество в соцсетях с экспертами и помощь с дальнейшим трудоустройством.
«Детская нейропсихология» от Smart: дистанционный курс с возможностью отрабатывать практику через прямую работу с клиентами и получить доступ к программам по развитию личного бренда психолога и нейролингвистике.
«Нейропсихология» от MITM: слушатели курса смогут участвовать в киноклубах и общаться с кураторами и другими участниками, задавать вопросы и обсуждать задания в Telegram-чате.
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