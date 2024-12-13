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15 курсов по нейропсихологии для психологов

Любой вид человеческой деятельности сопровождается работой мозга, который отвечает за корректность ее исполнения. Если возникают какие-то нарушения в функционировании мозга и психики, нейропсихолог помогает их выявить и разрабатывает коррекционную программу для адаптации и реабилитации пациента. Чтобы вести профессиональную деятельность, необходимо получить должное образование на специализированных курсах.

Собрали платные курсы для начинающих специалистов и практикующих психологов, желающих изучить особенности работы головного мозга и помогать взрослым и детям с нарушениями его функционирования. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовке в Москве подойдут тем, кто хочет погрузиться в нейропсихологию с нуля или расширить свои практические знания и умения для успешной работы.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по нейропсихологии от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 школ с курсами по нейропсихологии

  1. «Практическая нейропсихология» от НАДПО: программа профессиональной переподготовки, выпускники которой могут получить доступ в закрытое сообщество в соцсетях с экспертами и помощь с дальнейшим трудоустройством.

  2. «Детская нейропсихология» от Smart: дистанционный курс с возможностью отрабатывать практику через прямую работу с клиентами и получить доступ к программам по развитию личного бренда психолога и нейролингвистике.

  3. «Нейропсихология» от MITM: слушатели курса смогут участвовать в киноклубах и общаться с кураторами и другими участниками, задавать вопросы и обсуждать задания в Telegram-чате.

  4. «Нейропсихология» от МИПО: участники курса будут посещать «живые» онлайн-вебинары и получат видеоматериалы с практическими упражнениями от преподавателей (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  5. «Нейропсихология детского возраста» от НИИДПО: на курсе повышения квалификации студенты получат полезные для работы материалы и доступ к архиву из более десяти тысяч вебинаров в записи, а само обучение смогут проходить через мобильное приложение.

  6. «Нейропсихолог» от «Московского института психологии»: на курсе слушатели будут получать индивидуальные домашние задания и выполнять групповые проекты с обратной связью от преподавателей (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).

  7. «Нейропсихология» от школы «Среда обучения»: участникам курса предлагают обучаться в виртуальных классах с «живым» общением с преподавателями и сокурсниками, а по завершении обучения пройти стажировку.

  8. «Нейропсихология детского возраста» от НЦРДО: обучающиеся имеют доступ к методичкам, лекциям, дополнительной учебной литературе и библиотеке вебинаров, после просмотра которых смогут получить сертификат.

  9. «Практическая нейропсихология» от ЦАППКК: у студентов курса есть бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб» и сопровождение личного куратора.

  10. «Нейропсихология» от «Федкурса»: участники программы получат бессрочный доступ к материалам курса, а по окончании обучения диплом о профессиональной переподготовке.

Дистанционные курсы по нейропсихологии

Изучили платные онлайн-курсы для будущих нейропсихологов, на которых студенты получат все необходимые профессиональные навыки. Включили программы, подходящие для начинающих специалистов, педагогов, воспитателей и опытных психологов. Есть курсы, на которых участникам помогают с дальнейшим трудоустройством и предоставляют возможность прохождения стажировки.

1. «Практическая нейропсихология» — НАДПО

Во время обучения на курсе студенты освоят клиническую и детскую психологию, психологию личности, психогенетику, патопсихологию и другие направления. Помимо теоретических знаний, они освоят практические навыки в ходе выполнения различных заданий и работы в группах с сопровождением преподавателей.

Также у участников есть возможность получить помощь карьерного центра и консультацию по развитию личного бренда для психологов.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 45 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4510 рублей в месяц.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: лекции, вебинары, практические задания, домашние задания, тесты, зачеты, итоговый экзамен.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и поиске вакансий, ежедневная рассылка вакансий, карьерная консультация, помощь наставника на старте частной практики.

Программа:

  • Введение в клиническую психологию.

  • Детская практическая психология.

  • Возрастная анатомия и физиология.

  • Детская нейропсихология.

  • Патопсихология.

Достоинства:

  • Доступ в кино- и книжный клуб, к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб», в закрытое сообщество в соцсетях с экспертами в тарифах Pro и Master.

  • Дополнительные модули обучения и профессиональное консультирование по раскрутке личного бренда в тарифе Master.

  • Возможность корпоративного обучения сотрудников.

  • Стаж научной и практической работы преподавателей от 12 до 37 лет.

  • Бессрочный доступ к материалам курса и библиотеке вебинаров.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Детская нейропсихология» — Smart

Участники курса могут выбрать программу профессиональной переподготовки или повышения квалификации, к которой у них будет бессрочный доступ. А в течение трех месяцев по его завершении слушатели получат сопровождение в работе. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся проводить нейропсихологическое обследование и коррекционно-развивающие занятия. Кроме того, смогут применять методы коррекции нарушений в работе с детьми с ОВЗ, а также эффективно коммуницировать с их родителями.

  • Цена полностью: от 69 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2913 рублей в месяц.

  • Длительность: от 4,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, конспекты, вебинары, групповые практикумы, тестирования, домашние задания, итоговая аттестация.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: предоставление клиентов для практики.

Программа:

  • Основы функциональной анатомии центральной нервной системы, физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем.

  • Основы нейропсихологии.

  • Нейропсихологическая диагностика.

  • Нейропсихологическая коррекция.

  • Работа с детьми с ОВЗ.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к курсу.

  • Доступ к дополнительным модулям и банку демосессий с реальными клиентами от психологов-практиков в тарифе «Профессионал».

  • Сопровождение от экспертов в практической работе по завершении курса в течение трех месяцев.

  • Возможность получить членство в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге.

  • Отработка практики через прямую работу с клиентами.

  • Предоставление набора инструментов для диагностики.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Нейропсихология» — MITM

На курсе студенты получат опыт в нейропсихологической диагностике, использовании тестов и оценке результатов исследования. А также овладеют принципами, методами и инструментами для анализа нейропсихологических нарушений и функциональных изменений.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс рассчитан на начинающих психологов и медицинских специалистов, а также педагогов и воспитателей, работающих с детьми.

Слушатели смогут участвовать в киноклубах и общаться с менторами и сокурсниками в Telegram-чате. А также получат сопровождение от экспертов во время практики.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: лекции, иллюстрированные экспертные материалы, практические задания, дипломная работа.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Общая психология.

  • Введение в нейропсихологию.

  • Нейропсихологические синдромы.

  • Нарушения восприятия и действий.

  • Афазии.

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Актуализированная программа под требования работодателей и рынок.

  • Возможность участвовать в киноклубах.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения.

  • Возможность вернуть средства в течение первых двух недель, если обучение не подошло.

  • Сопровождение преподавателями и супервизорами во время практики.

  • Общение с менторами и другими участниками в Telegram-чате.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Нейропсихология» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

В ходе обучения студенты разберутся в общих вопросах психологии, получат практические навыки для работы нейропсихологом и научатся психологическому консультированию.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа курса включает в себя вебинары, дополнительные материалы, работу над ошибками, видеоматериалы с практическими заданиями и помощь куратора. При необходимости обучение можно сократить вдвое.

  • Цена полностью: 34 467 рублей.

  • Цена в рассрочку: 2873 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, тестирование, практические упражнения, разборы реальных случаев из практики.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Общая психология.

  • Возрастная психология.

  • Психодиагностика.

  • Анатомия центральной нервной системы.

  • Физиология высшей нервной деятельности.

Достоинства:

  • Возможность окончить обучение экстерном.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Ведение и помощь в обучении от куратора и обратная связь от преподавателей.

  • Преподаватели курса имеют опыт работы от 7 до 15 лет.

  • Диплом международного образца.

  • Общение с одногруппниками и единомышленниками в чатах на вебинарах.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Нейропсихология детского возраста» — НИИДПО

На курсе участники изучат симптомы нарушений сенсорной сферы и познавательных процессов, освоят навыки нейропсихологической диагностики и консультирования родителей.

Программа включает полезные материалы для работы, а также доступ к архиву с записями вебинаров. Обучение можно проходить через мобильное приложение.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 13 400 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: текстовые лекции, вебинары, практические задания, тестирование.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы нейропсихологии.

  • Детские нейропсихологические синдромы.

  • Нейропсихологическая диагностика и консультирование в детском возрасте.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам программы.

  • Доступ к курсу сразу после оплаты.

  • Возможность проходить обучение через мобильное приложение.

  • Участие в форумах для профессиональных обсуждений.

  • Полезные материалы для работы.

  • Участие в вебинарах, за каждый из которых выдают сертификат.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Нейропсихолог» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты освоят нейропсихологические методики диагностики, разработку индивидуальных коррекционных программ и подходы к реабилитации высших психических функций.

Иллюстрация: freepik/freepik

В программу курса входят демонстрационные сессии, разборы реальных случаев из практики, интервизии и супервизии. Также слушатели получат доступ к онлайн-вебинарам с возможностью просмотра записей в течение всего курса обучения.

  • Цена полностью: 135 180 рублей.

  • Цена в рассрочку: 11 300 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 11 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: лекции, вебинары, практические занятия, разборы реальных случаев из практики, супервизии и интервизии, домашние задания, групповые проекты, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Общая анатомия человека.

  • Нейропсихология, патопсихология и патофизиология.

  • Анатомия и физиология центральной нервной системы.

  • Нейропсихологическая диагностика детского возраста.

  • Нарушение психического развития в детском и подростковом возрасте.

Достоинства:

  • Курс от практикующих психологов, нейропсихологов, бизнес-психологов и кандидатов медицинских наук.

  • Возможность окончить обучение экстерном.

  • Возможность вернуть деньги в течение первых двух недель, если обучение не подошло.

  • Полезные дополнительные материалы к дисциплинам.

  • Индивидуальные и групповые домашние задания с обратной связью от преподавателей.

  • Онлайн-встречи с разбором вопросов от слушателей.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Нейропсихология» — «Среда обучения»

Программа курса разработана для действующих психологов и тех, кто хочет получить практические знания в нейропсихологии. Слушатели познакомятся с процессом производства и спецификой судебных экспертиз в уголовном и гражданском процессах при участии нейропсихолога.

Преподаватели помогут студентам овладеть современными подходами к диагностике и написанию медицинского заключения. Научат проводить анализ нарушений психической деятельности личности.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 50 000 рублей за семестр.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: лекции, вебинары, психологические сессии, практикумы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Общая анатомия человека.

  • Анатомия и физиология центральной нервной системы.

  • Общая и клиническая нейропсихология.

  • Нейропсихологическая диагностика детского и позднего возраста.

  • Основы нейропсихоанализа.

Достоинства:

  • Возможность пройти стажировку.

  • Живое общение с преподавателями и сокурсниками.

  • Участие в психологических сессиях и практикумах для отработки полученных навыков.

Недостатки:

  • По отзывам, задерживают возврат средств при отказе от обучения.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Нейропсихология детского возраста» — НЦРДО

В результате обучения слушатели овладеют методами нейропсихологического анализа нарушений детской психики и мозга. Рассмотрят сенсорные и гностические расстройства анализаторных систем у подростков. А также научатся консультировать родителей и давать рекомендации.

По завершении практического курса выпускники получат HR-консультацию для дальнейшего трудоустройства и смогут работать школьным психологом, психотерапевтом или дефектологом.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 6950 рублей.

  • Цена в рассрочку: 579 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: аудиолекции, вебинары, практические задания, тестирование.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: HR-консультации.

Программа:

  • Введение в нейропсихологию.

  • Нейропсихологические нарушения у детей.

  • Нейропсихологическое обследование детей.

  • Нейропсихологическая коррекция.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса и обновлениям.

  • Бесплатный доступ к библиотеке книг и вебинаров.

  • Помощь выпускникам в трудоустройстве.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Средний стаж преподавателей-практиков — от пяти до восьми лет.

  • Возможность общаться с сокурсниками.

Недостатки:

  • Нет «живого» общения с преподавателями.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Практическая нейропсихология» — ЦАППКК

Курс будет полезен психологам, педагогам-психологам, реабилитологам, клиническим психологам, дефектологам, геронтологам и другим специалистам. Студенты изучат различные направления психологии и их особенности. Научатся проводить нейропсихологический анализ. А также узнают методы нейропсихологической диагностики.

Выпускникам помогут с составлением резюме и прохождением будущего собеседования.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 37 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: 3150 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: лекционные материалы, тесты, контрольные задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, еженедельная подборка вакансий, консультация с карьерным центром.

Программа:

  • Введение в клиническую психологию.

  • Детская практическая психология.

  • Психогенетика.

  • Специальная психология.

  • Клиническая и детская нейропсихология.

Достоинства:

  • Помощь HR-наставника в развитии карьеры.

  • Помощь профессионального личного куратора.

  • Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

  • Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».

Недостатки:

  • Нет «живого» общения с преподавателями.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Нейропсихология» — «Федкурс»

Во время прохождения курса студенты узнают способы проведения нейропсихологических исследований. Научатся составлять заключения, оценивать эффективность плана терапии и разрабатывать для нее программы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс подойдет врачам и психологам. Участникам предоставят бессрочный доступ к материалам программы, а по завершении обучения они получат диплом государственного образца для ведения профессиональной деятельности.

  • Цена полностью: 5930 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 32 дня.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: текстовые лекции, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Нейропсихология. Направления современной нейропсихологии.

  • Нейропсихологические понятия. Основные принципы строения мозга.

  • Структурно-функциональная модель мозга.

  • Сенсорные и гностические расстройства.

  • Нарушения при локальных повреждениях мозга.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к учебным материалам.

  • Несколько попыток сдачи итоговой аттестации.

  • Бесплатная доставка диплома почтой России по всей стране.

Недостатки:

  • Нет «живого» общения с преподавателями.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Посмотреть программу курса

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по нейропсихологии в Москве 

Благодаря курсам профпереподготовки и повышения квалификации студенты смогут поменять сферу деятельности и овладеть профессиональными навыками, необходимыми для работы в нейропсихологии. Добавили программу, которую можно пройти не только дистанционно, но и очно.

1. «Нейропсихология» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: 34 320 рублей или в рассрочку 1430 рублей в месяц.

Обратная связь: поддержка от куратора.

Адрес: г. Москва, Дербеневская наб, д. 11.

Номер телефона: 8 (495) 818-63-13.

О чем курс

Студенты сами выбирают интенсивность обучения и могут окончить курс экстерном. Участники изучат общую и возрастную психологию, нарушения восприятия и действий и нейропсихологические синдромы поражения отделов мозга.

Проверка усвоенных знаний проводится посредством онлайн-тестирования.

2. «Детская нейропсихология» — АПОК

Цена: от 13 000 рублей.

Обратная связь: сопровождение личным менеджером до конца обучения.

Адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 92.

Номер телефона: 8 (495) 128-93-56.

О чем курс

На курсе участники рассмотрят исследования по становлению мозговой организации ребенка и особенности психического состояния детей. Ознакомятся с правилами проведения нейропсихологической диагностики и методиками выявления проблем при нарушениях в работе детского мозга.

У студентов есть неограниченное количество бесплатных пересдач итоговой аттестации и возможность обучаться в своем темпе.

3. «Нейропсихология» — ЭКОДПО

Цена: от 24 990 рублей.

Обратная связь: помощь куратора.

Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.

Номер телефона: 8 (495) 241-06-43.

О чем курс

Участники курса могут получить индивидуально составленную программу и поддержку в получении диплома с отличием. Они изучат клиническую психологию, мозговую организацию высших психических функций и их нарушения, а также теоретические основы нейропсихологии.

Программа включает изучение профессиональной этики, методов диагностики и работы с подростками и пожилыми людьми.

4. «Нейропсихология» — «Московский институт психоанализа»

Цена: 100 000 рублей.

Обратная связь: поддержка от преподавателей.

Адрес: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 32, к. 5.

Номер телефона: 8 (800) 555-80-04.

О чем курс

Учиться на курсе можно как в дистанционном формате, так и в очном. Студенты изучат теоретические основы и принципы нейропсихологического анализа нарушений психической деятельности и личности. Рассмотрят современные подходы в нейропсихологической диагностике нарушений различного характера.

По итогам успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке.

5. «Нейропсихология в работе с детьми и взрослыми» — «Институт современных психологических технологий»

Цена: 32 600 рублей.

Обратная связь: поддержка от преподавателей.

Адрес: г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1.

Номер телефона: 8 (495) 640-99-33

О чем курс

В программе уделено внимание теоретическим основам науки. Освещаются методы исследования, позволяющие проводить диагностику нарушений у взрослых и детей. А также проводится практика консультирования родителей.

Обучение проходит в формате «живых» вебинаров с возможностью их просмотра в записи в течение всего курса.

Какой курс по нейропсихологии выбрать

Нейропсихология изучает состояния, влияющие на когнитивные, эмоциональные и поведенческие функции мозга людей. Таким образом, данная область знаний полезна не только для медицинских специалистов, но и для воспитателей, учителей и обычных людей. Познакомиться с этой наукой можно на следующих курсах:

  1. «Практическая нейропсихология» от НАДПО: программа профессиональной переподготовки, выпускники которой могут получить доступ в закрытое сообщество в соцсетях с экспертами и помощь с дальнейшим трудоустройством.

  2. «Детская нейропсихология» от Smart: дистанционный курс с возможностью отрабатывать практику через прямую работу с клиентами и получить доступ к программам по развитию личного бренда психолога и нейролингвистике.

  3. «Нейропсихология» от MITM: слушатели курса смогут участвовать в киноклубах и общаться с кураторами и другими участниками, задавать вопросы и обсуждать задания в Telegram-чате.

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