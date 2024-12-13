Изучили платные онлайн-курсы для будущих нейропсихологов, на которых студенты получат все необходимые профессиональные навыки. Включили программы, подходящие для начинающих специалистов, педагогов, воспитателей и опытных психологов. Есть курсы, на которых участникам помогают с дальнейшим трудоустройством и предоставляют возможность прохождения стажировки.

1. «Практическая нейропсихология» — НАДПО

Во время обучения на курсе студенты освоят клиническую и детскую психологию, психологию личности, психогенетику, патопсихологию и другие направления. Помимо теоретических знаний, они освоят практические навыки в ходе выполнения различных заданий и работы в группах с сопровождением преподавателей.

Также у участников есть возможность получить помощь карьерного центра и консультацию по развитию личного бренда для психологов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 45 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 4510 рублей в месяц.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: лекции, вебинары, практические задания, домашние задания, тесты, зачеты, итоговый экзамен.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и поиске вакансий, ежедневная рассылка вакансий, карьерная консультация, помощь наставника на старте частной практики.

Программа:

Введение в клиническую психологию.

Детская практическая психология.

Возрастная анатомия и физиология.

Детская нейропсихология.

Патопсихология.

Достоинства:

Доступ в кино- и книжный клуб, к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб», в закрытое сообщество в соцсетях с экспертами в тарифах Pro и Master.

Дополнительные модули обучения и профессиональное консультирование по раскрутке личного бренда в тарифе Master.

Возможность корпоративного обучения сотрудников.

Стаж научной и практической работы преподавателей от 12 до 37 лет.

Бессрочный доступ к материалам курса и библиотеке вебинаров.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Детская нейропсихология» — Smart

Участники курса могут выбрать программу профессиональной переподготовки или повышения квалификации, к которой у них будет бессрочный доступ. А в течение трех месяцев по его завершении слушатели получат сопровождение в работе.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся проводить нейропсихологическое обследование и коррекционно-развивающие занятия. Кроме того, смогут применять методы коррекции нарушений в работе с детьми с ОВЗ, а также эффективно коммуницировать с их родителями.

Цена полностью: от 69 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2913 рублей в месяц.

Длительность: от 4,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, конспекты, вебинары, групповые практикумы, тестирования, домашние задания, итоговая аттестация.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: предоставление клиентов для практики.

Программа:

Основы функциональной анатомии центральной нервной системы, физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем.

Основы нейропсихологии.

Нейропсихологическая диагностика.

Нейропсихологическая коррекция.

Работа с детьми с ОВЗ.

Достоинства:

Бессрочный доступ к курсу.

Доступ к дополнительным модулям и банку демосессий с реальными клиентами от психологов-практиков в тарифе «Профессионал».

Сопровождение от экспертов в практической работе по завершении курса в течение трех месяцев.

Возможность получить членство в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге.

Отработка практики через прямую работу с клиентами.

Предоставление набора инструментов для диагностики.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Нейропсихология» — MITM

На курсе студенты получат опыт в нейропсихологической диагностике, использовании тестов и оценке результатов исследования. А также овладеют принципами, методами и инструментами для анализа нейропсихологических нарушений и функциональных изменений.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс рассчитан на начинающих психологов и медицинских специалистов, а также педагогов и воспитателей, работающих с детьми.

Слушатели смогут участвовать в киноклубах и общаться с менторами и сокурсниками в Telegram-чате. А также получат сопровождение от экспертов во время практики.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции, иллюстрированные экспертные материалы, практические задания, дипломная работа.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Общая психология.

Введение в нейропсихологию.

Нейропсихологические синдромы.

Нарушения восприятия и действий.

Афазии.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

Актуализированная программа под требования работодателей и рынок.

Возможность участвовать в киноклубах.

Круглосуточная поддержка куратора.

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения.

Возможность вернуть средства в течение первых двух недель, если обучение не подошло.

Сопровождение преподавателями и супервизорами во время практики.

Общение с менторами и другими участниками в Telegram-чате.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Нейропсихология» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

В ходе обучения студенты разберутся в общих вопросах психологии, получат практические навыки для работы нейропсихологом и научатся психологическому консультированию.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа курса включает в себя вебинары, дополнительные материалы, работу над ошибками, видеоматериалы с практическими заданиями и помощь куратора. При необходимости обучение можно сократить вдвое.

Цена полностью: 34 467 рублей.

Цена в рассрочку: 2873 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, тестирование, практические упражнения, разборы реальных случаев из практики.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Общая психология.

Возрастная психология.

Психодиагностика.

Анатомия центральной нервной системы.

Физиология высшей нервной деятельности.

Достоинства:

Возможность окончить обучение экстерном.

Возможность оформить налоговый вычет.

Ведение и помощь в обучении от куратора и обратная связь от преподавателей.

Преподаватели курса имеют опыт работы от 7 до 15 лет.

Диплом международного образца.

Общение с одногруппниками и единомышленниками в чатах на вебинарах.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Нейропсихология детского возраста» — НИИДПО

На курсе участники изучат симптомы нарушений сенсорной сферы и познавательных процессов, освоят навыки нейропсихологической диагностики и консультирования родителей.

Программа включает полезные материалы для работы, а также доступ к архиву с записями вебинаров. Обучение можно проходить через мобильное приложение.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 13 400 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: текстовые лекции, вебинары, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы нейропсихологии.

Детские нейропсихологические синдромы.

Нейропсихологическая диагностика и консультирование в детском возрасте.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам программы.

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Возможность проходить обучение через мобильное приложение.

Участие в форумах для профессиональных обсуждений.

Полезные материалы для работы.

Участие в вебинарах, за каждый из которых выдают сертификат.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Нейропсихолог» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты освоят нейропсихологические методики диагностики, разработку индивидуальных коррекционных программ и подходы к реабилитации высших психических функций.

Иллюстрация: freepik/freepik

В программу курса входят демонстрационные сессии, разборы реальных случаев из практики, интервизии и супервизии. Также слушатели получат доступ к онлайн-вебинарам с возможностью просмотра записей в течение всего курса обучения.

Цена полностью: 135 180 рублей.

Цена в рассрочку: 11 300 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 11 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции, вебинары, практические занятия, разборы реальных случаев из практики, супервизии и интервизии, домашние задания, групповые проекты, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Общая анатомия человека.

Нейропсихология, патопсихология и патофизиология.

Анатомия и физиология центральной нервной системы.

Нейропсихологическая диагностика детского возраста.

Нарушение психического развития в детском и подростковом возрасте.

Достоинства:

Курс от практикующих психологов, нейропсихологов, бизнес-психологов и кандидатов медицинских наук.

Возможность окончить обучение экстерном.

Возможность вернуть деньги в течение первых двух недель, если обучение не подошло.

Полезные дополнительные материалы к дисциплинам.

Индивидуальные и групповые домашние задания с обратной связью от преподавателей.

Онлайн-встречи с разбором вопросов от слушателей.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Нейропсихология» — «Среда обучения»

Программа курса разработана для действующих психологов и тех, кто хочет получить практические знания в нейропсихологии. Слушатели познакомятся с процессом производства и спецификой судебных экспертиз в уголовном и гражданском процессах при участии нейропсихолога.

Преподаватели помогут студентам овладеть современными подходами к диагностике и написанию медицинского заключения. Научат проводить анализ нарушений психической деятельности личности.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 50 000 рублей за семестр.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: лекции, вебинары, психологические сессии, практикумы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Общая анатомия человека.

Анатомия и физиология центральной нервной системы.

Общая и клиническая нейропсихология.

Нейропсихологическая диагностика детского и позднего возраста.

Основы нейропсихоанализа.

Достоинства:

Возможность пройти стажировку.

Живое общение с преподавателями и сокурсниками.

Участие в психологических сессиях и практикумах для отработки полученных навыков.

Недостатки:

По отзывам, задерживают возврат средств при отказе от обучения.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Нейропсихология детского возраста» — НЦРДО

В результате обучения слушатели овладеют методами нейропсихологического анализа нарушений детской психики и мозга. Рассмотрят сенсорные и гностические расстройства анализаторных систем у подростков. А также научатся консультировать родителей и давать рекомендации.

По завершении практического курса выпускники получат HR-консультацию для дальнейшего трудоустройства и смогут работать школьным психологом, психотерапевтом или дефектологом.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 6950 рублей.

Цена в рассрочку: 579 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: аудиолекции, вебинары, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: HR-консультации.

Программа:

Введение в нейропсихологию.

Нейропсихологические нарушения у детей.

Нейропсихологическое обследование детей.

Нейропсихологическая коррекция.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса и обновлениям.

Бесплатный доступ к библиотеке книг и вебинаров.

Помощь выпускникам в трудоустройстве.

Возможность оформить налоговый вычет.

Средний стаж преподавателей-практиков — от пяти до восьми лет.

Возможность общаться с сокурсниками.

Недостатки:

Нет «живого» общения с преподавателями.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Практическая нейропсихология» — ЦАППКК

Курс будет полезен психологам, педагогам-психологам, реабилитологам, клиническим психологам, дефектологам, геронтологам и другим специалистам. Студенты изучат различные направления психологии и их особенности. Научатся проводить нейропсихологический анализ. А также узнают методы нейропсихологической диагностики.

Выпускникам помогут с составлением резюме и прохождением будущего собеседования.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 37 800 рублей.

Цена в рассрочку: 3150 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: лекционные материалы, тесты, контрольные задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, еженедельная подборка вакансий, консультация с карьерным центром.

Программа:

Введение в клиническую психологию.

Детская практическая психология.

Психогенетика.

Специальная психология.

Клиническая и детская нейропсихология.

Достоинства:

Помощь HR-наставника в развитии карьеры.

Помощь профессионального личного куратора.

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».

Недостатки:

Нет «живого» общения с преподавателями.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Нейропсихология» — «Федкурс»

Во время прохождения курса студенты узнают способы проведения нейропсихологических исследований. Научатся составлять заключения, оценивать эффективность плана терапии и разрабатывать для нее программы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс подойдет врачам и психологам. Участникам предоставят бессрочный доступ к материалам программы, а по завершении обучения они получат диплом государственного образца для ведения профессиональной деятельности.

Цена полностью: 5930 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 32 дня.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: текстовые лекции, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нейропсихология. Направления современной нейропсихологии.

Нейропсихологические понятия. Основные принципы строения мозга.

Структурно-функциональная модель мозга.

Сенсорные и гностические расстройства.

Нарушения при локальных повреждениях мозга.

Достоинства:

Бессрочный доступ к учебным материалам.

Несколько попыток сдачи итоговой аттестации.

Бесплатная доставка диплома почтой России по всей стране.

Недостатки:

Нет «живого» общения с преподавателями.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Посмотреть программу курса