Научиться психологическому консультированию детей и их родителей можно на дистанционных курсах. Практически все школы выдают дипломы, помогают с трудоустройством и предоставляют полезные материалы для начала практической деятельности.

1. «Первые разговоры о сексе» — Edpro

Практикум, на котором научат деликатно и открыто говорить с детьми на тему полового образования. Во время обучения участники узнают, как вести себя уверенно с собеседниками любого возраста, и смогут потренироваться в свободном общении.

Программа будет полезна родителям и психологам. Преподаватель — дипломированный специалист и член Международной ассоциации кататимно-имагинативной психотерапии.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: бесплатно.

Длительность : 7 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические упражнения, дополнительная литература.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Этапы психосексуального развития.

Варианты реакций на вопросы о сексе и их последствия.

Особенности построения разговора с детьми разного возраста.

Неудобные разговоры о менструациях и поллюции.

Достоинства:

Преподаватель — дипломированный и практикующий психолог-сексолог.

Список специальной литературы для детей.

Бесплатное обучение.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Детский психолог» — Smart

Курс с упором на практику и обязательной обратной связью от преподавателей. Участникам предлагается четыре тарифных плана. Основные отличия заключаются в содержании учебных модулей и наличии индивидуальных консультаций.

Все выпускники становятся членами Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, а также могут получить международный диплом от чешской академии для работы за границей.

Цена полностью: от 219 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 9163 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 14 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, конспекты, онлайн-сессии с преподавателями, практические уроки, домашние задания, тесты

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: стажировка в партнерских фондах и участие в программе SmartMental для получения первых клиентов.

Программа:

Общая психология.

Детская нейропсихология.

Особенности работы с детьми разного возраста. Возрастная психология.

Проблема выявления нарушений психического здоровья.

Педагогическая деятельность через игровые тренинги.

Достоинства:

Первые три дня обучение бесплатное.

«Живое» общение с преподавателями.

Бессрочный доступ к материалам.

Тренинг по психологии в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Детский психолог-консультант» — Talentsy

На курсе студенты изучат детскую психологию и возрастные кризисы. Практические занятия проводятся раз в неделю в мини-группах под руководством наставника. С третьего месяца к работе со слушателями подключается консультант по рекламе услуг и привлечению клиентов.

Преподаватели курса — доктора и кандидаты наук, члены профессиональных объединений и организаций.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 11 667 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 18 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, семинары и практические занятия, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA, сертификаты IPHM и CPD.

Помощь с трудоустройством: сопровождение специалиста по привлечению клиентов.

Программа:

Знакомство с профессией психолога-консультанта.

Мозг и поведение человека.

Основы психологического консультирования.

Психология личности и основы психологической диагностики.

Возрастная психология в консультировании.

Достоинства:

Практика с первых дней обучения.

Отправка документов об окончании курса любым способом.

Руководство по профессии «Детский психолог-консультант» в подарок.

Организация встреч и конференций для студентов.

Недостатки:

Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.

Нужно подстраиваться под расписание практических занятий.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» — НАДПО

Студентам предстоит изучить детскую, подростковую, клиническую и социальную психологию. Педагоги и кураторы на связи со слушателями круглосуточно. На практических занятиях участникам выдадут творческие задания, в основе которых лежат реальные случаи из практики.

Также студентов ждет участие в клубах, где будут проводить психологический разбор персонажей фильмов и книг. Выпускниками школы уже стали сотрудники РЖД, «Газпрома», «Совкомбанка» и «Ситимобила».

Цена полностью: 28 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2890 рублей в месяц.

Длительность: 450 часов.

Порог входа : с нуля.

Формат: вебинары, аудио- и видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: наставничество HR-специалиста.

Программа:

Детская психология. Психология развития и возрастная психология.

Основы консультативной психологии. Цель и задачи, виды и направления, этапы психологического консультирования. Факторы, влияющие на его эффективность.

Клиническая психология детей и подростков. Психодиагностическая работа с дошкольниками, младшими школьниками, подростками, детьми юношеского возраста.

Специальная психология.

Достоинства:

Доступ к сервисам «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.

Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.

Пересылка документов об окончании курса любым способом.

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

Неограниченное число попыток для сдачи промежуточных тестов и три — для итоговой аттестации.

Недостатки:

Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Детский психолог» — MITM

Курс посвящен особенностям развития детей в разные периоды взросления. На практических занятиях студенты научатся работать с травмами, тревогами и психологическими барьерами.

В дополнение участники получат доступ к киноклубу и демонстрационным встречам, а также разберут основы построения личного бренда.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 10 500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 1 год.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, практические занятия, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в профессию.

Общая психология.

Возрастная психология.

Психология личности.

Психодиагностика.

Достоинства:

Можно пройти курс по ускоренной программе.

Круглосуточная поддержка куратора.

Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

Индивидуальное предложение для корпоративного обучения.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Детский психолог» — МИПО

🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

На курсе студенты получат практические навыки в разработке и реализации стратегий развития и воспитания детей. Программа подходит для родителей, начинающих специалистов, учителей и практикующих психологов. Полученные умения можно применять в любой сфере, где важно понимание особенностей личности и ее поведения.

Среди выпускников школы — сотрудники таких компаний, как ВТБ, РЖД, «Роснефть» и Lenovo.

Цена полностью: 110 110 рублей.

Цена в рассрочку: от 9176 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 15 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, тесты, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Возрастная психология и психология развития.

Семейная психология.

Возрастные кризисы.

Детская психотерапия.

Проективная психодиагностика.

Достоинства:

Закрытый чат для общения с одногруппниками.

Среди преподавателей — кандидат психологических наук, магистр психологии, совладелец детского центра дополнительного образования RoboArtibus.

Поддержка куратора.

Скидки на корпоративное обучение.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» — НИИДПО

Курс с упором на практику для опытных специалистов. Студенты узнают, как оказывать практическую психологическую помощь детям и их родителям. Уже во время обучения участники познакомятся с основами пиара и маркетинга и посетят карьерные консультации.

Выпускники смогут работать с детьми разного возраста и консультировать семьи по вопросам детско-родительских отношений. Возможны трудоустройство в детские образовательные учреждения или ведение частной практики.

Цена полностью: 20 200 рублей.

Цена в рассрочку: от 2020 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат : видеолекции, презентации, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Основы консультативной психологии.

Клиническая психология детей и подростков.

Технологии коррекции и развития детей с ОВЗ.

Детско-родительские отношения.

Психологическое сопровождение детей с психосоматическими расстройствами.

Достоинства:

Практические задания после каждого модуля.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Вопросы по темам можно адресовать преподавателям напрямую.

Посещение различных вебинаров школы в период обучения с получением сертификата.

Преподаватели — специалист в области клинической и практической психологии, специалист в области дефектологии, нейропсихологии и социальной психологии.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Детская психология» — Psycholesson

Программа для родителей, учителей, социальных работников и психологов. Студенты будут учиться понимать и анализировать поведение детей, а также справляться с собственными травмами.

Выпускники смогут консультировать родителей по вопросам общения с детьми и составлять планы индивидуального развития ребенка. Обучение можно пройти как дистанционно, так и очно.

Цена полностью: от 10 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 14 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат: видео- и аудиолекции, тесты, методические материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анатомия ЦНС.

Социология.

Педагогика.

Профессиональная этика.

Общая психология.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Общение с кураторами и одногруппниками.

Дополнительные материалы для дальнейшей работы.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте kurshub.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Детская психология» — «Психодемия»

На курсе изучают особенности развития детей разного возраста и современные методы диагностики ментального здоровья. Диплом выдают только при 80% посещаемости занятий, активной работе на вебинарах и успешном прохождении промежуточного и итогового тестирования.

Преподаватели — семейные, детские и клинический психологи, невролог-сомнолог с опытом практической деятельности более шести лет.

Участникам доступны четыре тарифных плана в зависимости от уровня начального образования и цели обучения.

Цена полностью: от 162 200 рублей.

Цена в рассрочку: от 9000 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность: от 9 месяцев.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат : видеоуроки, практические вебинары, игровые сессии, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: регистрация на «Профи.ру» в качестве сертифицированного психолога.

Программа:

Введение в профессию детского психолога.

Психология развития детей дошкольного возраста.

Психология развития детей школьного возраста.

Диагностика детей. Концептуализация.

Работа с семьей и родителями.

Достоинства:

Поддержка куратора.

Практические задания основаны на реальных случаях из практики.

Доступ к сообществу выпускников школы для дальнейшего развития в профессии.

Отправка документов об окончании курса любым способом.

Недостатки:

Диплом о профессиональной переподготовке выдают только при наличии высшего образования.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Детская психология» — «Московский институт психологии»

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курсах института изучают общие и специфические закономерности психического и психофизиологического развития у детей. Участники работают как индивидуально, так и в группах, получая обратную связь от преподавателей.

После прохождения промежуточных тестов студенты дорабатывают ошибки и закрепляют материал.

Цена полностью: 10 320 рублей.

Цена в рассрочку: от 8600 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические занятия, демонстрационные сессии, индивидуальные домашние задания, групповые проекты, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нейропсихология.

Психотерапия.

Психология воспитания.

Клиническая психология.

Основы современной психологии.

Достоинства:

Курс можно пройти экстерном.

Доступ к профессиональному сообществу практиков.

Помощь практикующего психолога в подготовке к итоговой аттестации.

Бесплатный доступ к библиотеке школы и вебинарам смежной тематики.

Недостатки:

Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Еще десять курсов, на которых помогут освоить профессию детского педагога-психолога. Эксперты-практики поделятся опытом и методиками работы с нарушениями в поведении.