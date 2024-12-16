ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

25 курсов по детской психологии

Детский психолог — специалист, который помогает детям и подросткам справляться с эмоциональными трудностями и улучшать душевное состояние. Он выявляет факторы, оказывающие негативное влияние на эмоциональное состояние, помогает справляться со стрессом и поддерживает ментальное здоровье. Специалист учит осознавать и выражать эмоции, адаптироваться в обществе и развивать уверенность в себе.

Дистанционные курсы для обучения детской психологии подойдут тем, кто хочет освоить профессию без отрыва от работы и привычного графика. Если важно личное общение с преподавателями и одногруппниками, подойдут программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки в Москве.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила онлайн-курсы по детской психологии от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ с курсами по детской психологии

  1. «Первые разговоры о сексе» от Edpro: бесплатный курс с практическими упражнениями, чтобы научиться свободно разговаривать с ребенком на тему секса.

  2. «Детский психолог» от Smart: практико-ориентированный курс с поддержкой психологов-экспертов и бессрочным доступом к материалам для начинающих и практикующих специалистов.

  3. «Детский психолог-консультант» от Talentsy: курс с полным погружением в профессию под руководством ведущих психологов-практиков в формате консультаций и практических тренингов.

  4. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» от НАДПО: сжатый курс с большим количеством практических заданий и методических пособий для дальнейшей работы.

  5. «Детский психолог» от MITM: курс, на котором научат разбираться в особенностях детского развития и расскажут о построении личного бренда психолога.

  6. «Детский психолог» от МИПО: курс от практикующих российских и зарубежных экспертов с поддержкой кураторов и общением с одногруппниками в закрытом чате (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  7. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» от НИИДПО: курс для психологов и педагогов с помощью в поиске работы от «Центра развития карьеры».

  8. «Детская психология» от Psycholesson: курс с обратной связью от преподавателей и практической отработкой теории, который можно пройти в онлайн- и офлайн-форматах.

  9. «Детская психология» от «Психодемии»: курс с участием практикующих психологов и отработкой теории на разборах реальных случаев из практики.

  10. «Детская психология» от «Московского института психологии»: курс с  демонстрационными сессиями, индивидуальными домашними заданиями и личной поддержкой практикующего психолога (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).

20 дистанционных курсов по детской психологии

Научиться психологическому консультированию детей и их родителей можно на дистанционных курсах. Практически все школы выдают дипломы, помогают с трудоустройством и предоставляют полезные материалы для начала практической деятельности.

1. «Первые разговоры о сексе» — Edpro 

Практикум, на котором научат деликатно и открыто говорить с детьми на тему полового образования. Во время обучения участники узнают, как вести себя уверенно с собеседниками любого возраста, и смогут потренироваться в свободном общении.

Программа будет полезна родителям и психологам. Преподаватель — дипломированный специалист и член Международной ассоциации кататимно-имагинативной психотерапии.

  • Цена полностью: бесплатно.

  • Цена в рассрочку: бесплатно.

  • Длительность: 7 уроков.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические упражнения, дополнительная литература.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Этапы психосексуального развития.

  • Варианты реакций на вопросы о сексе и их последствия.

  • Особенности построения разговора с детьми разного возраста.

  • Неудобные разговоры о менструациях и поллюции.

Достоинства:

  • Преподаватель — дипломированный и практикующий психолог-сексолог.

  • Список специальной литературы для детей.

  • Бесплатное обучение.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Детский психолог» — Smart

Курс с упором на практику и обязательной обратной связью от преподавателей. Участникам предлагается четыре тарифных плана. Основные отличия заключаются в содержании учебных модулей и наличии индивидуальных консультаций.

Все выпускники становятся членами Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, а также могут получить международный диплом от чешской академии для работы за границей.

  • Цена полностью: от 219 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 9163 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 14 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, конспекты, онлайн-сессии с преподавателями, практические уроки, домашние задания, тесты

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA.

  • Помощь с трудоустройством: стажировка в партнерских фондах и участие в программе SmartMental для получения первых клиентов.

Программа:

  • Общая психология.

  • Детская нейропсихология.

  • Особенности работы с детьми разного возраста. Возрастная психология.

  • Проблема выявления нарушений психического здоровья.

  • Педагогическая деятельность через игровые тренинги.

Достоинства:

  • Первые три дня обучение бесплатное.

  • «Живое» общение с преподавателями.

  • Бессрочный доступ к материалам.

  • Тренинг по психологии в подарок.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Детский психолог-консультант» — Talentsy

На курсе студенты изучат детскую психологию и возрастные кризисы. Практические занятия проводятся раз в неделю в мини-группах под руководством наставника. С третьего месяца к работе со слушателями подключается консультант по рекламе услуг и привлечению клиентов.

Преподаватели курса — доктора и кандидаты наук, члены профессиональных объединений и организаций.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 11 667 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 18 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, семинары и практические занятия, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA, сертификаты IPHM и CPD.

  • Помощь с трудоустройством: сопровождение специалиста по привлечению клиентов.

Программа:

  • Знакомство с профессией психолога-консультанта.

  • Мозг и поведение человека.

  • Основы психологического консультирования.

  • Психология личности и основы психологической диагностики.

  • Возрастная психология в консультировании.

Достоинства:

  • Практика с первых дней обучения.

  • Отправка документов об окончании курса любым способом. 

  • Руководство по профессии «Детский психолог-консультант» в подарок.

  • Организация встреч и конференций для студентов.

Недостатки:

  • Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.

  • Нужно подстраиваться под расписание практических занятий.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» — НАДПО

Студентам предстоит изучить детскую, подростковую, клиническую и социальную психологию. Педагоги и кураторы на связи со слушателями круглосуточно. На практических занятиях участникам выдадут творческие задания, в основе которых лежат реальные случаи из практики. 

Также студентов ждет участие в клубах, где будут проводить психологический разбор персонажей фильмов и книг. Выпускниками школы уже стали сотрудники РЖД, «Газпрома», «Совкомбанка» и «Ситимобила».

  • Цена полностью: 28 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2890 рублей в месяц.

  • Длительность: 450 часов.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, аудио- и видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: наставничество HR-специалиста.

Программа:

  • Детская психология. Психология развития и возрастная психология.

  • Основы консультативной психологии. Цель и задачи, виды и направления, этапы психологического консультирования. Факторы, влияющие на его эффективность.

  • Клиническая психология детей и подростков. Психодиагностическая работа с дошкольниками, младшими школьниками, подростками, детьми юношеского возраста.

  • Специальная психология.

Достоинства:

  • Доступ к сервисам «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.

  • Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.

  • Пересылка документов об окончании курса любым способом. 

  • Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

  • Неограниченное число попыток для сдачи промежуточных тестов и три — для итоговой аттестации.

Недостатки:

  • Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Детский психолог» — MITM

Курс посвящен особенностям развития детей в разные периоды взросления. На практических занятиях студенты научатся работать с травмами, тревогами и психологическими барьерами.

В дополнение участники получат доступ к киноклубу и демонстрационным встречам, а также разберут основы построения личного бренда.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 10 500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1 год.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические занятия, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в профессию.

  • Общая психология.

  • Возрастная психология.

  • Психология личности.

  • Психодиагностика.

Достоинства:

  • Можно пройти курс по ускоренной программе.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

  • Индивидуальное предложение для корпоративного обучения.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Детский психолог» — МИПО

🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

На курсе студенты получат практические навыки в разработке и реализации стратегий развития и воспитания детей. Программа подходит для родителей, начинающих специалистов, учителей и практикующих психологов. Полученные умения можно применять в любой сфере, где важно понимание особенностей личности и ее поведения.

Среди выпускников школы — сотрудники таких компаний, как ВТБ, РЖД, «Роснефть» и Lenovo.

  • Цена полностью: 110 110 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 9176 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 15 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеолекции, тесты, практические задания, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Возрастная психология и психология развития.

  • Семейная психология.

  • Возрастные кризисы.

  • Детская психотерапия.

  • Проективная психодиагностика.

Достоинства:

  • Закрытый чат для общения с одногруппниками.

  • Среди преподавателей — кандидат психологических наук, магистр психологии, совладелец детского центра дополнительного образования RoboArtibus.

  • Поддержка куратора.

  • Скидки на корпоративное обучение.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» — НИИДПО

Курс с упором на практику для опытных специалистов. Студенты узнают, как оказывать практическую психологическую помощь детям и их родителям. Уже во время обучения участники познакомятся с основами пиара и маркетинга и посетят карьерные консультации. 

Выпускники смогут работать с детьми разного возраста и консультировать семьи по вопросам детско-родительских отношений. Возможны трудоустройство в детские образовательные учреждения или ведение частной практики.

  • Цена полностью: 20 200 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2020 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: видеолекции, презентации, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Основы консультативной психологии.

  • Клиническая психология детей и подростков.

  • Технологии коррекции и развития детей с ОВЗ.

  • Детско-родительские отношения.

  • Психологическое сопровождение детей с психосоматическими расстройствами.

Достоинства:

  • Практические задания после каждого модуля.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Вопросы по темам можно адресовать преподавателям напрямую.

  • Посещение различных вебинаров школы в период обучения с получением сертификата.

  • Преподаватели — специалист в области клинической и практической психологии, специалист в области дефектологии, нейропсихологии и социальной психологии.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Детская психология» — Psycholesson

Программа для родителей, учителей, социальных работников и психологов. Студенты будут учиться понимать и анализировать поведение детей, а также справляться с собственными травмами.

Выпускники смогут консультировать родителей по вопросам общения с детьми и составлять планы индивидуального развития ребенка. Обучение можно пройти как дистанционно, так и очно.

  • Цена полностью: от 10 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 14 модулей.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видео- и аудиолекции, тесты, методические материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Анатомия ЦНС.

  • Социология.

  • Педагогика.

  • Профессиональная этика.

  • Общая психология.

Достоинства:

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Общение с кураторами и одногруппниками.

  • Дополнительные материалы для дальнейшей работы.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте kurshub.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Детская психология» — «Психодемия»

На курсе изучают особенности развития детей разного возраста и современные методы диагностики ментального здоровья. Диплом выдают только при 80% посещаемости занятий, активной работе на вебинарах и успешном прохождении промежуточного и итогового тестирования. 

Преподаватели — семейные, детские и клинический психологи, невролог-сомнолог с опытом практической деятельности более шести лет.

Участникам доступны четыре тарифных плана в зависимости от уровня начального образования и цели обучения.

  • Цена полностью: от 162 200 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 9000 рублей в месяц на 18 месяцев.

  • Длительность: от 9 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеоуроки, практические вебинары, игровые сессии, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: регистрация на «Профи.ру» в качестве сертифицированного психолога.

Программа:

  • Введение в профессию детского психолога.

  • Психология развития детей дошкольного возраста.

  • Психология развития детей школьного возраста.

  • Диагностика детей. Концептуализация.

  • Работа с семьей и родителями.

Достоинства:

  • Поддержка куратора.

  • Практические задания основаны на реальных случаях из практики.

  • Доступ к сообществу выпускников школы для дальнейшего развития в профессии.

  • Отправка документов об окончании курса любым способом.

Недостатки:

  • Диплом о профессиональной переподготовке выдают только при наличии высшего образования.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Детская психология» — «Московский институт психологии» 

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курсах института изучают общие и специфические закономерности психического и психофизиологического развития у детей. Участники работают как индивидуально, так и в группах, получая обратную связь от преподавателей.

После прохождения промежуточных тестов студенты дорабатывают ошибки и закрепляют материал.

  • Цена полностью: 10 320 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 8600 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические занятия, демонстрационные сессии, индивидуальные домашние задания, групповые проекты, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Нейропсихология.

  • Психотерапия.

  • Психология воспитания.

  • Клиническая психология.

  • Основы современной психологии.

Достоинства:

  • Курс можно пройти экстерном.

  • Доступ к профессиональному сообществу практиков.

  • Помощь практикующего психолога в подготовке к итоговой аттестации.

  • Бесплатный доступ к библиотеке школы и вебинарам смежной тематики.

Недостатки:

  • Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Еще десять курсов, на которых помогут освоить профессию детского педагога-психолога. Эксперты-практики поделятся опытом и методиками работы с нарушениями в поведении.

  • «Детский психолог. Работа с детьми и подростками» от «Московской школы практической психологии»: за семь месяцев студенты научатся диагностировать и решать психологические проблемы детей, а также проводить консультации для родителей. На интервизионных группах под руководством практикующего психолога будут разбирать фильмы по методике «кейс-стади», а на «живых» вебинарах — отрабатывать навыки работы с клиентами (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  • «Практическая психология родительства и детства» от «Среды обучения»: курс для изучения детской психологии с гарантией помощи в трудоустройстве. Участники перенимают практический опыт от магистров и кандидатов наук, получают диплом и начинают проводить консультации самостоятельно при поддержке карьерного центра.

  • «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» от ЦАППКК: программа с бессрочным доступом ко всем материалам и электронной библиотеке школы. Студенты могут проходить уроки, выполнять тесты в любое удобное время, задавать вопросы преподавателям и получать их обратную связь. После окончания курса слушатели получат рекомендации от HR-наставника.

  • «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» от НЦРДО: трехмесячный курс с бессрочным доступом к материалам. Преподаватели с более чем десятилетним опытом расскажут, как диагностировать психическое состояние ребенка и корректировать нарушения на разных этапах взросления.

  • «Детский психолог» от «Федкурса»: обучение основано на базовом образовании и направлено на развитие навыков диагностики нарушений в психологическом развитии. Студенты научатся составлять официальные заключения и давать рекомендации по коррекции.

  • «Онлайн-курсы детской психологии для родителей» от «Международной школы профессий»: программы для родителей и психологов с «живым» участием преподавателей. Студентов учат понимать и мотивировать детей, выявлять их скрытые таланты и помогать на пути взросления.

  • «Детская психология. Ребенок и школа» от ЕШКО: за три месяца научат находить общий язык с ребенком и понимать особенности его мышления, чтобы помочь ему адаптироваться в коллективе, поддержать интерес к учебе и не допустить развития агрессивного поведения.

  • «Адаптация ребенка первоклассника к школе» от Марины Меньщиковой: два урока от практикующего психолога о том, какие трудности могут возникать у первоклассников, почему некоторые дети плохо социализируются и что помогает развивать полезные навыки для успешного обучения.

  • «Как развить способности ребенка, зная его тип личности» от «Мамы Знайки»: пятидневный интенсив для родителей от когнитивно-поведенческого терапевта. Преподаватель объяснит, почему важно учитывать сильные стороны ребенка и как раскрывать его таланты через индивидуальный подход.

  • «Психосоматика детских заболеваний» от Павла Круца: семинар с практическими рекомендациями от эксперта с 18-летним стажем. Участники узнают, как психика и поведение влияют на здоровье детей, как определить причины заболеваний и помочь через корректировку собственного мышления и привычек.

5 курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки по детской психологии в Москве

Подобрали пять курсов по детской психологии от московских онлайн-школ с государственной лицензией. Участников ждет «живое» общение с преподавателями, практические занятия в группах и возможность обучения как очно, так и дистанционно. По окончании курсов школы выдают удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

1. «Детская психология» — «Институт профессионального образования»

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: 36 850 рублей или в рассрочку от 1535 рублей в месяц.

Обратная связь: от куратора.

Адрес: г. Москва, Дербеневская наб., д. 11.

Номер телефона: 8 (800) 555-12-94.

О чем курс

Курс посвящен особенностям развития психики детей и их воспитанию в разные периоды взросления. Практикующие эксперты и кандидаты психологических наук расскажут о возможных причинах нарушения ментального здоровья ребенка и методах диагностики и коррекции различных отклонений. А студентам предстоит написать аттестационную работу при поддержке куратора.

2. «Детский психолог» — ЭКОДПО

Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от куратора.

Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.

Номер телефона: 8 (495) 241-06-43.

О чем курс

Программа рассчитана на самостоятельное обучение: доступ к материалам круглосуточный. Студенты будут изучать причины развития эмоциональных и психосоматических расстройств у детей и подростков. Узнают, как проводить консультации, семинары и тренинги. Для получения диплома участникам требуется пройти итоговую аттестацию, которую можно будет пересдать бесплатно.

3. «Курс профпереподготовки на детского психолога» — АПОК

Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от методистов на тарифах «Продвинутый» и «Премиум».

Адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 92.

Номер телефона: 8 (495) 128-93-56.

О чем курс

Курс для переквалификации на детского психолога с возможностью корректировать программу и закончить ее экстерном. На курсе будут затронуты темы воспитания младенцев, учеников школ и подростков, а также вопросы психологической этики и порядок работы с детьми с ОВЗ. Слушателям тарифов «Продвинутый» и «Премиум» сотрудники академии оказывают консультационную поддержку в течение всего периода обучения.

4. «Практическая психология детей и подростков» — «Институт современных психологических технологий»

Цена: 130 000 рублей.

Обратная связь: от преподавателей на практических занятиях.

Адрес: г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1.

Номер телефона: 8 (985) 330-60-02.

О чем курс

Авторский курс от кандидата психологических наук. Студенты изучат структуру и основные разделы современной клинической психологии. Они получат практические навыки работы с разными возрастными группами, включая беременных женщин, младенцев и дошкольников. Также научатся анализировать внутрисемейные отношения и предлагать подходящие методы воспитания и развития детей.

5. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» — МИСАО

Цена: 20 000 рублей.

Обратная связь: общение с преподавателями, поддержка кураторов и администратора.

Адрес: г. Москва, Волжский б-р, д. 3, к. 1.

Номер телефона: 8 (495) 165-02-01.

О чем курс

Получение профессии в удобном формате. По запросу участников стандартную программу можно адаптировать — изменить модули или продолжительность обучения. Студенты изучают теорию в личном кабинете и при необходимости консультируются с преподавателями по вопросам тестирования. По завершении курса школа бесплатно отправляет дипломы выпускникам.

Какой курс по детской психологии выбрать

Спрос на услуги по психологов постепенно растет. Многие люди, а особенно дети, остро нуждаются в сторонней поддержке, помощи в социальной адаптации и развитии уверенности в себе. Стать психологом и получить диплом профессиональной переподготовки можно на специализированных курсах:

  1. «Первые разговоры о сексе» от Edpro: бесплатный курс с практическими упражнениями, чтобы научиться свободно разговаривать с ребенком на тему секса.

  2. «Детский психолог» от Smart: практико-ориентированный курс с поддержкой психологов-экспертов и бессрочным доступом к материалам для начинающих и практикующих специалистов.

  3. «Детский психолог-консультант» от Talentsy: курс с полным погружением в профессию под руководством ведущих психологов-практиков в формате консультаций и практических тренингов.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию