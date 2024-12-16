Дистанционные курсы для обучения детской психологии подойдут тем, кто хочет освоить профессию без отрыва от работы и привычного графика. Если важно личное общение с преподавателями и одногруппниками, подойдут программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки в Москве.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила онлайн-курсы по детской психологии от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по детской психологии
«Первые разговоры о сексе» от Edpro: бесплатный курс с практическими упражнениями, чтобы научиться свободно разговаривать с ребенком на тему секса.
«Детский психолог» от Smart: практико-ориентированный курс с поддержкой психологов-экспертов и бессрочным доступом к материалам для начинающих и практикующих специалистов.
«Детский психолог-консультант» от Talentsy: курс с полным погружением в профессию под руководством ведущих психологов-практиков в формате консультаций и практических тренингов.
«Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» от НАДПО: сжатый курс с большим количеством практических заданий и методических пособий для дальнейшей работы.
«Детский психолог» от MITM: курс, на котором научат разбираться в особенностях детского развития и расскажут о построении личного бренда психолога.
«Детский психолог» от МИПО: курс от практикующих российских и зарубежных экспертов с поддержкой кураторов и общением с одногруппниками в закрытом чате (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» от НИИДПО: курс для психологов и педагогов с помощью в поиске работы от «Центра развития карьеры».
«Детская психология» от Psycholesson: курс с обратной связью от преподавателей и практической отработкой теории, который можно пройти в онлайн- и офлайн-форматах.
«Детская психология» от «Психодемии»: курс с участием практикующих психологов и отработкой теории на разборах реальных случаев из практики.
«Детская психология» от «Московского института психологии»: курс с демонстрационными сессиями, индивидуальными домашними заданиями и личной поддержкой практикующего психолога (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
20 дистанционных курсов по детской психологии
Научиться психологическому консультированию детей и их родителей можно на дистанционных курсах. Практически все школы выдают дипломы, помогают с трудоустройством и предоставляют полезные материалы для начала практической деятельности.
1. «Первые разговоры о сексе» — Edpro
Практикум, на котором научат деликатно и открыто говорить с детьми на тему полового образования. Во время обучения участники узнают, как вести себя уверенно с собеседниками любого возраста, и смогут потренироваться в свободном общении.
Программа будет полезна родителям и психологам. Преподаватель — дипломированный специалист и член Международной ассоциации кататимно-имагинативной психотерапии.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: бесплатно.
Длительность: 7 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические упражнения, дополнительная литература.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Этапы психосексуального развития.
Варианты реакций на вопросы о сексе и их последствия.
Особенности построения разговора с детьми разного возраста.
Неудобные разговоры о менструациях и поллюции.
Достоинства:
Преподаватель — дипломированный и практикующий психолог-сексолог.
Список специальной литературы для детей.
Бесплатное обучение.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Детский психолог» — Smart
Курс с упором на практику и обязательной обратной связью от преподавателей. Участникам предлагается четыре тарифных плана. Основные отличия заключаются в содержании учебных модулей и наличии индивидуальных консультаций.
Все выпускники становятся членами Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, а также могут получить международный диплом от чешской академии для работы за границей.
Цена полностью: от 219 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 9163 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, конспекты, онлайн-сессии с преподавателями, практические уроки, домашние задания, тесты
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: стажировка в партнерских фондах и участие в программе SmartMental для получения первых клиентов.
Программа:
Общая психология.
Детская нейропсихология.
Особенности работы с детьми разного возраста. Возрастная психология.
Проблема выявления нарушений психического здоровья.
Педагогическая деятельность через игровые тренинги.
Достоинства:
Первые три дня обучение бесплатное.
«Живое» общение с преподавателями.
Бессрочный доступ к материалам.
Тренинг по психологии в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Детский психолог-консультант» — Talentsy
На курсе студенты изучат детскую психологию и возрастные кризисы. Практические занятия проводятся раз в неделю в мини-группах под руководством наставника. С третьего месяца к работе со слушателями подключается консультант по рекламе услуг и привлечению клиентов.
Преподаватели курса — доктора и кандидаты наук, члены профессиональных объединений и организаций.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 11 667 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 18 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, семинары и практические занятия, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA, сертификаты IPHM и CPD.
Помощь с трудоустройством: сопровождение специалиста по привлечению клиентов.
Программа:
Знакомство с профессией психолога-консультанта.
Мозг и поведение человека.
Основы психологического консультирования.
Психология личности и основы психологической диагностики.
Возрастная психология в консультировании.
Достоинства:
Практика с первых дней обучения.
Отправка документов об окончании курса любым способом.
Руководство по профессии «Детский психолог-консультант» в подарок.
Организация встреч и конференций для студентов.
Недостатки:
Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.
Нужно подстраиваться под расписание практических занятий.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» — НАДПО
Студентам предстоит изучить детскую, подростковую, клиническую и социальную психологию. Педагоги и кураторы на связи со слушателями круглосуточно. На практических занятиях участникам выдадут творческие задания, в основе которых лежат реальные случаи из практики.
Также студентов ждет участие в клубах, где будут проводить психологический разбор персонажей фильмов и книг. Выпускниками школы уже стали сотрудники РЖД, «Газпрома», «Совкомбанка» и «Ситимобила».
Цена полностью: 28 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2890 рублей в месяц.
Длительность: 450 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, аудио- и видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: наставничество HR-специалиста.
Программа:
Детская психология. Психология развития и возрастная психология.
Основы консультативной психологии. Цель и задачи, виды и направления, этапы психологического консультирования. Факторы, влияющие на его эффективность.
Клиническая психология детей и подростков. Психодиагностическая работа с дошкольниками, младшими школьниками, подростками, детьми юношеского возраста.
Специальная психология.
Достоинства:
Доступ к сервисам «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.
Преподаватели — кандидаты наук и практики со стажем от пяти лет.
Пересылка документов об окончании курса любым способом.
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
Неограниченное число попыток для сдачи промежуточных тестов и три — для итоговой аттестации.
Недостатки:
Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Детский психолог» — MITM
Курс посвящен особенностям развития детей в разные периоды взросления. На практических занятиях студенты научатся работать с травмами, тревогами и психологическими барьерами.
В дополнение участники получат доступ к киноклубу и демонстрационным встречам, а также разберут основы построения личного бренда.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 10 500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 год.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в профессию.
Общая психология.
Возрастная психология.
Психология личности.
Психодиагностика.
Достоинства:
Можно пройти курс по ускоренной программе.
Круглосуточная поддержка куратора.
Преподаватели — российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.
Индивидуальное предложение для корпоративного обучения.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Детский психолог» — МИПО
🎁По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
На курсе студенты получат практические навыки в разработке и реализации стратегий развития и воспитания детей. Программа подходит для родителей, начинающих специалистов, учителей и практикующих психологов. Полученные умения можно применять в любой сфере, где важно понимание особенностей личности и ее поведения.
Среди выпускников школы — сотрудники таких компаний, как ВТБ, РЖД, «Роснефть» и Lenovo.
Цена полностью: 110 110 рублей.
Цена в рассрочку: от 9176 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 15 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции, тесты, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Возрастная психология и психология развития.
Семейная психология.
Возрастные кризисы.
Детская психотерапия.
Проективная психодиагностика.
Достоинства:
Закрытый чат для общения с одногруппниками.
Среди преподавателей — кандидат психологических наук, магистр психологии, совладелец детского центра дополнительного образования RoboArtibus.
Поддержка куратора.
Скидки на корпоративное обучение.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» — НИИДПО
Курс с упором на практику для опытных специалистов. Студенты узнают, как оказывать практическую психологическую помощь детям и их родителям. Уже во время обучения участники познакомятся с основами пиара и маркетинга и посетят карьерные консультации.
Выпускники смогут работать с детьми разного возраста и консультировать семьи по вопросам детско-родительских отношений. Возможны трудоустройство в детские образовательные учреждения или ведение частной практики.
Цена полностью: 20 200 рублей.
Цена в рассрочку: от 2020 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, презентации, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Основы консультативной психологии.
Клиническая психология детей и подростков.
Технологии коррекции и развития детей с ОВЗ.
Детско-родительские отношения.
Психологическое сопровождение детей с психосоматическими расстройствами.
Достоинства:
Практические задания после каждого модуля.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Вопросы по темам можно адресовать преподавателям напрямую.
Посещение различных вебинаров школы в период обучения с получением сертификата.
Преподаватели — специалист в области клинической и практической психологии, специалист в области дефектологии, нейропсихологии и социальной психологии.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Детская психология» — Psycholesson
Программа для родителей, учителей, социальных работников и психологов. Студенты будут учиться понимать и анализировать поведение детей, а также справляться с собственными травмами.
Выпускники смогут консультировать родителей по вопросам общения с детьми и составлять планы индивидуального развития ребенка. Обучение можно пройти как дистанционно, так и очно.
Цена полностью: от 10 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 14 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видео- и аудиолекции, тесты, методические материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анатомия ЦНС.
Социология.
Педагогика.
Профессиональная этика.
Общая психология.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей.
Общение с кураторами и одногруппниками.
Дополнительные материалы для дальнейшей работы.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте kurshub.ru.
9. «Детская психология» — «Психодемия»
На курсе изучают особенности развития детей разного возраста и современные методы диагностики ментального здоровья. Диплом выдают только при 80% посещаемости занятий, активной работе на вебинарах и успешном прохождении промежуточного и итогового тестирования.
Преподаватели — семейные, детские и клинический психологи, невролог-сомнолог с опытом практической деятельности более шести лет.
Участникам доступны четыре тарифных плана в зависимости от уровня начального образования и цели обучения.
Цена полностью: от 162 200 рублей.
Цена в рассрочку: от 9000 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: от 9 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, практические вебинары, игровые сессии, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: регистрация на «Профи.ру» в качестве сертифицированного психолога.
Программа:
Введение в профессию детского психолога.
Психология развития детей дошкольного возраста.
Психология развития детей школьного возраста.
Диагностика детей. Концептуализация.
Работа с семьей и родителями.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Практические задания основаны на реальных случаях из практики.
Доступ к сообществу выпускников школы для дальнейшего развития в профессии.
Отправка документов об окончании курса любым способом.
Недостатки:
Диплом о профессиональной переподготовке выдают только при наличии высшего образования.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Детская психология» — «Московский институт психологии»
🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
На курсах института изучают общие и специфические закономерности психического и психофизиологического развития у детей. Участники работают как индивидуально, так и в группах, получая обратную связь от преподавателей.
После прохождения промежуточных тестов студенты дорабатывают ошибки и закрепляют материал.
Цена полностью: 10 320 рублей.
Цена в рассрочку: от 8600 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия, демонстрационные сессии, индивидуальные домашние задания, групповые проекты, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нейропсихология.
Психотерапия.
Психология воспитания.
Клиническая психология.
Основы современной психологии.
Достоинства:
Курс можно пройти экстерном.
Доступ к профессиональному сообществу практиков.
Помощь практикующего психолога в подготовке к итоговой аттестации.
Бесплатный доступ к библиотеке школы и вебинарам смежной тематики.
Недостатки:
Принимают только при наличии высшего или среднего специального образования.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще десять курсов, на которых помогут освоить профессию детского педагога-психолога. Эксперты-практики поделятся опытом и методиками работы с нарушениями в поведении.
«Детский психолог. Работа с детьми и подростками» от «Московской школы практической психологии»: за семь месяцев студенты научатся диагностировать и решать психологические проблемы детей, а также проводить консультации для родителей. На интервизионных группах под руководством практикующего психолога будут разбирать фильмы по методике «кейс-стади», а на «живых» вебинарах — отрабатывать навыки работы с клиентами (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Практическая психология родительства и детства» от «Среды обучения»: курс для изучения детской психологии с гарантией помощи в трудоустройстве. Участники перенимают практический опыт от магистров и кандидатов наук, получают диплом и начинают проводить консультации самостоятельно при поддержке карьерного центра.
«Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» от ЦАППКК: программа с бессрочным доступом ко всем материалам и электронной библиотеке школы. Студенты могут проходить уроки, выполнять тесты в любое удобное время, задавать вопросы преподавателям и получать их обратную связь. После окончания курса слушатели получат рекомендации от HR-наставника.
«Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» от НЦРДО: трехмесячный курс с бессрочным доступом к материалам. Преподаватели с более чем десятилетним опытом расскажут, как диагностировать психическое состояние ребенка и корректировать нарушения на разных этапах взросления.
«Детский психолог» от «Федкурса»: обучение основано на базовом образовании и направлено на развитие навыков диагностики нарушений в психологическом развитии. Студенты научатся составлять официальные заключения и давать рекомендации по коррекции.
«Онлайн-курсы детской психологии для родителей» от «Международной школы профессий»: программы для родителей и психологов с «живым» участием преподавателей. Студентов учат понимать и мотивировать детей, выявлять их скрытые таланты и помогать на пути взросления.
«Детская психология. Ребенок и школа» от ЕШКО: за три месяца научат находить общий язык с ребенком и понимать особенности его мышления, чтобы помочь ему адаптироваться в коллективе, поддержать интерес к учебе и не допустить развития агрессивного поведения.
«Адаптация ребенка первоклассника к школе» от Марины Меньщиковой: два урока от практикующего психолога о том, какие трудности могут возникать у первоклассников, почему некоторые дети плохо социализируются и что помогает развивать полезные навыки для успешного обучения.
«Как развить способности ребенка, зная его тип личности» от «Мамы Знайки»: пятидневный интенсив для родителей от когнитивно-поведенческого терапевта. Преподаватель объяснит, почему важно учитывать сильные стороны ребенка и как раскрывать его таланты через индивидуальный подход.
«Психосоматика детских заболеваний» от Павла Круца: семинар с практическими рекомендациями от эксперта с 18-летним стажем. Участники узнают, как психика и поведение влияют на здоровье детей, как определить причины заболеваний и помочь через корректировку собственного мышления и привычек.
5 курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки по детской психологии в Москве
Подобрали пять курсов по детской психологии от московских онлайн-школ с государственной лицензией. Участников ждет «живое» общение с преподавателями, практические занятия в группах и возможность обучения как очно, так и дистанционно. По окончании курсов школы выдают удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
1. «Детская психология» — «Институт профессионального образования»
🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: 36 850 рублей или в рассрочку от 1535 рублей в месяц.
Обратная связь: от куратора.
Адрес: г. Москва, Дербеневская наб., д. 11.
Номер телефона: 8 (800) 555-12-94.
О чем курс
Курс посвящен особенностям развития психики детей и их воспитанию в разные периоды взросления. Практикующие эксперты и кандидаты психологических наук расскажут о возможных причинах нарушения ментального здоровья ребенка и методах диагностики и коррекции различных отклонений. А студентам предстоит написать аттестационную работу при поддержке куратора.
2. «Детский психолог» — ЭКОДПО
Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от куратора.
Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.
Номер телефона: 8 (495) 241-06-43.
О чем курс
Программа рассчитана на самостоятельное обучение: доступ к материалам круглосуточный. Студенты будут изучать причины развития эмоциональных и психосоматических расстройств у детей и подростков. Узнают, как проводить консультации, семинары и тренинги. Для получения диплома участникам требуется пройти итоговую аттестацию, которую можно будет пересдать бесплатно.
3. «Курс профпереподготовки на детского психолога» — АПОК
Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от методистов на тарифах «Продвинутый» и «Премиум».
Адрес: г. Москва, Волоколамское ш., д. 92.
Номер телефона: 8 (495) 128-93-56.
О чем курс
Курс для переквалификации на детского психолога с возможностью корректировать программу и закончить ее экстерном. На курсе будут затронуты темы воспитания младенцев, учеников школ и подростков, а также вопросы психологической этики и порядок работы с детьми с ОВЗ. Слушателям тарифов «Продвинутый» и «Премиум» сотрудники академии оказывают консультационную поддержку в течение всего периода обучения.
4. «Практическая психология детей и подростков» — «Институт современных психологических технологий»
Цена: 130 000 рублей.
Обратная связь: от преподавателей на практических занятиях.
Адрес: г. Москва, 5-я улица Ямского поля, д. 5, стр. 1.
Номер телефона: 8 (985) 330-60-02.
О чем курс
Авторский курс от кандидата психологических наук. Студенты изучат структуру и основные разделы современной клинической психологии. Они получат практические навыки работы с разными возрастными группами, включая беременных женщин, младенцев и дошкольников. Также научатся анализировать внутрисемейные отношения и предлагать подходящие методы воспитания и развития детей.
5. «Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам» — МИСАО
Цена: 20 000 рублей.
Обратная связь: общение с преподавателями, поддержка кураторов и администратора.
Адрес: г. Москва, Волжский б-р, д. 3, к. 1.
Номер телефона: 8 (495) 165-02-01.
О чем курс
Получение профессии в удобном формате. По запросу участников стандартную программу можно адаптировать — изменить модули или продолжительность обучения. Студенты изучают теорию в личном кабинете и при необходимости консультируются с преподавателями по вопросам тестирования. По завершении курса школа бесплатно отправляет дипломы выпускникам.
Какой курс по детской психологии выбрать
Спрос на услуги по психологов постепенно растет. Многие люди, а особенно дети, остро нуждаются в сторонней поддержке, помощи в социальной адаптации и развитии уверенности в себе. Стать психологом и получить диплом профессиональной переподготовки можно на специализированных курсах:
«Первые разговоры о сексе» от Edpro: бесплатный курс с практическими упражнениями, чтобы научиться свободно разговаривать с ребенком на тему секса.
«Детский психолог» от Smart: практико-ориентированный курс с поддержкой психологов-экспертов и бессрочным доступом к материалам для начинающих и практикующих специалистов.
«Детский психолог-консультант» от Talentsy: курс с полным погружением в профессию под руководством ведущих психологов-практиков в формате консультаций и практических тренингов.
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