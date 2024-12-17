Психологи помогают лучше понять себя и других, справляться с конфликтами, развивать навыки общения и поддерживать гармоничные отношения. Специалисты востребованы в разных сферах: от школ и детских садов до судебной системы и медицины. А средняя зарплата психологов — 70 тысяч рублей.
Статья обновлена 4 декабря 2024 года.
Собрали подборку онлайн-курсов по психологии, которые помогут углубить знания, освоить практические навыки и начать карьеру в этой сфере. В статье также представлены очные программы в Санкт-Петербурге для тех, кто предпочитает живое общение с преподавателями и хочет пройти курсы психолога очно.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по психологии от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ Санкт-Петербурга с курсами по психологии
Smart: школа сотрудничает с Открытой европейской академией экономики и политики (Чехия), предоставляя выпускникам международный диплом MBA, который открывает возможности для работы за рубежом.
Edpro: обучение проходит под контролем наставников, а карьерные консультанты помогают студентам находить первых клиентов.
Talentsy: школа организует конференции, офлайн-встречи, киноклубы для обсуждения фильмов и поддерживает активное сообщество учеников.
НАДПО: 80% преподавателей университета — практикующие специалисты, имеющие научные степени.
MITM: программы бакалавриата, магистратуры и курсы повышения квалификации одобрены международным профессиональным сообществом.
ЭКОДПО: после успешной сдачи экзаменов слушатели получают диплом установленного образца, который пригодится при трудоустройстве.
АПОК: курсы дают возможность обучаться в удобном темпе без привязки к расписанию групп, с доставкой диплома в любой регион России.
Обзор 10 лучших курсов по психологии в Санкт-Петербурге: очные и с дистанционной формой обучения
Получить высшее образование можно не только очно, но и дистанционно. Студенты могут посещать онлайн-лекции и вебинары в вечернее время, что позволяет совмещать учебу с работой. А каждая программа включает практические занятия, на которых слушатели анализируют реальные кейсы клиентов.
1. «Практический психолог» — Smart
Студенты изучают основы психологической теории, игропрактики, НЛП, арт-терапии, а также осваивают навыки работы психологическим консультантом, коучем и профайлером.
За время курса они проведут 120 часов практических занятий, 20 часов супервизий и 72 часа групповой работы над реальными кейсами. Перед покупкой доступен бесплатный вводный модуль.
Для всех тарифов предусмотрена поддержка экспертов в течение трех месяцев после завершения обучения. Успешные студенты могут получить грант на 40 тысяч рублей.
Цена полностью: 214 900 рублей.
Цена в рассрочку: 8954 рубля в месяц.
Длительность: 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, супервизии, практические задания, коучинговые сессии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: доступ к платформе SmartMental с первыми клиентскими заказами.
Программа:
Научные основы психологического консультирования.
Основные подходы и направления в психологическом консультировании.
Современные техники и приемы консультирования.
Организационное консультирование.
Консультирование групп.
Достоинства:
Бесплатный вводный курс с сертификатом
Обучение в мини-группах.
Поддержка экспертов три месяца после окончания курса.
Доступ к программе SmartMental и первые клиенты уже через шесть месяцев обучения.
Дополнительные модули и лекции: «Личный бренд и маркетинг для психолога», «Подготовка к родам и специфика работы с беременными», «Эмоции и здоровье», «Границы в материнстве».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Smart: «Клинический психолог», «Семейный психолог».
2. «Обучение профессии психолога» — Edpro
Студенты осваивают работу с основными запросами клиентов, такими как проблемы в отношениях, повышение уверенности, тревожность, выгорание и прокрастинация.
В процессе обучения слушатели работают в тройках, проходят супервизии, практикуются во время реальных и демосессий, проводят групповую рефлексию и тренинги.
Преподаватели — практикующие психологи с опытом работы более десяти лет.
Цена полностью: от 175 536 рублей.
Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, супервизии, групповая рефлексия, очные встречи.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.
Помощь с трудоустройством: составление траектории карьерного роста, дополнительный модуль по самопрезентации, получение первых клиентов.
Программа:
Введение в транзактный анализ.
Функциональная модель эго-состояний.
Три условия успешного консультирования.
Этика в работе психолога.
Работа с сопротивлением.
Достоинства:
Два тариф на выбор.
Выпускники получают российский и международный дипломы.
Помощь в поиске первых клиентов.
Доступ к материалам курса навсегда.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Профессия “Психолог-консультант”» — Talentsy
Студенты научатся контролировать ход беседы с клиентом, выявлять его потребности и выстраивать доверительные отношения. Обучение построено на интегративной методике, объединяющей лучшие техники различных психологических школ.
В программе — общая, клиническая, семейная психология, а также арт-терапия.
Преподаватели курса — практикующие специалисты, кандидаты и доктора психологических наук. Кураторы проверяют домашние задания и предоставляют по ним подробные комментарии.
Цена полностью: от 200 040 рублей.
Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, интерактивный тренажер, практические занятия, супервизии, анализ демосессий.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.
Помощь с трудоустройством: обучение самопрезентации и продвижению услуг.
Программа:
Этические принципы работы психолога-консультанта.
Психология личности и основы психологической диагностики.
Возрастная психология в консультировании.
Основы клинической психологии.
Кризисная психологическая помощь.
Достоинства:
Подробный разбор домашних заданий.
450 часов практики в мини-группах.
Доступ к материалам остается навсегда.
Более 100 дополнительных материалов: шаблоны, чек-листы, схемы, шпаргалки.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают небольшое количество практических материалов.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО
На курсе изучаются популярные направления психологии: общая, клиническая, семейная, детская, педагогическая. Студенты освоят коучинговые технологии, основы дистанционного консультирования и психотерапевтические техники.
Программа включает разные форматы обучения: киноклуб с психологическим разбором фильмов, воркшопы в группах для практической отработки навыков и аудиолекции.
Кураторы и преподаватели всегда на связи, чтобы помочь разобраться в сложных темах. Платформа дистанционного обучения доступна круглосуточно, а материалы курса и библиотека вебинаров остаются в бессрочном доступе.
Цена полностью: от 54 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, аудиолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: консультации HR-специалиста, помощь в составлении резюме, рассылка вакансий.
Программа:
Общая психология.
Психология личности.
Возрастная психология.
Психология семьи.
Организационная психология.
Достоинства:
Доступ к архиву всех вебинаров академии.
Преподаватели со стажем консультирования от пяти лет.
Консультирование по развитию собственного бренда.
Отправка диплома по всей России.
Недостатки:
Отработка практических навыков только на тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик».
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Психология» — MITM
Студенты научатся проводить коучинг и психодиагностику с учетом возрастных особенностей, управлять конфликтами в коллективе, оказывать помощь клиентам с личными проблемами и соблюдать этические принципы работы психолога. Обучение можно проходить в удобное время: все материалы доступны в записи.
Преподаватели — практикующие психологи и коучи с опытом работы более шести лет.
В процессе обучения студентов сопровождают кураторы. Также слушатели получают доступ к закрытому Telegram-чату, где можно общаться с единомышленниками, обмениваться опытом и задавать вопросы преподавателям.
Цена полностью: от 65 040 рублей.
Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, теоретический материал.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Возрастная психология.
Социальная психология.
Управление конфликтами.
Профессиональная этика психолога.
Организационная психология.
Достоинства:
Регулярное обновление программы под запросы рынка.
Обратная связь от куратора 24/7.
Доступ к онлайн-библиотеке.
Возврат денег, если курс не подойдет.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Практическая психология. Технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НИИДПО
Курс включает вебинары и практические задания по общей, педагогической и социальной психологии. Студенты освоят навыки психодиагностики, консультирования, психолого-педагогической коррекции, профдиагностики, профилактики профессионального выгорания и помощи в экстремальных ситуациях. Каждая тема сопровождается проверочным тестированием.
Во время обучения и в течение 90 дней после завершения курса слушатели имеют доступ к библиотеке вебинаров. Институт также оказывает помощь в поиске первых клиентов для практики.
Цена полностью: от 66 400 рублей.
Цена в рассрочку: от 6200 рублей в месяц на 11 месяцев.
Длительность: 12,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в поиске первых клиентов.
Программа:
Психотерапевтические методы и технологии.
Работа с конфликтами.
Основы психологического консультирования и психолого-педагогической коррекции.
Основы клинической психологии.
Достоинства:
Доступ к материалам навсегда.
Начало обучения сразу после оплаты.
Обратная связь от преподавателей
Доступ к онлайн-библиотеке с вебинарами.
Получение сертификата за каждый пройденный во время обучения вебинар.
Диплом московского института.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают недостаточное количество практики.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Психология» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс подготовлен практикующими психологами с опытом работы от семи лет. Студентов учат личностной, социальной, организационной психологии, психофизиологии и психодиагностике. После каждого модуля — проверочное тестирование.
Практические навыки отрабатываются в ходе вебинаров и при разборах реальных кейсов. Длительность обучения — 12 месяцев. Студенты могут закончить курсы психолога и получить удостоверение о повышении квалификации или диплом института.
Цена полностью: от 70 715 рублей.
Цена в рассрочку: от 5893 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 год.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психология личности.
Социальная психология.
Организационная психология.
Психофизиология.
Психодиагностика.
Достоинства:
Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.
Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.
Поддержка куратора на протяжении всего обучения.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»
Практический курс, где студенты осваивают ключевые девять направлений психотерапии. За 280 часов практики участники научатся составлять план беседы с клиентом и адаптировать его в процессе, выстраивать доверительные коммуникации, поддерживать мотивацию клиента.
Программа охватывает консультации по выгоранию, стрессу, неуверенности в себе, переосмыслению жизненных ориентиров и трудностям в общении.
Цена полностью: от 304 750 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тренажер, работа в тройках, практические задания, супервизии, анализ демосессий.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь с поиском первых клиентов — не для всех тарифов.
Программа:
Компетенции психолога и преднамеренная практика.
Работа с ожиданиями клиента, целеполагание в психотерапии и формулирование контракта. Понятие цели по Лазарусу.
Этичное и безопасное ведение практики психолога.
Профилактика выгорания. Как отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются психологи-консультанты.
Особенности работы с клиентами в рамках КПТ, АСТ, СХ, ОРКТ, EMDR, ССП, НП, IFS, ЭФТ.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Возможность выбрать удобный тариф и время обучения.
Обратная связь от куратора.
Доступ в закрытое сообщество выпускников.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Психодемии»: «Психолог-практик. Продвинутый уровень».
9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
В программе — изучение общей, клинической, экстремальной, семейной психологии, нейропсихологии и патопсихологии. Студенты также осваивают методы гештальт-терапии, арт-терапии, психодрамы и когнитивной терапии.
Для закрепления знаний предусмотрены практические задания и тесты, а обратную связь по домашним работам предоставляют преподаватели. На демонстрационных сессиях разбираются реальные кейсы под руководством опытных психологов.
Цена полностью: от 155 520 рублей.
Цена в рассрочку: от 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, демонстрационные сессии, интервизии, супервизии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психологическое консультирование.
Основы психиатрии.
Психотерапия.
Основы современной психологии.
Профессиональная этика.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей.
Доступ к библиотеке всех вебинаров института.
Есть сообщество студентов и выпускников.
Преподавательский состав — практикующие психологи с опытом работы от семи лет.
Возврат денег, если курс не устроил.
Обучиться можно экстерном.
Недостатки:
В отзывах студенты отмечают, что некоторые темы плохо проработаны.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Практикующий психолог: старт в карьере» — Eduson Academy
Во время обучения студенты отрабатывают знания на тренировочных сессиях и работают в «тройках» как эксперт, клиент, наблюдатель. На супервизиях и интервизиях обсуждают реальные случаи из практики. Домашние задания проверяют преподаватели.
После обучения выпускники могут рассчитывать на 12 месяцев поддержки. Доступ к материалам и обновлениям предоставляется навсегда.
Цена полностью: от 90 528 рублей.
Цена в рассрочку: от 7544 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Научные основы психологии.
Введение в психологическое консультирование.
Начало работы.
Основы консультирования.
Завершение консультирования.
Работа с проблемами.
Профессиональная гигиена психолога.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей и наставников.
Право на оформление налогового вычета.
Доступ к курсу и его обновлениям предоставляется навсегда.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы по психологии в Санкт-Петербурге
Отучиться на психолога можно на очных курсах. На них студенты изучают основы психодиагностики, консультирования, методы работы с эмоциями, мышлением и поведением человека. Программы охватывают возрастную и социальную психологию, основы психотерапии, конфликты и их разрешение, а также практику, ревизии и консультации с наставниками.
1. «Полный курс психологии семейных отношений» — «Международная школа профессий»
Цена: от 20 400 рублей или в рассрочку от 3400 рублей в месяц до 9 месяцев.
Обратная связь: проверка практических заданий преподавателем.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Большой пр. ПС., д 43.
Номер телефона: 8 (812) 648-32-79.
О чем курс
Программа подходит тем, кто хочет освоить основы работы с парами и семьями. За 15 недель студенты разберут семейные конфликты, освоят методы их диагностики и решения, а также изучат специфику взаимодействия с клиентами разного возраста. Обучение проходит в учебном центре в формате лекций и семинаров. Студентов сопровождают опытные наставники — психологи и преподаватели с практикой более пяти лет.
2. «Психология» — ЭКОДПО
Цена: от 24 990 рублей или в рассрочку по запросу.
Обратная связь: консультационная поддержка.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 164.
Номер телефона: 8 (800) 600-65-81.
О чем курс
Школа предлагает 34 программы переподготовки по психологии и психотерапии — от клинического и военного психолога до арт-терапевта. Курсы рассчитаны на слушателей с высшим или средним профессиональным образованием. Обучение проходит дистанционно и включает от 250 академических часов. После успешной сдачи экзаменов выдается диплом установленного образца, который доставляется бесплатно в любой город России.
3. «Психология» — АПОК
Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2990 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от программы.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 3Б, к.1.
Номер телефона: 8 (812) 509-25-83.
О чем курс
В программе — психодиагностика, консультирование, развитие личности, гештальт и когнитивно-поведенческая терапия. Подходят для специалистов, работающих с детьми, взрослыми и группами. Можно выбрать удобную программу в зависимости от целей и стоимости обучения — 250, 400 или 800 академических часов. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, с которым можно официально трудоустроиться.
4. «Основы психологического консультирования в условиях образовательного учреждения» — «ИМАТОН»
Цена: по запросу.
Обратная связь: на занятии от преподавателя.
Адрес: г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д. 59.
Номер телефона: 8 (812) 320-05-21.
О чем курс
Специализированный курс для психологов, работающих с детьми и подростками в образовательных учреждениях. Программа охватывает методы диагностики, консультирования и коррекции деструктивного поведения. Студенты получают в качестве бонуса авторские материалы для работы в школах: «Что нужно знать о построении отношений», «Знакомьтесь! Психолог в вашей школе» и «Что нужно знать о стрессе».
5. «Клинический психолог» — «Академия психологии и психотерапии»
Цена: от 60 000 рублей.
Обратная связь: от преподавателей на семинарах, тестирование.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 11.
Номер телефона: 8 (800) 200-61-17.
О чем курс
Студенты изучат диагностику психических расстройств, методы работы с эмоциональными и когнитивными нарушениями, а также особенности взаимодействия с клиентами разного возраста. Академия предоставляет учебные материалы, тесты для самопроверки и возможность получить обратную связь от преподавателей. Занятия ведут опытные клинические психологи, психиатры и супервизоры с многолетним стажем. По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке.
6. «Базовый курс по Юнгианскому анализу» — «Восточно-Европейский Институт психоанализа»
Цена: от 75 000 за модуль.
Обратная связь: на онлайн-занятиях, консультациях, супервизиях.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Большой пр. ПС., д 18А.
Номер телефона: 8 (800) 333-37-76.
О чем курс
Студенты знакомятся с юнгианской психологией: архетипами, работой с бессознательным и методикой анализа. Курс длится два года, проходит онлайн и состоит из четырех модулей. Обучение ведут юнгианский аналитик и доктора медицинских и психологических наук. По завершении курса студенты получают диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Аналитический психолог».
7. «Основы психологического консультирования» — «Институт психологического консультирования “Новый Век”»
Цена: по запросу.
Обратная связь: разбор кейсов во время занятий.
Адрес: г. Санкт-Петербург, В. О., 6-я линия, д. 23.
Номер телефона: 8 (812) 329-08-02.
О чем курс
В программе — основы консультирования, работы с клиентскими запросами и методы диагностики. Программа рассчитана на начинающих специалистов и тех, кто стремится расширить профессиональные компетенции. Обучение проводят опытные психологи-консультанты и супервизоры, которые поделятся теорией, проанализируют практические кейсы и предоставят индивидуальную обратную связь.
8. «Психология» — «Педобучение»
Цена: по запросу или в рассрочку от 5500 рублей на 12 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Балтийская ул., д. 51.
Номер телефона: 8 (800) 551-30-40.
О чем курс
Дистанционный курс переподготовки с уклоном на работу с детьми разных возрастов. Подходит для педагогов, воспитателей и социальных работников. Студенты изучают диагностику, методы работы с поведением и эмоциональным состоянием детей. Программа представлена в разных тарифах от 252 до 2000 часов — можно выбрать нужный формат и получить диплом утвержденного образца для работы в бюджетных учреждениях.
9. «Практическая психология» — «Инсайт»
Цена: по запросу.
Обратная связь: групповые и индивидуальные практики, консультации с преподавателем.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т., д. 19.
Номер телефона: 8 (986) 902 77 76.
О чем курс
Обучение длится 24 месяца. За это время студенты освоят основы индивидуального и группового консультирования, научатся работать с семьями и детьми. Занятия проходят в формате онлайн-лекций, семинаров и вебинаров. Студенты выполняют интерактивные задания, виртуальные практики и консультируются с преподавателем. По итогам курса слушатели получают диплом государственного образца.
10. «Психология» — МПА ЕврАзЭС
Цена: от 45 000 рублей за семестр или в рассрочку по запросу.
Обратная связь:от преподавателя на семинарах.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Галерный пр-д, д. 3.
Номер телефона: 8 (812) 541-80-00.
О чем курс
Программа рассчитана на четыре года и доступна в очной и очно-заочной формах обучения. Поступить можно по результатам ЕГЭ или через внутренние экзамены. В процессе обучения студенты проходят практику в центрах «СИРИУС», «Санавита», «Пазл» и организации помощи детям «Наши дети». По окончании курса выпускники получают государственный диплом и могут работать в частных и государственных учреждениях.
Какой курс по психологии выбрать
Профессия психолога остается востребованной. Особенно в условиях быстрых изменений в обществе, роста уровня стресса и увеличения числа случаев психологических проблем. Онлайн-курсы предлагают гибкий формат обучения, разнообразие подходов и длительности программ. Они сочетают теоретическую базу с практическими заданиями, позволяя эффективно подготовиться к карьере в области психологии. Варианты обучения психологии можно найти в следующих школах:
Smart: школа сотрудничает с Открытой европейской академией экономики и политики (Чехия), предоставляя выпускникам международный диплом MBA, который открывает возможности для работы за рубежом.
Edpro: обучение проходит под контролем наставников, а карьерные консультанты помогают студентам находить первых клиентов.
Talentsy: школа организует конференции, офлайн-встречи, киноклубы для обсуждения фильмов и поддерживает активное сообщество учеников.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию