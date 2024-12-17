Получить высшее образование можно не только очно, но и дистанционно. Студенты могут посещать онлайн-лекции и вебинары в вечернее время, что позволяет совмещать учебу с работой. А каждая программа включает практические занятия, на которых слушатели анализируют реальные кейсы клиентов.

1. «Практический психолог» — Smart

Студенты изучают основы психологической теории, игропрактики, НЛП, арт-терапии, а также осваивают навыки работы психологическим консультантом, коучем и профайлером.

За время курса они проведут 120 часов практических занятий, 20 часов супервизий и 72 часа групповой работы над реальными кейсами. Перед покупкой доступен бесплатный вводный модуль.

Для всех тарифов предусмотрена поддержка экспертов в течение трех месяцев после завершения обучения. Успешные студенты могут получить грант на 40 тысяч рублей.

Цена полностью: 214 900 рублей.

Цена в рассрочку: 8954 рубля в месяц.

Длительность: 14 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, супервизии, практические задания, коучинговые сессии.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: доступ к платформе SmartMental с первыми клиентскими заказами.

Программа:

Научные основы психологического консультирования.

Основные подходы и направления в психологическом консультировании.

Современные техники и приемы консультирования.

Организационное консультирование.

Консультирование групп.

Достоинства:

Бесплатный вводный курс с сертификатом

Обучение в мини-группах.

Поддержка экспертов три месяца после окончания курса.

Доступ к программе SmartMental и первые клиенты уже через шесть месяцев обучения.

Дополнительные модули и лекции: «Личный бренд и маркетинг для психолога», «Подготовка к родам и специфика работы с беременными», «Эмоции и здоровье», «Границы в материнстве».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы Smart: «Клинический психолог», «Семейный психолог».

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2. «Обучение профессии психолога» — Edpro

Студенты осваивают работу с основными запросами клиентов, такими как проблемы в отношениях, повышение уверенности, тревожность, выгорание и прокрастинация.

В процессе обучения слушатели работают в тройках, проходят супервизии, практикуются во время реальных и демосессий, проводят групповую рефлексию и тренинги.

Преподаватели — практикующие психологи с опытом работы более десяти лет.

Цена полностью: от 175 536 рублей.

Цена в рассрочку: от 7314 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия, супервизии, групповая рефлексия, очные встречи.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.

Помощь с трудоустройством: составление траектории карьерного роста, дополнительный модуль по самопрезентации, получение первых клиентов.

Программа:

Введение в транзактный анализ.

Функциональная модель эго-состояний.

Три условия успешного консультирования.

Этика в работе психолога.

Работа с сопротивлением.

Достоинства:

Два тариф на выбор.

Выпускники получают российский и международный дипломы.

Помощь в поиске первых клиентов.

Доступ к материалам курса навсегда.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Профессия “Психолог-консультант”» — Talentsy

Студенты научатся контролировать ход беседы с клиентом, выявлять его потребности и выстраивать доверительные отношения. Обучение построено на интегративной методике, объединяющей лучшие техники различных психологических школ.

В программе — общая, клиническая, семейная психология, а также арт-терапия.

Преподаватели курса — практикующие специалисты, кандидаты и доктора психологических наук. Кураторы проверяют домашние задания и предоставляют по ним подробные комментарии.

Цена полностью: от 200 040 рублей.

Цена в рассрочку: от 8335 рублей в месяц.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, интерактивный тренажер, практические занятия, супервизии, анализ демосессий.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом МВА.

Помощь с трудоустройством: обучение самопрезентации и продвижению услуг.

Программа:

Этические принципы работы психолога-консультанта.

Психология личности и основы психологической диагностики.

Возрастная психология в консультировании.

Основы клинической психологии.

Кризисная психологическая помощь.

Достоинства:

Подробный разбор домашних заданий.

450 часов практики в мини-группах.

Доступ к материалам остается навсегда.

Более 100 дополнительных материалов: шаблоны, чек-листы, схемы, шпаргалки.

Недостатки:

В отзывах студенты отмечают небольшое количество практических материалов.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НАДПО

На курсе изучаются популярные направления психологии: общая, клиническая, семейная, детская, педагогическая. Студенты освоят коучинговые технологии, основы дистанционного консультирования и психотерапевтические техники.

Программа включает разные форматы обучения: киноклуб с психологическим разбором фильмов, воркшопы в группах для практической отработки навыков и аудиолекции.

Кураторы и преподаватели всегда на связи, чтобы помочь разобраться в сложных темах. Платформа дистанционного обучения доступна круглосуточно, а материалы курса и библиотека вебинаров остаются в бессрочном доступе.

Цена полностью: от 54 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4575 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, аудиолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: консультации HR-специалиста, помощь в составлении резюме, рассылка вакансий.

Программа:

Общая психология.

Психология личности.

Возрастная психология.

Психология семьи.

Организационная психология.

Достоинства:

Доступ к архиву всех вебинаров академии.

Преподаватели со стажем консультирования от пяти лет.

Консультирование по развитию собственного бренда.

Отправка диплома по всей России.

Недостатки:

Отработка практических навыков только на тарифах «Эксперт» и «Профессионал-практик».

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Психология» — MITM

Студенты научатся проводить коучинг и психодиагностику с учетом возрастных особенностей, управлять конфликтами в коллективе, оказывать помощь клиентам с личными проблемами и соблюдать этические принципы работы психолога. Обучение можно проходить в удобное время: все материалы доступны в записи.

Преподаватели — практикующие психологи и коучи с опытом работы более шести лет.

В процессе обучения студентов сопровождают кураторы. Также слушатели получают доступ к закрытому Telegram-чату, где можно общаться с единомышленниками, обмениваться опытом и задавать вопросы преподавателям.

Цена полностью: от 65 040 рублей.

Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, теоретический материал.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Возрастная психология.

Социальная психология.

Управление конфликтами.

Профессиональная этика психолога.

Организационная психология.

Достоинства:

Регулярное обновление программы под запросы рынка.

Обратная связь от куратора 24/7.

Доступ к онлайн-библиотеке.

Возврат денег, если курс не подойдет.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Практическая психология. Технологии оказания психологических услуг населению и организациям» — НИИДПО

Курс включает вебинары и практические задания по общей, педагогической и социальной психологии. Студенты освоят навыки психодиагностики, консультирования, психолого-педагогической коррекции, профдиагностики, профилактики профессионального выгорания и помощи в экстремальных ситуациях. Каждая тема сопровождается проверочным тестированием.

Во время обучения и в течение 90 дней после завершения курса слушатели имеют доступ к библиотеке вебинаров. Институт также оказывает помощь в поиске первых клиентов для практики.

Цена полностью: от 66 400 рублей.

Цена в рассрочку: от 6200 рублей в месяц на 11 месяцев.

Длительность: 12,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в поиске первых клиентов.

Программа:

Психотерапевтические методы и технологии.

Работа с конфликтами.

Основы психологического консультирования и психолого-педагогической коррекции.

Основы клинической психологии.

Достоинства:

Доступ к материалам навсегда.

Начало обучения сразу после оплаты.

Обратная связь от преподавателей

Доступ к онлайн-библиотеке с вебинарами.

Получение сертификата за каждый пройденный во время обучения вебинар.

Диплом московского института.

Недостатки:

В отзывах студенты отмечают недостаточное количество практики.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Психология» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс подготовлен практикующими психологами с опытом работы от семи лет. Студентов учат личностной, социальной, организационной психологии, психофизиологии и психодиагностике. После каждого модуля — проверочное тестирование.

Практические навыки отрабатываются в ходе вебинаров и при разборах реальных кейсов. Длительность обучения — 12 месяцев. Студенты могут закончить курсы психолога и получить удостоверение о повышении квалификации или диплом института.

Цена полностью: от 70 715 рублей.

Цена в рассрочку: от 5893 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 год.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психология личности.

Социальная психология.

Организационная психология.

Психофизиология.

Психодиагностика.

Достоинства:

Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.

Поддержка куратора на протяжении всего обучения.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Мастерство психологического консультирования» — «Психодемия»

Практический курс, где студенты осваивают ключевые девять направлений психотерапии. За 280 часов практики участники научатся составлять план беседы с клиентом и адаптировать его в процессе, выстраивать доверительные коммуникации, поддерживать мотивацию клиента.

Программа охватывает консультации по выгоранию, стрессу, неуверенности в себе, переосмыслению жизненных ориентиров и трудностям в общении.

Цена полностью: от 304 750 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 697 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тренажер, работа в тройках, практические задания, супервизии, анализ демосессий.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь с поиском первых клиентов — не для всех тарифов.

Программа:

Компетенции психолога и преднамеренная практика.

Работа с ожиданиями клиента, целеполагание в психотерапии и формулирование контракта. Понятие цели по Лазарусу.

Этичное и безопасное ведение практики психолога.

Профилактика выгорания. Как отвечать на вызовы, с которыми сталкиваются психологи-консультанты.

Особенности работы с клиентами в рамках КПТ, АСТ, СХ, ОРКТ, EMDR, ССП, НП, IFS, ЭФТ.

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Возможность выбрать удобный тариф и время обучения.

Обратная связь от куратора.

Доступ в закрытое сообщество выпускников.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы «Психодемии»: «Психолог-практик. Продвинутый уровень».

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9. «Психолог-консультант» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

В программе — изучение общей, клинической, экстремальной, семейной психологии, нейропсихологии и патопсихологии. Студенты также осваивают методы гештальт-терапии, арт-терапии, психодрамы и когнитивной терапии.

Для закрепления знаний предусмотрены практические задания и тесты, а обратную связь по домашним работам предоставляют преподаватели. На демонстрационных сессиях разбираются реальные кейсы под руководством опытных психологов.

Цена полностью: от 155 520 рублей.

Цена в рассрочку : от 13 000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, тесты, практические задания, демонстрационные сессии, интервизии, супервизии.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психологическое консультирование.

Основы психиатрии.

Психотерапия.

Основы современной психологии.

Профессиональная этика.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Доступ к библиотеке всех вебинаров института.

Есть сообщество студентов и выпускников.

Преподавательский состав — практикующие психологи с опытом работы от семи лет.

Возврат денег, если курс не устроил.

Обучиться можно экстерном.

Недостатки:

В отзывах студенты отмечают, что некоторые темы плохо проработаны.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Практикующий психолог: старт в карьере» — Eduson Academy

Во время обучения студенты отрабатывают знания на тренировочных сессиях и работают в «тройках» как эксперт, клиент, наблюдатель. На супервизиях и интервизиях обсуждают реальные случаи из практики. Домашние задания проверяют преподаватели.

После обучения выпускники могут рассчитывать на 12 месяцев поддержки. Доступ к материалам и обновлениям предоставляется навсегда.

Цена полностью: от 90 528 рублей.

Цена в рассрочку: от 7544 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Научные основы психологии.

Введение в психологическое консультирование.

Начало работы.

Основы консультирования.

Завершение консультирования.

Работа с проблемами.

Профессиональная гигиена психолога.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей и наставников.

Право на оформление налогового вычета.

Доступ к курсу и его обновлениям предоставляется навсегда.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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