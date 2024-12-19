При выборе онлайн-школы для изучения китайского языка важно учитывать свои цели и задачи. Например, язык может понадобиться для ведения бизнеса, поступления в университет или путешествий. Также стоит определиться с форматом занятий — в группах или индивидуально с репетитором. В подборке представлены школы с разными вариантами обучения.

1. NovaSpeak

Школа предлагает дистанционные индивидуальные уроки китайского языка для начинающих, подростков, детей от пяти лет и для продолжающих.

Занятия проходят один на один с преподавателями, среди которых — носители языка. Выбрать репетитора, дату и время занятия можно самостоятельно.

Иллюстрация: freepik/freepik

На выбор есть три варианта обучения: урок по 25, 50 и 75 минут. Они различаются стоимостью и длительностью взаимодействия с преподавателем. На всех тарифах предусмотрены бесплатные отмены и переносы занятий.

Цена полностью: от 695 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 25 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть пробный бесплатный урок.

Возможна рассрочка.

Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.

Три варианта уроков разной длительности.

Преподают носители языка и лекторы с сертификатами международного образца.

Занятия проходят на единой платформе, которая доступна на всех устройствах.

Бесплатные отмена и перенос занятий.

Можно вернуть деньги за непроведенные занятия.

Недостатки:

Полную стоимость курса можно узнать только по заявке.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

2. Slovo-ed

Онлайн-университет с широким выбором программ для изучения китайского языка. Студенты могут выбрать индивидуальные или групповые занятия, а также самостоятельно учить иностранный язык с помощью курсов и марафонов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Желающие пройти курс могут оформить подписку на платформу. Им будут доступны онлайн-уроки для самостоятельного изучения в видео-формате, практические задания и обратная связь от преподавателей. Также есть возможность выбрать тариф подписки с наставником.

Цена полностью: от 2499 рублей за 2 недели.

Цена в рассрочку: долями по запросу.

Длительность: от 2 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, индивидуальные онлайн-занятия с преподавателями, разговорная практика.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть пробный бесплатный урок.

Возможна оплата долями.

Большой выбор программ, курсов и форматов обучения.

Среди преподавателей есть носители языка.

Занятия проходят на единой платформе, которая доступна на всех устройствах.

Недостатки:

Возможность приостановить обучение — платная.

Индивидуальные занятия доступны только при покупке подписки на год.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

3. Anecole

Школа для изучения китайского языка с образовательной лицензией. Выпускники курсов получают сертификат установленного образца и могут оформить налоговый вычет.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа подбирается индивидуально в зависимости от целей студента. Например, изучение китайского языка для путешествий, бизнеса или подготовки к экзаменам. Занятия проходят индивидуально. Можно оплатить сразу 8, 32, 96 или 256 уроков.

Цена полностью: от 990 рублей за урок.

Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.

Длительность: от 8 занятий.

Порог входа : с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Есть пробный бесплатный урок.

Возможна рассрочка.

Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.

Преподают лекторы с сертификатами международного образца.

Занятия проходят на единой интерактивной платформе.

Есть образовательная лицензия — можно оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.

Недостатки:

Школа предлагает только индивидуальные занятия.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

4. Mandarin School

Обучение проходит по программе международного китайского университета BLCU. Для студентов доступны индивидуальные и групповые уроки в онлайн- и офлайн-форматах. Школа предлагает курсы для слушателей с разным уровнем владения китайским языком, для бизнеса, а также курсы китайской каллиграфии.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа имеет государственную лицензию. Поэтому обучение можно оплатить материнским капиталом. Также студенты делового курса китайского получают помощь с оформлением визы и поездок в Китай.

Цена полностью: от 1200 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 90 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 3, 8 (499) 955-59-91.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть пробный бесплатный урок.

Есть групповые и индивидуальные уроки, программы под разные цели.

Преподают носители языка и лекторы с сертификатами международного образца.

Бесплатные отмена и перенос занятий.

При пропуске урока студент получает запись занятия.

Можно оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.

Недостатки:

Обучение проходит по расписанию.

Количество студентов на курсе ограничено.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

5. TopChinese

В школе преподают только носители китайского языка. Есть три формата обучения для взрослых: индивидуальные занятия, групповые или в парах.

Программа включает изучение грамматики, лексики, иероглифики, делового и повседневного общения. Студенты индивидуального курса могут бесплатно отменять и переносить занятия, а уроки строятся с учетом целей ученика.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 700 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 60 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть пробный бесплатный урок.

Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.

Три формата занятий.

Преподают только носители языка.

Бесплатные отмена и перенос занятий.

Недостатки:

Отмена и перенос занятий доступны только на индивидуальном тарифе.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

6. DiveLang

В языковой школе преподают 17 иностранных языков, в том числе китайский язык. Обучение проходит онлайн в индивидуальном или групповом формате. Также студенты могут выбрать тариф для самостоятельного изучения языка.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты учатся по международной программе. Выпускники смогут читать газеты и журналы, зарубежные сайты, вести деловую переписку, говорить с коллегами-иностранцами, представителями авиакомпаний или с администраторами в отелях.

Цена полностью: от 1625 рублей в месяц.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 60 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.

Занятия проходят на единой платформе, которая доступна на всех устройствах.

Бесплатные отмена и перенос занятий.

Школа имеет образовательную лицензию.

Недостатки:

Отмена и перенос занятий доступны только на индивидуальном тарифе.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

7. Chilan

Онлайн-школа изучения китайского языка с русскоязычными педагогами и носителями языка. Есть как групповые, так и индивидуальные занятия. Можно оплатить один урок или сразу пакет на 8 или 16 занятий.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты со знанием языка могут самостоятельно выбирать преподавателя и метод обучения. Занятия проходят через Skype, Zoom или VOOV в режиме реального времени.

Цена полностью: от 649 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 60 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-уроки с преподавателем по видеосвязи, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Возможна рассрочка.

Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.

Несколько программ обучения: для начинающих, для подготовки к экзаменам, для детей.

Преподают носители языка и лекторы с сертификатами международного образца.

Бесплатные отмена и перенос занятий.

Недостатки:

Отмена занятий доступна только на индивидуальных тарифах.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.

8. «Белый кролик»

Онлайн-школа изучения иностранных языков, среди которых и китайский язык. Студенты могут выбрать длительность уроков: 45, 60 или 90 минут. Занятия проходят по видеосвязи или аудиосвязи.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программ обучения несколько. Можно записаться на занятия для начинающих или продолжающих, есть уроки для детей и китайского для бизнеса. Также доступен экспресс-курс для изучения разговорного китайского.

Цена полностью: от 870 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 45 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Есть пробный бесплатный урок.

Три варианта уроков разной длительности.

Преподают лекторы с высшим образованием и сертификатами международного образца.

Школа предоставляет скидку на обучение и бонусы за приведенного друга.

Бесплатные отмена и перенос занятий за 24 часа до урока.

Недостатки:

Нет единой платформы для занятий.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

9. Yes

В школе проходят занятия по изучению китайского языка для детей и взрослых с разным уровнем подготовки. Уроки проходят индивидуально, в парах или в группах от трех до шести человек. Также студенты могут выбрать занятия с носителем языка.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты самостоятельно составляют расписание и регулируют нагрузку. Перед началом обучения необходимо пройти два теста на уровень владения языком. Также доступен бесплатный пробный урок.

Цена полностью : от 590 рублей за урок.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : от 45 минут.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть пробный бесплатный урок.

Три варианта обучения: индивидуально, в группах или в парах.

Преподают лекторы с высшим образованием и сертификатами международного образца.

Программа составляется индивидуально с учетом задач студента.

Недостатки:

Стоимость занятий с носителем выше в два раза.

Бесплатный урок предоставляется только после двух тестирований.

4,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте schoolrate.ru.

10. Ninnel

Занятия китайского языка проходят онлайн через Skype. Школа предлагает только индивидуальные уроки по 45, 60 или 80 минут. В качестве преподавателя можно выбрать носителя языка.

Все материалы для занятий и домашних работ предоставляются школой. Программа и расписание составляют индивидуально в зависимости от уровня знаний и целей ученика.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 960 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 45 минут.

Порог входа : с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Первый урок — бесплатный.

Программа составляется индивидуально с учетом поставленных целей и задач.

Бесплатные отмена и перенос занятий за 24 часа до урока.

Школа предоставляет скидку на обучение и бонусы за приведенного друга.

Недостатки:

Стоимость занятий зависит от уровня студента.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.