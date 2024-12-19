Статья обновлена 12 декабря 2024 года.
В статье собрали 15 лучших онлайн-школ китайского языка, которые предлагают разные форматы обучения. Например, можно заниматься индивидуально или в группах, учиться у русскоговорящих специалистов или с носителями языка. А некоторые школы выдают сертификаты и помогают оформить визы в Китай.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по китайскому языку от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по китайскому языку для взрослых
NovaSpeak: школа с бесплатной отменой и переносом занятий на всех тарифах обучения, составлением индивидуального графика и программы обучения.
Slovo-ed: школа с возможностью самостоятельного изучения китайского в формате марафона или курса, а также с индивидуальными, групповыми и корпоративными программами.
Anecole: школа для изучения китайского с образовательной лицензией, возможностью оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
Mandarin School: ученики школы могут получить запись урока, если не получилось посетить занятие.
TopChinese: обучение в школе ведут только носители языка, а студенты индивидуальной программы могут бесплатно отменять и переносить занятия.
DiveLang: языковая школа с единой платформой для занятий и возможностью составить индивидуальный план занятий.
Chilan: школа с широким выбором программ: курсы для начинающих, подготовка к экзаменам, занятия для детей, а также индивидуальные и групповые уроки.
«Белый кролик»: в школе можно начать изучать китайский с нуля по видеосвязи или аудиосвязи, а также пройти экспресс-курс разговорного китайского.
Yes: студенты школы самостоятельно могут выбирать формат обучения, составлять расписание и регулировать нагрузку обучения.
Ninnel: онлайн-школа изучения китайского языка в формате индивидуальных уроков разной длительности от 45 до 80 минут.
Обзор 15 лучших онлайн-школ китайского языка
При выборе онлайн-школы для изучения китайского языка важно учитывать свои цели и задачи. Например, язык может понадобиться для ведения бизнеса, поступления в университет или путешествий. Также стоит определиться с форматом занятий — в группах или индивидуально с репетитором. В подборке представлены школы с разными вариантами обучения.
1. NovaSpeak
Школа предлагает дистанционные индивидуальные уроки китайского языка для начинающих, подростков, детей от пяти лет и для продолжающих.
Занятия проходят один на один с преподавателями, среди которых — носители языка. Выбрать репетитора, дату и время занятия можно самостоятельно.
На выбор есть три варианта обучения: урок по 25, 50 и 75 минут. Они различаются стоимостью и длительностью взаимодействия с преподавателем. На всех тарифах предусмотрены бесплатные отмены и переносы занятий.
Цена полностью: от 695 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 25 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть пробный бесплатный урок.
Возможна рассрочка.
Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.
Три варианта уроков разной длительности.
Преподают носители языка и лекторы с сертификатами международного образца.
Занятия проходят на единой платформе, которая доступна на всех устройствах.
Бесплатные отмена и перенос занятий.
Можно вернуть деньги за непроведенные занятия.
Недостатки:
Полную стоимость курса можно узнать только по заявке.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
2. Slovo-ed
Онлайн-университет с широким выбором программ для изучения китайского языка. Студенты могут выбрать индивидуальные или групповые занятия, а также самостоятельно учить иностранный язык с помощью курсов и марафонов.
Желающие пройти курс могут оформить подписку на платформу. Им будут доступны онлайн-уроки для самостоятельного изучения в видео-формате, практические задания и обратная связь от преподавателей. Также есть возможность выбрать тариф подписки с наставником.
Цена полностью: от 2499 рублей за 2 недели.
Цена в рассрочку: долями по запросу.
Длительность: от 2 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, индивидуальные онлайн-занятия с преподавателями, разговорная практика.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть пробный бесплатный урок.
Возможна оплата долями.
Большой выбор программ, курсов и форматов обучения.
Среди преподавателей есть носители языка.
Занятия проходят на единой платформе, которая доступна на всех устройствах.
Недостатки:
Возможность приостановить обучение — платная.
Индивидуальные занятия доступны только при покупке подписки на год.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
3. Anecole
Школа для изучения китайского языка с образовательной лицензией. Выпускники курсов получают сертификат установленного образца и могут оформить налоговый вычет.
Программа подбирается индивидуально в зависимости от целей студента. Например, изучение китайского языка для путешествий, бизнеса или подготовки к экзаменам. Занятия проходят индивидуально. Можно оплатить сразу 8, 32, 96 или 256 уроков.
Цена полностью: от 990 рублей за урок.
Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.
Длительность: от 8 занятий.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Есть пробный бесплатный урок.
Возможна рассрочка.
Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.
Преподают лекторы с сертификатами международного образца.
Занятия проходят на единой интерактивной платформе.
Есть образовательная лицензия — можно оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
Недостатки:
Школа предлагает только индивидуальные занятия.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
Обучение проходит по программе международного китайского университета BLCU. Для студентов доступны индивидуальные и групповые уроки в онлайн- и офлайн-форматах. Школа предлагает курсы для слушателей с разным уровнем владения китайским языком, для бизнеса, а также курсы китайской каллиграфии.
Школа имеет государственную лицензию. Поэтому обучение можно оплатить материнским капиталом. Также студенты делового курса китайского получают помощь с оформлением визы и поездок в Китай.
Цена полностью: от 1200 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 90 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 3, 8 (499) 955-59-91.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть пробный бесплатный урок.
Есть групповые и индивидуальные уроки, программы под разные цели.
Преподают носители языка и лекторы с сертификатами международного образца.
Бесплатные отмена и перенос занятий.
При пропуске урока студент получает запись занятия.
Можно оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
Недостатки:
Обучение проходит по расписанию.
Количество студентов на курсе ограничено.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. TopChinese
В школе преподают только носители китайского языка. Есть три формата обучения для взрослых: индивидуальные занятия, групповые или в парах.
Программа включает изучение грамматики, лексики, иероглифики, делового и повседневного общения. Студенты индивидуального курса могут бесплатно отменять и переносить занятия, а уроки строятся с учетом целей ученика.
Цена полностью: от 700 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 60 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть пробный бесплатный урок.
Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.
Три формата занятий.
Преподают только носители языка.
Бесплатные отмена и перенос занятий.
Недостатки:
Отмена и перенос занятий доступны только на индивидуальном тарифе.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
6. DiveLang
В языковой школе преподают 17 иностранных языков, в том числе китайский язык. Обучение проходит онлайн в индивидуальном или групповом формате. Также студенты могут выбрать тариф для самостоятельного изучения языка.
Студенты учатся по международной программе. Выпускники смогут читать газеты и журналы, зарубежные сайты, вести деловую переписку, говорить с коллегами-иностранцами, представителями авиакомпаний или с администраторами в отелях.
Цена полностью: от 1625 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 60 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.
Занятия проходят на единой платформе, которая доступна на всех устройствах.
Бесплатные отмена и перенос занятий.
Школа имеет образовательную лицензию.
Недостатки:
Отмена и перенос занятий доступны только на индивидуальном тарифе.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
7. Chilan
Онлайн-школа изучения китайского языка с русскоязычными педагогами и носителями языка. Есть как групповые, так и индивидуальные занятия. Можно оплатить один урок или сразу пакет на 8 или 16 занятий.
Студенты со знанием языка могут самостоятельно выбирать преподавателя и метод обучения. Занятия проходят через Skype, Zoom или VOOV в режиме реального времени.
Цена полностью: от 649 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 60 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки с преподавателем по видеосвязи, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Возможна рассрочка.
Можно составить индивидуальную программу обучения под цели студента.
Несколько программ обучения: для начинающих, для подготовки к экзаменам, для детей.
Преподают носители языка и лекторы с сертификатами международного образца.
Бесплатные отмена и перенос занятий.
Недостатки:
Отмена занятий доступна только на индивидуальных тарифах.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.
8. «Белый кролик»
Онлайн-школа изучения иностранных языков, среди которых и китайский язык. Студенты могут выбрать длительность уроков: 45, 60 или 90 минут. Занятия проходят по видеосвязи или аудиосвязи.
Программ обучения несколько. Можно записаться на занятия для начинающих или продолжающих, есть уроки для детей и китайского для бизнеса. Также доступен экспресс-курс для изучения разговорного китайского.
Цена полностью: от 870 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 45 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Есть пробный бесплатный урок.
Три варианта уроков разной длительности.
Преподают лекторы с высшим образованием и сертификатами международного образца.
Школа предоставляет скидку на обучение и бонусы за приведенного друга.
Бесплатные отмена и перенос занятий за 24 часа до урока.
Недостатки:
Нет единой платформы для занятий.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
9. Yes
В школе проходят занятия по изучению китайского языка для детей и взрослых с разным уровнем подготовки. Уроки проходят индивидуально, в парах или в группах от трех до шести человек. Также студенты могут выбрать занятия с носителем языка.
Студенты самостоятельно составляют расписание и регулируют нагрузку. Перед началом обучения необходимо пройти два теста на уровень владения языком. Также доступен бесплатный пробный урок.
Цена полностью: от 590 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 45 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть пробный бесплатный урок.
Три варианта обучения: индивидуально, в группах или в парах.
Преподают лекторы с высшим образованием и сертификатами международного образца.
Программа составляется индивидуально с учетом задач студента.
Недостатки:
Стоимость занятий с носителем выше в два раза.
Бесплатный урок предоставляется только после двух тестирований.
4,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте schoolrate.ru.
10. Ninnel
Занятия китайского языка проходят онлайн через Skype. Школа предлагает только индивидуальные уроки по 45, 60 или 80 минут. В качестве преподавателя можно выбрать носителя языка.
Все материалы для занятий и домашних работ предоставляются школой. Программа и расписание составляют индивидуально в зависимости от уровня знаний и целей ученика.
Цена полностью: от 960 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 45 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Первый урок — бесплатный.
Программа составляется индивидуально с учетом поставленных целей и задач.
Бесплатные отмена и перенос занятий за 24 часа до урока.
Школа предоставляет скидку на обучение и бонусы за приведенного друга.
Недостатки:
Стоимость занятий зависит от уровня студента.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Еще 5 школ для изучения китайского языка
1. Skyford
Цена: от 675 рублей за урок.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях и по практическим заданиям.
Что в программе
На занятиях студентам помогают побороть языковой барьер, учат понимать устную речь и говорить по-китайски, работают над улучшением произношения. На первом бесплатном занятии преподаватель выявляет уровень подготовки и составляет индивидуальную программу обучения.
Уроки проходят в режиме реального времени через Skype. Есть индивидуальные занятия, в группах, для начинающего и продвинутого уровня.
2. «ЕШКО»
Цена: от 1600 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателей по темам уроков и практическим заданиям.
Что в программе
Дистанционное изучение китайского языка для новичков. Обучение длится 20 месяцев. Студенты самостоятельно изучают материалы и выполняют домашние задания. Если возникнут вопросы во время обучения, то их можно задать напрямую преподавателю.
Выпускники, которые успешно прошли итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании курса. Есть бесплатный пробный урок.
3. «ПРОФИ»
Цена: от 1000 рублей в час.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн- и офлайн-занятиях и по практическим заданиям.
Что в программе
Сервис позволяет найти индивидуального репетитора по китайскому языку. Можно выбрать преподавателя под личные цели: подготовка к экзаменам, деловой или разговорный китайский, для начального или продвинутого уровня.
Среди репетиторов есть как русскоговорящие, так и носители языка.
4. TutorOnline
Цена: от 750 рублей за урок.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях и по практическим заданиям.
Что в программе
Сервис по подбору репетиторов по китайскому языку предлагает уроки от 750 рублей. Можно самостоятельно найти преподавателя в зависимости от целей. Например, для изучения китайского с нуля или для делового общения.
На сайте можно ознакомиться с отзывами о репетиторах, их опытом работы и методиками преподавания.
5. ILS
Цена: от 600 рублей за урок.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях и по практическим заданиям.
Что в программе
Онлайн-школа для изучения китайского языка индивидуально или в группах. Уроки проходят как для детей, так и взрослых. Акцент программы делается на тренировке говорения. Также студенты изучают иероглифику и фонетику.
Есть возможность составить индивидуальную программу обучения.
Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по китайскому
На рынке онлайн-образования есть множество школ для изучения китайского языка. Не все предлагают бесплатные пробные урок или отмену занятий. Собрали главные критерии в сравнительной таблице.
Какую школу с курсами по китайскому языку выбрать
Онлайн-школы по изучению китайского языка предлагают большой выбор программ. В зависимости от целей студенты могут выбрать индивидуальные курсы или групповые, пройти экспресс-обучение разговорному китайскому или деловому. Некоторые школы помогают пройти языковые тесты, оформить и получить визы. Научиться говорить по-китайски с нуля можно на курсах в следующих школах:
NovaSpeak: школа с бесплатной отменой и переносом занятий на всех тарифах обучения, составлением индивидуального графика и программы обучения.
Slovo-ed: школа с возможностью самостоятельного изучения китайского в формате марафона или курса, а также с индивидуальными, групповыми и корпоративными программами.
Anecole: школа для изучения китайского с образовательной лицензией, возможностью оформить налоговый вычет и оплатить обучение материнским капиталом.
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