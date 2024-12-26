В столице существует множество вариантов для тех, кто хочет устроиться на работу курьером. Большинство вакансий доставщиков предполагают гибкий график работы, возможность совмещения с учебой или другой занятостью, а также стабильную заработную плату. В статье собрали 15 компаний, в которых предлагают привлекательные условия труда, включая возможность выбора удобного района для выполнения заказов, разнообразные варианты оплаты и программы мотивации сотрудников.

1. «Яндекс Еда»

Рейтинг : 5,0.

Год основания : 2018.

Минимальный возраст : 16 лет.

Виды работы : пешком, на авто, самокате или велосипеде.

Предоставление транспорта : нет.

Документы : гражданам РФ — паспорт с пропиской и медкнижка; если не исполнилось 18 лет — свидетельство о рождении и письменное согласие родителей. Гражданам Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении — паспорт, регистрация, медкнижка, СНИЛС, ИНН, медстраховка, миграционная карта с целью въезда «Работа», кроме граждан Белоруссии. Лицам с другим гражданством дополнительно нужны ВНЖ, патент с чеками или разрешение на временное проживание в нужном городе.

Самозанятость : нужно оформить или трудоустроиться через компанию-посредника.

Форма : выдают желтую форму с логотипом.

График работы : свободный.

Опыт работы: не требуется.

Заработная плата : до 262 тысяч рублей.

Как происходят выплаты : самозанятым курьерам-партнерам платят ежедневно.

Бонусы для сотрудников : денежное вознаграждение за новых курьеров, скидки на еду, аренду и ремонт транспорта для доставки, доплаты за ожидание и тяжелые заказы.

Есть ли страхование: есть базовая страховка и добровольное страхование.

Предлагают гибкие условия: можно ходить пешком и пользоваться личным или арендованным транспортом, устраиваться как самозанятый или через посредников, самому решать, когда работать. К сервису подключают на следующий день после оформления. Предусмотрены скидки на аренду велосипедов и самокатов у партнеров.

Плюсы:

Быстрое трудоустройство.

Свободный график.

Любое гражданство.

Три бесплатных консультации с юристом в месяц.

Скидки, бонусы, чаевые, доплаты.

Минусы:

Не предоставляют транспорт для работы.

2. «Купер»

Рейтинг : 4,7.

Год основания : 2013.

Минимальный возраст : 16 лет.

Виды работы : пешком, на велосипеде или авто.

Предоставление транспорта : нет.

Документы : гражданам РФ — паспорт с пропиской и медкнижка. Гражданам Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении — паспорт, регистрация, медкнижка, СНИЛС, ИНН, медстраховка, миграционная карта с целью въезда «Работа», кроме граждан Белоруссии. Лицам с другим гражданством дополнительно нужны ВНЖ, патент с чеками или разрешение на временное проживание в нужном городе.

Самозанятость : нужно оформить.

Форма : есть.

График работы : свободный.

Опыт работы : не требуется.

Заработная плата : до 254 тысяч рублей в месяц.

Как происходят выплаты : на карту, каждую неделю.

Бонусы для сотрудников : денежное вознаграждение за рекомендации друзей, скидки на аренду велосипедов, скидки на покупки у партнеров, аренда смартфона с правом выкупа, высокий кешбэк за покупки в «Купере».

Есть ли страхование: по запросу.

Курьеры сами решают, в каком районе и по какому графику работать, как доставлять заказы: пешком, на велосипеде, на личном или арендованном авто. Предоставляют скидки на покупки у партнеров и аренду велотранспорта. Если сотрудничать с парком работодателя, оформлять ИП или самозанятость не придется.

Плюсы:

Район на выбор — в центре города или рядом с домом.

Свободный график работы.

Скидки, бонусы, кешбэк.

Доплата за брендирование личного авто.

Минусы:

Комиссия 10% с каждого заказа.

3. CDEK

Рейтинг : 4,5.

Год основания : 2000.

Минимальный возраст : 18 лет.

Виды работы : на мото- и велотранспорте, пешком, на личном или арендованном легковом или грузовом авто.

Предоставление транспорта : по запросу.

Документы : паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании при наличии, военный билет.

Самозанятость : для самозанятых скидка по договору до 50% от тарифов для частных лиц.

Форма : сотрудникам выдают корпоративные футболки, толстовки и куртки.

График работы : в зависимости от вакансии.

Опыт работы : водительский стаж от одного года для водителей на авто.

Заработная плата : от 40 тысяч рублей в месяц.

Как происходят выплаты : 2 раза в месяц на карту.

Бонусы для сотрудников : командные, за количество доставок и работу в выходные, денежное вознаграждение и подарок по программе «Приведи друга».

Есть ли страхование: по запросу.

В компании есть «Школа курьера», где научат работать и помогут вырасти в должности и доходе. Можно выбрать наиболее удобный район, приложение распределит доставки. Нагрузка может быть разной: и полная рабочая неделя, и только по выходным.

Плюсы:

Официальное трудоустройство по трудовому договору или договору гражданско-правового характера.

Опытный наставник с первого дня работы.

Компенсация мобильной связи и трат на бензин.

Минусы:

Не обнаружены.

4. «Самокат»

Рейтинг : 4,4.

Год основания : 2019.

Минимальный возраст : 18 лет.

Виды работы : велокурьер.

Предоставление транспорта : помощь в приобретении велосипеда.

Документы : гражданам РФ — паспорт, СНИЛС, ИНН, медкнижка. Гражданам стран СНГ — загранпаспорт или ID-карта, регистрация, ИНН, СНИЛС, медкнижка, миграционная карта, кроме граждан Белоруссии.

Самозанятость : по запросу.

Форма : бесплатная униформа.

График работы : свободный, смены от 4 часов.

Опыт работы : не требуется.

Заработная плата : до 134 тысяч в месяц или до 5408 рублей в день.

Как происходят выплаты : каждую неделю на карту.

Бонусы для сотрудников : надбавки за работу в плохие погодные условия, скидки на аренду велотранспорта или полная компенсация.

Есть ли страхование: страхование здоровья.

Стабильная работа или подработка с доходом, который не зависит от количества заказов. Развозить заказы можно на следующий день после оформления и оплачиваемого двухчасового обучения. График работы индивидуальный с 8 до 23 часов, продолжительность смены — от 4 часов. Бесплатно выдают униформу и помогают с приобретением велосипеда.

Плюсы:

Платят, даже если нет заказов.

Чаевые и бонусы.

Компенсация за оформление медкнижки и помощь в оформлении.

Помощь в приобретении велосипеда.

Минусы:

Работа только на велосипеде.

5. «Профи»

Рейтинг : 5,0.

Год основания : 2014.

Минимальный возраст : по запросу.

Виды работы : пешком, на велосипеде, мото-, авто-, авиатранспорте.

Предоставление транспорта : по запросу.

Документы : по запросу.

Самозанятость: зависит от конкретного заказчика.

Форма : по запросу.

График работы: гибкий.

Опыт работы : зависит от конкретного заказчика.

Заработная плата : от 250 рублей за услугу.

Как происходят выплаты : безналичный расчет.

Бонусы для сотрудников : зависит от конкретного заказчика.

Есть ли страхование: зависит от конкретного заказчика.

Сервис предлагает большой выбор заказов под любые предпочтения — доставлять можно цветы, еду, документы, лекарства или мебель. Курьер сам решает, на какой заказ откликаться и в какое время работать. Найдутся варианты для всех видов курьеров: пеших, на велосипеде или мотоцикле, на автомобиле. Предусмотрено два тарифа: с платой за каждый отклик или с комиссией за состоявшийся заказ — он доступен после десяти платных откликов.

Плюсы:

Можно самим выбирать, на какой заказ откликаться.

Подойдет в качестве основной работы или подработки.

Можно совмещать с другой работой или учебой.

Минусы:

Плата за отклик, даже если нет заказа.

Комиссия за заказ.

6. «Сервис X5 Digital»

Рейтинг : 3,7.

Год основания : 2021.

Минимальный возраст : в Москве — с 17 лет, в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге — с 16 лет.

Виды работы : пешком, на авто или велосипеде.

Предоставление транспорта : по запросу.

Документы : паспорт, ИНН, для автокурьеров — водительские права.

Самозанятость : нужна.

Форма : сумка и куртка.

График работы : свободный.

Опыт работы : не нужен.

Заработная плата : до 208 тысяч рублей в месяц.

Как происходят выплаты : на карту каждую неделю.

Бонусы для сотрудников : вознаграждение за каждого нового члена команды, доплаты за расстояние и вес заказа, за активность, приветственные и дополнительные бонусы.

Есть ли страхование: по запросу.

Для регистрации в сервисе не придется проходить собеседование в офисе. На рассмотрение заявки, обучение и оформление документов уйдет не более одного дня. Подработку курьером можно совмещать с учебой или основной работой. В компании обещают прозрачную систему оплаты без штрафов.

Плюсы:

Возможность самостоятельно планировать свои смены.

Возможность поменять график и зону доставки.

Работа в мобильном приложении.

Выдают брендированную экипировку.

Минусы:

Не везде можно работать с 16 лет.

7. Ozon Fresh

Рейтинг : 4,2.

Год основания : 2022.

Минимальный возраст : по запросу.

Виды работы : на авто.

Предоставление транспорта : авто от компании, если нет своего.

Документы : паспорт, ИНН, СНИЛС, водительские права — действующее водительское удостоверение категории В.

Самозанятость : нужно оформление в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.

Форма : по запросу.

График работы : возможны дневные и ночные смены.

Опыт работы : стаж вождения от года.

Заработная плата : по запросу.

Как происходят выплаты : еженедельные, на карту.

Бонусы для сотрудников : за первые смены, чаевые без комиссий.

Есть ли страхование: по запросу.

Компания предлагает работу для автокурьеров: на личной или служебной машине. Есть возможность выбирать наиболее удобный район и самостоятельно планировать свое рабочее время. Предусмотрена система бонусов, например, за привлечение нового курьера. Доставщики на машине компании получают от 10 тысяч в день.

Плюсы:

Гибкий график.

Возможность совмещать деятельность с другой работой или учебой.

В Москве и МО предоставляют общежитие.

Вознаграждение от 30 тысяч рублей за нового партнера по рекомендации.

Минусы:

Работа только на авто.

8. «Пешкарики»

Рейтинг : 3,3.

Год основания : 2014.

Минимальный возраст : 18 лет.

Виды работы : пешком.

Предоставление транспорта : нет.

Документы : паспорт РФ, гражданство Республики Беларусь или Республики Казахстан.

Самозанятость : по запросу.

Форма : по запросу.

График работы : свободный.

Опыт работы : не требуется.

Заработная плата : до 150 тысяч рублей в месяц.

Как происходят выплаты : ежедневные выплаты наличными, на баланс, на карту.

Бонусы для сотрудников : по запросу.

Есть ли страхование: по запросу.

Компания предлагает стабильную работу или подработку с ежедневными выплатами. Гибкий график совместим с другой работой или учебой. Для быстрого старта в компании достаточно смартфона и паспорта РФ или гражданства Республики Беларусь или Республики Казахстан. Заработок курьера пешком может составить до 150 тысяч рублей в месяц.

Плюсы:

Курьер сам решает, в какой день и сколько часов работать.

Работу в доставке можно совмещать с основной работой, подработкой или учебой.

Служба поддержки оперативно решает вопросы по телефону или онлайн.

Минусы:

Комиссия за заказы, ввод и вывод денег с баланса на карту.

Только для тех, кому исполнилось 18 лет.

9. «Яндекс Доставка»

Рейтинг : 4,8.

Год основания : 2019.

Минимальный возраст : пеший курьер — с 16 лет, автокурьер — с 18 лет.

Виды работы : на авто, велосипеде, самокате или пешком.

Предоставление транспорта: по запросу.

Документы : паспорт, водительские права, подробности — по запросу.

Самозанятость : по запросу.

Форма : по запросу.

График работы : гибкий.

Опыт работы : не нужен.

Заработная плата : до 228 800 рублей в месяц.

Как происходят выплаты : раз в неделю или чаще, на карту.

Бонусы для сотрудников : по запросу.

Есть ли страхование: страховка посылок.

Компания предлагает работу у своих партнеров. Доставлять грузы можно пешком, на самокате, велосипеде или автомобиле. Чтобы получить возможность развозить заказы из ресторанов и кафе, курьеру необходимо приобрести термосумку или термопакет.

График свободный — курьер сам решает, будет ли он работать полную смену или возьмет себе подработку на пару часов. Заказы оформляются через мобильное приложение.

Плюсы:

Быстрое оформление и быстрый старт.

Стабильный доход.

Еженедельные выплаты.

Минусы:

Не обнаружены.

10. Lamoda

Рейтинг : 3,2.

Год основания : 2011.

Минимальный возраст : по запросу.

Виды работы : водитель-курьер.

Предоставление транспорта : есть.

Документы : по запросу.

Самозанятость : по запросу.

Форма : выдают.

График работы : свободный.

Опыт работы : без опыта.

Заработная плата: по запросу.

Как происходят выплаты : по запросу.

Бонусы для сотрудников : компенсация стоимости проживания в общежитии.

Есть ли страхование: ДМС и страхование от несчастных случаев.

Компания предлагает стабильную работу или подработку водителям-курьерам. Развозить заказы можно на личном или корпоративном авто. Возможно оформление в штат. Тем, кто приезжает работать из других городов, предоставляют место в общежитии.

Плюсы:

Выдают планшет для работы.

Компенсируют мобильную связь.

Работать можно на личном или корпоративном авто.

Компенсируют стоимость ГСМ, оплачивают амортизацию.

Минусы:

Не обнаружены.

11. «Пятерочка»

Рейтинг : 3,5.

Год основания : 2019.

Минимальный возраст : 16 лет.

Виды работы : пеший курьер, на электровелосипеде или авто.

Предоставление транспорта : по запросу.

Документы : паспорт, ИНН.

Самозанятость : нужно оформить.

Форма : брендированная экипировка.

График работы : гибкий, 2/2, 3/1, 5/2.

Опыт работы : не обязателен, но будет преимуществом.

Заработная плата : в среднем около 6 тысяч рублей за смену.

Как происходят выплаты : на карту каждую неделю.

Бонусы для сотрудников : доплаты за активность, вознаграждение за нового курьера по программе «Приведи друга», приветственные и дополнительные бонусы

Есть ли страхование: по запросу.

Предлагают работу или подработку для самозанятых. Курьеры сами решают, какой график им подходит, какую локацию выбрать — ближе к дому или рядом с местом работы или учебы. Чтобы устроиться на работу, достаточно дистанционно заполнить заявку и дождаться обратной связи. Действует система бонусов. Все выполненные заказы оплачиваются каждую неделю — деньги поступают на банковскую карту.

Плюсы:

Подработку можно совмещать с основной работой или учебой.

Нет комиссий, дополнительных сборов, штрафов.

Быстрое дистанционное оформление.

Гарантированная оплата за смену.

Минусы:

Не обнаружены.

12. «Магнит Работа»

Рейтинг : 3,5.

Год основания : 1994.

Минимальный возраст : 18 лет.

Виды работы : пешком, на самокате, велосипеде или автомобиле.

Предоставление транспорта : нет.

Документы : паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, справка о самозанятости, медкнижка, для автокурьеров — водительские права.

Самозанятость : нужно оформить.

Форма : брендированный комплект одежды и термокороб.

График работы : гибкий, минимальная смена — 4 часа.

Опыт работы : не требуется.

Заработная плата : до 7 тысяч рублей в день или в среднем 139 200 рублей за месяц.

Как происходят выплаты : каждую неделю на карту.

Бонусы для сотрудников : доплата за тяжелые заказы, чаевые, дополнительные сезонные бонусы.

Есть ли страхование: по запросу.

Доставка может стать основной работой или подработкой, которую легко можно совмещать с другими видами занятости или учебой. Курьеры сами выбирают район, в котором будут разносить заказы, и удобный режим работы. Выплаты за выполненные заказы поступают на карту еженедельно — по четвергам. Курьерам выдают брендированный комплект одежды и вместительный термокороб, в котором удобно носить продукты.

Плюсы:

Нет комиссий.

Равномерное распределение заказов между курьерами.

Можно заключить договор напрямую или с партнером сервиса.

Минусы:

Только для тех, кому исполнилось 18 лет.

13. Delivery

Рейтинг : 3,3.

Год основания : 2009.

Минимальный возраст : по запросу.

Виды работы : пешком, на велосипеде, самокате или личном авто.

Предоставление транспорта : нет.

Документы : по запросу.

Самозанятость : нужно оформить.

Форма : выдают экипировку, термосумку.

График работы : гибкий.

Опыт работы : не требуется.

Заработная плата : в среднем от 600 до 6000 рублей в день.

Как происходят выплаты : по запросу.

Бонусы для сотрудников : доплаты за выполнение личных целей, за доставку в часы пик, чаевые от клиентов.

Есть ли страхование: по запросу.

Компания существует на рынке 15 лет. Благодаря гибкому графику доставка заказов может быть как основной работой, так и подработкой. Как доставлять заказы — пешком, на самокате, велосипеде или личном авто — решают курьеры. Дополнительным стимулом может стать вознаграждение за выполнение личных целей.

Плюсы:

Можно работать от 2 до 12 часов.

Скидки до 35% на мобильную связь, аренду, покупку или ремонт велосипедов.

Минусы:

Не обнаружены.

14. «Dostavista курьер»

Рейтинг : 3,2.

Год основания : 2012.

Минимальный возраст : 14 лет.

Виды работы : пешком, на авто, самокате или велосипеде.

Предоставление транспорта : по запросу.

Документы : по запросу.

Самозанятость : необходимо оформить.

Форма : есть.

График работы : гибкий.

Опыт работы : не требуется.

Заработная плата : в среднем до 8 тысяч рублей в день или до 160 тысяч рублей в месяц.

Как происходят выплаты : несколько раз в неделю — за выполненные заказы.

Бонусы для сотрудников : чаевые, бонусные баллы за друзей.

Есть ли страхование: по запросу.

Компания предлагает работу курьером для людей с любым гражданством. Для соискателей с 14 лет требуется разрешение от родителей. Брендированную экипировку и рюкзак с логотипом можно не использовать. Свободный график делает эту работу удобной для студентов, таксистов и всех, кто ищет подработку.

Плюсы:

Курьер сам решает, сколько заказов работать и как часто брать на доставку.

График работы курьер составляет сам.

Поддержка работает с 8:00 до 22:00.

Минусы:

Не обнаружены.

15. «Вкусвилл курьер»

Рейтинг : 3,0.

Год основания : 2009.

Минимальный возраст : 18 лет.

Виды работы : на электровелосипеде или авто.

Предоставление транспорта : не предоставляют, но подскажут, где и как арендовать электровелосипед.

Документы : по запросу.

Самозанятость : по запросу.

Форма : фирменная одежда.

График работы : на выбор, смена 10–12 часов, день или ночь.

Опыт работы : по запросу.

Заработная плата : от 3,5 до 10 тысяч рублей за смену.

Как происходят выплаты : раз в неделю на карту любого банка.

Бонусы для сотрудников : компенсация обеда на 225 рублей.

Есть ли страхование: по запросу.

Компания предлагает работу в доставке с использованием личного автомобиля или электровелосипеда. Для велокурьеров зона обслуживания составляет до 2,5 км, для автокурьеров — до 7 км. Вакансия доступна для граждан России и стран СНГ.

Плюсы:

Еженедельные выплаты.

График на выбор.

Компенсация обеда.

Минусы: