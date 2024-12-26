Статья обновлена 16 декабря 2024 года.
Чтобы трудиться в доставке, не нужно получать специальное образование или повышать квалификацию. Главное — уметь быстро ориентироваться на местности, ответственно относиться к заказам и оперативно выполнять свою работу. В статье рассмотрели 15 вариантов, куда лучше пойти в доставку в Москве, изучили наиболее выгодные зарплатные предложения, а также ответили на частые вопросы о работе в доставке.
ТОП-5 доставок, где выгоднее работать курьерам в Москве
«Яндекс Еда»: сотрудничают со всеми видами курьеров старше 18 лет: пешими, на авто, велосипеде и самокате, оформляют страховку, ежедневно платят зарплату.
«Купер»: предлагают постоянную или временную работу, район на выбор и ежедневные выплаты на карту любого банка.
CDEK: трудоустраивают по ТК РФ с белой зарплатой и соцпакетом, компенсируют мобильную связь и затраты на бензин, возможен горизонтальный и вертикальный карьерный рост.
«Самокат»: предлагают работу по индивидуальному графику с гарантированными выплатами, даже когда заказов нет, и бонусами за заказы в плохую погоду.
«Профи»: на платформе можно найти разовые заказы и варианты для постоянной работы или подработки и выбрать наиболее подходящие условия.
Описание компаний, где можно устроиться курьером в Москве
В столице существует множество вариантов для тех, кто хочет устроиться на работу курьером. Большинство вакансий доставщиков предполагают гибкий график работы, возможность совмещения с учебой или другой занятостью, а также стабильную заработную плату. В статье собрали 15 компаний, в которых предлагают привлекательные условия труда, включая возможность выбора удобного района для выполнения заказов, разнообразные варианты оплаты и программы мотивации сотрудников.
1. «Яндекс Еда»
Рейтинг: 5,0.
Год основания: 2018.
Минимальный возраст: 16 лет.
Виды работы: пешком, на авто, самокате или велосипеде.
Предоставление транспорта: нет.
Документы: гражданам РФ — паспорт с пропиской и медкнижка; если не исполнилось 18 лет — свидетельство о рождении и письменное согласие родителей. Гражданам Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении — паспорт, регистрация, медкнижка, СНИЛС, ИНН, медстраховка, миграционная карта с целью въезда «Работа», кроме граждан Белоруссии. Лицам с другим гражданством дополнительно нужны ВНЖ, патент с чеками или разрешение на временное проживание в нужном городе.
Самозанятость: нужно оформить или трудоустроиться через компанию-посредника.
Форма: выдают желтую форму с логотипом.
График работы: свободный.
Опыт работы: не требуется.
Заработная плата: до 262 тысяч рублей.
Как происходят выплаты: самозанятым курьерам-партнерам платят ежедневно.
Бонусы для сотрудников: денежное вознаграждение за новых курьеров, скидки на еду, аренду и ремонт транспорта для доставки, доплаты за ожидание и тяжелые заказы.
Есть ли страхование: есть базовая страховка и добровольное страхование.
Предлагают гибкие условия: можно ходить пешком и пользоваться личным или арендованным транспортом, устраиваться как самозанятый или через посредников, самому решать, когда работать. К сервису подключают на следующий день после оформления. Предусмотрены скидки на аренду велосипедов и самокатов у партнеров.
Плюсы:
Быстрое трудоустройство.
Свободный график.
Любое гражданство.
Три бесплатных консультации с юристом в месяц.
Скидки, бонусы, чаевые, доплаты.
Минусы:
Не предоставляют транспорт для работы.
2. «Купер»
Рейтинг: 4,7.
Год основания: 2013.
Минимальный возраст: 16 лет.
Виды работы: пешком, на велосипеде или авто.
Предоставление транспорта: нет.
Документы: гражданам РФ — паспорт с пропиской и медкнижка. Гражданам Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении — паспорт, регистрация, медкнижка, СНИЛС, ИНН, медстраховка, миграционная карта с целью въезда «Работа», кроме граждан Белоруссии. Лицам с другим гражданством дополнительно нужны ВНЖ, патент с чеками или разрешение на временное проживание в нужном городе.
Самозанятость: нужно оформить.
Форма: есть.
График работы: свободный.
Опыт работы: не требуется.
Заработная плата: до 254 тысяч рублей в месяц.
Как происходят выплаты: на карту, каждую неделю.
Бонусы для сотрудников: денежное вознаграждение за рекомендации друзей, скидки на аренду велосипедов, скидки на покупки у партнеров, аренда смартфона с правом выкупа, высокий кешбэк за покупки в «Купере».
Есть ли страхование: по запросу.
Курьеры сами решают, в каком районе и по какому графику работать, как доставлять заказы: пешком, на велосипеде, на личном или арендованном авто. Предоставляют скидки на покупки у партнеров и аренду велотранспорта. Если сотрудничать с парком работодателя, оформлять ИП или самозанятость не придется.
Плюсы:
Район на выбор — в центре города или рядом с домом.
Свободный график работы.
Скидки, бонусы, кешбэк.
Доплата за брендирование личного авто.
Минусы:
Комиссия 10% с каждого заказа.
3. CDEK
Рейтинг: 4,5.
Год основания: 2000.
Минимальный возраст: 18 лет.
Виды работы: на мото- и велотранспорте, пешком, на личном или арендованном легковом или грузовом авто.
Предоставление транспорта: по запросу.
Документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании при наличии, военный билет.
Самозанятость: для самозанятых скидка по договору до 50% от тарифов для частных лиц.
Форма: сотрудникам выдают корпоративные футболки, толстовки и куртки.
График работы: в зависимости от вакансии.
Опыт работы: водительский стаж от одного года для водителей на авто.
Заработная плата: от 40 тысяч рублей в месяц.
Как происходят выплаты: 2 раза в месяц на карту.
Бонусы для сотрудников: командные, за количество доставок и работу в выходные, денежное вознаграждение и подарок по программе «Приведи друга».
Есть ли страхование: по запросу.
В компании есть «Школа курьера», где научат работать и помогут вырасти в должности и доходе. Можно выбрать наиболее удобный район, приложение распределит доставки. Нагрузка может быть разной: и полная рабочая неделя, и только по выходным.
Плюсы:
Официальное трудоустройство по трудовому договору или договору гражданско-правового характера.
Опытный наставник с первого дня работы.
Компенсация мобильной связи и трат на бензин.
Минусы:
Не обнаружены.
4. «Самокат»
Рейтинг: 4,4.
Год основания: 2019.
Минимальный возраст: 18 лет.
Виды работы: велокурьер.
Предоставление транспорта: помощь в приобретении велосипеда.
Документы: гражданам РФ — паспорт, СНИЛС, ИНН, медкнижка. Гражданам стран СНГ — загранпаспорт или ID-карта, регистрация, ИНН, СНИЛС, медкнижка, миграционная карта, кроме граждан Белоруссии.
Самозанятость: по запросу.
Форма: бесплатная униформа.
График работы: свободный, смены от 4 часов.
Опыт работы: не требуется.
Заработная плата: до 134 тысяч в месяц или до 5408 рублей в день.
Как происходят выплаты: каждую неделю на карту.
Бонусы для сотрудников: надбавки за работу в плохие погодные условия, скидки на аренду велотранспорта или полная компенсация.
Есть ли страхование: страхование здоровья.
Стабильная работа или подработка с доходом, который не зависит от количества заказов. Развозить заказы можно на следующий день после оформления и оплачиваемого двухчасового обучения. График работы индивидуальный с 8 до 23 часов, продолжительность смены — от 4 часов. Бесплатно выдают униформу и помогают с приобретением велосипеда.
Плюсы:
Платят, даже если нет заказов.
Чаевые и бонусы.
Компенсация за оформление медкнижки и помощь в оформлении.
Помощь в приобретении велосипеда.
Минусы:
Работа только на велосипеде.
5. «Профи»
Рейтинг: 5,0.
Год основания: 2014.
Минимальный возраст: по запросу.
Виды работы: пешком, на велосипеде, мото-, авто-, авиатранспорте.
Предоставление транспорта: по запросу.
Документы: по запросу.
Самозанятость: зависит от конкретного заказчика.
Форма: по запросу.
График работы: гибкий.
Опыт работы: зависит от конкретного заказчика.
Заработная плата: от 250 рублей за услугу.
Как происходят выплаты: безналичный расчет.
Бонусы для сотрудников: зависит от конкретного заказчика.
Есть ли страхование: зависит от конкретного заказчика.
Сервис предлагает большой выбор заказов под любые предпочтения — доставлять можно цветы, еду, документы, лекарства или мебель. Курьер сам решает, на какой заказ откликаться и в какое время работать. Найдутся варианты для всех видов курьеров: пеших, на велосипеде или мотоцикле, на автомобиле. Предусмотрено два тарифа: с платой за каждый отклик или с комиссией за состоявшийся заказ — он доступен после десяти платных откликов.
Плюсы:
Можно самим выбирать, на какой заказ откликаться.
Подойдет в качестве основной работы или подработки.
Можно совмещать с другой работой или учебой.
Минусы:
Плата за отклик, даже если нет заказа.
Комиссия за заказ.
6. «Сервис X5 Digital»
Рейтинг: 3,7.
Год основания: 2021.
Минимальный возраст: в Москве — с 17 лет, в Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге — с 16 лет.
Виды работы: пешком, на авто или велосипеде.
Предоставление транспорта: по запросу.
Документы: паспорт, ИНН, для автокурьеров — водительские права.
Самозанятость: нужна.
Форма: сумка и куртка.
График работы: свободный.
Опыт работы: не нужен.
Заработная плата: до 208 тысяч рублей в месяц.
Как происходят выплаты: на карту каждую неделю.
Бонусы для сотрудников: вознаграждение за каждого нового члена команды, доплаты за расстояние и вес заказа, за активность, приветственные и дополнительные бонусы.
Есть ли страхование: по запросу.
Для регистрации в сервисе не придется проходить собеседование в офисе. На рассмотрение заявки, обучение и оформление документов уйдет не более одного дня. Подработку курьером можно совмещать с учебой или основной работой. В компании обещают прозрачную систему оплаты без штрафов.
Плюсы:
Возможность самостоятельно планировать свои смены.
Возможность поменять график и зону доставки.
Работа в мобильном приложении.
Выдают брендированную экипировку.
Минусы:
Не везде можно работать с 16 лет.
7. Ozon Fresh
Рейтинг: 4,2.
Год основания: 2022.
Минимальный возраст: по запросу.
Виды работы: на авто.
Предоставление транспорта: авто от компании, если нет своего.
Документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, водительские права — действующее водительское удостоверение категории В.
Самозанятость: нужно оформление в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Форма: по запросу.
График работы: возможны дневные и ночные смены.
Опыт работы: стаж вождения от года.
Заработная плата: по запросу.
Как происходят выплаты: еженедельные, на карту.
Бонусы для сотрудников: за первые смены, чаевые без комиссий.
Есть ли страхование: по запросу.
Компания предлагает работу для автокурьеров: на личной или служебной машине. Есть возможность выбирать наиболее удобный район и самостоятельно планировать свое рабочее время. Предусмотрена система бонусов, например, за привлечение нового курьера. Доставщики на машине компании получают от 10 тысяч в день.
Плюсы:
Гибкий график.
Возможность совмещать деятельность с другой работой или учебой.
В Москве и МО предоставляют общежитие.
Вознаграждение от 30 тысяч рублей за нового партнера по рекомендации.
Минусы:
Работа только на авто.
8. «Пешкарики»
Рейтинг: 3,3.
Год основания: 2014.
Минимальный возраст: 18 лет.
Виды работы: пешком.
Предоставление транспорта: нет.
Документы: паспорт РФ, гражданство Республики Беларусь или Республики Казахстан.
Самозанятость: по запросу.
Форма: по запросу.
График работы: свободный.
Опыт работы: не требуется.
Заработная плата: до 150 тысяч рублей в месяц.
Как происходят выплаты: ежедневные выплаты наличными, на баланс, на карту.
Бонусы для сотрудников: по запросу.
Есть ли страхование: по запросу.
Компания предлагает стабильную работу или подработку с ежедневными выплатами. Гибкий график совместим с другой работой или учебой. Для быстрого старта в компании достаточно смартфона и паспорта РФ или гражданства Республики Беларусь или Республики Казахстан. Заработок курьера пешком может составить до 150 тысяч рублей в месяц.
Плюсы:
Курьер сам решает, в какой день и сколько часов работать.
Работу в доставке можно совмещать с основной работой, подработкой или учебой.
Служба поддержки оперативно решает вопросы по телефону или онлайн.
Минусы:
Комиссия за заказы, ввод и вывод денег с баланса на карту.
Только для тех, кому исполнилось 18 лет.
9. «Яндекс Доставка»
Рейтинг: 4,8.
Год основания: 2019.
Минимальный возраст: пеший курьер — с 16 лет, автокурьер — с 18 лет.
Виды работы: на авто, велосипеде, самокате или пешком.
Предоставление транспорта: по запросу.
Документы: паспорт, водительские права, подробности — по запросу.
Самозанятость: по запросу.
Форма: по запросу.
График работы: гибкий.
Опыт работы: не нужен.
Заработная плата: до 228 800 рублей в месяц.
Как происходят выплаты: раз в неделю или чаще, на карту.
Бонусы для сотрудников: по запросу.
Есть ли страхование: страховка посылок.
Компания предлагает работу у своих партнеров. Доставлять грузы можно пешком, на самокате, велосипеде или автомобиле. Чтобы получить возможность развозить заказы из ресторанов и кафе, курьеру необходимо приобрести термосумку или термопакет.
График свободный — курьер сам решает, будет ли он работать полную смену или возьмет себе подработку на пару часов. Заказы оформляются через мобильное приложение.
Плюсы:
Быстрое оформление и быстрый старт.
Стабильный доход.
Еженедельные выплаты.
Минусы:
Не обнаружены.
10. Lamoda
Рейтинг: 3,2.
Год основания: 2011.
Минимальный возраст: по запросу.
Виды работы: водитель-курьер.
Предоставление транспорта: есть.
Документы: по запросу.
Самозанятость: по запросу.
Форма: выдают.
График работы: свободный.
Опыт работы: без опыта.
Заработная плата: по запросу.
Как происходят выплаты: по запросу.
Бонусы для сотрудников: компенсация стоимости проживания в общежитии.
Есть ли страхование: ДМС и страхование от несчастных случаев.
Компания предлагает стабильную работу или подработку водителям-курьерам. Развозить заказы можно на личном или корпоративном авто. Возможно оформление в штат. Тем, кто приезжает работать из других городов, предоставляют место в общежитии.
Плюсы:
Выдают планшет для работы.
Компенсируют мобильную связь.
Работать можно на личном или корпоративном авто.
Компенсируют стоимость ГСМ, оплачивают амортизацию.
Минусы:
Не обнаружены.
11. «Пятерочка»
Рейтинг: 3,5.
Год основания: 2019.
Минимальный возраст: 16 лет.
Виды работы: пеший курьер, на электровелосипеде или авто.
Предоставление транспорта: по запросу.
Документы: паспорт, ИНН.
Самозанятость: нужно оформить.
Форма: брендированная экипировка.
График работы: гибкий, 2/2, 3/1, 5/2.
Опыт работы: не обязателен, но будет преимуществом.
Заработная плата: в среднем около 6 тысяч рублей за смену.
Как происходят выплаты: на карту каждую неделю.
Бонусы для сотрудников: доплаты за активность, вознаграждение за нового курьера по программе «Приведи друга», приветственные и дополнительные бонусы
Есть ли страхование: по запросу.
Предлагают работу или подработку для самозанятых. Курьеры сами решают, какой график им подходит, какую локацию выбрать — ближе к дому или рядом с местом работы или учебы. Чтобы устроиться на работу, достаточно дистанционно заполнить заявку и дождаться обратной связи. Действует система бонусов. Все выполненные заказы оплачиваются каждую неделю — деньги поступают на банковскую карту.
Плюсы:
Подработку можно совмещать с основной работой или учебой.
Нет комиссий, дополнительных сборов, штрафов.
Быстрое дистанционное оформление.
Гарантированная оплата за смену.
Минусы:
Не обнаружены.
12. «Магнит Работа»
Рейтинг: 3,5.
Год основания: 1994.
Минимальный возраст: 18 лет.
Виды работы: пешком, на самокате, велосипеде или автомобиле.
Предоставление транспорта: нет.
Документы: паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, справка о самозанятости, медкнижка, для автокурьеров — водительские права.
Самозанятость: нужно оформить.
Форма: брендированный комплект одежды и термокороб.
График работы: гибкий, минимальная смена — 4 часа.
Опыт работы: не требуется.
Заработная плата: до 7 тысяч рублей в день или в среднем 139 200 рублей за месяц.
Как происходят выплаты: каждую неделю на карту.
Бонусы для сотрудников: доплата за тяжелые заказы, чаевые, дополнительные сезонные бонусы.
Есть ли страхование: по запросу.
Доставка может стать основной работой или подработкой, которую легко можно совмещать с другими видами занятости или учебой. Курьеры сами выбирают район, в котором будут разносить заказы, и удобный режим работы. Выплаты за выполненные заказы поступают на карту еженедельно — по четвергам. Курьерам выдают брендированный комплект одежды и вместительный термокороб, в котором удобно носить продукты.
Плюсы:
Нет комиссий.
Равномерное распределение заказов между курьерами.
Можно заключить договор напрямую или с партнером сервиса.
Минусы:
Только для тех, кому исполнилось 18 лет.
13. Delivery
Рейтинг: 3,3.
Год основания: 2009.
Минимальный возраст: по запросу.
Виды работы: пешком, на велосипеде, самокате или личном авто.
Предоставление транспорта: нет.
Документы: по запросу.
Самозанятость: нужно оформить.
Форма: выдают экипировку, термосумку.
График работы: гибкий.
Опыт работы: не требуется.
Заработная плата: в среднем от 600 до 6000 рублей в день.
Как происходят выплаты: по запросу.
Бонусы для сотрудников: доплаты за выполнение личных целей, за доставку в часы пик, чаевые от клиентов.
Есть ли страхование: по запросу.
Компания существует на рынке 15 лет. Благодаря гибкому графику доставка заказов может быть как основной работой, так и подработкой. Как доставлять заказы — пешком, на самокате, велосипеде или личном авто — решают курьеры. Дополнительным стимулом может стать вознаграждение за выполнение личных целей.
Плюсы:
Можно работать от 2 до 12 часов.
Скидки до 35% на мобильную связь, аренду, покупку или ремонт велосипедов.
Минусы:
Не обнаружены.
14. «Dostavista курьер»
Рейтинг: 3,2.
Год основания: 2012.
Минимальный возраст: 14 лет.
Виды работы: пешком, на авто, самокате или велосипеде.
Предоставление транспорта: по запросу.
Документы: по запросу.
Самозанятость: необходимо оформить.
Форма: есть.
График работы: гибкий.
Опыт работы: не требуется.
Заработная плата: в среднем до 8 тысяч рублей в день или до 160 тысяч рублей в месяц.
Как происходят выплаты: несколько раз в неделю — за выполненные заказы.
Бонусы для сотрудников: чаевые, бонусные баллы за друзей.
Есть ли страхование: по запросу.
Компания предлагает работу курьером для людей с любым гражданством. Для соискателей с 14 лет требуется разрешение от родителей. Брендированную экипировку и рюкзак с логотипом можно не использовать. Свободный график делает эту работу удобной для студентов, таксистов и всех, кто ищет подработку.
Плюсы:
Курьер сам решает, сколько заказов работать и как часто брать на доставку.
График работы курьер составляет сам.
Поддержка работает с 8:00 до 22:00.
Минусы:
Не обнаружены.
15. «Вкусвилл курьер»
Рейтинг: 3,0.
Год основания: 2009.
Минимальный возраст: 18 лет.
Виды работы: на электровелосипеде или авто.
Предоставление транспорта: не предоставляют, но подскажут, где и как арендовать электровелосипед.
Документы: по запросу.
Самозанятость: по запросу.
Форма: фирменная одежда.
График работы: на выбор, смена 10–12 часов, день или ночь.
Опыт работы: по запросу.
Заработная плата: от 3,5 до 10 тысяч рублей за смену.
Как происходят выплаты: раз в неделю на карту любого банка.
Бонусы для сотрудников: компенсация обеда на 225 рублей.
Есть ли страхование: по запросу.
Компания предлагает работу в доставке с использованием личного автомобиля или электровелосипеда. Для велокурьеров зона обслуживания составляет до 2,5 км, для автокурьеров — до 7 км. Вакансия доступна для граждан России и стран СНГ.
Плюсы:
Еженедельные выплаты.
График на выбор.
Компенсация обеда.
Минусы:
Для работы нужен электровелосипед или авто.
Где больше всего платят курьерам по Москве
В ноябре 2024 года средняя зарплата курьера в Москве составила 93 380 рублей. Рассмотрим, в каких компаниях самые высокооплачиваемые курьеры.
«Яндекс Еда» — предлагают до 262 тысяч рублей в месяц.
«Купер» — зарплата до 254 тысяч рублей в месяц.
CDEK — выплачивают до 180 тысяч рублей в месяц.
«Самокат» — зарплата до 134 тысяч рублей в месяц.
Стоит учитывать, что ЗП курьера в МСК, зависит от многих факторов:
Способ доставки — пешком, на велосипеде или автомобиле.
График работы — только по выходным или в течение всей недели.
Время доставки — в обычные дни или в периоды повышенного спроса, например, перед праздниками.
В регионах зарплата, которую курьеры получают в месяц, может заметно отличаться от вознаграждений столичных коллег.
Как выбрать, куда лучше устроиться курьером в Москве
Работа курьером — удобный вариант подработки для старшеклассников и студентов, которые хотят заработать и стать самостоятельными. Это надежный источник дохода, который поможет пережить временные трудности, такие как простой или потеря работы.
Как выбрать сервис, чтобы выгоднее работать курьером:
Определить подходящий формат работы. Решить, будет ли удобнее доставлять заказы пешком, на общественном транспорте, личном или арендованном электровелосипеде, либо автомобиле.
Сравнить условия работы компаний. Изучить требования, варианты оплаты и штрафы, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. Узнать, какова зарплата доставщика в час.
Собрать отзывы о компаниях. Ознакомиться с отзывами сотрудников в интернете и узнать мнение знакомых, чтобы получить объективную информацию о работодателе.
Далее шаги могут быть такими:
Если уже был опыт работы курьером, можно обновить резюме, например, добавить информацию о том, что есть водительские права.
Следующий шаг — заполнить регистрационную форму и указать телефон для обратной связи.
Подготовиться к собеседованию. Нужно продумать ответы на вопросы, касающиеся физической подготовки, правил дорожного движения, навыков и личных качеств.
Вежливо пообщаться с менеджерами сервисов доставки и получить работу.
Частые вопросы о работе курьером
Каким курьером лучше работать: пешим, вело- или автокурьером?
У каждого из вариантов есть и плюсы, и минусы. Пешие курьеры не боятся пробок, им не нужно тратить деньги на бензин или думать о том, где припарковаться. Однако носить тяжелый рюкзак в жару или снегопад может быть непросто.
Велосипед позволяет быстрее перемещаться между точками, что увеличивает количество заказов. Например, в «Яндекс Еде» в приоритете курьеры на личном или арендованном велотранспорте: они получают больше заказов, а их доход на 30% выше, чем у пеших коллег.
На авто можно выполнить еще больше заказов, чем на велосипеде. Так намного комфортнее передвигаться по городу, особенно в плохую погоду. Но стоит учитывать расходы на топливо, парковку и возможный ремонт, которые могут снизить итоговую прибыль.
Можно ли работать в своем районе Москвы?
Как правило, сервисы доставки дают курьерам возможность выбрать наиболее удобный для работы район — возле дома или рядом с местом основной работы или учебы.
Можно ли совмещать работу курьером с учебой или работой?
Благодаря свободному графику доставку заказов можно совмещать с основной работой или учебой. Главное — правильно распланировать свое время и нагрузку, продумать оптимальные маршруты, чтобы все успеть.
Можно ли устроиться работать по своему графику?
В большинстве компаний график работы гибкий. Доставщики сами определяют, в какое время развозить заказы. Хотя возможны и незначительные ограничения. Например, в «Самокате» минимальная продолжительность смены — четыре часа.
Если еще нет 18 лет, может ли подросток работать курьером?
Во многих компаниях на работу принимают только совершеннолетних. Однако есть исключения. Например, в сервисе «Яндекс Еда» могут работать курьеры с 16 лет, а в компании Dostavista — даже с 14 лет.
Можно ли доставлять заказы на самокате?
Такой вариант возможен во многих сервисах доставки. Главное — уверенно управлять транспортом, соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности своей и окружающих.
Что делать, если сотрудник не выполнил заказ?
От нестандартных ситуаций никто не застрахован. Если что-то пошло не так, лучше связаться с поддержкой. Коллеги подскажут, как поступить, или помогут разрешить ситуацию, чтобы не подвести клиента.
Лучшие компании по доставке, куда можно устроиться курьером
За последний год количество вакансий для курьеров выросло на 36%, а медианная зарплата увеличилась на 15%. При этом для старта в профессии не нужно долго учиться. Достаточно быть физически выносливым, а также быть пунктуальным и вежливым по отношению к клиентам.
В условиях растущего спроса на услуги доставки найти работу курьером несложно. Тем более что требования к кандидатам ожидаемы и адекватны. Начать можно с пятерки компаний с наиболее выгодными условиями сотрудничества:
«Яндекс Еда»: сотрудничают со всеми видами курьеров старше 18 лет: пешими, на авто, велосипеде и самокате, оформляют страховку, ежедневно платят зарплату.
«Купер»: предлагают постоянную или временную работу, район на выбор и ежедневные выплаты на карту любого банка.
CDEK: трудоустраивают по ТК РФ с белой зарплатой и соцпакетом, компенсируют мобильную связь и затраты на бензин, возможен горизонтальный и вертикальный карьерный рост.
«Самокат»: предлагают работу по индивидуальному графику с гарантированными выплатами, даже когда заказов нет, и бонусами за заказы в плохую погоду.
«Профи»: на платформе можно найти разовые заказы и варианты для постоянной работы или подработки и выбрать наиболее подходящие условия.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенную вами компанию, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию